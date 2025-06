Avis sur monday.com avec ses avantages et ses inconvénients

Nous avons tous besoin d'outils (post-it, feuilles de calcul ou applications simples) pour rester organisés. Mais ces outils ne suffisent pas pour gérer des flux de travail complexes, des délais serrés et la coordination d'une équipe. C'est là que les logiciels de gestion de projet deviennent indispensables, transformant la manière dont les entreprises planifient, exécutent et surveillent leurs projets à grande échelle.

Parmi les principaux concurrents figure monday.com, réputé pour sa flexibilité dans la gestion de flux de travail diversifiés et de projets. Mais même le meilleur logiciel de gestion de projet a ses limites.

Si vous êtes un chef d'entreprise ou un chef de projet et que vous envisagez d'utiliser monday.com ou ses alternatives, cet avis sur monday.com vous aidera à prendre une décision. Découvrez les points forts et les inconvénients de Monday, et pourquoi vous devriez envisager des outils de gestion de projet plus puissants comme ClickUp.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un aperçu de monday.com et de ses alternatives : monday. com est une solution de gestion de projet flexible et visuellement attrayante, avec des tableaux personnalisables et diverses options d'affichage

Il offre de solides capacités d'automatisation grâce à une interface sans code, améliorant ainsi l'efficacité des flux de travail

Ses tableaux de bord et ses fonctionnalités de rapports permettent un suivi efficace de la progression de l'équipe et de l'utilisation des ressources

Ses intégrations avec des applications tierces populaires telles que Slack et Google Drive rationalisent les flux de travail

Les forfaits sont proposés dans des intervalles allant du niveau gratuit au niveau entreprise, avec des fonctionnalités et des coûts variables

Parmi les avantages, on peut citer la facilité d'utilisation, les visualisations claires et les multiples intégrations, mais certains utilisateurs peuvent trouver le service peu structuré

ClickUp est une alternative plus complète, offrant une approche « application tout-en-un » avec une IA avancée (ClickUp Brain) et une personnalisation étendue de l'automatisation

Avec des fonctionnalités telles que le chat intégré, une collaboration documentaire robuste et un intervalle plus large d'intégrations, ClickUp va au-delà de la gestion de projets pour gérer l'ensemble de votre vie professionnelle dans un seul outil

Aperçu de monday.com en tant qu'outil de gestion de projet

monday. com se distingue parmi les nombreux logiciels de gestion de projet gratuits basés sur le cloud disponibles pour sa conception intuitive et son interface conviviale. Il est organisé en environnements de travail, équipes, tableaux et sous-éléments. Lorsque vous visualisez les tâches sous forme de lignes dans la vue Tableur de Monday, vous pouvez personnaliser les colonnes correspondantes pour suivre les données des tâches, notamment les mises à jour de statut, les échéanciers et les étiquettes.

La plateforme offre une gestion de tâches basique avec 15 types de vues, notamment des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban, des calendriers, des plans et des instantanés. Ces vues permettent aux équipes de suivre les progrès sous plusieurs angles grâce à des mises à jour en temps réel. Les tâches sont codées par couleur pour faciliter leur identification, ce qui permet de suivre les progrès d'un seul coup d'œil.

Les colonnes de chaque vue sont personnalisables. Vous pouvez ajouter des détails tels que des budgets, des échéanciers ou d'autres informations pertinentes. Vous pouvez partager des tableaux avec des utilisateurs non inscrits sur monday.com via un lien d'accès invité en lecture seule. Ainsi, toutes les parties prenantes restent informées sans avoir besoin de comptes séparés.

monday. com comprend également une bibliothèque complète de tutoriels. Elle aide les utilisateurs débutants et expérimentés à tirer le meilleur parti des fonctionnalités de la plateforme. La plateforme fournit divers outils de visualisation des données, permettant aux utilisateurs de personnaliser les environnements de travail en fonction de leurs besoins spécifiques. Jetons un coup d'œil aux fonctionnalités de monday. com et voyons comment les mettre à profit.

🧠Anecdote : Henry Gantt a inventé le diagramme de Gantt, largement utilisé aujourd'hui, entre 1910 et 1950. Il a été créé pour gérer les projets de construction navale pendant la Première Guerre mondiale et est depuis devenu un outil incontournable dans la gestion de projet.

À lire également : Comment créer un diagramme de Gantt dans monday.com

Automatisez les tâches et les processus

monday. com fournit une solution sans code, permettant aux utilisateurs d'automatiser sans effort des tâches et des processus sans avoir besoin d'expérience en codage. Les utilisateurs peuvent créer des flux de travail d'automatisation personnalisés à l'aide de commandes « quand-alors » ou sélectionner parmi divers modèles d'automatisation prédéfinis pour répondre à leurs besoins.

L'assistant de flux de travail IA Monday augmente la productivité en effectuant diverses tâches, telles que l'envoi de notifications, la mise à jour des statuts, la création de nouveaux éléments et l'affectation de membres de l'équipe, lorsque les conditions spécifiées sont remplies.

Suivez la progression de votre équipe

les tableaux de bord de monday.com vous permettent de visualiser tous vos projets dans une seule disposition. Avec plus de 30 widgets et applications disponibles, vous pouvez suivre efficacement la progression des projets, contrôler les budgets et estimer la charge de travail de votre équipe.

Vous pouvez sélectionner et organiser des groupes provenant de différents tableaux dans un seul tableau de bord, centralisant ainsi toutes les données en un seul emplacement et utilisant des widgets pour accéder à tous les outils et informations nécessaires en un coup d'œil.

Suivez et gérez efficacement votre temps

monday. com offre des fonctionnalités robustes de suivi du temps qui vous permettent d'afficher les intervalles de temps et la progression de chaque tâche en cliquant simplement sur une cellule de suivi du temps spécifique. Vous pouvez modifier toutes les entrées du journal de suivi du temps, ce qui garantit l'exactitude des enregistrements.

De plus, la plateforme prend en charge le blocage de temps. Améliorez votre productivité en divisant votre journée en blocs de temps gérables, concentrez-vous sur une seule tâche à la fois et maintenez un flux de travail structuré tout au long de la journée.

Optimisez l'utilisation de vos ressources

Organisez les tâches en groupes et attribuez-les facilement à des membres individuels ou à des équipes entières. La colonne « Personnes » vous permet d'attribuer des tâches à des individus, à des équipes entières ou à des sous-équipes. Vous pouvez également ajouter des estimations de durée et des priorités aux tâches pour une meilleure gestion de la charge de travail dans monday.com.

La vue Charge de travail permet aux chefs de projet de surveiller la charge de travail des membres de l'équipe en temps réel. Les bulles bleues indiquent la charge de travail, tandis que les bulles rouges signalent une surcharge potentielle.

Intégrez d'autres applications tierces

monday. com s'intègre à des outils populaires tels que Slack, Google Drive, Microsoft Teams et Salesforce. Il permet l'automatisation grâce à des applications telles que Zapier, offre une synchronisation bidirectionnelle avec des outils tels que Google Agenda et fournit des mises à jour en temps réel via des plateformes de communication.

Grâce à une API ouverte, les utilisateurs peuvent créer des intégrations personnalisées pour des flux de travail plus adaptés, garantissant une collaboration fluide et une efficacité accrue sur plusieurs plateformes.

💡Conseil de pro : Utilisez l'intégration ClickUp Monday pour vérifier les nouvelles pulsations le lundi et créer automatiquement les tâches correspondantes dans ClickUp.

tarifs de monday.com

Free

Forfait de base : 12 $/place par mois

Forfait standard : 14 $/place par mois

Forfait Pro : 24 $/place par mois

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Avantages de monday.com

👀 Le saviez-vous ? monday. com a été fondé en 2012 par Roy Mann, Eran Kampf et Eran Zinman, initialement sous le nom de Dapulse. La société a été rebaptisée monday. com en 2017.

monday. com s'adresse aux entreprises qui ont besoin de structure sans sacrifier la créativité. Que vous jongliez avec les délais, gériez la collaboration entre équipes ou assuriez le suivi des ressources, il offre une suite d'outils de gestion du travail pour rendre le travail moins chaotique.

J'ai utilisé Monday dans deux entreprises différentes et j'adore cet outil. Bien sûr, il m'arrive parfois d'en vouloir plus, mais je pense que ce serait le cas avec n'importe quel système. Ce que j'apprécie le plus chez Monday, c'est que « n'importe qui » peut configurer « n'importe quel » flux de travail.

J'ai utilisé Monday dans deux entreprises différentes et je l'adore. Bien sûr, il y a des moments où j'aimerais avoir plus, mais je pense que ce serait le cas avec n'importe quel système. Ce que j'aime le plus chez Monday, c'est que « n'importe qui » peut configurer « n'importe quel » flux de travail.

Mais qu'est-ce qui le rend si populaire ? Voici quelques avantages de l'utilisation de monday.com.

Interface facile à utiliser et design esthétique

La possibilité de personnaliser la visualisation des projets et des tâches à l'aide de différentes vues, couleurs et options de style

Intégrations étendues pour automatiser les processus et connecter plusieurs applications ou transférer des données entre elles sans difficulté

Excellentes ressources d'aide et tutoriels pour les utilisateurs

La possibilité de synchroniser vos tâches avec votre calendrier et de respecter vos échéances

J'aime le fait que monday.com soit si axé sur la communauté. Grâce à la boutique d'applications et à l'accès à l'API, il est possible de personnaliser considérablement votre compte monday.com. Très flexible.

J'aime le fait que monday.com soit si axé sur la communauté. Grâce à la boutique d'applications et à l'accès à l'API, il est possible de personnaliser considérablement votre compte monday.com. Très flexible.

Inconvénients de monday.com

Bien qu'il offre un large intervalle de fonctionnalités, les avis en ligne sur monday.com expliquent ses lacunes :

Options de conformité HIPAA limitées pour les besoins à petite échelle

Les fonctionnalités d'automatisation supplémentaires sont souvent proposées moyennant un coût supplémentaire

Les formules pourraient être améliorées pour permettre un meilleur tri et filtrage des données dans les différentes vues

Les discussions, les clips vidéo et les wikis sont séparés de vos projets

J'ai utilisé Monday dans mon ancienne entreprise. Je ne l'ai pas aimé : les choses les plus basiques étaient difficiles à faire sans passer par des solutions de contournement fastidieuses.

J'ai utilisé Monday dans mon ancienne entreprise. Je ne l'ai pas aimé : les tâches les plus basiques étaient difficiles à réaliser sans passer par des solutions de contournement fastidieuses.

Une autre critique fréquente concerne la flexibilité limitée de la plateforme en matière de rapports avancés et d'automatisation.

Ma plus grande difficulté a été la création de rapports. Il est difficile de générer des rapports pour effectuer un suivi au niveau micro. Toutes les vues de rapports ne permettent pas d'afficher les détails auxquels je m'attends pour des éléments tels que le suivi du temps ou le regroupement.

Ma plus grande difficulté a été la création de rapports. Il est difficile de générer des rapports pour un suivi au niveau micro. Toutes les vues de rapports ne permettent pas le niveau d'affichage détaillé que j'attends pour des choses comme le suivi du temps ou le regroupement.

Un utilisateur de Reddit ajoute

l'application mobile de monday.com, bien qu'améliorée depuis sa sortie initiale, manque encore de flexibilité.

l'application mobile de monday.com, bien qu'améliorée depuis sa sortie initiale, manque encore de flexibilité.

Alternative à monday. com

Bien que Monday.com soit un outil solide, de nombreuses équipes recherchent une solution plus complète, comme ClickUp pour la gestion de projet.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe la gestion des tâches, l'automatisation des flux de travail, les documents, les wikis et le chat d'équipe en un seul endroit, tandis que ses outils intégrés basés sur l'IA travaillent plus dur pour que vous puissiez travailler plus intelligemment.

Avec le forfait Unlimited de ClickUp, les équipes bénéficient d'un nombre illimité de tâches, de tableaux de bord et de champs personnalisés, ce qui en fait un choix puissant et rentable pour les équipes Agile.

Je ne me souviens plus des détails exacts, mais j'ai passé beaucoup de temps à examiner les deux et j'ai conclu que Monday était plus axé sur le style que sur le fond. J'ai été très impressionné par ClickUp.

Je ne me souviens plus exactement, mais j'ai passé beaucoup de temps à comparer les deux et j'ai conclu que Monday privilégiait beaucoup plus le style que le fond. J'ai été très impressionné par ClickUp.

Comparons monday.com et ClickUp en un coup d'œil :

Fonctionnalité ClickUp monday. com Interface utilisateur Flexible et hautement personnalisable Intuitif et visuellement attrayant Affichages et dispositions Plusieurs vues, notamment des listes, des tableaux, des tableaux Kanban, des calendriers, des diagrammes de Gantt, des tableaux blancs, des cartes mentales, etc plus de 15 vues, dont Gantt, Kanban et Calendrier Automatisation Automatisation plus avancée, flux de travail en plusieurs étapes et automatisations basées sur l'IA Automatisation sans code, mais fonctionnalités avancées payantes Gestion des tâches Restez connecté à vos tâches et à votre travail asynchrone grâce à la messagerie instantanée, aux appels audio et aux visioconférences intégrés Les discussions et les tâches existent séparément, ce qui nécessite des outils externes pour une collaboration en temps réel Fonctionnalités IA Assistant IA intégré (ClickUp Brain) pour 7 $/utilisateur/mois avec tout forfait payant ; essai gratuit disponible IA pour l'automatisation des tâches et la génération de contenu ; actuellement en version bêta pour les utilisateurs Pro et Enterprise Sprints Gestion des sprints et rapports intégrés Pas de gestion des sprints intégrée Collaboration Documents avec modification en temps réel, commentaires assignés pour plus de responsabilité, tableaux blancs pour le brainstorming et discussion connectée Commentaires, @mentions, tableaux partagés. Aucun commentaire attribué pour la responsabilité Intégrations plus de 1 000 intégrations d'applications natives ; s'intègre à d'autres via Zapier plus de 200 intégrations d'applications natives ; s'intègre à d'autres via Zapier Stockage Le forfait Free offre un plafond de 100 Mo Le forfait Free offre 500 Mo d'espace de stockage de fichiers Application mobile Bien optimisé pour les appareils mobiles Certains utilisateurs signalent une flexibilité limitée Tarifs Forfait Free généreux avec toutes les fonctionnalitésIllimité : 7 $/utilisateurBusiness : 12 $/utilisateur Enterprise : personnaliséClickUp Brain est disponible avec tous les forfaits payants pour 7 $ par membre/environnement de travail Forfait Free limité avec fonctionnalités de base Basic : 12 $/place, Standard : 14 $/place, Pro : 24 $/place, Enterprise : personnalisé Idéal pour Les équipes à la recherche d'une plateforme de gestion du travail tout-en-un avec automatisation avancée et IA Équipes qui ont besoin d'un outil de gestion de projet visuellement intuitif avec une bonne automatisation

Examinons maintenant de plus près ClickUp et monday.com.

Gestion des objectifs et des tâches

Décomposez les tâches complexes pour mener à bien vos projets grâce aux tâches ClickUp

Pour commencer, ClickUp offre une gestion avancée des tâches avec des fonctionnalités telles que les sous-tâches, les checklists, le suivi du temps et les diagrammes de Gantt, disponibles dans tous les forfaits, y compris le forfait gratuit. Vous pouvez créer des tâches à partir de différents endroits, tels que votre chat ou vos tableaux blancs, et les intégrer de manière transparente dans votre flux de travail.

monday. com offre des fonctionnalités intuitives de création et d'attribution des tâches, mais nécessite des forfaits plus élevés pour bénéficier de fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt et le suivi du temps.

Je ne me souviens plus des détails précis, mais j'ai passé beaucoup de temps à examiner les deux et j'ai conclu que Monday était plus axé sur le style que sur le fond. J'ai été très impressionné par ClickUp.

Je ne me souviens plus exactement, mais j'ai passé beaucoup de temps à comparer les deux et j'ai conclu que Monday était plus axé sur le style que sur le fond. J'ai été très impressionné par ClickUp.

Dans ClickUp, vous pouvez facilement organiser vos tâches à l'aide de listes et de tableaux personnalisables, en les triant par priorité ou par statut. Les tâches complexes sont divisées en sous-tâches et en checklists pour plus de clarté. Définissez les priorités et les dépendances des tâches pour vous assurer que tout est fait dans le bon ordre. L'attribution de tâches à plusieurs membres de l'équipe permet de créer un sentiment d'appropriation et de responsabilité partagées.

Vous pouvez également communiquer des informations importantes dans les tâches via des commentaires et des mentions. De plus, ClickUp offre une grande visibilité grâce à la recherche, aux filtres, à un flux d'activité et à des notifications qui vous permettent de rester au courant des tâches et des échéances.

Comparé à monday.com, ClickUp se distingue comme étant plus qu'un simple outil de gestion des tâches: c'est une plateforme de productivité complète. Sa capacité à créer des tâches privées et collaboratives renforce sa polyvalence.

Les objectifs ClickUp offrent une approche complète de la gestion de projet, aidant les équipes à définir des objectifs clairs et réalisables, et à les suivre avec précision.

Créez et gérez des objectifs réalisables pour votre équipe avec ClickUp

Définissez des objectifs de haut niveau alignés sur votre vision à l'aide de cadres tels que les OKR, les sprints ou les tableaux de bord. Vous pouvez diviser les objectifs en cibles spécifiques et mesurables telles que des tâches, des jalons numériques ou des résultats vrais/faux. ClickUp offre également un suivi de la progression en temps réel avec des barres de progression dynamiques pour surveiller visuellement la réalisation des objectifs.

Alors que ClickUp offre une fonctionnalité complète, Monday.com utilise un simple widget pour les objectifs. Il propose également des modèles détaillés pour définir tous types d'objectifs, mais il s'agit d'une alternative beaucoup plus basique que le suivi détaillé, l'offre OKR et la personnalisation approfondie de ClickUp.

À titre d'exemple simple, l'utilisation du widget Objectif dans monday.com nécessite d'ajouter une colonne Nombres à votre tableau et de la remplir avec les indicateurs clés. Le suivi des valeurs non numériques est un défi, contrairement à ClickUp, qui propose quatre types d'objectifs : Nombre, Vrai/Faux, Devise et Tâche.

Collaboration et gestion des documents

Les documents ClickUp vous permettent de créer des documents et des wikis polyvalents avec des pages imbriquées, des modèles et des options de mise en forme pour répondre à divers besoins, des feuilles de route aux bases de connaissances. Contrairement à Workdocs de monday.com, qui fonctionne un peu comme une application collaborative de prise de notes et ne vous permet pas encore d'organiser les connaissances de votre entreprise dans un wiki, les documents ClickUp peuvent être utilisés pour créer votre base de connaissances centralisée ou votre source unique de vérité.

Stockez toutes les connaissances de votre équipe dans un espace central collaboratif grâce à ClickUp Docs

Automatisation

Bien que Monday.com propose un générateur d'automatisation personnalisé, il se concentre principalement sur des scénarios d'automatisation simples. Les utilisateurs peuvent créer des automatisations en sélectionnant des déclencheurs et des actions prédéfinis, mais la plateforme peut ne pas prendre en charge le même niveau de complexité et de personnalisation que ClickUp.

De plus, les automatisations sur monday.com sont payantes dans les forfaits supérieurs, tandis que ClickUp propose un générateur d'automatisation personnalisé disponible dans tous les forfaits, y compris le forfait gratuit.

Créez des automatisations en langage naturel dans ClickUp à l'aide de l'IA

Bonus : ClickUp vous permet également de créer des automatisations en langage naturel grâce à l'assistance IA de ClickUp Brain !

Capacités IA

ClickUp et monday.com offrent tous deux des fonctionnalités d'IA pour résumer les tâches et créer des éléments d'action, mais ClickUp va plus loin avec ClickUp Brain. Il fournit des réponses instantanées et contextuelles à partir de tout ce qui se trouve dans ClickUp et de tout ce qui y est connecté, analyse les données pour prévoir les problèmes et offre des informations en temps réel sur vos projets.

Les puissants agents IA de ClickUp peuvent vous aider à prévoir les risques et à vous adapter aux changements, à créer automatiquement des tâches à partir de vos fils de discussion, à les relier à des projets, à rédiger des rapports de compte rendu pour vous, à créer des flux de travail automatisés et même à générer du contenu pour de multiples cas d'utilisation, des PRD aux campagnes marketing.

Résumez les mises à jour des projets et rédigez des comptes rendus personnels avec ClickUp Brain

De plus, la recherche connectée de ClickUp trouve rapidement ce dont vous avez besoin dans les applications connectées, telles que Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box, etc.

📮ClickUp Insight : Le blues du lundi ? Il s'avère que le lundi est le maillon faible de la productivité hebdomadaire (sans jeu de mots), 35 % des travailleurs le considérant comme leur journée la moins productive. Ce ralentissement peut être attribué au temps et à l'énergie consacrés à la recherche des mises à jour et des priorités hebdomadaires le lundi matin. Une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, peut vous aider. Par exemple, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous « mettre à jour » sur toutes les mises à jour et priorités critiques en quelques secondes. Et tout ce dont vous avez besoin pour votre travail, y compris les applications intégrées, est accessible grâce à la recherche connectée de ClickUp. Avec la gestion des connaissances de ClickUp, créer un point de référence commun pour votre organisation est un jeu d'enfant ! 💁

Modèles

Un autre point fort de ClickUp est sa large gamme de modèles de gestion de projet personnalisables couvrant tout, du développement logiciel aux campagnes de marketing numérique. Ces modèles sont fournis avec des tâches, des statuts et des flux de travail prédéfinis, aidant les équipes à être immédiatement opérationnelles.

Le modèle de gestion de projet ClickUp, par exemple, fournit un cadre structuré pour votre flux de travail, guidant votre équipe depuis le lancement du projet jusqu'à son achèvement.

Télécharger ce modèle Gagnez du temps en réutilisant le cadre existant grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Voici quelques fonctionnalités clés :

Statuts prédéfinis : le modèle comprend des statuts tels que « Ouvert », « En cours » et « Bloqué », garantissant une structure claire pour le suivi de la progression des tâches

Vues : Avec des options telles que les tableaux Kanban, les vues Liste, les calendriers et bien plus encore, les vues de ClickUp vous permettent de visualiser efficacement les données de vos projets, ce qui facilite la prise de décisions éclairées

Champs personnalisés : créez des champs uniques pour personnaliser votre environnement de travail, capturez les informations essentielles pour obtenir des informations plus approfondies et améliorer l'exécution de vos projets

📮ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des interruptions au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent le contexte connecté, consultable et gérable !

Une véritable convergence entre vos tâches et vos discussions

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est dysfonctionnel. Nos projets, nos connaissances et notre communication sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent. ClickUp résout ce problème en regroupant vos projets, vos connaissances et votre chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Dans le cadre de la plateforme de gestion du travail ClickUp, ClickUp Chat vous permet de gérer les mises à jour de votre équipe directement dans les tâches.

Contrairement à monday.com, qui sépare le chat de la gestion des tâches, ClickUp Chat fusionne de manière transparente les discussions avec le travail. Il permet aux utilisateurs de transformer directement les messages en tâches, de les attribuer immédiatement et de suivre leur progression (le tout dans la même fenêtre de discussion).

Les discussions restent exploitables, car les fils de discussion peuvent être liés à des tâches spécifiques, ce qui garantit que les décisions importantes ne se perdent pas dans des changements de contexte incessants. Grâce à ses appels vocaux et vidéo intégrés, à la création de tâches alimentée par l'IA et au chat mobile, ClickUp élimine les changements de contexte, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées et alignées.

Facilitez les discussions instantanées liées à vos projets grâce au chat ClickUp

La boîte de réception ClickUp regroupe toutes les communications relatives aux projets, garantissant ainsi que les messages et mises à jour importants sont facilement accessibles, ce qui favorise la clarté et l'efficacité des interactions au sein de l'équipe. En comparaison, Monday.com utilise des notifications pour mettre en évidence les mises à jour, qui peuvent facilement se perdre parmi d'autres alertes

Enregistrez toutes les communications liées à un projet dans une seule source grâce à la boîte de réception ClickUp

ClickUp propose plus de 1 000 intégrations, contre seulement 200 pour monday.com, ce qui fait de ClickUp l'outil idéal pour s'intégrer parfaitement à votre écosystème.

Les intégrations ClickUp se connectent à des plateformes populaires telles que Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom et Microsoft Teams. Ces intégrations permettent aux équipes de centraliser les flux de travail, de minimiser les changements de contexte et d'éliminer les silos de données.

Intégrez tous les outils de votre écosystème de projets grâce aux intégrations ClickUp

Vous hésitez encore à faire le bon choix pour votre équipe ?

Voici ce que l'un de nos utilisateurs, Winser Espinal, a à dire sur ClickUp après avoir essayé d'autres logiciels de gestion de projet :

Je suis fan de ClickUp, c'est un peu comme Monday ou Asana, mais en mieux. Je ne plaisante pas, je ne suis pas doué pour garder une trace des millions de choses que j'ai à faire sans application, alors voir une amélioration notable de mes performances me met de bonne humeur.

Je suis fan de ClickUp, c'est un peu comme Monday ou Asana, mais en mieux. Sans blague, je ne suis pas un pro quand il s'agit de garder une trace des millions de choses que j'ai à faire sans application, alors voir un changement notable dans mes performances m'a mis de bonne humeur.

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain est disponible dans tous les forfaits payants pour 7 $ par membre et par environnement de travail par mois

ClickUp : le seul logiciel de gestion de projet dont vous aurez jamais besoin

L'efficacité d'une équipe dépend en grande partie des plateformes de gestion de projet qu'elle utilise. Alors que monday.com offre une interface élégante et conviviale, ClickUp offre une flexibilité et une intégration que monday.com n'égale pas tout à fait.

Contrairement à Monday.com, qui peut nécessiter d'autres outils de gestion de projet pour combler certaines lacunes en matière de fonctionnalités, ClickUp centralise toutes les interactions liées aux projets sur une seule plateforme, éliminant ainsi la confusion souvent associée à l'utilisation de plusieurs outils.

🧠Fait amusant : 40,9 % des clients utilisant ClickUp ont éliminé au moins 3 outils de leur pile technologique depuis qu'ils ont fait le changement !

Que vous gériez des tâches, collaboriez sur des documents, automatisiez des flux de travail ou communiquiez avec votre équipe, ClickUp dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer des projets complexes et maintenir la productivité de votre équipe.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp !