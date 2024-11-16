50 exemples impressionnants d'IA générative qui transforment les industries

Une œuvre d'art générée par l'IA vendue à $432,500 chez Christie's!🎨 La 10e symphonie inachevée de Beethoven , ramenée à la vie avec l'aide de l'IA, a captivé le public du monde entier !🎶
Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l'IA générative révolutionne les industries. Qu'il s'agisse d'élaborer des contenus engageants, de concevoir des produits innovants ou de prédire les tendances futures, l'IA générative repousse les limites du possible.
Elle transforme notre façon de travailler, de créer et de résoudre les problèmes
Dans ce blog, nous partagerons 50 exemples impressionnants montrant comment l'IA générative a un impact important dans divers secteurs.
Qu'est-ce que l'IA générative ?
L'IA générative est un type d'intelligence artificielle qui crée de nouveaux contenus - comme du texte, des images, de la musique et des vidéos - en se basant sur des modèles dans les données sur lesquelles elle est entraînée.
Contrairement à l'IA traditionnelle, qui reconnaît principalement des modèles ou fait des prédictions, l'IA générative génère un contenu original et réaliste. Elle utilise des réseaux neuronaux profonds, en particulier des modèles de langage étendus (LLM), pour analyser les modèles et les structures sous-jacents dans le contenu existant afin d'en générer de nouveaux.
De plus, vous n'avez pas besoin de connaissances en matière de code pour mettre en œuvre l'IA générative dans vos flux de travail. Il vous suffit de discuter avec elle dans un langage naturel !
Applications de l'IA générative
Alors que ChatGPT est le plus populaire parmi les utilisateurs, l'intelligence artificielle générative a de nombreuses applications à travers différentes industries.
Aujourd'hui, les modèles d'IA générative sont largement utilisés pour :
- La création et la manipulation d'images
- L'audio et la vidéo
- La génération de contenu
- Recherche d'entreprise
- Conception et architecture
L'IA accélère les tâches, inspire de nouvelles idées et apporte des perspectives uniques à des secteurs allant du marketing à la recherche scientifique. Examinons 50 exemples d'IA générative transformant la créativité, la productivité et la résolution de problèmes.
C'est parti !
Exemples d'IA générative dans la gestion de projet
L'IA générative dans la gestion de projet peut automatiser les tâches de routine, libérer les coéquipiers pour qu'ils se concentrent sur les activités principales et rationaliser les processus d'entreprise.
Qu'il s'agisse de planifier des réunions, de mettre à jour les statuts des projets ou de générer des rapports, les outils d'IA générative en gestion de projet permettent d'automatiser de nombreuses tâches manuelles. Voyons quelques exemples :
ClickUp AI (Brain) ClickUp est un logiciel de gestion de projet qui rassemble toutes vos tâches, documents et coéquipiers distribués dans les applications en une seule plateforme centralisée.
Avec plus de 100 fonctionnalités intuitives de gestion de projet, une riche bibliothèque de modèles et des intégrations transparentes, ClickUp est un outil puissant pour les équipes afin de rationaliser le travail. ClickUp Brain porte la productivité à un niveau supérieur grâce à ses fonctionnalités IA basées sur les rôles :
- Gestion des connaissances par IA: Il suffit de demander à ClickUp Brain tout ce qui concerne les tâches, les wikis de l'entreprise, les délais et les assignés pour obtenir une vue d'ensemble de votre projet. Plus encore ? Obtenez des réponses instantanées sur le forfait, les insights et les produits au sein de ClickUp et d'autres applications connectées
- Gestion de projet par IA: Ne perdez pas de temps à effectuer des tâches répétitives de gestion de projet. Utilisez l'IA pour automatiser les tâches de routinecomme l'attribution d'éléments d'action, la planification de sous-tâches et le remplissage automatique de données. Rationalisez votre flux de travail, réduisez les efforts manuels et faites plus en moins de temps
- AI Writer for Work: ClickUp offre une solution intégrée de rédaction de documents de travailIA pour la documentationqui vous permet de perfectionner votre écriture et d'en améliorer la précision. Rédigez des commentaires et des messages, des résumés de fils de discussion, des ordres du jour de réunions, des guides pratiques, etc
Utilisez ClickUp AI pour automatiser des tâches telles que la planification de sous-tâches et la mise à jour de statuts et d'assignés
Les fonctionnalités clés de ClickUp
- Posez des questions sur les tâches, les dates d'échéance et les documents pour hiérarchiser le travail urgent. Choisissez parmi des invitations préétablies pour obtenir les grandes lignes des activités de la tâche
- Créez des standups personnels et des mises à jour d'équipe en utilisant l'IA pour évaluer la progression
- Utilisez l'assistant de rédaction de l'IA pour générer du contenu et des résumés spécifiques à un rôle en fonction de vos préférences
- Créer des automatisations personnalisées en utilisant le langage naturel, comme la mise à jour des statuts, l'application de modèles, la création de tâches, la modification des priorités ou l'envoi de commentaires
- Transcrire les Voice Clips en textes à l'aide de l'IA et analyser rapidement les détails clés
- Utiliser plus de15 affichages de projet personnalisables tels que Gantt, Échéancier, Tableau de type Kanban, Calendrier IA et Liste pour gérer votre travail sous différents angles
Connectez-vous à des outils de premier plan avec plus de..1000+ intégrations
Limites de ClickUp
- Il peut falloir un certain temps aux utilisateurs pour maîtriser les centaines de fonctionnalités puissantes de ClickUp
- Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile
Prix de ClickUp
- Free Forever pour toujours
- Unlimited: $7/mois par membre
- Business: 12$/mois par membre
- Enterprise:Tarification personnalisée
- ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 7$/mois par membre de l'environnement de travail
Bonus : ChatGPT vs. ClickUp : Quel est le meilleur outil d'IA générative ?
Notion IA
via Notion Notion IA vous aide à rechercher des connaissances, à générer du contenu, à obtenir des résumés et à créer des forfaits exploitables.
Par exemple, posez une question à Notion IA et elle utilisera votre espace de travail, y compris les applications connectées telles que Slack, Google Docs, Slides et Sheets, pour vous fournir des réponses concises et précises.
Notion IA fonctionnalités clés
- Modifiez vos écrits en respectant les directives de style à l'aide de l'IA
- Analysez les PDF et les images pour générer rapidement des résumés, des aperçus et des forfaits exploitables
Limites de Notion IA
- L'IA travaille dans le cadre de la page actuelle, a des difficultés avec les bases de données Tableur et fournit des liens d'articles incorrects
Prix de Notion IA
- Free
- Plus: 10 $/mois par place
- Business: 15$/mois par place
- Enterprise : Tarification personnalisée
- Notion IA est disponible en tant que module complémentaire à tous les plans Notion, y compris les plans Free, pour $8/mois par membre (facturé annuellement)
Autres Mentions
Trello
Avec l'IA de Trello, répondez aux requêtes des clients en utilisant des réponses rédigées par l'IA et proposez une aide en libre-service avec des agents virtuels. Utilisez cette IA à des fins de productivité et gérez les mises à jour de routine, suivez la progression et faites passer les tâches à travers les différentes phases du projet sans intervention manuelle.
Asana
L'IA d'Asana peut générer des rapports, analyser les performances des équipes et aider à la création de contenu sur différents canaux marketing. Elle peut également créer automatiquement des tâches, attribuer du travail et suggérer des modifications en cours grâce à son modèle IA.
Exemples d'IA générative dans le domaine du marketing et de la publicité L'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu et la publicité est assez utile pour les startups et les entreprises qui manquent de budget pour créer des actifs de haute qualité.
Donc, si vous cherchez à créer des actifs sur la marque, voici quelques exemples pour vous aider à démarrer.
Jasper
via Jasper Jasper, un outil d'écriture IA construit sur GPT-4, aide les spécialistes du marketing, les créateurs de contenu et les entrepreneurs à créer du contenu écrit à l'aide de l'automatisation.
Saisissez des invitations ou choisissez-en une parmi les modèles existants pour créer des blogs, des copies, des ebooks, des descriptions de produits, des posts sur les médias sociaux et des équipes commerciales. Avec ce modèle d'IA génératif, mettez à l'échelle les efforts de marketing de contenu et créez une meilleure connexion avec vos clients.
Jasper fonctionnalités clés
- Permet de paramétrer une base de connaissances pour l'IA avec des informations sur l'entreprise telles que la stratégie, le public, les concurrents et les paramètres du produit
- Fait référence au texte précédent pour s'assurer que le nouveau contenu est cohérent, homogène et évite les répétitions
Limites de Jasper
- Nécessite une modification en cours et une vérification des faits, car le résultat est souvent inexact
- Les prix pratiqués par Jasper ne sont pas toujours cohérents, ce qui peut s'avérer frustrant pour les clients de longue date
Prix de Jasper
- Creator: 39$/mois par place
- Pro: 59 $/mois par place
- Business: Prix personnalisé
Copy.ai
via Copie.IA Copy.ai, construit sur le LLM GPT-3 d'Open IA, est un outil de rédaction donnant aux spécialistes du marketing les moyens de créer du contenu personnalisé. De plus, vous pouvez utiliser la fonctionnalité " Brand Voice " pour partager du contenu original et former l'outil à la voix de votre marque afin de maintenir la cohérence sur les différents canaux de marketing.
Fonctionnalités clés de Copy.IA
- Utilisez l'Infobase pour stocker et accéder à des informations clés sur votre marque
- Protégez votre contenu avec un chiffrement robuste et des contrôles d'accès stricts
Limites de Copy.ai
- Parfois, la plateforme génère du contenu plagié
- Les options de personnalisation au sein de chaque modèle sont limitées
Prix de Copy.ai
- Free Forever pour toujours
- Débutant: 49$/mois par place
- Avancé: 249$/mois pour 5 places
- Enterprise: Tarification personnalisée
Autres Mentions
AdCreative.IA
AdCreative.ai utilise des modèles d'IA génératifs pour rationaliser la création de contenu pour les équipes marketing. Il peut vous aider à créer des visuels publicitaires performants et des textes pour les messages sur les médias sociaux et les annonces publicitaires.
Il analyse les données complexes et le comportement des utilisateurs à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique pour générer du contenu qui s'aligne sur les préférences de votre public cible.
Phrasee
Avec Phrasee (connu sous le nom de Jacquard maintenant), vous pouvez générer du contenu pertinent par le biais de briefs. Choisissez le canal marketing, et l'outil générera automatiquement des volumes massifs de contenu on-brand en quelques secondes.
Juste après, vous pouvez effectuer des tests A/B sur ces variantes de messages générés par l'IA, optimiser le contenu et offrir des performances de campagne maximales sur tous les canaux numériques.
**A lire également Comment surmonter les défis courants de l'IA ?
Exemples d'IA générative dans la production vidéo
vous avez déjà essayé de créer des vidéos à partir de zéro et abandonné parce que cela vous demandait trop d'efforts ? Un outil de génération de vidéo IA peut changer cela.
Ces systèmes d'IA générative pour la création de vidéos peuvent créer des vidéos à partir de textes et de scripts en un rien de temps. Cette technologie rend la génération de vidéos à l'échelle à la fois facile et rapide.
Synthesia
via Synthèse Synthesia est un générateur de vidéos IA gratuit qui transforme le texte en vidéos de qualité studio et en voix off dans plus de 140 langues. Il est idéal pour créer des vidéos d'animation commerciale, de service client, de marketing et de sécurité de l'information, en améliorant et en rationalisant votre processus de création de vidéos.
Le plus beau, c'est que la création de vidéos avec cette application IA générative est aussi simple que la réalisation d'un diaporama. Sélectionnez un modèle, modifiez votre script vidéo et personnalisez les éléments vidéo tels que les avatars IA, les couleurs et les dispositions pour créer des vidéos attrayantes.
Synthesia fonctionnalités clés
- Générez des vidéos de haute qualité dans votre langue préférée à l'aide de scripts
- Intégrez vos vidéos dans vos solutions logicielles CRM, LMS, CMS favorites
Les limites de Synthesia
- Produit des problèmes inattendus dans les rendus finaux, qui ne sont pas visibles en mode éditeur
- Les avatars IA ne clignotent pas et il n'y a pas d'option pour changer le style de la voix, ce qui réduit le naturel des vidéos
Prix de Synthesia
- Free: 0$/mois
- Débutant: 18 $/mois
- Créateur: 64$/mois
- Enterprise : Tarification personnalisée
Pictory
via Photo Pictory, un outil générateur de vidéos, vous permet de créer du contenu visuel engageant en utilisant la technologie générative de l'IA. Il suffit de saisir le script de la vidéo, de modifier le résumé du texte, d'afficher le storyboard de la vidéo, d'ajouter de la musique ou une voix off, et de personnaliser les thèmes en fonction de votre marque.
Enfin, prévisualisez la vidéo et générez-la pour la collaboration.
Pictory fonctionnalités clés
- Créez des vidéos à l'aide de textes, d'URL ou de médias et convertissez des vidéos longues en vidéos de taille réduite
- Générez des sous-titres et des légendes précis pour vos vidéos
Limites de Pictory
- Seul un nombre limité d'options vocales IA est disponible
- N'assiste que l'anglais, ce qui limite sa capacité à sélectionner des images adaptées à d'autres langues
Prix de Pictory
- Débutant: 19$/mois par utilisateur
- Professionnel: 39$/mois par utilisateur
- Teams: $99/mois pour 3 utilisateurs et plus
- Enterprise: Tarification personnalisée
Autres Mentions
Lumen5
Lumen5 révolutionne la façon dont les vidéos sont créées et partagées en combinant l'IA générative et l'interface utilisateur par glisser-déposer. Convertissez vos scripts, articles de blog, PDF, livres blancs et autres documents écrits en vidéos en quelques clics.
La plateforme intègre de nombreuses fonctionnalités alimentées par l'IA, notamment la génération d'images. Cela vous aide à trouver des images et des clips vidéo pertinents qui correspondent à la narration.
RunwayML
Runway est un modèle avancé de génération de contenu vidéo avec vitesse et contrôle. Vous pouvez changer d'emplacement, peaufiner l'éclairage, explorer des idées en temps réel et combler facilement le fossé entre le concept et l'exécution.
Exemples d'IA générative dans la conception graphique
Les outils d'infographie IA facilitent la création et la modification en cours de visuels, même sans compétences avancées en matière de conception. Ces outils de génération d'images, soutenus par Les statistiques de l'IA , utilisent des invitations, des instructions humaines pour générer des images personnalisées. Jetons-y un coup d'œil :
L'écriture magique de Canva
via Canva Alimenté par des modèles IA avancés, Magic Write analyse les modèles sous-jacents dans le texte pour créer un contenu naturel et lisible qui correspond à votre style. Il est parfait pour ceux qui souhaitent améliorer leur productivité sans s'encombrer de tâches d'écriture répétitives.
Canva Magic Write fonctionnalités clés
- Transformez quelques mots-clés en lettres de motivation, cartes de vœux, blogs, etc. de grande qualité
- Générez du contenu dans votre style d'écriture et votre voix pour passer moins de temps à reformuler votre travail
Limites de Canva Magic Write
- Utilise des données uniquement jusqu'à la mi-2021
- Les utilisateurs gratuits ne peuvent utiliser Magic Write qu'à 50 reprises au cours de leur vie
Prix de Canva Magic Write
- Free pour tous ceux qui utilisent l'application Canva
Bonus :
Fotor
via Fotor Avec les outils IA génératifs de Fotor, la création d'images est plus facile que jamais. Utilisez l'outil meilleures invitations, instructions d'écriture sur l'IA et de donner des idées à l'outil pour créer des images uniques
L'outil offre également des fonctionnalités de suppression de l'arrière-plan, de retouche photo et de filtres faciles à appliquer qui améliorent instantanément la qualité de l'image.
Caractéristiques clés de Fotor
- Améliorez le ton et l'ambiance de vos images avec des effets de flou vintage, noir et blanc, sépia et bokeh
- Supprimez les photobombers, les textes et les tampons des images
Limites de Fotor
- Le nombre de polices et d'effets disponibles est limité
- Certains utilisateurs signalent que l'outil a des ratés et se bloque parfois
Prix de Fotor
- Basic: Gratuit
- Pro: 3,33 $/mois
- Pro+: $7.49/mois
- Enterprise:Tarification personnalisée
Autres Mentions
Looka
Looka vous aide à créer des logos, des posts sur les médias sociaux et des cartes de visite.
Il suffit d'entrer le nom de votre entreprise et de choisir les styles, les couleurs et les symboles du logo, et l'IA de Looka générera des conceptions de logo personnalisées en fonction de vos préférences. Choisissez votre favori et personnalisez les éléments visuels tels que les couleurs, les polices de texte, les dispositions et les symboles, puis prévisualisez-le sur des T-shirts et finalisez le logo.
Designify
Designify combine des technologies IA visuelles avancées pour supprimer les arrière-plans, ajouter des ombres réalistes et améliorer les couleurs afin de créer de belles images.
La particularité de cet outil est sa capacité à créer des images intuitives. Téléchargez des images de produits basiques scannées par un appareil photo et générez des photos de produits professionnelles sans studio.
Exemples d'IA générative dans la composition musicale
avec l'IA générative, il est désormais possible de créer des suivis originaux qui correspondent à votre humeur, à votre tempo et à votre style.
Les outils d'IAIA peuvent créer des compositions de qualité professionnelle qui sonnent comme si elles avaient été composées par un vrai musicien. Voyons quelques exemples :
AIVA
via Aiva AIVA, un outil IA de génération de musique, est un excellent assistant pour aider les débutants à composer des chansons. Vous pouvez créer votre propre modèle de style à partir de plusieurs options de style musical préconstruites. Modifiez les suivis générés à l'aide de l'outil et téléchargez-les dans la forme de votre choix. Voilà, c'est fait !
Aiva fonctionnalités clés
- Génère de nouvelles chansons dans plus de 250 styles différents
- Téléchargez vos propres fichiers audio ou MIDI pour créer des modèles de style personnalisés
Les limites d'AIVA
- Un utilisateur ne peut pas générer plus de 5 compositions à la fois
- L'aperçu d'AIVA ne correspond pas toujours à l'affichage final du site
Prix d'AIVA
- Free Forever pour toujours
- Standard: 11$/mois + TVA
- Pro: 33$/mois + TVA
Amper Music
via Amper Music Amper Music, qui fait partie de Shutterstock, est une plateforme de composition musicale conviviale pilotée par l'IA pour créer de la musique qui correspond à vos goûts. Personnalisez votre musique à partir d'un large intervalle de styles, d'ambiances, d'instruments et de tempos. Vous pouvez également l'intégrer de manière transparente à des solutions logicielles de modification en cours populaires pour affiner davantage vos compositions.
Amper Music fonctionnalités clés
- Choisissez parmi les modèles disponibles et créez votre propre musique
- Contrôlez le style, l'ambiance, l'instrumentation, la durée, le tempo et la structure de votre musique
Limites d'Amper Music
- Le système de commentaires d'Amper oblige les opérateurs à faire défiler l'écran pour afficher l'intégralité des notes, ce qui complique la communication au sein de l'équipe
Prix d'Amper Music
- Free
- Licence personnelle: 5
- Licence professionnelle: 25
- Licence commerciale: $99
- Licence de publicité en ligne: 499
Autres Mentions
Jukedeck
Jukedeck, acquis par TikTok, permet aux utilisateurs de générer de la musique originale et gratuite avec des paramètres personnalisés tels que le genre, les instruments et la durée, ainsi que des moments climatiques spécifiques dans la musique. Il interprète même le contexte de la vidéo et paramètre automatiquement une musique pertinente.
OpenAI MuseNet
OpenAI MuseNet, alimenté par un réseau neuronal profond, génère des compositions musicales de 4 minutes avec dix instruments et styles différents. Sélectionnez un compositeur ou un style et utilisez un morceau célèbre comme point de départ pour créer une toute nouvelle composition.
Vous pouvez également saisir une invite, pour créer une musique unique, le modèle étant entraîné sur des données provenant de fichiers MIDI.
Exemples d'IA générative dans le développement de logiciels
Les équipes de développement de logiciels bénéficient beaucoup de l'intégration d'outils de code IA dans leurs flux de travail. Ces outils meilleurs outils d'IA générative pour les équipes de développement fournissent des suggestions de codage en temps réel pour stimuler la précision des solutions logicielles. Voyons quelques exemples :
GitHub Copilot
via Copilote GitHub GitHub Copilot, un assistant de codage IA, accélère le rythme de votre développement logiciel. Posez à cet assistant IA des questions générales ou des questions de programmation spécifiques sur votre base de code pour obtenir des suggestions d'amélioration du code hérité.
GitHub Copilot fonctionnalités clés
- Obtenez des suggestions basées sur l'IA en temps réel pour achever le code
- Résumez les changements dans les demandes de tirage, rendez les révisions plus rapides et plus claires
Limites de GitHub Copilot
- Il ne comprend souvent pas le flux contextuel et exige des invites séquentielles
- Les suggestions de code peuvent parfois suggérer du code qui a déjà été mis en œuvre
Prix de GitHub Copilot
- Copilot Individual: 10$/mois par utilisateur
- Copilot Business: 19$/mois par utilisateur
- Copilot Enterprise: 39 $/mois par utilisateur
Codex OpenAI
via Codex OpenAI OpenAI Codex, construit en partenariat avec GitHub Copilot, convertit les commentaires en code, remplit automatiquement le code répétitif et suggère des tests. Construit à partir de GPT-3, Codex est entraîné à la fois sur le langage naturel et sur des milliards de lignes de code provenant de sources publiques, notamment GitHub.
Caractéristiques clés de OpenAI Codex
- Générer du code à l'aide de descriptions ou de commandes en langage naturel
- Traduire le code d'un langage de programmation à un autre
- Obtenir des informations et des suggestions pour accélérer le processus de débogage
Limites du Codex de l'OpenAI
- Parfois, le modèle IA interprète mal les commandes et génère un code inexact
- Des erreurs logiques subtiles peuvent passer inaperçues
Prix du Codex OpenAI
- Prix personnalisé
Autres Mentions
Replit
Replit simplifie la génération de code avec de puissants outils IA, permettant aux utilisateurs de créer des sites Web, des automatisations, des outils internes et des pipelines de données, le tout dans un seul espace de travail cloud.
Avec Replit IA, vous pouvez rapidement générer du code, utiliser l'autocomplétion et déboguer les problèmes grâce à des invites simples en langage naturel. Il assiste de manière transparente n'importe quel langage de programmation.
Tabnine
L'assistant de code IA de Tabnine assiste plusieurs langages de programmation et IDE, fournissant des suggestions de code en temps réel. Il apprend de vos modèles de code et de vos préférences à chaque étape du développement logiciel.
Exemples d'IA générative dans le domaine de la santé
L'IA générative redéfinit la façon dont les médecins diagnostiquent les maladies et prodiguent des soins, en accélérant les flux de travail de développement de médicaments.
Voici quelques exemples notables :
Zebra Medical Vision
via Zebra Medical Vision Zebra medical vision, racheté par Nanox.IA, est un outil d'imagerie médicale permettant de détecter les maladies chroniques à l'aide de la technologie de l'IA. Ce modèle d'IA génératif utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les grands ensembles de données d'images médicales existantes et identifier les signes précoces des maladies, réduisant ainsi les chances de problèmes médicaux graves.
Les fonctionnalités clés de Zebra Medical Vision
- Analyse quantitative et qualitative des organes du corps
- Convertit les radiographies en modèles 3D pour la planification orthopédique
Les limites de Zebra Medical Vision
- Les cliniciens pourraient rencontrer des difficultés à utiliser les applications IA pour l'évaluation des maladies
Prix de Zebra Medical Vision
- Prix personnalisé
PathAI
via PathAI PathAI utilise la pathologie alimentée par l'IA pour améliorer les flux de travail de développement de médicaments et de diagnostics. Elle identifie et mesure les tumeurs dans les échantillons de tissus, accélérant ainsi les processus d'examen des pathologistes. Il tire parti de l'intelligence artificielle pour rendre la pathologie plus précise et plus efficace.
PathAI fonctionnalités clés
- Identifier, analyser, quantifier et classer les TILs dans les régions tissulaires avec PathAI
- Assiste les essais cliniques avec des algorithmes prêts à l'emploi, des services de laboratoire et des opérations cliniques expertes
Limites du PathAI
- Le manque de données diverses pour entraîner le modèle IA peut conduire à une identification pathologique inexacte
Prix du PathAI
- Prix personnalisé
Autres Mentions
Insilico Medicine
Insilico Medicine transforme le développement de médicaments grâce à l'IA générative, réduisant ainsi les délais et les coûts de mise à disposition de médicaments vitaux pour les patients. Elle propose une suite logicielle de découverte de médicaments entièrement intégrée pour prédire les taux de réussite des essais cliniques, reconnaître les points faibles et lancer des médicaments qui sauvent des vies.
Google DeepMind Health
Google DeepMind Health crée des applications IA innovantes pour identifier les maladies à un stade précoce et améliorer la longévité des patients. Par exemple, ces technologies analysent les scanners oculaires pour détecter les signes précoces de cécité.
Exemples d'IA générative dans l'éducation
L'époque où l'éducation se limitait aux manuels et aux cours magistraux est révolue. Avec l'essor de l'IA générative, l'apprentissage est devenu plus interactif, personnalisé et engageant.
Voici quelques exemples majeurs :
Khan Academy IA
via Khan Academy IA Khanmigo, un assistant pédagogique alimenté par l'IA, fait de l'heure des devoirs un jeu d'enfant pour les apprenants et les parents. Au lieu de simplement répondre aux questions des élèves, Khanmigo pose des questions de suivi et les invite à réfléchir de manière approfondie et critique pour résoudre eux-mêmes les problèmes.
Caractéristiques clés de l'Académie Khan IA
- Préparez votre semaine et préparez les remplaçants facilement grâce à une série d'outils
- Créez des accroches de cours pour les étudiants avec un minimum d'invitations, instructions
Limites de l'IA de la Khan Academy
- Manque de capacités de personnalisation pour les forfaits d'étude et le matériel
- L'ajout de nouveaux étudiants à des classes peut s'avérer fastidieux car les devoirs ne sont pas transférés automatiquement
Prix de l'IA de la Khan Academy
- Free
- Enseignants et familles: 4 $/mois
- Outils pour les districts: Tarification personnalisée
DreamBox Learning
via DreamBox Learning Grâce aux outils d'IA et à l'évaluation continue, DreamBox Learning s'adapte à chaque apprenant, en fournissant des instructions pertinentes pour renforcer les compétences critiques et stimuler la progression. Il taille les expériences d'apprentissage grâce à l'affinage des leçons et au suivi des améliorations.
Caractéristiques clés de DreamBox Learning
- Fournit aux enseignants des rapports détaillés sur la progression de l'apprentissage de chaque élève
- Évalue les réponses de chaque élève pour proposer des leçons personnalisées
Les limites de DreamBox Learning
- Empêche les élèves de sélectionner des compétences spécifiques à mettre en pratique
- Exige des élèves qu'ils résolvent des problèmes de mathématiques en utilisant des stratégies particulières
Prix de DreamBox Learning
- Prix personnalisés disponibles pour les éducateurs, les familles et les services professionnels
Autres Mentions
Squirrel IA
Squirrel IA assiste les élèves dans leurs expériences d'apprentissage personnalisées. Il analyse les qualités individuelles de l'élève pour préparer des parcours d'apprentissage pertinents.
Quizlet
Quizlet, une plateforme d'apprentissage mondiale améliorée par l'IA, rend l'apprentissage amusant et facile grâce à des cartes interactives, des tests et des jeux d'étude. Elle accélère également la création de flashcards grâce aux notes magiques, au texte prédictif et aux suggestions d'images.
Exemples d'IA générative dans le commerce électronique
L'IA générative est en train de bouleverser la donne dans le secteur du ecommerce. Les outils d'IA peuvent désormais personnaliser les recommandations de produits, générer des posts engageants sur les médias sociaux, et même répondre aux questions des clients par le biais de chatbots d'IA.
Voici quelques cas d'utilisation concrets de l'IA générative dans le secteur du ecommerce :
Les outils d'IA de Shopify
via Shopify Si vous êtes un entrepreneur travaillant à la croissance de votre entreprise, alors les fonctions magiques et Sidekick de Shopify vous donnent les moyens d'être plus productif, plus créatif et plus performant.
Utilisez ses capacités d'IA générative pour transformer les arrière-plans des images de produits, générer des descriptions de produits adaptées au référencement et obtenir des suggestions de FAQ à ajouter à votre boîte de réception Shopify.
Shopify IA fonctionnalités clés
- Créez des photos de produits professionnelles en quelques clics
- Créez des lignes d'objet et des textes d'e-mail efficaces et sachez également quel est le meilleur moment pour envoyer des e-mails
Limites de Shopify IA
- L'IA de Shopify génère parfois des contenus contenant des erreurs grammaticales et des formulations inappropriées
- la fonctionnalité "Tone of voice" doit être travaillée, car il y a souvent très peu de variations entre les différents tons
Prix de Shopify IA
- Débutant: 5 $ par mois
- Base: 29 $/mois
- Avancé: 299 $/mois
- Enterprise : Tarification personnalisée
Bluecore
via Bluecore La plateforme IA de Bluecore propose des recommandations de produits pertinentes aux clients en fonction de leurs besoins d'achat. Vous pouvez collecter automatiquement les données des clients et mettre en place des paramètres déclencheurs pour envoyer ces recommandations personnalisées.
Les fonctionnalités clés de Bluecore
- Optimise les délais d'envoi des messages et améliore l'engagement des clients
- Prévient le désabonnement en ciblant les clients à risque avec des messages de sensibilisation pertinents
Limites de Bluecore
- Impossible de segmenter les clients en fonction de différents comportements tels que les ouvertures, les clics et l'engagement sur les médias sociaux
- Construire des segments spécifiques dans Bluecore peut être un défi en raison du manque de filtres de base "si/et"
Prix de Bluecore
Pas assez d'informations disponibles
Autres Mentions
Dynamic Yield
Shopping Muse de Dynamic Yield, un outil génératif basé sur l'IA, recrée l'expérience humaine en magasin pour les clients en convertissant leur langage familier en recommandations de produits personnalisées. Les utilisateurs peuvent explorer les styles modernes, les looks tendance et les codes vestimentaires spécifiques à l'occasion avec Shopping Muse pour être mis en relation avec les produits les plus pertinents.
Algolia
Algolia est un exemple majeur d'IA générative qui rend les expériences d'achat en ligne personnalisées et immersives. Il génère des comparaisons de produits pour résumer les différences, les avantages et les inconvénients entre différents produits afin de vous aider à choisir judicieusement.
Exemples d'IA générative dans le domaine de l'assistance client
Les équipes du service client ont toujours les mains pleines - des réponses lentes, des clients frustrés et des requêtes interminables.
En tant que secours, l'IA résout ces problèmes grâce aux assistants virtuels. Utiliser l'IA dans le service à la clientèle permet de ravir les clients grâce à des réponses rapides et à la personnalisation.
Voici quelques exemples :
Zendesk IA
via Zendesk Zendesk est une plateforme de service client omnicanale conçue pour rationaliser l'expérience des clients et des employés. Les fonctionnalités d'IA générative de la plateforme, telles que chatbots, bases de connaissances et appels vocaux, sont incroyablement utiles.
Par exemple, le chatbot de Zendesk alimenté par l'IA génère automatiquement des réponses aux clients en apprenant des bases de connaissances existantes, élargit le contenu avec un ton personnalisé et conserve les résumés et les transcriptions des appels vocaux.
Caractéristiques clés de Zendesk IA
- Automatisation des tâches de routine telles que le routage et le triage
- Transforme quelques puces en un article achevé à l'aide de l'IA générative
Limites de Zendesk IA
- Pas d'option permettant à l'agent de reprendre la discussion à la place du chatbot
- Dialogue Builder peut parfois manquer de réactivité et impose des règles strictes en matière de séquence de blocs
Prix de Zendesk IA
- Suite Teams: 55 $/mois par agent
- Suite Growth: 89 $/mois par agent
- Suite Professional: $115/mois par agent
- Suite Enterprise: Tarification personnalisée
LivePerson
via Personne vivante L'IA générative de LivePerson trouve de précieuses informations cachées dans de grandes quantités de conversations avec les clients. Son chatbot IA creuse plus profondément dans les données clients personnalisées pour découvrir les tendances et les modèles d'utilisation des clients. Vous pouvez également automatiser les tâches d'assistance client et la création de contenu en utilisant ses capacités d'IA générative, et ce, avec des options de personnalisation étendues.
LivePerson fonctionnalités clés
- Examinez, modifiez, réécrivez et approuvez les réponses aux requêtes des clients à l'aide de l'IA générative
- Utiliser des agents IA pour résoudre les problèmes courants tels que le routage, la collecte d'informations et la réponse aux FAQ
Limites de LivePerson
- Parfois, les clients signalent des retards dans les réponses lorsqu'ils interagissent avec le chatbot de LivePerson
- L'Analytics builder est lourd à naviguer, avec des données éparses et des options de filtrage limitées
Prix de LivePerson
Prix personnalisés
Autres Mentions
Ada
L'agent IA d'Ada utilise des algorithmes d'IA conversationnelle pour maximiser la résolution des problèmes des clients. Le moteur traite chaque demande client pour comprendre le contexte et récupère des informations à partir de sources de connaissances. Il prend ensuite les mesures nécessaires sur les systèmes de l'entreprise et répond pour résoudre la demande.
Intercom
Intercom est une plateforme de service client IA-first personnalisée pour transformer le service client pour les clients, les agents et les responsables de l'assistance. Cette application IA peut créer des articles de centre d'aide, reformuler les réponses et ajuster le ton (formel ou amical) pour donner aux agents un meilleur contexte pour leurs réponses.
Exemples d'IA générative dans la création de contenu
Combien d'heures avez-vous fait pour créer votre dernier contenu ? La réponse se compte en heures, n'est-ce pas ? Heureusement, les systèmes d'IA générative aident à curer du contenu unique en quelques secondes avec des tonalités personnalisées.
Voici quelques outils d'IA de génération de contenu pour accélérer vos flux de travail de rédaction :
Sudowrite
via Sudowrite Sudowrite est un outil d'écriture génératif basé sur l'IA qui agit comme un compagnon créatif pour les auteurs de fiction, en particulier les romanciers et les scénaristes.
La fonctionnalité 'Story Engine' de Sudowrite aide à écrire le roman du début à la fin. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité 'Décrire' pour créer des scènes vivantes qui donnent vie à vos caractères.
Les fonctionnalités clés de Sudowrite
- Génère automatiquement les 300 prochains mots avec votre voix grâce à la fonctionnalité "Écrire"
- Créez des points d'intrigue, des arcs de caractères et des thèmes alternatifs à l'aide de Magic IA Canva
Les limites de Sudowrite
- Les utilisateurs signalent que l'outil n'est pas tout à fait adapté aux longs récits comportant plusieurs chapitres
Prix de Sudowrite
- Hobby & Student: 10$/mois
- Professionnel: 22$/mois
- Max: 44$/mois
Court terme IA
via Brièvement l'IA ShortlyAI utilise des modèles d'IA générative pour développer, réécrire ou raccourcir votre texte en toute simplicité. Grâce à la technologie GPT-3 d'OpenAI, il produit un texte de type humain pour composer des articles, des récits, des posts sur les médias sociaux, et bien plus encore.
Shortly IA fonctionnalités clés
- Achevé la rédaction du brouillon avec votre propre voix grâce au partenaire d'écriture Shortly IA
- Remue-méninges et transforme vos pensées en paragraphes bien rédigés lorsque vous êtes bloqué
Les limites de Shortly IA
- Il ne fournit aucun dossier pour organiser votre travail
- Certains utilisateurs signalent que les sorties pour les titres et les textes publicitaires étaient médiocres
Prix de Shortly IA
- **Forfait annuel : 65 $/mois
- **Forfait mensuel : 79 $/mois
Autres Mentions
Writesonic
Writesonic vous aide à créer rapidement un contenu de haute qualité, optimisé pour les moteurs de recherche, en tirant parti de la recherche en temps réel et des outils de marketing intégrés. Des fonctionnalités telles que SEO Checker et Optimizer, ainsi que Chatsonic - une alternative à ChatGPT - améliorent la qualité du contenu et le classement dans les moteurs de recherche de manière efficace.
Wordsmith
L'IA de Wordsmith permet de générer du texte en fonction de vos besoins. Sélectionnez le type de contenu, personnalisez les paramètres et fournissez des détails tels que des informations sur le produit ou la marque. L'IA crée ensuite le contenu nécessaire. En quelques clics, révisez, modifiez et exportez ce contenu généré par l'IA vers des plateformes telles que Shopify ou WordPress.
Exemples d'IA générative dans l'analyse de données
L'époque où les équipes de données devaient s'asseoir et analyser manuellement les données à partir de zéro est révolue. Avec l'IA générative en plein essor, gagnez du temps et tirez des informations clés.
Discutons des meilleurs outils générateurs d'insights IA qui peuvent générer des insights utiles :
Tableau IA
via Tableau IA Tableau Pulsation, un générateur d'insights basé sur l'IA générative, aide les analystes de données à automatiser les tâches comme la préparation et la visualisation des données.
Construit avec une sécurité forte grâce à la couche de confiance Einstein, il garantit que les données restent sûres et privées. Vous pouvez également bénéficier d'insights personnalisés qui s'intègrent naturellement dans votre flux de travail.
Tableau IA fonctionnalités clés
- Décrivez les calculs pour la préparation des données à l'aide d'invites en langage naturel
- Obtenir des suggestions de questions de l'utilisateur pour lancer l'exploration des données
Limites de Tableau IA
- Certains utilisateurs signalent que les grands ensembles de données peuvent donner lieu à des problèmes de performance
- Des messages d'erreur vagues obligent souvent les utilisateurs à recréer des rapports et des sources de données
Prix de Tableau IA
- Tarification personnalisée
Qlik
via Qlik Qlik transforme les données brutes en informations utiles pour aider les analystes à se concentrer sur la résolution des problèmes de l'entreprise au lieu de faire du travail manuel. Grâce à ses fonctionnalités d'IA générative, il fournit des insights en langage naturel et des réponses aux questions basées sur les données les plus récentes. C'est une façon intelligente d'obtenir rapidement des réponses pertinentes et de donner du sens à des données complexes en utilisant la technologie de l'IA et le traitement du langage naturel.
Les fonctionnalités clés de Qlik
- Créer des visualisations en temps réel, des aperçus prédictifs et des résumés à l'aide de questions en langage naturel
- Générer des rapports à l'aide de modèles de rapports sans code
Limites de Qlik
- La plateforme devient lente lors du traitement de grands ensembles de données
- La préparation des données peut devenir complexe lorsqu'il s'agit de données non structurées
Prix de Qlik
- Standard: $825/mois
- Premium: $2500/mois
- Enterprise: Tarification personnalisée
Autres Mentions
IBM Watsonx Analytics
Watsonx est la plateforme d'IA générative d'IBM basée sur le cloud qui propose un studio pour créer des modèles d'IA, un magasin de données pour gérer les informations et une boîte à outils pour s'assurer que tout fonctionne correctement.
Elle assiste différents LLM, y compris le propre modèle d'IBM, Granite. L'une des fonctionnalités qui se démarque est sa flexibilité. Watsonx permet aux entreprises de personnaliser les modèles d'IA en fonction de leurs besoins et de les entraîner sur leurs propres données.
Power BI
Dans Power BI, IA Insights vous permet d'exploiter des algorithmes d'IA pré-entraînés pour faciliter la préparation des données. Avec Azure Machine Learning, créez, entraînez et déployez des modèles d'apprentissage automatique directement dans Power BI. Cela signifie qu'il peut prédire les tendances et les risques en utilisant les données passées. Par exemple, il peut aider à repérer le moment où l'équipement d'une usine risque de tomber en panne, de sorte que la maintenance puisse être forfaitée à l'avance.
Exemples d'IA générative dans la traduction et la localisation
Les traducteurs IA peuvent traduire rapidement des textes dans la langue que vous préférez. C'est comme si un guide voyageait avec vous pour vous expliquer un contexte dans différentes langues. Voici quelques exemples :
DeepL
via DeepL DeepL est une solution de traduction alimentée par l'IA qui traduit sans effort du contenu dans plus de 30 langues et garantit une précision comparable à celle d'un humain. Vous pouvez également personnaliser les glossaires pour maintenir la terminologie unique de votre entreprise, assurant ainsi la cohérence de l'ensemble du contenu.
DeepL fonctionnalités clés
- Traduisez un fichier entier tout en conservant la mise en forme d'origine
- Modifiez le style et le ton des textes traduits pour les adapter à votre public et maintenir la cohérence
DeepL limites
- Certains utilisateurs signalent des problèmes de confidentialité pour les textes sensibles et confidentiels
DeepL prix
- Free
- DeepL Pro
- Débutant: $8.74/mois par utilisateur
- Avancé: $28.74/mois par utilisateur
- Ultimate: $57.49/mois par utilisateur
- Enterprise: Tarification personnalisée
Google Translate
via Google Translate Google Translate brise les barrières linguistiques et vous met en relation avec des personnes, des lieux et des cultures différents. Il traduit des textes dans près de 110 langues, ce qui vous permet de communiquer dans plusieurs langues. Il vous suffit de pointer votre appareil photo sur le texte pour le traduire instantanément, ou de télécharger une langue pour la traduire hors ligne.
Principales fonctionnalités de Google Translate
- Traduisez des textes, des discours, des sites web et même des images dans la langue de votre choix
- Enregistrez les traductions pour y accéder ultérieurement
Les limites de Google Translate
- L'outil peut parfois passer à côté de nuances subtiles et de références culturelles
Prix de Google Translate
- Utilisation gratuite
Autres Mentions
Microsoft Translator
Microsoft Translator vous aide à traduire les discussions, les conversations, les discours, les images et même les interactions au sein d'un grand groupe. Il est idéal pour transformer les communications quotidiennes en conversations traduites en temps réel, en particulier lors de conversations en tête-à-tête avec une personne qui parle une autre langue.
iTranslate
iTranslate vous aide à lire, écrire et communiquer dans plus de 100 langues. Traduisez votre texte ou votre voix dans les langues les plus courantes, ou utilisez votre appareil photo pour numériser et traduire instantanément du contenu. Il conserve également un historique de vos traductions et vous permet de placer des favoris.
Réduire l'effort humain et mettre à l'échelle les processus avec les meilleurs outils d'IA générative
Rationalisez vos tâches avec ces 50 outils d'IA générative impressionnants, chacun conçu de manière unique pour automatiser les flux de travail.
Bien qu'il existe de nombreux outils formidables, il est parfois utile d'avoir une solution qui couvre beaucoup de terrain. ClickUp se démarque en tant que plateforme tout-en-un pour la gestion de projet et la productivité des équipes.
C'est l'espace idéal pour que les équipes réfléchissent, planifient et collaborent, qu'il s'agisse de documents de processus, de conceptions de produits ou de toute autre chose. ClickUp facilite l'organisation grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa solution IA. S'inscrire à ClickUp gratuitement.