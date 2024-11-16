50 exemples impressionnants d'IA générative qui transforment les industries

Une œuvre d'art générée par l'IA vendue à $432,500 chez Christie's!🎨 La 10e symphonie inachevée de Beethoven , ramenée à la vie avec l'aide de l'IA, a captivé le public du monde entier !🎶

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l'IA générative révolutionne les industries. Qu'il s'agisse d'élaborer des contenus engageants, de concevoir des produits innovants ou de prédire les tendances futures, l'IA générative repousse les limites du possible.

Elle transforme notre façon de travailler, de créer et de résoudre les problèmes

Dans ce blog, nous partagerons 50 exemples impressionnants montrant comment l'IA générative a un impact important dans divers secteurs.

Qu'est-ce que l'IA générative ?

L'IA générative est un type d'intelligence artificielle qui crée de nouveaux contenus - comme du texte, des images, de la musique et des vidéos - en se basant sur des modèles dans les données sur lesquelles elle est entraînée.

Contrairement à l'IA traditionnelle, qui reconnaît principalement des modèles ou fait des prédictions, l'IA générative génère un contenu original et réaliste. Elle utilise des réseaux neuronaux profonds, en particulier des modèles de langage étendus (LLM), pour analyser les modèles et les structures sous-jacents dans le contenu existant afin d'en générer de nouveaux.

De plus, vous n'avez pas besoin de connaissances en matière de code pour mettre en œuvre l'IA générative dans vos flux de travail. Il vous suffit de discuter avec elle dans un langage naturel !

Applications de l'IA générative

Alors que ChatGPT est le plus populaire parmi les utilisateurs, l'intelligence artificielle générative a de nombreuses applications à travers différentes industries.

Aujourd'hui, les modèles d'IA générative sont largement utilisés pour :

La création et la manipulation d'images

L'audio et la vidéo

La génération de contenu

Recherche d'entreprise

Conception et architecture

L'IA accélère les tâches, inspire de nouvelles idées et apporte des perspectives uniques à des secteurs allant du marketing à la recherche scientifique. Examinons 50 exemples d'IA générative transformant la créativité, la productivité et la résolution de problèmes.

C'est parti !

Exemples d'IA générative dans la gestion de projet

L'IA générative dans la gestion de projet peut automatiser les tâches de routine, libérer les coéquipiers pour qu'ils se concentrent sur les activités principales et rationaliser les processus d'entreprise.

Qu'il s'agisse de planifier des réunions, de mettre à jour les statuts des projets ou de générer des rapports, les outils d'IA générative en gestion de projet permettent d'automatiser de nombreuses tâches manuelles. Voyons quelques exemples :

ClickUp AI (Brain) ClickUp est un logiciel de gestion de projet qui rassemble toutes vos tâches, documents et coéquipiers distribués dans les applications en une seule plateforme centralisée.

Avec plus de 100 fonctionnalités intuitives de gestion de projet, une riche bibliothèque de modèles et des intégrations transparentes, ClickUp est un outil puissant pour les équipes afin de rationaliser le travail. ClickUp Brain porte la productivité à un niveau supérieur grâce à ses fonctionnalités IA basées sur les rôles :

Gestion des connaissances par IA: Il suffit de demander à ClickUp Brain tout ce qui concerne les tâches, les wikis de l'entreprise, les délais et les assignés pour obtenir une vue d'ensemble de votre projet. Plus encore ? Obtenez des réponses instantanées sur le forfait, les insights et les produits au sein de ClickUp et d'autres applications connectées

Il suffit de demander à ClickUp Brain tout ce qui concerne les tâches, les wikis de l'entreprise, les délais et les assignés pour obtenir une vue d'ensemble de votre projet. Plus encore ? Obtenez des réponses instantanées sur le forfait, les insights et les produits au sein de ClickUp et d'autres applications connectées Gestion de projet par IA: Ne perdez pas de temps à effectuer des tâches répétitives de gestion de projet. Utilisez l'IA pour automatiser les tâches de routinecomme l'attribution d'éléments d'action, la planification de sous-tâches et le remplissage automatique de données. Rationalisez votre flux de travail, réduisez les efforts manuels et faites plus en moins de temps

Ne perdez pas de temps à effectuer des tâches répétitives de gestion de projet. Utilisez l'IA pour automatiser les tâches de routinecomme l'attribution d'éléments d'action, la planification de sous-tâches et le remplissage automatique de données. Rationalisez votre flux de travail, réduisez les efforts manuels et faites plus en moins de temps AI Writer for Work: ClickUp offre une solution intégrée de rédaction de documents de travailIA pour la documentationqui vous permet de perfectionner votre écriture et d'en améliorer la précision. Rédigez des commentaires et des messages, des résumés de fils de discussion, des ordres du jour de réunions, des guides pratiques, etc

Utilisez ClickUp AI pour automatiser des tâches telles que la planification de sous-tâches et la mise à jour de statuts et d'assignés

Les fonctionnalités clés de ClickUp

Posez des questions sur les tâches, les dates d'échéance et les documents pour hiérarchiser le travail urgent. Choisissez parmi des invitations préétablies pour obtenir les grandes lignes des activités de la tâche

Créez des standups personnels et des mises à jour d'équipe en utilisant l'IA pour évaluer la progression

Utilisez l'assistant de rédaction de l'IA pour générer du contenu et des résumés spécifiques à un rôle en fonction de vos préférences

pour générer du contenu et des résumés spécifiques à un rôle en fonction de vos préférences Créer des automatisations personnalisées en utilisant le langage naturel, comme la mise à jour des statuts, l'application de modèles, la création de tâches, la modification des priorités ou l'envoi de commentaires

Transcrire les Voice Clips en textes à l'aide de l'IA et analyser rapidement les détails clés

Utiliser plus de 15 affichages de projet personnalisables tels que Gantt, Échéancier, Tableau de type Kanban, Calendrier IA et Liste pour gérer votre travail sous différents angles

Connectez-vous à des outils de premier plan avec plus de.. 1000+ intégrations Limites de ClickUp

Il peut falloir un certain temps aux utilisateurs pour maîtriser les centaines de fonctionnalités puissantes de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/mois par membre

$7/mois par membre Business: 12$/mois par membre

12$/mois par membre Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 7$/mois par membre de l'environnement de travail

Notion IA

via Notion Notion IA vous aide à rechercher des connaissances, à générer du contenu, à obtenir des résumés et à créer des forfaits exploitables.

Par exemple, posez une question à Notion IA et elle utilisera votre espace de travail, y compris les applications connectées telles que Slack, Google Docs, Slides et Sheets, pour vous fournir des réponses concises et précises.

Notion IA fonctionnalités clés

Modifiez vos écrits en respectant les directives de style à l'aide de l'IA

Analysez les PDF et les images pour générer rapidement des résumés, des aperçus et des forfaits exploitables

Limites de Notion IA

L'IA travaille dans le cadre de la page actuelle, a des difficultés avec les bases de données Tableur et fournit des liens d'articles incorrects

Prix de Notion IA

Free

Plus: 10 $/mois par place

10 $/mois par place Business: 15$/mois par place

15$/mois par place Enterprise : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Notion IA est disponible en tant que module complémentaire à tous les plans Notion, y compris les plans Free, pour $8/mois par membre (facturé annuellement)

Autres Mentions

Trello

Avec l'IA de Trello, répondez aux requêtes des clients en utilisant des réponses rédigées par l'IA et proposez une aide en libre-service avec des agents virtuels. Utilisez cette IA à des fins de productivité et gérez les mises à jour de routine, suivez la progression et faites passer les tâches à travers les différentes phases du projet sans intervention manuelle.

Asana

L'IA d'Asana peut générer des rapports, analyser les performances des équipes et aider à la création de contenu sur différents canaux marketing. Elle peut également créer automatiquement des tâches, attribuer du travail et suggérer des modifications en cours grâce à son modèle IA.

Exemples d'IA générative dans le domaine du marketing et de la publicité L'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu et la publicité est assez utile pour les startups et les entreprises qui manquent de budget pour créer des actifs de haute qualité.

Donc, si vous cherchez à créer des actifs sur la marque, voici quelques exemples pour vous aider à démarrer.

Jasper

via Jasper Jasper, un outil d'écriture IA construit sur GPT-4, aide les spécialistes du marketing, les créateurs de contenu et les entrepreneurs à créer du contenu écrit à l'aide de l'automatisation.

Saisissez des invitations ou choisissez-en une parmi les modèles existants pour créer des blogs, des copies, des ebooks, des descriptions de produits, des posts sur les médias sociaux et des équipes commerciales. Avec ce modèle d'IA génératif, mettez à l'échelle les efforts de marketing de contenu et créez une meilleure connexion avec vos clients.

Jasper fonctionnalités clés

Permet de paramétrer une base de connaissances pour l'IA avec des informations sur l'entreprise telles que la stratégie, le public, les concurrents et les paramètres du produit

Fait référence au texte précédent pour s'assurer que le nouveau contenu est cohérent, homogène et évite les répétitions

Limites de Jasper

Nécessite une modification en cours et une vérification des faits, car le résultat est souvent inexact

Les prix pratiqués par Jasper ne sont pas toujours cohérents, ce qui peut s'avérer frustrant pour les clients de longue date

Prix de Jasper

Creator: 39$/mois par place

39$/mois par place Pro: 59 $/mois par place

59 $/mois par place Business: Prix personnalisé

Copy.ai

via Copie.IA Copy.ai, construit sur le LLM GPT-3 d'Open IA, est un outil de rédaction donnant aux spécialistes du marketing les moyens de créer du contenu personnalisé. De plus, vous pouvez utiliser la fonctionnalité " Brand Voice " pour partager du contenu original et former l'outil à la voix de votre marque afin de maintenir la cohérence sur les différents canaux de marketing.

Fonctionnalités clés de Copy.IA

Utilisez l'Infobase pour stocker et accéder à des informations clés sur votre marque

Protégez votre contenu avec un chiffrement robuste et des contrôles d'accès stricts

Limites de Copy.ai

Parfois, la plateforme génère du contenu plagié

Les options de personnalisation au sein de chaque modèle sont limitées

Prix de Copy.ai

Free Forever pour toujours

Débutant: 49$/mois par place

49$/mois par place Avancé: 249$/mois pour 5 places

249$/mois pour 5 places Enterprise: Tarification personnalisée

Autres Mentions

AdCreative.IA

AdCreative.ai utilise des modèles d'IA génératifs pour rationaliser la création de contenu pour les équipes marketing. Il peut vous aider à créer des visuels publicitaires performants et des textes pour les messages sur les médias sociaux et les annonces publicitaires.

Il analyse les données complexes et le comportement des utilisateurs à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique pour générer du contenu qui s'aligne sur les préférences de votre public cible.

Phrasee

Avec Phrasee (connu sous le nom de Jacquard maintenant), vous pouvez générer du contenu pertinent par le biais de briefs. Choisissez le canal marketing, et l'outil générera automatiquement des volumes massifs de contenu on-brand en quelques secondes.

Juste après, vous pouvez effectuer des tests A/B sur ces variantes de messages générés par l'IA, optimiser le contenu et offrir des performances de campagne maximales sur tous les canaux numériques.

Exemples d'IA générative dans la production vidéo

vous avez déjà essayé de créer des vidéos à partir de zéro et abandonné parce que cela vous demandait trop d'efforts ? Un outil de génération de vidéo IA peut changer cela.

Ces systèmes d'IA générative pour la création de vidéos peuvent créer des vidéos à partir de textes et de scripts en un rien de temps. Cette technologie rend la génération de vidéos à l'échelle à la fois facile et rapide.

Synthesia

via Synthèse Synthesia est un générateur de vidéos IA gratuit qui transforme le texte en vidéos de qualité studio et en voix off dans plus de 140 langues. Il est idéal pour créer des vidéos d'animation commerciale, de service client, de marketing et de sécurité de l'information, en améliorant et en rationalisant votre processus de création de vidéos.

Le plus beau, c'est que la création de vidéos avec cette application IA générative est aussi simple que la réalisation d'un diaporama. Sélectionnez un modèle, modifiez votre script vidéo et personnalisez les éléments vidéo tels que les avatars IA, les couleurs et les dispositions pour créer des vidéos attrayantes.

Synthesia fonctionnalités clés

Générez des vidéos de haute qualité dans votre langue préférée à l'aide de scripts

Intégrez vos vidéos dans vos solutions logicielles CRM, LMS, CMS favorites

Les limites de Synthesia

Produit des problèmes inattendus dans les rendus finaux, qui ne sont pas visibles en mode éditeur

Les avatars IA ne clignotent pas et il n'y a pas d'option pour changer le style de la voix, ce qui réduit le naturel des vidéos

Prix de Synthesia

Free: 0$/mois

0$/mois Débutant: 18 $/mois

18 $/mois Créateur: 64$/mois

64$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Pictory

via Photo Pictory, un outil générateur de vidéos, vous permet de créer du contenu visuel engageant en utilisant la technologie générative de l'IA. Il suffit de saisir le script de la vidéo, de modifier le résumé du texte, d'afficher le storyboard de la vidéo, d'ajouter de la musique ou une voix off, et de personnaliser les thèmes en fonction de votre marque.

Enfin, prévisualisez la vidéo et générez-la pour la collaboration.

Pictory fonctionnalités clés

Créez des vidéos à l'aide de textes, d'URL ou de médias et convertissez des vidéos longues en vidéos de taille réduite

Générez des sous-titres et des légendes précis pour vos vidéos

Limites de Pictory

Seul un nombre limité d'options vocales IA est disponible

N'assiste que l'anglais, ce qui limite sa capacité à sélectionner des images adaptées à d'autres langues

Prix de Pictory

Débutant: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Professionnel: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Teams: $99/mois pour 3 utilisateurs et plus

$99/mois pour 3 utilisateurs et plus Enterprise: Tarification personnalisée

Autres Mentions

Lumen5

Lumen5 révolutionne la façon dont les vidéos sont créées et partagées en combinant l'IA générative et l'interface utilisateur par glisser-déposer. Convertissez vos scripts, articles de blog, PDF, livres blancs et autres documents écrits en vidéos en quelques clics.

La plateforme intègre de nombreuses fonctionnalités alimentées par l'IA, notamment la génération d'images. Cela vous aide à trouver des images et des clips vidéo pertinents qui correspondent à la narration.

RunwayML

Runway est un modèle avancé de génération de contenu vidéo avec vitesse et contrôle. Vous pouvez changer d'emplacement, peaufiner l'éclairage, explorer des idées en temps réel et combler facilement le fossé entre le concept et l'exécution.

Exemples d'IA générative dans la conception graphique

Les outils d'infographie IA facilitent la création et la modification en cours de visuels, même sans compétences avancées en matière de conception. Ces outils de génération d'images, soutenus par Les statistiques de l'IA , utilisent des invitations, des instructions humaines pour générer des images personnalisées. Jetons-y un coup d'œil :

L'écriture magique de Canva

via Canva Alimenté par des modèles IA avancés, Magic Write analyse les modèles sous-jacents dans le texte pour créer un contenu naturel et lisible qui correspond à votre style. Il est parfait pour ceux qui souhaitent améliorer leur productivité sans s'encombrer de tâches d'écriture répétitives.

Canva Magic Write fonctionnalités clés

Transformez quelques mots-clés en lettres de motivation, cartes de vœux, blogs, etc. de grande qualité

Générez du contenu dans votre style d'écriture et votre voix pour passer moins de temps à reformuler votre travail

Limites de Canva Magic Write

Utilise des données uniquement jusqu'à la mi-2021

Les utilisateurs gratuits ne peuvent utiliser Magic Write qu'à 50 reprises au cours de leur vie

Prix de Canva Magic Write

Free pour tous ceux qui utilisent l'application Canva

Fotor

via Fotor Avec les outils IA génératifs de Fotor, la création d'images est plus facile que jamais. Utilisez l'outil meilleures invitations, instructions d'écriture sur l'IA et de donner des idées à l'outil pour créer des images uniques

L'outil offre également des fonctionnalités de suppression de l'arrière-plan, de retouche photo et de filtres faciles à appliquer qui améliorent instantanément la qualité de l'image.

Caractéristiques clés de Fotor

Améliorez le ton et l'ambiance de vos images avec des effets de flou vintage, noir et blanc, sépia et bokeh

Supprimez les photobombers, les textes et les tampons des images

Limites de Fotor

Le nombre de polices et d'effets disponibles est limité

Certains utilisateurs signalent que l'outil a des ratés et se bloque parfois

Prix de Fotor

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 3,33 $/mois

3,33 $/mois Pro+: $7.49/mois

$7.49/mois Enterprise:Tarification personnalisée

Autres Mentions

Looka

Looka vous aide à créer des logos, des posts sur les médias sociaux et des cartes de visite.

Il suffit d'entrer le nom de votre entreprise et de choisir les styles, les couleurs et les symboles du logo, et l'IA de Looka générera des conceptions de logo personnalisées en fonction de vos préférences. Choisissez votre favori et personnalisez les éléments visuels tels que les couleurs, les polices de texte, les dispositions et les symboles, puis prévisualisez-le sur des T-shirts et finalisez le logo.

Designify

Designify combine des technologies IA visuelles avancées pour supprimer les arrière-plans, ajouter des ombres réalistes et améliorer les couleurs afin de créer de belles images.

La particularité de cet outil est sa capacité à créer des images intuitives. Téléchargez des images de produits basiques scannées par un appareil photo et générez des photos de produits professionnelles sans studio.

Exemples d'IA générative dans la composition musicale

avec l'IA générative, il est désormais possible de créer des suivis originaux qui correspondent à votre humeur, à votre tempo et à votre style.

Les outils d'IAIA peuvent créer des compositions de qualité professionnelle qui sonnent comme si elles avaient été composées par un vrai musicien. Voyons quelques exemples :

AIVA

via Aiva AIVA, un outil IA de génération de musique, est un excellent assistant pour aider les débutants à composer des chansons. Vous pouvez créer votre propre modèle de style à partir de plusieurs options de style musical préconstruites. Modifiez les suivis générés à l'aide de l'outil et téléchargez-les dans la forme de votre choix. Voilà, c'est fait !

Aiva fonctionnalités clés

Génère de nouvelles chansons dans plus de 250 styles différents

Téléchargez vos propres fichiers audio ou MIDI pour créer des modèles de style personnalisés

Les limites d'AIVA

Un utilisateur ne peut pas générer plus de 5 compositions à la fois

L'aperçu d'AIVA ne correspond pas toujours à l'affichage final du site

Prix d'AIVA

Free Forever pour toujours

Standard: 11$/mois + TVA

11$/mois + TVA Pro: 33$/mois + TVA

Amper Music

via Amper Music Amper Music, qui fait partie de Shutterstock, est une plateforme de composition musicale conviviale pilotée par l'IA pour créer de la musique qui correspond à vos goûts. Personnalisez votre musique à partir d'un large intervalle de styles, d'ambiances, d'instruments et de tempos. Vous pouvez également l'intégrer de manière transparente à des solutions logicielles de modification en cours populaires pour affiner davantage vos compositions.

Amper Music fonctionnalités clés

Choisissez parmi les modèles disponibles et créez votre propre musique

Contrôlez le style, l'ambiance, l'instrumentation, la durée, le tempo et la structure de votre musique

Limites d'Amper Music

Le système de commentaires d'Amper oblige les opérateurs à faire défiler l'écran pour afficher l'intégralité des notes, ce qui complique la communication au sein de l'équipe

Prix d'Amper Music

Free

Licence personnelle: 5

5 Licence professionnelle: 25

25 Licence commerciale: $99

$99 Licence de publicité en ligne: 499

Autres Mentions

Jukedeck

Jukedeck, acquis par TikTok, permet aux utilisateurs de générer de la musique originale et gratuite avec des paramètres personnalisés tels que le genre, les instruments et la durée, ainsi que des moments climatiques spécifiques dans la musique. Il interprète même le contexte de la vidéo et paramètre automatiquement une musique pertinente.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, alimenté par un réseau neuronal profond, génère des compositions musicales de 4 minutes avec dix instruments et styles différents. Sélectionnez un compositeur ou un style et utilisez un morceau célèbre comme point de départ pour créer une toute nouvelle composition.

Vous pouvez également saisir une invite, pour créer une musique unique, le modèle étant entraîné sur des données provenant de fichiers MIDI.

Exemples d'IA générative dans le développement de logiciels

Les équipes de développement de logiciels bénéficient beaucoup de l'intégration d'outils de code IA dans leurs flux de travail. Ces outils meilleurs outils d'IA générative pour les équipes de développement fournissent des suggestions de codage en temps réel pour stimuler la précision des solutions logicielles. Voyons quelques exemples :

GitHub Copilot

via Copilote GitHub GitHub Copilot, un assistant de codage IA, accélère le rythme de votre développement logiciel. Posez à cet assistant IA des questions générales ou des questions de programmation spécifiques sur votre base de code pour obtenir des suggestions d'amélioration du code hérité.

GitHub Copilot fonctionnalités clés

Obtenez des suggestions basées sur l'IA en temps réel pour achever le code

Résumez les changements dans les demandes de tirage, rendez les révisions plus rapides et plus claires

Limites de GitHub Copilot

Il ne comprend souvent pas le flux contextuel et exige des invites séquentielles

Les suggestions de code peuvent parfois suggérer du code qui a déjà été mis en œuvre

Prix de GitHub Copilot

Copilot Individual: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Copilot Business: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Copilot Enterprise: 39 $/mois par utilisateur

Codex OpenAI

via Codex OpenAI OpenAI Codex, construit en partenariat avec GitHub Copilot, convertit les commentaires en code, remplit automatiquement le code répétitif et suggère des tests. Construit à partir de GPT-3, Codex est entraîné à la fois sur le langage naturel et sur des milliards de lignes de code provenant de sources publiques, notamment GitHub.

Caractéristiques clés de OpenAI Codex

Générer du code à l'aide de descriptions ou de commandes en langage naturel

Traduire le code d'un langage de programmation à un autre

Obtenir des informations et des suggestions pour accélérer le processus de débogage

Limites du Codex de l'OpenAI

Parfois, le modèle IA interprète mal les commandes et génère un code inexact

Des erreurs logiques subtiles peuvent passer inaperçues

Prix du Codex OpenAI

Prix personnalisé

Autres Mentions

Replit

Replit simplifie la génération de code avec de puissants outils IA, permettant aux utilisateurs de créer des sites Web, des automatisations, des outils internes et des pipelines de données, le tout dans un seul espace de travail cloud.

Avec Replit IA, vous pouvez rapidement générer du code, utiliser l'autocomplétion et déboguer les problèmes grâce à des invites simples en langage naturel. Il assiste de manière transparente n'importe quel langage de programmation.

Tabnine

L'assistant de code IA de Tabnine assiste plusieurs langages de programmation et IDE, fournissant des suggestions de code en temps réel. Il apprend de vos modèles de code et de vos préférences à chaque étape du développement logiciel.

Exemples d'IA générative dans le domaine de la santé

L'IA générative redéfinit la façon dont les médecins diagnostiquent les maladies et prodiguent des soins, en accélérant les flux de travail de développement de médicaments.

Voici quelques exemples notables :

Zebra Medical Vision

via Zebra Medical Vision Zebra medical vision, racheté par Nanox.IA, est un outil d'imagerie médicale permettant de détecter les maladies chroniques à l'aide de la technologie de l'IA. Ce modèle d'IA génératif utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les grands ensembles de données d'images médicales existantes et identifier les signes précoces des maladies, réduisant ainsi les chances de problèmes médicaux graves.

Les fonctionnalités clés de Zebra Medical Vision

Analyse quantitative et qualitative des organes du corps

Convertit les radiographies en modèles 3D pour la planification orthopédique

Les limites de Zebra Medical Vision

Les cliniciens pourraient rencontrer des difficultés à utiliser les applications IA pour l'évaluation des maladies

Prix de Zebra Medical Vision

Prix personnalisé

PathAI

via PathAI PathAI utilise la pathologie alimentée par l'IA pour améliorer les flux de travail de développement de médicaments et de diagnostics. Elle identifie et mesure les tumeurs dans les échantillons de tissus, accélérant ainsi les processus d'examen des pathologistes. Il tire parti de l'intelligence artificielle pour rendre la pathologie plus précise et plus efficace.

PathAI fonctionnalités clés

Identifier, analyser, quantifier et classer les TILs dans les régions tissulaires avec PathAI

Assiste les essais cliniques avec des algorithmes prêts à l'emploi, des services de laboratoire et des opérations cliniques expertes

Limites du PathAI

Le manque de données diverses pour entraîner le modèle IA peut conduire à une identification pathologique inexacte

Prix du PathAI

Prix personnalisé

Autres Mentions

Insilico Medicine

Insilico Medicine transforme le développement de médicaments grâce à l'IA générative, réduisant ainsi les délais et les coûts de mise à disposition de médicaments vitaux pour les patients. Elle propose une suite logicielle de découverte de médicaments entièrement intégrée pour prédire les taux de réussite des essais cliniques, reconnaître les points faibles et lancer des médicaments qui sauvent des vies.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health crée des applications IA innovantes pour identifier les maladies à un stade précoce et améliorer la longévité des patients. Par exemple, ces technologies analysent les scanners oculaires pour détecter les signes précoces de cécité.

Exemples d'IA générative dans l'éducation

L'époque où l'éducation se limitait aux manuels et aux cours magistraux est révolue. Avec l'essor de l'IA générative, l'apprentissage est devenu plus interactif, personnalisé et engageant.

Voici quelques exemples majeurs :

Khan Academy IA

via Khan Academy IA Khanmigo, un assistant pédagogique alimenté par l'IA, fait de l'heure des devoirs un jeu d'enfant pour les apprenants et les parents. Au lieu de simplement répondre aux questions des élèves, Khanmigo pose des questions de suivi et les invite à réfléchir de manière approfondie et critique pour résoudre eux-mêmes les problèmes.

Caractéristiques clés de l'Académie Khan IA

Préparez votre semaine et préparez les remplaçants facilement grâce à une série d'outils

Créez des accroches de cours pour les étudiants avec un minimum d'invitations, instructions

Limites de l'IA de la Khan Academy

Manque de capacités de personnalisation pour les forfaits d'étude et le matériel

L'ajout de nouveaux étudiants à des classes peut s'avérer fastidieux car les devoirs ne sont pas transférés automatiquement

Prix de l'IA de la Khan Academy

Free

Enseignants et familles: 4 $/mois

4 $/mois Outils pour les districts: Tarification personnalisée

DreamBox Learning

via DreamBox Learning Grâce aux outils d'IA et à l'évaluation continue, DreamBox Learning s'adapte à chaque apprenant, en fournissant des instructions pertinentes pour renforcer les compétences critiques et stimuler la progression. Il taille les expériences d'apprentissage grâce à l'affinage des leçons et au suivi des améliorations.

Caractéristiques clés de DreamBox Learning

Fournit aux enseignants des rapports détaillés sur la progression de l'apprentissage de chaque élève

Évalue les réponses de chaque élève pour proposer des leçons personnalisées

Les limites de DreamBox Learning

Empêche les élèves de sélectionner des compétences spécifiques à mettre en pratique

Exige des élèves qu'ils résolvent des problèmes de mathématiques en utilisant des stratégies particulières

Prix de DreamBox Learning

Prix personnalisés disponibles pour les éducateurs, les familles et les services professionnels

Autres Mentions

Squirrel IA

Squirrel IA assiste les élèves dans leurs expériences d'apprentissage personnalisées. Il analyse les qualités individuelles de l'élève pour préparer des parcours d'apprentissage pertinents.

Quizlet

Quizlet, une plateforme d'apprentissage mondiale améliorée par l'IA, rend l'apprentissage amusant et facile grâce à des cartes interactives, des tests et des jeux d'étude. Elle accélère également la création de flashcards grâce aux notes magiques, au texte prédictif et aux suggestions d'images.

Exemples d'IA générative dans le commerce électronique

L'IA générative est en train de bouleverser la donne dans le secteur du ecommerce. Les outils d'IA peuvent désormais personnaliser les recommandations de produits, générer des posts engageants sur les médias sociaux, et même répondre aux questions des clients par le biais de chatbots d'IA.

Voici quelques cas d'utilisation concrets de l'IA générative dans le secteur du ecommerce :

Les outils d'IA de Shopify

via Shopify Si vous êtes un entrepreneur travaillant à la croissance de votre entreprise, alors les fonctions magiques et Sidekick de Shopify vous donnent les moyens d'être plus productif, plus créatif et plus performant.

Utilisez ses capacités d'IA générative pour transformer les arrière-plans des images de produits, générer des descriptions de produits adaptées au référencement et obtenir des suggestions de FAQ à ajouter à votre boîte de réception Shopify.

Shopify IA fonctionnalités clés

Créez des photos de produits professionnelles en quelques clics

Créez des lignes d'objet et des textes d'e-mail efficaces et sachez également quel est le meilleur moment pour envoyer des e-mails

Limites de Shopify IA

L'IA de Shopify génère parfois des contenus contenant des erreurs grammaticales et des formulations inappropriées

la fonctionnalité "Tone of voice" doit être travaillée, car il y a souvent très peu de variations entre les différents tons

Prix de Shopify IA

Débutant: 5 $ par mois

5 $ par mois Base: 29 $/mois

29 $/mois Avancé: 299 $/mois

299 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Bluecore

via Bluecore La plateforme IA de Bluecore propose des recommandations de produits pertinentes aux clients en fonction de leurs besoins d'achat. Vous pouvez collecter automatiquement les données des clients et mettre en place des paramètres déclencheurs pour envoyer ces recommandations personnalisées.

Les fonctionnalités clés de Bluecore

Optimise les délais d'envoi des messages et améliore l'engagement des clients

Prévient le désabonnement en ciblant les clients à risque avec des messages de sensibilisation pertinents

Limites de Bluecore

Impossible de segmenter les clients en fonction de différents comportements tels que les ouvertures, les clics et l'engagement sur les médias sociaux

Construire des segments spécifiques dans Bluecore peut être un défi en raison du manque de filtres de base "si/et"

Prix de Bluecore

Pas assez d'informations disponibles

Autres Mentions

Dynamic Yield

Shopping Muse de Dynamic Yield, un outil génératif basé sur l'IA, recrée l'expérience humaine en magasin pour les clients en convertissant leur langage familier en recommandations de produits personnalisées. Les utilisateurs peuvent explorer les styles modernes, les looks tendance et les codes vestimentaires spécifiques à l'occasion avec Shopping Muse pour être mis en relation avec les produits les plus pertinents.

Algolia

Algolia est un exemple majeur d'IA générative qui rend les expériences d'achat en ligne personnalisées et immersives. Il génère des comparaisons de produits pour résumer les différences, les avantages et les inconvénients entre différents produits afin de vous aider à choisir judicieusement.

Exemples d'IA générative dans le domaine de l'assistance client

Les équipes du service client ont toujours les mains pleines - des réponses lentes, des clients frustrés et des requêtes interminables.

En tant que secours, l'IA résout ces problèmes grâce aux assistants virtuels. Utiliser l'IA dans le service à la clientèle permet de ravir les clients grâce à des réponses rapides et à la personnalisation.

Voici quelques exemples :

Zendesk IA

via Zendesk Zendesk est une plateforme de service client omnicanale conçue pour rationaliser l'expérience des clients et des employés. Les fonctionnalités d'IA générative de la plateforme, telles que chatbots, bases de connaissances et appels vocaux, sont incroyablement utiles.

Par exemple, le chatbot de Zendesk alimenté par l'IA génère automatiquement des réponses aux clients en apprenant des bases de connaissances existantes, élargit le contenu avec un ton personnalisé et conserve les résumés et les transcriptions des appels vocaux.

Caractéristiques clés de Zendesk IA

Automatisation des tâches de routine telles que le routage et le triage

Transforme quelques puces en un article achevé à l'aide de l'IA générative

Limites de Zendesk IA

Pas d'option permettant à l'agent de reprendre la discussion à la place du chatbot

Dialogue Builder peut parfois manquer de réactivité et impose des règles strictes en matière de séquence de blocs

Prix de Zendesk IA

Suite Teams: 55 $/mois par agent

55 $/mois par agent Suite Growth: 89 $/mois par agent

89 $/mois par agent Suite Professional: $115/mois par agent

$115/mois par agent Suite Enterprise: Tarification personnalisée

LivePerson

via Personne vivante L'IA générative de LivePerson trouve de précieuses informations cachées dans de grandes quantités de conversations avec les clients. Son chatbot IA creuse plus profondément dans les données clients personnalisées pour découvrir les tendances et les modèles d'utilisation des clients. Vous pouvez également automatiser les tâches d'assistance client et la création de contenu en utilisant ses capacités d'IA générative, et ce, avec des options de personnalisation étendues.

LivePerson fonctionnalités clés

Examinez, modifiez, réécrivez et approuvez les réponses aux requêtes des clients à l'aide de l'IA générative

Utiliser des agents IA pour résoudre les problèmes courants tels que le routage, la collecte d'informations et la réponse aux FAQ

Limites de LivePerson

Parfois, les clients signalent des retards dans les réponses lorsqu'ils interagissent avec le chatbot de LivePerson

L'Analytics builder est lourd à naviguer, avec des données éparses et des options de filtrage limitées

Prix de LivePerson

Prix personnalisés

Autres Mentions

Ada

L'agent IA d'Ada utilise des algorithmes d'IA conversationnelle pour maximiser la résolution des problèmes des clients. Le moteur traite chaque demande client pour comprendre le contexte et récupère des informations à partir de sources de connaissances. Il prend ensuite les mesures nécessaires sur les systèmes de l'entreprise et répond pour résoudre la demande.

Intercom

Intercom est une plateforme de service client IA-first personnalisée pour transformer le service client pour les clients, les agents et les responsables de l'assistance. Cette application IA peut créer des articles de centre d'aide, reformuler les réponses et ajuster le ton (formel ou amical) pour donner aux agents un meilleur contexte pour leurs réponses.

Exemples d'IA générative dans la création de contenu

Combien d'heures avez-vous fait pour créer votre dernier contenu ? La réponse se compte en heures, n'est-ce pas ? Heureusement, les systèmes d'IA générative aident à curer du contenu unique en quelques secondes avec des tonalités personnalisées.

Voici quelques outils d'IA de génération de contenu pour accélérer vos flux de travail de rédaction :

Sudowrite

via Sudowrite Sudowrite est un outil d'écriture génératif basé sur l'IA qui agit comme un compagnon créatif pour les auteurs de fiction, en particulier les romanciers et les scénaristes.

La fonctionnalité 'Story Engine' de Sudowrite aide à écrire le roman du début à la fin. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité 'Décrire' pour créer des scènes vivantes qui donnent vie à vos caractères.

Les fonctionnalités clés de Sudowrite

Génère automatiquement les 300 prochains mots avec votre voix grâce à la fonctionnalité "Écrire"

Créez des points d'intrigue, des arcs de caractères et des thèmes alternatifs à l'aide de Magic IA Canva

Les limites de Sudowrite

Les utilisateurs signalent que l'outil n'est pas tout à fait adapté aux longs récits comportant plusieurs chapitres

Prix de Sudowrite

Hobby & Student: 10$/mois

10$/mois Professionnel: 22$/mois

22$/mois Max: 44$/mois

Court terme IA

via Brièvement l'IA ShortlyAI utilise des modèles d'IA générative pour développer, réécrire ou raccourcir votre texte en toute simplicité. Grâce à la technologie GPT-3 d'OpenAI, il produit un texte de type humain pour composer des articles, des récits, des posts sur les médias sociaux, et bien plus encore.

Shortly IA fonctionnalités clés

Achevé la rédaction du brouillon avec votre propre voix grâce au partenaire d'écriture Shortly IA

Remue-méninges et transforme vos pensées en paragraphes bien rédigés lorsque vous êtes bloqué

Les limites de Shortly IA

Il ne fournit aucun dossier pour organiser votre travail

Certains utilisateurs signalent que les sorties pour les titres et les textes publicitaires étaient médiocres

Prix de Shortly IA

**Forfait annuel : 65 $/mois

**Forfait mensuel : 79 $/mois

Autres Mentions

Writesonic

Writesonic vous aide à créer rapidement un contenu de haute qualité, optimisé pour les moteurs de recherche, en tirant parti de la recherche en temps réel et des outils de marketing intégrés. Des fonctionnalités telles que SEO Checker et Optimizer, ainsi que Chatsonic - une alternative à ChatGPT - améliorent la qualité du contenu et le classement dans les moteurs de recherche de manière efficace.

Wordsmith

L'IA de Wordsmith permet de générer du texte en fonction de vos besoins. Sélectionnez le type de contenu, personnalisez les paramètres et fournissez des détails tels que des informations sur le produit ou la marque. L'IA crée ensuite le contenu nécessaire. En quelques clics, révisez, modifiez et exportez ce contenu généré par l'IA vers des plateformes telles que Shopify ou WordPress.

Exemples d'IA générative dans l'analyse de données

L'époque où les équipes de données devaient s'asseoir et analyser manuellement les données à partir de zéro est révolue. Avec l'IA générative en plein essor, gagnez du temps et tirez des informations clés.

Discutons des meilleurs outils générateurs d'insights IA qui peuvent générer des insights utiles :

Tableau IA

via Tableau IA Tableau Pulsation, un générateur d'insights basé sur l'IA générative, aide les analystes de données à automatiser les tâches comme la préparation et la visualisation des données.

Construit avec une sécurité forte grâce à la couche de confiance Einstein, il garantit que les données restent sûres et privées. Vous pouvez également bénéficier d'insights personnalisés qui s'intègrent naturellement dans votre flux de travail.

Tableau IA fonctionnalités clés

Décrivez les calculs pour la préparation des données à l'aide d'invites en langage naturel

Obtenir des suggestions de questions de l'utilisateur pour lancer l'exploration des données

Limites de Tableau IA

Certains utilisateurs signalent que les grands ensembles de données peuvent donner lieu à des problèmes de performance

Des messages d'erreur vagues obligent souvent les utilisateurs à recréer des rapports et des sources de données

Prix de Tableau IA

Tarification personnalisée

Qlik

via Qlik Qlik transforme les données brutes en informations utiles pour aider les analystes à se concentrer sur la résolution des problèmes de l'entreprise au lieu de faire du travail manuel. Grâce à ses fonctionnalités d'IA générative, il fournit des insights en langage naturel et des réponses aux questions basées sur les données les plus récentes. C'est une façon intelligente d'obtenir rapidement des réponses pertinentes et de donner du sens à des données complexes en utilisant la technologie de l'IA et le traitement du langage naturel.

Les fonctionnalités clés de Qlik

Créer des visualisations en temps réel, des aperçus prédictifs et des résumés à l'aide de questions en langage naturel

Générer des rapports à l'aide de modèles de rapports sans code

Limites de Qlik

La plateforme devient lente lors du traitement de grands ensembles de données

La préparation des données peut devenir complexe lorsqu'il s'agit de données non structurées

Prix de Qlik

Standard: $825/mois

$825/mois Premium: $2500/mois

$2500/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Autres Mentions

IBM Watsonx Analytics

Watsonx est la plateforme d'IA générative d'IBM basée sur le cloud qui propose un studio pour créer des modèles d'IA, un magasin de données pour gérer les informations et une boîte à outils pour s'assurer que tout fonctionne correctement.

Elle assiste différents LLM, y compris le propre modèle d'IBM, Granite. L'une des fonctionnalités qui se démarque est sa flexibilité. Watsonx permet aux entreprises de personnaliser les modèles d'IA en fonction de leurs besoins et de les entraîner sur leurs propres données.

Power BI

Dans Power BI, IA Insights vous permet d'exploiter des algorithmes d'IA pré-entraînés pour faciliter la préparation des données. Avec Azure Machine Learning, créez, entraînez et déployez des modèles d'apprentissage automatique directement dans Power BI. Cela signifie qu'il peut prédire les tendances et les risques en utilisant les données passées. Par exemple, il peut aider à repérer le moment où l'équipement d'une usine risque de tomber en panne, de sorte que la maintenance puisse être forfaitée à l'avance.

Exemples d'IA générative dans la traduction et la localisation

Les traducteurs IA peuvent traduire rapidement des textes dans la langue que vous préférez. C'est comme si un guide voyageait avec vous pour vous expliquer un contexte dans différentes langues. Voici quelques exemples :

DeepL

via DeepL DeepL est une solution de traduction alimentée par l'IA qui traduit sans effort du contenu dans plus de 30 langues et garantit une précision comparable à celle d'un humain. Vous pouvez également personnaliser les glossaires pour maintenir la terminologie unique de votre entreprise, assurant ainsi la cohérence de l'ensemble du contenu.

DeepL fonctionnalités clés

Traduisez un fichier entier tout en conservant la mise en forme d'origine

Modifiez le style et le ton des textes traduits pour les adapter à votre public et maintenir la cohérence

DeepL limites

Certains utilisateurs signalent des problèmes de confidentialité pour les textes sensibles et confidentiels

DeepL prix

Free

DeepL Pro Débutant: $8.74/mois par utilisateur Avancé: $28.74/mois par utilisateur Ultimate: $57.49/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée



Google Translate

via Google Translate Google Translate brise les barrières linguistiques et vous met en relation avec des personnes, des lieux et des cultures différents. Il traduit des textes dans près de 110 langues, ce qui vous permet de communiquer dans plusieurs langues. Il vous suffit de pointer votre appareil photo sur le texte pour le traduire instantanément, ou de télécharger une langue pour la traduire hors ligne.

Principales fonctionnalités de Google Translate

Traduisez des textes, des discours, des sites web et même des images dans la langue de votre choix

Enregistrez les traductions pour y accéder ultérieurement

Les limites de Google Translate

L'outil peut parfois passer à côté de nuances subtiles et de références culturelles

Prix de Google Translate

Utilisation gratuite

Autres Mentions

Microsoft Translator

Microsoft Translator vous aide à traduire les discussions, les conversations, les discours, les images et même les interactions au sein d'un grand groupe. Il est idéal pour transformer les communications quotidiennes en conversations traduites en temps réel, en particulier lors de conversations en tête-à-tête avec une personne qui parle une autre langue.

iTranslate

iTranslate vous aide à lire, écrire et communiquer dans plus de 100 langues. Traduisez votre texte ou votre voix dans les langues les plus courantes, ou utilisez votre appareil photo pour numériser et traduire instantanément du contenu. Il conserve également un historique de vos traductions et vous permet de placer des favoris.

Réduire l'effort humain et mettre à l'échelle les processus avec les meilleurs outils d'IA générative

Rationalisez vos tâches avec ces 50 outils d'IA générative impressionnants, chacun conçu de manière unique pour automatiser les flux de travail.

Bien qu'il existe de nombreux outils formidables, il est parfois utile d'avoir une solution qui couvre beaucoup de terrain. ClickUp se démarque en tant que plateforme tout-en-un pour la gestion de projet et la productivité des équipes.

C'est l'espace idéal pour que les équipes réfléchissent, planifient et collaborent, qu'il s'agisse de documents de processus, de conceptions de produits ou de toute autre chose. ClickUp facilite l'organisation grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa solution IA. S'inscrire à ClickUp gratuitement.