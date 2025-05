Diffusion stable vs DALL-E : quel générateur d'art par IA est le meilleur ?

Votre client a besoin d'un visuel percutant, et il en a besoin maintenant. Il peut s'agir d'une couverture de livre élégante, d'une publication accrocheuse sur les réseaux sociaux ou d'un tout nouveau logo. Mais créer la bonne image n'est pas toujours simple.

Certains projets exigent une précision au pixel près, tandis que d'autres misent sur la créativité. Et parfois, vous avez besoin des deux, dans des délais serrés.

C'est là qu'intervient le débat Diffusion stable vs. DALL-E. Tous deux sont des générateurs d'images IA de pointe qui peuvent vous aider à générer des visuels audacieux et imaginatifs en quelques secondes. Mais lequel devriez-vous choisir ?

Dans ce blog, nous comparerons leurs points forts, leurs points faibles et les meilleurs cas d'utilisation afin que vous puissiez choisir l'outil parfait pour votre prochain chef-d'œuvre. 🚀

⏰ Résumé en 60 secondes Stable Diffusion et DALL·E sont d'excellents générateurs d'art pour les artistes numériques, les designers et les créateurs de contenu.

Stable Diffusion est idéal pour ceux qui recherchent une personnalisation et un contrôle approfondis, vous permettant d'affiner chaque détail de votre vision créative. DALL·E est parfait pour tous ceux qui recherchent une expérience intuitive et prête à l'emploi qui transforme des invites de texte complexes en visuels

ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail, est idéale pour organiser, collaborer et rationaliser les projets créatifs grâce à une suite d'outils avancés

ClickUp Brain est votre assistant basé sur l'IA qui automatise les tâches et fournit des informations

ClickUp Whiteboards fournit une toile numérique pour le brainstorming, la visualisation des idées et la transformation des concepts en forfaits exploitables

ClickUp for Design Teams est un environnement de travail spécialisé qui rationalise votre processus créatif, de l'idéation à l'exécution, pour des projets de conception organisés

Qu'est-ce que la diffusion stable ?

via la diffusion stable

Stable Diffusion est un générateur d'images alimenté par l'IA qui transforme des invites, instructions et textes en visuels, animations et même vidéos époustouflants.

Lancé par Stability AI en 2022, il utilise la diffusion, une technique qui affine progressivement une image à partir du bruit jusqu'à ce qu'elle devienne une image claire et détaillée. À la base, Stable Diffusion utilise un modèle de diffusion latente (LDM) développé par le groupe de recherche CompVis. Cela vous semble complexe ?

Décomposons l'outil d'IA pour les designers en deux étapes. ⚒️

*diffusion vers l'avant : l'IA ajoute progressivement du bruit à une image jusqu'à ce qu'elle devienne complètement méconnaissable

Réduction du bruit inverse : l'IA supprime le bruit étape par étape, en reconstruisant une image de haute qualité basée sur des modèles appris à partir de ses données d'apprentissage

En février 2024, Stability AI a annoncé Stable Diffusion 3, qui a considérablement amélioré les performances, notamment en matière de gestion des invites, instructions, de la qualité des images et de l'orthographe. Il intègre une nouvelle architecture de transformateur de diffusion multimodale (MMDiT)

🧠 Fait amusant : La diffusion stable est dérivée du « processus de diffusion », une technique où les images sont progressivement affinées à partir du bruit. La partie « stable » vient de Stability AI, la société qui l'a développée !

Fonctionnalités de Stable Diffusion

Stable Diffusion offre des fonctionnalités solides pour vous permettre de mieux contrôler vos créations. Que vous souhaitiez améliorer la qualité de l'image, modifier les styles ou affiner les détails, ce modèle se distingue par des fonctionnalités exceptionnelles.

Explorons certaines de ses meilleures fonctionnalités. 💁

Fonctionnalité n° 1 : nature open source

Stable Diffusion est open-source, vous pouvez donc l'utiliser, le modifier et même le développer sans avoir à payer pour des services cloud coûteux. Vous avez un ordinateur avec un GPU et au moins 4 Go de VRAM ? Super ! Vous pouvez l'exécuter directement depuis chez vous.

Contrairement à DALL-E, le code étant ouvert, la communauté artistique de l'IA ne cesse de l'améliorer, en partageant des mises à jour, de nouveaux outils et des astuces sympas pour le rendre encore meilleur. Que vous soyez un artiste qui expérimente différents styles, un développeur qui repousse les limites ou simplement quelqu'un qui aime jouer avec l'IA, Stable Diffusion vous donne la liberté de créer selon vos conditions.

⚙️ Bonus : Consultez le Top des outils d'IA pour les réseaux sociaux destinés aux spécialistes du marketing pour booster votre stratégie et rationaliser votre processus de création de contenu !

Fonctionnalité n° 2 : transformations d'image à image

Avec Stable Diffusion, vous n'avez pas besoin de partir de zéro pour modifier ou transformer une image. Il vous suffit de lui fournir une image, d'ajouter une invite de texte et de regarder le générateur d'images IA fusionner les deux, que vous effectuiez de petites modifications ou une transformation complète.

L'une de ses astuces les plus cool ?

Profondeur de l'image (depth2img). Il comprend réellement la profondeur et la structure de votre image, ce qui vous permet de changer de style (comme transformer une photo en peinture) ou de modifier les textures et les matériaux sans altérer la perspective. Très utile si vous êtes dans l'architecture, la conception de jeux ou les mondes virtuels, où la précision est la clé.

🔍 Le saviez-vous ? Le marché mondial des générateurs d'images par IA était évalué à 257,16 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 917,45 millions de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 17,4 %.

Fonctionnalité n° 3 : Upscaling et débruitage

Stable Diffusion est doté d'outils intégrés de mise à l'échelle et de débruitage, pour que vos images générées par IA soient plus nettes et plus détaillées. Voici comment il vous aide. 👇

Mise à l'échelle : Besoin d'une image à plus haute résolution ? Le modèle de diffusion par upscaling de Stable Diffusion peut multiplier la résolution par 4, vous offrant des images nettes jusqu'à 2048×2048 ou plus. Parfait pour donner à votre art généré par IA un aspect professionnel et prêt à imprimer

Dénoising : Chaque image commence par un bruit aléatoire, mais Stable Diffusion le nettoie progressivement, étape par étape, pour obtenir un résultat clair et de haute qualité. L'IA suit attentivement vos invites, instructions, afin que l'image finale soit exactement comme vous l'aviez imaginée

📖 À lire : Alternatives à Dall-E pour créer des images IA

Prix de Stable Diffusion

Tarification personnalisée, basée sur les crédits

Qu'est-ce que DALL-E ?

via OpenAI

DALL-E, créé par OpenAI, est un outil basé sur l'IA qui transforme des descriptions textuelles en images. Il combine le langage naturel et le traitement visuel pour générer un large intervalle de visuels, allant de scènes réalistes à des concepts complètement surréalistes.

La plateforme est construite sur un réseau neuronal transformateur (un type d'architecture de modèle d'apprentissage profond), utilisant les avancées de GPT-4o et entraîné sur des quantités massives de paires texte-image. Il apprend des modèles entre les mots et les visuels, ce qui lui permet de générer des visuels entièrement nouveaux, y compris des choses qui n'existent pas dans la réalité.

DALL-E a considérablement évolué au fil du temps, et sa dernière version, DALL-E 3, est une mise à niveau majeure par rapport à DALL-E 2, avec une meilleure compréhension des invites, instructions complexes, une génération d'images plus précise et une intégration directe avec ChatGPT pour des améliorations faciles.

🧠 Anecdote : Le nom « DALL-E » est un savant mélange entre l'artiste surréaliste Salvador Dalí et le robot animé Wall-E de Pixar. Il reflète sa capacité à créer des visuels à la fois réalistes et imaginatifs.

Fonctionnalités de DALL-E

DALL-E est spécialisé dans la transformation d'invites, d'instructions d'IA en images époustouflantes. Mais ce n'est que le début ! De la création d'images très détaillées dans un style réaliste à la modification et à l'extension d'images existantes, DALL-E offre des outils puissants qui rendent la création d'art par IA facile et passionnante.

Examinons certaines de ses fonctionnalités. 🤖

Fonctionnalité n° 1 : fusion conceptuelle

Mélangez différentes idées pour concrétiser votre vision créative ; ici, c'est un radis qui boit son café au lait fumant !

Imaginez votre propre assistant créatif doté d'une IA, qui vous aide à trouver des concepts audacieux et imaginatifs et à leur donner vie en un instant.

C'est DALL-E pour vous ! Vous pouvez être aussi créatif que vous le souhaitez avec vos images et vos invites, instructions, et DALL-E donnera vie à vos idées les plus folles.

Vous voulez voir un chat en smoking en train de lire un journal ? Aucun problème !

Mais DALL-E ne se contente pas d'assembler des éléments de manière aléatoire. Il les place de manière logique et visuellement attrayante, en veillant à ce que les mains, les pieds et les objets, par exemple, aient un aspect naturel et cohérent. Cette capacité à fusionner des concepts et à réorganiser des objets sans instructions explicites lui donne un avantage certain dans la création de compositions.

📖 À lire : Les meilleures alternatives à la diffusion stable pour la génération d'art

Fonctionnalité n° 2 : modification en cours et retouche

DALL-E 3 simplifie la modification des images grâce à ses fonctionnalités de retouche en cours et de retouche en dehors des zones.

Inpainting : Vous souhaitez remplacer un objet, modifier un détail ou nettoyer une partie d'une image ? Décrivez simplement ce que vous voulez et DALL-E s'occupe du reste

Outpainting : Besoin d'une scène plus grande ? Développez votre image au-delà de ses limites, en ajoutant de nouveaux éléments en toute transparence qui correspondent au style existant

Au lieu de retoucher manuellement les images comme dans Photoshop, il vous suffit de dire à DALL-E ce que vous voulez et il comblera les lacunes - parfait pour les modifications en cours ou les améliorations créatives. Même avec la même invite, DALL-E peut générer plusieurs variantes, offrant aux utilisateurs plus d'options pour affiner leur vision sans effort.

🧠 Fait amusant : L'artiste Refik Anadol crée des installations fascinantes qui utilisent des données en temps réel pour donner l'impression que les bâtiments sont vivants ! En exploitant de vastes ensembles de données, tels que des scans 3D de la forêt amazonienne et des millions d'images de la flore et de la faune, l'art d'Anadol, basé sur l'IA, transforme des structures statiques en sculptures numériques dynamiques et « vivantes », offrant aux spectateurs une expérience immersive où l'art et la technologie convergent

Fonctionnalité n° 3 : intégration native de ChatGPT

Travaillez à la création d'œuvres d'art générées par IA de qualité dans l'interface ChatGPT

DALL-E travaille directement dans ChatGPT, vous n'avez donc pas besoin de créer l'invite, les instructions parfaites à partir de rien. Décrivez simplement votre idée naturellement, et ChatGPT vous aidera à la transformer en quelque chose que l'outil d'IA comprendra.

Supposons que vous souhaitiez modifier une image. Il vous suffit de demander à ChatGPT de « rendre l'éclairage plus doux » ou d'« ajouter une ville futuriste en arrière-plan » et le tour est joué, les ajustements sont instantanés.

Ces allers-retours en temps réel rendent la génération d'art par IA plus intuitive et plus amusante que de se débattre avec une multitude de paramètres techniques.

⚙️ Bonus : Consultez la page Modèles IA pour gagner du temps et améliorer la productivité afin de booster votre efficacité et libérer votre potentiel créatif !

Tarification de DALL-E

Tarification personnalisée

Diffusion stable vs DALL-E : comparaison des fonctionnalités

Stable Diffusion et DALL-E excellent tous deux dans la création d'œuvres d'art époustouflantes grâce à l'IA, chacun à sa manière. Voici un aperçu de leurs différences clés pour vous aider à choisir la solution la mieux adaptée à votre flux de travail. 👀

Critères Diffusion stable DALL-E Performances globales Équilibre la vitesse de génération et la qualité de l'image. Excelle en stabilité, précision, adaptabilité et génération contrôlée Excellente compréhension du langage et diversité des images. Idéal pour générer des images détaillées de haute qualité qui correspondent étroitement aux invites, instructions Qualité de l'image et réalisme Génère des photos et des images réalistes avec des arrière-plans détaillés Fort en détails d'image et en qualité d'arrière-plans, bien que parfois plus caricatural Rendu de texte Fonctionne bien avec des phrases courtes ; il affiche le texte correctement et rapidement Généralement performant pour représenter avec précision du texte, bien que cela puisse nécessiter quelques itérations Personnalisation et contrôle Offre plus d'options et de contrôle à l'utilisateur Plus convivial grâce à la technologie du langage naturel Polyvalence Adaptable à divers secteurs, il facilite la création de contenu et l'imagerie médicale Les applications couvrent des champs créatifs tels que la narration visuelle et des domaines pratiques tels que le commerce électronique Données d'apprentissage Entraîné sur un ensemble de données varié mais peut être limité par la qualité des données d'entrée ; il s'appuie sur les améliorations apportées par la communauté Entraîné sur un vaste ensemble de données en mettant l'accent sur la compréhension d'invites, instructions complexes, ce qui permet des interprétations plus précises

Fonctionnalité n° 1 : sécurité

En matière de sécurité, Stable Diffusion et DALL-E intègrent tous deux des mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des images générées par l'IA. Mais ils gèrent la sécurité différemment.

Diffusion stable

La plateforme utilise un module de vérification de sécurité pour filtrer les contenus explicites et un filigrane invisible pour aider à identifier les images générées par l'IA. Cela lui confère un avantage unique dans le suivi des créations numériques.

DALL-E

OpenAI dispose de mesures de protection strictes pour bloquer la génération de contenus violents, pour adultes ou haineux. Il protège également les artistes en refusant de créer des images qui imitent le style d'artistes vivants et permet même aux créateurs de se retirer des futurs ensembles de données d'entraînement.

🏆 Gagnant : C'est DALL-E ! Bien que les deux modèles accordent la priorité à la sécurité, DALL-E 3 dispose de couches de protection supplémentaires, en particulier pour les artistes qui ne souhaitent pas que leur travail soit utilisé dans le cadre de la formation de l'IA.

🔍 Le saviez-vous ? Janvier 2021 a marqué le lancement de Dall-E par OpenAI, le premier outil majeur de génération d'images à partir de texte basé sur le GAN. La génération d'art basée sur les GAN utilise les réseaux antagonistes génératifs (GAN), un modèle d'IA dans lequel deux réseaux de neurones (un générateur et un discriminateur) s'affrontent pour créer des images réalistes.

Fonctionnalité n° 2 : accessibilité

Ces modèles sont-ils faciles à utiliser ? Cela dépend si vous souhaitez une expérience plug-and-play ou un contrôle créatif total.

Diffusion stable

La plateforme est plus flexible mais peut ne pas être très conviviale pour les débutants. Bien qu'elle fonctionne sur divers appareils, il n'y a pas d'interface utilisateur officielle - vous aurez besoin d'outils ou de plateformes tiers pour l'utiliser efficacement.

Cependant, sa large compatibilité avec les appareils et son évolutivité permettent à quiconque de l'utiliser, quelle que soit sa puissance de calcul.

DALL-E

C'est un outil facile à utiliser avec une interface utilisateur soignée qui s'intègre parfaitement à ChatGPT.

DALL-E est conçu pour être facile à utiliser pour les débutants, offrant une expérience fluide avec des instructions claires et des outils interactifs.

🏆 Gagnant : C'est Stable Diffusion ! Il n'a peut-être pas une interface utilisateur très soignée, mais son accessibilité et sa capacité à fonctionner sur presque tous les matériels en font le choix le plus polyvalent, en particulier pour les utilisateurs expérimentés qui veulent un contrôle total.

📖 À lire : Invites, instructions et exemples de Midjourney pour améliorer votre art

Fonctionnalité n° 3 : applications pratiques

Stable Diffusion et DALL-E excellent tous deux dans des domaines différents, en fonction de ce que vous recherchez. Voyons cela en détail :

Diffusion stable

Stable Diffusion est une véritable centrale en matière de polyvalence. Elle est utilisée dans des secteurs tels que le marketing de contenu, les simulations scientifiques et même l'imagerie médicale. La précision et le contrôle de la plateforme en font une option incontournable lorsque la précision est importante.

DALL-E

D'autre part, DALL-E est un outil incroyable si vous êtes dans la narration visuelle, le design ou même le commerce électronique. Sa capacité à comprendre des invites, instructions complexes le rend idéal pour générer des visuels uniques et stylisés.

🏆 Gagnant : c'est un match nul ! Tout dépend de ce dont vous avez besoin. Stable Diffusion offre précision et flexibilité, tandis que DALL-E se distingue par sa facilité d'utilisation dans la conception et la narration.

🔍 Le saviez-vous ? L'un des premiers systèmes d'IA artistique est AARON, développé par Harold Cohen en 1973. Il utilisait une approche symbolique de l'IA pour créer des dessins artistiques en noir et blanc.

Diffusion stable vs. DALL-E sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour voir ce que les utilisateurs avaient à dire sur DALL-E par rapport à Stable Diffusion, et ça a été un débat animé ! 🪢

D'un côté, vous avez l'assistance fiable de Stable Diffusion.

J'ai l'impression que Dall-E 3 stylise un peu trop, presque comme Midjourney, alors que Stable Diffusion 3 est suffisamment réaliste pour tromper quelqu'un. – Utilisateur de Reddit

J'ai l'impression que Dall-E 3 stylise un peu trop, presque comme Midjourney, alors que Stable Diffusion 3 est suffisamment réaliste pour tromper quelqu'un. – Utilisateur de Reddit

Un autre utilisateur de Reddit déclare :

Stable Diffusion a littéralement écrasé Midjourney et DALL-E... Dès que vos idées sont très spécifiques... les résultats de DALL-E 3 n'étaient pas bons non plus, mais au moins c'est gratuit !

Stable Diffusion a littéralement écrasé Midjourney et DALL-E... Dès que vos idées sont très spécifiques... les résultats de DALL-E 3 n'étaient pas bons non plus, mais au moins c'est gratuit !

D'un autre côté, les partisans de DALL-E s'extasient sur son incroyable interprétation des invites, instructions.

DALL-E 3 est juste à un autre niveau pour la compréhension des invites, des instructions. Techniquement, vous pouvez tout faire sur SD, mais il s'agit davantage de dessiner des choses ou d'utiliser des images de référence créées dans controlnet, et, bien sûr, de peaufiner les modèles. Donc, il perd beaucoup de cette émergence naturelle d'une image qui vient avec DALL-E.

DALL-E 3 est juste à un autre niveau pour la compréhension des invites, des instructions. Techniquement, vous pouvez tout faire sur SD, mais il s'agit davantage de dessiner des choses ou d'utiliser des images de référence créées dans controlnet, et, bien sûr, d'affiner les modèles. Il perd donc beaucoup de cette émergence naturelle d'une image qui vient avec DALL-E.

Un utilisateur de Reddit déclare

Avec Stable Diffusion, vous pouvez techniquement créer tout ce que vous voulez, littéralement. Les seules limites sont votre imagination et votre patience. Le problème, c'est que cela demande beaucoup plus de travail que de simplement taper une invite et appuyer sur Générer. Vous devrez apprendre à utiliser correctement les invites, les points de contrôle, les Loras, les incorporations, etc. Et même après tout cela, vous devrez probablement retoucher des tonnes de zones pour obtenir le résultat souhaité. Ce ne sont que les bases pour débutants ; il y a beaucoup plus. Si vous décidez de vous lancer, préparez-vous à beaucoup googler.

Avec Stable Diffusion, vous pouvez techniquement créer tout ce que vous voulez, littéralement. Les seules limites sont votre imagination et votre patience. Le problème, c'est que cela demande beaucoup plus de travail que de simplement taper une invite et de cliquer sur Générer. Vous devrez apprendre à utiliser correctement les invites, les points de contrôle, les Loras, les incorporations, etc. Et même après tout cela, vous devrez très probablement retoucher des tonnes de zones pour obtenir le résultat souhaité. Ce ne sont que les bases pour débutants ; il y a beaucoup plus. Si vous décidez de vous lancer, préparez-vous à beaucoup googler.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Stable Diffusion vs. DALL-E

Stable Diffusion et DALL-E sont tous deux de bons choix si vous essayez de choisir un générateur d'images IA. Mais ce n'est qu'une petite pièce du puzzle créatif. Qu'en est-il de tout ce qui entre dans votre flux de travail créatif ?

Faire un brainstorming d'idées, gérer des projets, collaborer avec des équipes et tout organiser ? C'est là que ClickUp entre en jeu. 🤩

ClickUp offre littéralement tout ce dont vos équipes de conception ont besoin pour rester agiles, organisées et efficaces sur une seule et même plateforme. Que vous jongliez entre plusieurs projets, collaboriez avec des clients ou gériez des délais, ClickUp est conçu pour tout synchroniser.

ClickUp est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suis directeur artistique chez Kredo Inc, la société mère de 3 filiales. Je gère une équipe de designers, donc ClickUp m'aide à gérer les projets, le temps, à déléguer le travail, et bien plus encore !

ClickUp est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suis directeur artistique chez Kredo Inc, la société mère de 3 filiales. Je gère une équipe de designers, donc ClickUp m'aide à gérer les projets, le temps, à déléguer le travail, et bien plus encore !

Le plus intéressant, c'est que ClickUp est doté de capacités d'IA intégrées, ce qui signifie qu'il peut vous aider à faire le gros du travail pendant que vous vous concentrez sur l'essentiel : donner vie à vos idées.

Vous souhaitez déjà passer à ClickUp ? Voici quelques-unes de ses fonctionnalités pour commencer ! ⚓

Le numéro 1 de ClickUp : ClickUp Brain

Générez des concepts de design, des styles visuels et plus encore avec ClickUp Brain

Les équipes de conception se nourrissent de créativité et non de désordre. Mais le processus créatif peut devenir chaotique entre les actifs dispersés, les révisions sans fin et les approbations de projets.

Mais ClickUp Brain est là pour vous aider.

Voici comment il aide votre flux de travail de conception à fonctionner sans effort :

Brainstorming alimenté par l'IA : Vous êtes bloqué sur un concept ? Brain vous aide à trouver des idées en générant des thèmes, des tableaux d'ambiance et des interprétations visuelles adaptées à votre projet !

Accès par instance aux ressources de conception : Plus besoin de fouiller dans les dossiers. Il suffit de demander à Brain, et son gestionnaire des connaissances par l'IA récupère les conceptions passées, les directives de la marque ou les commentaires des clients en quelques secondes

*gestion de projet de conception sans effort : Rationalisation des approbations, automatisation des échéanciers et suivi de toutes les révisions, le tout sans perdre de temps grâce au gestionnaire de projet par l'IA de Brain

Des briefs créatifs plus intelligents : Besoin de rédiger une proposition de concept ou de résumer les commentaires du client ? Brain aide à rédiger des briefs clairs et concis grâce à son rédacteur IA afin que votre équipe reste alignée

Par exemple, vous êtes un graphiste utilisant l'IA. Vous n'avez pas à vous battre avec des blocs créatifs ou des allers-retours, ClickUp Brain rationalise l'ensemble de votre flux de travail de conception.

Vous cherchez à rafraîchir votre marque ? Brain suggère des concepts de design et des tableaux d'ambiance en quelques secondes. Il extrait les détails clés des briefs et des e-mails, met en évidence les combinaisons de couleurs, la typographie et les préférences de disposition.

📝 Exemple d'invite, d'instructions du cerveau : « Je suis un [rôle] travaillant sur un [projet]. Suggérer des concepts de design et des tableaux d'ambiance, extraire les détails clés des briefs des clients, mettre en évidence les combinaisons de couleurs et la typographie, résumer les notes des réunions en tâches et générer un rapport de progression pour les parties prenantes »

🧠 Anecdote : En 2018, le collectif parisien Obvious a utilisé des modèles GAN pour créer un tableau intitulé Portrait d'Edmond Belamy. Les modèles ont été entraînés sur 15 000 portraits du XIVe au XIXe siècle. Le collectif a vendu le tableau à la maison de vente aux enchères Christie's pour 432 500 dollars.

One Up #2 de ClickUp : Tableaux blancs ClickUp

Réfléchissez et visualisez votre flux de travail créatif avec ClickUp Tableaux blancs

Donner vie à des idées créatives n'a jamais été aussi facile grâce aux Tableaux blancs ClickUp, votre outil tout-en-un pour le brainstorming, la collaboration visuelle et, désormais, la génération d'images par IA !

Qu'il s'agisse d'esquisser une campagne marketing, de planifier des conceptions d'interface utilisateur ou de mapper un projet créatif, les Tableaux blancs vous permettent de visualiser, d'itérer et d'exécuter de manière transparente, le tout en un seul endroit. Glissez, déposez et connectez des notes autocollantes, des formes et des images pour transformer une idéation désordonnée en plans de conception structurés.

La plateforme vous permet également de suivre les mises à jour de votre équipe en temps réel, d'annoter librement et d'intégrer des documents, des liens et des médias ClickUp sans jamais quitter votre environnement de travail. Parfait pour les équipes à distance et hybrides !

Et le meilleur dans tout ça ? Il intègre ClickUp Brain ! Votre Tableau blanc n'est pas seulement un espace pour les idées, c'est un outil d'exécution. Besoin d'inspiration pour la refonte de l'image de marque d'un client ? Il vous suffit de dessiner votre concept ou une tendance en matière de design graphique et de laisser Brain suggérer des planches de tendances, des palettes de couleurs et des options de typographie.

Par exemple, vous réfléchissez à une campagne marketing sur un tableau blanc ClickUp et vous avez besoin d'éléments visuels générés par IA pour donner vie à vos idées. Au lieu de rechercher des images manuellement, centralisez le processus !

*visualisation instantanée des concepts : décrivez une idée et Brain suggère instantanément des images générées par IA qui correspondent !

Affiner et itérer : Vous n'êtes pas satisfait des résultats finaux ? Demandez à Brain d'ajuster le style, les couleurs ou les détails pour mieux correspondre à votre vision

*intégration transparente : Glissez et déposez les images générées par l'IA n'importe où sur votre Tableau blanc, pour aider votre équipe à s'accorder visuellement sur l'esthétique de la campagne !

📌 Exemple d'invite, instructions : « Une ligne d'horizon de métropole futuriste fonctionnant avec des structures architecturales paramétriques, éclairée par une occultation globale de la lumière du jour, rendue dans Octane Render pour un réalisme cinématographique »

Voici ce que vous allez générer :

Générez des visuels de haute qualité dans les Tableaux blancs ClickUp et faites le lien entre le forfait et l'exécution

💡 Conseil de pro : Vous pouvez utiliser des raccourcis de texte dans ClickUp Tableaux blancs, Discuter, Tableaux de bord, Bloc-notes et d'autres outils pour vous aider à travailler plus rapidement ! Voici une petite antisèche. 📄 Modification en cours de votre commentaire le plus récent : Flèche vers le haut

Emoji : : nom de l'emoji

Lien hypertexte : Cmd + K (Mac), Ctrl + K (Windows)

📮 Insight de ClickUp : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et l'idéation. Mais qu'advient-il de ces idées brillantes par la suite ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme les Tableaux blancs ClickUp, qui vous aident à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel basé sur votre invite, vos instructions. C'est l'application Tout-en-un pour le travail qui vous permet d'idéer, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !

ClickUp One Up n°3 : La gestion de projet en design

Mapper le travail de votre équipe de conception avec ClickUp pour la gestion de projet de conception

Avez-vous déjà eu l'impression de jongler avec un million de tâches et d'outils juste pour faire avancer vos projets ? ClickUp for Design La gestion de projet est là pour vous simplifier la vie. Elle rassemble tout ce dont vous avez besoin sous un même toit pour que vous puissiez vous concentrer sur le côté créatif au lieu de vous enliser dans le travail d'administrateur.

Avec le logiciel de collaboration de conception de ClickUp, vous pouvez :

Réalisez des brainstormings virtuels et collaborez sur des projets de conception grâce à des outils de collaboration intégrés tels que ClickUp, des tableaux blancs, etc

Capturez les demandes de conception, créez des tâches et attribuez-les aux membres de l'équipe avec des priorités, des dates d'échéance et des descriptions de tâches à l'aide des tâches ClickUp

Obtenez une vue d'ensemble des capacités de votre équipe et de la progression de vos projets grâce aux tableaux de bord ClickUp

Partagez votre travail, invitez des collaborateurs externes à intervenir et accélérez les approbations afin que tout le monde soit sur la même page avant que la conception finale ne soit finalisée

💡 Conseil de pro : Utilisez les automatisations ClickUp pour organiser et gérer efficacement le contenu généré par l'IA. Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour étiqueter automatiquement les images générées par l'IA au fur et à mesure de leur téléchargement, attribuer des tâches de révision aux concepteurs et déplacer les visuels approuvés vers un dossier « Éléments finaux », afin de tout organiser sans effort manuel.

⚙️ Bonus : Vous n'avez jamais utilisé les Tableaux blancs ClickUp ? Ne vous inquiétez pas, le nouveau modèle de Tableau blanc ClickUp est là pour vous. Utilisez le modèle pour générer instantanément des œuvres d'art de haute qualité grâce à l'IA sans avoir à comprendre comment utiliser la plateforme.

Hiérarchisez votre flux de travail artistique IA avec ClickUp

Que vous fassiez partie de l'équipe Stable Diffusion ou DALL-E, il est tout aussi important de rester organisé tout en donnant vie à votre vision créative que de générer des images par IA. Des invites de brainstorming à la gestion des révisions, jongler avec plusieurs projets peut rapidement devenir compliqué.

C'est là qu'intervient ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail.

ClickUp facilite votre processus de création en centralisant tout (listes de tâches, délais, commentaires et même illustrations générées par IA) dans des Tableaux blancs pour rationaliser votre flux de travail.

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en matière de génération d'images par IA ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit ! ✅