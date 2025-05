Buildertrend vs Procore : quel outil de gestion de la construction est le meilleur ?

Gérer des projets de construction sans le bon logiciel revient à construire un gratte-ciel avec une boîte à outils dont la moitié des outils sont manquants. C'est là qu'interviennent des plateformes telles que Buildertrend et Procore, qui visent à améliorer l'efficacité, la communication et la visibilité des projets dans le secteur de la construction.

Bien que tous deux soient des leaders du secteur, de nombreux professionnels ont du mal à choisir entre les deux. Dans ce blog, nous allons explorer les fonctionnalités et les avantages distincts de Buildertrend et de Procore, tout en abordant le point de vue selon lequel ils ne répondent peut-être pas entièrement aux défis uniques auxquels sont confrontées les équipes de construction locales ou spécialisées.

Nous vous présentons ClickUp, une solution conçue pour répondre aux exigences quotidiennes de vos projets. Découvrez pourquoi ClickUp pourrait être la base solide dont vos efforts de construction ont besoin. 🚀

Qu'est-ce que Buildertrend ?

via Buildertrend

Buildertrend est un logiciel de gestion de la construction basé sur le cloud, conçu pour les entreprises de construction résidentielle, de rénovation et les entrepreneurs spécialisés. Son objectif principal est de simplifier les flux de travail complexes et d'améliorer la communication entre les équipes, les clients et les sous-traitants.

Fondamentalement, la plateforme regroupe la gestion de projet de construction, le suivi financier et les outils de relation avec les clients en une seule plateforme.

L'une des fonctionnalités phares de Buildertrend est son outil de planification, qui permet aux entrepreneurs de créer des échéanciers précis, d'effectuer des ajustements et de s'assurer qu'aucun travail ne se chevauche. Les outils de suivi financier fournissent des informations détaillées sur les budgets et les dépenses, aidant ainsi les entreprises à prendre des décisions éclairées et à protéger leurs marges bénéficiaires.

*fonctionnalités de Buildertrend

Buildertrend fournit des outils qui simplifient la gestion de la construction, de la planification du projet au suivi financier et à la communication avec les clients. Examinons ses fonctionnalités et comment elles peuvent vous aider à rester organisé, à gagner du temps et à livrer :

via Buildertrend

Les fonctionnalités de gestion de projet de Buildertrend vous permettent de gérer chaque détail de vos projets en un seul endroit. Des outils tels que la planification vous permettent de forfaits et d'ajuster des échéanciers précis en temps réel, tandis que les journaux quotidiens vous tiennent informés de la progression et des conditions sur le site.

Buildertrend permet également à votre équipe, vos clients et vos sous-traitants de rester connectés grâce à ses fonctionnalités de gestion de la communication. La plateforme offre un outil de discussion centralisé pour la messagerie instantanée, un portail client pour les mises à jour en temps réel des projets et un stockage de fichiers pour garder tous les documents organisés et accessibles.

Grâce au logiciel de gestion de projet de construction de Buildertrend, les chefs de projet peuvent :

Création de journaux quotidiens pour le suivi des mises à jour du projet, des conditions météorologiques et des photos

Utilisez les signatures électroniques pour simplifier les approbations des ordres de modification

Gérez efficacement les garanties, pour que vos clients aient l'esprit tranquille une fois le projet achevé

Tenez vos clients informés grâce à un tableau de bord personnalisé où ils peuvent afficher la progression, envoyer des messages et signer des contrats par voie électronique

🔎 Le saviez-vous ? Le marché des logiciels de construction atteindra 21,04 milliards de dollars d'ici 2032. Cela reflète l'adoption rapide par les entrepreneurs et les entreprises de construction d'outils numériques pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et améliorer les résultats des projets. 📈

2. Gestion financière

via Buildertrend

Buildertrend fournit des outils financiers pour gérer les budgets et les flux de trésorerie. De la création d'estimations détaillées à la gestion des offres et des commandes, la plateforme garantit que chaque aspect financier de vos projets est géré avec précision. Des outils tels que le calcul des quantités simplifient le calcul des matériaux, tandis que les options de paiement en ligne accélèrent les transactions.

Le système de suivi budgétaire compare les coûts estimés et réels, vous offrant une visibilité achevée sur la performance financière de votre projet. Avec les outils de gestion financière de Buildertrend :

Rationalisez votre processus d'appel d'offres en créant, envoyant et suivant les demandes d'offres

Élaborez des estimations professionnelles à l'aide de modèles de budget de construction et de catalogues de coûts prédéfinis

Générez des besoins et des coûts de matériaux précis grâce aux outils de métré

Comparez les budgets avec les coûts réels en temps réel pour prendre des décisions éclairées et améliorer la rentabilité

💡 Conseil de pro : Adoptez des outils basés sur le cloud pour réduire les coûts opérationnels et améliorer la collaboration. En passant aux solutions cloud, les équipes n'ont plus besoin de serveurs coûteux et peuvent accéder aux informations du projet où qu'elles se trouvent, ce qui garantit la transparence du projet. 🛠️

3. Gestion des matériaux/ressources

via Buildertrend

Les outils de gestion des matériaux de Buildertrend rationalisent les achats et donnent accès à des réductions et des remises exclusives de grandes marques. La plateforme permet aux constructeurs de gérer tous les coûts des matériaux en un seul endroit, ce qui contribue à augmenter les marges bénéficiaires et à améliorer les décisions d'achat.

Les fournisseurs bénéficient d'une visibilité auprès de milliers d'entrepreneurs, créant ainsi une connexion directe avec des clients potentiels. En tirant parti des outils de Buildertrend, vous améliorez l'efficacité de la construction, gérez les coûts des matériaux et obtenez de meilleures offres pour l'assistance de vos projets.

Accédez à des réductions et des remises exclusives grâce à des partenariats établis avec des marques

Centralisez l'achat des matériaux pour gagner du temps et réduire le suivi manuel

Obtenez des données précises et en temps réel sur les coûts des matériaux pour prendre des décisions d'achat plus judicieuses

Faites la promotion de votre marque et vendez vos produits à un vaste réseau de constructeurs et d'entrepreneurs

Tarification Buildertrend

Essential : 499 $/mois

Avancé : 799 $/mois

Achevé : 1 099 $/mois

Qu'est-ce que Procore ?

via Procore

Procore est une plateforme de gestion de la construction tout-en-un conçue pour améliorer l'efficacité, la collaboration et la prise de décision à chaque étape des projets de construction.

Conçu pour gérer la complexité des projets de génie civil et d'infrastructure, Procore combine des outils de planification de projet, de suivi financier, de gestion de la qualité et de communication au sein d'une plateforme unifiée.

Procore est utilisé dans divers secteurs, notamment le génie civil lourd, les transports, les services publics, l'aviation et la construction navale. Grâce aux données en temps réel, à l'automatisation et à une communication fluide, les entrepreneurs peuvent respecter les délais, réduire les risques et obtenir des résultats de haute qualité tout en protégeant leurs marges bénéficiaires.

Fonctionnalités de Procore

Procore propose une suite complète d'outils adaptés à chaque étape du cycle de vie de la construction. De la planification avant la construction à l'exécution du projet et au suivi financier, examinons les fonctionnalités de Procore :

1. Logiciel de gestion de projet

via Procore

Procore simplifie l'exécution des projets en centralisant toutes les activités, tous les documents et toutes les communications. Ses outils vous aident à gérer les budgets, à appliquer les normes de qualité et de sécurité et à suivre les mises à jour de conception en temps réel.

Les outils de préconstruction de Procore unifient la planification, les appels d'offres et les estimations en une solution unique, permettant ainsi de préparer les projets avec précision et efficacité. L'intégration de la gestion des appels d'offres, des métrés et des outils d'estimation réduit les flux de travail manuels et simplifie la transition entre la planification et l'exécution.

La plateforme permet aux équipes sur le terrain d'accéder à des dessins et des modèles BIM à jour, garantissant une coordination précise et minimisant les reprises :

Surveillez les budgets et la santé financière en temps réel

Appliquer des processus de qualité et de sécurité cohérents à tous les projets

Connectez les équipes sur le terrain aux derniers documents de conception et modèles BIM

Créez et gérez des dossiers d'appel d'offres, comparez les propositions et convertissez les offres en contrats de sous-traitance en toute transparence

Effectuez des relevés et des estimations précis pour améliorer la rapidité et la précision des appels d'offres

2. Gestion financière

via Procore

La solution de gestion financière de Procore garantit la transparence et le contrôle des coûts des projets. L'intégration de l'estimation, de la budgétisation et de la facturation aux données en temps réel sur le terrain fournit des informations précises sur les performances financières.

Des outils tels que la gestion des factures et la prévision des coûts vous permettent de documenter les changements, de suivre les dépenses et de protéger les marges bénéficiaires dans l'entreprise de construction. Avec les outils de gestion financière de Procore :

Suivi des budgets et des coûts en temps réel pour éviter les mauvaises surprises financières

Intégrez le logiciel de gestion de projet à votre système comptable pour des flux de travail transparents

Rationalisez les processus de paiement grâce au suivi automatisé des factures et aux checklists de conformité

Générer des rapports financiers complets pour l'assistance à la prise de décision stratégique

🧠 Fait amusant : Un rapport de McKinsey de 2023 estimait que l'IA générique et d'autres outils d'IA débloqueraient une valeur pouvant atteindre 18 milliards de dollars pour les constructeurs de maisons, soit près de 10 % des revenus du secteur de la construction.

3. Gestion des ressources

via Procore

Les outils de gestion des ressources de Procore optimisent l'affectation de la main-d'œuvre et des équipements, garantissant ainsi l'efficacité et la rentabilité de vos projets. La plateforme centralise la planification et fournit des informations sur la disponibilité de la main-d'œuvre, les compétences et la proximité des chantiers.

Il vous aide à suivre la productivité et l'utilisation des équipements en temps réel, ce qui facilite la gestion efficace des ressources. Avec les outils de gestion des ressources de Procore :

Affecter les bonnes personnes aux bonnes tâches en fonction de leurs compétences et de leur emplacement

Suivi de la productivité de la main-d'œuvre et des équipements pour respecter les délais et le budget

Prévision des besoins en ressources pour améliorer la planification et éviter les pénuries

Centralisez la communication et la planification pour une collaboration fluide entre les équipes

Tarification Procore

tarification personnalisée*

💡 Conseil de pro : Les nombreuses fonctionnalités de Procore conviennent aux projets à grande échelle, mais son coût élevé et sa courbe d'apprentissage difficile peuvent parfois être un frein pour les petites équipes. C'est pourquoi il est essentiel d'explorer les alternatives à Procore pour trouver une solution plus abordable, plus flexible et plus conviviale.

Comparaison des fonctionnalités de Buildertrend et Procore

Lorsque vous évaluez Buildertrend et Procore, la décision se résume aux besoins et à l'échelle spécifiques de vos projets de construction. Comparons leurs fonctionnalités clés et explorons quel outil est le mieux adapté aux différents scénarios.

Fonctionnalité n° 1 : exécution et gestion de projet

Buildertrend est plus adapté aux entrepreneurs en construction résidentielle et aux petites équipes, car il offre des outils simples tels que la planification en temps réel et les journaux quotidiens. De plus, il est efficace en matière de communication avec les clients et idéal pour les projets en contact direct avec les clients.

Procore excelle dans la gestion de projets complexes à grande échelle dans les secteurs du génie civil lourd et des services publics. Ses fonctionnalités avancées, notamment l'intégration BIM et la collaboration en temps réel, permettent de gérer efficacement des flux de travail complexes.

🏆 Gagnant : Alors que Buildertrend convient aux opérations à petite échelle, Procore l'emporte pour les projets vastes et multiformes.

Fonctionnalité n° 2 : gestion financière

L'interface simple de Buildertrend est idéale pour gérer les budgets, les offres et les paiements des petites et moyennes entreprises. Des fonctionnalités telles que le métré et les paiements en ligne améliorent l'efficacité.

Procore excelle dans le suivi avancé des coûts, l'intégration en temps réel des données de terrain et la fiabilité des prévisions, ce qui le rend idéal pour les projets de grande envergure aux besoins financiers complexes.

🏆 Gagnant : Procore pour une gestion financière sophistiquée ; Buildertrend pour des opérations plus simples et plus économiques.

Fonctionnalité n° 3 : gestion des ressources et des matériaux

Buildertrend simplifie la gestion des matériaux pour les petites et moyennes entreprises, en offrant des remises exclusives et une gestion efficace des fournisseurs.

Procore offre une suite d'outils plus complète, notamment le suivi de la main-d'œuvre et des équipements, garantissant une optimisation des ressources en temps réel pour les projets de grande envergure.

🏆 Gagnant : Procore est idéal pour la gestion complète des ressources, tandis que Buildertrend convient au suivi des matériaux axé sur les coûts.

Buildertrend vs. Procore sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour voir où les utilisateurs se positionnent par rapport à Buildertrend et Procore. Dans divers subreddits et fils de commentaires, de nombreux utilisateurs ont souligné que l'adéquation varie en fonction du type et de la taille du projet.

La plupart des Redditors s'accordent à dire que Buildertrend est plus adapté aux projets de petite envergure, comme l'explique u/mariaclaraa1:

BuilderTrend offre une forte valeur aux PME, mais peut ne pas répondre aux besoins des grandes entreprises qui gèrent des projets plus complexes.

BuilderTrend offre une forte valeur aux PME, mais peut ne pas répondre aux besoins des grandes entreprises gérant des projets plus complexes.

Pour les projets commerciaux plus importants et complexes, Procore est le choix privilégié en raison de ses capacités avancées. Cependant, certains utilisateurs mettent en garde contre le modèle de tarification de Procore pour les projets de plus petite envergure. L'utilisateur u/hello_world45 de Reddit déclare :

Procore est excessif pour les petits travaux, et leur tarification basée sur les revenus est insensée pour les petits entrepreneurs.

Procore est excessif pour les petits travaux, et leur tarification basée sur les revenus est insensée pour les petits entrepreneurs.

Découvrez ClickUp — La meilleure alternative à Buildertrend vs. Procore

ClickUp est l'application tout-en-un conçue pour centraliser et simplifier la gestion de projets de construction. Grâce à ses outils de gestion des tâches, de suivi du temps, de collaboration, de rapports et à sa sécurité renforcée des données, ClickUp aide les équipes de construction à saisir les données et à forfaitiser, exécuter et livrer efficacement les projets.

Qu'il s'agisse de gérer les échéanciers, de suivre les budgets ou de collaborer sur les conceptions, ClickUp rassemble toutes les phases d'un projet sur une plateforme unifiée pour garantir que les équipes restent alignées et que les projets respectent le calendrier et le budget.

le n° 1 de ClickUp : une gestion complète de la construction*

Visualisez et contrôlez chaque aspect de vos projets de construction dans la plateforme de gestion de la construction de ClickUp

Le logiciel de gestion de projets de construction ClickUp permet de gérer tous les aspects d'un projet de construction, de la planification des tâches au suivi des performances des entrepreneurs. La flexibilité de la plateforme permet aux équipes de passer d'une vue à l'autre, comme les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban, pour visualiser et ajuster les flux de travail sans effort.

L'automatisation intégrée supprime les tâches manuelles répétitives, permettant aux équipes de se concentrer sur la qualité du travail tout en respectant les délais. Avec ClickUp, vous pouvez :

Gérez les calendriers, les tâches et les ressources grâce à plus de 15 affichages personnalisables, dont Calendrier, Liste et Échéancier

Attribuer des tâches, définir des dépendances et suivre la progression en temps réel

Automatisation des flux de travail répétitifs, tels que l'attribution des tâches et les approbations

Suivi du temps pour les équipes avec des rapports détaillés sur l'allocation des ressources et les heures facturables

🎁 Bonus : Optimisez votre processus d'appel d'offres grâce aux modèles d'appels d'offres de construction de ClickUp. Créez des propositions professionnelles, suivez les approbations et remportez des projets plus rapidement, le tout en un seul endroit !

Le point fort de ClickUp n° 2 : des modèles de construction prêts à l'emploi

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez la planification et l'exécution grâce aux modèles ClickUp Construction personnalisables

ClickUp propose des modèles prédéfinis pour la gestion de la construction, ce qui facilite la rationalisation de votre processus, de l'avant-vente à l'achèvement du projet. Le modèle de construction ClickUp vous permet de gérer les calendriers, d'aligner les ressources et de suivre la progression avec une installation minimale. Les vues et les champs personnalisables permettent aux équipes d'adapter les modèles aux besoins de chaque projet.

Élaborez des échéanciers de construction à l'aide des diagrammes de Gantt et du Calendrier de ClickUp

Organisez les flux de travail avec des listes et des tableaux Kanban par glisser-déposer

Suivi des budgets, jalons et objectifs avec ClickUp Champs personnalisés

Collaborez sur les spécifications de construction avec des documents, dotés de nombreuses fonctionnalités de mise en forme et de mises à jour en temps réel

🎁 Bonus : Personne ne veut se compliquer la vie avec du travail supplémentaire évitable. C'est pourquoi de nombreux professionnels de la construction se tournent vers les modèles de gestion de construction prêts à l'emploi de ClickUp. Ces modèles simplifient la planification des projets, le suivi des jalons et l'organisation de votre équipe, le tout en un seul endroit !

Le point fort de ClickUp : des tableaux de bord, des informations et des affichages personnalisés

Suivez la progression et gérez les ressources sans effort grâce aux tableaux de bord ClickUp en temps réel

Les tableaux de bord ClickUp offrent une vue d'ensemble personnalisable de l'avancement de votre projet. Ces tableaux de bord permettent aux équipes de suivre l'utilisation des ressources, de contrôler l'achèvement des tâches et de visualiser les données du projet à l'aide de diagrammes et de graphiques.

Les informations fournies par l'IA répondent instantanément à des questions complexes, aidant les équipes à identifier les goulots d'étranglement et à améliorer leur efficacité.

Personnalisez votre façon de travailler avec plus de 15 affichages ClickUp, adaptés à chaque projet et à chaque équipe

De plus, ClickUp Views vous permet de personnaliser la façon dont vous visualisez et gérez vos flux de travail. Ses plus de 15 vues, telles que Échéancier, Plan et Box, facilitent l'adaptation aux besoins de votre projet ou de votre équipe. Avec ces fonctionnalités :

Surveiller les charges de travail des équipes pour éviter l'épuisement professionnel ou la sous-utilisation

Suivez le temps et les heures facturables grâce aux fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp

Utilisez les portails clients pour les mises à jour en temps réel et la collaboration avec les parties prenantes

Faites un brainstorming d'idées et schématisez visuellement les processus à l'aide des cartes mentales de ClickUp

Vue Plan pour gérer les flux de travail basés sur l'emplacement, comme les chantiers et les livraisons

Voici ce que Giuliano Peressini, directeur technique de l'entreprise de construction Casagrande, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp:

ClickUp est toujours un très bon choix lorsque des informations doivent être partagées entre plusieurs personnes en même temps, et lorsque différentes équipes travaillent sur le même sujet à partir de différents points de vue.

ClickUp est toujours un très bon choix lorsque des informations doivent être partagées entre plusieurs personnes en même temps, et lorsque différentes équipes travaillent sur le même sujet selon des points de vue différents.

Conseil de pro : Suivez la productivité de la main-d'œuvre et des équipements pour éviter les dépenses excessives. La surveillance en temps réel de l'utilisation de la main-d'œuvre et des équipements permet aux équipes de respecter le calendrier et le budget, ce qui améliore l'efficacité globale. ⏱️

Le point fort de ClickUp n° 4 : les fonctionnalités de gestion de projet et de collaboration

Collaborez en toute transparence avec les documents, les tableaux blancs et les informations basées sur l'IA de ClickUp pour des flux de travail plus intelligents

ClickUp révolutionne la collaboration grâce à des fonctionnalités qui rassemblent les équipes, que ce soit au bureau ou sur site. ClickUp Docs permet une communication et une documentation fluides, des propositions de projets aux journaux quotidiens.

D'autre part, ClickUp Brain, optimisé par l'IA, améliore les flux de travail en générant des sous-tâches, en résumant les fils de commentaires et en offrant des informations exploitables, aidant ainsi les équipes à travailler plus intelligemment et plus rapidement.

Collaborez à la documentation du projet grâce à la modification en cours dans les documents

Transformez vos idées en tâches réalisables directement depuis les Tableaux blancs ClickUp

Utilisez la fonction intégrée pour discuter, étiqueter les membres de l'équipe, partager les mises à jour et les tâches liées

Générer des résumés de projets, des sous-tâches et des mises à jour de statut

Construire plus intelligemment, pas plus difficilement, avec ClickUp

Le choix du bon logiciel de gestion de la construction ne se résume pas aux fonctionnalités, il s'agit de trouver un outil qui s'adapte à vos flux de travail uniques. Buildertrend excelle dans la simplification des besoins des particuliers et des rénovateurs, tandis que Procore domine les projets complexes à grande échelle. Mais que se passerait-il s'il existait une solution offrant l'équilibre parfait entre simplicité et puissance pour tous les types de projets ?

Découvrez ClickUp: l'application tout-en-un pour le travail qui redéfinit la gestion de la construction. Grâce à ses outils de planification, de suivi financier et de collaboration, elle transforme la façon dont les équipes forfait, exécutent et livrent des projets.

Commencez dès aujourd'hui à gérer la construction plus intelligemment avec ClickUp et découvrez une meilleure façon de construire. 🚀