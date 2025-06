les 11 meilleurs agendas pour rester concentré et organisé malgré le TDAH

Avertissement : Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et stratégies permettant de surmonter la procrastination. Il ne vise en aucun cas à remplacer les conseils, diagnostics ou traitements médicaux professionnels liés au TDAH ou à toute autre condition médicale.

Avez-vous déjà eu l'impression que les agendas traditionnels ne comprenaient tout simplement pas le fonctionnement de votre cerveau ? 🌀

Si vous souffrez de TDAH, rester organisé ne se résume pas à noter des choses, mais à trouver un système qui correspond à la façon dont votre esprit gère le temps, les tâches et les priorités.

C'est pourquoi nous avons comparé 11 des meilleurs agendas pour TDAH afin de vous aider à mettre de l'ordre dans votre journée, à respecter vos priorités et, au final, à rendre votre vie moins stressante. Ces agendas sont conçus spécialement pour les personnes atteintes de TDAH et offrent des dispositions qui facilitent le suivi des tâches, la définition d'objectifs et la réflexion, sans ajouter de stress supplémentaire.

À la fin, vous saurez exactement lequel peut vous aider à vous sentir plus en contrôle, plus productif et moins dispersé. C'est parti ! ✅

Que rechercher dans un agenda pour personnes atteintes de TDAH ?

Lorsque vous choisissez un agenda pour TDAH, recherchez des fonctionnalités qui simplifient la planification et améliorent la concentration. Le meilleur agenda vous aidera à :

Organisez votre emploi du temps : optez pour des dispositions structurées qui divisent votre journée en segments clairs et faciles à gérer

Personnalisez votre approche : choisissez des agendas offrant des options de conception flexibles afin d'adapter le système à votre approche unique

Visualisez vos tâches : Recherchez des aides visuelles telles que des codes couleurs, des symboles ou des diagrammes pour mettre en évidence les priorités

Fixez-vous des objectifs réalisables : sélectionnez des outils qui décomposent les grands objectifs en étapes plus petites et réalisables

Gérez votre temps : utilisez les sections de blocage de temps intégrées ou les chronomètres (comme Pomodoro) pour rester concentré et structuré

Capturez vos idées : Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour noter vos pensées et vos tâches avant qu'elles ne s'envolent

Réfléchissez à vos progrès : trouvez des fonctionnalités qui incluent des sections de révision ou de réflexion pour suivre vos réalisations et ajuster vos plans

Stimulez votre créativité : choisissez un agenda quotidien au design attrayant et motivant qui rendra la planification quotidienne agréable

Tableur : Meilleurs agendas pour TDAH

Voici un aperçu rapide des 11 meilleurs agendas pour TDAH :

Outil agenda Idéal pour Fonctionnalités notables Prix* ClickUp Idéal pour la planification numérique et la gestion des tâches pour les personnes atteintes de TDAH Taille de l'équipe : particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises Gestion des tâches alimentée par l'IA, modèles de productivité, rappels, documents pour la prise de notes, tableaux blancs et visualisation des tâches Gratuit pour toujours ; personnalisation disponible pour les entreprises Todoist Idéal pour une gestion structurée des tâches avec une hiérarchisation adaptée au TDAH Taille de l'équipe : individus, équipes de toutes tailles Ajout rapide, filtres, options d'affichage multiple, rappels récurrents Gratuit ; version Pro : à partir de 2,50 $/mois Bloc-notes Idéal pour une planification par étapes afin de relier les objectifs à long terme aux tâches quotidiennes Taille de l'équipe : particuliers, petites entreprises Système de planification Funnel Down, approche de la planification par étapes Tarification personnalisée Evernote Idéal pour organiser les pensées, les notes et les idées liées au TDAH en un seul endroit Taille de l'équipe : particuliers, petites entreprises Web Clipper, widgets, intégration du calendrier, synchronisation entre appareils Gratuit ; personnel : à partir de 14,99 $/mois Concentration cérébrale Idéal pour bloquer des plages horaires sans distraction grâce à des chronomètres adaptés au TDAH Taille de l'équipe : particuliers, équipes ayant besoin de gérer leur temps Blocs de temps de type Pomodoro, bloqueurs Wi-Fi, export CSV, assistance multilingue Free SimpleMind Idéal pour le mind mapping visuel afin d'organiser les pensées liées au TDAH Taille de l'équipe : individus, équipes ayant besoin d'une organisation visuelle Mise au point automatique, glisser-déposer, feuilles de style Tarification personnalisée Habitica Idéal pour développer des habitudes adaptées au TDAH grâce à la gamification Taille de l'équipe : individus, petites équipes, communautés Suivi des habitudes, récompenses, quêtes festives Gratuit ; prix personnalisés Agenda Passion Idéal pour une planification axée sur les objectifs avec réflexion guidée Taille de l'équipe : particuliers, petites entreprises Feuille de route Passion, réflexions mensuelles, planification structurée de la vie Tarification personnalisée Panda Planner Idéal pour équilibrer productivité et bien-être grâce à des invites structuréesTaille de l'équipe : particuliers, petites entreprises Définition d'objectifs quotidiens, équilibre bien-être, disposition hebdomadaire/quotidienne Tarification personnalisée Happy Planner Idéal pour une planification créative et flexible du TDAH avec personnalisation visuelle Taille de l'équipe : Individus, créatifs Autocollants, boîtes saisonnières, options de disposition Tarification personnalisée Bullet Journal Idéal pour une planification personnalisable du TDAH avec un système analogique Taille de l'équipe : individus, planificateurs créatifs Enregistrement rapide, réflexion, flexibilité de disposition Tarification personnalisée

Les 11 meilleurs agendas pour les personnes atteintes de TDAH

Le bon agenda pour TDAH fournit un système qui travaille avec votre cerveau, et non contre lui. Une chose que les personnes neurodiverses souhaiteraient que les employeurs sachent, c'est que les bons outils peuvent faire toute la différence entre se sentir dépassé et rester productif.

Les meilleures options vous aident à décomposer les tâches, à gérer efficacement votre temps et à rester sur la bonne voie. Cette liste couvre des solutions conçues pour favoriser la concentration, l'organisation et la productivité, des outils numériques aux agendas papier.

1. ClickUp (Idéal pour la planification numérique et la gestion des tâches pour les personnes atteintes de TDAH)

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, est réputée pour ses solides capacités de gestion de projet. Cette force en fait le planificateur idéal pour les personnes atteintes de TDAH, offrant des outils flexibles pour structurer votre journée, gérer visuellement vos tâches et définir des rappels utiles.

Faites le vide dans votre esprit avec ClickUp Brain

Réduisez le brouillard mental en simplifiant les tâches répétitives avec ClickUp Brain

Enfin, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, relie tout ensemble en agissant comme un espace numérique pour capturer des idées, des notes et des rappels supplémentaires.

Si vous avez constamment l'impression de ne pas pouvoir vous concentrer au travail, cet assistant alimenté par l'IA vous aide en connectant toutes vos applications professionnelles et sources de données, ce qui réduit au minimum le besoin de passer d'une plateforme à l'autre. Pour une personne atteinte de TDAH, cela signifie moins de temps passé à rechercher des informations et plus de temps consacré à la tâche à accomplir.

🧩 Par exemple, vous pouvez demander à ClickUp Brain de créer votre emploi du temps pour la semaine à venir en fonction des échéances et des priorités. Il générera un forfait en triant automatiquement les tâches par urgence, en suggérant des blocs de temps pour un travail concentré et en programmant des pauses pour vous permettre de rester énergique et productif.

Créez un journal de gratitude avec ClickUp Docs

Journal de gratitude avec ClickUp Docs

Gérez le TDAH grâce à un journal de gratitude dans ClickUp Docs. Notez vos victoires quotidiennes, capturez vos réflexions positives et utilisez des éléments visuels tels que des checklists ou des surlignages de couleur pour rendre l'expérience attrayante et enrichissante. Comme ClickUp Docs prend en charge la modification en temps réel, l'intégration et la liaison de tâches, votre journal devient plus qu'un simple carnet de notes : il devient un élément concret de votre système de planification.

Restez au top de vos tâches quotidiennes avec les tâches ClickUp

Suivez votre progression grâce aux tâches ClickUp pour votre vie quotidienne

Les tâches ClickUp constituent la base de vos projets et de la gestion quotidienne de vos tâches, en fournissant une structure pour la planification, l'organisation et la collaboration.

Visualisez votre emploi du temps avec le calendrier ClickUp

Gérez mieux votre temps avec le calendrier ClickUp

La cécité temporelle peut être un défi pour les personnes atteintes de TDAH. Le calendrier de ClickUp vous permet de diviser votre journée, votre semaine ou votre mois à l'aide d'échéanciers visuels clairs. Vous pouvez :

Classez vos tâches par couleur selon leur priorité ou votre niveau d'énergie

Glissez-déposez les tâches au fur et à mesure que votre emploi du temps évolue

Synchronisez-le avec Google Agenda pour regrouper vos évènements personnels et professionnels

De plus, pour vous aider à gérer votre temps, la vue Calendrier de ClickUp offre une vue centralisée de votre emploi du temps en regroupant les échéances, les évènements et les tâches dans un échéancier intuitif. Cette vue simplifie la planification en vous permettant de voir votre journée, votre semaine ou votre mois en un coup d'œil, ce qui est idéal pour gérer plusieurs projets.

Définissez des rappels et des checklists pour rester sur la bonne voie

Sur cette base, les rappels ClickUp et les checklists de tâches ClickUp fonctionnent ensemble pour faciliter le respect des délais et le suivi de la progression.

Transformez les commentaires sur les tâches en rappels ClickUp pour ne jamais manquer un suivi

Les rappels vous informent des échéances et des réunions à venir, vous permettant d'ajouter des pièces jointes, de définir des dates d'échéance, de créer des calendriers récurrents ou de les attribuer aux membres de l'équipe. Parallèlement, les checklists aident à décomposer les tâches volumineuses en étapes gérables, avec des options permettant de créer des sous-éléments pour une meilleure organisation.

Planifiez votre semaine visuellement avec les tableaux blancs ClickUp

Si vous réfléchissez mieux avec des supports visuels, les tableaux blancs sont faits pour vous. Utilisez-les pour :

Planifiez une nouvelle routine ou un nouveau projet

Organisez visuellement vos tâches à l'aide de notes autocollantes, d'icônes et de dessins

Collaborez en temps réel avec votre coach, votre équipe ou votre partenaire de responsabilité

Commencez rapidement avec des modèles d'agendas quotidiens adaptés au TDAH

ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer rapidement. Des dispositions quotidiennes par blocs de temps aux outils de suivi des habitudes en passant par les journaux de gratitude, chaque élément est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de créer une routine qui travaille pour vous, et non contre vous.

Vous recherchez une liste de tâches simple et adaptée au TDAH pour vous lancer ? Essayez le modèle ClickUp Getting Things Done – Simple List. Il est parfait pour diviser les tâches en étapes claires, rester organisé et éviter de se sentir dépassé.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Bloc de temps pour les tâches : allouez des plages horaires spécifiques aux tâches ou aux projets pour rester concentré et minimiser le multitâche, améliorant ainsi votre productivité

Suivez vos objectifs : utilisez utilisez ClickUp Goals pour définir vos objectifs, les décomposer en tâches et suivre leur progression afin de rester motivé et aligné sur vos objectifs à long terme

Organisez vos tâches visuellement : utilisez des catégories codées par couleur pour regrouper les tâches connexes, ce qui permet de réduire facilement les distractions

Visualisez la progression : Utilisez Utilisez la vue Tableau et les diagrammes de Gantt de ClickUp pour suivre le statut des tâches, identifier les goulots d'étranglement et maintenir la dynamique de vos projets

Créez un journal de gratitude : Gérez le sentiment d'accablement lié au TDAH grâce à un journal de gratitude dans Gérez le sentiment d'accablement lié au TDAH grâce à un journal de gratitude dans ClickUp Docs . Notez vos victoires quotidiennes et utilisez des éléments visuels pour rendre cette activité gratifiante

Limites de ClickUp

Bien que puissant, ClickUp offre une personnalisation poussée et de nombreuses fonctionnalités qui peuvent rendre son apprentissage difficile pour les débutants

L'application mobile ClickUp n'est pas aussi intuitive ni aussi riche en fonctionnalités que la version bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Todoist (idéal pour la gestion structurée des tâches avec une hiérarchisation adaptée au TDAH)

via Todoist

Todoist simplifie la gestion des tâches en vous offrant l'espace nécessaire pour saisir, organiser et suivre tout, qu'il s'agisse de projets professionnels, d'objectifs personnels ou de tâches quotidiennes. Conçu pour faciliter la planification, cet outil vous permet d'ajouter des tâches aussi naturellement que vous les pensez, de les hiérarchiser facilement et de garder une vue d'ensemble claire sur plusieurs appareils.

De la planification des dates d'échéance récurrentes à la configuration de rappels et à la visualisation de votre charge de travail, Todoist vous permet de rester au top de vos responsabilités sans encombrer votre esprit. Son interface intuitive, son traitement du langage naturel et sa synchronisation multiplateforme rendent la planification fluide, où que vous soyez.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Utilisez la fonction « Ajout rapide » pour noter naturellement vos tâches au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit, réduisant ainsi votre charge mentale

Ajoutez des alertes urgentes lorsque vous créez une tâche pour les échéances à venir, les rappels importants ou les activités hautement prioritaires

Passez d'un affichage à l'autre pour planifier vos projets de la manière qui vous convient le mieux

Accédez à vos tâches depuis votre bureau, votre mobile, des extensions de navigateur, des modules complémentaires pour e-mail et des appareils portables

Limitations de Todoist

Les notifications fréquentes peuvent être envahissantes et ressembler à du spam

Il semble inutile de payer chaque mois pour un système de liste de tâches alors qu'il existe des alternatives gratuites offrant des fonctionnalités similaires

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 2,50 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

3. Planner Pads (idéal pour une planification par couches afin de relier les objectifs à long terme aux tâches quotidiennes)

via Planner Pads

Planner Pad est un système d'organisation papier qui aide les gens à gérer leur vie personnelle et professionnelle. Que vous préfériez un format à spirale ou à feuilles mobiles, Planner Pad s'adapte à votre flux de travail avec des options datées et non datées.

Son système unique de planification en entonnoir vous aide à classer, hiérarchiser et planifier efficacement vos tâches. Avec sa disposition à trois niveaux, Planner Pad vous offre une vue d'ensemble de votre semaine. Commencez par répertorier toutes vos tâches dans de grandes catégories, filtrez-les en priorités quotidiennes et planifiez le temps nécessaire pour les accomplir.

Meilleures fonctionnalités des blocs-notes

Utilisez le Project Warehouse pour lister toutes vos tâches personnelles et professionnelles dans des catégories générales en haut de chaque page

Déplacez les tâches clés dans la section centrale pour créer un plan d'action ciblé pour la semaine

Utilisez la partie inférieure comme agenda pour bloquer du temps pour les réunions, les échéances et les engagements personnels

Utilisez la section dédiée pour noter vos objectifs, suivre votre progression et organiser vos idées

Limites des blocs-notes

La méthode fixe Funnel Down peut ne pas convenir à tous les styles de planification. Elle manque d'options de personnalisation telles que des modèles flexibles pour le TDAH , des éléments motivants et des fonctionnalités de personnalisation

Il s'agit d'un système papier sans rappels ni notifications automatisés

Prix des blocs-notes

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les agendas

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

4. Evernote (idéal pour organiser vos pensées, notes et idées liées au TDAH en un seul endroit)

via Evernote

Evernote est conçu pour organiser des tâches, gérer des projets et suivre des informations importantes en un seul endroit. Grâce à sa synchronisation transparente entre les appareils, vous pouvez capturer des idées lors de vos déplacements, structurer votre flux de travail et respecter vos délais sans rien manquer.

Evernote organise et rend tout accessible (notes de réunion, tâches personnelles et documents de référence) grâce à une recherche optimisée par l'IA, une synchronisation multi-appareils et des outils flexibles.

Une fonctionnalité remarquable est Web Clipper, qui vous permet d'enregistrer des articles, des images et des recherches provenant du Web directement dans votre environnement de travail Evernote.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Enregistrez des notes, des images, des PDF et même des documents manuscrits dans un espace unique et consultable

Organisez votre tableau de bord Accueil avec des widgets pour accéder rapidement aux notes et tâches importantes

Liez des notes à des évènements du calendrier mensuel et ajoutez des dates d'échéance avec un minimum d'effort

Organisez vos tâches en intégrant des listes de tâches pour le TDAH et des calendriers directement dans vos notes

Limitations d'Evernote

Des invites constantes poussent les utilisateurs vers la version payante, rendant l'expérience gratuite frustrante

Les restrictions sur la création de notes et la synchronisation des appareils rendent son utilisation difficile sans mise à niveau

Tarifs Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 17,99 $/mois par utilisateur

Teams : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 200 avis)

5. Brain Focus Productivity Timer (Idéal pour bloquer des plages horaires sans distraction grâce à des chronomètres adaptés au TDAH)

via Brain Focus Productivity Timer

Brain Focus Productivity Timer est une application de gestion du temps qui transforme votre travail en intervalles ciblés suivis de pauses bien méritées. Basé sur des techniques telles que Pomodoro et 52/17, cet outil de productivité pour les personnes atteintes de TDAH vous permet de personnaliser vos sessions de travail en fonction de votre rythme.

Commencez une session de travail, accordez-vous une pause en guise de récompense, puis recommencez pour maintenir votre élan. Grâce à son interface épurée, vous pouvez suivre votre temps par tâche, minimiser les distractions et regrouper les tâches dans des catégories pertinentes.

De plus, les notifications vous informent de la fin des sessions, et la disponibilité de plusieurs thèmes et l'assistance dans plus de 30 langues ajoutent une touche personnelle.

Les meilleures fonctionnalités du chronomètre de productivité Brain Focus

Personnalisez votre expérience grâce à de nombreux thèmes et à une assistance dans plus de 30 langues

Accédez à des widgets, des catégories de tâches supplémentaires, l'exportation CSV et des options de sauvegarde pour un meilleur contrôle de votre productivité

Activez les paramètres qui désactivent le Wi-Fi et le son pendant les sessions de travail pour rester concentré sans interruption

Limites du chronomètre de productivité Brain Focus

Les sessions peuvent se terminer de manière inattendue, sans possibilité de modification ou de suppression

Le tic-tac continue même lorsqu'il est désactivé, ce qui peut être gênant

Prix du chronomètre de productivité Brain Focus

Free

Évaluations et avis sur le chronomètre de productivité Brain Focus

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

6. SimpleMind (idéal pour la cartographie mentale visuelle afin d'organiser les pensées liées au TDAH)

via SimpleMind

De la définition d'un projet à l'étude de sujets complexes, en passant par la décomposition d'idées complexes en éléments gérables, SimpleMind vous offre la flexibilité nécessaire pour mapper vos pensées d'une manière qui vous semble logique.

Grâce à une disposition libre, vous pouvez positionner les sujets où vous le souhaitez ou utiliser des dispositions automatiques pour une organisation structurée. Personnalisez vos cartes mentales avec des couleurs, des images, des liens et des notes pour les rendre plus attrayantes et informatives.

Une fonctionnalité unique est la synchronisation multiplateforme, qui vous permet d'accéder à vos cartes mentales et de les modifier en toute transparence sur Windows, Mac, iOS et Android.

Meilleures fonctionnalités de SimpleMind

Activez le mode Autofocus pour mettre en évidence les sujets clés et réduire l'encombrement de l'écran

Réorganisez et hiérarchisez facilement vos idées grâce à la fonctionnalité glisser-déposer et au tri des sous-thèmes

Choisissez parmi plus de 15 feuilles de style ou créez la vôtre pour personnaliser vos cartes mentales selon vos préférences

Limitations de SimpleMind

L'interface semble figée dans les années 2000, ce qui rend difficile la création de cartes mentales modernes

Les fonctionnalités standard des diagrammes, telles que les diagrammes en arête de poisson et les cartes mentales circulaires, sont absentes

Tarifs SimpleMind

Tarification personnalisée

Évaluations et avis SimpleMind

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. Habitica (Idéal pour développer des habitudes adaptées au TDAH grâce à la gamification)

via Habitica

Habitica transforme les tâches quotidiennes en un jeu captivant où la progression est récompensée et la productivité ressemble à une aventure. Cette application de développement d'habitudes est structurée de manière naturelle et favorise l'accumulation d'habitudes, vous aidant ainsi à mettre en place de petites routines cohérentes qui s'additionnent au fil du temps.

Il vous motive en transformant vos tâches en défis, avec des récompenses, des niveaux et des combats contre des monstres dans le jeu. De plus, les quêtes en équipe vous permettent de faire équipe avec des amis et de combattre des monstres en accomplissant des tâches dans la vie réelle.

Si vous négligez des tâches essentielles dans ce suivi des habitudes, c'est toute votre équipe qui en pâtit, ce qui renforce la responsabilité individuelle et le travail d'équipe.

Meilleures fonctionnalités d'Habitica

Participez à des défis et des quêtes communautaires qui transforment les tâches en missions passionnantes

Gagnez de véritables récompenses dans l'application (points d'expérience, or et mana) qui débloquent des éléments personnalisés et des mises à niveau

Faites équipe en formant des groupes de responsabilisation et affrontez même des monstres avec vos amis pour plus de motivation

Affichez vos réalisations grâce à des widgets dynamiques qui vous permettent de voir en un coup d'œil vos tâches quotidiennes, vos to-do et vos statistiques de performance

Limitations d'Habitica

Les mises à jour peu fréquentes et les fonctionnalités supprimées rendent l'application obsolète pour les utilisateurs à long terme

L'application ne fonctionne pas hors ligne, ce qui peut être gênant pour les utilisateurs dont la connexion réseau n'est pas fiable

Tarifs Habitica

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Habitica

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. Passion Planner (idéal pour planifier en fonction d'objectifs avec une réflexion guidée)

via Passion Planner

Passion Planner est un outil complet de planification de vie qui combine les éléments traditionnels d'un agenda avec des fonctionnalités structurées de définition d'objectifs. Il offre une « feuille de route passion » unique pour vous aider à visualiser et à planifier vos objectifs à court et à long terme.

L'agenda comprend des dispositions mensuelles et hebdomadaires, des sections de réflexion et un espace pour l'expression créative. Il guide les utilisateurs dans la définition de leurs objectifs, leur décomposition en étapes gérables et la mise en place d'actions quotidiennes pour les atteindre.

Passion Planner vous aide à établir une routine avec le TDAH grâce à des invites, des réflexions et un système d'assistance intégré appelé la communauté #PashFam.

Les meilleures fonctionnalités de Passion Planner

Intégrez des défis mensuels, des questions de réflexion et des pratiques holistiques pour favoriser l'intentionnalité et la croissance personnelle

Réfléchissez et ajustez votre stratégie grâce aux pages de réflexion mensuelle qui vous invitent à vous auto-évaluer afin de suivre vos progrès et d'affiner vos objectifs

Suivez vos objectifs grâce à une feuille de route Passion qui vous permettra de définir votre vision globale et de la décomposer en étapes réalisables

Limites de Passion Planner

Les options de personnalisation limitées et les dispositions structurées peuvent ne pas convenir à tous les styles de planification

Échéancier restrictif, avec des heures prédéfinies de 6 h à 22 h 30, qui peut ne pas convenir à tous les horaires

Tarifs Passion Planner

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Passion Planner

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. Panda Planner (idéal pour équilibrer productivité et bien-être grâce à des invites structurées)

via Panda Planner

Combinant des dispositions hebdomadaires et quotidiennes, Panda Planner divise les tâches en étapes gérables, favorisant ainsi la productivité tout en réduisant le stress. De plus, des modèles de planning intégrés permettent de structurer votre agenda sans avoir à créer de dispositions à partir de zéro.

Grâce à des fonctionnalités telles que les scores quotidiens de gratitude et de productivité, vous restez ancré dans le présent tout en allant de l'avant. De plus, la mise à jour trimestrielle vous permet de reprendre à tout moment sans avoir l'impression d'être en retard.

Les meilleures fonctionnalités de Panda Planner

Utilisez les sections quotidiennes pour structurer votre journée avec des tâches prioritaires, des objectifs et des notes

Équilibrez une planification détaillée avec des objectifs généraux grâce à des dispositions hebdomadaires et quotidiennes flexibles

Visualisez vos tâches hebdomadaires grâce à la disposition, pour que tout reste bien organisé

Limites de Panda Planner

Panda Planner est optimisé pour les données tabulaires, ce qui le rend moins efficace pour traiter des formats non structurés tels que les images ou les fichiers audio

Le Panda Planner Classic ne couvre qu'une période de 3 mois, ce qui peut ne pas convenir à une planification à long terme ou à la définition d'objectifs annuels

Tarifs Panda Planner

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Panda Planner

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. The Happy Planner (Idéal pour une planification créative et flexible du TDAH avec personnalisation visuelle)

via The Happy Planner

Le Happy Planner offre une approche unique et dynamique de l'organisation qui allie fonctionnalité et expression personnelle. Avec son large tableau de dispositions et de thèmes, allant de la disposition classique du tableau de bord pour une planification sur 12 mois à des designs verticaux et horizontaux, ce système de planificateur transforme la planification quotidienne en une forme d'art.

Le format non daté de cet agenda vous permet de commencer à tout moment sans gaspiller de pages, tandis qu'une multitude d'accessoires personnalisables, tels que des intercalaires, des carnets et des journaux, vous permettent d'adapter votre expérience de planification à votre style.

Les meilleures fonctionnalités de The Happy Planner

Embellissez vos pages avec des packs d'autocollants saisonniers amusants et des accessoires pour ajouter une touche créative

Utilisez la disposition classique du tableau de bord pour afficher votre année en un coup d'œil, ce qui vous permet d'équilibrer facilement vos rendez-vous, vos échéances et vos jalons personnels

Découvrez des offres uniques telles que la « Oh How Lovely Box » pour les fêtes de fin d'année, qui regroupe des agendas et des éléments exclusifs pour encore plus d'inspiration

Limites de The Happy Planner

Bien que le prix initial de l'agenda soit raisonnable, les dépenses peuvent rapidement s'accumuler avec l'achat d'autocollants, de ruban adhésif décoratif et d'autres éléments décoratifs

L'agenda peut devenir assez épais et lourd, surtout lorsqu'il est personnalisé avec des pages supplémentaires et des accessoires, ce qui le rend moins pratique pour un usage quotidien

Prix du Happy Planner

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur The Happy Planner

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

11. Bullet Journal (idéal pour une planification personnalisable du TDAH avec un système analogique)

via Bullet Journal

Bullet Journal (alias BuJo) est un système d'organisation personnalisable développé par Ryder Carroll pour aider à gérer les tâches, les évènements et les pensées. Il s'agit d'un système de planification analogique flexible qui vous permet de capturer chaque détail de votre vie à l'aide d'un simple stylo et d'un cahier.

BuJo combine des méthodes de planification traditionnelles avec des pratiques de pleine conscience, ce qui le rend particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de TDAH. En tant qu'application de planification quotidienne, elle utilise une saisie rapide avec des puces et des symboles pour classer les informations, permettant aux utilisateurs de suivre le passé, d'organiser le présent et de planifier l'avenir.

Les meilleures fonctionnalités du Bullet Journal

Faites le point à la fin de la journée pour noter vos réussites et les leçons apprises, afin de vous améliorer continuellement

Enrichissez votre disposition avec des croquis, des symboles et des annotations personnalisées pour s'adapter à votre flux créatif

Fusionnez vos listes, calendriers et réflexions en un seul système cohérent qui évolue avec vous au fil du temps

Limites du Bullet Journal

La mise en place et la maintenance d'un bullet journal nécessitent un effort régulier, souvent quotidien. Cela peut être difficile pour les personnes ayant un emploi du temps chargé

Une fois les dispositions créées, il est difficile d'apporter des modifications ou de déplacer des tâches, contrairement aux alternatives numériques

Prix du Bullet Journal

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les bullet journals

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Votre assistant de planification adapté au TDAH : ClickUp

Chaque agenda pour TDAH offre une combinaison unique de structure, de flexibilité et d'organisation créative. Certains outils se concentrent sur la planification visuelle, tandis que d'autres mettent l'accent sur la gestion du temps ou le renforcement des habitudes.

La clé est d'en trouver un qui s'adapte à votre flux de travail et qui vous aide à rester organisé naturellement.

ClickUp se distingue comme un planificateur TDAH tout-en-un, offrant une structure sans rigidité. Avec ClickUp, vous pouvez décomposer vos projets en étapes gérables, visualiser votre emploi du temps et utiliser un assistant alimenté par l'IA pour rester sur la bonne voie et générer des idées.

Si vous êtes prêt à apporter plus de concentration et de flux à votre journée, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✨