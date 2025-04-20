plus de 50 invitations IA à la création d'images pour créer des visuels époustouflants

Imaginez la situation suivante : il est tard dans la nuit et vous êtes en train de dessiner, d'effacer et de réfléchir en boucle. Vous essayez une couleur, puis une autre, vous modifiez la composition, mais votre image n'est toujours pas satisfaisante.

Les générateurs d'images IA permettent aux artistes et à ceux d'entre nous qui n'ont aucune compétence en matière de conception de créer des visuels époustouflants simplement en décrivant leurs concepts avec des mots.

Toutefois, à l'instar des autres outils d'IA, vos images dépendent des invitations que vous leur donnez. Des portraits réalistes aux paysages abstraits et rêveurs, vous pouvez créer une infinité de visuels.

Dans ce blog, nous allons explorer 50+ invitations, instructions d'images IA pour vous aider à donner vie à votre vision pour de multiples cas d'utilisation. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici comment créer des visuels époustouflants grâce aux invites de l'IA :

Fournir des instructions claires aux outils d'IA pour générer des images, allant de descriptions simples à des descriptions détaillées

Inclure le type d'image, le sujet principal, la scène d'arrière-plan, le style de composition et des arguments supplémentaires

Soyez précis, transmettez une ambiance, utilisez des références artistiques, affinez par itération et expérimentez pour créer des images générées par l'IA

Vous pouvez créer des images pour la conception professionnelle, l'art, les dessins animés, les jeux vidéo, les brochures marketing, les évènements, et bien plus encore !

Hiérarchisez les tâches avec ClickUp Tasks, réfléchissez avec les Tableaux blancs, stockez des invitations dans Docs et collaborez via ClickUp Chat pour un retour d'information en temps réel

**Qu'est-ce que les invites IA ?

Une invitation, une instruction IA est une instruction ou une description claire utilisée pour générer une image visuelle. Il s'agit d'un guide détaillé pour l'outil IA, décrivant des aspects tels que le sujet, le style, l'éclairage, la palette de couleurs et l'ambiance

La qualité de l'invite, instructions dépend de la façon dont vous décrivez votre vision. Une invite claire et détaillée réduit la confusion et permet d'obtenir de meilleurs résultats.

Éléments essentiels d'une bonne invite, instructions

Une bonne invite est claire, précise et engageante, donnant à l'IA suffisamment de contexte pour orienter sa réponse tout en laissant de l'espace à la créativité.

Elle doit indiquer le format ou le résultat souhaité, qu'il s'agisse d'un essai, d'une liste ou d'une narration, et inclure tous les détails clés qui permettent de donner une forme à la réponse.

Explorons quelques conseils pour les invitations, instructions de l'IA. 👇

Type d'image

Choisissez le type d'image que vous souhaitez : un modèle 3D, une illustration, une scène animée ou même un croquis dessiné à la main. Vous devez également préciser vos préférences en matière de style visuel, par exemple caricatural ou hyperréaliste.

📌 Exemple : 'Créer un modèle 3D hyperréaliste d'une voiture de sport futuriste aux courbes élancées et au sous-éclairage bleu incandescent.'

Sujet principal

Indiquez clairement le sujet clé de l'image. Il peut s'agir d'un caractère, d'un objet, d'un animal ou même d'une scène comme un intervalle de montagnes ou un horizon urbain. Soyez aussi précis que possible ; vous pouvez décrire sa pose, son apparence ou son rôle dans la scène si nécessaire.

📌 Exemple: 'Un caractère d'inspiration cyberpunk, vêtu d'un blouson de cuir et doté de bras cybernétiques lumineux, se tenant avec assurance sous la pluie.'

📖 A lire aussi: 10 meilleurs outils IA pour les designers

Scène de fond

Paramétrez l'environnement de votre sujet. Qu'il s'agisse d'une rue de ville animée, d'une forêt paisible ou de quelque chose d'abstrait, l'arrière-plan contribue à la forme de l'image.

📌 Exemple: 'Une place de marché animée et futuriste avec des enseignes holographiques, des vendeurs robotisés et des foules vibrantes.'

Composition style

Exprimez la manière dont vous souhaitez que l'image soit arrangée. S'agit-il d'un gros plan ou d'un grand angle ? À faire une image épurée et minimaliste ou une image plus détaillée ? Pensez à inclure des éléments d'ambiance tels que des ombres dramatiques ou un éclairage doux et chaud dans vos idées d'invitations artistiques de l'IA.

📌 Exemple:'Un gros plan dramatique de l'œil d'un dragon, reflétant la silhouette d'un chevalier s'approchant avec une épée levée.'_

🔍 Le saviez-vous ? D'après un sondage mondial d'Adobe, 83% des professionnels de la création utilisent l'IA générative dans leur travail. Tandis que 20 % déclarent que leurs employeurs ou leurs clients demandent de l'IA dans leur travail. Cela souligne l'attente croissante des professionnels d'intégrer l'IA dans leur processus de conception.

Détails supplémentaires

Ajoutez des détails uniques aux invitations du générateur d'art de l'IA, et donnez plus de caractère à votre image. Il peut s'agir de textures telles que la rugosité d'un mur en pierre ou la douceur d'une surface en verre.

Vous pouvez également décrire des combinaisons de couleurs, l'énergie de la scène ou même des influences artistiques, comme des couleurs vives inspirées du pop art ou un aspect doux et délavé proche des photos d'époque.

📌 Exemple:_'Les plumes du phénix doivent briller de teintes arc-en-ciel et ses yeux doivent briller comme de la lave en fusion'

Pourquoi la maîtrise des invites, instructions de l'IA est importante

La maîtrise des invitations de l'IA vous permet de débloquer pleinement le potentiel des générateurs d'images, en comblant le fossé entre les idées vagues et les visuels étonnants. Elle vous permet de contrôler le style, l'ambiance et d'autres détails complexes pour répondre à votre vision artistique.

Voici comment ces invitations vous aident :

Amélioration de la créativité: Vous pouvez rapidement explorer un intervalle plus large de concepts et de styles pour générer des idées visuelles non conventionnelles et expérimentales

Vous pouvez rapidement explorer un intervalle plus large de concepts et de styles pour générer des idées visuelles non conventionnelles et expérimentales Une efficacité accrue: Les outils IA automatisent et accélèrent le processus de conception pour les flux de travail de conception agile comme les campagnes de marketing

Les outils IA automatisent et accélèrent le processus de conception pour les flux de travail de conception agile comme les campagnes de marketing Amélioration de la prise de décision: Invitation, instructions facilite un retour d'information rapide et un aperçu visuel des choix de conception, ce qui permet aux parties prenantes d'évaluer rapidement différents concepts

Invitation, instructions facilite un retour d'information rapide et un aperçu visuel des choix de conception, ce qui permet aux parties prenantes d'évaluer rapidement différents concepts Rentabilité : La création d'images à l'aide d'invites IA réduit le recours aux ressources traditionnelles de conception graphique, qui peuvent être coûteuses et chronophages

📖 Lire aussi: 10 alternatives à DALL-E pour créer des images IA

Exemples d'invitations efficaces à la création d'images d'IA

Pour créer des œuvres d'art inspirantes et uniques, la bonne invite, peut faire toute la différence. Explorons quelques exemples d'invites artistiques de l'IA pour une excellente invite à l'image de l'IA. Nous examinerons également d'autres cas d'utilisation.💁

l. Art

Voici quelques invitations artistiques efficaces de l'IA pour créer des œuvres d'art époustouflantes Art généré par l'IA :

Création de storyboard: Générer des panneaux de storyboard pour \N-[type de film]], illustrant les moments clés tels que \N-[description de scène]_. Concentrez-vous sur les [émotions] avec un style qui combine [style visuel] Illustrations éditoriales: _Créer une illustration éditoriale pour \N[type de publication] sur \N[sujet, par exemple, la santé mentale]. Utilisez des [éléments artistiques] pour représenter visuellement le [concept]

via le générateur d'images IA dans ClickUp Tableau blanc

Conception de l'emballage du produit: _Concevoir un emballage élégant et moderne pour \N[nom du produit]. Il doit présenter une fonctionnalité $$$a et une palette de couleurs $$$a. Le logo du produit doit avoir une typographie minimaliste ; tout texte supplémentaire doit être rédigé dans une police de caractère. Le design doit transmettre les attributs de la marque

**III. Photographie

Voici quelques invitations à l'image de l'IA pour différents types de photographie :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Photography-1400x1400.jpg luciole adobe /$$$img/

via Adobe Firefly

Blogs/sites Web de voyage: _Générer des photos du paramètre du soleil sur [une destination de voyage spécifique], capturant la lueur chaude du crépuscule. Incluez des détails tels que des structures silhouettées ou des ciels colorés avec des dégradés d'orange, de rose et de violet Vitrine produit: _Prenez une photo haute résolution d'un $$$a placé sur une surface dans un paramètre du studio. Créez un style de composition qui mette en valeur les fonctionnalités du produit, telles que les caractéristiques spécifiques Magazines sur le style de vie:_Générer des photos de \Nl'Accueil, rempli de lumière naturelle à travers \Nle type de fenêtres. Mettez en valeur \Nles éléments clés de la décoration \Navec de petits détails comme \Nles accents décoratifs \N Blogs sur le bien-être: _Créer des images sereines d'individus pratiquant \Nune activité de bien-être \Nsur \Nl'emplacement \Npendant \Nle moment de la journée \N. Utilisez une palette de $$$a pour évoquer des sentiments

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Lifestyle-product-use-1400x662.png ClickUp Brain /$$$img/

via ClickUp Tableaux blancs

Utilisation d'un produit de style de vie: _Capturez une image de \N[personne, par exemple un homme, une femme ou un enfant] utilisant \N[type de produit] dans un \N[emplacement spécifique, par exemple la cuisine, le salon]. Montrez-lui [une action spécifique, par exemple déguster une tasse de café, utiliser le produit] sous un éclairage doux et naturel provenant d'une [source de lumière, par exemple une fenêtre, une lampe] Éditorial de mode: _Générer une séance de photos pour un éditorial de mode mettant en valeur le \Nthème \Ndans l'emplacement \Ndu produit. Incluez des mannequins coiffés avec \Ndes éléments, posant dans \Ndes positions dynamiques. Utilisez un éclairage qui met l'accent sur \Nl'ambiance \Npour faire ressortir \Nles fonctionnalités clés \N

IV. Dessins animés et caricatures

Voici quelques invitations à l'image de l'IA pour créer des dessins animés et des caricatures :

Création de caractères pour les séries en ligne: _Créer des caractères uniques pour le thème de la série, en incorporant les fonctionnalités du design. Mettez l'accent sur \N[ton spécifique] avec un \N[style] Caricatures promotionnelles: _Concevoir des caricatures humoristiques pour un évènement, avec des fonctionnalités telles que des expressions exagérées, des accessoires clés ou des paramètres ludiques qui s'alignent sur le thème de la campagne

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Cartoons-and-caricatures-1400x1400.jpg Dessins humoristiques et caricatures /$$$img/

via Adobe Firefly

Souvenirs personnalisés: _Générer des caricatures de [individus spécifiques], en capturant des [détails clés] qui reflètent leurs [expériences ou personnalités] Peintures murales d'art public: _Concevoir un concept de peinture murale dynamique célébrant le thème, en y incorporant des éléments clés. Veillez à ce que la conception transmette des "messages spécifiques" dans un "style" particulier

🔍 Did You Know? La taille du marché mondial des générateurs d'images IA est projetée de croître à 917 448 milliers de dollars au cours des cinq prochaines années .

V. Conception de jeux vidéo

Voici quelques invitations, instructions de l'IA pour la conception de jeux vidéo :

Schémas de couleurs et thèmes: _Développez une palette de couleurs pour \N[type de jeu], avec des fonctionnalités \N[tonalités spécifiques] qui évoquent \N[émotions]. Veillez à ce que la palette complète les éléments clés Conception des caractères: _Créer des conceptions pour \Nle type de caractère \N dans \Nle paramètre du jeu \N. Concentrez-vous sur des détails qui reflètent leurs rôles Concepts d'environnement: _Générer des visuels de \N-[emplacement spécifique], en mettant en valeur \N-[détails]. Utilisez les éclairages pour améliorer la tonalité de l'environnement

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Video-game-design-1400x660.png Conception de jeux vidéo : Invitations, instructions de l'IA /$$$img/

via ClickUp Tableaux blancs

Matériel promotionnel pour le jeu: _Concevez une bannière pour \N[type de jeu] mettant en vedette \N[personnage principal ou scène]. Incluez des "détails" pour attirer l'attention et mettre en évidence les "arguments de vente uniques" du jeu

VI. Marque et identité

Voici quelques invitations de l'IA que vous pouvez utiliser pour les images liées à la marque et à l'identité :

Collatéral de marque: _Créer du matériel visuel de marque tel que des cartes de visite et des en-têtes de lettres en utilisant le logo et la palette de couleurs de \N[nom de la marque]. Veillez à ce que tout soit cohérent et reflète l'identité de la marque, avec des éléments tels que [par exemple, des lignes épurées, des polices de caractères professionnelles] Conception de l'emballage: _Concevoir des concepts d'emballage pour \Nle type de produit, en utilisant des matériaux écologiques tels que \Nle papier recyclé, le plastique biodégradable et des éléments de conception modernes qui reflètent \Nle style de la marque Maquettes de produits : _Créer des maquettes de produits de marque tels que des t-shirts ou des tasses avec la fonctionnalité du logo de \N[nom de la marque] pour montrer à quoi ressembleraient vos produits dans la vie réelle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Branding-and-identity.jpg Marque et identité /$$$img/

via Stable Diffusion

Conception d'un stand d'évènement: _Concevoir les visuels d'un stand d'évènement présentant les fonctionnalités de [nom de la marque]. Incluez des bannières, des installations de présentation et des éléments tels que des accessoires de marque pour représenter efficacement la marque

VII. Typographie et conception graphique

Voici quelques invites, instructions qui vous aideront utiliser l'IA pour la conception graphique et la typographie :

Mises en page typographiques expérimentales: _Créer une disposition typographique audacieuse et futuriste mettant en fonctionnalité des lettres surdimensionnées et se chevauchant dans un [schéma de couleurs]. Intégrez des motifs géométriques et des formes abstraites comme compléments visuels, en assurant un flux dynamique d'éléments de texte Illustrations intégrées au texte: _Concevoir un texte typographique dont les lettres forment un formulaire, tel qu'un exemple de thème. Utilisez \N[style spécifique \N] pour fusionner de manière transparente le texte et l'imagerie

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Typography-and-graphic-design-1400x668.png Typographie et conception graphique /$$$img/

via ClickUp Tableaux blancs

Conception de l'affiche: _Générer une affiche graphique de style \N en mettant l'accent sur une typographie propre et un espace négatif audacieux. Utilisez une police de caractère simple avec une palette de couleurs spécifiques pour mettre l'accent sur la clarté et l'impact Motifs typographiques: _Concevez un motif répétitif entièrement composé de typographie, où les lettres sont déformées, tournées ou abstraites en motifs décoratifs. Choisissez un thème $$$a et une palette de couleurs harmonieuse pour un design cohérent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Adobe-Firefly--1400x1400.jpg Invitations, instructions IA /$$$img/

via Adobe Firefly

Fusion de la typographie et de la photographie: _Concevez un visuel où la typographie est intégrée à une photographie, par exemple des mots formant un [point de repère ou objet]. Veillez à ce que les lettres imitent la texture et l'éclairage de la photo pour un mélange homogène

VIII. Visuels marketing

Voici quelques invitations, instructions de l'IA pour le marketing :

Style d'infographie pour les médias sociaux: Créer une infographie en couleur qui met en évidence les avantages de [service/produit]. Utilisez des icônes telles que \N[exemple d'icônes\N] et un texte bref pour le garder visuellement attrayant et facile à comprendre Compte à rebours sur les médias sociaux: _Créer un graphique de compte à rebours pour la prochaine équipe commerciale de \Nproduit. Utilisez des éléments dynamiques tels que des horloges ou des chronomètres, accompagnés de phrases telles que "\N- nom de la vente\N" ou "\N- détails du compte à rebours\N" pour susciter l'impatience

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Marketing-visuals-1400x666.png Visuels marketing /$$$img/

via ClickUp Tableaux blancs

Image d'en-tête pour le marketing par e-mail: Concevez un en-tête propre et attrayant pour votre bulletin d'information par e-mail, en fonctionnalité avec \N[thème ou productivité], avec votre logo d'un côté et un arrière-plan simple de \N[couleur/texture] Bannière promotionnelle: _Créer une bannière pour la campagne d'e-mail de \N[produit\N] afin de promouvoir la réduction sur \N[produit/service\N]. Utilisez une typographie audacieuse mettant l'accent sur le [pourcentage de réduction] et des couleurs vives pour attirer l'attention Bouton d'appel à l'action: _Concevez un bouton lumineux et attirant l'attention pour un appel à l'action. Le texte doit indiquer "\NPhrase d'action\N" en gras et dans des couleurs vives pour encourager les clics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Stable-Diffusion-.png Invitations, instructions de l'IA /$$$img/

via Stable Diffusion

Visuels de la page d'atterrissage: _Concevoir des visuels pour la page d'atterrissage de \N[nom du site web\N] mettant en évidence les fonctionnalités clés de \N[produit/service\N]. Utilisez des icônes et un texte court comme "\N- [Fonctionnalité 1], \N- [Fonctionnalité 2], \N- [Fonctionnalité 3]" pour rester simple et percutant Illustrations personnalisées: _Développez des illustrations uniques pour le [nom du site web] qui représentent les [valeurs fondamentales de votre marque], sur des paramètres pertinents qui correspondent au message, comme [par exemple, l'horizon d'une ville, des motifs inspirés de la nature] Image de l'annonce d'affichage: _Concevez une annonce d'affichage avec la fonctionnalité \N[type de produit \N] sur un arrière-plan propre. Utilisez un texte en gras comme "\N- avantage clé du produit\N" et des couleurs accrocheuses comme \N- orange vif, bleu, etc. pour la faire ressortir Vignette vidéo: _Générez une miniature accrocheuse pour votre publicité vidéo sur \Nle service/produit\N. Utilisez des éléments visuels attrayants tels que des \Nproduits en action, des textes animés et des superpositions de textes pour attirer l'attention Flyer promotionnel: _Créez un flyer attrayant pour promouvoir votre évènement ou votre équipe commerciale. Incluez des visuels de [produits en vedette] et tous les détails clés de l'évènement, tels que [date de l'évènement, emplacement], dans un format clair et facile à lire Infographie d'étude de cas: Créer une infographie résumant les conclusions clés d'une étude de cas sur \N[sujet ou produit], en la rendant facile à digérer visuellement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/White-paper-visuals-1400x665.png Invitations, instructions IA /$$$img/

via ClickUp Tableaux blancs

Visuels de livres blancs : Concevoir des graphiques pour un livre blanc sur le sujet, en décomposant des idées complexes en éléments simples et visuels pour améliorer la compréhension

IX. Marketing d'évènement

Voici quelques invites, génératrices d'images IA, pour le marketing d'évènement :

Bannière de conférence:Concevoir des visuels pour les bannières de conférence, en promouvant des sessions sur des sujets liés à [l'industrie ou le sujet] afin qu'elles se démarquent **Créer un graphique d'invitation pour votre évènement, montrant clairement la date, l'heure, l'emplacement et les détails du RSVP avec un design attrayant

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Event-marketing-1400x1400.jpg Marketing des évènements : Invitations, instructions de l'IA /$$$img/

via Adobe Firefly

Signalisation de reconnaissance des sponsors: Concevez une signalisation qui reconnaît les sponsors de votre évènement, en incorporant leurs logos et éléments de marque dans une mise en page propre et professionnelle Conception d'une toile de fond de photomaton: Créer une toile de fond de photomaton amusante pour votre évènement, en incorporant le thème de l'évènement et en laissant de l'espace pour votre logo Graphique de récapitulation après l'évènement: _Créer des graphiques qui résument les points forts de votre évènement, y compris les citations clés, les idées des conférenciers et les témoignages des participants

🔍 À faire ? 71% des images partagées sur les médias sociaux sont générées par l'IA aux États-Unis. Le chiffre pour le Canada et l'APAC est plus élevé, atteignant 77 %, tandis que celui de l'Europe est de 68 %.

Avant de comprendre comment rédiger une invitation à l'image de l'IA, familiarisons-nous avec les éléments suivants Outils d'incitation à l'image IA .

En voici quelques-uns que vous pouvez utiliser :

DALL.E 3: Intégré à ChatGPT, il offre une expérience transparente pour la création d'invitations et leur génération

Intégré à ChatGPT, il offre une expérience transparente pour la création d'invitations et leur génération Midjourney: Réputé pour ses résultats artistiques, Midjourney génère des images ressemblant souvent à des illustrations professionnelles et à de l'art conceptuel

Réputé pour ses résultats artistiques, Midjourney génère des images ressemblant souvent à des illustrations professionnelles et à de l'art conceptuel Diffusion stable: Adapté aux développeurs et aux créateurs pour sa flexibilité et sa personnalisation, il s'agit d'un outil d'IA open-source utilisé pour la mise au point

Adapté aux développeurs et aux créateurs pour sa flexibilité et sa personnalisation, il s'agit d'un outil d'IA open-source utilisé pour la mise au point Adobe Firefly: Intégré à la suite Adobe Creative, Firefly est idéal pour les spécialistes du marketing et les concepteurs qui travaillent sur des contenus soignés

Les bons outils simplifient ce processus, rendant la création d'invite, instructions plus intuitive et efficace. Outils d'ingénierie invite, instructions comme ChatGPT peuvent vous aider à affiner et à trouver des invites créatives, tandis que des plateformes comme Canva permettent de peaufiner les concepts générés.

Mais il existe quelque chose de mieux. ClickUp l'application Tout pour le travail, vous permet de générer des invitations uniques basées sur des paramètres définis par l'utilisateur tels que le style artistique, le thème et les préférences de couleur.

ClickUp Brain

Son assistant intégré alimenté par l'IA, ClickUp Brain , utilise l'apprentissage automatique pour analyser de vastes bases de données artistiques et les tendances et rédiger des invitations qui stimulent votre créativité.

ClickUp Brain est une fonctionnalité innovante alimentée par l'IA qui redéfinit la façon dont les équipes gèrent les projets.

Au-delà de la simplification des flux de travail, elle brille en tant que centrale créative, permettant aux utilisateurs de générer des images à la demande. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir Tableaux blancs ClickUp et ajoutez une invite descriptive. Cela facilite la communication visuelle et les sessions de brainstorming, et permet de donner vie plus facilement aux concepts.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/generate-AI-art-with-ClickUp-Brain-1400x660.png Ajoutez une courte invite descriptive pour générer de l'art IA avec ClickUp Brain /$$img/

Ajouter une courte invite, instructions pour générer de l'art IA sur les Tableaux blancs ClickUp

De plus, il vous aide à rédiger des invitations précises et efficaces pour obtenir les résultats souhaités. Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour ceux qui peuvent avoir du mal à traduire des idées abstraites en descriptions exploitables.

ClickUp offre également des fonctionnalités de gestion des tâches et des projets. Il fournit tout ce dont votre flux de travail de conception a besoin, de modèles de brainstorming à des outils de collaboration efficaces.

Examinons quelques-unes de ses fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour vos besoins artistiques et graphiques. 📃

Tâches ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Tasks-1.png Rationalisez votre flux de travail avec ClickUp Tasks /$$img/

Rationalisez votre flux de travail avec ClickUp Tasks Tâches ClickUp simplifient votre flux de travail créatif, vous permettant de créer des visuels attrayants tout en restant organisé. Décomposez votre échéancier de conception en tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Chaque tâche contient des détails tels que des descriptions de projet, des délais et des niveaux de priorité pour vous aider à rester sur la bonne voie.

Par exemple, lorsque vous réfléchissez à des visuels générés par l'IA, vous pouvez créer des tâches pour dresser la liste des concepts pour des styles spécifiques, tels que la typographie, l'art conceptuel ou la conception graphique. Ajoutez des priorités claires pour vous attaquer d'abord aux projets les plus urgents.

📖 A lire aussi: Exemples d'invitations, instructions essentielles à mi-parcours pour les artistes et les concepteurs

Tableaux blancs ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Whiteboards-1.gif Planifiez visuellement vos projets et collaborez avec votre équipe en temps réel grâce aux Tableaux blancs ClickUp : Invitations, instructions IA /$$img/

Planifiez visuellement vos projets et collaborez avec votre équipe en temps réel grâce aux Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp sont un excellent moyen de créer un Tableau d'idées vous pouvez créer un tableau d'idées, organiser des séances de remue-méninges et des forfaits d'idées IA, offrant ainsi un environnement d'équipe dynamique et collaboratif. Vous pouvez planifier visuellement vos pensées à l'aide de divers outils créatifs tels que des notes autocollantes, des cartes mentales et des organigrammes afin d'organiser et d'affiner les idées.

Grâce à ses capacités de collaboration en temps réel, plusieurs membres de l'équipe peuvent ajouter et modifier des idées simultanément, laisser des commentaires et développer les suggestions des autres. Cela permet de s'assurer que toutes les contributions sont capturées de manière efficace.

Par exemple, si vous prévoyez une série d'œuvres d'art surréalistes, vous pouvez créer des sections pour des thèmes tels que "paysages de rêve", "hybrides nature-technologie" et "figures abstraites"

🧠 Fun Fact: L'œuvre d'art de l'IA la plus chère a été vendue à 432 000 dollars . Il s'agit du Portrait d'Edmond de Belamy, qui montre le portrait d'une personne imaginaire créé par une IA appelée Generative Adversarial Network. Il a été paramétré par les membres du collectif d'art français "Obvious Art"

ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Docs-5.gif Créer une base de données centralisée d'invitations, instructions, IA dans ClickUp Docs /$$img/

Créer une base de données centralisée d'invites, instructions IA dans ClickUp Docs Documents ClickUp est un excellent outil pour créer et stocker un référentiel centralisé de Invitations, instructions sur l'art de l'IA pour organiser et accéder à vos idées créatives en un seul endroit.

Les équipes peuvent collaborer de manière transparente, en créant, modifiant et affinant les invites, pour diverses tâches artistiques et de conception.

Vous organisez ces invites dans des pages, des dossiers ou des espaces imbriqués en fonction de catégories, telles que "Création d'art IA", "Photographie de produits" ou "Graphisme pour les médias sociaux " De plus, il se connecte de manière transparente avec les Tâches et les Tableaux blancs pour centraliser toutes vos informations.

📖 Lire aussi: 11 Meilleures alternatives et concurrents de Midjourney pour la génération d'images par l'IA

ClickUp Chat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Chat-2-1400x932.png Obtenez les commentaires de votre équipe et discutez des changements avec elle grâce à ClickUp Chat /$$img/

Obtenez le feedback de votre équipe et discutez des changements avec votre équipe grâce à ClickUp Chat ClickUp Discuter offre des outils de collaboration robustes pour favoriser la communication et le retour d'information en temps réel au sein de l'équipe. Vous pouvez utiliser Mon travail pour discuter d'idées, partager des points de vue ou critiquer le travail de chacun lorsque vous travaillez sur des projets artistiques.

Vous pouvez également mettre en place des canaux dédiés à des projets spécifiques ou les intégrer à Tâches et Documents, ce qui permet à chacun de participer aux paramètres tout en ayant un accès direct aux invites et ressources pertinentes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Assign-Comments.png Utilisez ClickUp Assign Comments pour étiqueter des parties prenantes spécifiques en vue d'obtenir un retour d'information : AI Image Prompts /$$img/

Utilisez ClickUp Attribuer des commentaires pour étiqueter des parties prenantes spécifiques pour un retour d'information

Plus, ClickUp Attribuer des commentaires améliore le processus de retour d'information en transformant les commentaires en tâches réalisables. **Par exemple, lors d'une revue de conception, vous pouvez directement étiqueter le concepteur pour qu'il apporte une modification à la disposition

Il recevra instantanément une alerte, ce qui lui permettra de rendre compte de ses actions.

Bonnes pratiques et conseils pour affiner vos invites, instructions

La création d'invitations efficaces pour la génération d'images par l'IA est cruciale pour obtenir les résultats visuels souhaités.

Voici quelques stratégies clés pour améliorer vos invites :

Humeur et style: Les adjectifs sont un excellent moyen d'exprimer l'humeur ou l'esthétique souhaitée. Si vous recherchez un style moderne et épuré, vous pourriez spécifier : "Créer un design minimaliste avec des lignes nettes et une palette de couleurs neutres"

Les adjectifs sont un excellent moyen d'exprimer l'humeur ou l'esthétique souhaitée. Si vous recherchez un style moderne et épuré, vous pourriez spécifier : "Créer un design minimaliste avec des lignes nettes et une palette de couleurs neutres" Références artistiques: Faites référence à des artistes ou à des mouvements célèbres. Par exemple, demandez "une image impressionniste" ou "qui rappelle le travail abstrait de Picasso

Faites référence à des artistes ou à des mouvements célèbres. Par exemple, demandez "une image impressionniste" ou "qui rappelle le travail abstrait de Picasso Équilibrer longueur et détails: Une bonne invite doit être détaillée mais ne doit pas submerger le générateur d'images. Pour les concepts simples, 5 à 7 mots font l'affaire, tandis que les invitations complexes peuvent nécessiter un peu plus d'explications

Une bonne invite doit être détaillée mais ne doit pas submerger le générateur d'images. Pour les concepts simples, 5 à 7 mots font l'affaire, tandis que les invitations complexes peuvent nécessiter un peu plus d'explications Affiner par itération: Si l'IA ne parvient pas à capturer votre vision du premier coup, ajustez votre invite et essayez à nouveau. De petites modifications peuvent faire une grande différence et la tenue d'un journal des invitations réussies permet d'améliorer les résultats futurs

Si l'IA ne parvient pas à capturer votre vision du premier coup, ajustez votre invite et essayez à nouveau. De petites modifications peuvent faire une grande différence et la tenue d'un journal des invitations réussies permet d'améliorer les résultats futurs Expérimentez des variations: Essayez de modifier les adjectifs ou d'ajouter de nouveaux éléments pour explorer différents résultats. En fermant les yeux sur des formulations ou des détails différents, vous découvrirez de nouvelles interprétations visuelles et vous vous rapprocherez du résultat parfait

Transformez vos idées en images époustouflantes avec ClickUp

Avec plus de 50 invitations, instructions d'images IA dans votre boîte à outils à partir de cet article de blog, les possibilités de créer des visuels époustouflants sont infinies. De la photographie de produits aux posts engageants sur les médias sociaux, l'IA peut porter votre processus créatif vers de nouveaux sommets.

Mais alors que l'IA fournit une inspiration sans fin, garder vos projets créatifs organisés et sur le suivi est la clé de la réussite. C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp organise vos tâches, fixe des paramètres et collabore sans effort, en veillant à ce que vos idées ne restent pas à l'état de concepts, mais prennent vie de la manière la plus efficace possible.

Vous voulez améliorer vos images et projets artistiques générés par l'IA ? S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅