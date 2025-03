Les meilleurs cadres de priorisation pour une meilleure prise de décision

La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent vraiment est que les personnes qui réussissent vraiment disent non à presque tout.

Warren Buffet, investisseur et philanthrope américain

Que vous disiez ou non non à presque tout, il y a une chose qui vous fera réussir : Choisir délibérément ce que vous faites.

En d'autres termes, donner la priorité au travail que vous faites est le fondement de la réussite.

Cette maxime est particulièrement vraie dans le développement de produits. Dans cet article de blog, nous expliquons pourquoi, quand et comment utiliser le cadre de priorisation lors de la création de produits logiciels réussis.

Comprendre les cadres de priorisation des produits

La priorisation des produits est une approche structurée que les équipes d'ingénieurs utilisent pour prendre des décisions sur les fonctionnalités à construire, quand et pourquoi.

Dans un scénario typique de développement de produit, il y a des dizaines de bugs, d'améliorations et de fonctionnalités qui requièrent l'attention de l'équipe. La hiérarchisation des produits aide les équipes à concentrer leur attention sur le travail qui compte.

Exemple: Supposons que vous construisiez une application mobile permettant aux utilisateurs de jouer au jeu de cartes Solitaire. Les utilisateurs pourraient exiger un bouton d'annulation. Les annonceurs pourraient demander un moyen d'ajouter des vidéos entre les parties.

La performance de votre application peut vous obliger à diviser certaines fonctionnalités en unités plus petites. L'équipe en charge de la productivité peut avoir ses propres paramètres de jeu. Que faites-vous en premier ? À faire en priorité ?

Les bonnes équipes de développement utilisent un certain nombre de méthodes éprouvées techniques agiles de priorisation pour prendre des décisions. Ces cadres construisent :

la collaboration : Le cadre donne à chacun un terrain d'entente pour la prise de décision, ce qui permet d'éviter les désaccords inutiles

: Le cadre donne à chacun un terrain d'entente pour la prise de décision, ce qui permet d'éviter les désaccords inutiles La cohérence : Lorsque la même approche est utilisée pour la hiérarchisation des fonctionnalités dans chaque sprint, les équipes bénéficient d'une cohérence et d'une prévisibilité à long terme

: Lorsque la même approche est utilisée pour la hiérarchisation des fonctionnalités dans chaque sprint, les équipes bénéficient d'une cohérence et d'une prévisibilité à long terme Clarté : Lorsque l'ensemble de l'équipe sait pourquoi une décision est prise, il y a un alignement stratégique sur la feuille de route du produit

: Lorsque l'ensemble de l'équipe sait pourquoi une décision est prise, il y a un alignement stratégique sur la feuille de route du produit Rapidité : Les décisions peuvent être prises plus rapidement grâce aux cadres, ce qui minimise les réunions et autres allers-retours

: Les décisions peuvent être prises plus rapidement grâce aux cadres, ce qui minimise les réunions et autres allers-retours Traçabilité : Les cadres servent également à enregistrer les décisions antérieures, ce qui peut aider les nouveaux membres de l'équipe à s'intégrer rapidement

Tout cela est bien beau, mais qu'est-ce que ces cadres exactement ? 🤔

Découvrons-le.

Cadres populaires de priorisation des produits

Il n'existe pas de cadre de priorisation des produits qui soit le meilleur pour tous. En fait, les équipes de développement de produits utilisent plusieurs cadres en fonction de la situation, des ressources et des décisions à prendre. Voici quelques cadres clés de priorisation de la gestion des produits qui peuvent vous aider dans votre démarche.

1. Méthode MoSCoW

La méthode MoSCoW - abréviation de must-have, should-have, could-have et won't-have - est un cadre de hiérarchisation simple et facile à utiliser. Comme son nom l'indique, il aide les équipes à classer les fonctionnalités par catégories :

Avoir impérativement : Les fonctionnalités qui ne sont pas négociables et qui sont essentielles à la réunion des besoins de l'utilisateur

: Les fonctionnalités qui ne sont pas négociables et qui sont essentielles à la réunion des besoins de l'utilisateur À avoir : les fonctionnalités qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas aussi urgentes : Nécessaire mais pas aussi critique en termes de temps que les fonctionnalités indispensables

: les fonctionnalités qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas aussi urgentes : Nécessaire mais pas aussi critique en termes de temps que les fonctionnalités indispensables pourraient avoir : des fonctionnalités nécessaires mais pas aussi critiques que les fonctionnalités indispensables : Les fonctionnalités indispensables dont l'utilisateur peut se passer

: des fonctionnalités nécessaires mais pas aussi critiques que les fonctionnalités indispensables : Les fonctionnalités indispensables dont l'utilisateur peut se passer Ne pas avoir : Pas assez important pour être sur le radar de l'équipe

C'est une excellente méthode à suivre si les besoins de l'utilisateur sont clairs et s'ils constituent la principale considération pour la prise de décision. La méthode de développement de systèmes dynamiques (DSDM), cadre agile de réalisation de projets, privilégie la méthode MoSCoW comme cadre de hiérarchisation des priorités.

Les avantages et les inconvénients de la MoSCoW sont les suivants Le cadre de priorisation est simple et facile à utiliser. Les décisions peuvent être arbitraires en l'absence de données sur les besoins des utilisateurs Effacées et axées sur le client - Il est facile de surestimer le nombre de fonctionnalités indispensables La liste des fonctionnalités indispensables peut être facilement surestimée par les équipes non-techniques

avantages et inconvénients de la méthode MoSCoW

2. Modèle de notation RICE

RICE est l'abréviation de reach (portée), impact (impact), confidence (confiance) et effort (effort). Le modèle de notation La hiérarchisation RICE attribue des valeurs à chacun de ces paramètres et calcule un score combiné sur la base duquel les fonctionnalités sont classées par ordre de priorité.

La portée correspond au nombre de personnes ou d'utilisateurs qui seront concernés par la fonctionnalité (dans un laps de temps donné)

correspond au nombre de personnes ou d'utilisateurs qui seront concernés par la fonctionnalité (dans un laps de temps donné) L'impact fait référence à la mesure dans laquelle les utilisateurs seront touchés, souvent sur une échelle de 0,25 à 3 (où 3 représente un impact massif)

fait référence à la mesure dans laquelle les utilisateurs seront touchés, souvent sur une échelle de 0,25 à 3 (où 3 représente un impact massif) **La $$$a fait référence au niveau de certitude des estimations de portée et d'impact, généralement représenté sous forme de pourcentage

L'effort est la quantité de travail requise par la fonctionnalité, généralement estimée en mois-personnes

Une fois que vous disposez de ces nombres, vous calculez le score RICE à l'aide de la formule suivante.

Score RICE = (Portée × Impact × Confiance) / Effort

Le score RICE représente la valeur business potentielle de la fonctionnalité par rapport aux efforts/ressources de développement. Les fonctionnalités ayant un score RICE élevé sont prioritaires.

Les caractéristiques ayant un score RICE plus élevé sont prioritaires La valeur de confiance compense l'éventuelle perte de valeur de la fonctionnalité par rapport à l'effort et aux ressources de développement La valeur de confiance compense l'incertitude de l'estimation. L'estimation de la portée, de l'impact, de l'effort, etc. peut être difficile, ce qui crée des scores arbitraires L'estimation de la portée, de l'impact, de l'effort, etc. peut s'avérer difficile, ce qui crée des scores arbitraires

avantages et inconvénients du modèle de notation RICE

3. Modèle Kano

Tout comme le MoSCoW prend en compte les besoins des utilisateurs, le modèle de Kano hiérarchise les fonctionnalités en fonction de la satisfaction des clients. Créé par l'expert en gestion de la qualité Noriaki Kano, ce modèle classe les fonctionnalités en :

Bases : Sans ces fonctionnalités, le client sera insatisfait

: Sans ces fonctionnalités, le client sera insatisfait Besoins : Ces fonctionnalités améliorent la satisfaction du client

: Ces fonctionnalités améliorent la satisfaction du client Delighters : Ces fonctionnalités vont au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire le client

Parfois, les opérations sur les produits les équipes peuvent également utiliser deux autres catégories, telles que la "qualité indifférente", c'est-à-dire les fonctionnalités qui ne satisfont ni n'insatisfont les clients, et la "qualité inverse", c'est-à-dire les fonctionnalités qui pourraient créer de l'insatisfaction lorsqu'elles sont mises en œuvre.

Les avantages et les inconvénients de cette méthode sont décrits dans le tableau ci-dessous Le processus d'établissement des priorités et la collecte des données CSAT peuvent prendre beaucoup de temps Les clients sondés peuvent ne pas comprendre/imaginer les fonctionnalités qui seront développées à l'avenir L'expérience utilisateur (UX) est connectée à la qualité du produit. Elle se concentre uniquement sur la satisfaction du client sans prendre en compte les efforts ou les ressources

les avantages et les inconvénients du modèle Kano

4. Quadrant valeur vs. effort

Le quadrant "valeur contre effort" est une version plus simple du modèle de notation RICE. Il compare la valeur dérivée d'une fonctionnalité, telle que le chiffre d'affaires, le bénéfice, l'acquisition de clients, les économies de coûts, etc. à l'effort nécessaire pour développer ladite fonctionnalité, y compris les risques, les dépendances et la complexité.

Les fonctionnalités sont réparties en quatre quadrants, comme dans la matrice d'Eisenhower, en fonction de leur valeur par rapport à l'effort fourni. Les fonctionnalités qui produisent la valeur la plus élevée par rapport à l'effort sont développées en priorité.

Les caractéristiques qui produisent la valeur la plus élevée par rapport à l'effort de développement sont prioritaires pour le développement La valeur et l'effort peuvent être définis de manière large, ce qui résulte en des estimations arbitraires La valeur et l'effort peuvent être définis de manière large, ce qui donne lieu à des estimations arbitraires L'effort et la valeur étant subjectifs, des désaccords peuvent survenir et retarder la prise de décision La dette technique et les fonctionnalités de performance risquent de ne pas être prioritaires en raison de l'impossibilité d'estimer la valeur

avantages et inconvénients du quadrant "Valeur vs. effort"

Pour une version plus simple de ce modèle, essayez le modèle de la Modèle de matrice des priorités ClickUp . Dans cette méthode, vous classez les fonctionnalités en fonction de deux dimensions : la priorité et l'importance. Vous les disposez visuellement sur une matrice 2×2, puis vous les travaillez une par une.

5. Notation de la CIE

L'ICE, comme vous l'avez peut-être deviné, est similaire au modèle de notation RICE, avec quelques différences mineures. ICE signifie impact, confiance et facilité.

Impact : L'effet potentiel ou la valeur business de la fonctionnalité

: L'effet potentiel ou la valeur business de la fonctionnalité Confiance : Certitude quant à l'impact et à la facilité estimés

: Certitude quant à l'impact et à la facilité estimés Facilité : Facilité : facilité avec laquelle cette fonctionnalité peut être développée, compte tenu des risques, des ressources et de la complexité

Score ICE = impact x confiance x facilité

Les fonctionnalités ayant un score ICE élevé sont prioritaires par rapport à celles ayant un nombre plus faible.

Les caractéristiques ayant un score ICE plus élevé sont prioritaires par rapport à celles ayant un score moins élevé L'impact et la facilité sont subjectifs, ce qui résulte en des scores arbitraires Le score de confiance permet de compenser les imprécisions de l'estimation La connexion entre la valeur de l'entreprise et l'effort/la facilité de développement. La définition de l'impact peut affecter de manière disproportionnée les décisions de priorisation

les avantages et les inconvénients de la notation par la glace

6. Evaluation des opportunités

Tiré du livre révolutionnaire d'Anthony Ulwick "Outcome-driven innovation", le modèle de notation des opportunités classe les fonctionnalités sur des échelles de satisfaction et d'importance. Le classement proprement dit est terminé par les clients. Les équipes posent donc deux questions aux clients :

Quelle est l'importance d'une fonctionnalité ou de la fonction qu'elle offre ?

Dans quelle mesure le client est-il satisfait des solutions actuelles permettant d'obtenir le même résultat ?

Cela permet d'identifier les fonctionnalités qui sont les plus importantes mais dont la satisfaction est la plus faible. Vous les classerez par ordre de priorité.

Vous pouvez également choisir de les classer par ordre de priorité La méthode est centrée sur le client, ce qui augmente les chances de créer de la valeur pour l'entreprise. Elle dépend de l'avis d'un client, qui peut ou non avoir des opinions sur les fonctionnalités à privilégier Les sondages pour chaque fonctionnalité de la feuille de route du produit peuvent être fastidieux pour l'équipe de développement et le client Les enquêtes pour chaque fonctionnalité de la feuille de route du produit peuvent être fastidieuses pour l'équipe de développement et le client

les avantages et les inconvénients de l'évaluation des opportunités

7. Plan de l'histoire

Le story mapping est un cadre de priorisation qui s'articule autour du parcours de l'utilisateur dans le produit.

En termes simples, les équipes de gestion des produits créent des colonnes pour chaque jalon important du parcours de l'utilisateur.

Par exemple, si vous développez un jeu de Solitaire, vos colonnes pourraient inclure la connexion, la conception des cartes, les paramètres, l'empilement des cartes, les animations d'achèvement du jeu, etc.

Sous chacune de ces colonnes, les équipes dressent la liste des fonctionnalités et les classent par ordre de priorité en fonction de leur importance dans l'expérience globale de l'utilisateur.

La plus grande utilité du mappage est d'identifier les fonctionnalités du produit minimum viable (MVP). Toutefois, lorsque le produit est suffisamment simple, ce cadre peut également être utilisé au-delà de l'étape du MVP.

Le story-mapping est un outil qui permet d'identifier les caractéristiques d'un produit minimum viable (MVP) La méthode est centrée sur le parcours de l'utilisateur, ce qui garantit une couverture maximale. Lorsque le parcours de l'utilisateur devient multiple et complexe, cette méthode peut perdre de sa simplicité La méthode est simple à utiliser et visuelle - il est facile de tracer la ligne (littéralement) autour de ce que vous ferez et ne ferez pas Elle permet aux équipes d'établir des priorités en fonction des activités, des tâches et des sous-tâches

les avantages et les inconvénients de la cartographie narrative

8. Coût du retard

Tous les cadres ci-dessus se concentrent sur les retombées de la fonctionnalité, telles que la valeur Business ou l'augmentation du score de satisfaction du client. L'établissement des priorités en fonction du coût du retard renverse la situation.

Lorsque vous utilisez le modèle du coût du retard, vous donnez la priorité aux fonctionnalités en fonction des conséquences de leur absence, c'est-à-dire que se passera-t-il si le client ne dispose pas de cette fonctionnalité aujourd'hui ? Ou combien de nouveaux utilisateurs seront perdus si nous ne disposons pas de certaines fonctionnalités de base ?

Le fait de prendre en compte le coût financier et le coût d'opportunité de ne pas faire le travail motive les équipes à terminer les choses les plus importantes en premier.

Les coûts financiers et les coûts d'opportunité de ne pas faire le travail motivent les équipes à faire les choses les plus importantes en premier Les valeurs monétaires attribuées aux fonctionnalités peuvent être arbitraires, ce qui rend l'ensemble du processus contre-productif Les valeurs monétaires attribuées aux caractéristiques peuvent être arbitraires, ce qui rend l'ensemble du processus contre-productif Teams : l'équipe se concentre sur l'efficacité, la rapidité et la valeur du processus

avantages et inconvénients du coût du retard

La liste ci-dessus n'est que l'une des plus populaires outils de hiérarchisation actuellement disponibles pour les équipes d'ingénieurs. En fonction de votre produit, de votre client et de vos besoins, vous pouvez choisir le cadre qui vous convient le mieux.

Par exemple, les équipes utilisent le modèle du test à 100 $$$a ou de l'achat d'une fonctionnalité lorsqu'elles ont des priorités concurrentes . Dans chacun de ces cas, les équipes prennent des décisions de priorité en fonction de ce à quoi elles dépenseraient leur budget (100 $).

Si vous êtes novice en matière de hiérarchisation des produits, vous pouvez commencer par un simple Matrice d'Eisenhower . Il existe des dizaines de modèles de hiérarchisation que vous pouvez choisir.

Quel que soit le cadre que vous utilisez, certains facteurs clés doivent être pris en compte. Examinons-les maintenant.

Choisir le bon cadre de priorisation

Il n'existe pas de cadre de hiérarchisation unique et universellement parfait. Lorsque vous avez besoin de simplicité, c'est le modèle Mon travail qui fonctionne le mieux. Lorsque vous disposez de ressources limitées, le modèle de la valeur par rapport à l'effort est plus approprié. Et lorsque la qualité de votre produit est primordiale, le modèle de Kano est utile.

Le choix du bon cadre de hiérarchisation dépend donc d'un certain nombre de facteurs, tels que les suivants.

Objectifs

Quels sont les objectifs de votre entreprise ? Quels sont les objectifs de votre produit ? Si vous en êtes à une étape très précoce, votre objectif principal peut être de lancer un MVP dans un délai imparti.

Pour cela, le cadre de la cartographie des histoires d'utilisateurs pourrait être le choix le plus approprié.

Ressources

Si vous êtes une petite organisation disposant de ressources de développement limitées, votre objectif peut être de créer des fonctionnalités qui auront un impact maximal avec un minimum de ressources. Votre cadre de priorisation doit en tenir compte.

Dans ce cas, le modèle RICE ou la matrice valeur/effort sont les plus appropriés.

Maturité de l'équipe

La meilleure façon d'établir des priorités est de collaborer. Mais nous ne faisons pas toujours appel à des équipes ayant la maturité nécessaire pour prendre des décisions clés.

Par exemple, une équipe de jeunes développeurs peut ne pas être en mesure de faire la distinction entre l'effort et la valeur Business.

Dans ce cas, les managers d'équipe prennent souvent des décisions au nom de l'équipe. Ensuite, des cadres de hiérarchisation comme RICE ou la valeur par rapport à l'effort sont utiles pour fournir à l'équipe la justification des décisions.

Données disponibles

La plupart des cadres quantitatifs, comme RICE ou ICE, s'appuient sur la force des données.

Par exemple, vous devez être en mesure de calculer avec une certitude raisonnable la portée ou l'impact d'une fonctionnalité spécifique.

Lorsque ces données ne sont pas disponibles, la décision peut devenir arbitraire et les opinions peuvent s'enflammer.

Si vous ne disposez pas de ces données, les méthodes collaboratives telles que le MoSCoW ou le story mapping constituent un meilleur choix.

Stratégie produit

Chaque organisation dispose d'une stratégie de gestion des produits . Un produit peut vouloir offrir une poignée de fonctionnalités d'une manière agréable. Un autre peut vouloir être l'application à tout faire, en la truffant de fonctionnalités. Un autre encore peut s'appuyer sur les attentes des clients. Une bonne hiérarchisation doit s'aligner sur la stratégie du produit.

Une fois que vous avez choisi la stratégie de hiérarchisation, il est temps de la mettre en œuvre efficacement.

Mise en œuvre de la hiérarchisation des produits dans des scénarios réels

Un cadre de hiérarchisation est simplement un outil qui vous guide dans la prise de décisions. Votre réussite dépend de la façon dont vous utilisez cet outil de manière cohérente et efficace. Pour ce faire, vous devez le mettre en œuvre dans votre organisation de manière approfondie à l'aide d'un outil de gestion de projet tel que ClickUp pour les équipes de produits . Voici comment procéder.

Identifier et catégoriser les tâches

Une bonne hiérarchisation des priorités nécessite un excellent carnet de commandes. Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que votre équipe dispose d'un carnet de commandes bien rempli de fonctionnalités à développer.

Créer un backlog

Donnez à chaque élément du backlog un nom différencié et ajoutez-en une description claire. Ces éléments modèles de gestion des tâches constituent un bon point de départ.

La meilleure façon de le faire est d'utiliser un outil de gestion des tâches tel que ClickUp . Créez une tâche pour chaque élément du carnet de commandes, ajoutez une description, créez des champs personnalisés et maintenez un enregistrement clair de tous les éléments.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-66.png Tâches ClickUp /$$img/

un carnet de commandes dynamique avec ClickUp Tasks_

Afficher les tâches

Affichez maintenant toutes vos tâches en un seul endroit, ce qui simplifie la prise de décision pour chacune d'entre elles. Les vues Liste, Calendrier et Tableau de ClickUp sont fantastiques pour cela. Ils vous aident à visualiser vos tâches, en vous permettant de faire glisser et de déposer des fonctionnalités dans vos bacs de priorité.

Catégoriser les tâches

Maintenant, catégorisez les tâches si votre cadre de priorisation en a besoin.

Par exemple, si vous choisissez le modèle de story mapping, vous devez classer vos tâches sous chaque jalon du parcours utilisateur. Modèle de matrice des priorités d'action de ClickUp offre un moyen simple de classer les tâches en fonction de l'effort et de l'impact. Ce modèle simplifie les décisions de priorisation et clarifie les étapes suivantes.

Attribuer des priorités et des propriétaires

Une fois les paramètres définis, il est temps de classer les tâches par ordre de priorité dans les catégories que vous avez choisies.

Prioriser

Réunissez-vous en équipe, affichez toutes les tâches en cours et placez-les dans les bonnes catégories de priorité. Utiliser Priorités des tâches ClickUp pour paramétrer les niveaux de priorité dès la Box.

la priorisation des tâches sur ClickUp_

En outre, vous pouvez également créer des champs personnalisés pour des niveaux de priorité personnalisés.

Par exemple, vous pouvez créer un champ personnalisé pour la priorisation du MoSCoW et proposer des options telles que "must-have", "should-have", "could-have" et "wont-have".

Pour une approche visuelle de ce processus, essayez les options suivantes Modèle de matrice de hiérarchisation de ClickUp . Ce modèle personnalisable convivial pour les débutants vous permet de faire glisser et de déposer des fonctionnalités sur une matrice 2×2 afin de les classer par ordre de priorité. Qui plus est ? Vous pouvez également maintenir votre réserve d'idées dans le même tableau blanc.

Assigner la propriété

Sur la base de vos discussions, attribuez la responsabilité des tâches aux membres de l'équipe.

Revoir et ajuster les priorités

Chaque sprint est un exercice de priorisation. Ce qui n'était pas si critique dans le sprint précédent pourrait bientôt devenir important. Les propriétaires de produits doivent donc rester adaptables afin de revoir et d'ajuster les priorités de temps à autre.

ClickUp facilite cette tâche. Tableaux de bord ClickUp affichent en temps réel la progression en cours de chaque tâche, ce qui vous permet de revoir et d'ajuster les priorités si nécessaire.

Par instance, si vous constatez qu'une fonctionnalité prend plus de durée que prévu, vous pouvez rapidement recalculer le score RICE et redéfinir les priorités.

rapports de l'empreinte sur les tableaux de bord ClickUp_

Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez également rationaliser les processus afin d'assister l'établissement des priorités et la livraison des produits. Par instance, si une fonctionnalité prend trop de temps, elle peut être notifiée au propriétaire du produit pour une redéfinition des priorités. Si un élément dépend d'une tâche incomplète, les développeurs peuvent en être informés pour procéder à des ajustements. Enfin, si le taux de satisfaction des clients à l'égard d'une fonctionnalité donnée est en baisse, celle-ci peut automatiquement être placée en tête de la liste des priorités.

Avec tous les cadres, outils et bonnes pratiques, vous avez maîtrisé.. comment établir des priorités dans votre travail . À présent, comment faire pour savoir si c'est efficace ? Voici quelques idées.

Mesurer la réussite de la hiérarchisation des produits

Pour beaucoup d'équipes, la priorisation des projets est un exercice subjectif. La réponse à la question de savoir ce qu'il faut construire ensuite est souvent une hypothèse. Même avec des cadres de travail éprouvés, la prise de décision comporte une part d'arbitraire.

La seule façon d'éviter cela est d'examiner la réussite de l'exercice de hiérarchisation lui-même. Voici comment procéder.

Comparer aux objectifs

L'objectif de l'entreprise est un facteur clé à prendre en compte lors de la hiérarchisation des fonctionnalités du produit. Mesurez la réussite de votre cadre de hiérarchisation en vous demandant si vous avez atteint lesdits objectifs.

Par exemple, si l'objectif de l'entreprise est d'améliorer la satisfaction des clients et que vous avez utilisé le modèle de Kano, mesurez l'augmentation des scores CSAT après le déploiement de la fonctionnalité.

Valeur de la mesure

De nombreux modèles de priorisation, notamment RICE, ICE, valeur vs effort, etc. s'appuient sur l'impact de la fonctionnalité sur l'entreprise. Ainsi, la meilleure façon de mesurer l'efficacité de la priorisation est de suivre si la valeur a réellement été réalisée.

Par exemple, si vous vous attendiez à ce que les inscriptions de nouveaux utilisateurs augmentent après la sortie de la dernière version avec des améliorations de performance, utilisez un widget sur le tableau de bord ClickUp pour en faire le suivi à partir de la date de sortie de la fonctionnalité.

Suivre l'exactitude des données

Si vous utilisez un modèle qui intègre les efforts dans les décisions de priorisation, alors vous pourriez également trouver une utilité au suivi de l'efficacité.

Par exemple, comparez la durée estimée à la durée réelle afin de vous assurer que les données que vous avez utilisées pour la hiérarchisation sont aussi précises que possible.

Performance de l'équipe

L'une des choses qui n'est pas souvent mesurée est la performance et la satisfaction de l'équipe. À fait l'équipe se sentir surchargée par le cadre de priorisation ? Prend-elle trop de temps ? Le cadre de hiérarchisation est-il adapté aux ressources disponibles ?

Pour mesurer l'efficacité de votre hiérarchisation, il est également utile de garder votre équipe à l'esprit. Réalisez de courts sondages pour comprendre l'impact de l'établissement des priorités sur la gestion de la charge de travail . Adaptez-vous en conséquence.

Priorisez la réussite avec ClickUp

La création d'un logiciel de qualité dépend d'un certain nombre de facteurs : l'orientation client, l'excellence technique, la disponibilité des ressources, une stratégie bien définie, le marché, etc. Pour équilibrer ces pièces mobiles et construire les fonctionnalités qui ont un impact maximal, vous avez besoin de deux choses : Le bon cadre de priorisation et un outil puissant pour le mettre en œuvre.

Dans cet article de blog, vous avez appris quelques-uns des cadres de priorisation les plus populaires utilisés par les équipes très performantes. Pour une gestion des priorités avec ClickUp, vous pouvez intégrer votre cadre de travail dans la planification de votre projet grâce à la plateforme de gestion de projet tout-en-un de ClickUp.

Utilisez ClickUp pour documenter, visualiser, catégoriser et prioriser votre backlog pour un développement de produit efficace. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .