10 modèles gratuits de contrat de partenariat pour faciliter les transactions commerciales

Le partenariat n'est pas un contrat légal entre deux individus égaux. C'est une alliance émotionnelle entre deux personnes qui valident la réussite de l'autre.

Le partenariat n'est pas un contrat légal entre deux individus égaux. C'est une alliance émotionnelle entre deux personnes qui valident la réussite de l'autre.

Les partenariats sont la clé de voûte de la croissance des entreprises, qu'il s'agisse de lancer une start-up, de trouver un nouveau sponsor pour un projet ou de se développer sur des marchés inexploités. Mais il y a un hic : même les collaborations les plus prometteuses peuvent échouer sans directives claires.

Au cours des prochaines années, 76 % des entreprises prévoient des changements importants dans leurs modèles économiques en raison des écosystèmes de partenariat.

C'est là que les modèles d'accord de partenariat entrent en jeu. Ces documents garantissent une collaboration harmonieuse au sein de l'équipe en définissant les rôles et en paramétrant les attentes.

Si vous vous dites : « Mais rédiger des accords juridiques semble compliqué », ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous aider !

Découvrons 10 modèles gratuits et personnalisables de contrat de partenariat conçus pour simplifier le processus.

Que sont les modèles d'accord de partenariat ?

Les modèles de contrat de partenariat sont des documents préétablis qui décrivent les conditions générales pour deux ou plusieurs parties travaillant ensemble sur un objectif commun.

Un contrat de partenariat personnalisé simplifie la formalisation d'un partenariat en fournissant un cadre structuré pour définir les rôles, les responsabilités, les modalités de partage des bénéfices et les mécanismes de résolution des litiges.

C'est particulièrement utile dans les scénarios où une communication claire est la clé, comme lors de l'utilisation d'un logiciel de collaboration avec les clients pour gérer des projets ou maintenir la transparence.

Ces modèles sont adaptables à différents types de contrats, des sociétés en nom collectif et en commandite aux accords de co-développement et de partenariat d'entreprise.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de contrat de partenariat ?

Un modèle de contrat de société en nom collectif est plus qu'un simple document ; c'est un outil qui garantit la clarté, l'équité et une base solide pour la collaboration. Voici ce qu'il faut rechercher :

Structure complète : couvre les détails essentiels du partenariat tels que les rôles des partenaires, les responsabilités, le partage des bénéfices et les processus décisionnels, en particulier dans les accords de collaboration

Langage clair : Utilise des termes faciles à comprendre, en évitant le jargon juridique trop complexe

Personnalisable : s'adapte aux besoins spécifiques de votre entité de partenariat

Clauses de résolution des conflits : Décrivent comment les litiges seront traités pour éviter des désaccords prolongés

Clauses de résiliation : Inclut des conditions claires pour mettre fin à l'accord ou dissoudre le partenariat, comme dans : Inclut des conditions claires pour mettre fin à l'accord ou dissoudre le partenariat, comme dans les modèles de contrat de marketing

Conformité légale : Répond aux normes légales locales et spécifiques à l'industrie

Distribution des capitaux propres : Détaille comment les intérêts de propriété ou les bénéfices seront répartis

*dispositions de confidentialité : protègent les informations sensibles de l'entreprise partagées entre les partenaires, comme dans les modèles de proposition commerciale

🧠 Fait amusant : Les accords de partenariat ne sont pas une invention moderne ! Ils remontent à l'ancienne Mésopotamie, où les commerçants officialisaient leurs partenariats sur des tablettes d'argile.

📖 Lire aussi : Modèles gratuits de contrat de mandat en Word et ClickUp

10 modèles gratuits de contrat de partenariat

Ne serait-il pas formidable de disposer d'une plateforme unique qui rassemble tout ce dont vous avez besoin pour votre travail : documents, tâches, discussions, intégrations et même modèles prédéfinis ?

C'est précisément ce que fait ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.

Avec plus de 1 000 modèles pour tous les cas d'utilisation et tous les secteurs d'activité, vous n'avez rien à faire à partir de zéro, ce qui élimine les approximations dans la plupart des tâches du projet.

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour normaliser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités de l'API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes alertent ou signalent d'éventuels problèmes de performance.

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour normaliser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités de l'API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes alertent ou signalent d'éventuels problèmes de performance.

Examinons un par un les modèles d'accords de partenariat gratuits que ClickUp a sélectionnés pour vous.

1. Le modèle d'accord de partenariat ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez les conditions des représentants du partenariat, les obligations de chaque partie et les contributions financières avec les responsabilités grâce au modèle de contrat de partenariat ClickUp

Un contrat de partenariat est un document juridique crucial pour les entreprises qui collaborent avec d'autres. Le modèle de contrat de partenariat ClickUp vous aide à créer un contrat complet et juridiquement valable.

Ce modèle de contrat d'entreprise vous permet de simplifier le processus d'accord de partenariat, de minimiser les risques juridiques et de construire une base solide pour votre entreprise collaborative.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés du modèle :

*flux de travail organisé : Organisez efficacement les tâches liées à la rédaction, à la révision et à la finalisation de l'accord

Hub de collaboration : partagez facilement des projets de contrat, recueillez des commentaires et assurez-vous que toutes les parties prenantes sont sur la même longueur d'onde

Contrôle de la version : Suivi des modifications et révisions apportées à l'accord tout au long du processus

Rappels automatisés : Paramétrez des notifications pour assurer le suivi des échéances et garantir l'achèvement des tâches dans les délais

🔑 Idéal pour : les partenaires commerciaux qui souhaitent rédiger rapidement un accord de partenariat

💡 Conseil de pro : Incluez toujours une clause de modification future dans vos accords de partenariat. Une disposition intégrée pour la mise à jour de l'accord vous permet de vous adapter aux changements tels que l'ajout de nouveaux partenaires, les apports en capital des partenaires ou la redéfinition des responsabilités, sans repartir de zéro.

2. Le modèle d'accord de partenariat 50/50 de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez le processus de prise de décision, organisez le partage des bénéfices et définissez les rôles ainsi que les responsabilités avec le modèle d'accord de partenariat 50/50 de ClickUp

Un accord de partenariat 50/50 est un contrat contraignant qui garantit que les deux partenaires sont d'accord pour être sur la même page en ce qui concerne la gestion d'une entreprise, la définition des droits et des responsabilités, et la répartition des profits et des pertes.

Le modèle d'accord de partenariat 50/50 de ClickUp simplifie ce processus en offrant une solution structurée et conviviale pour formaliser votre partenariat.

Voici ce que vous pouvez faire avec cet échantillon de contrat de partenariat :

Définit clairement les rôles, les obligations, les droits et la répartition des profits et des pertes des partenaires

Remplissez les détails nécessaires pour vous assurer que l'accord est achevé et précis

Utilisez la vue Tableau de ClickUp pour visualiser et attribuer les rôles et responsabilités

Exploitez les champs personnalisés pour le suivi des allocations financières

Forfait pour jalons et décisions clés avec la vue Gantt de ClickUp

🔑 Idéal pour : les partenaires qui souhaitent répartir équitablement les rôles, les responsabilités et le partage des bénéfices de leur entreprise

👀 Le saviez-vous ? Les leaders du B2B sont très majoritairement décidés à développer leurs partenariats, 82 % d'entre eux ayant l'intention d'ajouter de nouveaux partenaires et près de 70 % cherchant à augmenter les budgets de leurs programmes de distribution.

3. Le modèle de lettre d'accord ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Forfait et détails d'un partenariat, conditions de partage des bénéfices et rôles de chaque partie avec le modèle de lettre d'accord ClickUp

Le modèle de lettre d'accord ClickUp simplifie votre processus d'accord en créant des contrats clairs et concis.

En tant que modèle simple de contrat d'entreprise, il décrit les détails du projet, clarifie les responsabilités et garantit que toutes les parties ont une compréhension commune dès le départ.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités :

Contenu complet : Couvre la portée du projet, les honoraires, les coûts et les responsabilités de chaque partie

*documentation structurée : utilisez ClickUp Docs pour rédiger l'objet et les conditions de l'accord

Représentation visuelle : utilisez la vue Tableau pour créer un aperçu intuitif de l'accord

Tâches réalisables : Décomposez les attentes de chaque partie en tâches gérables dans ClickUp

*communication fluide : paramétrez des e-mails et des notifications automatisés pour partager facilement l'accord avec toutes les parties prenantes

🔑 Idéal pour : les fondateurs qui souhaitent rédiger une lettre d'accord pour leur partenariat d'entreprise

4. Le modèle d'accord de travail ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Réfléchissez, planifiez, suivez et gérez les partenaires sur la même page avec le modèle d'accord de travail ClickUp

Cultivez un environnement d'équipe collaboratif et productif grâce au modèle d'accord de travail de ClickUp.

Ce modèle intuitif de Tableau blanc aide les équipes à définir leur mode de travail, à instaurer une atmosphère de sécurité et d'assistance, et à définir des attentes claires pour débloquer la créativité et la croissance.

Voici comment :

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour définir les environnements de travail préférés et les attentes de l'équipe

Créer des tâches avec des statuts personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé » pour le suivi de la progression

Passez du Guide de démarrage au Tableau blanc pour une configuration fluide

Créer des tâches avec des dates d'échéance pour gérer efficacement les échéanciers des projets

Établissez des jalons pour évaluer la réussite du projet une fois celui-ci achevé

🔑 Idéal pour : Les chefs d'équipe qui souhaitent définir les responsabilités et déléguer les tâches efficacement

5. Le modèle de contrat d'entrepreneur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez les responsabilités du poste et établissez les attentes en matière de paiement, d'échéanciers et de livrables avec le modèle de contrat d'entrepreneur ClickUp

Le modèle de contrat d'entrepreneur ClickUp est un choix idéal si vous souhaitez simplifier votre processus de passation de contrats.

Conçu pour les entrepreneurs indépendants et les clients, ce modèle permet de définir des conditions claires, de protéger les intérêts et de définir les attentes pour une relation commerciale harmonieuse.

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Collecte d'informations : créez : créez des tâches ClickUp pour rassembler toutes les informations nécessaires à la création et à la finalisation de l'accord, telles que l'alignement des rémunérations, la définition des règles et la description des attentes

Modification en cours : utilisez les documents pour rédiger et peaufiner l'accord tout en collaborant sur les conditions avec le contractant

*communication fluide : utilisez l'e-mail dans ClickUp pour envoyer l'accord directement à l'entrepreneur pour qu'il le consulte et le signe

*suivi de projet : utilisez le diagramme de Gantt pour concevoir un échéancier et suivre la progression

*organisation des documents : utilisez la vue Tableau pour centraliser tous les documents et communications connexes afin d'y accéder facilement

🔑 Idéal pour : les employeurs et les employés qui souhaitent rédiger des accords et définir les conditions de conduite

👀 Le saviez-vous ? 94 % des dirigeants du secteur des technologies s'accordent à dire que les partenariats d'innovation sont essentiels à leurs objectifs stratégiques.

6. Le modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos contrats, vos informations de paiement et vos contacts grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

Centralisez vos contrats en un seul endroit grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp.

Que vous entamiez un nouveau partenariat ou que vous souhaitiez renouveler un contrat, ce modèle vous permet de ne rien oublier. Gardez le contrôle des dates de renouvellement, du statut des négociations et des affectations des services grâce à des fonctionnalités telles que :

*suivi de la progression : créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que « Rédaction », « Négociation », « Accepté » et « Révision » pour surveiller le cycle de vie de chaque contrat

*organisation des données : utilisez des champs personnalisés tels que la date de signature, le service et le type de contrat pour classer et visualiser les informations de contact essentielles

Accès multi-vues : basculez entre les configurations telles que le guide de démarrage, la liste principale des contrats, la progression des contrats et le formulaire de demande de contrat pour accéder aux données contractuelles et les gérer sans effort

stockage centralisé* : créez un tableau dans ClickUp pour stocker tous les contrats et les documents connexes dans un espace organisé

🔑 Idéal pour : les équipes juridiques qui souhaitent gérer et assurer le suivi de tous leurs contrats en un seul endroit

💡 Conseil de pro : Les modèles permettent de gagner du temps lors de la rédaction des contrats, mais l'IA aussi. Les assistants IA tels que ClickUp Brain peuvent accélérer la création de documents juridiques complexes tels que les propositions et les contrats. Et même vous aider à créer des modèles personnalisés pour eux. Regardez cette vidéo pour savoir comment :

7. Le modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients

Obtenir le modèle gratuit Rassemblez toutes vos équipes sur une seule page et collaborez avec elles en temps réel grâce au modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients

Vous souhaitez assurer une transition fluide entre les équipes commerciales et l'intégration des clients et la production ? Le modèle de collaboration pour la réussite des clients de ClickUp est la solution. Grâce à ce modèle, les équipes commerciales, d'intégration et de production peuvent communiquer en un seul endroit, avec des commentaires, des mises à jour des tâches et des documents partagés, ce qui élimine les allers-retours d'e-mails.

Voici comment ce modèle permet d'aligner vos équipes commerciales et produits, en créant un processus simplifié qui améliore l'expérience client et favorise la réussite à long terme :

Conservez toutes les informations sur les clients, les accords et les étapes d'intégration dans un environnement de travail partagé, afin que rien ne se perde lors de la transition

Réduisez les suivis manuels grâce à l'automatisation de l'attribution des tâches et des mises à jour de statut, pour une progression fluide de l'équipe commerciale à l'exécution

Visualisez les étapes du processus avec une vue Tableau, pour vous assurer que chaque étape est prise en compte

Utilisez un document guide/questionnaire lors des appels d'intégration des clients pour un engagement cohérent

Suivi des données critiques telles que le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la date de signature du contrat, la durée du contrat et les utilisateurs clés du client tels que le premier utilisateur et l'utilisateur le plus engagé

Paramétrez automatiquement l'étape d'approbation sur Nouveau client lorsque des tâches sont créées via l'envoi de formulaires

Définissez des livrables et des échéanciers clairs pour respecter le calendrier des projets et maintenir la responsabilité de l'équipe

🔑 Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent collecter, gérer et assurer le suivi de tous les contacts et livrables des clients en un seul endroit

8. Le modèle d'accord de services ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Décrivez les services, les grilles tarifaires et les conditions de paiement avec le modèle d'accord de services ClickUp

Commencez vos relations avec vos clients avec clarté et professionnalisme en utilisant le modèle de contrat de services ClickUp.

Ce modèle fournit un cadre structuré et facile à utiliser pour définir les services que vous offrez, la manière dont ils seront fournis et les conditions de l'accord.

Assurez la transparence et l'alignement avec vos clients tout en conservant un document exécutoire pour les besoins de votre entreprise avec des fonctionnalités telles que :

*mise en œuvre du projet : Mettre en place un projet dédié pour gérer efficacement votre contrat de services

Collaboration des parties prenantes : Examiner et discuter de l'accord de manière collaborative afin de s'accorder sur les conditions

Organisation des tâches : catégorisez les tâches pour suivre leur progression et rationaliser les flux de travail

Notifications automatisées : Restez informé des jalons et des changements grâce à des alertes en temps réel

Contrôles réguliers : planifiez des réunions pour faire le point sur la progression et résoudre les problèmes de manière invitée, instructions

🔑 Idéal pour : les fournisseurs de services qui souhaitent définir leurs services et leurs conditions de paiement

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes disséminées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié de saisie et de suivi des décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires de tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

9. Le modèle d'accord de partenariat ClickUp Consultant

Obtenir le modèle gratuit Créez un document juridiquement contraignant, définissez des directives de paiement et fixez des attentes avec les clients grâce au modèle d'accord de consultation ClickUp

Définissez des attentes claires pour vos clients et protégez vos intérêts en tant que consultant grâce au modèle de contrat de consultant ClickUp.

Ce modèle facile à utiliser permet de documenter les conditions, de définir les responsabilités et de décrire les dispositions légales, garantissant ainsi un engagement de conseil professionnel et organisé.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Résumé des conditions : Utilisez un document dans ClickUp pour résumer les conditions, les rôles et les responsabilités de l'accord

*services de liste : créez des tâches pour lister les services que vous fournirez et attribuez des délais pour assurer le suivi de l'engagement

Suivi des paiements : Suivi des détails importants tels que les frais, les calendriers de paiement et les modes de paiement pour une transparence totale

🔑 Idéal pour : les fournisseurs de services qui souhaitent définir clairement leurs services et leurs conditions de paiement pour leurs clients

📖 Lire aussi : Modèles gratuits de contrats de service en Word et ClickUp

10. Le modèle de contrat de bail commercial ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez et gérez tous vos documents de propriété commerciale en un seul endroit grâce au modèle de contrat de location commerciale ClickUp

Simplifiez la création et la gestion de vos contrats de location commerciale grâce au modèle de contrat de location commerciale ClickUp.

Conçu pour protéger à la fois les propriétaires et les propriétaires d'entreprises, ce modèle simplifie les complexités des contrats de location, en garantissant la transparence et la conformité.

Il offre des fonctionnalités telles que :

Documentation complète : utilisez un document ClickUp pour détailler les parties concernées, leurs coordonnées et les conditions clés du bail

Représentation visuelle : Tirez parti des Tableaux blancs ClickUp pour mapper et visualiser les termes et conditions du contrat de location

Suivi des paiements : créez des tâches pour surveiller les calendriers de paiement, les montants des dépôts et autres obligations financières

Révisions récurrentes : Paramétrez : Paramétrez des tâches récurrentes dans ClickUp pour réviser et mettre à jour périodiquement le contrat de location afin d'en assurer la conformité continue

🔑 Idéal pour : Les sociétés immobilières commerciales qui souhaitent organiser et partager des contrats rapidement et en toute sécurité

La perfection du partenariat commence avec ClickUp

Voici ce qu'il en est des partenariats : ils sont comme une bonne recette - trouvez le bon équilibre et vous obtiendrez un plat digne du baiser d'un chef. Mais sans instructions claires ? Vous finirez par déployer trop d'efforts et le résultat risque de ne plaire à personne. 🍝

Les modèles gratuits d'accords de partenariat que nous avons partagés agissent comme des cartes de recette, équilibrant les intérêts de chacun. Que vous souhaitiez répartir les bénéfices, définir les responsabilités ou vous assurer que tout le monde sache que vous êtes dans le même bateau, ces modèles peuvent être personnalisés pour vous donner les résultats que vous souhaitez.

Le meilleur ? Aucun d'entre eux ne fonctionne de manière isolée. Ils sont tous soutenus par la puissante application ClickUp Tout pour le travail, qui combine vos discussions, projets, documents et IA en un seul hub de travail qui vous permet de rester concentré et productif.

Ne vous contentez pas de modèles rudimentaires alors que vous pouvez tout avoir. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui — même vos partenaires vous remercieront.