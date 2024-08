Techniques de priorisation agile : Maîtriser les méthodes Scrum & ; RICE

L'un des principes de l'agile est la simplicité, qui comprend également "l'art de maximiser la quantité de travail non fait." Un moyen efficace par lequel les équipes agiles y parviennent est la hiérarchisation des priorités.

À travers l'agile, Gestion de projet Scrum , le développement lean, la programmation extrême et d'autres modèles d'ingénierie de ce type, la priorisation est un élément fondamental. Voyons ce que c'est, comment cela fonctionne et comment vous pouvez optimiser votre travail avec une bonne priorisation agile.

Comprendre la priorisation agile

La priorisation agile est le processus d'évaluation et de classement systématique des tâches/fonctionnalités/exigences en fonction de la valeur de l'entreprise, des besoins des clients, des dépendances, des risques et des commentaires des parties prenantes.

Pourquoi la priorisation agile est-elle importante ?

L'établissement des priorités est le formulaire de base de ce qui suit équipes agiles travaillent au cours de chaque itération. Cela aide à :

Choisir les fonctionnalités qui offrent une valeur maximale au client

Construire des incréments qui répondent aux besoins des clients

Optimiser l'affectation des ressources en fonction de ce qui est important

Atténuer les risques du projet grâce à la livraison précoce et cohérente de fonctionnalités à forte valeur ajoutée

S'adapter aux changements du marché

En quoi la priorisation agile diffère-t-elle des modèles traditionnels de planification du développement ?

Bien que les résultats soient les mêmes, la méthodologie agile est fondamentalement différente dans son approche. Voici comment.

Différences entre la priorisation traditionnelle et la priorisation agile

En savoir plus sur les différences entre la priorisation traditionnelle et la priorisation agile Le guide du débutant de ClickUp sur les méthodologies agiles .

Quatre niveaux de priorité

Dans la plupart des modèles, les équipes classent leurs tâches par ordre de priorité en les répartissant sur quatre niveaux.

Critique/urgente : Tâches qui exigent une attention immédiate en raison de leur importance et de leur sensibilité au temps

Élevé : tâches importantes mais moins sensibles au temps que les tâches critiques

Moyenne : Tâches importantes mais pouvant être reportées si nécessaire

Faible : tâches moins urgentes ou moins critiques que les autres

Avant de voir comment vous pouvez appliquer une technique agile de priorisation dans votre équipe, voyons ce qu'elle implique.

Composantes de la priorisation agile

La priorisation agile prend en compte différents composants pour déterminer ce sur quoi l'équipe travaille.

Les besoins des clients : Les besoins et les demandes du client tels qu'ils ressortent de la recherche UX, des commentaires des utilisateurs ou de l'observation des tickets/rapports de bug

Tendances du marché : Évolution du marché, des tendances, des bonnes pratiques et des failles de sécurité

Valeur de l'entreprise : Recettes, rentabilité, satisfaction de la clientèle et autres valeurs d'entreprise dérivées de chaque fonctionnalité

Utilisabilité : Toute préoccupation ou lacune dans la capacité du client à utiliser le produit entièrement et efficacement

Compromis : À quoi l'équipe devrait-elle renoncer comme résultat du choix d'une fonctionnalité particulière ?

Statistiques : Les équipes agiles utilisent un certain nombre de techniques statistiques telles que l'analyse de Pareto, l'analyse coût-bénéfice et l'analyse des risques pour les aider à établir des priorités. Ils utilisent également divers modèles éprouvés dans le cadre de ce processus.

Modèles de priorisation dans le développement agile

Bien que les paramètres de décision soient clairs, il peut être difficile d'établir des priorités. Par instance, une étude UX pourrait suggérer que les clients exigent deux choses - une application mobile et la personnalisation - de manière égale. À faire face à de telles situations, comment établir des priorités ?

En utilisant les différents modèles de priorisation agiles disponibles. Nous allons en examiner quelques-uns ci-dessous.

1. Modèle de hiérarchisation des exigences

Le modèle de hiérarchisation des exigences permet d'évaluer et de classer les fonctionnalités en fonction de leur importance, de leur valeur et de leur impact sur les objectifs du projet.

Dans ce modèle, les équipes classent généralement la fonctionnalité envisagée sur une échelle de faible, moyen, élevé et urgent en fonction de son potentiel à faire avancer les objectifs du projet.

2. Modèle Kano

Le modèle Kano classe par ordre de priorité les fonctionnalités qui auront un impact maximal sur le taux de satisfaction des clients.

Comme la plupart des autres modèles, le modèle Kano se concentre strictement sur le client. Il aide les équipes à identifier les fonctionnalités à fort taux de satisfaction, qui peuvent ensuite être classées par ordre de priorité en effectuant une analyse coûts-avantages.

3. Hiérarchisation du MoSCoW

La hiérarchisation MoSCoW classe les exigences en quatre niveaux de priorité : Must-Have, Should-Have, Could-Have et Won't-Have.

Grâce à ce cadre, les équipes peuvent clairement distinguer ce qui est important dans l'immédiat de ce qui peut être réalisé à long terme. Il aide également à le forfait de capacité agile .

4. Priorité Poker

Également connu sous le nom de poker de la planification, le poker des priorités est une stratégie gamifiée dans laquelle chaque membre de l'équipe utilise des cartes pour estimer la durée/l'effort/les points d'histoire pour chaque tâche du backlog de produit.

En intégrant les estimations et les contributions de chacun, le poker des priorités est un moyen transparent de prendre des décisions de groupe.

5. test des 100 dollars

Le test des 100 dollars est similaire au poker des priorités, à quelques différences près. Chaque membre de l'équipe dispose d'un budget hypothétique de 100 $, qu'il peut dépenser pour des fonctionnalités en fonction de leur valeur perçue. Il s'agit d'une méthode de hiérarchisation pondérée qui convient parfaitement aux paramètres de groupe.

L'objectif principal du test des 100 dollars est la valeur pour le client, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur l'allocation de ressources limitées à des éléments qui produisent un retour sur investissement maximal.

6. Classement par pile

Le classement par pile permet de classer chaque tâche par priorité, les éléments essentiels étant les mieux classés et les éléments les moins importants les moins bien classés. Pour chaque sprint, l'équipe sélectionne les éléments les mieux classés pour les développer.

Chaque fois qu'un nouvel élément est ajouté au carnet de commandes, le propriétaire du produit le compare aux tâches existantes et lui attribue un rang, en l'insérant dans la liste des priorités.

7. Coût du retard

Le modèle de hiérarchisation du coût du retard se concentre sur les conséquences plutôt que sur les bénéfices.

Dans ce modèle, les équipes quantifient l'impact du report des tâches ou des fonctionnalités. Elles classent ensuite les tâches par ordre de priorité en fonction du coût potentiel d'un retard de livraison. La prise en compte des conséquences financières d'un retard permet de prendre des décisions éclairées en matière d'établissement des priorités et d'affectation des ressources.

8. Matrice des priorités

La matrice des priorités agile est un outil visuel pour Les équipes Scrum à hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Il transmet les priorités aux parties prenantes et assure l'alignement organisationnel en donnant aux équipes une image claire des priorités, ce qui les aide à se concentrer sur l'achèvement des tâches de grande valeur en premier.

Maintenant que vous êtes à l'aise avec quelques modèles agiles de hiérarchisation, explorons quelques autres techniques que vous pouvez appliquer à votre projet de développement planification du sprint réunions.

Techniques de priorisation agile

Certaines des techniques de planification de projet les plus populaires ont été adaptées au mode de travail agile pour produire des résultats extraordinaires. Parmi les plus courantes, citons .

La matrice d'Eisenhower : 4 quadrants Gestion agile du temps

La matrice d'Eisenhower divise les tâches en quatre quadrants : Urgent et important, ni urgent ni important, pas urgent mais important, et urgent mais pas important.

Ce modèle simple aide les équipes à clarifier les réponses à deux questions : Est-il important de le faire ? Doit-elle être Terminée maintenant ?

RICE : Techniques de priorisation agile équilibrée

RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) classe les fonctionnalités en fonction de leur impact et de leur effort potentiels.

Portée : À combien de personnes vous attendez-vous à toucher dans le délai imparti ?

Impact : Combien de conversions/ventes/actions faites-vous ?

Confiance : Quel est le degré de confiance que vous accordez à vos estimations concernant les deux facteurs ci-dessus ?

Effort : Quels sont les efforts nécessaires pour achever cette fonctionnalité ?

Weighted Shortest Job First [WSJF] (Travail le plus court pondéré)

La philosophie Agile considère que les tâches ayant la plus grande valeur et la durée la plus courte doivent être achevées en premier. La méthode de la tâche la plus courte pondérée s'appuie sur cette théorie.

WSJF (estimation) = Coût relatif du retard / durée relative du travail

Matrice Valeur vs Complexité/Effort

Le modèle valeur / complexité compare simplement la valeur business potentielle (revenus, bénéfices, acquisition de clients, etc.) d'une nouvelle fonctionnalité à l'effort / la complexité de son développement.

Ce modèle répartit également les options sur quatre quadrants, en donnant la priorité à celles qui présentent une valeur élevée et un faible effort au départ.

Priorité Agile dans Scrum

Le fait que nous ayons parlé de hiérarchisation "agile" ne signifie pas qu'elle ne s'applique pas aux équipes de développement logiciel qui suivent d'autres méthodes.

La priorisation dans Scrum Scrum agile les équipes utilisent

des modèles de hiérarchisation et des techniques régulièrement dans le cadre de leur travail. Les équipes tirent des fonctionnalités/bugs du backlog du produit pour le travail au cours de chaque sprint. Les décisions concernant les éléments à retirer du backlog sont prises à l'aide d'une méthode agile de priorisation.

Ici, le propriétaire du produit évalue les éléments disponibles avec un certain toilettage du backlog. Il utilise l'un des modèles/techniques de priorisation dont nous parlons ci-dessous pour classer les tâches.

Par exemple, s'il utilise le modèle Kano, il examinera les récits des utilisateurs pour les fonctionnalités les plus demandées. S'ils utilisent le modèle WSJF, ils prennent en compte les heures-personnes disponibles afin d'optimiser la gestion du temps.

La hiérarchisation des priorités dans le cadre d'un développement allégé

Le développement logiciel lean privilégie la valeur par rapport au volume, la flexibilité et l'amélioration continue. L'établissement de priorités joue un rôle clé dans le respect de ces principes.

Elle aide les équipes à trouver les tâches les plus utiles au lieu de se contenter d'augmenter la vitesse. La redéfinition régulière des priorités contribue à l'adaptabilité du processus. Les équipes Lean utilisent également des réunions de révision pour affiner le processus de hiérarchisation lui-même, en intégrant l'amélioration continue dans tout.

Si cela vous semble beaucoup de théorie, voyons comment cela fonctionne dans la pratique.

La priorisation agile : Instances du monde réel

L'établissement de priorités est un élément fondamental du développement agile de logiciels. Elle permet de séparer le bon grain de l'ivraie. Elle est utile et précieuse dans un large intervalle d'instances. Nous en présentons quelques-uns ci-dessous.

$$$a Réalisation d'un produit minimum viable (MVP)

Un produit minimum viable est un produit qui comporte juste assez de fonctionnalités pour intéresser un adoptant précoce, qui peut l'utiliser, valider l'idée et donner un retour d'information significatif.

Mais à faire pour savoir quelles sont les fonctionnalités qui font d'un produit un produit minimum viable ? C'est là que les techniques de hiérarchisation peuvent s'avérer utiles.

La matrice de hiérarchisation des fonctionnalités permet d'identifier les fonctionnalités qui doivent être développées maintenant et celles qui doivent l'être plus tard

La méthode WSFJ permet d'identifier les fonctionnalités qui apporteront le maximum d'avantages en un minimum de temps

La matrice valeur/complexité permet d'identifier les fonctionnalités qui auront le plus d'impact dans la durée la plus courte

Créer un design centré sur l'utilisateur dans la priorisation Agile

Toute équipe agile a l'intention de créer une conception centrée sur l'utilisateur. Elles commencent avec l'intention de répondre aux besoins du client. Pourtant, au fil du temps, lorsque toutes les complexités de la gestion de produit s'installent, les budgets, les ressources et les exigences de la concurrence prennent le dessus. En conséquence, les équipes peuvent se laisser distraire.

La priorisation agile offre un cadre permettant aux équipes de rester sur le suivi qu'elles ont choisi. Des outils tels que les personas, les récits d'utilisateurs et les sessions de retour d'information permettent de se concentrer à nouveau sur le client. Les équipes peuvent jouer au poker des priorités ou donner des points d'histoire de leur test à 100 dollars aux histoires d'utilisateurs qu'elles pensent être les plus importantes.

Utiliser le modèle Kano pour la satisfaction du client

La satisfaction du client est toujours considérée comme un évènement post-facto. Les organisations mènent des sondages pour comprendre les niveaux de satisfaction après que le produit/service a été livré. Cela retarde votre capacité à développer des produits agiles qui répondent de manière proactive aux besoins des utilisateurs.

La priorisation agile inverse cette tendance. Elle pousse les équipes à se concentrer sur les tâches dont elles pensent que le client pourrait avoir besoin et vouloir. Le modèle de priorisation Kano est particulièrement efficace pour créer une conception centrée sur l'utilisateur en se concentrant sur les fonctionnalités qui ont le plus d'impact sur la satisfaction du client.

Déterminer le retour sur investissement dans le développement agile de produits grâce à la priorisation

Depuis le début, nous parlons de la création de valeur pour l'entreprise grâce à la priorisation agile. L'une des façons dont les équipes mesurent la valeur de l'entreprise est le retour sur investissement. À la fin de chaque sprint ou trimestre, les équipes peuvent demander :

Quelles nouvelles fonctionnalités ont contribué à l'acquisition de nouveaux clients ?

Quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées, contribuant à la satisfaction des clients ?

Quelles sont les fonctionnalités différenciatrices qui permettent de fidéliser les clients ?

De cette manière, vous pouvez quantifier le retour sur investissement, tirer les leçons des décisions prises par le passé et continuer à établir des priorités de manière efficace.

Hiérarchisation agile des fonctionnalités de sécurité

L'un des aspects critiques de la priorisation des fonctionnalités à construire est la compréhension de leur impact sur la cybersécurité. Les professionnels certifiés de la sécurité des systèmes d'information (CISSP) identifient et hiérarchisent les fonctionnalités liées à la sécurité qui nécessitent le plus d'attention.

Ils se concentrent sur les fonctionnalités de sécurité ainsi que sur les aspects de sécurité de chaque fonctionnalité à travers le code, le réseau et les intégrations, afin de construire une ligne de défense solide pour le client.

Tout au long de ces processus, les équipes agiles tirent un certain nombre d'avantages et sont confrontées à des défis en matière de priorisation. Voyons ce qu'il en est.

Avantages de la priorisation agile

Clarité pour une satisfaction accrue des clients : La priorisation agile rassemble toute l'équipe pour prendre des décisions autour de ce qui est important pour le client. Cela crée une clarté de pensée, qui conduit à une cohérence d'action, résultant en une expérience client fluide.

Collaboration : L'établissement des priorités n'est pas une tâche qui incombe à une seule personne. Les équipes agiles se réunissent avec les parties prenantes de l'entreprise pour prendre des décisions collectives. Cela renforce la collaboration et crée une propriété collective.

Concentration sur le retour sur investissement : Les équipes agiles utilisent la priorisation pour calibrer leur attention sur le retour sur investissement, qu'il s'agisse de la validation des clients, du chiffre d'affaires ou de la rentabilité. Par instance, une équipe qui construit un MVP peut se concentrer sur les fonctionnalités minimales viables.

Des changements adaptables et dynamiques : Lorsque les équipes priorisent les fonctionnalités à construire pour chaque sprint, elles sont en mesure de répondre aux demandes du marché, aux besoins des clients, aux incidents de sécurité ou aux moments décisifs.

Rétrospectives : La prise de décisions éclairées à l'aide de techniques de hiérarchisation permet de contrôler les performances. Lors des rétrospectives, les équipes peuvent discuter de l'intention et des résultats afin d'ajuster le plan d'action futur. Au fil du temps, elles peuvent créer modèles agiles pour la répétabilité et la cohérence.

Trop de cuisiniers : Souvent, lorsque l'on implique toutes les parties prenantes, cela peut entraîner un trop grand nombre d'opinions, des attentes irréalistes et des débats non résolus.

Un propriétaire de produit ou un Scrum master doit établir des paramètres clairs, faciliter des discussions productives et des discussions dans le temps pour avancer vers une décision.

Confusion dans le contexte: Il est courant que les membres de l'équipe comprennent différemment la même fonctionnalité, ce qui amène chacun à la classer/prioriser à sa manière.

Les propriétaires de produits doivent investir du temps et de l'énergie dans la construction d'un contexte clair. La rédaction d'histoires d'utilisateurs détaillées, la définition de critères d'acceptation et la clarification de la signification des termes " doit " et " devrait " sont d'excellents moyens d'y parvenir.

Équilibrer : Avec toute priorisation, l'équilibre entre les gains à court terme et les objets à long terme peut être un défi.

Allocation des ressources : La capacité d'adaptation peut parfois donner l'impression que le travail se fait en fonction d'un poteau d'affichage mobile. Cela affecte l'allocation des ressources et le moral de l'équipe.

Les managers d'équipe doivent communiquer de manière proactive pour aider les équipes à comprendre les avantages de l'adaptabilité. Chaque fois que vous effectuez un pivot, accompagnez l'équipe tout au long du processus décisionnel afin qu'elle comprenne pourquoi c'est important.

Ceci étant dit, voici comment vous pouvez mettre en œuvre des méthodes agiles efficaces de définition des priorités dans votre organisation.

Mise en œuvre de la priorisation agile

La priorisation agile est fondamentalement la capacité à prendre des décisions claires et efficaces sur ce qu'il ne faut pas faire. Cela peut engendrer des craintes et des regrets qui ne peuvent être atténués que par un processus solide.

Voici les grandes lignes du processus que vous pouvez suivre.

Établir vos objectifs

Les objectifs, comme leur nom l'indique, sont les buts que vous souhaitez atteindre avec votre produit. Comprendre cela permet de forfaiter la bonne feuille de route en établissant des priorités. À cette étape, définissez également vos limites/contraintes, telles que les budgets, les ressources, les échéanciers, etc. Documents ClickUp est un excellent moyen de documenter cela de manière qualitative, sur la base de laquelle vous pouvez définir des cibles sur Objectifs ClickUp .

Identifier les parties prenantes

Bien hiérarchisation des projets a besoin des bons décideurs. Identifier et inclure les parties prenantes dans le processus. En règle générale, les parties prenantes sont les suivantes

L'équipe Business, le sponsor du projet ou le représentant du client

Le propriétaire du produit

Le masqueur Scrum

Les équipes d'ingénieurs

Et surtout, les utilisateurs

Paramétrage des backlogs

Pour établir des priorités, vous avez besoin d'un ensemble d'options. Les backlogs de produit et de sprint dans la méthodologie agile/Scrum sont conçus pour permettre précisément cela.

Choisissez votre modèle de priorisation

Comme vous l'avez vu ci-dessus, il existe des dizaines de façons de prioriser les éléments pour votre sprint. Choisissez-en une qui travaille pour vous. Intégrez les parties prenantes et assurez-vous qu'elles comprennent toutes le processus. Organisez quelques sessions de priorisation fictives pour résoudre les éventuels problèmes de démarrage.

Examiner et réviser

Suivez de près les résultats de votre hiérarchisation. Recueillez les réactions des parties prenantes et optimisez en permanence.

Prioriser et construire des produits réussis avec ClickUp

Si vous regardez n'importe quel cadre de priorisation, vous verrez qu'il s'agit plus de ce qu'il ne faut pas construire que de ce qu'il faut construire. De la matrice d'Eisenhower au modèle MoSCoW, un seul des nombreux niveaux concerne l'action immédiate.

Les listes de fonctionnalités, les types de tâches, les dépendances, le tableau Kanban, les checklists, etc. sont tous conçus pour vous donner le pouvoir de l'information pour prendre des décisions.

FAQ sur la priorisation agile

1. Quel est le modèle de priorisation dans Scrum ?

La priorisation dans Scrum se réfère au choix ou à l'extraction des bons éléments du backlog de produit sur lesquels travailler au cours d'un sprint. Les modèles les plus fréquemment utilisés sont la priorisation basée sur le risque, la priorisation basée sur la valeur, la priorisation basée sur l'opportunité et la priorisation basée sur la dépendance.

2. Quelle est la méthode de priorisation en Agile ?

La priorisation Agile utilise diverses méthodes telles que Kano, MosCoW, poker des priorités, coût du retard, RICE, etc.

3. Qu'est-ce que la matrice de priorité en Agile ?

La matrice des priorités dans Agile classe les tâches sur un quadrant en fonction de leur importance et de l'urgence/l'effort qu'elles impliquent.

4. Qu'est-ce que le modèle de priorisation des exigences ?

Le modèle de hiérarchisation des exigences permet d'évaluer et de classer les fonctionnalités en fonction de leur importance, de leur valeur et de leur impact sur les objectifs du projet.

5. Quelle est la priorité la plus élevée dans la méthodologie Agile ?

La priorité la plus élevée dans la méthodologie agile est "critique" Si vous utilisez un modèle de hiérarchisation différent, tel que le MoSCoW, votre priorité la plus élevée sera "indispensable"

6. Qu'est-ce que la hiérarchisation des exigences du système ?

La hiérarchisation des exigences du système consiste à identifier les fonctionnalités les plus précieuses que votre système doit fournir. Cela permet d'éviter les dérives, de donner la priorité à des éléments de faible valeur, de gaspiller des ressources, etc.

7. Qu'est-ce qui est priorisé dans la méthode Agile ?

Les équipes Agile donnent la priorité à ce qui doit être construit dans le prochain sprint/itération. Il peut s'agir de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations ou de corrections de bugs.

8. Quels sont les 4 niveaux de priorisation des tâches ?

Critique/urgente, élevée, moyenne et faible