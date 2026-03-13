Comment créer un agent IA pour une meilleure automatisation

Un rapport de Capgemini montre que 50 % des entreprises américaines utilisent désormais l'IA générative pour leurs projets marketing. Bien que ces outils évoluent, ils ne peuvent pas rationaliser les flux de travail en plusieurs étapes ni traiter des données à grande échelle sans une intervention humaine fréquente.

Mais que diriez-vous de bénéficier dès aujourd'hui de cet avantage concurrentiel ? Et s'il existait un moyen d'effectuer l'automatisation dès maintenant de processus complexes ?

Découvrez les agents IA : la prochaine étape de la mise en œuvre de l'IA pour les entreprises !

Savoir comment créer un agent IA est essentiel à long terme. Une fois que vous savez comment créer un agent personnalisé, vous pouvez automatiser des tâches (comme le service client ou l'analyse de marché) avec peu d'intervention humaine et réduire les coûts globaux.

Dans cet article, nous répondrons à toutes vos questions sur les agents IA, de leur définition à la manière de les développer. Restez avec nous jusqu'à la fin : nous vous présenterons un agent IA efficace et intuitif, adapté à vos besoins en matière de gestion de tâches et de gestion de projet !

⏰Résumé en 60 secondes Les agents IA sont des outils d'IA autonomes dotés d'une capacité de prise de décision Ils peuvent interagir avec les humains et les outils technologiques de leur environnement Les agents IA sont déjà utilisés dans les secteurs du commerce électronique, de la santé, de l'automatisation des processus métier et du cloud computing. Vous pouvez créer un agent IA personnalisé avec l'aide de data scientists, de concepteurs UX, d'experts en apprentissage automatique et en développement logiciel, ou simplement utiliser le générateur sans code de ClickUp Si vous utilisez ClickUp pour la gestion de projet, vous disposez déjà des agents IA Autopilot, ainsi que des outils nécessaires pour créer des super-agents personnalisés adaptés à votre travail.

Commençons par les bases.

Qu'est-ce qu'un agent IA et comment fonctionne-t-il ?

Un agent IA est un système logiciel capable de percevoir des informations, de prendre des décisions et d'agir pour atteindre un objectif avec un minimum d'intervention humaine. Contrairement à une simple automatisation, les agents IA utilisent des modèles et des règles pour interpréter le contexte, planifier les étapes et interagir avec des outils ou des sources de données.

Si vous avez déjà discuté avec un assistant IA sur un site web, vous avez déjà interagi avec un agent IA basique. Aujourd'hui, on les trouve le plus souvent sur les pages d'assistance des entreprises, où ils répondent aux requêtes des clients, créent des tickets d'assistance ou organisent des appels avec des agents d'assistance en direct.

Cependant, les capacités d'un agent IA ne se limitent pas à la gestion du service client. Il peut faire bien plus encore, comme vous le verrez ci-dessous.

Comment définiriez-vous un agent IA ?

Un agent IA est un programme autonome qui exécute des fonctions prédéfinies avec une intervention humaine minimale. Il est capable de reconnaître et d'interagir avec différents acteurs et éléments de son environnement pour vous aider à atteindre vos objectifs.

📌 Par exemple, si vous souhaitez envoyer un e-mail à quelqu'un, un agent IA peut recueillir les informations nécessaires auprès de vous, telles que l'adresse e-mail du destinataire, l'objet de l'e-mail, les pièces jointes, etc. Il interagit ensuite avec votre client de messagerie pour rédiger l'e-mail de manière autonome à l'aide de l'IA générative.

Une fois cette étape terminée, un aperçu de l'e-mail s'affiche afin que vous puissiez apporter des modifications si nécessaire et l'envoyer une fois les modifications effectuées.

Quelles sont les principales caractéristiques d'un agent IA efficace ?

Voici en quelques mots ce que vous devez savoir sur les agents IA :

Intervention humaine minimale requise Apprentissage et amélioration continus La prise en compte du contexte et la capacité à interagir avec leur environnement Capacité à lire, extraire et modifier des données provenant de sources de données externes Compréhension du langage et du comportement humains Capacité à prendre des décisions en fonction de leur formation et de leur apprentissage

Quels sont les types d'agents IA les plus courants dans les entreprises ?

Vous pouvez classer les agents IA en fonction de différents critères (par exemple, le design ou la fonctionnalité). Ici, nous allons les classer en fonction de leur fonctionnalité, ce qui nous amène à deux grands types d'agents que l'on retrouve couramment dans les entreprises aujourd'hui :

Agents IA autonomes : Ces agents sont généralement en contact direct avec les clients et disposent d'une grande capacité de Ces agents sont généralement en contact direct avec les clients et disposent d'une grande capacité de prise de décision autonome . Ils gèrent les requêtes des clients sans nécessiter d'intervention humaine de la part de vos employés Agents IA d'assistance : Il s'agit Il s'agit d'applications internes basées sur l'IA qui aident vos employés à achever des tâches complexes. Comme elles sont internes, elles peuvent disposer ou non d'une interface utilisateur graphique, selon vos préférences.

🧠 Le saviez-vous ? Avec les Super Agents de ClickUp , vous n'avez pas besoin de créer des agents IA à partir de zéro à l'aide de code ou de modèles complexes, sauf si vous le souhaitez. Vous pouvez commencer par les agents Autopilot pour obtenir des résultats rapides (comme l'automatisation des rapports quotidiens ou des réponses aux questions fréquentes dans le chat) ou créer des Super Agents à l'aide de commandes en langage naturel, de déclencheurs et d'actions, sans aucune expertise en apprentissage automatique. Voici un tutoriel !

Comment les super-agents ClickUp vous aident-ils à créer des agents IA sans code ?

Les Super Agents de ClickUp vous permettent de créer des agents IA sans code en remplaçant le processus traditionnel « pile technologique + formation » par des blocs de flux de travail simples, afin que vous puissiez réaliser plus rapidement l’automatisation de vos tâches réelles.

Définissez l'objectif : documentez les objectifs sous forme d'instructions et de conditions en langage naturel dans le générateur d'agent personnalisé.

Constituez une équipe : collaborez avec des experts en flux de travail à l'aide de ClickUp Brain pour affiner les invitations — aucun ingénieur en apprentissage automatique n'est nécessaire.

Stack technologique : Pas besoin de coder ; utilisez les déclencheurs intégrés (par exemple, le statut des tâches), les données de l'environnement de travail (Docs/tâches/Chat) et les intégrations (Slack/GitHub).

Conception : optez pour des modèles modulaires, une interface utilisateur pour discuter, des flux de données et des boucles de rétroaction pris en charge en natif.

Préparation des données : intégrez le contenu existant de votre environnement de travail en tant que base de connaissances — aucun libellé ni nettoyage n'est nécessaire.

Entraînement/développement : définissez des déclencheurs, des conditions et des instructions ; itérez en ajustant les invites, sans réentraîner les modèles.

Test : effectuez des tests A/B simples sur les comportements directement dans les flux de travail.

Déploiement/surveillance : les agents fonctionnent en toute sécurité dans votre environnement de travail grâce à des contrôles d'accès et à un réglage en temps réel

Créer des agents IA n'est pas difficile, mais nécessite une approche structurée et une bonne planification. Besoin d'aide pour ce processus ?

Mais que vous développiez un agent IA dans ClickUp ou ailleurs, la méthodologie de base reste la même. Voici les huit étapes à suivre pour créer des agents IA personnalisés adaptés aux besoins de votre entreprise :

Étape 1 : Définissez l'objectif de votre agent

Avant de commencer à créer votre propre agent IA, vous devez définir clairement ce que vous souhaitez accomplir avec lui. Et nous parlons ici d'une documentation formelle.

Bien sûr, vous avez peut-être une idée générale de ce que vous attendez de cet agent IA, mais pour vous assurer de ne rien oublier, vous devez documenter toutes les fonctions et capacités que vous souhaitez lui voir posséder.

De plus, cela permet de créer un document de référence auquel votre équipe de développement pourra se référer lorsqu'elle souhaitera comprendre l'environnement et les attentes de l'agent.

Commencez à créer votre agent en définissant son rôle et son objectif dans ClickUp

À lire également : Comment créer un agent IA avec ChatGPT pour des solutions personnalisées

Étape 2 : Constituez une équipe

L'étape suivante (et elle est cruciale) consiste à constituer votre équipe pour développer l'agent IA. En effet, la création d'un agent IA performant nécessite des compétences dans différents champs, notamment :

Science des données et analyse

Apprentissage automatique (ML)

Conception de l'interface utilisateur

Développement logiciel

Si vous ne faites pas appel à des professionnels de tous ces champs, vous risquez de créer un agent IA imparfait. Commencez plutôt par constituer une équipe d'experts.

💡 Conseil de pro : Dans ClickUp, vous n'aurez pas besoin d'ingénieurs en apprentissage automatique pour créer des Super Agents, mais il est judicieux d'inclure : L'expert en la matière (pour définir ce que l'agent doit savoir)

Le propriétaire du flux de travail (pour définir le domaine d'action de l'agent)

Le rédacteur/stratège (chargé de déterminer la manière dont l'agent communique) Grâce à ClickUp Brain, l'assistant IA natif de ClickUp, votre équipe peut réfléchir à des idées et affiner les instructions de l'agent afin d'en créer un plus rapidement. Réfléchissez à des idées d'agents, de flux de travail et d'instructions avec ClickUp Brain

Étape 3 : Identifiez votre pile technologique

Une fois votre équipe constituée, vous devrez discuter et choisir les technologies qui serviront de base à votre agent IA. Cela comprend :

Langage de programmation (Java, Python, etc.)

Environnement d'hébergement

Bibliothèques de traitement du langage naturel (NLP) (Gensim, NLTK, etc.)

Bibliothèques d'analyse de données (Plotly, SciPy, NumPy, etc.)

Modèle d'apprentissage automatique (par exemple, GPT, BERT, Llama, etc.)

Technologies basées sur des capacités spécifiques (par exemple, la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale, l'automatisation des processus robotiques, etc.)

Prévoyez également de la place pour d'autres bibliothèques et frameworks qui pourraient s'avérer nécessaires.

Une fois que vous aurez identifié et sélectionné tous ces éléments pour la pile technologique de votre agent IA, vous disposerez d'une base solide sur laquelle vous appuyer.

🔮 Mais que diriez-vous si nous vous disions que avec ClickUp, vous pouvez éviter ce casse-tête ? Votre « pile » devient :

Déclencheurs (par exemple, changement de statut, message de chat)

Instructions (invites personnalisées)

Connaissances (documentation, tâches, historique des conversations)

Actions (comme répondre, résumer, attribuer)

Vous pouvez même effectuer des connexions avec des outils externes tels que Slack ou GitHub via les intégrations ClickUp et inclure leurs données dans les sources de connaissances de votre agent.

Donnez à vos Super Agents des instructions claires pour les guider vers des actions plus intelligentes

Étape 4 : Réfléchissez à la conception

Outre le choix de la pile technologique que vous souhaitez utiliser, il existe des considérations de conception dont vous devez tenir compte avant de développer des agents IA. Elles comprennent :

1. Architecture

Il existe deux approches possibles pour l'architecture de votre agent IA personnalisé : modulaire et concurrente. Dans une architecture modulaire, chaque partie de l'agent est conçue de manière séquentielle et séparée avant d'être assemblée pour finaliser l'agent. L'architecture concurrente, en revanche, est une approche dans laquelle toutes les parties sont entraînées et développées simultanément.

💡 Conseil de pro : Commencez par les agents Autopilot dans ClickUp pour une automatisation de type modulaire, puis passez aux Super Agents lorsque vous serez prêt à définir des conditions, des réponses et une logique en plusieurs étapes. Vous recherchez une solution encore plus personnalisée et adaptée à votre équipe ? Découvrez les agents certifiés. Il s'agit d'agents prêts à l'emploi, créés et gérés par les spécialistes de ClickUp AI, spécialement pour vous. Pas de conception de prompts, pas de maintenance, et votre équipe peut continuer à se consacrer au travail à fort impact.

2. Interface utilisateur et expérience utilisateur (UI/UX)

Si vous souhaitez que votre agent IA dispose d'une interface utilisateur destinée au grand public, vous devez également réfléchir aux éléments que vous souhaitez inclure dans l'UI/UX. Cela comprend votre image de marque, une mascotte, le nom que vous souhaitez lui donner, etc.

3. Traitement des données

La manière dont votre agent IA personnalisé reçoit et traite les données pertinentes est un autre élément crucial à prendre en compte. Cela implique de définir clairement l'ensemble du flux de données du début à la fin, notamment :

Données/informations à recevoir de l'utilisateur

Données/informations à extraire de votre serveur

Fonctions à effectuer sur les données extraites

Fournir le résultat final à l'utilisateur

Chaque étape du processus de traitement des données doit être décrite en détail.

Définissez facilement les sources de connaissances et les outils auxquels votre Super Agent peut accéder dans ClickUp

4. Mécanisme de retour d'information

Pensez à intégrer un mécanisme de retour d'information dans votre système d'agent IA. Qu'il s'agisse d'un sondage, d'un système d'évaluation ou d'un simple bouton « J'aime » / « Je n'aime pas ». Il est essentiel de recueillir les commentaires des utilisateurs sur l'agent afin d'améliorer l'outil en permanence.

Mettez en place un mécanisme de retour d'information afin que votre agent puisse apprendre en continu et réagir selon vos préférences

Étape 5 : Libellez et nettoyez vos données d'entraînement

Il existe trois types de sources de données que vous pouvez utiliser pour préparer et former votre agent, en fonction de qui seront ses utilisateurs finaux :

Données opérationnelles de votre organisation

Données externes que vous avez reçues ou acquises auprès de sources tierces

Données générées par vos utilisateurs/clients

Quelles que soient les données brutes que vous choisissez pour entraîner votre modèle, elles doivent être libellées et nettoyées avant l'entraînement. Qu'est-ce que le libellage et le nettoyage ? Voici un bref aperçu :

Étiquetage : il s'agit de la catégorisation, du marquage et de l'étiquetage manuels des données par des humains afin de les rendre compréhensibles pour votre agent IA. Cette étape est terminée et permet au modèle IA utilisé dans votre agent d'établir des connexions entre les points de données et de reconnaître correctement ce que chaque type de données représente. Nettoyage : Il s'agit de supprimer toute anomalie de votre ensemble de données, telle que les lignes vides, les valeurs erronées ou manquantes, les erreurs, etc. Leur suppression élimine le risque que votre agent IA soit entraîné sur des données erronées.

💡Conseil de pro : des outils tels que SuperAnnotate, DataLoop et Encord vous aident à franchir ces deux étapes.

Étape 6 : Créez et formez votre agent

Vous pouvez désormais commencer à créer et à entraîner votre agent IA. Commencez par configurer votre environnement d'entraînement : installez toutes les bibliothèques et tous les frameworks d'apprentissage automatique nécessaires, lancez les outils d'entraînement et chargez vos données.

⚠️ IMPORTANT : Ne chargez pas toutes vos données en une seule fois. Divisez-les en deux sous-ensembles et ne chargez qu'un seul d'entre eux. Conservez l'autre ensemble à des fins de test.

Une fois vos données chargées, initialisez le modèle d'apprentissage automatique que vous avez sélectionné à l'étape 3. Définissez les paramètres d'entraînement (ceux-ci peuvent varier en fonction du modèle choisi, il est donc difficile d'entrer dans les détails ici), puis lancez le processus d'entraînement.

Suivez des indicateurs tels que la perte et la précision pendant le processus d'entraînement pour évaluer l'efficacité de l'apprentissage du modèle. S'il n'apprend pas correctement, ajustez les paramètres d'entraînement.

Parallèlement, les développeurs d'interface utilisateur doivent concevoir et mettre en place l'expérience utilisateur de votre agent IA.

📌 Dans ClickUp, vous pouvez créer un Super Agent de trois façons différentes :

Générateur en langage naturel : vous discuterez pour expliquer ce dont vous avez besoin et répondrez à des questions afin de créer votre Super Agent

Utilisez le catalogue Super Agent : Commencez par choisir un agent dans le catalogue prêt à l'emploi de ClickUp, qui regroupe des Super Agents préconfigurés. ClickUp lancera pour vous le générateur en langage naturel à l'aide d'une invite, des instructions prédéfinies. Vous répondrez à des questions afin de personnaliser et d'affiner le Super Agent en fonction de votre flux de travail.

ClickUp lancera le générateur de langage naturel pour vous, à l'aide d'une invite, de quelques instructions prédéfinies.

Vous répondrez à des questions afin de personnaliser et d'affiner le Super Agent en fonction de votre flux de travail.

ClickUp lancera le générateur de langage naturel pour vous, à l'aide d'une invite prédéfinie.

Vous répondrez à des questions afin de personnaliser et d'affiner le Super Agent en fonction de votre flux de travail.

Commencez à partir de zéro : créez un Super Agent vierge et configurez-le manuellement pour qu'il réponde à vos besoins.

Lors de l'adaptation, vous n'avez pas besoin de réentraîner quoi que ce soit : il suffit de modifier les instructions ou les sources de connaissances, puis de tester à nouveau. Vive l'itération rapide !

Étape 7 : Testez l'agent

Une fois le processus d'entraînement achevé, il est temps de tester votre modèle. C'est là que l'autre moitié de votre ensemble de données, que vous aviez réservée à des fins de test (étape 6), entre en jeu.

Lancez votre agent IA, testez-le avec les requêtes de votre ensemble de données de test, puis analysez les résultats. Observez avec quelle précision il a exécuté la fonction souhaitée sur chaque point de données de votre ensemble de données. Notez également le temps qu'il a mis pour effectuer ces actions.

Si l'agent fonctionne comme prévu, vous devez effectuer trois autres types de tests. Il s'agit des tests suivants :

Tests unitaires : Testez chaque module ou unité de votre agent IA de manière indépendante pour vous assurer qu'il fonctionne correctement Tests utilisateurs : Invitez quelques utilisateurs cibles de l'agent à l'essayer sous votre supervision afin que vous puissiez analyser comment les utilisateurs pourraient l'utiliser et évaluer sa précision dans chaque scénario Tests A/B : Comparez deux versions de l'agent côte à côte pour déterminer laquelle est la plus performante.

Chacun de ces tests permettra d'optimiser les performances de votre agent IA et de garantir qu'il fonctionne correctement dans des situations réelles. Toutefois, s'il ne donne pas de bons résultats lors des tests, vous devrez peut-être le réentraîner en ajustant ses paramètres ou en utilisant un ensemble de données plus volumineux.

Étape 8 : Déployez et surveillez l'agent

Enfin, une fois que votre agent IA fonctionne comme prévu, il est temps de le déployer. Intégrez-le à vos systèmes existants et déployez-le sur votre site web ou votre application. Évaluez la précision et la rapidité de ses réponses aux requêtes des utilisateurs en analysant les journaux d'activité et les commentaires recueillis via le mécanisme de retour d'information intégré à votre agent IA.

S'il y a des améliorations à apporter, déployez une nouvelle version de l'agent en corrigeant les problèmes signalés par les utilisateurs.

🌰 En bref : que vous écriviez du code ou que vous utilisiez les Super Agents sans code de ClickUp, la création d'un excellent agent IA nécessite tout de même une planification, une conception et des itérations minutieuses. La différence ? Avec ClickUp, la plupart des tâches fastidieuses (hébergement du modèle, optimisation des invitations, intégration) sont prises en charge pour vous. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment : concevoir des flux de travail intelligents qui vous font réellement gagner du temps. Si cela vous intéresse, mais que vous avez encore des questions avant de vous lancer, nous serons ravis d'y répondre !

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent régulièrement des outils d'automatisation et recherchent activement de nouvelles opportunités d'automatisation. Cela met en évidence un levier majeur de productivité encore inexploité : la plupart des équipes s'appuient encore sur du travail manuel qui pourrait être rationalisé ou supprimé. Les agents IA de ClickUp facilitent la création de flux de travail automatisés, même si vous n'avez jamais utilisé l'automatisation auparavant. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et à des commandes en langage naturel, l'automatisation des tâches devient accessible à tous les membres de l'équipe ! 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit de 40 % le temps consacré à la création de rapports grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

Quels sont les meilleurs cas d'utilisation des agents IA personnalisés ?

Les agents IA personnalisés sont de plus en plus utilisés dans tous les secteurs pour automatiser le travail nécessitant de nombreuses décisions, améliorer la précision et réduire l’effort manuel, en particulier lorsque les flux de travail impliquent de grands ensembles de données et des actions répétitives.

E-commerce : Effectuez la prévision de la demande à l'aide des données de ventes et des tendances, et gérez le service client en proposant des solutions plus rapides et plus précises.

Santé : Surveillez les équipements médicaux pour prévenir les pannes et utilisez des assistants virtuels pour les rappels, la planification et l'assistance thérapeutique.

Automatisation des processus métier (RPA) : Automatisez le traitement des réclamations, la détection des fraudes et le classement des documents pour réduire les coûts et booster la productivité.

Cloud computing : Prévoyez les besoins en ressources, surveillez les menaces de sécurité et répondez aux requêtes d'assistance à l'aide du traitement du langage naturel (NLP) et des bases de connaissances afin d'éviter les temps d'arrêt.

Les cas d'utilisation de l'IA (en particulier de ses agents) sont innombrables dans chaque secteur. Il existe quatre domaines principaux dans lesquels ils font actuellement leur marque.

1. Les agents IA dans le commerce électronique : consultants en IA et agents du service client

Les agents IA des entreprises de commerce électronique visent généralement deux objectifs principaux :

Prévision des fluctuations de la demande : en analysant les données historiques de vente et les tendances du marché, les agents IA du commerce électronique prévoient les fluctuations de la demande et aident leurs entreprises à garder une longueur d'avance.

Gestion des tâches du service client : les agents IA du commerce électronique analysent également les interactions avec les clients afin de proposer des solutions précises

Exemple : l'assistant virtuel de Shein est un excellent exemple d'utilisation d'un agent IA pour évaluer l'évolution des tendances du marché. En effet, il répertorie jusqu'à 600 000 éléments en fonction des besoins des consommateurs, et ce pour un marché mondial !

2. Les agents IA dans le secteur de la santé : maintenance prédictive et assistants virtuels

Les agents IA peuvent aider les entreprises du secteur de la santé à prévenir les pannes d'équipement en surveillant et en analysant en permanence l'état des dispositifs médicaux. Cela permet de prolonger la durée de vie des équipements et d'alerter l'organisation lorsqu'il est temps de remplacer les dispositifs.

De plus, les assistants virtuels et les chatbots basés sur l'IA aident les patients en leur envoyant des rappels de suivi et en gérant la prise de rendez-vous. Ils peuvent même analyser des données médicales pour proposer des traitements et aider les médecins à établir un diagnostic. Découvrez comment. 👇

Exemple : IBM Watson Oncology agit comme un agent IA proactif dans le champ du traitement du cancer. Conçu pour aider les oncologues à prendre des décisions éclairées, il analyse les données des patients, une vaste littérature médicale et les essais cliniques pertinents afin de générer des recommandations thérapeutiques fondées sur des preuves. Bien qu'il nécessite en fin de compte l'avis d'un médecin, Watson Oncology présente de manière proactive des options thérapeutiques potentielles et met en avant les résultats de recherche pertinents, contribuant ainsi activement au processus décisionnel en fournissant des informations cruciales.

3. Agents IA pour l'automatisation des processus métier : systèmes de recommandation et automatisation robotisée des processus

Les entreprises préfèrent utiliser des agents IA pour l'automatisation des tâches lorsqu'elles travaillent avec des outils d'automatisation robotisée des processus (RPA). Voici quelques exemples :

Règlement automatique des sinistres par les compagnies d'assurance grâce à la vision par ordinateur et à l'analyse de données

Détection des fraudes et blocage automatisé des transactions frauduleuses dans les entreprises financières grâce à l'analyse des données historiques

Automatisation de la classification de documents basée sur l'IA et l'apprentissage automatique , à partir de données antérieures

Exemple : Fukoku Mutual Life, une compagnie d'assurance japonaise, utilise des agents IA pour traiter les demandes d'indemnisation. Grâce à l'IA, elle peut accéder aux données d'assurance maladie et calculer automatiquement les indemnités. Cela a permis à l'entreprise d'économiser près d'un million de dollars et d'augmenter la productivité de ses employés de 30 %.

4. Les agents IA dans le cloud computing et l'automatisation

Les agents IA peuvent aider les entreprises spécialisées dans le cloud computing et l'automatisation dans la planification des ressources, la surveillance de la sécurité et les activités de service client. Pour ce faire, ils :

Prévision des besoins en puissance de calcul

Analyse et surveillance des activités suspectes des utilisateurs

Comprendre les requêtes des clients à l'aide du TALN avant d'y répondre à partir d'une base de connaissances IA

Exemple : Amazon Web Services (AWS) est une excellente instance d'utilisation d'agents IA pour prévoir les besoins en puissance de calcul. À partir de données historiques, ses systèmes d'IA allouent efficacement les ressources et permettent de réduire les coûts. Cela garantit que, même en cas de pics d'utilisation, les systèmes d'AWS ne subissent aucune interruption de service.

Quel est le meilleur agent IA pour la gestion de projet et l'automatisation ?

Si vous recherchez un agent IA capable de faire réellement avancer le travail dans la gestion de projet (et pas seulement de donner des suggestions), les ClickUp Super Agents constituent une excellente option, car ils sont conçus pour intervenir directement au sein de vos flux de travail.

Ils effectuent des actions concrètes : ils surveillent les évènements dans l'environnement de travail, suivent des instructions en langage naturel et publient automatiquement des messages dans Chat, mettent à jour les tâches, attribuent des propriétaires, signalent les blocages et envoient des résumés .

Ils facilitent la collaboration : les agents peuvent répondre à des questions récurrentes en s'appuyant sur les informations de l'environnement de travail (tâches/documents), résumer des fils de discussion et créer des tâches de suivi — une fonctionnalité particulièrement puissante lorsqu'elle est associée à ClickUp Chat et ClickUp Brain (« Catch me up ») . les agents peuvent répondre à des questions récurrentes en s'appuyant sur les informations de l'environnement de travail (tâches/documents), résumer des fils de discussion et créer des tâches de suivi — une fonctionnalité particulièrement puissante lorsqu'elle est associée àet

Ils sont contrôlables et sécurisés : c'est vous qui définissez les données auxquelles ils peuvent accéder, les personnes avec lesquelles ils interagissent, ainsi que le moment et la manière dont ils fonctionnent. L'automatisation reste ainsi confinée à votre environnement de travail.

Vous vous souvenez quand nous avons dit que nous dévoilerions un agent IA à la fin ? Nous l'avons déjà dévoilé (si vous étiez attentif ! 🤩)

Mais voici le meilleur : vous n'avez pas besoin de le créer de A à Z.

Si vous recherchez une IA agentique qui améliore réellement votre productivité dans la gestion de projets concrets, voici le raccourci qui vous permettra d'acquérir un avantage concurrentiel.

Découvrez les ClickUp Super Agents : vos coéquipiers IA personnalisables et sans code qui interviennent dans votre environnement de travail ClickUp pour vous faire gagner du temps, combler les lacunes et faire avancer votre travail.

🧠 Pas seulement des suggestions. Des actions concrètes

Les agents IA de ClickUp ne se contentent pas d'analyser, ils agissent :

Surveillez votre environnement de travail pour détecter des évènements spécifiques

Suivez des instructions en langage naturel pour décider quoi faire

Agissez automatiquement : publiez des messages dans Chat, mettez à jour des tâches, affectez des collègues, et bien plus encore

Vous définissez les déclencheurs, les connaissances, les instructions et les outils. L'agent s'occupe du reste.

💬 Collaboration basée sur l'IA : désormais sensible au contexte

Alors que ClickUp Chat aide les équipes à communiquer en temps réel, les agents rendent Chat opérationnel. Les agents peuvent surveiller vos discussions, répondre aux questions en s'appuyant sur les connaissances de l'environnement de travail, et même créer des tâches ou répondre par des résumés.

📌 Exemples :

L' agent de réponses automatiques répond aux questions de l'équipe en puisant directement dans vos tâches, vos documents et les autres informations de votre environnement de travail.

Un agent personnalisé peut surveiller un fil de discussion sur les retours clients concernant un produit et apposer automatiquement une étiquette sur l'équipe produit lorsque des mots-clés spécifiques sont mentionnés.

💡 Conseil de pro : dans Chat, utilisez la fonctionnalité « Catch me up » optimisée par ClickUp Brain pour obtenir des résumés instantanés, puis confiez à un agent le suivi des éléments à mener.

🔐 Conçu pour un travail professionnel, dans le respect de la confidentialité

Les Super Agents de ClickUp fonctionnent au sein de votre environnement de travail. Vous contrôlez :

À quelles données l'agent peut-il accéder (par exemple, uniquement certaines listes ou certains documents)

Avec qui interagit-il ?

Quand et comment il intervient

Les connaissances de votre équipe restent en sécurité, et vos agents continuent à vous aider !

Comment les agents IA de ClickUp peuvent-ils faciliter le travail et améliorer l'efficacité de votre entreprise ?

Les processus métier, tels que la gestion des tâches ou le service client, seront très probablement bientôt pris en charge par des agents IA avancés. D'ici peu, vous verrez des entreprises mettre en place des agents personnalisés pour leurs tâches et leurs flux de travail courants.

Vous souhaitez prendre une longueur d'avance sur la concurrence, mais vous ne souhaitez pas encore consacrer de ressources à la création d'agents IA personnalisés ?

Contrairement aux bots IA génériques, les Super Agents de ClickUp s'intègrent parfaitement à vos flux de travail. Cela signifie que :

Moins de changements d'outils

Inutile de créer des instructions complexes à partir de zéro

Une plus grande assurance que le bon travail est effectué au bon moment

Et grâce à ClickUp Brain, la couche d'intelligence qui alimente la rédaction, la résumation et la recherche basées sur l'IA, vous pouvez optimiser la façon dont les agents communiquent et apprennent à partir du contenu de votre environnement de travail.

Si vous êtes prêt à optimiser l'efficacité de votre entreprise, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp!