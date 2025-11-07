Les réunions, c'est génial... jusqu'à ce qu'il faille se souvenir de tout ce qui a été dit. C'est beaucoup à gérer quand il faut prendre des notes, suivre les éléments à mener à bien et rester attentif.

Si votre équipe utilise Microsoft Teams au quotidien, vous avez besoin d'un outil de prise de notes basé sur l'IA pour vous faciliter la tâche.

Les meilleurs outils de prise de notes basés sur l'IA enregistrent, transcrivent, résument et créent même des tâches afin que vous puissiez rester concentré pendant qu'ils s'occupent des détails.

Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs outils de prise de notes basés sur l'IA pour Microsoft Teams qui transformeront vos notes de réunion chaotiques en notes organisées. 🎯

En attendant, vous pouvez découvrir quelques-uns des meilleurs choix dans cette vidéo :

⏰ Résumé en 60 secondes Voici nos recommandations concernant les meilleurs outils de prise de notes basés sur l'IA pour les réunions Microsoft Teams : ClickUp (Idéal pour optimiser la productivité des réunions grâce à l'IA) Microsoft Teams Copilot (Idéal pour les informations et analyses de réunion basées sur l'IA) Fireflies.ia (Idéal pour les outils de suivi personnalisables et les passages marqués d'une horodatage) Otter.ai (Idéal pour les transcriptions consultables et les suivis générés par l'IA) L'outil de prise de notes IA de Tactiq (Idéal pour la transcription en temps réel avec étiquettes et captures d'écran) tl;dv (Idéal pour les résumés de réunion intégrés au CRM et l'automatisation des flux de travail) Supernormal (Idéal pour extraire les informations clés et répondre aux requêtes liées à la réunion) Krisp IA Meeting Assistant (Idéal pour détecter les éléments à mener et les modèles de réunion structurés) Application de réunions quotidiennes (Idéal pour la suppression du bruit et la clarté vocale dans les transcriptions) L'outil de prise de notes alimenté par l'IA de Bluedot (Idéal pour une transcription en arrière-plan gratuite, avec une précision spécifique à chaque secteur)

Que faut-il rechercher dans un outil de prise de notes basé sur l'IA pour Teams ?

Un outil de prise de notes basé sur l'IA peut vous faire gagner du temps, améliorer la précision et optimiser la productivité des réunions. Cependant, tous les outils n'offrent pas les mêmes fonctionnalités. Lorsque vous en choisissez un pour Microsoft Teams, tenez compte des fonctionnalités clés suivantes pour vous assurer qu'il répond à vos besoins. 💁

Intégration transparente : fonctionne en mode natif dans Microsoft Teams sans nécessiter d’installation manuelle ni de solutions de contournement tierces

Transcription en temps réel : Capturez les discussions avec une grande précision, même dans des environnements bruyants ou lors de discussions animées

Identification des intervenants : distingue les participants pour créer des notes structurées et lisibles

Extraction des éléments à mener : Identifie les tâches, les décisions et les suivis clés, réduisant ainsi le besoin d'une révision manuelle

Fonctionnalités de synthèse : Génère des résumés de réunion concis, alimentés par l'IA, avec les points forts pertinents

Mise en forme personnalisable : permet aux utilisateurs d'adapter les résumés aux flux de travail de l'équipe et aux besoins en matière de rapports

Assistance multilingue : Transcrit les réunions en plusieurs langues pour les équipes internationales

Recherche avancée et étiquetage : permet de retrouver rapidement des sujets spécifiques, des mots-clés ou des moments clés

🧠 Anecdote : Un sténographe ne tape pas au clavier comme nous. Il utilise une machine à sténographie spéciale appelée sténotype, qui tape des mots ou des phrases entiers en un seul mouvement. C'est pourquoi il peut suivre un discours rapide, ce qui fait de lui la version humaine d'une IA de transcription en temps réel.

Les 10 meilleurs outils de prise de notes basés sur l'IA pour Microsoft Teams

Choisir le bon outil de prise de notes IA peut s'avérer difficile compte tenu du grand nombre d'options disponibles. Pour vous faciliter la vie, nous avons sélectionné une liste de dix outils de prise de notes IA pour Teams qui se distinguent par leur précision, leur intégration transparente et leurs avantages en termes de productivité.

C'est parti ! 💪

1. ClickUp (Idéal pour optimiser la productivité des réunions grâce à l'IA)

Le travail d'aujourd'hui est en crise.

Les projets, les connaissances et les discussions sont dispersés dans des outils disparates, ce qui ralentit les équipes. ClickUp résout ce problème grâce à l'application tout-en-un pour le travail qui regroupe les projets, les connaissances et le chat en un seul endroit, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Nous savons tous que c'est lors des réunions que la magie (et la folie) opèrent. C'est pourquoi ClickUp Meetings veille à ce que les discussions soient structurées, productives et, surtout, exploitables.

ClickUp centralise la prise de notes assistée par IA, l'organisation des réunions, les documents collaboratifs et le suivi des tâches en un seul endroit, sur toutes les plateformes de visioconférence, y compris Microsoft Teams.

Voici comment utiliser ses fonctionnalités. 💁

ClickUp AI Notetaker

Essayez l'outil de prise de notes IA de ClickUp AI Obtenez des transcriptions automatiques de vos réunions avec des libellés clairs pour les intervenants grâce à ClickUp AI Notetaker

La réunion vient de se terminer et votre page est remplie de gribouillis illisibles ? Ne vous inquiétez pas, le preneur de notes IA de ClickUp AI est là pour vous aider.

L'outil de prise de notes enregistre, transcrit et résume automatiquement vos réunions en temps réel, en mettant en évidence les points clés, les livrables et les décisions. Plus besoin de fouiller dans une montagne de texte pour trouver des informations cruciales jusqu'à en avoir les yeux qui pleurent.

Le plus beau dans tout ça ? Cet outil IA pour les réunions convertit en toute transparence les points de discussion en tâches ClickUp, garantissant ainsi un suivi sans effort. Lorsque vous avez besoin de revenir sur un point plus tard, il vous suffit de poser la question à l'outil IA en langage naturel, et il vous fournira l'information en quelques secondes !

Par exemple, imaginons qu'une équipe marketing d'une entreprise technologique organise une réunion hebdomadaire de planification de campagne sur Microsoft Teams.

Grâce à l'outil de prise de notes de ClickUp, la réunion est résumée, en capturant les mises à jour clés telles que les échéanciers de lancement, les livrables de contenu et la répartition des dépenses publicitaires. Il convertit ces points en tâches, en attribuant les brouillons aux rédacteurs de contenu et les demandes de conception aux designers.

ClickUp Brain

Obtenez des réponses instantanées à partir des transcriptions de réunion pour des présentations rapides avec ClickUp Brain

Trouver des informations devient un jeu d'enfant avec ClickUp Brain. Au lieu de parcourir des pages de notes de réunion, il vous suffit de demander « Quels commentaires le client a-t-il formulés le mois dernier ? » pour obtenir des réponses instantanées.

Par exemple, un stratège de campagne qui passe en revue les discussions passées peut instantanément retrouver les préférences du client en demandant : « Quelle orientation de message le client a-t-il préférée ? » Cela garantit que chaque argumentaire, concept publicitaire ou stratégie de contenu reste en phase avec les attentes du client, sans omettre aucun détail essentiel.

ClickUp Documents

Collaborez en temps réel et effectuez les modifications en cours sur vos documents ensemble avec ClickUp Docs

Maintenant que vos réunions sont documentées sans effort, où sont stockées toutes ces notes ?

ClickUp Docs est une plateforme centralisée permettant d'organiser, de partager et de collaborer sur tout type de contenu, des comptes-rendus de réunion aux feuilles de route de projet, en passant par les listes de tâches et les wikis d'entreprise.

Vous pouvez utiliser ses nombreuses fonctionnalités de mise en forme pour structurer vos documents comme vous le souhaitez, tout en les rendant plus attrayants grâce à du contenu multimédia, des diagrammes, des étiquettes, des liens et des tableaux. De plus, grâce à Brain intégré, vous pouvez améliorer la clarté de vos notes et les modifier pour les adapter à des styles spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Développez vos idées : utilisez des invites basées sur l'IA telles que « Développer le contenu » ou « Continuer à écrire » pour développer et affiner vos réflexions

Automatisez les tâches routinières : définissez des déclencheurs et des conditions pour gérer les actions répétitives, à l'aide définissez des déclencheurs et des conditions pour gérer les actions répétitives, à l'aide d'automatisations ClickUp prêtes à l'emploi ou personnalisables

Capturez et transcrivez vos enregistrements d'écran : Enregistrez votre écran avec Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips et générez des transcriptions alimentées par l'IA pour faciliter la consultation de vos notes de réunion

Synchronisez les notes de réunion avec Chat : Utilisez ClickUp Brain pour résumer les discussions et publier les éléments clés directement dans Utilisez ClickUp Brain pour résumer les discussions et publier les éléments clés directement dans ClickUp Chat afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Limites de ClickUp

Leurs nombreuses fonctionnalités de personnalisation prennent du temps à configurer

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

📮 ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes-rendus de réunion pour suivre les éléments à mener, mais 36 % s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans un système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches concrètes dans l'ensemble de vos tâches, chats et documents, pour ne rien oublier.

2. Microsoft Teams Copilot (Idéal pour les informations et analyses de réunion basées sur l'IA)

via Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot est un assistant basé sur l'IA intégré aux applications Microsoft 365, y compris Teams, afin d'améliorer la productivité et la collaboration. S'appuyant sur des modèles linguistiques avancés et les données de Microsoft Graph, Copilot automatise des tâches telles que la rédaction d'e-mails, la résumation de réunions et la génération de contenu.

Copilot vous aide à préparer vos réunions, transcrit les discussions et résume les points clés pour les participants qui se joignent tardivement. Ensuite, il récapitule les décisions, dresse la liste des tâches à accomplir et répond aux questions de suivi.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams Copilot

Identifiez et répertoriez les tâches de suivi en fonction des discussions menées lors de la réunion, ce qui facilite l'attribution des responsabilités

Configurez la disponibilité de Copilot avec des options de transcription complète, de reconnaissance vocale en direct ou d'analyse basée sur le chat

Posez des questions ciblées à Copilot pour mettre en évidence les désaccords, analyser les réponses et identifier les failles dans les arguments

Combinez les discussions orales et les messages de chat pour offrir un contexte complet en un seul endroit

Limites de Microsoft Teams Copilot

La fonctionnalité de prise de notes nécessite des forfaits Microsoft 365 spécifiques, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans les réunions cryptées de bout en bout, ce qui limite son utilisation lors de discussions sensibles mais importantes.

Tarifs de Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic avec Copilot : 37,50 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard avec Copilot : 44,00 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium avec Copilot : 53,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams Copilot

G2 : 4,3/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

3. Fireflies.ia (Idéal pour les outils de suivi personnalisables et les passages marqués d'une horodatage)

Fireflies.ai est un outil de prise de notes basé sur l'IA qui enregistre, transcrit et résume les discussions, les appels et les conférences virtuelles. Il capture les interactions vocales provenant de n'importe quelle source, vous garantissant ainsi de ne jamais manquer les détails essentiels.

Vous avez besoin de suivre les discussions sur les tarifs et les mentions des concurrents, ou de partager un moment clé d'un appel ? Configurez des suivis personnalisés pour marquer les détails et laissez Fireflies créer des extraits audio horodatés pour une consultation rapide.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Enregistrez et convertissez vos réunions en texte avec une précision inégalée dans plus de 100 langues

Synchronisez les transcriptions et les notes avec Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion et bien d'autres encore

Utilisez le bot AI Notetaker, l'extension Chrome ou l'application mobile pour transcrire des discussions en direct ou en présentiel.

Recherchez dans les réunions passées jusqu'à la phrase exacte et utilisez AskFred pour obtenir des réponses instantanées issues des discussions

Limites de Fireflies.ai

Un vocabulaire technique limité entraîne parfois des inexactitudes

Ne parvient pas à enregistrer ou à résumer les messages envoyés dans le chat Teams pendant les réunions

Tarifs de Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Les Grecs utilisaient des matériaux coûteux comme le parchemin et le papyrus pour consigner tout à la main. Ils devaient également lutter sans cesse pour protéger ces documents des aléas climatiques.

4. Otter.ai (Idéal pour les transcriptions consultables et les suivis générés par l'IA)

Otter.ai aide les équipes à rester au courant de ce qui se passe pendant les réunions, en transformant les discussions en notes claires et consultables. En tant qu'outil de prise de notes basé sur l'IA, Otter.ai transcrit vos réunions en temps réel. Après la réunion, il crée automatiquement un résumé rapide, ce qui vous permet de passer en revue les points clés en quelques secondes.

La plateforme identifie également les intervenants et attribue les responsabilités, ce qui évite tout suivi manuel. Grâce à la détection des mots-clés, vous pouvez facilement rechercher des sujets spécifiques dans les réunions passées.

De plus, son assistant de chat IA peut générer des e-mails de suivi ou des mises à jour de statut en fonction de la réunion.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Générez des résumés de 30 secondes qui condensent les longues sessions en points essentiels

Utilisez Otter IA Chat pour rédiger des e-mails de suivi et des mises à jour directement à partir des informations issues de la réunion

Fusionnez les échanges en direct avec des mises à jour asynchrones grâce aux canaux IA, pour dynamiser vos projets

Extrayez et diffusez automatiquement les éléments à mener, afin de garantir la clarté des prochaines étapes

Limites d'Otter.ai

L'accès est limité à vos 25 discussions les plus récentes ; les discussions plus anciennes sont archivées.

Dans le forfait Free, la transcription de chaque session est limitée à 30 minutes.

Tarifs d'Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

🧠 Anecdote : Les Grecs de l'Antiquité ont été les pionniers de la prise de notes et ont souligné l'importance culturelle de la documentation des connaissances. Ils tenaient méticuleusement des registres personnels afin de préserver les pensées philosophiques, les évènements historiques et les observations scientifiques.

5. L'outil de prise de notes IA de Tactiq (idéal pour la transcription en temps réel avec étiquettes et captures d'écran)

via Tactiq

Conçu pour les professionnels et les responsables, Tactiq Note Taker d'OpenAI transcrit vos réunions en direct, garantissant ainsi que chaque détail essentiel est capturé avec précision.

Il s'intègre à Microsoft Teams, Google Meet et Zoom, éliminant ainsi la corvée de la prise de notes manuelle. En suivant la méthode de prise de notes phrase par phrase, Tactiq capture chaque déclaration au fur et à mesure qu'elle est prononcée, garantissant ainsi la préservation du contexte et des nuances de la discussion.

Les meilleures fonctionnalités du preneur de notes IA de Tactiq

Utilisez l'IA pour générer automatiquement des mises à jour complètes sur les projets, comprenant les évènements, les échéances, les discussions, les prochaines étapes, les notes et les points à retenir

Marquez les tâches, les décisions et les questions à l'aide d'étiquettes, de libellés ou de commentaires personnalisés dans les transcriptions en direct

Ajoutez des captures d'écran directement à votre transcription pour conserver les moments importants et les références spécifiques en vue d'une consultation ultérieure

Limites de l'outil de prise de notes IA de Tactiq

Certains utilisateurs signalent que les fonctionnalités IA de Tactiq peuvent être complexes à configurer et à personnaliser au début

Tactiq fonctionne comme une extension Chrome, ce qui limite son utilisation aux utilisateurs du navigateur Chrome

Tarifs de l'outil de prise de notes IA de Tactiq

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur l'outil de prise de notes IA de Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? John Locke a joué un rôle important dans l'amélioration de la facilité d'utilisation des livres courants. Il a mis en place un système d'indexation efficace qui permettait aux utilisateurs de classer et de retrouver des informations de manière efficace. Cela facilite la prise de notes structurée, même à l'époque moderne.

6. tl;dv (Idéal pour les résumés de réunion intégrés au CRM et l'automatisation des flux de travail)

tl;dv est un logiciel de compte-rendu de réunion basé sur l'IA destiné aux professionnels et aux managers qui utilisent Microsoft Teams. Bien qu'il enregistre, transcrive et mette en évidence les moments clés des réunions, il se concentre principalement sur la résumation post-réunion.

Grâce à une intégration CRM transparente, des analyses basées sur l'IA et un format de résumé personnalisé, tl;dv facilite le suivi, la création de rapports et la prise de décision. Que vous ayez besoin d'extraire les commentaires des clients, de suivre les objections lors des appels commerciaux ou d'identifier les points faibles des produits, les agents IA de tl;dv s'occupent de tout.

tl;dv : les meilleures fonctionnalités

Remplissez automatiquement les champs CRM avec les données pertinentes de la réunion, éliminant ainsi les entrées manuelles dans HubSpot, Salesforce et plus de 6 000 autres plateformes

Programmez des notifications basées sur l'IA pour analyser les réunions passées et futures à la recherche d'informations spécifiques, avec des rapports envoyés directement dans votre boîte de réception

Transcrivez et résumez vos réunions dans plus de 30 langues pour une collaboration internationale

Utilisez des modèles structurés et des guides pour garantir la cohérence d'une réunion à l'autre

tl;dv limitations

Il n'existe pas de fonctionnalité intégrée permettant d'analyser les émotions visibles des participants dans les vidéos, ce qui pourrait fournir des informations plus approfondies.

Il ne propose pas de vocabulaire personnalisé, ce qui peut être important pour les champs ou les termes spécialisés.

tl;dv : tarifs

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 98 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

tl;dv : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Le marché des outils de prise de notes basés sur l'IA devrait atteindre environ 2 545 millions de dollars d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé de 18,9 %.

7. Supernormal (Idéal pour extraire les informations clés et répondre aux requêtes liées à la réunion)

via Supernormal

Le prochain outil de cette liste de preneurs de notes IA pour Microsoft Teams est Supernormal. Cet outil s'intègre parfaitement à Microsoft Teams, transcrivant les réunions et capturant les points clés en temps réel.

Son assistant basé sur l'IA, Norma, prend des notes détaillées en temps réel. Contrairement aux outils de transcription classiques, Norma extrait les informations clés, identifie les tâches à accomplir et répond aux requêtes pendant ou après la réunion. Il vous permet même de personnaliser le nom du bot de prise de notes au sein de Microsoft Teams pour une expérience d'équipe fluide.

Les meilleures fonctionnalités de Supernormal

Détectez automatiquement les tâches évoquées lors des discussions et attribuez-les aux membres concernés de l'équipe dans Asana, Trello, ClickUp et Linear

Déterminez rapidement les emplacements de moments précis dans les sections de transcription horodatées

Standardisez les formats de notes grâce à des modèles personnalisés adaptés à différents types de réunions, tels que les appels commerciaux, les réunions d'équipe et les briefings clients

Recevez des e-mails récapitulatifs résumant les discussions importantes, afin d'aider les équipes à se préparer pour la semaine à venir

Limites de Supernormal

Les utilisateurs se plaignent de la mauvaise qualité des résultats obtenus à partir des modèles prédéfinis de l'outil

Il ne transcrit pas les réunions hors ligne

Tarifs Supernormal

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Business : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Supernormal

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Les outils de prise de notes basés sur l'IA utilisent des technologies telles que les grands modèles linguistiques (LLM) et la reconnaissance vocale automatique (ASR) pour améliorer la précision et la compréhension du contexte.

8. Krisp IA Meeting Assistant (Idéal pour détecter les éléments d'action et les modèles de réunion structurés)

via Krisp IA Meeting Assistant

Fidèle à son nom, Krisp fournit des transcriptions précises pour les réunions Microsoft Teams. Outre la prise de notes de base, Krisp détecte les tâches à accomplir dans les discussions des réunions. Les tâches sont automatiquement extraites, classées et attribuées aux membres de l'équipe concernés, garantissant ainsi que tous les suivis sont clairs et traçables.

De plus, Krisp améliore l'efficacité en proposant des modèles de prise de notes prêts à l'emploi pour les comptes-rendus de réunion. Ces modèles organisent les points clés de la discussion, les décisions et les prochaines étapes dans un format structuré, ce qui facilite le partage et la distribution des notes parmi les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp IA Meeting Assistant

Identifiez les points d'action dans les discussions et attribuez-les aux membres de l'équipe sans avoir à changer de contexte

Lie la prise de notes et leur distribution aux réunions planifiées pour un flux de travail automatisé

Profitez d'une compatibilité sans plugin pour travailler avec Microsoft Teams et d'autres plateformes de réunion

Limites de Krisp IA Meeting Assistant

Actuellement, Krisp ne peut effectuer de connexion qu'avec un seul calendrier à la fois.

Les fonctionnalités de transcription et de prise de notes des réunions ne fournissent actuellement que l'assistance en anglais.

Tarifs de Krisp IA Meeting Assistant

Free

Pro : 16 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Krisp IA Meeting Assistant

G2 : 4,7/5 (plus de 550 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Utilisez des couleurs pour mettre en évidence différentes sections de vos notes. Le rouge peut être utilisé pour les informations importantes, les points clés et les avertissements, tandis que le bleu permet de mettre en évidence les définitions, les concepts principaux et les idées clés. Le vert est idéal pour les exemples et les applications, le jaune pour les questions et le violet pour le vocabulaire.

9. Application de réunion quotidienne (Idéale pour la suppression du bruit et la clarté vocale dans les transcriptions)

Huddles est un outil haut de gamme de suppression du bruit et d'amélioration de la voix qui offre un son d'une clarté cristalline lors des réunions virtuelles. Il élimine les bruits de fond tels que les cliquetis de clavier, les aboiements de chiens ou les bruits de chantier, garantissant ainsi des comptes rendus de réunion précis.

Lors de discussions animées où plusieurs participants s'expriment simultanément, la fonctionnalité Voice Clarity de Huddles améliore l'intelligibilité de la parole. Cela permet de distinguer plus facilement les intervenants et de produire des résumés cohérents.

Les meilleures fonctionnalités de l'application de réunions quotidiennes Huddles.

Assurez la sécurité de vos données grâce au traitement audio local, garantissant ainsi que les informations sensibles restent privées

Réduisez les risques d'interprétation erronée en éliminant les problèmes de mauvaise qualité audio grâce à l'annulation d'écho et à la suppression de l'écho acoustique.

Créez des agendas concis à l'aide de l'IA pour orienter les discussions et encourager les membres de l'équipe à se préparer à l'avance

Limites de l'application de réunion quotidienne Huddles.

L'application ne se synchronise pas avec les calendriers des utilisateurs.

Les utilisateurs se plaignent de ne pas disposer de connexions API améliorées pour faciliter une meilleure interopérabilité avec d'autres plateformes

Tarifs de l'application Huddles.

Free

Pro : 19,9 $/mois par utilisateur

Entreprise : 19,9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur l'application Huddles.

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Les entreprises qui utilisent des outils de prise de notes basés sur l'IA ont constaté une réduction pouvant atteindre 30 % du temps consacré à l'organisation des notes après les réunions.

10. L'outil de prise de notes alimenté par l'IA de Bluedot (idéal pour une transcription en arrière-plan sans bot, avec une précision spécifique au secteur)

Bluedot capture, organise et partage les notes de réunion dans Microsoft Teams sans que des bots aient besoin de se joindre à vos appels. Il fonctionne discrètement en arrière-plan, transcrivant et résumant automatiquement les discussions. Les transcriptions mettent en évidence les points clés, les actions à mener et les décisions, facilitant ainsi le suivi.

Un atout majeur ? Bluedot reconnaît avec précision les termes techniques et le jargon sectoriel, ce qui permet de transcrire avec clarté même les discussions spécialisées.

Les meilleures fonctionnalités du preneur de notes alimenté par l'IA de Bluedot

Définissez des permissions spécifiques de consultation, de modification en cours et de partage pour garantir la sécurité des informations confidentielles

Effectuez la distribution des résumés de réunion à l'ensemble des équipes afin que tous les participants restent informés

Utilisez l'IA pour vos réunions et effectuez une recherche rapide par mot-clé afin de retrouver les notes importantes sans avoir à réécouter les enregistrements

Générez automatiquement des suivis et des éléments à mener pour que les équipes restent alignées sur les prochaines étapes

Limites du preneur de notes alimenté par l'IA de Bluedot

Manque d'intégrations CRM étendues, ce qui limite la possibilité de synchroniser les appels enregistrés avec des plateformes telles que liftOS

Options de personnalisation limitées pour les résumés de réunion, ce qui affecte la compréhension des interactions avec les clients

Tarifs de l'outil de prise de notes alimenté par l'IA de Bluedot

Free

Formule de base : 18 $/mois par utilisateur

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur l'outil de prise de notes alimenté par l'IA de Bluedot

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🤝 Petit rappel : les outils de prise de notes sont utiles, mais veillez à toujours relire, peaufiner et personnaliser vos notes générées par l'IA pour garantir leur exactitude et leur clarté.

Découvrez le meilleur outil basé sur l'IA : ClickUp

Nous avons passé en revue certains des meilleurs outils de prise de notes basés sur l'IA pour Microsoft Teams, chacun offrant des fonctionnalités uniques pour améliorer la façon dont vous capturez, organisez et exploitez les informations issues des réunions.

Mais si vous recherchez des fonctionnalités avancées qui améliorent la productivité de votre équipe au-delà de la simple transcription des réunions, ClickUp se démarque de ses concurrents.

Avec ClickUp AI Notetaker, vous bénéficiez de résumés de réunion automatisés, vous n'avez donc plus à craindre de passer à côté de détails importants. ClickUp Docs offre un espace collaboratif pour stocker, organiser et peaufiner vos notes. Et avec ClickUp Brain, l'IA va encore plus loin : elle vous aide à rédiger, résumer et récupérer des informations instantanément, rendant ainsi votre environnement de travail véritablement plus intelligent.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅