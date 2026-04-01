Plus de 25 des meilleures suggestions pour l'IA Gemini afin d'améliorer votre productivité

Erik Brynjolfsson et ses collègues de l'université de Stanford et du MIT ont mené une expérience fascinante auprès de 5 000 agents du service client d'une grande entreprise.

Ils ont comparé les agents travaillant sans IA à ceux utilisant des Outils d'IA pour voir s'il y avait une différence de productivité. Et devinez quoi ?

Les agents utilisant l'IA ont traité 13,8 % de demandes supplémentaires par heure

La qualité du travail s'est légèrement améliorée de 1,3 % en termes de réussite de la résolution des problèmes

Encore plus intéressant : les clients ne pouvaient pas dire si les agents utilisaient l'IA ou non !

L'IA a également joué un rôle d'égaliseur, en aidant les agents moins expérimentés à être plus performants et en accélérant la courbe d'apprentissage des nouvelles recrues. La maîtrise des outils d'IA peut clairement améliorer l'efficacité et simplifier les tâches complexes.

Alors, , considérez ce guide comme votre cours intensif sur l'utilisation de l'IA pour améliorer votre productivité: il couvre tout, des meilleures invites Gemini aux puissants outils alternatifs que vous pouvez essayer, ceux qui ne nécessitent pas d'invites longues et laborieuses car ils disposent déjà du contexte nécessaire. 🧠

Comprendre l'IA Gemini

via Gemini

Gemini est la famille de modèles d'IA la plus avancée de Google, qui a connu des développements significatifs au fil de deux versions majeures. La version initiale Gemini 1.0 (décembre 2023) a posé les bases, tandis que Gemini 2.0 (décembre 2024) a marqué un tournant vers des capacités d'IA plus autonomes.

Évolution fondamentale de Gemini

Gemini a considérablement évolué depuis sa compréhension multimodale initiale vers des capacités plus avancées. Alors que Gemini 1.0 se concentrait sur le traitement de diverses modalités (texte, code, audio, image et vidéo), Gemini 2.0 met l'accent sur l'action autonome et la prise de décision, renforçant ainsi son intelligence globale.

Malgré ces avancées, Gemini conserve sa structure en trois niveaux : Ultra pour des performances optimales, Pro pour une approche équilibrée et Nano pour une optimisation mobile.

👀 Le saviez-vous ? Le terme « intelligence artificielle » a été inventé en 1956 lors d'une conférence à Dartmouth.

Nouvelles fonctionnalités notables de Gemini pour Google

Les recherches approfondies de Gemini vous permettent d'explorer des sujets complexes et d'élaborer des rapports détaillés. L'assistant IA a amélioré ses capacités de dialogue, d'utilisation des outils et de mémoire grâce au projet Astra.

Il y a aussi Project Mariner, qui vous permet d'interagir de manière fluide avec du contenu web via un agent IA basé sur un navigateur. Pour les développeurs, Jules change la donne : il s'agit d'un assistant de codage alimenté par l'IA qui s'intègre à GitHub pour rationaliser les flux de travail.

L'intégration de Gemini dans le domaine du jeu vidéo fait passer l'expérience de jeu au niveau supérieur en fournissant des agents IA capables d'analyser, de comprendre et d'assister les interactions en temps réel.

Applications pratiques pour les utilisateurs

Gemini est conçu pour traiter de manière fluide les demandes des utilisateurs sur divers outils, applications et services, que vous soyez sur mobile ou sur le Web.

Vous pouvez y accéder via l'application Gemini (anciennement Bard), qui dispose de fonctionnalités de chat optimisées. Elle s'intègre parfaitement à Google Workspace, notamment à Search, Maps et Lens, pour une expérience plus connectée.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de Gemini sur mobile via les appareils Pixel. Pour un accès plus avancé, les développeurs peuvent exploiter Gemini for Google via Google IA Studio et Vertex IA. Parallèlement, les entreprises peuvent bénéficier de solutions d'entreprise personnalisées, avec des options de personnalisation adaptées à leurs besoins spécifiques.

📊 L'IA ne fonctionne que si elle comprend votre entreprise. Ce n'est pas le cas de la plupart des outils. Ils génèrent du contenu, mais sans contexte. Ils ne connaissent pas vos projets, vos clients, ni la façon dont votre équipe travaille réellement. Vous finissez donc par copier des informations dans l'IA, puis les recopier dans vos outils. La ClickUp Small Business Suite résout ce problème en regroupant votre travail en un seul endroit et en y ajoutant une couche d'IA. Il regroupe les projets, les documents, le chat, les tableaux de bord et l'IA dans un espace de travail unique, permettant ainsi aux équipes de travailler à partir d'un système d'enregistrement unique plutôt que cinq outils disparates. Cela permet d'éliminer les frais généraux opérationnels qui nécessitent généralement des rôles de coordination supplémentaires. Lorsque les tâches, les connaissances, les discussions et les rapports sont tous regroupés dans un seul système : Les mises à jour de statut sont générées automatiquement

La documentation a une connexion directe avec l'exécution

Les flux de travail permettent d'attribuer des tâches, d'envoyer des notifications et de suivre la progression sans suivi manuel Le résultat est un modèle opérationnel allégé où une seule plateforme prend en charge le travail qui nécessitait auparavant plusieurs outils et jusqu’à trois niveaux de coordination. La taille de votre équipe reste inchangée. Mais c’est le système qui assume la charge opérationnelle. Découvrez comment !

Les meilleures suggestions d'IA Gemini pour différents cas d'utilisation

Pour obtenir les réponses les plus précises de Gemini, formulez vos invitations de manière claire et détaillée. Si vous générez du code ou du contenu, veillez à ce que vos instructions contiennent des mots-clés spécifiques et pertinents, ainsi qu'un contexte suffisant.

Pour éviter les erreurs ou les hallucinations, divisez les instructions longues en plusieurs invites distinctes.

Voici plus de 25 des meilleures instructions Gemini pour vous aider à démarrer !

1. Trouvez des idées d'articles de blog

Surmontez le syndrome du bloc d’écriture en générant des idées de contenu.

Invite : « Donnez-moi 10 idées d'articles de blog sur le thème [sujet] qui soient intéressantes et captivantes pour un [public cible]. »

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2. Rédigez des descriptions de produits

Créez des descriptions de produits convaincantes à des fins de marketing et pour l’équipe commerciale.

Consigne : « Rédigez trois descriptions de produit concises et convaincantes pour [nom du produit] en mettant en avant [fonctionnalité clé 1] et [fonctionnalité clé 2]. »

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3. Rédigez des légendes pour les réseaux sociaux

Rédigez des légendes originales et captivantes pour les réseaux sociaux afin d'améliorer votre présence en ligne.

Consigne : « Rédigez cinq légendes créatives pour les réseaux sociaux à l'occasion du lancement d'un [produit/service], en mettant l'accent sur [l'avantage clé] et en utilisant des hashtags pertinents. »

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Essayez ClickUp Brain

Choisissez un échantillon de suggestion ci-dessous ou rédigez la vôtre

4. Réécrivez le contenu existant

Améliorez le contenu existant en fonction des commentaires et des suggestions de l'équipe.

Invite : « Réécrivez cet article/ce texte [lien] dans un style plus concis et plus convaincant pour une [plateforme spécifique] (par exemple, LinkedIn, Twitter). »

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5. Rédigez du contenu long format

Donnez des instructions détaillées à Gemini et obtenez un article de blog en quelques minutes.

Invite : « Rédigez un article de blog captivant sur [sujet] en moins de 500 mots, destiné à [cible]. »

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6. Créez des titres

Identifiez les besoins de votre contenu et trouvez des titres accrocheurs qui attirent l'attention.

Invite : « Générez 10 titres uniques et accrocheurs pour un article sur [sujet]. »

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7. Rédigez des objets d'e-mail

Créez des objets d'e-mail qui inciteront les destinataires à ouvrir vos messages.

Consigne : « Générez cinq objets d'e-mail percutants pour une campagne marketing visant à promouvoir [produit/service]. »

8. Créez du contenu sous forme de questions-réponses

Rédigez des sections FAQ utiles pour votre site web ou vos supports de service client.

Consigne : « Générez cinq questions courantes que les clients pourraient se poser au sujet de [produit/service] et fournissez des réponses concises et informatives. »

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👉🏽 Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises explique en détail comment utiliser l'IA pour simplifier vos flux de travail.

9. Achevez votre site web

Créez un contenu web convaincant qui communique efficacement le message de votre marque.

Consigne : « Rédigez une page « À propos de nous » concise et informative pour une [entreprise] qui mette en avant [ses valeurs clés et sa mission]. »

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10. Captivez votre public

Faites preuve de créativité avec Google Gemini et rédigez des CTA uniques.

Invite : « Générez trois appels à l'action percutants pour un [type de contenu] sur [sujet] destiné à [public cible]. »

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11. Planifier les calendriers des projets

Respectez vos délais et évitez les emplois du temps chaotiques grâce à Google Gemini.

Consigne : « Créez un échéancier pour [nom du projet] avec [nombre] jalons clés et échéances. »

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12. Communication et collaboration

Promettez à votre équipe des réunions à haute productivité et ne soyez plus jamais en retard !

Consigne : « Rédigez une série d'instructions concises pour [tâche] à l'intention des nouveaux employés. »

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💡 Conseil de pro : vous souhaitez comparer la manière dont différents modèles d'IA répondent à la même invite ou à des instructions ? Essayez ClickUp Brain: il vous permet de passer d'un modèle de langage à un autre depuis un seul et même endroit.

13. Éliminez les situations gênantes

Renforcez la cohésion de votre équipe et améliorez la dynamique de vos réunions grâce aux idées créatives de Gemini pour Google.

Consigne : « Écrivez 10 activités créatives pour [tâche] destinées à l'équipe du [nom du service]. »

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14. Réfléchissez à des idées d'entreprise

Ouvrez la voie à l'esprit d'entreprise et identifiez de nouvelles opportunités de réussite.

Consigne : « Générez une liste de 10 idées d'entreprises potentielles liées à [secteur/intérêt]. »

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15. Améliorez la communication avec vos clients

Améliorez vos interactions avec la clientèle et renforcez vos relations clients grâce à des réponses soignées et empathiques.

Invite : « Rédigez une réponse du service client à [Nom du client] concernant [numéro de commande]. Présentez vos excuses pour le [problème] et informez-le que nous sommes en train de [décrivez ce que vous faites pour résoudre le problème]. Adoptez un [ton]. »

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16. Résolvez les problèmes sur le lieu de travail

Impliquez votre équipe dans la résolution collaborative des problèmes.

Consigne : « Dressez une liste de cinq solutions possibles au [problème] au sein de notre [équipe/service]. »

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Bonus : Apprenez à utiliser Gemini pour générer des images!

17. Créer des liens entre les équipes

Éliminez l'ennui au travail et améliorez le moral de votre équipe grâce aux solutions créatives de Gemini.

Invite : « Réfléchissez à cinq solutions créatives pour améliorer [problème] au sein de [service/équipe]. »

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18. Améliorez vos processus de travail

Identifiez les goulots d'étranglement, restez organisé et standardisez vos pratiques quotidiennes ainsi que vos processus de travail à long terme.

Consigne : « Élaborez une checklist pour [tâche] afin de garantir la cohérence et de minimiser les erreurs. »

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🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir 10 prompts Gemini en action !

19. Favoriser le développement des employés

Identifiez et accédez à des ressources d'apprentissage utiles. Invitez Gemini à récupérer une liste mise à jour des ressources adaptées à votre domaine ou à votre intérêt.

Consigne : « Dressez une liste de cinq ressources (livres, articles, podcasts) qui peuvent m'aider à améliorer ma [compétence]. »

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À lire également : Les meilleurs outils d'ingénierie des invites pour l'IA générative

20. Rédigez des scripts

Développez des idées de scénarios créatifs et expérimentez différents genres cinématographiques.

Invite : « Rédigez un court scénario pour une [type de scène] dans un [type de film]. »

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21. Créez des caractères

Créez des caractères riches et captivants pour vos univers fictifs. Vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez, en leur donnant des personnalités fortes, des traits physiques uniques, ainsi que des histoires ou des particularités intéressantes.

Invite : « Génère cinq noms de caractères uniques et leurs histoires pour un [genre de roman/description]. »

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22. Écrivez des paroles de chanson

Bénéficiez d'aide pour l'écriture de chansons et explorez différents styles musicaux.

🧠Anecdote : Outre Gemini pour Google, il existe des outils comme AIVA et Boomy qui permettent à tout un chacun de créer rapidement des chansons. Si AIVA est populaire pour la composition musicale, il peut également suggérer des paroles adaptées. Boomy génère à la fois la musique et les paroles dans le genre et le style préférés de l’utilisateur.

Invite : « Écrivez les paroles d'une chanson dans le style de [artiste] sur le thème de [thème]. »

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23. Créez un tableau d'inspiration

Visualisez et peaufinez vos concepts de design grâce à l'aide de l'IA, formée à partir de milliards de points de données.

Invite : « Créez un tableau d'ambiance pour un [projet de design] en mettant l'accent sur [la palette de couleurs/le style]. »

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24. Écrivez de la poésie

Qui a dit que la poésie se limitait à l'expression humaine ? Vous pouvez explorer différents styles poétiques et formes d'expression créative avec l'IA (même si la qualité du résultat n'est pas forcément comparable à celle d'un poème écrit par un humain et que l'IA a par défaut tendance à privilégier certains schémas de rimes).

Invite : « Écrivez un court poème sur [sujet] dans le style de [poète]. »

via Gemini

25. Écrivez des nouvelles

Surmontez le bloc et commencez à écrire des nouvelles.

Invite : « Générez cinq idées originales pour une nouvelle sur [le thème]. »

via Gemini

26. Rédigez un texte publicitaire

Rédigez des textes publicitaires captivants qui trouvent un écho auprès de votre public cible. N'oubliez pas que vous devrez peut-être les peaufiner et les affiner pour éliminer les phrases clichées générées par l'IA et les phrases trop longues.

Consigne : « Rédigez [nombre] propositions de textes publicitaires convaincants pour [produit/service] destinés à [public cible]. Mettez l'accent sur [avantage clé/argument de vente unique]. »

via Gemini

À lire également : Les meilleurs outils de génération d'art par IA pour les designers

27. Traduire des informations

Accédez à des informations et des ressources sans barrière linguistique. Utiliser Gemini pour vos traductions peut s'avérer utile pour les entreprises internationales, les voyages, l'éducation, le développement personnel et le développement communautaire.

Invite : « Traduisez ce texte [texte] en [langue]. »

via Gemini

28. Posez une question

Si vous êtes un utilisateur se demandant comment poser une question à l'IA, formulez-la sous forme d'invite comme dans l'exemple.

Invite : « [Formulez une question précise pour obtenir une réponse concise.] »

Exemple : « Comment devenir ingénieur en prompts ? »*

via Gemini

29. Écrivez du code

Gemini IA peut créer des extraits de code, des fonctions, des programmes ou même des applications en fonction de vos instructions.

Invite : « Écrivez du code en [langage] pour [sujet]. »

via Gemini

30. Générer des essais

Entrez des détails précis sur le type d'essais dont vous avez besoin à partir de Gemini /IA et regardez-le les rédiger. Nous lui avons demandé d'en créer un pour le concept de « chaîne de pensée »!

Invite : « Rédigez un essai sur [sujet] en respectant [limite de mots]. Veillez à inclure [mots-clés spécifiques et pertinents]. »

Exemple : « Rédigez un essai de 700 mots maximum sur les prompts de chaîne de pensée. Veillez à inclure des mots-clés pertinents tels que « grand modèle linguistique » et « prompts de chaîne de pensée ». »

via Gemini

🧠 Anecdote : Google a baptisé son modèle d'IA avancé « Gemini » pour symboliser la dualité de ses capacités : combiner le traitement du langage et le raisonnement. Cela reflète les objectifs plus larges du système d'IA Gemini, qui consistent à fournir des informations hautement fiables et efficaces tout en conservant une flexibilité entre les applications. Le nom s'inspire également de l'idée de dualité de la constellation des Gémeaux, représentant l'adaptabilité et la fusion de différentes technologies pour améliorer l'expérience utilisateur.

Pourquoi est-il essentiel de maîtriser les invites et les instructions ?

Vous devez maîtriser l'art de rédiger des invites pour apprendre à utiliser l'IA Google Gemini. Ceux-ci influencent la qualité de la réponse que vous obtenez du modèle d'IA.

Une prompt est la consigne ou l'instruction que vous fournissez à un modèle linguistique pour générer une réponse spécifique. Elle sert de requête ou de point de départ et guide l'IA sur le type de résultat attendu. Vous pouvez formuler une prompt sous la forme d'une question, d'une affirmation ou d'un exemple. De plus, leur qualité et leur clarté influencent considérablement la réponse de l'IA.

Un utilisateur de Reddit explique pourquoi la conception des invites est importante pour votre interaction avec un modèle d'IA :

L'IA est très douée pour suivre des instructions et reproduire des exemples. Ainsi, plus vos consignes et vos exemples sont précis et détaillés, plus le résultat sera proche de vos objectifs. Par exemple, « écrivez une histoire » par opposition à « écrivez une nouvelle épique de fantasy dans le style de J.R.R. Tolkien, mais avec les espèces suivantes à la place des elfes, des nains, des humains et des hobbits.

L'IA est très douée pour suivre des instructions et reproduire des exemples. Ainsi, plus vos consignes et vos exemples sont précis et détaillés, plus le résultat sera proche de vos objectifs. Par exemple, « écrivez une histoire » par opposition à « écrivez une nouvelle épique de fantasy dans le style de J.R.R. Tolkien, mais avec les espèces suivantes à la place des elfes, des nains, des humains et des hobbits.

Caractéristiques clés d'une suggestion

Voici les caractéristiques essentielles d'un invite bien structuré :

Saisie de la requête : saisissez les informations ou la commande pour Gemini. Exemple : « Écris cinq bonnes pratiques de base pour utiliser Gemini. »

Fournissez du contexte : donnez des informations générales ou des détails spécifiques pour guider le modèle. Exemple : « Résumez ce paragraphe en 100 mots. »

Soyez précis : Expliquez la manière de mettre en forme, le style ou le ton souhaités pour la réponse. Exemple : « Rédigez un article de blog captivant et axé sur la discussion sur le multitâche. »

Personnalisez : adaptez les invites pour obtenir des résultats spécifiques et rendez-les polyvalentes pour différents cas d'utilisation. Exemple : « Peaufinez le texte pièce jointe pour un étudiant universitaire et donnez votre avis, positif ou négatif, sur la version actuelle. »

Regardez cette courte vidéo explicative pour maîtriser l'art des invitations et des instructions !

Avantages de l'utilisation des prompts IA

Utiliser des modèles de prompts IA ou créer les vôtres peut considérablement améliorer votre expérience avec Gemini. Voici comment :

Rédigez des invitations efficaces pour obtenir des résultats pertinents et de grande qualité

Gagnez du temps grâce à grâce à des invites artistiques Gemini bien structurées et à des instructions claires

Stimulez votre créativité en utilisant des invitations pour trouver de nouvelles idées, intrigues et concepts

Réalisez des tâches variées grâce à des invitations informatives et de haute qualité, adaptées à divers besoins

Améliorez vos compétences en rédaction de suggestions tout en explorant différents sujets et points de vue

Surmontez le syndrome de la page blanche en laissant l'IA générer des idées et explorer les possibilités

Voyons maintenant comment tirer le meilleur parti de Gemini grâce à ces invites !

À lire également : Exemples, techniques et applications pratiques de l'ingénierie des invites, instructions

Limites de l'utilisation de Gemini

Gemini est un outil utile pour effectuer de multiples fonctions. Cependant, avant de lui faire aveuglément confiance, prenez note des limites de ce modèle d'IA :

Si Gemini Advanced (version payante) garantit la sécurité des données, sa version gratuite ne dispose pas d'un chiffrement de bout en bout

Le modèle d'IA peut inventer des informations et générer des réponses qui pourraient nécessiter une vérification

À moins que vous ne rédigiez des invitations indiquant très clairement à Gemini ce qu'il doit faire, les réponses ne permettront pas d'atteindre l'objectif visé

Vous devez décomposer les tâches complexes en plusieurs invitations distinctes pour obtenir des réponses précises de Gemini ; ce processus peut prendre beaucoup de temps

Les capacités de personnalisation limitées de l'outil ne permettent pas aux utilisateurs de l'adapter à leurs besoins spécifiques

Les intégrations Gemini sont limitées aux environnements de travail de Google

Un utilisateur de l'IA Google Gemini sur G2 déclare :

Le raisonnement de Gemini derrière ses résultats peut manquer de clarté, ce qui rend difficile la vérification de l'exactitude et la réduction des biais potentiels. Cette opacité peut être déconcertante, en particulier pour les utilisateurs qui traitent des informations sensibles.

Le raisonnement de Gemini derrière ses résultats peut manquer de clarté, ce qui rend difficile la vérification de l'exactitude et la réduction des biais potentiels. Cette opacité peut être déconcertante, en particulier pour les utilisateurs qui traitent des informations sensibles.

Alternatives à Gemini à découvrir

Pourquoi se laisser freiner par les limites des outils d'IA de Gemini ? Tirez parti de ClickUp Brain, l'IA de travail la plus complète et la plus contextuelle au monde.

ClickUp Brain relie toutes vos tâches, vos documents et les connaissances de votre équipe au sein de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Désormais, gérez tous vos projets sur une seule plateforme : plus besoin de passer d'une application à l'autre. Le plus beau dans tout ça ? ClickUp est compatible avec bien plus que Google Workspace. Intégrez-le à plus de 1 000 applications que vous utilisez au quotidien.

Voici comment ClickUp Brain pallie certaines des limites de Gemini :

Mesures de sécurité de la sécurité des données

Alors que la version gratuite de Gemini ne dispose pas d'un chiffrement de bout en bout, ClickUp Brain garantit la confidentialité des données en conservant les informations confidentielles et sensibles de votre entreprise dans l'environnement de travail sécurisé de votre espace de travail. Cela garantit la sécurité de vos données professionnelles sensibles.

Des résultats sans erreur

Alors que l'IA Google Gemini peut générer des données erronées ou produire des informations inexactes, ClickUp Brain extrait des données contextuellement précises de votre environnement de travail. En fondant ses réponses sur des informations internes vérifiées, il minimise le risque de générer des résultats trompeurs.

💡Conseil de pro : Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour rechercher n'importe quoi sur Internet. Trouvez des hôtels, repérez les emplacements de restaurants, planifiez vos vacances et bien plus encore, le tout à portée de main.

Facilité d'utilisation des invitations et des instructions

Contrairement à Gemini, qui nécessite des invites très détaillées et précises pour fournir des réponses efficaces, ClickUp Brain dispose d'une interface intuitive et d'une IA conversationnelle qui comprend les requêtes générales dans le contexte de vos projets. Cela élimine le besoin d'une conception d'invites trop complexe.

Commencez à créer avec ClickUp Brain Oubliez les tâches trop compliquées grâce à ClickUp Brain

Fin de la prolifération de l'IA

La plupart des équipes perdent des heures à passer d'un outil IA à l'autre pour rédiger, résumer, rechercher ou planifier. ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau, met fin à cette dispersion en vous donnant accès à plusieurs modèles d'IA — ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres — au sein du même espace de travail où se trouvent vos tâches, vos documents et votre équipe. Ainsi, chaque action IA dispose du bon contexte dès le départ, ce qui vous permet de passer moins de temps à changer d'onglet et plus de temps à accomplir votre travail.

Une productivité axée sur la voix et le contexte

Faites de votre voix votre nouvel accélérateur de productivité. Avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX, vous pouvez parler naturellement pour attribuer des tâches, noter vos idées ou rédiger des documents — quatre fois plus vite qu'en tapant — tout en conservant le contexte complet, car Brain MAX connaît vos projets, votre équipe et vos fichiers sur ClickUp et d'autres outils. U

Contrairement à l'interface vocale autonome de Gemini, il s'agit ici d'une productivité pilotée par la voix qui s'intègre parfaitement à votre environnement de travail.

Gestion des tâches complexes

Avec Gemini, décomposer des tâches complexes en plusieurs invites peut prendre beaucoup de temps. ClickUp Brain rationalise ces flux de travail en proposant des solutions intégrées au sein d'un espace de travail unifié, permettant ainsi aux utilisateurs de gérer des processus en plusieurs étapes sans avoir à jongler entre de multiples invites.

Avec ClickUp Super Agents , cela va encore plus loin. Au lieu de guider manuellement chaque étape, vous pouvez configurer des agents pour qu'ils exécutent des flux de travail en plusieurs étapes à votre place. Ils peuvent interpréter le contexte, décomposer les tâches et agir dans votre environnement de travail sans intervention constante de votre part.

Créez des agents sans code via ClickUp, en quelques minutes

À mesure que les flux de travail évoluent, les agents continuent de suivre la progression et de s'assurer que chaque étape avance, réduisant ainsi le besoin de demandes répétées.

En fait, vous pouvez utiliser une suite de Super Agents pour alléger la charge de travail de tout un service grâce à ClickUp Accelerator. Découvrez comment. 👇🏼

Personnalisation et flexibilité

Les options de personnalisation limitées de Gemini restreignent son adaptabilité à des cas d'utilisation spécifiques. En revanche, l'évolutivité et les capacités d'intégration étendues de ClickUp Brain permettent aux utilisateurs d'adapter les outils d'IA à leurs rôles et secteurs d'activité précis, ce qui en fait une solution de productivité plus polyvalente.

💡Conseil de pro : Adaptez les flux de travail aux besoins de votre équipe en configurant des modèles pour différents projets, tâches ou initiatives. Contrairement à Gemini, qui offre des possibilités de personnalisation limitées, ClickUp Brain vous permet d'adapter la plateforme à vos besoins précis, ce qui booste votre productivité.

Outre la résolution des problèmes que vous pourriez rencontrer avec Gemini, ClickUp Brain s'avère également utile pour plusieurs autres tâches, grâce à sa capacité à s'intégrer à votre environnement de travail et à absorber toutes les informations.

Voici ce que cela peut vous apporter :

Gestion de projet par l'IA : automatise les tâches routinières telles que les rapports d'avancement et les mises à jour de l'équipe, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les initiatives stratégiques

IA Writer : vous aide à créer du contenu de haute qualité adapté à votre rôle spécifique, améliorant ainsi la communication et la documentation

Meilleure collaboration : facilite la coordination entre les équipes en fournissant une source d'informations centralisée

Évolutivité : prend en charge divers types de travail, de la création de contenu à l'analyse de données, ce qui le rend adaptable à divers besoins professionnels et évolutif à mesure que votre organisation se développe

Résumer : Parcourt une réunion ou un fil de discussion spécifique pour résumer les informations et mettre en évidence les points clés en fonction de vos besoins

Cela a indéniablement simplifié notre productivité, et cela tient en grande partie aux différentes intégrations et aux ClickApps proposées par ClickUp. Les automatisations qui nous facilitent la vie et nous permettent de nous concentrer sur les projets en cours sont vraiment bénéfiques pour nous et pour l'ensemble de l'entreprise.

Cela a indéniablement simplifié notre productivité, et cela tient en grande partie aux différentes intégrations et aux ClickApps proposées par ClickUp. Les automatisations qui nous facilitent la vie et nous permettent de nous concentrer sur les projets en cours sont vraiment bénéfiques pour nous et pour l'ensemble de l'entreprise.

À lire également : Les meilleurs logiciels d'aide à la rédaction dotés d'IA

Boostez votre productivité avec ClickUp

Si des outils comme Google Gemini offrent des fonctionnalités précieuses, ClickUp Brain se distingue en remédiant aux limites courantes et en proposant une personnalisation inégalée.

Gemini s'intègre peut-être parfaitement à Google Workspace pour les demandes spécifiques à des tâches, mais ClickUp se connecte non seulement à Google, mais aussi à un large éventail d'autres outils. De plus, ClickUp Brain peut analyser les informations de manière autonome et fournir des réponses sans avoir besoin de commandes complexes.

Prêt à découvrir des flux de travail IA plus intelligents et plus efficaces ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp!