Les 11 meilleures alternatives à Vimcal pour une planification plus intelligente en 2025

Le temps est ce que nous voulons le plus, mais ce que nous utilisons le moins.

Les réunions, c'est comme le sucre : trop, et votre productivité s'effondre. Un récent sondage Slack a révélé que passer plus de deux heures par jour en réunion est exactement ce qu'il y a à faire. Pas terrible, n'est-ce pas ?

Découvrez Vimcal, le « calendrier le plus rapide du monde », ici pour vous faire gagner du temps... ou pas ?

Bien que Vimcal soit un calendrier fantastique basé sur l'IA, il ne répondra peut-être pas aux besoins de tout le monde. Peut-être avez-vous besoin d'un calendrier qui se synchronise mieux avec votre équipe, qui offre des intégrations plus robustes ou qui a tout simplement l'air plus cool.

Quelles que soient vos envies, nous avons rassemblé les meilleures alternatives à Vimcal qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre journée, à éviter la fatigue des réunions et à faire en sorte que chaque heure compte. Allons-y !

Limites de Vimcal

Vimcal se présente comme le « calendrier le plus rapide au monde », mais même les outils les plus rapides peuvent rencontrer quelques ralentissements. Voici quelques limites à prendre en compte :

*gestion des tâches limitée : la planification est fluide, mais jongler avec les tâches et les réunions nécessite une autre application ❌

Défis de la collaboration : Idéal pour un usage personnel, mais manque d'environnements de travail partagés, d'attribution de tâches et de suivi de la progression pour les équipes ❌

Trop simple pour les flux de travail complexes : Design minimaliste et élégant, mais manque de fonctionnalités avancées au-delà du simple blocage du temps pour les gestionnaires de projet ❌

Peu d'intégrations : Se connecte aux calendriers les plus courants, mais manque d'une intégration Zapier étendue ❌

Cher pour les particuliers : La version gratuite est uniquement disponible sur iOS, et le coût semble élevé pour les besoins de base ❌

Bien que la rapidité et la conception de Vimcal soient impressionnantes, il se peut que ce ne soit pas la solution idéale pour ceux qui recherchent une solution de gestion du travail plus robuste.

👀 Le saviez-vous ? Les travailleurs ont triplé leur temps de réunion depuis 2020, grâce à l'essor du télétravail et de la collaboration numérique. C'est pourquoi il est essentiel de disposer des bons outils pour maintenir une productivité élevée et des réunions pertinentes !

Comparaison des alternatives à Vimcal : un aperçu

Outil Cas d'utilisation Idéal pour ClickUp Gestion de projet et de calendrier Grandes équipes, start-ups, entreprises Motion Planification optimisée par l'IA Passionnés de productivité, équipes Sunsama Forfaits et tâches quotidiennes Professionnels, télétravailleurs Amie Intégration du calendrier et des tâches Individus, petites équipes Akiflow Unification des tâches et du calendrier Professionnels et équipes très occupés Todoist Gestion des tâches et des choses à faire Particuliers, indépendants, équipes Calendly Planification des réunions Équipes commerciales, indépendants Chili Piper Automatisation des réunions de l'équipe commerciale Équipes commerciales, entreprises Google Agenda Planification des évènements Particuliers, équipes, entreprises Fantastical Invitation au calendrier Apple Utilisateurs Apple, professionnels Outlook Intégration de l'e-mail et du calendrier Sociétés, entreprises

Les 11 meilleures alternatives à Vimcal

Avec autant d'outils offrant des fonctionnalités d'organisation de calendrier, de planification, de gestion de calendrier et d'amélioration de la productivité, il est difficile de savoir par où commencer.

Nous avons fait une sélection pour vous : voici notre liste des meilleures alternatives à Vimcal pour votre usage personnel ou professionnel cette année !

1. ClickUp (Idéal pour la planification des tâches et la gestion de projet collaborative)

Prenez le contrôle de vos réunions, de votre temps, de vos tâches et de votre emploi du temps avec ClickUp

En matière d'alternatives à Vimcal, ClickUp se distingue comme l'un des principaux concurrents.

Plus connue sous le nom de « l'application qui fait tout au travail », ClickUp offre bien plus qu'une simple gestion des tâches : elle sert également de calendrier de gestion de projet, ce qui est parfait pour les équipes qui cherchent à simplifier leur planification et à gérer leurs rendez-vous, réunions et appels en un seul endroit.

ClickUp Calendrier

ClickUp propose un calendrier optimisé par l'IA qui s'adapte à vos priorités. Grâce à l'IA, il forfait le programme parfait en fonction de vos tâches, évènements et objectifs. Que vous utilisiez la version web ou l'application mobile, vous pouvez facilement voir toutes vos tâches, rendez-vous et réunions dans une interface fluide.

Exploitez la puissance de l'IA pour faciliter la planification de vos besoins avec ClickUp Calendrier

❌ Avec Vimcal :

« Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? »

« On n'a jamais assez de temps de concentration. »

« Je replanifie constamment le temps de concentration. »

✅ Avec le Calendrier ClickUp :

« Je sais ce qui doit être fait aujourd'hui. »

« J'ai suffisamment de temps pour faire mon travail ! »

« Mon travail est planifié automatiquement ! »

ClickUp AI Notetaker

Capturez chaque détail sans effort avec le Notetaker de ClickUp

ClickUp AI Notetaker est le rêve de tout amateur de réunions. Il génère une transcription achevée de votre réunion, puis se transforme en un résumé parfait des idées, des éléments d'action et même de la propriété !

Intégrations ClickUp

Visualisez les échéanciers, gérez votre charge de travail et partagez votre calendrier avec votre équipe ou le public, tout en priorisant votre travail. De plus, il s'intègre parfaitement à votre Google Agenda, pour ne rien manquer.

Si votre équipe utilise d'autres outils, les intégrations ClickUp sont faites pour vous. Connectez-vous facilement à des applications populaires telles que HubSpot, Google Agenda, Outlook, Slack, Zoom, et bien d'autres. Grâce à l'intégration Zapier, vous pouvez même connecter ClickUp à plus de 1 000 outils pour des possibilités infinies.

Connectez plus de 1 000 outils avec ClickUp pour des flux de travail plus fluides grâce aux intégrations ClickUp

La synchronisation des tâches de Google Agenda avec ClickUp vous permet de mettre à jour une tâche dans ClickUp et de voir instantanément le changement dans Google Agenda. Mettez à jour un évènement dans Google et le changement se reflétera dans ClickUp, gardant ainsi tout en parfaite harmonie.

💡Conseil de pro : Laissez ClickUp Forms s'occuper de vos réservations ! Créez des formulaires personnalisés, acheminez automatiquement les réponses et transformez instantanément les réservations en tâches ClickUp. Pas besoin de suivi manuel : programmez simplement des rendez-vous sans effort avec des suivis fluides.

Modèle de calendrier ClickUp

Quoi de mieux ? ClickUp propose un large intervalle de modèles pré-établis pour vous permettre d'être rapidement opérationnel, y compris le modèle de planification de calendrier ClickUp, qui facilite l'achèvement de vos tâches dans les délais.

Obtenir un modèle gratuit Utilisez l'affichage du planificateur mensuel dans le modèle de planificateur de calendrier ClickUp pour planifier et organiser l'ensemble de votre mois bien à l'avance

Avec ses différents affichages adaptés à vos besoins, c'est l'outil parfait pour gérer efficacement votre agenda. L'affichage Calendrier du planificateur mensuel est votre outil de référence pour organiser vos tâches, vos évènements et vos réunions par date.

Réunions ClickUp

ClickUp Meetings est un autre outil puissant pour simplifier l'organisation. Gérez votre agenda, prenez des notes et définissez des éléments d'action pour que votre équipe rende des comptes, le tout en un seul endroit.

Organisez vos réunions avec ClickUp Meetings : suivez les agendas, attribuez des tâches et gérez les éléments d'action, le tout en un seul endroit

Grâce à la modification en cours, vous pouvez facilement mettre en évidence les points clés et prendre des notes. Les commentaires attribués vous permettent d'attribuer des éléments d'action directement aux membres de l'équipe.

Utilisez les checklists de tâches pour suivre votre agenda et cocher les éléments au fur et à mesure. Définissez des tâches récurrentes pour les agendas de réunion répétitifs, et utilisez les commandes slash pour exécuter rapidement des actions en un minimum de clics. Tout ce dont vous avez besoin pour garder le cap lors de vos réunions en un seul endroit : c'est vraiment la solution tout-en-un qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez votre planning par projet, assignés, suivi du temps et tâches codées par couleur

Synchronisez ClickUp pour discuter avec l'affichage du Calendrier afin de vérifier la disponibilité tout en envoyant des messages

Gérez les tâches et les évènements directement à l'aide de ClickUp Brain tout en utilisant les fonctionnalités de calendrier de ClickUp ou en intégrant une application de calendrier

Explorez une bibliothèque de modèles pour tout, y compris des modèles de calendrier mensuel gratuits!

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont besoin de temps pour se familiariser avec toutes les fonctionnalités

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/utilisateur par mois

Entreprise : 12 $/utilisateur par mois

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Nous voulions un outil simple d'attribution et de suivi des tâches pour notre projet. ClickUp, qui s'intègre à de nombreux outils tiers de premier plan, est parfait. L'intégration du Calendrier permet d'intégrer facilement ClickUp et notre environnement de travail Google pour Google Agenda

💡Conseil de pro : Votre réunion est terminée ? Utilisez ClickUp Brain pour résumer vos notes et les transmettre à votre équipe. Ne perdez plus jamais le contexte ! Gardez le contrôle de vos réunions avec ClickUp Brain

2. Motion (Idéal pour bloquer le temps de mise au point pour un travail ininterrompu)

via Motion

Et si votre emploi du temps pouvait penser par lui-même ? C'est ce que fait Motion : il organise automatiquement les tâches et les réunions en fonction des priorités. Ses fonctionnalités exceptionnelles incluent la synchronisation de tous vos calendriers, la planification automatique des réunions et l'ajustement dynamique des délais.

Son « algorithme du bonheur » vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Il prédit également les délais et réduit les réunions et les e-mails inutiles, ce qui augmente la productivité sans être accablant.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Créez automatiquement votre planning avec ce calendrier IA pour ne rien oublier

Hiérarchisez les tâches sans effort et concentrez-vous sur ce qui compte

Reprogrammez le travail manqué sans avoir à le replanifier

Assurez le respect des délais et terminez plus tôt grâce à une gestion intelligente du temps

Suivez les évènements à venir en un seul endroit, limitez les réunions inutiles et protégez votre temps de concentration

Limites de mouvement

Les tâches prioritaires n'apparaissent pas toujours dans le calendrier

Les fonctionnalités de l'outil de planification peuvent nécessiter de nombreux clics et prendre plus de temps que d'autres assistants de calendrier IA

Tarification des mouvements

Individuel : 34 $/mois par utilisateur

Business Standard : 20 $/mois par utilisateur (pour les équipes de moins de 15 utilisateurs)

Business Pro : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires

G2 : 4. 1/5 (plus de 110 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 60 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Motion

Je n'ai plus à me demander si je fais ce qu'il faut au bon moment. Je peux me concentrer sur autre chose. C'est une vraie liberté.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

3. Sunsama (Idéal pour intégrer les tâches d'autres planificateurs)

via Sunsama

Qui n'aimerait pas qu'un jour, tout ce dont il a besoin soit organisé en un seul endroit ? La planification quotidienne guidée de Sunsama le fait pour vous. Elle vous aide à vous concentrer en intégrant des tâches provenant d'outils tels que Trello et Asana avec des e-mails de Gmail ou d'Outlook.

Fixez des objectifs réalistes, répartissez vos tâches dans le temps et achevez votre forfait en toute simplicité par glisser-déposer. Sunsama vous permet de rester sur la bonne voie et de terminer votre journée à une heure raisonnable, sans chaos.

Les meilleures fonctionnalités de Sunsama

Intégrez les tâches d'outils tels qu'Asana, Trello et bien d'autres dans une vue unifiée

Utilisez l'IA pour suggérer automatiquement des délais optimaux en fonction de la complexité des tâches

Synchronisez-vous avec Gmail, Outlook et Slack pour convertir les e-mails et les messages en tâches réalisables

Glissez-déposez des tâches à partir d'autres plateformes et synchronisez tout

Forfait avec intention à l'aide d'une routine étape par étape pour terminer votre journée de travail sans stress

Limites de Sunsama

Pas d'assistance pour l'API de Zapier pour la création de flux de travail personnalisés

Il n'y a pas de forfait gratuit à vie

Tarification Sunsama

Annuel : 16 $/mois payé annuellement

Mensuel : 20 $/mois payé mensuellement

Évaluations et commentaires de Sunsama

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4. 7/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de Sunsama ?

Cela me donne une image réaliste de la façon dont je passe mon temps, ce qui m'aide à rester en phase avec mes objectifs et mes intentions.

🧠 Anecdote : Après un an de leur premier emploi à temps plein, Ashutosh Priyadarshy et Travis Meyer ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une meilleure façon de gérer leurs horaires de travail. Après quatre ans d'échecs, ils ont enfin trouvé la solution idéale avec Sunsama en 2018.

4. Amie (Idéal pour synchroniser et gérer à la fois le style de vie et la charge de travail)

via Amie

De la synchronisation de vos écoutes Spotify au suivi de vos réunions, de votre charge de travail, de votre sommeil, de vos séances d'entraînement, de votre méditation et même de votre fréquence cardiaque, Amie rassemble tout en un seul endroit. Amie n'est pas simplement une application de planification parmi tant d'autres, c'est un environnement de travail magnifiquement conçu qui regroupe votre Calendrier, vos tâches et vos e-mails dans une interface élégante.

Avec une interface utilisateur intuitive et une expérience incroyablement fluide, la planification devient un jeu d'enfant. Chaque interaction, de la planification par glisser-déposer à la création rapide de tâches, est conçue pour être rapide et simple.

Les meilleures fonctionnalités d'Amie

Ajoutez des tâches et des évènements en les saisissant simplement ; Amie utilise le traitement du langage naturel (TLN) et les planifie instantanément

Utilisez le générateur de réponses IA pour rédiger des réponses intelligentes par e-mail en fonction de votre style d'écriture et du contexte

Réorganisez votre journée en quelques secondes en déplaçant les tâches directement dans votre calendrier

Suivi des tâches, des évènements du calendrier et même des chronomètres Pomodoro grâce à des widgets interactifs directement accessibles depuis votre écran d'accueil

Augmentez votre concentration grâce aux sessions Pomodoro intégrées qui vous aident à travailler par périodes structurées

Afficher le contenu de votre mobile en deux parties pour optimiser votre écran

Limites de l'Amie

Actuellement, Amie n'est disponible que sur iOS et sur bureau, ce qui exclut les utilisateurs d'Android

Bien qu'il se synchronise bien avec Apple Calendrier et Spotify, il manque d'intégrations tierces plus approfondies comme Zapier pour les flux de travail personnalisés

Tarification Amie

Personnel : 10 $/mois payés annuellement

Pro : 20 $/mois payés mensuellement

Entreprise : 30 $/mois payés annuellement

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires d'Amie

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

🧠 Anecdote : Amie a commencé comme une « mauvaise utilisation » créative de Google Agenda. Son créateur a bricolé un prototype en poussant Google Agenda à ses limites avant d'en faire le magnifique agenda qu'il est aujourd'hui.

5. Akiflow (Idéal pour le blocage unifié du temps sans changer d'onglet ni de fenêtre)

via Akiflow

Axé sur l'efficacité, Akiflow transforme les tâches éparpillées en un planning organisé. Il est conçu pour la rapidité et le contrôle, combinant la gestion des tâches avec un calendrier robuste pour gérer les réunions et vous aider à prendre en charge votre temps.

Saisissez instantanément les tâches, planifiez votre journée avec des blocs de temps et participez rapidement aux réunions. Les raccourcis et les rituels intégrés vous permettent de structurer votre journée de manière intuitive, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est à faire sans trop réfléchir au processus.

Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Regroupez les tâches de Notion, Slack, Trello et d'autres applications dans une vue unifiée

Transformez instantanément vos idées en tâches grâce à une boîte de réception universelle

Glissez-déposez les tâches dans votre calendrier pour une planification et un blocage du temps structurés

Créez des rituels et des routines quotidiennes personnalisés pour commencer et terminer votre journée de travail efficacement

Naviguez, planifiez et créez des forfaits en un minimum de clics grâce aux raccourcis clavier

Découvrez le modèle d'IA pour attribuer automatiquement des tâches en fonction d'une formation personnalisée

Limites d'Akiflow

L'organisation des tâches pourrait être plus flexible avec de meilleures options d'étiquettes

Les alertes et les rappels ne sont peut-être pas aussi intuitifs ou intelligents que certains utilisateurs le souhaiteraient

Tarification d'Akiflow

Essai gratuit

Abonnement mensuel : 34 $/mois, paiement mensuel

Abonnement annuel : 19 $/mois payé annuellement

Évaluations et commentaires sur Akiflow

G2 : 5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Akiflow

En regroupant tous mes outils dans une interface unique et simplifiée, cela permet à chacun des membres de notre équipe de se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est devenu mon compagnon indispensable pour rester organisé et maîtriser mes tâches quotidiennes.

6. Todoist (Idéal pour créer des listes de tâches minimalistes)

via Todoist

Si vous souhaitez garder le contrôle de vos tâches sans vous encombrer, essayez Todoist. Il permet de créer, gérer et hiérarchiser facilement des projets, des libellés, des dates d'échéance et des commentaires. Vous pouvez également suivre la progression, décomposer des projets complexes en sous-tâches et gérer facilement des tâches récurrentes.

La collaboration ? C'est dans la poche ! Partagez les tâches, synchronisez tout le monde grâce aux mises à jour en temps réel et intégrez des outils tels que Dropbox, Slack et Google Agenda pour maintenir la connexion de votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Restez organisé sans effort grâce à un système intuitif de gestion des tâches

Boostez votre productivité grâce aux rappels, notifications et informations sur les performances

Forfait en quelques secondes grâce à la synchronisation en temps réel entre Todoist, Google Agenda/Microsoft Agenda et Trevor IA

Limites de Todoist

Il a une limite d'utilisation de 300 tâches par projet, quel que soit le forfait

Son intégration IFTTT (If This Then That) ne fonctionne pas bien avec les tâches récurrentes et prend un certain temps pour synchroniser les tâches

Tarification Todoist

Free Forever

Pro : 4 $/mois par utilisateur

Entreprise : 6 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4. 4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 2 500 avis)

Ce que les utilisateurs de Todoist disent de l'application

Le logiciel est facile à utiliser et constitue un excellent moyen de créer des listes et de suivre la productivité. Il est regrettable que les fonctionnalités avancées et les outils de gestion de projet soient limités dans la version gratuite.

👀 Le saviez-vous ? L'effet Zeigarnik montre que les tâches inachevées vous hantent l'esprit. C'est pourquoi les listes de choses à faire sont essentielles : elles vous aident à faire le tri dans vos pensées et à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

7. Calendly (Idéal pour planifier des réunions avec des utilisateurs externes)

via Calendly

Ce qui distingue Calendly, c'est qu'il élimine les allers-retours incessants de coordination par e-mail. Il facilite la planification en se synchronisant avec votre calendrier, en ne montrant que vos créneaux horaires disponibles aux invités.

Vous pouvez facilement personnaliser vos liens de planification, définir la durée des réunions et ajuster les catégories d'évènements en fonction de vos besoins. Les invités peuvent réserver directement à partir de vos disponibilités sans aucun effort manuel de votre part.

Meilleure fonctionnalité de Calendly

Créez des liens de planification personnalisés pour faciliter la réservation, en fonction de vos plages de disponibilité

Synchronisez facilement les calendriers pour éviter les allers-retours d'e-mails et maintenir la cohérence entre les fuseaux horaires

Définissez des rappels et des notifications automatiques pour ne manquer aucune réunion et éviter les conflits

S'intègre à Google Agenda, Outlook et Microsoft 365 pour synchroniser les évènements en temps réel sur tous les appareils

Limites de Calendly

Il y a une liste d'attente pour ses fonctionnalités d'IA

Fonctionnalités limitées de gestion des tâches et de productivité

Tarification de Calendly

Free Forever

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : 15 000 $/an

Évaluations et commentaires sur Calendly

G2 : 4. 7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 3 900 avis)

Ce que les utilisateurs de Calendly disent de l'application dans la vie réelle

J'utilise Calendly régulièrement depuis quelques années pour les présentations de l'équipe commerciale et les entretiens avec les candidats. Il a toujours été fiable et a toujours bien fonctionné.

8. Chili Piper (Meilleur pour convertir les demandes en pipeline)

via Chili Piper

Vous souhaitez simplifier la planification des réunions tout en augmentant les conversions de l'équipe commerciale ? Chili Piper pourrait être la solution. Il s'agit d'une plateforme de conversion de la demande conçue pour aider les entreprises à optimiser la qualification, l'acheminement et la planification des prospects.

L'intégration de la discussion, du routage des formulaires et de la planification rationalise l'équipe commerciale et élimine les goulets d'étranglement, permettant aux entreprises de qualifier les prospects, d'acheminer les demandes de renseignements et de réserver des réunions instantanément.

Les meilleures fonctionnalités de Chili Piper

Planifiez des réunions en un clic grâce à ChiliCal et synchronisez les calendriers en temps réel

Automatisation des transferts d'équipe et de la planification des équipes sortantes

Distribution des leads basée sur des règles complexes pour assurer des suivis plus rapides

Consolider les rapports pour obtenir un aperçu complet de la conversion des prospects

Limites de Chili Piper

Options de personnalisation limitées pour les modèles de planification des réunions

Processus d'installation complexe pouvant nécessiter une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarification de Chili Piper

Concierge : 30 $/mois par utilisateur

Discuter : 30 $/mois par utilisateur

Distribution : 30 $/mois par utilisateur

Handoff : 30 $/mois par utilisateur

Frais de plateforme supplémentaires : jusqu'à 1 000 $/mois par utilisateur

Demand Conversion Platform : 72 $/mois par utilisateur (+ frais de plateforme)

Évaluations et commentaires sur Chili Piper

G2 : 4. 6/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 120 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Chili Piper

Chili Piper est intelligent, facile à mettre en œuvre et a un impact sur notre entreprise même lorsque nous sommes fermés pour la nuit. Avec Chili Piper, je suis sûr que les démos réservées sur notre site web sont correctement acheminées et se convertiront mieux que nos méthodes précédentes.

💡Conseil de pro : Planifiez des modèles dans Excel, Google Sheets et ClickUp pour prendre une longueur d'avance, organiser les tâches et respecter les délais avec un minimum d'effort. Parfait pour ne jamais rien manquer dans les emplois du temps personnels et des équipes !

9. Google Agenda (Idéal pour obtenir des informations sur le temps passé pendant la journée)

via Google Agenda

Google Agenda simplifie la planification. Synchronisé en temps réel sur tous les appareils, il simplifie l'organisation de votre journée grâce à la connexion avec Gmail et d'autres applications de l'environnement de travail Google.

Que ce soit pour un usage personnel ou pour la collaboration en équipe, Google Agenda est conçu pour rendre la gestion du temps fluide et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Activer les options de réponse pour simplifier la gestion de la participation aux évènements

Gagnez du temps grâce à une analyse approfondie pour prendre des décisions plus judicieuses en matière de planification et mieux répartir le temps

Personnalisez les plannings de rendez-vous pour les adapter à des créneaux horaires et des préférences spécifiques pour une organisation optimale

Synchronisez les calendriers sur plusieurs plateformes pour des mises à jour en temps réel, afin que tout le monde reste synchronisé et informé

Utilisez Gemini IA pour ajuster intelligemment les horaires des réunions, suggérer des tâches de suivi et automatiser les processus de planification

Limites de Google Agenda

Bien que les documents présents dans Google Drive puissent être synchronisés, il n'y a pas d'option pour les intégrer

Manque de gestion intégrée des tâches, nécessitant des intégrations tierces pour les listes À faire

Tarification de Google Agenda

Google Agenda est disponible gratuitement avec un compte Google

Évaluations et commentaires sur Google Agenda

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4. 8/5 (plus de 3 400 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Google Agenda

C'est probablement l'un des outils que j'utilise le plus pour organiser ma vie et mon emploi du temps avec tout le monde, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle.

via Fantastical

Disponible sur les appareils Apple et Windows, Fantastical simplifie la planification. Il se synchronise facilement avec iCloud, Google, Outlook et bien d'autres, pour regrouper tous vos évènements et tâches dans un hub élégant.

Avec des affichages personnalisables (jour, semaine, mois, etc.) et une saisie en langage naturel, l'ajout d'évènements est aussi simple que de taper « Déjeuner avec Alex à 13 h vendredi ». De plus, les intégrations vous permettent de participer aux réunions Zoom, Google Meet ou Teams en un seul clic.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Gérez les tâches en même temps que vos évènements de calendrier, achevez-les avec des notifications et reportez les tâches en retard

Ajoutez et rejoignez des conférences téléphoniques avec l'assistance de services tels que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Envoyer des propositions d'évènements avec plusieurs dates et heures aux invités

Joignez des fichiers ou des photos pertinents à vos évènements et tâches pour y accéder rapidement pendant les réunions ou en achevant des tâches

Limites de Fantastical

Limité à iOS et au bureau, excluant les utilisateurs d'Android

La gestion des calendriers sur iOS et iPadOS nécessite l'ajout de comptes via Fantastical ou une installation manuelle

Des prix fantastiques

Individuel : 4,75 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

*famille (jusqu'à 5 membres) : 7,50 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Teams : 4,75 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis fantastiques

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 8/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Fantastical

J'aime la facilité avec laquelle on peut créer des évènements récurrents et la façon dont il peut décoder du texte en clair en un titre, une date, une heure et un emplacement.

11. Outlook (idéal pour l'intégration avec les environnements Microsoft Office)

via Outlook

Si vous cherchez un moyen intelligent de gérer les plannings et les évènements de toute votre équipe, Outlook est fait pour vous ! Avec des fonctionnalités telles que les rappels personnalisables, le partage de calendrier, les thèmes de couleur et les superpositions pour comparer plusieurs calendriers, c'est une solution complète pour rester à jour dans votre agenda.

Ce qui le distingue, c'est son intégration transparente avec Microsoft Teams. Planifiez, rejoignez et organisez des réunions directement depuis votre Calendrier, sans clics ni fenêtres supplémentaires !

Les meilleures fonctionnalités d'Outlook

Bloque automatiquement les liens dangereux, empêchant ainsi les menaces de phishing, de virus et de logiciels malveillants

Synchronisez Google Agenda avec Outlook pour conserver tous vos rendez-vous au même endroit

Localisez rapidement des messages, des personnes et des documents grâce à la recherche intelligente d'Outlook

Comparez plusieurs plannings côte à côte pour une planification plus claire

Utilisez Co-pilot IA pour rédiger des réponses par e-mail, forfait des réunions et générer des résumés d'évènements, afin d'accélérer et de faciliter les tâches

Limites d'Outlook

Une surcharge de fonctionnalités peut compliquer les tâches de planification de base

Les modifications apportées dans Outlook ne se synchronisent pas automatiquement avec Google Agenda via la fonctionnalité d'exportation

Tarification Outlook

Le Calendrier de Microsoft Outlook est gratuit avec un compte Microsoft

Évaluations et commentaires sur Outlook

G2 : 4. 5/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4. 5/5 (plus de 2 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent d'Outlook ?

C'est un outil très important au travail. Il organise tous mes e-mails, calendriers et réunions en un seul endroit ! Cela m'aide beaucoup, surtout pour planifier et me rappeler les réunions à venir.

💡Conseil de pro : Bloc Temps de concentration dédié sur votre calendrier et traitez-le comme une réunion incontournable - pas de distractions, pas de reprogrammation, juste un travail ininterrompu et concentré !

