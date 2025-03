Il y a quelque temps, plus de 500 employés de la division cloud computing d'Amazon undefined pour demander à l'entreprise de reconsidérer son obligation de présence au bureau pendant cinq jours. Leur message était clair et fort : le travail à distance et le travail hybride font désormais partie de notre quotidien. Dans un monde où les rencontres physiques se font de plus en plus rares, une communication efficace reste la clé de la réussite de toute organisation. C'est pourquoi les entreprises s'intéressent désormais de plus en plus aux solutions intranet modernes pour combler les lacunes en matière de communication dans un environnement de travail numérique.

Considérez l'intranet comme une plateforme sociale collaborative qui personnalise la communication, stimule l'engagement des employés et alimente les stratégies d'expérience des employés. Le bonus ? Il est accessible sur n'importe quel appareil connecté à Internet, sans avoir à se rendre au bureau.

Curieux ? Découvrons pourquoi les systèmes intranet modernes font la une. ## ⏰ Résumé en 60 secondes Un intranet moderne est une plateforme interactive et conviviale qui centralise la communication, les mises à jour des projets et les annuaires des employés, accessible sur n'importe quel appareil. Les fonctionnalités principales d'un intranet moderne comprennent : *Communication centralisée : partage des actualités, des mises à jour et des annonces de l'entreprise

Outils de collaboration : Permettent la collaboration en temps réel sur des projets entre différents emplacements *Tableaux de bord personnalisables : Permettent d'afficher des informations pertinentes en fonction du rôle de l'utilisateur *Référentiel consultable : Permet de stocker et d'accéder aux documents, politiques et ressources de l'entreprise Elle offre aux entreprises les avantages suivants : une meilleure communication qui élimine les cloisonnements et permet à chacun de rester informé Il protège les informations sensibles grâce à des pare-feu et des identifiants de connexion. Il renforce également le moral des employés en mettant en avant leurs réalisations et en leur permettant d'accéder facilement aux supports de formation et aux politiques. Les intranets modernes, contrairement aux tableaux d'affichage électroniques statiques du passé, offrent une collaboration en temps réel, une recherche basée sur l'IA, une accessibilité mobile et des tableaux de bord personnalisés. Pour mettre en place des intranets modernes, vous devez : * Évaluer les besoins de l'organisation et impliquer les employés dans la planification

: Permettent la collaboration en temps réel sur des projets entre différents emplacements *Tableaux de bord personnalisables : Permettent d'afficher des informations pertinentes en fonction du rôle de l'utilisateur *Référentiel consultable : Permet de stocker et d'accéder aux documents, politiques et ressources de l'entreprise Elle offre aux entreprises les avantages suivants : une meilleure communication qui élimine les cloisonnements et permet à chacun de rester informé Il protège les informations sensibles grâce à des pare-feu et des identifiants de connexion. Il renforce également le moral des employés en mettant en avant leurs réalisations et en leur permettant d'accéder facilement aux supports de formation et aux politiques. Les intranets modernes, contrairement aux tableaux d'affichage électroniques statiques du passé, offrent une collaboration en temps réel, une recherche basée sur l'IA, une accessibilité mobile et des tableaux de bord personnalisés. Pour mettre en place des intranets modernes, vous devez : * Évaluer les besoins de l'organisation et impliquer les employés dans la planification Déployer les fonctionnalités par étapes et prioriser l'expérience utilisateur Gérer efficacement le contenu et favoriser l'engagement dès le départ Assurer la sécurité de l'intranet grâce à des permissions basées sur les rôles Une application pour tout au travail ### 3. Sécurité de premier ordre Personne n'aime les fuites de données, mais elles sont de plus en plus fréquentes. Un intranet sécurisé utilise des permissions basées sur les rôles pour garantir que les informations sensibles de l'entreprise ne sont accessibles qu'à ceux qui en ont besoin, ce qui permet de tenir à distance les regards indiscrets (et les pirates). 🧠 *Le saviez-vous : Il faut en moyenne aux entreprises . Mais il est fascinant de voir comment un outil efficace peut vraiment résoudre le reste de vos problèmes. Au moins /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ le fait. Présentation rapide : ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projets, le chat et la gestion des connaissances sur une seule plateforme. Bonus : Tout cela est fourni avec l'IA de travail la plus cohésive au monde. pour accomplir leur travail. Cela signifie qu'ils doivent contacter 6 personnes clés par jour pour recueillir des informations essentielles, définir les priorités et faire avancer les projets. La difficulté est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et les trous noirs en matière de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec Connected Search et la gestion des connaissances par l'IA, permet de remédier à cela en mettant instantanément le contexte à portée de main. Fini de passer d'une application à l'autre !

À lire également : La migration vers ClickUp a été la chose la plus importante que notre équipe ait faite. Depuis le changement, notre productivité, notre efficacité, la collaboration au sein de l'équipe et le moral général se sont considérablement améliorés. Jeanne, assistante administrative senior à l'université du Michigan Si vous créez un intranet pour votre organisation, choisissez une plateforme comme ClickUp qui évolue avec vous. aujourd'hui et créez l'environnement de travail numérique que votre équipe mérite !