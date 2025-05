les 20 meilleurs GPT pour la productivité à essayer en 2025

Vous cherchez toujours des moyens d'en faire plus en moins de temps, mais le nombre d'outils de productivité peut être écrasant. Certains promettent d'automatiser les tâches de routine, d'autres prétendent améliorer la concentration, mais trouver la bonne solution s'apparente souvent à un processus d'essais et d'erreurs.

Pire encore, de nombreux outils ne résolvent qu'une partie du problème, vous obligeant à jongler entre plusieurs applications juste pour rester à jour dans votre travail.

Les outils basés sur les GPT redéfinissent la productivité. Ils font plus qu'automatiser les tâches : ils analysent, génèrent et adaptent le contenu en fonction de vos besoins. Qu'il s'agisse de rédiger des e-mails, de résumer des rapports ou de réfléchir à des idées, ces assistants IA fournissent des résultats en quelques secondes.

Dans cet article de blog, vous trouverez 20 des meilleurs GPT pour la productivité. Chacun d'entre eux est conçu pour vous faire gagner du temps, réduire les efforts manuels et vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus dur. Plongeons-nous dans le sujet.

Automatisations ClickUp : Automatise les flux de travail grâce à une gestion des tâches basée sur l'IA et une attribution des tâches en langage clair

Logiciel de gestion de projet ClickUp : Prédit les retards et aide à hiérarchiser les tâches grâce aux informations fournies par l'IA

Que sont les GPT ?

*les GPT, ou transformateurs génératifs pré-entraînés, sont des modèles avancés d'IA développés pour comprendre et générer des textes de type humain. Ils sont entraînés sur de vastes ensembles de données, ce qui leur permet d'effectuer un large intervalle de tâches liées au langage, notamment la création de contenu, l'assistance au code, la synthèse, etc.

Ce type d'agent IA utilise une architecture de transformation pour prédire le mot suivant d'une séquence, ce qui lui permet de générer un texte cohérent et pertinent par rapport au contexte.

Contrairement aux modèles d'IA traditionnels, les GPT peuvent être personnalisés en fonction de tâches ou de sujets spécifiques, ce qui permet aux utilisateurs de les adapter à diverses applications sans code. Cette adaptabilité fait des GPT des outils précieux dans divers secteurs, améliorant la productivité et rationalisant les flux de travail.

OpenAI a développé des GPT dans le but de faire progresser l'IA au profit de l'humanité. Au fil du temps, ces modèles ont évolué, chaque version (de GPT-2 à GPT-3, et maintenant GPT-4) devenant plus complexe, plus performante et plus sensible au contexte, améliorant ainsi leur capacité à effectuer un large intervalle de tâches avec une plus grande précision.

🔍 Le saviez-vous ? Avant les GPT, les chatbots comme ELIZA (années 1960) et ALICE (années 1990) utilisaient des scripts basés sur des règles pour simuler des discussions. Bien qu'impressionnants pour l'époque, ils ne pouvaient pas générer de réponses aussi dynamiques que les modèles GPT actuels.

Que rechercher dans les meilleurs GPT pour la productivité ?

Un bon GPT doit faciliter le travail, et non alourdir votre charge de travail. Les meilleurs s'intègrent naturellement dans votre flux de travail, vous aidant à aller plus vite sans corrections constantes ni étapes supplémentaires. Mais avec autant d'options disponibles, comment savoir lesquelles en valent la peine ? Recherchez ces fonctionnalités clés. 💁

Compréhension contextuelle : Recherchez un GPT qui comprend le contexte de vos tâches et qui fournit des réponses pertinentes et précises en fonction du projet ou de la tâche à accomplir

Multifonctionnalité : Choisissez-en un qui effectue diverses tâches, telles que résumer des documents, générer des idées, créer des plans, rédiger des e-mails, planifier des rendez-vous et répondre efficacement aux questions

Intégration avec les outils existants : Assurez-vous que l'informatique s'intègre à vos applications de productivité préférées, y compris le calendrier, les e-mails, les listes À faire et d'autres outils de gestion des tâches, pour un flux de travail transparent

Options de personnalisation : Trouvez un GPT qui adapte les réponses à votre style d'écriture, à votre ton et au niveau de détail nécessaire pour vos tâches

Automatisation des tâches : Optez pour une solution qui rationalise les tâches répétitives, telles que l'entrée de données, la génération de rapports ou la rédaction d'e-mails, afin de gagner du temps et de réduire les efforts manuels

Génération de contenu créatif : Sélectionnez un GPT qui produit divers formats de contenu, tels que des diapositives de présentation, des plans de blog et des publications sur les réseaux sociaux, pour l'assistance de divers besoins créatifs

Résumé avancé : Recherchez des capacités de résumé robustes qui condensent des informations complexes provenant de documents, d'articles ou de vidéos en résumés concis et exploitables

Récupération précise des informations : Assurez-vous que le GPT peut accéder à des sources de données fiables pour fournir des informations précises et pertinentes en fonction de vos requêtes, assistance à la prise de décision et à la recherche efficaces

Les meilleurs GPT pour la productivité

Vous savez maintenant ce qu'il faut rechercher dans un GPT pour la productivité. Explorons les options qui peuvent vraiment faire la différence dans votre flux de travail. Alors que l'IA sur le lieu de travail continue d'évoluer, les meilleurs GPT de productivité sont conçus pour répondre aux exigences du travail moderne.

Plongeons dans les meilleurs GPT conçus pour que le travail ne soit plus une corvée. 👇

1. Coach en écriture créative (Idéal pour améliorer la narration et surmonter le blocage de l'écrivain)

via Creative Writing Coach

Creative Writing Coach est un outil de transformation pour les écrivains qui cherchent à améliorer leurs compétences créatives.

La plateforme basée sur l'IA fournit des conseils complets, des commentaires et des analyses qui vous aident à améliorer votre écriture. Elle analyse l'écriture et identifie les points à améliorer, tels que le développement des caractères et la cohérence narrative, pour un produit final plus abouti.

Une fonctionnalité remarquable est sa capacité à élucider des concepts d'écriture complexes. Par exemple, il enseigne efficacement le principe du « montrer plutôt que de dire », encourageant les écrivains à utiliser des descriptions vives qui engagent l'imagination des lecteurs. Cela améliore la compréhension par l'utilisateur des techniques efficaces de narration et favorise une connexion plus profonde avec son public.

Meilleures fonctionnalités de Creative Writing Coach

Améliorez vos compétences rédactionnelles grâce à des commentaires et des conseils personnalisés

Surmontez les blocages créatifs grâce à des suggestions et des invites personnalisées

Clarifier des concepts d'écriture complexes pour une meilleure compréhension et application

Affinez le développement des caractères et la structure de l'intrigue pour des récits plus captivants

Limites de Creative Writing Coach

L'outil a souvent du mal à intégrer la résonance émotionnelle ou la créativité dans l'écriture, qui sont essentielles pour susciter l'intérêt du public

Il ne garde pas en mémoire les invites, instructions précédentes dans des sessions séparées et a du mal à maintenir un contexte cohérent

Tarifs du Creative Writing Coach

Premium : 19,99 $/mois par utilisateur

Ultra : 44,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis de Creative Writing Coach

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : Les travailleurs répondent généralement aux messages instantanés dans les 10 minutes, mais chaque interruption peut coûter jusqu'à 23 minutes de concentration, créant ainsi un paradoxe de productivité. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre les réponses rapides et le travail en profondeur. ClickUp résout ce problème en intégrant la communication directement dans votre flux de travail. Vous pouvez transformer les messages en tâches en un seul clic, lier les discussions aux tâches et documents associés et utiliser l'IA pour gérer les discussions grâce à des fonctionnalités telles que les réponses suggérées et les résumés de fils de discussion. Cette intégration transparente permet de rester concentré tout en assurant une communication rapide.

2. GPT de Canva (Idéal pour générer des idées de design créatives et des légendes)

via Canva GPT

Canva GPT est une intégration innovante qui combine ChatGPT d'OpenAI avec la plateforme de conception de Canva, dans le but de rationaliser le processus de création pour les utilisateurs. Cette combinaison permet aux particuliers et aux entreprises de créer plus efficacement des visuels de haute qualité, en associant la génération de contenu basée sur l'IA aux outils de conception faciles à utiliser de Canva.

Vous pouvez saisir des invites descriptives, et le GPT produira les dispositions de conception correspondantes, simplifiant ainsi la création de présentations, de logos, de messages sur les réseaux sociaux, etc.

Lancée fin 2023, cette suite comprend des outils tels que Magic Switch pour convertir des documents en présentations, Magic Grab pour la manipulation d'images, Magic Media pour créer des vidéos à partir d'invites, d'instructions sous forme de texte, et Brand Voice pour produire des textes fidèles à l'image de marque.

Meilleures fonctionnalités de GPT de Canva

Générez rapidement des designs en saisissant des invites de texte, ce qui rend le design accessible à un public plus large

Personnalisez davantage les résultats dans Canva, en adaptant les designs à des besoins spécifiques

Améliorez la qualité de votre contenu en utilisant des outils basés sur l'IA pour trouver l'inspiration et des idées innovantes

Créez des images à partir de descriptions textuelles, en proposant différents styles et en excellant dans la production d'images photographiques et multi-sujets

Limites de la GPT de Canva

L'outil peut produire des résultats variables ; certaines invites, instructions donnent des conceptions satisfaisantes, tandis que d'autres ne répondent pas aux attentes de l'utilisateur

L'efficacité de Canva GPT dépend fortement de la clarté et de la spécificité des instructions données aux utilisateurs

Tarification de la GPT de Canva

Free

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Teams : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva GPT

G2 : 4. 7/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 400 avis)

3. Diagrammes (Montre-moi) (Idéal pour créer des visuels clairs et attrayants afin d'illustrer des concepts complexes)

Show Me est un outil basé sur l'IA développé par helpful.dev qui permet aux utilisateurs de générer un large éventail de représentations visuelles, notamment des organigrammes, des diagrammes UML, des cartes mentales, des diagrammes de Gantt, des diagrammes entité-relation (ER), etc.

Il interprète les invites, instructions, données de l'utilisateur pour créer des diagrammes qui aident à la conceptualisation, la planification et la communication dans divers champs, tels que le développement de logiciels, la gestion de projet, l'éducation et l'analyse d'entreprise.

Cet outil améliore la productivité en transformant des idées complexes en formats clairs et visuels, facilitant ainsi la compréhension et la collaboration. Vous pouvez exporter et modifier les diagrammes générés, ce qui offre une grande flexibilité pour la personnalisation et l'intégration dans des présentations ou des rapports.

L'intégration est idéale pour les professionnels, les développeurs ou les analystes d'entreprise qui ont besoin de communiquer leurs idées visuellement.

Diagrammes (Montre-moi) les meilleures fonctionnalités

Développez des diapositives PowerPoint, des présentations Keynote, des argumentaires de vente et d'autres supports visuels pour communiquer efficacement vos idées

Assistance pour plusieurs langages de diagramme tels que Mermaid et PlantUML

Interagissez avec une plateforme intuitive qui simplifie le processus de création de diagrammes, le rendant accessible aux utilisateurs ayant différents niveaux d'expertise technique

Enregistrez des diagrammes dans plusieurs formats et modifiez-les pour répondre à des exigences spécifiques

Diagrammes (Montre-moi) limites

Bien que l'outil permette l'exportation et la modification de diagrammes, le degré de personnalisation peut ne pas répondre aux besoins des utilisateurs nécessitant des représentations visuelles hautement personnalisées

Les utilisateurs peu familiers avec les représentations schématiques ou les fonctionnalités de l'outil peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage

Diagrammes (montrer) prix

Free

Diagrammes (Montre-moi) évaluations et avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Les GPT génèrent parfois des informations complètement fausses ou absurdes, appelées « hallucinations ». Comme ils ne vérifient pas les faits, ils peuvent inventer des choses en toute confiance si les modèles de leurs données d'apprentissage suggèrent une réponse qui semble raisonnable.

4. Project Manager Buddy (Idéal pour assurer le suivi de vos projets grâce à des informations basées sur l'IA)

via Project Manager Buddy

Développé par DialogDuo, Project Management Buddy est conçu pour assister les chefs de projet dans le cadre de diverses méthodologies, notamment Agile, Scrum et Lean. Cet outil offre des conseils personnalisés, des modèles et des bonnes pratiques pour améliorer la planification et l'exécution des projets. Vous pouvez recevoir des conseils sur la création de plans de projet, la gestion des risques, le suivi de la progression et la création de valeur.

Que vous ayez besoin de créer un diagramme de Gantt, de gérer les risques ou de gérer les changements de périmètre, cet outil fournit des solutions sur mesure pour affiner vos tâches de gestion de projet.

Meilleures fonctionnalités de Project Manager Buddy

Obtenez des explications détaillées sur les cadres Agile, Waterfall et autres

Collaborez avec les utilisateurs pour développer des forfaits complets pour les projets, adaptés à des besoins spécifiques

Tirez parti de modèles prêts à l'emploi pour les forfaits de projets, les diagrammes de Gantt, les évaluations des risques et d'autres documents essentiels

Mettre en œuvre les bonnes pratiques pour relever les défis de l'IA associés à la gestion de projet

Limites de Project Manager Buddy

Même avec des mesures de sécurité telles que le « mode navigation privée », les préoccupations concernant les fuites de données ou les accès non autorisés demeurent

tarification de Project Manager Buddy*

Free

Évaluations et avis des collègues du chef de projet

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. Résumé vidéo (idéal pour extraire rapidement des informations clés à partir de vidéos)

via un résumé vidéo

Le Video Summarizer GPT est un outil d'IA avancé conçu pour analyser et condenser efficacement le contenu des vidéos YouTube, vous permettant de saisir les informations essentielles sans regarder les vidéos en entier. Il vous suffit de saisir un lien YouTube et l'outil en extrait les points clés et les informations.

Lorsqu'elle reçoit un lien YouTube, l'IA récupère l'identifiant de la vidéo et accède à ses sous-titres. Elle traite ces informations pour créer un résumé structuré mettant en évidence les points cruciaux, les données importantes, et pose des questions à titre d'exemple pour une meilleure compréhension. Vous pouvez développer ces résumés, générer des quiz éducatifs, créer des diagrammes visuels ou même rédiger des articles dérivés du contenu de la vidéo.

Cet outil est particulièrement utile pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels qui cherchent à gagner du temps tout en extrayant des informations précieuses du contenu des vidéos.

Vidéo résumant les meilleures fonctionnalités

Résumez des vidéos dans un format structuré avec des points clés, des idées et des exemples

Générez des quiz, des diagrammes et des articles pour améliorer l'apprentissage et l'engagement

Traduire les résumés et les informations dans la langue préférée de l'utilisateur pour plus d'accessibilité

Répondez à des questions spécifiques sur la vidéo en tirant les détails les plus pertinents

Limites de la vidéo résumant les informations

Comme il s'appuie sur des légendes, il ne peut pas analyser les diagrammes, les diagrammes ou les démonstrations purement visuelles dans la vidéo

Si une vidéo comporte des légendes inexactes ou incomplètes, les résumés peuvent manquer de précision ou omettre certains détails

Prix de la vidéo résumant les avantages

Free

Évaluations et critiques de la vidéo résumée

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : Passer du temps à organiser son environnement de travail ou à forfaitiser ses tâches peut donner l'impression d'être productif, mais ce n'est pas la même chose que de réellement faire le travail. C'est ce qu'on appelle le « théâtre de la productivité » : cela ressemble au travail, mais cela ne fait pas avancer les choses.

6. Tutor Me de Khan Academy (Idéal pour le tutorat personnalisé dans diverses matières)

via Tutor Me de Khan Academy

Khan Academy propose des outils éducatifs basés sur l'IA conçus pour améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants et fournir une assistance aux enseignants. Khanmigo Lite est un outil éducatif gratuit basé sur l'IA de Khan Academy qui aide les étudiants dans des matières telles que les mathématiques, les sciences et les sciences humaines.

Le mode Tutor Me est une fonctionnalité de Khanmigo qui imite le tutorat individuel en fournissant des conseils personnalisés, en posant des questions approfondies et en encourageant la pensée critique en mathématiques et en sciences humaines. Il utilise une méthode socratique, guidant les apprenants à travers la résolution de problèmes étape par étape sans fournir directement de réponses. Cette approche encourage une compréhension plus approfondie et un apprentissage indépendant.

Les meilleures fonctionnalités de Tutor Me

Guidez les étudiants dans la résolution de problèmes en utilisant la méthode socratique en posant des questions perspicaces qui encouragent la pensée critique

Améliorez vos compétences rédactionnelles en développant des histoires créatives et en rédigeant des essais convaincants

Interagissez avec des personnages littéraires et historiques pour rendre l'apprentissage plus interactif et immersif

Assistance aux enseignants dans la planification des cours, génération de résumés de la progression des élèves à la demande et fourniture de rappels rapides sur le contenu

Limites de Tutor Me

Il manque des fonctionnalités telles que le suivi de la progression et le feedback avancé

Malgré les fonctionnalités de sécurité intégrées, il est possible que l'IA génère des réponses inappropriées ou hors sujet

Tarification de Tutor Me

Free

Évaluations et avis sur Tutor Me

G2 : 4. 7/5 (30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 170 avis)

7. AskYourPDF Research Assistant (Idéal pour extraire et résumer efficacement des informations à partir de PDF)

via AskYourPDF

AskYourPDF Research Assistant améliore le processus d'extraction et d'analyse des informations contenues dans les documents PDF. Il vous permet d'interagir de manière dynamique avec les fichiers, facilitant ainsi la récupération et la compréhension efficaces des données. Cet outil est une ressource complète pour les chercheurs et les professionnels, car il donne accès à plus de 400 millions d'articles universitaires provenant de sources réputées telles que PubMed, Nature et arXiv.

En outre, il offre des fonctionnalités telles que la génération d'articles et d'essais bien référencés, l'analyse de fichiers PDF pour créer des références précises et la création d'une base de connaissances interactive à partir de fichiers téléchargés par les utilisateurs. Ces capacités améliorent collectivement la productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires pour gérer et interpréter des données textuelles volumineuses.

Les meilleures fonctionnalités de AskYourPDF

Générer automatiquement des références de style APA et les intégrer dans des essais ou des documents de recherche

Regroupez plusieurs documents dans une base de connaissances consultable pour une recherche complète

Téléchargez des PDF ou des liens vers des documents en ligne, et laissez l'IA traiter le contenu pour fournir des réponses sous forme de discussion

Extrayez des détails spécifiques tels que des méthodologies, des résultats ou des résumés de documents denses

Demandez à votre PDF ses limites

L'outil limite les utilisateurs à un maximum de 20 documents par discussion, ce qui limite son utilité pour les projets de recherche à grande échelle impliquant de nombreux fichiers

Malgré les améliorations, les réponses générées par l'IA peuvent parfois être imprécises ou manquer de contexte

Tarifs AskYourPDF

Free

Premium : 14,99 $/mois par utilisateur

Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis AskYourPDF

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Un sondage McKinsey a révélé que 65 % des entreprises utilisent désormais l'IA générative dans au moins une fonction de l'entreprise, soit près du double du taux d'adoption de l'année dernière. La plupart des entreprises qui utilisent l'IA l'ont intégrée dans au moins deux domaines, le marketing, les équipes commerciales et le développement de produits étant en tête.

8. Assistant personnel (Idéal pour gérer les tâches quotidiennes et améliorer la gestion du temps)

via Personal Assistant

L'assistant personnel, développé par Samuel E. Katsaros, est conçu pour effectuer des tâches et améliorer la gestion de la vie quotidienne. Il peut être personnalisé pour répondre aux besoins individuels ou de l'entreprise en tirant parti de la capacité de GPT à générer du texte de type humain et à exécuter des tâches complexes. Si vous vous demandez comment utiliser l'IA comme assistant personnel, cet outil offre une solution intuitive.

Dès le début de l'interaction avec une simple salutation, l'assistant personnel devient un participant actif de votre routine quotidienne. Il offre des fonctionnalités telles que la planification, les rappels et la recherche d'informations. Alimentés par de grands modèles de langage tels que GPT-4 ou GPT-3. 5, ces assistants traitent les entrées en langage naturel pour générer des sorties contextuellement pertinentes.

Les meilleures fonctionnalités de l'assistant personnel

Gérez sans effort la planification, la rédaction d'e-mails et les rappels

Résumez rapidement des documents, analysez des données et générez des rapports

Obtenez une assistance en temps réel et des commentaires détaillés sur la progression de l'entreprise

Partagez des documents directement avec l'assistant pour une assistance sur mesure

Limites de l'assistant personnel

L'assistant personnel n'est actuellement pas gratuit et est disponible exclusivement pour les abonnés à ChatGPT Plus

L'assistant a besoin d'une période initiale pour s'adapter aux préférences et aux habitudes de chaque utilisateur, pendant laquelle ses réponses peuvent être moins personnalisées

Tarification de l'assistant personnel

Free

Forfaits payants : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les assistants personnels

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Transformez le GPT en assistant personnel en lui fournissant les notes de réunion et en lui demandant les points clés, les éléments d'action et un projet d'e-mail de suivi. Cela permet de gagner du temps et de garantir la clarté.

9. Excel IA (Idéal pour l'automatisation de l'analyse des données et l'optimisation des flux de travail des feuilles de calcul)

via Excel IA

Excel AI se concentre sur la rationalisation des opérations de tableur, l'amélioration de la compréhension des données et la réduction des efforts manuels. Il est spécialement conçu pour améliorer la productivité grâce à une intégration approfondie avec Microsoft Excel et les flux de travail d'analyse de données. En tant que GPT spécialisé, il excelle dans l'automatisation, l'optimisation et la simplification de tâches Excel complexes, allant des fonctions de base des tableurs à la modélisation, la visualisation et l'automatisation avancées des données à l'aide de Visual Basic for Applications (VBA) et de Python.

Fonctionnant comme un assistant numérique, il traite les demandes des utilisateurs en analysant les requêtes liées aux feuilles de calcul et en proposant des conseils étape par étape, des formules pré-écrites ou des fichiers complets à télécharger. Grâce à sa capacité à générer, manipuler et analyser des fichiers Excel dans son environnement, l'outil apporte une approche pratique à la résolution des problèmes.

Les meilleures fonctionnalités d'Excel IA

Visualisez les données grâce à des diagrammes, des graphiques et des tableaux de bord interactifs et esthétiques

Exportez et convertissez les données dans différents formats, tels que CSV, JSON ou des ensembles de données compatibles SQL

Générer des formules Excel complexes pour les modèles financiers, les analyses statistiques et le traitement des données

Automatisation des rapports par la génération de résumés mensuels, d'états financiers et de tableaux de bord des indicateurs clés de performance

Limites de l'IA d'Excel

Les formules ou résultats générés peuvent être incorrects, en particulier pour les requêtes complexes, nécessitant une validation manuelle

Les utilisateurs doivent connaître les bases d'Excel pour les utiliser efficacement

Tarification Excel IA

Free

Forfaits payants : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Excel sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : Selon les projections du marché, le secteur mondial de l'IA devrait atteindre 1 810 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui reflète sa croissance rapide et son adoption croissante dans tous les secteurs.

10. GPT de présentation et de diapositives (Idéal pour créer des présentations percutantes avec des suggestions de contenu basées sur l'IA)

via Présentation et diapositives GPT

Développé par SlidesGPT, Presentation et Slides GPT est un outil spécialisé conçu pour vous aider à créer efficacement des présentations professionnelles de haute qualité. Il est conçu pour générer des diapositives achevées et prêtes à être présentées, intégrant des recherches pertinentes, un contenu structuré et des visuels.

Cette IA s'appuie sur un traitement avancé du langage naturel (NLP) pour analyser les demandes des utilisateurs et utilise une interface de programmation d'application (API) externe pour générer des diapositives de manière dynamique. Elle s'assure que chaque diapositive est mise en forme de manière structurée avec un titre clair, des puces, une piste de discussion et des citations de sources.

Le GPT fonctionne en comprenant d'abord les besoins de l'utilisateur, qu'il s'agisse d'une seule diapositive, d'une présentation achevée ou d'une révision éditée d'un contenu existant. Une fois le contenu préparé, il utilise une API pour générer des diapositives de manière dynamique, les rendant instantanément disponibles pour être téléchargées ou modifiées en cours.

Présentation et diapositives des meilleures fonctionnalités de GPT

Réduisez le temps passé à concevoir et structurer des présentations grâce à l'automatisation de la création des diapositives

Générez du contenu adapté aux rapports d'entreprise, aux conférences universitaires et aux présentations industrielles

Permettre des améliorations collaboratives pour modifier les diapositives en spécifiant des changements ou en demandant des images alternatives

Incorporez des données récentes, des études de cas et des informations factuelles dans le contenu des diapositives

Présentation et diapositives Limites des GPT

En raison de la nature de l'IA, SlideGPT peut produire des résultats similaires ou identiques pour différents utilisateurs, ce qui réduit l'originalité des présentations

L'outil est principalement conçu pour la création de diapositives. Il se peut qu'il ne réponde pas aux besoins des utilisateurs qui ont besoin d'autres formats de contenu

Présentation et diapositives Tarification GPT

Free

SlidesGPT Pro : 9,99 $/mois par utilisateur

Paiement par téléchargement : 2,99 $/téléchargement

Enterprise : à partir de 500 $/mois

Présentation et diapositives Évaluations et avis sur les GPT

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Un rapport de PwC suggère que l'IA pourrait augmenter la productivité des employés d'environ 40 % d'ici 2035, en remodelant la façon dont les entreprises rationalisent leurs opérations et gèrent leurs tâches.

11. Meeting Summarizer Pro (Idéal pour transformer les notes de réunion en éléments d'action et résumés concis)

via Meeting Summarizer Pro

Meeting Summarizer Pro est un outil d'intelligence artificielle hautement spécialisé conçu pour transformer les transcriptions brutes de réunions en résumés structurés et exploitables. Développé comme une version avancée de ChatGPT d'OpenAI, il est conçu pour améliorer la productivité en analysant méticuleusement les discussions, en identifiant les sujets clés et en extrayant les informations essentielles.

Fonctionnant comme un preneur de notes intelligent, il traite avec précision de grands volumes de données issues de discussions, en identifiant les chiffres, les dates, les décisions, les préoccupations et les éléments d'action. Il offre des ventilations exhaustives et catégorisées des réunions, garantissant qu'aucun détail essentiel n'est négligé.

Meeting Summarizer Pro fonctionne selon une approche standardisée, en divisant les informations issues des réunions en catégories structurées telles que les sujets de discussion clés, les domaines d'alignement, les idées uniques, les problèmes en suspens, les risques, les opportunités et les éléments d'action.

Meilleures fonctionnalités de Meeting Summarizer Pro

Liste des étapes à suivre, attribution des responsabilités et clarté des suivis

Saisissez avec précision les chiffres financiers, les dates, les délais et autres données essentielles

Documenter les points de consensus entre les participants pour assurer l'alignement

Extrayez des idées et des stratégies innovantes partagées lors de la réunion

Présentez des résumés structurés faciles à consulter et à utiliser comme référence

Limites de Meeting Summarizer Pro

Les transcriptions extrêmement longues peuvent nécessiter plus de temps de traitement et entraîner des résumés incomplets ou moins précis

Libellés génériques des participants (par exemple, Intervenant 1, Intervenant 2) sans distinction des noms réels

Prix de Meeting Summarizer Pro

Free

Forfaits payants : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Meeting Summarizer Pro

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Au lieu de passer d'un cas d'utilisation de GPT à l'autre, consacrez des plages horaires au brainstorming, à la génération de contenu et à la recherche pour rester concentré.

12. Scholar AI (Idéal pour la recherche universitaire et la génération de connaissances universitaires)

via Scholar IA

ScholarAI apporte une assistance à la recherche universitaire, à la recherche scientifique et à la productivité des universitaires, des étudiants et des professionnels. Il est conçu pour récupérer, analyser et résumer des publications de haute qualité évaluées par des pairs, aidant ainsi les utilisateurs à se tenir informés des dernières découvertes de la recherche.

Contrairement aux modèles d'IA à usage général, ScholarAI met fortement l'accent sur l'intégrité académique en fournissant des références et des citations pour ses réponses. Il peut rechercher des résumés, des articles complets et des brevets, offrant des informations structurées provenant de sources crédibles. Qu'un chercheur mène une revue de la littérature, recherche des sources dignes d'être citées ou explore les avancées de pointe dans un champ, ScholarAI garantit l'accès à des informations fiables et à jour.

Meilleures fonctionnalités de l'IA Scholar

Recherchez des articles universitaires, des documents de recherche et des brevets à partir de mots-clés, d'identifiants DOI, PMID, SS_ID ou ARXIV

Surmontez les obstacles à l'accès en naviguant efficacement dans les contenus payants et en récupérant les articles universitaires essentiels sans délais inutiles

Décomposez des théories, des équations et des méthodologies complexes en les mettant en forme de manière accessible.

Construisez une base de connaissances en IA en sauvegardant, organisant et catégorisant les références, ce qui facilite le suivi des documents de recherche au fil du temps

Limites de l'IA Scholar

Bien qu'une version gratuite soit disponible, elle comporte des limites, telles qu'un quota de demandes hebdomadaire de 25

ScholarAI peut ne pas couvrir toutes les revues par abonnement et tous les contenus payants, ce qui peut conduire à des résultats de recherche incomplets

Tarification IA Scholar

Free

Basic : 9,99 $/mois par utilisateur

Premium : 18,99 $/mois par utilisateur

Teams : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'universitaires sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

via Consensus

Consensus GPT est un assistant de recherche avancé alimenté par l'IA qui permet de rationaliser l'exploration académique, la prise de décision fondée sur des preuves et la synthèse des connaissances. Développé dans le cadre de la plateforme Consensus, ce GPT fonctionne comme un moteur de recherche intelligent pour la recherche universitaire.

Il s'intègre à la base de données Consensus, regroupant des études de revues réputées dans diverses disciplines. Il exploite l'IA et l'apprentissage automatique avec des techniques de TALN pour analyser, catégoriser et distiller les informations provenant d'articles complexes en résumés clairs et concis.

Il vous aide à comprendre rapidement les résultats clés, à comparer plusieurs sources et à prendre des décisions éclairées sans avoir à passer au crible des centaines d'articles universitaires.

Meilleures fonctionnalités consensuelles

Recherchez des articles de recherche pour trouver et résumer des études évaluées par des pairs sur n'importe quel sujet tout en extrayant les résultats clés sans jargon

Générer des plans de recherche pour structurer les analyses documentaires, les propositions et les rapports

Validez les affirmations avec des preuves et améliorez la rédaction scientifique en aidant à structurer les articles universitaires, les résumés et les citations

Combler le fossé entre le monde universitaire et l'industrie en traduisant des recherches complexes en informations compréhensibles pour les professionnels

Limites du consensus

L'IA de consensus peut ne pas être efficace avec des questions ouvertes ou celles qui nécessitent un raisonnement logique complexe

Bien que Consensus AI fournisse des résumés et des informations, il n'offre pas toujours un accès direct au texte intégral des articles de recherche originaux

Prix consensuel

Free

Premium : 11,99 $/mois par utilisateur

Teams : 12,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis consensuels

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Entraînez le GPT à votre style spécifique en lui fournissant des exemples de vos écrits, e-mails ou rapports passés et demandez-lui d'imiter votre ton pour obtenir un résultat cohérent.

14. Code Tutor (Idéal pour apprendre et améliorer ses compétences en matière de codage grâce à des conseils personnalisés)

via Code Tutor

Code Tutor s'adapte à votre style d'apprentissage et à votre progression, en vous fournissant des conseils personnalisés sur les concepts de codage, la rédaction de code et les modifications en cours. Il aide à structurer et à standardiser le code selon les normes professionnelles, ce qui rend la programmation plus accessible et plus facile à maîtriser.

Richard Sneyd, éducateur et ingénieur logiciel expérimenté, a fondé BrainyBots, le studio à l'origine de Code Tutor. Il améliore la productivité en fournissant une assistance immédiate et personnalisée, réduisant ainsi le temps passé à chercher des solutions. De plus, il vous permet d'apprendre et d'appliquer plus efficacement les concepts de codage.

Les meilleures fonctionnalités de Code Tutor

Travaillez avec un coach en programmation qui s'adapte à votre style d'apprentissage et à votre progression

Obtenez de l'aide pour la rédaction de nouveaux codes ou la modification en cours de codes afin de respecter les normes professionnelles

Assurez-vous que votre code respecte les bonnes pratiques et est « pythonesque » ou respecte les conventions du langage de programmation que vous avez choisi

Utilisez des fonctionnalités telles que l'exécution de code Python, le téléchargement de fichiers, l'analyse avancée des données et la conversion d'images pour améliorer vos projets de codage

Limites de Code Tutor

Aucune assistance pour l'exécution de code long ou chronophage (plus de 100 étapes, temps d'exécution long

Peut manquer d'assistance pour les fonctionnalités linguistiques avancées ou les langages de programmation moins courants

Tarifs de Code Tutor

Free

Forfaits payants : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Code Tutor

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

15. UX Design Mentor (Idéal pour améliorer la conception de l'expérience utilisateur grâce aux commentaires d'experts en IA)

via UX Design Mentor

UX Design Mentor aide les concepteurs d'expérience utilisateur et de produits à affiner leur travail grâce à des commentaires précis et de grande qualité. Il propose des critiques constructives pour améliorer la convivialité, l'attrait visuel et l'alignement avec les objectifs de l'entreprise et les besoins des utilisateurs, garantissant ainsi que chaque conception est intuitive et efficace.

L'outil fonctionne en comprenant d'abord le niveau d'expérience d'un designer, la conception spécifique nécessitant un retour d'information, ainsi que les critères ou objectifs guidant le projet. Au-delà de la critique, UX Design Mentor encourage les designers à réfléchir de manière critique à leur travail et à articuler leurs idées et leurs approches de résolution de problèmes.

L'objectif est d'aider les designers à gagner en confiance et en capacité, en s'assurant que leur travail est à la fois centré sur l'utilisateur et stratégiquement solide.

Meilleures fonctionnalités de UX Design Mentor

Comprendre les bonnes pratiques du secteur en analysant les principes de conception du monde réel et en les appliquant aux projets

Identifiez et résolvez les problèmes d'utilisabilité grâce à une critique détaillée, pour une expérience utilisateur plus fluide

Découvrez la psychologie qui se cache derrière les interactions des utilisateurs et l'impact des choix de conception sur le comportement

Apprenez à aligner les décisions de conception sur les besoins des utilisateurs et les objectifs de l'entreprise pour une efficacité maximale

Limites du mentor en conception UX

N'a pas d'expériences personnelles, d'émotions ou d'opinions subjectives puisque ses réponses sont basées sur des données d'entraînement

Le GPT peut guider les concepteurs lors des tests d'utilisabilité, mais ne peut pas mener ou observer l'interaction réelle des utilisateurs

Tarif du mentor en conception UX

Free

Forfaits payants : Tarification personnalisée

Évaluations et avis de mentors en conception UX

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

16. GPT vidéo par VEED (Idéal pour créer rapidement du contenu vidéo avec des scripts et des modifications générés par l'IA)

via la vidéo GPT par VEED

Vidéo GPT by VEED permet de créer facilement des vidéos professionnelles et attrayantes. Il s'adapte à différents flux de travail, vous aidant à générer du contenu pour les réseaux sociaux, à transformer du texte en vidéo et à créer des visuels basés sur l'IA.

Besoin d'améliorer vos vidéos ? Ajoutez des sous-titres, des traductions ou du doublage pour les rendre plus accessibles et plus soignées. Quel que soit le projet, cet outil rationalise l'ensemble du processus afin que vous puissiez vous concentrer sur la concrétisation de vos idées.

Il commence par comprendre vos objectifs, que vous souhaitiez créer un contenu court, réutiliser de longues vidéos en clips ou ajouter des fonctionnalités d'accessibilité telles que des sous-titres et des traductions. En fonction du flux de travail choisi, Video GPT fournit une assistance sur mesure en générant des scripts, en affinant les idées de vidéos ou en proposant des liens directs vers les puissants outils de modification de VEED.

Vidéo GPT by VEED meilleures fonctionnalités

Générez des vidéos de qualité professionnelle en décrivant simplement une idée, un sujet ou un thème sans avoir besoin de compétences avancées en matière de modification en cours

Transformez les contenus longs en clips de taille réduite optimisés pour des plateformes telles que TikTok, les reels d'Instagram et les YouTube Shorts

Convertissez du contenu textuel, tel que des articles de blog ou des scripts, en vidéos visuellement attrayantes avec une narration réaliste basée sur l'IA

S'intègre parfaitement à la suite de modification de vidéo VEED, permettant aux utilisateurs d'affiner, de personnaliser et de finaliser leurs projets en toute simplicité

Vidéo GPT par VEED limites

La longueur et la complexité de la vidéo sont limitées par le flux de travail sélectionné, certaines fonctionnalités étant optimisées pour les contenus courts

Vidéo GPT par VEED pricing

Lite : 24 $/mois par utilisateur

Pro : 55 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Vidéo GPT par VEED évaluations et avis

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 3. 3/5 (plus de 50 avis)

💡 Conseil de pro : Vous prévoyez une escapade rapide le temps d'un week-end ou un court voyage ? Demandez à GPT de vous recommander un itinéraire personnalisé en fonction de vos intérêts et de votre budget. Indiquez-lui quelques préférences clés (budget, type de vacances, etc. ), et laissez-le vous surprendre avec un forfait hors des sentiers battus auquel vous n'auriez pas pensé.

17. SEO Mentor (Idéal pour améliorer le classement d'un site web grâce à des recommandations de référencement basées sur l'IA)

via SEO Mentor

SEO Mentor est un assistant numérique expert spécialisé dans l'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Conçu pour guider les consultants en référencement, les spécialistes du marketing numérique et les propriétaires d'entreprises, SEO Mentor fournit des conseils approfondis sur l'amélioration du classement des sites web, l'augmentation du trafic organique et l'alignement des stratégies sur les bonnes pratiques de Google. S'appuyant sur les consignes de qualité de Google et les dernières tendances en matière de référencement, SEO Mentor aide les utilisateurs à affiner leurs approches de l'optimisation des pages, du référencement technique, de la stratégie de contenu et de la création de liens.

Il se concentre sur des recommandations exploitables, aidant les utilisateurs à identifier les lacunes de leurs forfaits SEO et à mettre en œuvre des améliorations efficaces. SEO Mentor est validé par des experts en matière de précision, de transparence et de réflexion stratégique. L'outil encourage également les utilisateurs à suivre des pratiques SEO éthiques et à s'adapter aux changements d'algorithmes tout en évitant les techniques de black hat.

Meilleures fonctionnalités de SEO Mentor

Identifier les problèmes de référencement sur les pages, en aidant les utilisateurs à affiner les étiquettes de titre, les méta descriptions, les liens internes et le balisage de schéma pour une meilleure visibilité dans les recherches

Adoptez les pratiques de référencement naturel (SEO) pour générer une croissance durable à long terme sans risquer de pénalités algorithmiques

Passez en revue les profils de backlinks et les stratégies de création de liens pour acquérir des backlinks naturels et de haute qualité qui renforcent l'autorité du domaine

Analysez les structures des sites Web et les éléments techniques de référencement pour améliorer la crawlabilité, l'indexation et la santé globale du site

Limites du mentor SEO

L'outil ne peut pas accéder directement aux données des sites web ni les analyser en direct, ce qui oblige les utilisateurs à fournir des rapports d'audit, des indicateurs de performance ou des détails spécifiques pour l'analyse

Tarifs du mentor SEO

Free

Forfaits payants : Tarification personnalisée

Évaluations et avis de SEO Mentor

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

18. GPT Calendrier (Idéal pour gérer les plannings et optimiser le temps grâce à une planification basée sur l'IA)

via le GPT Calendrier

Calendrier GPT élimine le stress lié à la gestion de votre emploi du temps. Il organise votre journée avec des agendas structurés, affiche les détails des évènements lorsque cela est nécessaire et rédige même des e-mails pour que tout se passe bien. Les intégrations telles que Google Agenda et Gmail permettent de tout synchroniser afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte au lieu de jongler entre les rendez-vous et les rappels.

Cet assistant IA récupère les évènements du calendrier, les organise dans un format Markdown facile à lire et les présente avec des émojis pertinents pour une meilleure lisibilité.

De plus, il peut recueillir plus d'informations sur les participants aux réunions ou les entreprises en naviguant sur le Web, ce qui vous permet de rester informé avant les réunions importantes. La fonctionnalité de GPT Calendrier est conçue pour être intuitive, ce qui vous permet d'interagir naturellement et d'obtenir des réponses significatives adaptées à vos besoins.

Meilleures fonctionnalités des GPT de calendrier

Récupérez un agenda quotidien bien structuré, mis en forme dans un fichier Markdown facile à lire, avec des horodatages, des emplacements et des détails sur les participants clairs

Résumez les détails clés des réunions à venir, y compris l'heure, les participants et l'emplacement, sans encombrer la réponse avec des liens inutiles

Recherchez sur le Web les dernières actualités concernant les entreprises ou les personnes liées aux réunions programmées, afin d'aider les utilisateurs à se préparer

Créez et rédigez des e-mails directement dans Gmail, pour gagner du temps lorsque vous devez envoyer des comptes rendus de réunion

Limites des GPT de calendrier

Il n'inclut pas les liens Zoom ou Google Meet dans les réponses, ce qui oblige les utilisateurs à vérifier leur calendrier pour y accéder

Le GPT s'appuie sur des intégrations externes (telles que Zapier) pour la rédaction d'e-mails et la récupération d'évènements, ce qui peut nécessiter une installation supplémentaire de la part de l'utilisateur

Tarification GPT Calendrier

Free

Forfaits payants : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les GPT de Calendrier

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

19. AI Humanizer Pro (Idéal pour rendre le texte généré par l'IA plus naturel et plus humain)

via IA Humanize Pro

AI Humanizer Pro transforme le texte généré par l'IA en un contenu fluide, naturel et attrayant tout en conservant son sens d'origine. Il élimine les formulations robotiques, améliore la lisibilité et affine le ton pour que le texte écrit par l'IA soit plus humain et authentique.

Que vous travailliez sur des textes marketing, des articles de blog, des articles universitaires ou des communications d'entreprise, cet outil affine chaque phrase pour un meilleur flux et une plus grande clarté.

Conçu pour les créateurs de contenu, les spécialistes du marketing, les entreprises et les étudiants, AI Humanizer Pro s'intègre de manière transparente à bypassgpt.ai pour offrir une humanisation précise et de haute qualité. Il garantit que le texte généré par l'IA ne semble pas mécanique ou maladroit, mais se lit sans effort tout en restant précis.

Cette IA affine la formulation, ajuste la structure des phrases et améliore la cohérence. Le résultat est un contenu qui semble professionnel, soigné et naturel, prêt à être publié, partagé ou soumis sans autre modification en cours.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp AI Humanizer Pro

Préservez le sens original du contenu tout en améliorant la clarté et la cohérence afin que le texte final reste fidèle à la source mais paraisse plus authentique

Utilisez des techniques avancées de traitement du langage naturel pour transformer un texte à l'aspect robotique en un langage naturel pour les lecteurs humains

Améliorez le contenu généré par l'IA pour les blogs, les articles, les textes marketing, les e-mails et les écrits académiques en affinant le langage

Obtenez une réponse précise, mot pour mot, du moteur d'humanisation de l'IA, sans modifications inutiles, garantissant ainsi l'exactitude et la fiabilité

Limites de l'IA Humanizer Pro

Il a une politique d'humanisation stricte, mot pour mot, et ne modifie ni n'améliore le contenu au-delà du texte original, ce qui peut limiter une reformulation créative plus poussée

Ne permet pas de capturer parfaitement les nuances émotionnelles ou littéraires dans les textes créatifs complexes où les écrivains humains excellent

Tarification de l'IA Humanizer Pro

Free

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Illimité : 49 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires sur AI Humanizer Pro

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

20. Notion Expert GPT (Idéal pour organiser et optimiser votre environnement de travail Notion avec l'aide de l'IA)

via Notion Expert GPT

Notion Expert GPT, développé par HelpKit, est conçu pour améliorer la productivité et rationaliser les flux de travail au sein de Notion. Il fournit des conseils instantanés sur les formules complexes, recommande des modèles pertinents et offre des explications détaillées des fonctionnalités clés, ce qui facilite la navigation et la personnalisation de la plateforme.

Au-delà de l'assistance de base, il aide les utilisateurs à rester organisés grâce à des stratégies de gestion des notes, de structuration des bases de données et de suivi des calendriers. Les étudiants peuvent créer des guides d'étude et organiser efficacement leurs recherches, tandis que les professionnels peuvent affiner les flux de travail et assurer le bon déroulement des projets. Par rapport aux outils traditionnels de gestion de projet par l'IA, celui-ci vise à optimiser votre flux de travail et à améliorer la productivité au sein de Notion.

Grâce à sa capacité à simplifier les tâches et à améliorer l'organisation, la GPT Notion Expert élimine la frustration liée à l'installation et au dépannage, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur leur travail sans distractions inutiles.

Meilleures fonctionnalités de Notion Expert GPT

Simplifiez les formules complexes de Notion en les décomposant en termes compréhensibles, ce qui facilite leur mise en œuvre

Recevez des recommandations personnalisées de modèles adaptés à vos besoins spécifiques, tels que la gestion de projet, les systèmes CRM ou l'organisation personnelle

Utilisez la plateforme HelpKit pour transformer vos pages Notion en un centre d'aide ou un site de documentation professionnel, améliorant ainsi le service client et l'engagement

Obtenez des conseils pour améliorer la collaboration au sein de votre équipe grâce au partage des environnements de travail, à l'attribution des tâches et au suivi de la progression

Limites de Notion Expert GPT

Cet outil ne peut pas apporter de modifications dans votre environnement de travail Notion ; il ne fait que fournir des suggestions et des conseils

L'assistant peut ne pas saisir pleinement le contexte unique de votre environnement de travail Notion spécifique, ce qui donne lieu à des conseils génériques

Tarification de Notion Expert GPT

Starter : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Professionnel : 79 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Notion Expert GPT

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment créer un agent IA pour une meilleure automatisation

Alors que de nombreux GPT de productivité mentionnés précédemment se spécialisent dans des fonctions spécifiques telles que la rédaction de contenu, le code, le résumé, la recherche et l'enseignement, ClickUp se distingue en offrant une solution tout-en-un qui couvre ces tâches et bien d'autres sans avoir besoin de s'intégrer à ChatGPT ou à d'autres.

ClickUp Brain est le premier réseau neuronal au monde qui utilise l'IA pour connecter les projets, les documents, les personnes et les connaissances de l'entreprise. Au lieu de s'appuyer sur plusieurs outils GPT pour différentes tâches, ClickUp fait tout cela sur une seule plateforme, ce qui en fait la super application pour le travail.

Automatisation des flux de travail grâce à la gestion des tâches basée sur l'IA

L'outil d'automatisation de ClickUp Brain, optimisé par l'IA, vous permet de décrire les flux de travail en langage clair, en paramétrant instantanément les automatisations entre les Espaces, les Dossiers et les Listes.

Décrivez votre automatisation en termes simples et laissez ClickUp Brain la construire avec ClickUp Automation

Plus besoin de jongler avec plusieurs outils d'IA pour l'automatisation, vous pouvez :

Mettre automatiquement à jour le statut des tâches, informer les membres de l'équipe et déclencher des actions sans intervention manuelle

Utilisez les modèles, les raccourcis, l'automatisation des e-mails et les journaux d'audit de ClickUp Automation pour simplifier les tâches récurrentes

Affectez dynamiquement les tâches aux bonnes personnes. Par exemple, un ticket d'assistance peut être automatiquement affecté au répondant d'origine, avec une mise à jour transparente en cas de changement de rôle

Affectez automatiquement des tâches aux créateurs, observateurs ou membres spécifiques de l'équipe avec ClickUp Automatisation

Générez et affinez le contenu avec AI Writer for Work

Essayez ClickUp Brain Utilisez ClickUp Brain pour générer et personnaliser le contenu en fonction de votre flux de travail spécifique

ClickUp Brain fonctionne comme un générateur de contenu alimenté par GPT, mais il est entièrement intégré à votre environnement de travail. Grâce à son AI Writer for Work™, il permet aux équipes de :

Générez des descriptions détaillées de projets, des notes de réunion et du contenu spécifique à chaque rôle, adapté à leurs flux de travail

Affinez et structurez la rédaction en fonction du contexte, en garantissant la création de contenus précis et pertinents sans avoir besoin d'outils de rédaction IA distincts

Anticiper et hiérarchiser grâce à des informations basées sur l'IA

La gestion de projets consiste à anticiper les problèmes potentiels, et pas seulement à assurer le suivi des tâches.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp rend cela possible en intégrant l'analyse prédictive et la priorisation intelligente dans vos flux de travail.

Le gestionnaire de projet par l'IA de ClickUp Brain™ permet de garder le contrôle des projets en analysant leur progression en temps réel, en prévoyant les retards et en suggérant des ajustements avant que les problèmes ne s'aggravent. Il automatise les mises à jour de statut, réaffecte les ressources et signale les risques, afin que les équipes puissent prendre des décisions plus judicieuses sans avoir à faire des allers-retours constants.

Utilisez la gestion de projet par l'IA de ClickUp Brain pour analyser les échéanciers des projets et effectuer des ajustements en temps réel

Supposons qu'une équipe produit se prépare pour un lancement important, mais que le développement prend du retard en raison de bugs inattendus.

L'IA détecte le ralentissement, avertit l'équipe et suggère de réaffecter les ressources d'assurance qualité à la correction des bugs tout en prolongeant la phase de test. Elle peut également informer automatiquement les parties prenantes, en ajustant les échéanciers et les priorités pour éviter une publication précipitée.

Grâce à ces informations proactives, les équipes gardent une longueur d'avance sur les problèmes au lieu de se démener pour les résoudre plus tard.

Par exemple, il peut extraire des données des diagrammes de Gantt de ClickUp pour aider à visualiser les dépendances entre les tâches et les jalons ou extraire des informations des tableaux de bord de ClickUp pour suivre les indicateurs clés des projets, mettre en évidence les risques et proposer des recommandations proactives pour que tout se déroule comme prévu.

Accélérez les forfaits projets grâce à la gestion de projet par l'IA dans ClickUp Brain

Intégration avec plus de 600 applications pour un environnement de travail connecté

ClickUp Integrations connecte vos outils placés dans les favoris directement à votre environnement de travail, éliminant ainsi le besoin de changer constamment d'application. Il s'intègre de manière transparente à Slack, Google Drive, GitHub, HubSpot, Salesforce, Figma, Twilio, Outlook et d'autres logiciels d'analyse prédictive. Cela garantit que :

Les flux de travail restent ininterrompus entre les différents outils

Les données se synchronisent automatiquement entre les plateformes

Teams utilise l'IA pour automatiser les tâches et les processus sur l'ensemble de sa pile technologique grâce à des webhooks personnalisés et des intégrations Zapier

Gagnez du temps grâce aux modèles prédéfinis

Télécharger ce modèle Équilibrer de multiples responsabilités avec le modèle « Utiliser ClickUp pour la productivité »

ClickUp est conçu pour répondre à divers besoins de productivité. Mais rester productif ne se résume pas à disposer d'un outil, il s'agit de l'utiliser efficacement.

Le modèle Utilisation de ClickUp pour la productivité vous aide à structurer votre environnement de travail pour gérer les tâches, les listes de choses à faire et les objectifs à court, moyen et long terme en un seul endroit. Contrairement aux planificateurs de productivité génériques, ce modèle ne vous aide pas seulement à organiser votre travail, il vous guide dans l'optimisation de ClickUp lui-même pour améliorer votre efficacité et tout garder sous contrôle.

ClickUp propose une variété de modèles conçus pour améliorer la productivité et rationaliser les flux de travail :

Une collection de plus de 50 modèles d'invites, instructions, pour aider dans de multiples cas d'utilisation de l'IA tels que la création de contenu, les campagnes marketing et la gestion de projet, permettant aux utilisateurs d'accomplir plus en moins de temps

Modèles de productivité gratuits, y compris des diagrammes, des rapports et des feuilles de calcul, visant à améliorer le flux de travail et la gestion des tâches à des fins personnelles et professionnelles

Le modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp permet de suivre les progressions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, ce qui permet aux utilisateurs d'identifier les points à améliorer et de mesurer les réalisations par rapport aux objectifs fixés

ClickUp pour une journée de travail plus intelligente

Tous les GPT de cette liste vous aident à automatiser, générer et optimiser votre travail, vous permettant ainsi de gagner du temps et de réduire vos efforts. De la rédaction et du brainstorming au code et à la synthèse, ces outils se chargent du plus gros du travail pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Mais si vous recherchez une solution tout-en-un, ClickUp est fait pour vous.

Au lieu de jongler avec plusieurs GPT, vous avez tout au même endroit. ClickUp Brain répond aux questions, génère du contenu et aide à la recherche. L'automatisation prend en charge les tâches répétitives, pour que vous n'ayez pas à le faire. Discuter permet une collaboration fluide, éliminant le besoin d'outils de communication distincts.

Pourquoi gérer plusieurs outils alors que vous pouvez tout avoir en un ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez une véritable productivité sans tracas.