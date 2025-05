les 10 meilleures solutions alternatives à DeskTime pour le suivi du temps en 2025

DeskTime est un logiciel de suivi du temps fiable doté d'une interface utilisateur simple. Mais il ne fait pas grand-chose d'autre que de suivre le temps et de gérer les tâches, n'est-ce pas ?

Bien sûr, vous pouvez surveiller les heures de travail, gérer des projets simples et même suivre le temps sur vos navigateurs. Mais cela ne suffit pas vraiment pour optimiser les flux de travail et augmenter la productivité de votre équipe.

Si vous vous demandez si DeskTime répond vraiment à vos besoins, il est peut-être temps d'explorer une alternative plus avancée, qui offre plus qu'une simple durée enregistrée.

Nous avons rassemblé les 10 meilleures alternatives à DeskTime qui vont au-delà du suivi automatique du temps. Ces outils facilitent le suivi du temps des projets, la surveillance des employés, l'analyse de la productivité et l'établissement de rapports détaillés, le tout conçu pour éviter la procrastination, améliorer la responsabilisation et maximiser l'efficacité.

Que vous gériez des équipes à distance, des employés au bureau ou des indépendants, il y a un outil dans cette liste qui correspond à votre flux de travail !

⏰ Résumé en 60 secondes : Meilleur logiciel tout-en-un de gestion du travail et de suivi du temps ClickUp: Meilleur logiciel tout-en-un de gestion du travail et de suivi du temps *hubstaff : la meilleure solution pour surveiller les équipes à distance Time Doctor : Idéal pour analyser les activités des employés sur leur écran TimeCamp : Idéal pour les entrepreneurs sur le terrain Clockify : Idéal pour les petites entreprises Toggl Track : Idéal pour les grandes équipes et les entreprises Monitask : Idéal pour les petites entreprises et les indépendants Jibble : Idéal pour la connexion biométrique Calamari : Idéal pour le suivi de la présence physique et à distance Flottant : Idéal pour l'envoi automatisé des durées enregistrées

👀 Le saviez-vous ? Une étude a révélé que seulement 20 minutes d'interruption de travail créent un stress et une frustration nettement plus importants chez les personnes. Cela montre encore une fois à quel point les blocs de temps et le suivi du temps sont importants pour une productivité constante.

Que rechercher dans les alternatives à DeskTime ?

Quiconque gère une entreprise avec une équipe à distance sait que les fonctionnalités génériques de suivi du temps ne suffisent plus. Voici ce que vous devez rechercher lorsque vous choisissez une alternative à DeskTime :

*modèles de suivi du temps personnalisables : Qui a le temps de créer des relevés de temps à partir de zéro pour chaque projet ? Choisissez un outil qui offre des modèles de suivi du temps prêts à l'emploi et un suivi du temps hors ligne pour plus de commodité

Relevés de temps automatisés : Les durées enregistrées manuellement peuvent être sujettes à des erreurs. Recherchez un outil avec des relevés de temps automatisés pour garantir des heures facturables précises sans effort supplémentaire

Collaboration en équipe : Votre alternative à DeskTime doit permettre aux parties prenantes d'attribuer des tâches, d'ajouter des spécifications et des checklists, et de surveiller les performances à partir d'un tableau de bord centralisé

Vue Charge de travail personnalisée : Un excellent outil de suivi du temps ou une application de relevé des temps doit offrir des vues de tâches flexibles, permettant aux utilisateurs de basculer entre les listes, les tableaux et les calendriers en fonction de leurs préférences de flux de travail

Intégrations et extensions : Le bon outil doit s'intégrer à votre infrastructure technologique existante et offrir des extensions de navigateur pour Chrome et d'autres plateformes afin de synchroniser les heures facturables de manière transparente

Sécurité de niveau entreprise : Assurez-vous que l'outil de suivi du temps fournit un cryptage des données et une conformité au RGPD pour protéger les informations sensibles

Rapports en temps réel : Au-delà des rapports détaillés sur les performances, l'outil de relevé des temps doit fournir des informations instantanées sur la productivité et des mises à jour sur l'achèvement des tâches afin d'éliminer les goulets d'étranglement dans la gestion des relevés de temps

Évolutivité : À mesure que votre entreprise se développe, votre logiciel de suivi du temps doit évoluer en même temps, en s'adaptant à un plus grand nombre d'utilisateurs, de projets et de tâches sans compromettre les performances

Les 10 meilleures alternatives à DeskTime

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans un outil de productivité, voici quelques alternatives gratuites à DeskTime qui répondent à vos besoins. Examinons les fonctionnalités clés, les limites, les prix et les évaluations pour voir ce qui vous convient le mieux.

1. ClickUp (meilleur logiciel tout-en-un de gestion du travail et de suivi du temps)

Organisez vos tâches et suivez le temps passé dans des listes personnalisables avec ClickUp

ClickUp, l'application « Tout-en-un » pour le travail, permet une gestion transparente de la charge de travail et un suivi du temps sur une plateforme centralisée.

Contrairement à DeskTime, il s'agit d'une plateforme de gestion globale des tâches avec des capacités précises d'enregistrement du temps, et non pas seulement d'un logiciel de suivi du temps.

Vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour prioriser vos tâches, des listes hiérarchiques de tâches à faire et des rappels récurrents au suivi automatique du temps et aux rapports.

Commencez le suivi du temps sans effort en activant/désactivant le chronomètre de chaque tâche. Besoin d'enregistrer un travail passé ? Il suffit de saisir manuellement les heures pour le temps passé rétroactivement.

ClickUp propose également des relevés de temps avec suivi automatique, qui fournissent une ventilation détaillée du temps passé sur chaque projet, permettant une meilleure compréhension de la productivité et une facturation précise.

Ajoutez des notes, des étiquettes, des libellés et bien plus encore avec l'outil de suivi du temps de ClickUp

Vous souhaitez un suivi automatique du temps pour les tâches sur plusieurs onglets Chrome ? L'extension Chrome de ClickUp est faite pour vous ! Elle permet de suivre en toute transparence le temps passé sur les tâches sur les navigateurs de bureau, mobiles et web, garantissant des données précises, quel que soit l'endroit où vous travaillez.

Suivez le temps approximatif par tâche avec les estimations de durée ClickUp

Vous pouvez également définir des estimations de durée idéales pour les tâches et suivre le temps réel passé avec les estimations de durée de ClickUp.

Pour afficher l'estimation de durée achevée d'un projet, activez l'option Cumul des estimations de durée. Les tâches afficheront les estimations de durée totales de la tâche parente et de ses sous-tâches.

La suite de suivi du temps de projet ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour rester au top du suivi du temps. Vous pouvez ajouter des notes à chaque entrée de temps, ce qui permet de suivre facilement et précisément la durée des tâches. De plus, vous pouvez libeller, étiqueter et définir les priorités de vos tâches, de sorte que lorsque vous avez besoin de trouver quelque chose rapidement, vous l'avez à portée de main.

Vous avez mal saisi la date d'échéance et l'heure ? Pas de problème ! Vous pouvez toujours modifier la date et l'heure des tâches.

Utilisez la vue Charge de travail dans ClickUp pour suivre les capacités de charge de travail de votre équipe.

Avec la vue Charge de travail de ClickUp, vous pouvez paramétrer et suivre la charge de travail de votre équipe et ajouter des estimations de temps et des priorités pour rester organisé. Repérez les tâches qui nécessitent une assistance supplémentaire avant qu'elles ne deviennent des goulets d'étranglement, en les faisant glisser et en les déposant facilement pour les planifier dans le calendrier.

ClickUp simplifie le suivi du temps grâce à des modèles de relevés de temps personnalisables. Par exemple, le modèle de relevé de temps ClickUp Services permet de suivre les heures des employés, de repérer les déséquilibres de charge de travail et d'identifier les lacunes en matière de formation pour une meilleure productivité de l'équipe.

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de relevé de temps des services ClickUp pour suivre le temps, les coûts et les ressources pour chaque service que vous fournissez

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez des modèles personnalisables de blocage et de suivi du temps pour contrôler la productivité

Restez au courant de vos tâches grâce aux rappels de relevé de temps

Planifiez des tâches sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle avec les dates et heures ClickUp

Accédez aux données sur un tableau de bord centralisé pour suivre la productivité, repérer les risques et optimiser l'efficacité grâce aux rapports de suivi du temps

Classez les tâches par catégories à l'aide de libellés, d'annotations, de documents pertinents et de checklists pour que votre équipe reste sur la même longueur d'onde

💡Conseil de pro : Le chronomètre global de ClickUp vous permet d'arrêter le temps depuis n'importe quel appareil et de passer d'un projet à l'autre.

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues de suivi du temps des projets trop compliquées au début

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Voici ce qu'un critique de Trustradius a partagé :

Le suivi du temps a permis aux équipes de mieux gérer les ressources et de se concentrer sur les besoins internes et ceux de l'entreprise dans son ensemble.

Le suivi du temps a permis aux équipes de mieux gérer les ressources et de se concentrer sur les besoins internes et de l'entreprise dans son ensemble.

Lire aussi : Meilleures alternatives à Clockify

2. Hubstaff (Idéal pour le suivi des employés à distance)

via Hubstaff

Hubstaff est un logiciel de suivi du temps des employés multi-appareils qui peut transformer les données de temps de votre bureau, de votre mobile ou de votre GPS en relevés de temps. Il suffit de vérifier le temps, de modifier les heures facturables et de laisser des commentaires pour plus d'exactitude et de transparence.

Contrairement à DeskTime, Hubstaff s'intègre également à des plateformes de paiement telles que Deel et Wise. Les responsables peuvent approuver les relevés de temps en un seul clic, et chaque employé et fournisseur sera payé le montant exact. Il n'est pas nécessaire de calculer et de traiter les paiements individuellement.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Suivi des présences et de la disponibilité sur site pour une gestion précise des équipes, des congés et des absences

Personnalisez les rapports de suivi du temps et de paie

Traitez automatiquement les feuilles de paie et les factures une fois les relevés de temps approuvés

Analysez les tendances de productivité, surveillez les coûts et générez des informations détaillées

Limites de Hubstaff

Plus chère que les autres alternatives à DeskTime

Bugs fréquents dans l'intégration de Trello

Tarifs Hubstaff

Starter : 7 $/mois par place (minimum de 2 places)

Croissance : 9 $/mois par place (2 places minimum)

Équipe : 12 $/mois par place (minimum 2 places)

Enterprise : 25 $/mois par place (facturation annuelle)

Évaluations et commentaires sur Hubstaff

G2 : 4. 5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Hubstaff ?

Voici une critique de G2:

Hubstaff assure le suivi du temps et de l'activité d'un employé à distance, ce qui est vraiment un travail difficile pour les organisations qui proposent des emplois à domicile. Hubstaff fait un excellent travail et à un prix raisonnable.

Hubstaff assure le suivi du temps et de l'activité d'un employé à distance, ce qui est vraiment un travail difficile pour les organisations qui proposent du travail à domicile. Hubstaff fait ce travail formidable et à un prix raisonnable.

Lire aussi : Meilleures alternatives à Hubstaff

3. Time Doctor (idéal pour analyser les activités des employés sur écran)

via TimeDoctor

Time Doctor vous permet de vérifier le travail spécifique que votre équipe est en train de faire, de faire des captures d'écran et de surveiller l'utilisation des sites Web et des applications pour l'ensemble de votre équipe.

Time Doctor propose également le suivi du temps d'inactivité. Vous pouvez identifier l'inactivité, les activités inhabituelles et les applications improductives, une autre fonctionnalité qui fait défaut à DeskTime.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Planification du travail et suivi des présences

Recevez des notifications d'inactivité pour identifier les blocs et les goulots d'étranglement de la productivité

Générer des indicateurs d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour détecter et prévenir l'épuisement professionnel à un stade précoce

Suivi de l'activité, capture d'écran et enregistrement d'écran pour vérifier les performances et évaluer les besoins en formation

Limites de Time Doctor

C'est assez invasif car vous surveillez directement l'activité de l'écran des employés

La barre d'activité s'arrête souvent pendant que le système effectue le suivi du temps d'un projet en arrière-plan

Tarification de Time Doctor

Basique : 8 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Premium : 20 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Time Doctor

G2 : 4. 4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 530 avis)

Lire aussi : Les meilleures alternatives à Time Doctor

3. TimeCamp (Idéal pour les entrepreneurs sur le terrain)

via TimeCamp

TimeCamp est une autre option pour le suivi du temps et la surveillance de l'activité des employés. Il vous permet de suivre les présences, de mesurer le temps consacré aux tâches et d'analyser la routine quotidienne de votre équipe afin de maintenir la productivité.

Vous en avez assez de la facturation manuelle ? Utilisez TimeCamp pour générer des factures précises basées sur les heures facturables, sans calcul supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Suivi automatique des pointages, des heures de travail, des pauses et des départs sur le bureau

Surveillez l'utilisation du site Web, les heures de travail et les tendances de productivité pour une responsabilisation individuelle

Gérez les heures supplémentaires, les présences, les congés et les vacances

Suivi des performances des travailleurs sur le terrain grâce au géorepérage

Limites de TimeCamp

Les rapports exportés ne sont pas aussi détaillés que les informations disponibles sur la plateforme

Le chronomètre continue parfois de tourner même lorsque vous n'êtes pas actif

Tarifs de TimeCamp

Free

Démarrage : 3,99 $/mois par place

Premium : 6,99 $/mois par place

Ultimate : 10,99 $/mois par place

Enterprise : 14,99 $/mois par place

Évaluations et commentaires sur TimeCamp

G2 : 4,7/5 (plus de 340 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 590 avis)

Que disent les utilisateurs de TimeCamp ?

Voici ce que nous avons trouvé sur G2:

J'aime l'interface utilisateur de Timecamp, elle est simple, directe et facile à utiliser.

J'aime l'interface utilisateur de Timecamp, elle est simple, directe et facile à utiliser.

5. Clockify (Idéal pour les petites entreprises)

via Clockify

Vous essayez de suivre la productivité personnelle et celle de l'équipe sans vous compliquer la vie ? Clockify propose un outil de suivi du temps, des relevés de temps et un suivi par kiosque pour surveiller la progression et estimer le temps nécessaire à une meilleure allocation des ressources et à la planification de la main-d'œuvre.

En tant que logiciel gratuit de suivi du temps, c'est une alternative décente à DeskTime pour les petites entreprises aux budgets serrés.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Suivi des heures de travail grâce aux relevés de temps

Surveillez quotidiennement la présence des employés et les heures supplémentaires

Suivi des heures facturables pour la paie et le calcul des coûts

Enregistrez les heures de travail avec Kiosk, un appareil partagé où les employés se connectent avec une épingle

Limites de Clockify

Absence de fonctionnalités avancées de suivi du temps dans la version gratuite

Les clients se plaignent des retards lors de la génération de rapports ou du passage d'une tâche à l'autre

Tarifs Clockify

Gratuit pour toujours

Standard : 6,99 $/mois par place

Pro : 9,99 $/mois par place

Enterprise : 14,99 $/mois par place

*offre groupée : 15,99 $/mois par place

Évaluations et commentaires sur Clockify

G2 : 4. 5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 9 100 avis)

🧠Anecdote : Le premier « outil de suivi du temps » est considéré comme étant un chronomètre utilisé par Frederick Winslow Taylor en 1876 pour suivre le temps passé par les travailleurs sur des tâches spécifiques. Il a même développé une méthode de gestion industrielle appelée taylorisme pour augmenter l'efficacité et la productivité.

6. Toggl Track (Idéal pour les grandes équipes et les entreprises)

via Toggl Track

Avec ses vues Calendrier, son assistance multi-appareils et plus de 100 intégrations, Toggl Track est une autre alternative à DeskTime pour les grandes équipes. Il dispose d'une interface utilisateur simple et offre des données précises sur les performances individuelles des employés.

Vous pouvez également personnaliser les rapports détaillés pour mesurer les indicateurs clés de performance propres à votre organisation. Sa conception conviviale le rend accessible aux utilisateurs débutants comme expérimentés.

Toggl Activer/désactiver les fonctionnalités

Saisissez les minutes facturables de toute votre équipe et partagez-les avec vos clients

Comparez les heures de travail estimées et réelles pour identifier les goulets d'étranglement

Intégration avec des outils tels que Google Agenda et bien d'autres pour synchroniser le temps en un seul endroit

Examiner et approuver les relevés de temps pour un traitement transparent de la paie

Limites de Toggl Track

Le plug-in Chrome peut contenir des bugs

Il est un peu difficile d'ajouter de nouvelles tâches lorsque le chronomètre est en marche

Prix de Toggl Track

Free Forever

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Personnalisé

Toggl Suivre les évaluations et les avis

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Toggl Track ?

Voici les commentaires d'un utilisateur de Trust Radius:

J'utilise Toggl Track non seulement pour suivre mes clients à taux horaire, mais aussi pour savoir combien de temps je passe sur chaque tâche afin de pouvoir fixer le prix de mes services en conséquence. J'adore leur fonctionnalité de rapports et le fait que vous puissiez suivre/organiser les clients, les projets et les tâches spécifiques.

J'utilise Toggl Track non seulement pour suivre mes clients à taux horaire, mais aussi pour savoir combien de temps je passe sur chaque tâche afin de pouvoir fixer le prix de mes services en conséquence. J'adore leur fonctionnalité de rapports et le fait que vous puissiez suivre/organiser les clients, les projets et les tâches spécifiques.

7. Monitask (Idéal pour les petites entreprises et les indépendants)

via Monitask

Si vous recherchez un outil de suivi du temps non intrusif qui vérifie également le travail des employés avec plus de transparence, Monitask pourrait être une option.

Au lieu de surveiller secrètement les activités des employés, il avertit les utilisateurs lorsqu'il effectue une capture d'écran et leur fournit leur taux de productivité actuel.

Il propose également des modèles de planification dans lesquels vous pouvez spécifier les heures allouées, les dates d'échéance et les équipes pour l'ensemble de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Monitask

Surveillez la productivité et les performances quotidiennes grâce aux tableaux de pointage

Suivi de l'activité des employés avec notifications par capture d'écran et scores de productivité en temps réel

Affichez les détails de présence des employés à distance, au bureau et sur le terrain en un seul endroit

Calculez le temps payé et les salaires des employés en fonction des heures travaillées directement sur la plateforme

Limites de Monitask

Les utilisateurs se retrouvent parfois bloqués sur des tâches antérieures lorsqu'ils se connectent le lendemain

Doit ajouter le temps ou démarrer l'horloge manuellement

Tarification de Monitask

Pro : 5,99 $/mois par place

Entreprise : 8,99 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Monitask

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 8/5 (plus de 130 avis)

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de priorisation, ce qui peut entraver une priorisation efficace. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps de ClickUp, basées sur l'IA, peuvent vous aider à transformer ces approximations en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même suggérer des fenêtres de concentration optimales pour les tâches. Construisez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

8. Jibble (Idéal pour l'enregistrement biométrique des présences)

via Jibble

Avec Jibble, votre équipe peut enregistrer les heures depuis le bureau, un appareil mobile et un navigateur web. Il offre également la reconnaissance faciale et le suivi GPS, des fonctionnalités non disponibles dans DeskTime.

Vous pouvez utiliser des pointeuses biométriques pour rationaliser le suivi des présences et gagner en précision.

L'application s'intègre également à des plateformes telles que Xero et QuickBooks Online pour rationaliser vos processus de calcul de la paie.

Jibble meilleures fonctionnalités

Gérez les relevés de temps sur l'application mobile

Accéder aux rapports d'analyse quotidiens, hebdomadaires ou mensuels des relevés de temps

Configurez des paramètres d'heures supplémentaires personnalisés pour des mises à jour automatiques du relevé de temps

Planifiez des routines de travail fixes ou flexibles avec des objectifs individuels

Limites de Jibble

L'application Android peut être un peu fastidieuse à paramétrer

Aucune assistance technique une fois l'essai gratuit terminé

Tarification Jibble

Free Forever

Premium : 4,99 $/mois par place

Ultimate : 9,99 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Jibble

G2 : 4. 5/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 1 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Jibble ?

Un critique de Capterra a déclaré :

Jibble est incroyablement facile à paramétrer, à utiliser et à gérer sur le terrain. Il a rendu la paie beaucoup plus efficace, ce qui me fait gagner un temps précieux

Jibble est incroyablement facile à configurer, à utiliser et à gérer sur le terrain. Il a rendu la paie beaucoup plus efficace, ce qui me fait gagner un temps précieux

9. Calamari (Idéal pour le suivi de la présence à distance et physique)

via Calamari

Calamari est un outil de suivi du temps et des présences. Alors que DeskTime ne propose qu'une horloge de suivi du temps en ligne, Calamari offre sept moyens à distance et physiques de pointer à l'arrivée et au départ.

Par exemple, les employés peuvent se connecter et se déconnecter ou passer d'un projet à l'autre sur Slack. Il suffit de synchroniser avec Calamari, et toutes les heures de travail seront enregistrées. Vous pouvez également installer des codes QR à l'entrée de chaque bâtiment pour que les employés les scannent et commencent à pointer.

Les meilleures fonctionnalités de Calamari

Suivi des heures de travail de sept manières différentes, y compris iBeacon pour la présence au bureau et des applications pour la connexion à distance

Autoriser ou restreindre les emplacements de travail grâce au géorepérage pour maintenir la conformité

Assistance aux équipes internationales avec des politiques de congés distinctes et une accessibilité en cinq langues

Détectez les retards, les heures réduites ou les jours de travail non autorisés à l'aide de filtres

Limites de Calamari

La communication autour de la maintenance et des pannes du système pourrait être meilleure

Absence de fonctionnalité de gestion des tâches

Tarification de Calamari

Module de congés : 2,5 $/mois par utilisateur

Temps et présence : 3 $/mois par utilisateur

RH de base : 2,5 $/mois par utilisateur

*module complémentaire SAML : 1 $/mois par utilisateur

Forfait personnalisé : Tarification personnalisée

Calamari a besoin d'un minimum de facturation de 25 $/mois.

Évaluations et commentaires sur Calamari

G2 : 4. 6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 570 avis)

10. Float (idéal pour l'envoi automatisé des durées enregistrées)

via Float

Vos employés sont-ils frustrés par l'enregistrement manuel des heures de travail ? La fonctionnalité de suivi du temps automatisé de Float peut vous aider. Le pré-remplissage des relevés de temps en fonction des allocations planifiées de votre équipe rationalise l'envoi des durées enregistrées pour les travaux récurrents.

De plus, Float offre un échéancier visuel intuitif, facilitant la compréhension des horaires des équipes et des échéanciers des projets. Float se synchronise également avec les outils de suivi du temps, améliorant ainsi la précision de la planification des ressources.

Les meilleures fonctionnalités

Paramétrez des dates d'échéance mensuelles pour l'envoi des relevés de temps avec des rappels automatisés

Démarrer et arrêter le suivi du temps avec une application de bureau chronomètre

Automatisation de l'envoi des relevés de temps pour les salaires et les acomptes récurrents

Glissez-déposez pour ajuster les horaires et réaffecter le travail

Limites de la marge

Vous ne pouvez pas voir qui travaille sur quoi sans utiliser de filtres

Cela peut être accablant pour les projets plus simples et les petites équipes

Tarification flottante

Starter : 7,50 $/mois par place

Pro : 12,50 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires

G2 : 4. 3/5 (plus de 1 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 600 avis)

Boostez votre croissance personnelle et professionnelle avec ClickUp

Chaque alternative à DeskTime que nous avons examinée a ses points forts et ses inconvénients. Certaines excellent dans le suivi des présences mais manquent de rapports détaillés. D'autres offrent des fonctionnalités qui tiennent les managers informés mais peuvent sembler intrusives pour les employés. Et puis il y a des outils dotés de fonctionnalités intéressantes, si vous pouvez ignorer les bugs occasionnels.

Vous voulez éviter les essais et les erreurs ? Nous vous recommandons de choisir ClickUp comme alternative à DeskTime.

ClickUp ne se contente pas de suivre le temps, il vous permet de contrôler entièrement vos projets. Personnalisez les vues des tâches, configurez des rappels, attribuez le travail sans effort et générez des rapports en temps réel. De plus, grâce aux modèles personnalisables gratuits, vos relevés de temps s'adapteront parfaitement à votre flux de travail.

De plus, ClickUp peut encore accroître la productivité de votre équipe en intégrant les tâches, le suivi du temps, la communication et la gestion des connaissances dans une seule plateforme basée sur l'IA.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui et constatez la différence !