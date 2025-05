11 modèles de récapitulatifs de réunion pour plus de simplicité et d'organisation

Nous sommes tous passés par là : nous avons terminé une réunion en nous sentant productifs, pour découvrir quelques jours plus tard que la moitié de l'équipe se souvient de différents points clés, que les éléments d'action se perdent dans une mer d'e-mails et que le suivi est au mieux aléatoire.

Bien qu'elles devraient favoriser le développement, certaines réunions dégénèrent rapidement et deviennent chronophages sans une approche méthodique pour enregistrer les discussions et les étapes suivantes.

Un compte rendu de réunion bien rédigé garantit clarté, responsabilité et suivi, au lieu de devoir se débattre pour reconstituer ce qui a été abordé. Un modèle efficace de compte rendu de réunion aide chacun à rester dans le droit chemin et à atteindre ses objectifs.

Cet article explique pourquoi les modèles de récapitulatifs de réunion sont importants, ce qu'ils doivent inclure et comment ClickUp vous aide à créer des résumés simplifiés et orientés vers l'action qui font avancer les projets.

🔮 Bonus : En plus des nombreux modèles gratuits que vous pouvez utiliser immédiatement, nous vous présenterons également ClickUp AI Notetaker, un assistant de réunion qui transcrit, résume et analyse vos réunions pour un récapitulatif parfait !

*que sont les modèles de récapitulatifs de réunion ?

Un modèle de récapitulatif de réunion liste les principaux éléments à inclure dans un résumé de réunion. Il fournit une structure cohérente pour garantir des enregistrements complets et cohérents des informations de la réunion.

En général, les outils et modèles de réunion en ligne comprennent les éléments suivants :

Détails de la réunion : titre de la réunion, date, heure, emplacement, nom du projet et liste des participants

Aperçu de l'agenda : un bref document qui passe en revue les sujets abordés et la portée du projet

Décisions clés : Conclusions ou résolutions importantes prises lors de la réunion

Éléments d'action : tâches assignées, y compris les personnes responsables et les délais

Prochaines étapes : Activités de suivi après la réunion

L'utilisation de ces modèles garantit que tous les participants partagent une compréhension commune des résultats de la réunion, ce qui contribue à assurer la responsabilité et la clarté.

Si vous avez du mal à organiser des réunions efficaces, regardez cette courte vidéo sur la manière de rédiger un agenda de réunion AVANT de planifier votre prochaine réunion :

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de récapitulatif de réunion ?

Un modèle de récapitulatif de réunion bien conçu est exploitable, ordonné et clair. Il doit permettre à toutes les personnes concernées de rester en phase avec les discussions et les actions futures, en capturant les éléments importants sans complications inutiles.

Un bon modèle comprend : Fonctionnalités de collaboration : Possibilité de partage, de modification et de mise à jour en temps réel

Disposition structurée : Une mise en forme logique avec des sections clairement libellées pour une révision rapide

Résumés concis : Principaux points à retenir des discussions sans détails excessifs

*suivis exploitables : éléments d'action clairement définis avec responsabilités et délais assignés

Suivi des décisions : Une section pour documenter les résolutions et les accords

Mise en forme standardisée : Titres, puces et éléments importants cohérents pour une meilleure lisibilité

Un bon résumé de réunion permet d'éviter les malentendus et de tenir les membres de l'équipe pour responsables. Adopter une approche disciplinée de la rédaction, que ce soit pour le lancement d'un projet ou pour le résumé d'une réunion de mise à jour d'un projet, simplifie les procédures et augmente l'efficacité générale.

🔎 Le saviez-vous ? Selon un article de la Harvard Business Review, 70 % des professionnels considèrent que les réunions constituent un obstacle à l'achèvement de leur travail.

11 modèles de récapitulatifs de réunion

Un modèle structuré pour enregistrer les idées et les résumés des réunions d'équipe garantit la clarté, la responsabilité et un suivi efficace. Ces 11 modèles de récapitulatifs de réunion de ClickUp, l'application quotidienne pour le travail, sont très efficaces pour simplifier le processus de documentation, en fonction de vos besoins spécifiques :

1. Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Documentez et organisez les comptes rendus de réunion avec le modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp est un outil structuré mais flexible conçu pour rassembler tous les détails essentiels d'une réunion en un seul endroit. Il garantit que les discussions aboutissent à des actions concrètes, contrairement aux comptes rendus de réunion classiques , qui sont parfois noyés dans des e-mails ou oubliés dans des papiers.

La structure préformatée aborde tous les aspects, des points de l'agenda et des spécificités de la réunion aux décisions importantes et aux éléments d'action désignés.

De plus, attribuer des éléments d'action aux membres de l'équipe avec des dates d'échéance et les suivre dans votre processus permet de s'assurer que les suivis ne passent jamais inaperçus. Teams peut accéder rapidement aux notes des réunions passées et les lier aux objectifs à long terme et aux modèles de lancement de projets puisqu'ils s'adaptent à ClickUp Documents, ClickUp Objectifs et ClickUp Tableaux blancs.

⭐ Ce que vous allez adorer :

Transformez facilement et immédiatement les discussions en tâches avec les tâches ClickUp

Saisissez des notes, mettez à jour les éléments d'action et laissez même des commentaires pour clarifier le compte rendu de la réunion

Utilisez ClickUp Meetings pour vous assurer qu'aucune tâche n'est négligée grâce à des tâches récurrentes et des rappels automatisés

Organisez un bref point d'équipe ou une session stratégique approfondie pour vous permettre de modifier les champs en fonction de vos besoins

Idéal pour : Les équipes à la recherche d'une solution de compte rendu de réunion interactive et hautement personnalisable qui permet d'organiser et de suivre les actions de suivi.

2. Modèle de notes de réunion récurrentes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les discussions en cours et les suivis avec le modèle de notes de réunion récurrentes ClickUp

Le modèle de notes de réunion récurrentes de ClickUp est conçu pour optimiser le processus de documentation et de suivi des réunions récurrentes. Ce modèle offre une approche structurée pour capturer les discussions, suivre les éléments d'action et assurer la responsabilité pour la prochaine réunion.

Le modèle s'intègre au système de gestion des tâches de ClickUp, ce qui permet aux utilisateurs de convertir les éléments d'action en tâches, de les attribuer aux membres de l'équipe et de suivre leur progression directement dans ClickUp. Cela évite d'avoir recours à des listes de tâches distinctes et garantit que chaque réunion aboutit à des actions concrètes.

⭐ Ce que vous allez adorer :

Comparez les notes des sessions passées, identifiez les priorités en cours et assurez-vous qu'aucun sujet important n'est négligé

Plusieurs membres de l'équipe contribuent simultanément, en ajoutant des commentaires, des mises à jour et des idées au fur et à mesure des discussions

Capturez différents points de vue et assurez-vous que rien ne se perde dans la traduction

Modifiez les champs pour les adapter aux besoins spécifiques de la réunion, que vous ayez besoin d'une structure formelle pour les mises à jour de la direction ou d'une mise en forme plus flexible pour une session de brainstorming ou une réunion de suivi

Idéal pour : Teams qui recherchent un moyen structuré et efficace de documenter les réunions récurrentes, d'assurer le suivi et de maintenir la cohérence des discussions.

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications de prise de notes par IA pour les réunions

3. Modèle de notes de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Capturez les informations clés et les éléments d'action de la réunion grâce au modèle de notes de réunion ClickUp

Le modèle de notes de réunion ClickUp est conçu pour aider les équipes à documenter les discussions, les décisions et les prochaines étapes de la réunion de manière structurée et organisée. Au lieu de se démener pour rassembler des notes fragmentées provenant de différentes sources, ce modèle fournit une ressource unique et centralisée qui conserve les documents d'assistance en un seul endroit.

De plus, le modèle clairement mis en forme permet aux équipes de définir l'ordre du jour de la réunion, de saisir les points de discussion clés et de documenter les décisions importantes au fur et à mesure qu'elles se présentent.

⭐ Ce que vous allez adorer :

Attribuez des responsabilités, fixez des délais et suivez la progression, le tout au sein de l'écosystème intégré de ClickUp

Contribuez aux notes de réunion en temps réel, en vous assurant que rien ne se perd ou n'est mal interprété

Adaptez le modèle en fonction de votre style de réunion, car il est également hautement personnalisable

Gardez une trace des discussions, réduisez les malentendus et assurez-vous que les suivis sont détaillés

Idéal pour : les équipes à la recherche d'un moyen structuré mais flexible de documenter les réunions.

💡 Conseil de pro : Si vous souhaitez rationaliser vos réunions en les forfaitisant, en prenant des notes détaillées et en les convertissant en comptes rendus de réunion pour faciliter la consultation, commencez à utiliser des modèles de notes de réunion pour gagner du temps, gagner en efficacité et organiser sans effort les points clés à retenir !

4. Modèle de réunion individuelle ClickUp pour les employés et les managers

Obtenir le modèle gratuit Organisez des réunions de direction productives grâce au modèle de réunion individuelle ClickUp pour les employés et les managers

Le modèle de réunion individuelle ClickUp pour les employés et les managers est conçu pour rendre les réunions individuelles entre les managers et les employés plus structurées, plus productives et plus significatives. Il aide les managers et les employés à se concentrer sur des sujets clés tels que l'évolution de carrière, les mises à jour de projets, les défis et les commentaires.

Le modèle facilite la documentation des points de discussion, la discussion des progrès et la révision des discussions précédentes pour s'assurer que les validations sont suivies.

⭐ Ce que vous allez adorer :

Attribuez des tâches, définissez des priorités et ajoutez des échéances directement à partir du modèle

Modifiez les champs en fonction de la fréquence des réunions, du type de discussion et des objectifs des employés, en veillant à ce que chaque entretien individuel corresponde aux besoins de chacun

Intégration avec les fonctionnalités de gestion de projet et de tâches de ClickUp, permettant aux managers et aux employés de connecter les discussions aux mises à jour en temps réel du travail

Stockez tout au même endroit, sans avoir à fouiller dans des e-mails ou des notes éparses pour vous souvenir de discussions passées

Idéal pour : Les équipes qui souhaitent une approche structurée et exploitable des réunions individuelles entre employés et managers, sans perdre en flexibilité ou en personnalisation.

Avec ClickUp, nous avons réduit le temps nécessaire à l'attribution et à l'exécution des tâches de quelques jours à quelques heures. Désormais, les gens savent quelles tâches sont en attente pour leur intégration et ce qu'ils ont à faire, ce qui est un cauchemar à organiser par e-mail. Grâce aux modèles, les managers peuvent créer en un clic des tableaux d'intégration pour chaque nouvel arrivant. Une révolution.

Avec ClickUp, nous avons réduit le temps nécessaire pour répartir les tâches et les exécuter de quelques jours à quelques heures. Désormais, les gens savent quelles tâches sont en attente pour leur intégration et ce qu'ils ont à faire, ce qui est un cauchemar à organiser par e-mail. Les managers peuvent créer en un clic, grâce à des modèles, des tableaux d'intégration pour chaque nouvel arrivant. Un changement radical.

📮 ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié de capture des décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent être noyées dans des discussions, des e-mails ou des feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches réalisables dans toutes vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

5. Modèle de rapport de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Résumez clairement les décisions et les résultats clés grâce au modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Le modèle de rapport de réunion ClickUp aide les responsables à communiquer et à documenter efficacement les résultats des réunions, en veillant à ce que tout le monde soit informé et aligné. Ce modèle de tâche prêt à l'emploi et entièrement personnalisable simplifie la boucle de rétroaction avec les clients, les membres de l'équipe et la direction.

Le format structuré guide les utilisateurs dans l'enregistrement des détails essentiels de la réunion, tels que les objectifs, les points de discussion clés, les décisions prises et les éléments d'action. La flexibilité du modèle garantit qu'il reste un outil précieux pour différents types de réunions.

⭐ Ce que vous allez adorer :

Utilisez ce cadre pratique pour améliorer la communication avec les clients, les membres de l'équipe et la direction

Incorporez des projets et des tâches, permettant aux responsables d'attribuer des responsabilités, de créer des échéances et de suivre la progression

Adaptez le modèle aux besoins spécifiques de l'organisation ou de l'équipe en ajoutant ou en modifiant des sections si nécessaire

Utilisez sept champs personnalisés différents tels que l'emplacement de la réunion, le type de réunion, le chronométreur et le nombre total de participants

Idéal pour : Les managers qui ont besoin d'une solution structurée et personnalisable pour documenter les résultats des réunions et permettre une communication claire à tous les niveaux de l'organisation.

📚 Lire aussi : Comment organiser des réunions productives et optimiser l'efficacité de l'équipe

6. Modèle de checklist de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Restez organisé grâce au modèle de checklist de réunion ClickUp

Le modèle de checklist de réunion ClickUp transforme les réunions improductives en sessions organisées et efficaces. La création d'un agenda complet vous guide dans la définition de tous les sujets importants à aborder, garantissant que les réunions restent ciblées et sur la bonne voie.

Le modèle permet de paramétrer efficacement l'agenda, de prendre des notes et d'attribuer des éléments d'action. Qu'il s'agisse d'un point hebdomadaire avec l'équipe ou d'une évaluation trimestrielle des performances, cet outil pratique vous permettra de rester organisé et concentré sur ce qui compte vraiment.

⭐ Voici ce que vous allez adorer :

Documentez les points clés et les décisions directement dans le modèle, en attribuant des tâches aux personnes responsables avec des délais précis

Gardez tout le monde sur la même longueur d'onde grâce aux fonctionnalités de suivi des délais et de la progression

Intégrez ClickUp Brain et automatisez les rappels à paramétrer avant les réunions

Commencez par le modèle pour développer votre flux de travail ClickUp, en intégrant les outils Liste, Diagramme de Gantt, Charge de travail, Calendrier et d'autres outils

Idéal pour : les professionnels et les équipes qui ont besoin d'une solution structurée et complète pour planifier, exécuter et assurer le suivi des réunions.

🌻 Imaginez que vous disposiez d'un outil qui transcrive parfaitement vos réunions, les résume, en extraie les éléments d'action pertinents et les personnes qui en sont responsables. C'est exactement ce que fait ClickUp AI Notetaker. Regardez-le en action ici :

7. Modèle de suivi de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez la progression des réunions et des tâches assignées grâce au modèle de suivi de réunion ClickUp

Le modèle de suivi de réunion ClickUp aide les équipes à organiser et à surveiller les réunions productives. Il fournit une plateforme centralisée pour la préparation des agendas, la documentation des discussions et le suivi des éléments d'action.

En intégrant ce modèle à leur flux de travail, les équipes peuvent améliorer l'efficacité des réunions et assurer la responsabilité. En outre, elles peuvent mettre à jour les statuts au fur et à mesure de la progression des réunions pour tenir les parties prenantes informées, puis les surveiller et les analyser pour garantir une productivité maximale.

⭐ Voici ce que vous allez adorer :

Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés tels que Fermé, Ouvert et En cours pour contrôler les résultats des réunions

Saisissez les détails clés à l'aide des champs personnalisés tels que le type de réunion, l'emplacement, le chronométreur et le preneur de notes

Visualisez les réunions grâce aux vues personnalisées telles que Tableau, Calendrier et Réunions pour un accès et une organisation faciles

Optimisez la gestion grâce à des outils de gestion de projet tels que les dépendances entre les tâches, les automatisations et les commentaires pour un meilleur suivi des réunions

Idéal pour : Les équipes à la recherche d'une solution structurée et personnalisable pour gérer et suivre efficacement les réunions.

Voici ce que Philip Storry, administrateur système senior chez SYZYGY, pense de l'utilisation des modèles ClickUp:

La coordination chez SYZYGY s'est améliorée à tous les niveaux. Le meilleur exemple est notre nouveau processus d'intégration, qui nécessite la coordination de quatre services : les ressources humaines, les finances, l'informatique et les installations. L'utilisation d'un modèle et d'un formulaire nous a permis de saisir rapidement les détails d'un nouvel arrivant dans notre organisation, puis de créer une tâche avec des sous-tâches attribuées à chaque service pour le travail requis.

La coordination chez SYZYGY s'est améliorée à tous les niveaux. Le meilleur exemple est notre nouveau processus d'intégration, qui nécessite la coordination de quatre services : les ressources humaines, les finances, l'informatique et les installations. L'utilisation d'un modèle et d'un formulaire nous a permis de saisir rapidement les détails d'un nouvel arrivant dans notre organisation, puis de créer une tâche avec des sous-tâches attribuées à chaque service pour le travail requis.

8. Modèle de liste de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez la présence et la participation grâce au modèle de liste de présence aux réunions ClickUp

Le modèle de liste de réunion ClickUp simplifie le suivi de la participation aux réunions et l'organisation des éléments de l'agenda. La possibilité d'enregistrer la participation par date, heure et catégorie de réunion permet aux équipes de conserver des enregistrements précis des personnes ayant participé à chaque réunion.

Le modèle favorise également la transparence en permettant le partage facile des données de présence avec les participants et les non-participants à la réunion. Ainsi, chacun reste informé des niveaux de participation et peut accéder aux détails de la réunion selon ses besoins.

⭐ Voici ce que vous allez adorer :

Organisez les réunions en les classant par catégories et en ajoutant des attributs tels que « Prise de notes », « Animateur » et « Date de la réunion »

Améliorez la collaboration grâce aux réactions sous forme de commentaires, aux étiquettes, aux automatisations, à l'IA, etc

Générez des rapports pour identifier les tendances en matière de participation et d'engagement lors des réunions

Stimulez la productivité en établissant un environnement de réunion structuré pour un meilleur flux

Idéal pour : les équipes qui recherchent un moyen efficace de gérer la participation aux réunions et de garder le fil des discussions.

9. Modèle de style de note de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Structurez vos notes de réunion pour plus de clarté grâce au modèle de style de note de réunion ClickUp

Le modèle de style de note de réunion ClickUp fournit un cadre cohérent pour organiser les discussions en réunion, garantissant que les points clés, les décisions et les actions à entreprendre sont documentés efficacement. Il comprend des sections pour les objectifs de la réunion, les listes de participants, les éléments de l'agenda, les points de discussion et les actions à entreprendre. Cette disposition organisée aide les utilisateurs à se concentrer sur les informations essentielles.

Attribuez des tâches directement à partir des notes de réunion, définissez des dates d'échéance et surveillez le statut des éléments d'action dans ClickUp. La nature collaborative du modèle permet à plusieurs membres de l'équipe de contribuer en temps réel, favorisant ainsi la propriété collective des résultats de la réunion.

⭐ Voici ce que vous allez adorer :

Centralisez les informations en organisant les tâches et les décisions dans un référentiel consultable

Partagez instantanément les mises à jour avec les équipes et les parties prenantes pour une visibilité en temps réel

Documentez les points clés, y compris les idées, les décisions et les éléments d'action, pour référence ultérieure

Passez en revue et accédez rapidement aux informations en rationalisant les résumés des réunions passées pour faciliter la consultation

Idéal pour : Les équipes qui recherchent une approche structurée et collaborative pour documenter les réunions et gérer les tâches de suivi.

10. Modèle de réunion en tête-à-tête ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Améliorez les discussions entre les employés et les responsables grâce au modèle de réunion individuelle ClickUp

Le modèle de réunion individuelle ClickUp améliore la productivité des réunions individuelles entre les responsables et les membres de l'équipe. Sa polyvalence, qui lui permet de répondre à divers objectifs de réunion, lui permet de fournir des agendas personnalisables en fonction des différents objets.

Le format structuré du modèle comprend des sections prédéfinies pour paramétrer les objectifs de la réunion, noter les points de discussion et décrire les éléments à mettre en œuvre. En documentant les points clés à retenir et en attribuant des responsabilités au sein du modèle, les équipes améliorent efficacement la responsabilisation et suivent la progression.

⭐ Voici ce que vous allez adorer :

Utilisez les Clips de ClickUp pour permettre aux utilisateurs de partager facilement des enregistrements afin de promouvoir la responsabilité et de simplifier la collaboration

Optimisez la préparation des réunions en face à face et favorisez un environnement de travail plus transparent et plus propice à l'assistance

Ajoutez des tâches pour les deux membres de votre équipe participant à la réunion pour voir

Joignez les fichiers et documents pertinents pour la réunion

Idéal pour : les managers et les membres d'équipe qui ont besoin d'une solution structurée et adaptable pour mener des réunions en face à face.

➡️ À lire également : Comment préparer une réunion en 5 étapes

11. Modèle de réunion ClickUp All Hands

Obtenir le modèle gratuit Tenez toute votre équipe informée grâce au modèle de réunion ClickUp All Hands

Le modèle de réunion ClickUp All Hands aide les équipes à planifier, organiser et exécuter des réunions générales efficaces. Il comprend des sections prédéfinies pour paramétrer l'agenda de la réunion, suivre les décisions clés et attribuer des éléments d'action. Améliorez l'efficacité des réunions, conservez un enregistrement officiel des discussions importantes et assurez le suivi de tous les éléments d'action en intégrant ce modèle à votre routine.

De plus, le modèle offre plusieurs vues, telles que Liste, Tableau, Échéancier et Gantt, ce qui permet de présenter et de gérer les informations de manière flexible. Le modèle s'intègre à ClickUp, ce qui permet aux utilisateurs d'attribuer des tâches directement à partir de l'agenda de la réunion, de fixer des dates d'échéance et de suivre les progrès.

⭐ Voici ce que vous allez adorer :

Encouragez la participation de l'équipe en créant un espace où chacun peut partager ses idées et ses points de vue

Couvrez les sujets essentiels en vous assurant que chaque réunion aborde les points de discussion clés

Adaptez facilement les agendas grâce à la flexibilité intégrée pour ajuster l'orientation selon les besoins

Gardez le cap lors des réunions pour des discussions plus productives et plus efficaces

Idéal pour : les équipes à la recherche d'une approche structurée et collaborative pour mener des réunions générales.

🧠 Fait amusant : La London School of Economics a estimé que les réunions improductives coûtent aux entreprises américaines plus de 250 milliards de dollars par an.

Récapituler facilement les réunions avec ClickUp

La sélection du modèle de récapitulatif de réunion le plus adapté dépend de votre flux de travail, de la structure de votre équipe et du niveau de détail que vous souhaitez obtenir. Si vous recherchez un moyen simple mais efficace de documenter les discussions de réunion, le modèle de notes de réunion ClickUp est un excellent point de départ.

Pour les réunions récurrentes qui nécessitent le suivi des éléments d'action en cours, les applications de prise de notes et les modèles prêts à l'emploi garantissent la continuité et la responsabilité.

Avez-vous besoin d'une approche plus structurée pour le suivi des présences et de la participation ? Le modèle de liste de présence aux réunions ClickUp est fait pour vous.

De plus, la plateforme ClickUp, optimisée par l'IA, est idéale pour ceux qui souhaitent transformer les réunions en résultats concrets grâce à l'attribution et au suivi automatisés des tâches. Sa collaboration et ses mises à jour en temps réel, son intégration poussée à la gestion de projet et ses outils d'IA pour la prise de notes de réunion transforment la façon dont les équipes gèrent les réunions du début à la fin.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir comment ClickUp aide votre équipe à organiser des réunions plus efficaces et plus productives.