Meilleures applications de productivité pour iOS : iPhone et iPad

Productivité aident les gens à rester concentrés et à faire plus de choses dans leurs activités quotidiennes. Cependant, il est difficile de trouver une application adaptée parmi les centaines d'iPhone et d'iPad applications de productivité disponibles sur l'App Store.

Les meilleures applications de productivité iPhone pour les appareils iOS en 2024

1. ClickUp

Accédez à ClickUp sur n'importe quel appareil, n'importe où et n'importe quand ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui permet à chaque équipe de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tout le travail sous un seul et même outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projet ou que vous soyez un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'adapter à toutes les tailles d'équipes - à distance ou au bureau - pour une productivité optimale.

Les fonctionnalités sont présentées dans une interface utilisateur colorée et soignée, avec plus de niveaux fonctionnels que la plupart des autres applications de gestion de projets outil de gestion de projet s. D'ailleurs, vous pouvez vous débarrasser de vos applications de prise de notes et vous appuyer sur la fonctionnalité Doc pour la prise de notes, le partage de fichiers et la collaboration au sein de vos équipes.

Les multiples extensions de chrome toujours ajoutées aux nouvelles versions éliminent le besoin de nombreuses applications de productivité pour iPhone et iPad.

Prix ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix Télécharger ClickUp ### 2. Trello

via Trello Trello peut être utilisé pour organiser presque tout, des projets d'équipe aux flux de travail personnels pour le freelance. Il peut y avoir de meilleures alternatives à Trello mais l'application est une bonne idée si vous cherchez à introduire un outil de gestion de projet relativement facile à utiliser. Les Tableaux Kanban sont pratiques et faciles à comprendre, contrairement aux tableaux encombrants comme les diagrammes de Gantt et les Tableaux de mêlée.

L'application peut prendre en charge tout ce que vous lui demandez, qu'il s'agisse d'un projet complexe ou d'un projet d'envergure stratégies de projet à des flux de travail quotidiens peu exigeants.

Prix: Trello est une application gratuite Télécharger Trello

3. Choses

via Les choses Things est une application de gestion des tâches dotée d'une interface utilisateur agréable et de magnifiques widgets pour iPhone. L'application reprend les meilleurs éléments des systèmes de planification analogiques et les intègre dans un puissant organiseur numérique. Things 3 est plus facile à utiliser en tant que agenda quotidien et non comme un outil de gestion de projet en raison de l'absence de fonctions de collaboration et de fonctionnalités de suivi complètes.

Prix: $9.99 Choses téléchargées

4. TickTick

via TickTickTickTick est un gestionnaire de tâches facile à utiliser qui vous permet de garder le contrôle sur les activités de votre petite entreprise. Il comporte quelques fonctionnalités de gestion de projet comme un tableau Kanban et un widget de calendrier, mais ils ne sont pas aussi fonctionnels que certaines autres solutions complètes. Vous pouvez programmer des évènements répétitifs et utiliser un code couleur pour vous aider à rester plus organisé.

Prix: Gratuit avec des achats dans l'application à 2,00 $/mois et 27,99 $/an pour l'abonnement premium Télécharger TickTick

5. Fantastique

via Fantastique Fantastical propose une intervalle de applications de planification pour les utilisateurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur temps. L'un des aspects fantastiques de l'application est sa facilité d'utilisation et la capacité du Calendrier à se synchroniser avec des applications externes. Par exemple, la fonctionnalité Intéressant Calener permet d'obtenir en direct les horaires des matchs de votre équipe favorite dans la Ligue de football.

Prix: Fantiscal propose un forfait gratuit avec des fonctionnalités de base et une version premium pour 4,99 $/mois ou 39,99 $/an Télécharger Fantastical

6. Todoist

via Zoom Zoom est un puissant outil de vidéoconférence qui vous permet de planifier et d'organiser des réunions avec plus de 500 participants à la fois. Il vous permet également de partager des fichiers, de projeter votre écran lors d'une présentation et de discuter avec les participants dans l'application. Elle peut enregistrer les images et les fichiers envoyés sur le chat, et la fonctionnalité de transcription en direct peut prendre vos notes de réunion.

Prix: Zoom est disponible en tant qu'application gratuite avec une option d'achat de crédits supplémentaires pour une utilisation avancée Télécharger Zoom

8. Productif - Traqueur d'habitudes

via Productif - Traqueur d'habitudes Productif Suivi des habitudes est une application axée sur les objectifs et la création d'habitudes. Elle vous aide à développer de bonnes habitudes en les divisant en routines gérables avec des échéanciers définis. Les utilisateurs peuvent définir des rappels de tâches en fonction de l'heure ou de l'emplacement, avec un onglet de paramètres qui vous permet de savoir si vous êtes sur la bonne voie.

Productive est livré avec des préréglages personnalisables emballés dans une interface utilisateur simple avec des distractions limitées.

Prix: L'application est disponible sur un forfait gratuit. Mais il existe des mises à niveau premium allant de 3,99 $/mois à 39,99 $/an Télécharger Habit Tracker

9. Habitify

via Habiter Habitify est un tracker populaire qui vous aide à développer des habitudes qui tiennent. Il est livré avec des widgets astucieux et s'intègre à l'application Apple Health pour suivre les activités de remise en forme. Le traqueur d'habitudes vous apporte l'assistance dont vous avez besoin pour apporter des changements positifs dans votre vie, comme aller à la salle de sport, commencer un régime ou même abandonner une mauvaise routine.

Les gestionnaires de tâches accordent rarement suffisamment d'attention au développement des habitudes, car ils se concentrent généralement sur les activités les plus importantes de la journée.

Prix: Habitify propose plus de dix forfaits d'abonnement allant de 4,99 $ pour le forfait mensuel à 64,99 $ pour un abonnement à vie Télécharger Habitify

10. PCalc

via PCalc PCalc est une calculatrice riche en fonctionnalités avec des fonctions intégrées pour les programmeurs, les ingénieurs, les experts financiers, les scientifiques et les étudiants. L'application propose des fonctionnalités puissantes que l'on ne trouve pas sur une calculatrice classique. L'action de copier et coller, le mode RPN, les thèmes personnalisables et la disposition bien pensée du clavier augmentent le plaisir d'utiliser la calculatrice.

Sous la simplicité de l'affichage se cachent des fonctionnalités plus interactives comme les fonctions d'effacement vers la droite et vers le bas, les menus déroulants et un modèle tactile 3D.

Prix: $9.99 Télécharger PCalc

11. Yoink

via Yoink Yoink est une application utilitaire de bloc-notes qui vous permet de sélectionner et d'organiser des idées provenant de différentes sources. Une action de glisser-déposer facile à utiliser vous permet de collecter, de partager ou de télécharger des éléments. Et vous n'aurez pas à passer d'une application à l'autre. L'application fournit un point de stockage central pour la collection et les synchronise pour qu'ils soient disponibles sur l'ensemble de vos appareils iOS.

Prix: Malgré la grande fonctionnalité, l'application est assez légère, et elle est proposée au prix unique de $$$a sur l'AppStore Télécharger Yoink

12. Coller

via Coller Paste est un gestionnaire de bloc-notes qui offre davantage que le Presse-papiers universel intégré d'Apple. Bien que les deux applications vous permettent de copier et de coller des éléments sur vos appareils iOS, la magie de Paste réside dans le fait qu'il vous permet de récupérer des clips précédents. Il stocke l'historique de votre bloc-notes, l'organise et propose un filtrage intelligent pour vous aider à rechercher dans votre historique de coupures.

Prix: Paste pour iOS est une application gratuite, mais vous pourriez pour l'abonnement premium si vous souhaitez étendre ses fonctions à iMac Télécharger Paste

13. OmniFocus

via OmniFocusOmnifocus est doté de fonctionnalités puissantes qui vous aident à gérer une vie bien remplie. Elle est plus attrayante en tant qu'application de productivité pour iPhone et iPad en raison de ses puissantes fonctionnalités d'organisation et de hiérarchisation. L'application n'offre pas d'assistance à la collaboration, et elle ne travaille que sur la plateforme iOS.

Prix: À 9,99 $ pour l'abonnement mensuel et 99,99 $ pour l'abonnement annuel, Onifocus est plus cher que de nombreuses applications de sa catégorie Télécharger OmniFocus

14. Liberté

via Liberté Freedom est un bloqueur de sites web incroyablement facile à utiliser pour les appareils iOS. L'appli Freedom est livrée avec un avantage supplémentaire en plus de bloquer les réseaux sociaux et les applications de jeux. Elle peut être utilisée pour restreindre l'accès à Internet sur les appareils de vos enfants. Cependant, cette fonctionnalité nécessite quelques ajustements, car tout enfant ayant des connaissances techniques supérieures à la moyenne peut contourner l'application.

Prix: L'application coûte 8,99 $ pour l'abonnement mensuel et 39,99 $ pour l'abonnement annuel Télécharger la liberté

15. RescueTime

via Temps de sauvetage RescueTime vous pousse à améliorer votre productivité en établissant des rapports sur la façon dont vous passez votre temps sur vos appareils. Il est facile à paramétrer et travaille discrètement en coulisses, en prêtant attention aux applications que vous utilisez et au temps que vous y passez. Il utilise une évaluation sur cinq niveaux pour observer votre productivité quotidienne, de très distrayant à très productif.

RescueTime vous permet de classer les applications en fonction de l'utilisation que vous en faites, car même les réseaux sociaux comme Instagram pourraient être utilisés pour les entreprises.

Prix: Gratuit (débloquez les fonctions premium pour 11,99 $/mois ou 77,99 $/an) Télécharger RescueTime

16. Suivi du temps de travail

via Suivi du temps de travail L'application de suivi du temps des heures vous permet de visualiser comment vous passez vos heures au cours d'une journée de travail typique. En outre, vous pouvez conserver une liste de chronomètres en cours si vous passez constamment d'une tâche à l'autre, et la nouvelle fonctionnalité de facturation simplifie la facturation des clients si vous facturez à l'heure. Teams peut fournir des rapports sur les relevés de temps et facilite la gestion de plusieurs équipes à partir d'un tableau de bord convivial.

Prix : Free avec des achats dans l'application à partir de 7,99 $ Télécharger Heures de suivi du temps

17. Evernote

via Evernote Evernote offre une expérience fantastique de prise de notes avec des fonctionnalités bien pensées comme l'accès au cloud, la synchronisation multi-appareils et un puissant outil de recherche. Pour les utilisateurs expérimentés, Evernote peut servir d'outil de gestion de projet, où plusieurs membres de l'équipe peuvent partager des fichiers et collaborer à l'aide de clips audio, de photos, de gribouillages et de rappels.

Les versions premium offrent la numérisation de documents, un stockage cloud amélioré et des intégrations avec des milliers d'applications tierces. Cependant, les coûts élevés des versions payantes semblent un peu injustifiables alors qu'il existe des solutions plus avantageuses avec toutes les fonctionnalités souhaitées .

Prix: Evernote propose un forfait gratuit et des alternatives premium à partir de 7,99 $/mois Télécharger Evernote

via Notion Notion fournit un environnement de travail hybride pour la prise de notes et la gestion des tâches. Il est un peu en deçà des fonctions de projet, car il ne dispose pas des fonctionnalités les plus avancées que l'on peut trouver sur comme ClickUp . L'application permet tout de même de faire beaucoup de travail lorsqu'on est freelance ou que l'on travaille dans une petite équipe.

L'interface utilisateur simple fait qu'il est facile de naviguer entre la prise de notes et les listes de choses à faire.

Prix: La version gratuite propose toutes les fonctionnalités, mais il vaut la peine de passer à la version premium pour débloquer les fonctions d'équipe Télécharger Notion

19. Ours

via Ours L'ours L'application Ours offre une expérience de prise de notes haut de gamme avec une barre latérale facile à utiliser qui vous permet d'organiser votre contenu. L'éditeur Markdown assiste les travaux à forte intensité de texte comme les essais, et vous pouvez également ajouter des images en ligne dans votre texte. Il s'agit d'un outil parfait pour la prise de notes une alternative parfaite et peu coûteuse à Evernote et s'accompagne de thèmes uniques et de personnalisations de la typographie qui améliorent votre expérience d'écriture.

Prix: L'application Bear est gratuite, mais elle propose des achats in-app pour des fonctionnalités premium à partir de 1,49 $/mois Télécharger Bear

20. Goodnotes

via Notes de qualité GoodNotes est un exemple parfait de l'amélioration des applications de prise de notes depuis leur création. L'interface de l'application emprunte quelques idées aux carnets de notes traditionnels. Elle donne aux utilisateurs l'impression d'utiliser un livre plutôt qu'un appareil mobile. Les utilisateurs peuvent personnaliser les tailles et les types de papier, les stylos et les surligneurs.

L'application assiste l'enregistrement audio, l'importation de PDF et de photos.

Prix: Il existe une version gratuite, et la version complète peut être débloquée pour $$$99 Télécharger Goodnotes

21. Scanbot

via Application Store Les applications de numérisation sont devenues si performantes qu'elles remplacent les scanners traditionnels dans de nombreux bureaux. Scanbot combine un scanner PDF et un lecteur QR pour offrir un outil puissant adapté à un usage personnel et à des applications Business. Il est doté d'une interface utilisateur intuitive, d'une reconnaissance de texte OCR et d'une compatibilité cloud via des applications populaires telles qu'iCloud, Dropbox et Evernote.

Après avoir installé l'application, les utilisateurs peuvent acheter des crédits pour faxer des documents depuis leur iPhone, dans un intervalle de 0,99 à 22,99 dollars.

Prix: L'application est disponible au prix unique de $$$99.99 Télécharger Scanbot

22. Gladys

via Application Store Gladys est une application de stockage riche en fonctionnalités qui vous permet de glisser-déposer tous types de contenus vers un emplacement central. L'application est dotée d'une superbe interface utilisateur, et les miniatures stockées s'affichent proprement dans la fenêtre de stockage. De plus, Gladys facilite la récupération des fichiers grâce à un système de dossiers très efficace.

Prix: Gratuit avec achats dans l'application Télécharger Gladys

23. Annotable

via Annotable Voici l'application qu'il vous faut si votre travail implique le partage d'images nécessitant des annotations. Annotable propose des outils de marquage qui peuvent être utilisés pour mettre en évidence, caviarder ou agrandir certaines parties d'une image. La fonctionnalité de pixellisation permet de masquer certaines parties d'une image partagée, et si vous partagez des captures d'écran d'e-mails, l'outil de réduction intelligente peut être utilisé pour masquer certaines sections de texte.

Prix: Gratuit avec des achats dans l'application pour des outils d'annotation avancés Télécharger Annotable

24. Ouvreur

via Application Store L'ouvreur est un outil tellement pratique, et de nombreux utilisateurs peinent généralement à expliquer comment ils ont survécu sans lui. Idéalement, un lien faisant référence à une vidéo YouTube devrait s'ouvrir dans l'application YouTube, mais cela n'a jamais été le cas pour de nombreux utilisateurs d'iOS. L'application offre une solution de contournement intéressante dans les cas où le fait de taper sur des liens web redirige les utilisateurs vers des sites web mobiles mal développés au lieu de les ouvrir dans les applications natives.

Opener propose également une extension qui permet de choisir d'enregistrer, de copier ou d'ouvrir un lien dans le navigateur web.

Prix: L'application est téléchargeable au prix de 1,99 $ Ouverture du téléchargement

25. Textexpander

via Textexpander Les e-mails et les applications de messagerie peuvent consommer une grande partie de votre temps précieux avec toute la saisie requise alors que vous avez déjà suffisamment de tâches à accomplir. Mais Textexpander vous épargne cette peine en utilisant un texte prédictif qui vous permet de saisir vos phrases fréquemment utilisées pendant la frappe. L'application apprend vos raccourcis de frappe et vos phrases les plus courantes et fournit des extraits dès que vous déclenchez une action de frappe.

Prix: Free Téléchargez Textexpander

Choisir les meilleures applications de productivité pour iPhone et iOS

Trouver les meilleures apps de productivité qu'iOS propose signifie purement obtenir des options qui résolvent vos problèmes au coût le plus abordable. Des applications comme ClickUp combinent plusieurs fonctions en une seule plateforme, de sorte que vous n'aurez pas à utiliser plusieurs applications là où une seule peut gérer tout ce dont vous avez besoin. Et peu importe que vous choisissiez les applications de productivité gratuites pour iPhone ou que vous optiez pour les versions premium tant que le choix.. sert vos intérêts personnels ou les objectifs de votre entreprise. Télécharger ClickUp pour commencer à gérer des projets de la bonne manière dès aujourd'hui !