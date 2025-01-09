Comment créer une feuille de route « Maintenant-Prochainement-Plus tard » pour mieux hiérarchiser les priorités

Vous êtes au milieu d'un projet qui vous tire dans dix directions différentes. Tout le monde demande des mises à jour, les priorités changent quotidiennement et il est impossible de décider ce qui est urgent.

La feuille de route « maintenant-ensuite-plus tard » simplifie le processus en divisant votre travail en étapes claires : ce qui nécessite votre attention immédiate, ce qui vient ensuite et ce qui peut attendre

Elle est simple, adaptable et parfaite pour planifier des projets complexes.

Dans cet article, nous allons explorer comment cette feuille de route travaille, les raisons de son efficacité et la manière dont vous pouvez l'utiliser pour améliorer la planification et l'exécution de vos projets. 🗂️

⏰ Résumé en 60 secondes 🛣️ Une feuille de route « Maintenant-Prochainement-Plus tard » aide à hiérarchiser les tâches et à améliorer la concentration de l'équipe 🛣️ Elle améliore l'adaptabilité, la clarté et l'alignement stratégique les outils ClickUp tels que Objectifs, Tâches, et vue Liste, Tableau, et Échéancier affichent la gestion des tâches 🛣️ Une révision régulière garantit que la feuille de route reste pertinente et alignée sur les objectifs

Qu'est-ce qu'une feuille de route « Now-Next-Later » ?

la feuille de route « maintenant-ensuite-plus tard » est un cadre de hiérarchisation flexible qui organise les tâches ou les projets en trois catégories claires : ce qui nécessite une attention immédiate (maintenant), ce qui doit suivre rapidement (ensuite) et ce qui peut attendre (plus tard). *

Elle vous offre une structure claire sans rigidité, ce qui la rend idéale pour les équipes produit qui doivent s'adapter rapidement à l'évolution des priorités.

🔍 Le saviez-vous ? Le cadre « maintenant-ensuite-plus tard » a été conceptualisé à la fin des années 2000 et a été progressivement adopté dans divers secteurs.

Éléments de la feuille de route « Maintenant-Prochainement-Plus tard »

La planification d'une feuille de route de projet n'a pas besoin d'être compliquée. La feuille de route « maintenant-ensuite-plus tard » vous aide à vous concentrer sur ce qui est le plus important à l'instant présent tout en gardant un œil sur ce qui va suivre.

Décomposons les éléments clés qui font du travail.

Maintenant

La section « maintenant » comprend les tâches nécessitant une action immédiate. Il s'agit de priorités essentielles qui ont un impact direct sur les objectifs actuels de l'équipe.

📌 Exemple : Résoudre une panne du système affectant les utilisateurs ou livrer une fonctionnalité promise dans le sprint de cette semaine.

Suivant

La section « Prochain » se concentre sur les tâches qui suivent les tâches immédiates. Ces tâches sont importantes, mais ne nécessitent pas une attention immédiate.

📌 Exemple : Préparation de maquettes fonctionnelles pour une fonctionnalité à venir ou réalisation d'entretiens avec les utilisateurs afin de recueillir leurs commentaires.

Plus tard

La section « Plus tard » regroupe les tâches qui sont importantes, mais qui peuvent attendre que les ressources soient disponibles. Il s'agit généralement d'objectifs à long terme ou d'idées qui n'ont pas encore été pleinement développées.

📌 Exemple : Rechercher des intégrations potentielles avec des outils tiers ou explorer de nouveaux concepts de conception pour les futures versions de produits.

💡 Conseil de pro : Le passage à une feuille de route « maintenant-ensuite-plus tard » peut nécessiter d'ajuster votre langage de gestion de produit et de former les parties prenantes. Aidez les membres de l'équipe réticents à comprendre ses avantages à l'aide d'une présentation ou d'un module de formation.

Avantages de l'utilisation d'une feuille de route « Maintenant-Prochainement-Plus tard »

Lors de la gestion des tâches et des projets d'entreprise, il est essentiel d'afficher une vision claire de ce qui doit être fait et à quel moment. Une feuille de route « Maintenant-Ensuite-Plus tard » permet de décomposer les tâches afin que tout le monde reste sur la bonne voie.

Voyons pourquoi cela fait un tel travail. 🎯

Adaptabilité et flexibilité

L'un des principaux avantages de la feuille de route « maintenant-ensuite-plus tard » est sa flexibilité. Elle permet aux équipes d 'ajuster facilement les priorités à mesure que de nouvelles informations apparaissent ou que le projet évolue.

Les tâches de la section « maintenant » peuvent être rapidement déplacées vers « ensuite » ou « plus tard » lorsque des problèmes urgents surviennent, tels qu'un bug de dernière minute ou une demande urgente d'un client.

📌 Exemple : si une mise à jour de sécurité de haute priorité survient pendant un sprint, l'équipe peut la déplacer vers la section « maintenant » et traiter le problème sans perturber le flux global du projet.

Différents niveaux de certitude

Toutes les tâches n'ont pas le même niveau de clarté ou d'urgence. La feuille de route « maintenant-ensuite-plus tard » permet aux équipes de classer le travail en fonction de son degré de certitude ou de définition.

Les tâches de la phase « maintenant » sont bien définies et nécessitent une attention immédiate. Parallèlement, les tâches des phases « ensuite » et « plus tard » peuvent encore nécessiter une planification stratégique, des recherches ou des commentaires supplémentaires avant de pouvoir être pleinement exécutées.

📌 Exemple : L'équipe de conception peaufine les modifications de l'interface utilisateur de priorité élevée dans la section « maintenant ». Dans la phase « ensuite », elle crée des maquettes fonctionnelles pour une nouvelle fonctionnalité du tableau de bord, en attendant les commentaires de l'équipe.

Clarté et concentration

Grâce à des catégories claires pour les tâches immédiates, à venir et futures, les membres de l'équipe peuvent se concentrer sur les tâches urgentes à accomplir. La feuille de route élimine l'incertitude liée à la gestion de plusieurs priorités de fonctionnalité et permet à chacun de savoir exactement ce qui figure sur sa liste de tâches.

📌 Exemple : L'équipe produit peut être en train de finaliser une mise à jour majeure dans la section « maintenant » tout en préparant une amélioration des fonctionnalités dans la section « ensuite », ce qui permet de garder chaque phase organisée.

Alignement stratégique

La feuille de route « maintenant-ensuite-plus tard » aide les équipes à aligner leurs tâches quotidiennes sur leurs objectifs stratégiques à long terme.

Elle garantit que les tâches urgentes ne prennent pas le pas sur les objectifs importants à long terme. Cette harmonisation stratégique garantit que chaque tâche, qu'elle soit imprévue ou tournée vers l'avenir, contribue à la vision globale.

exemple :* L'équipe d'assistance à la clientèle résout les tickets critiques escaladés dans la phase « maintenant » tout en élaborant une stratégie de mise à jour de la base de connaissances dans la phase « plus tard » afin de traiter de manière plus proactive les problèmes récurrents des clients.

🔍 Le saviez-vous ? Le cadre « maintenant-ensuite-plus tard » aide les équipes à s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise et des clients. En effet, cette méthode n'impose pas de dates ou de séquences de lancement strictes, ce qui permet aux équipes de s'adapter en fonction de l'évolution des circonstances.

Mise en œuvre de la feuille de route « Maintenant-Prochainement-Plus tard »

La création d'une feuille de route « maintenant-ensuite-plus tard » est essentielle pour rester concentré, mais sa gestion entre plusieurs équipes et d'innombrables tâches peut s'avérer difficile.

C'est là que ClickUp entre en jeu. 🤩

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp pour les équipes produit vous offre une plateforme centralisée pour planifier, gérer et suivre votre feuille de route.

Découvrons comment créer et mettre en œuvre une feuille de route efficace « maintenant-ensuite-plus tard » avec ClickUp.

1. Définissez vos objectifs et identifiez les initiatives clés

La première étape pour élaborer une feuille de route de réussite consiste à définir vos objectifs.

Commencez par identifier ce que vous souhaitez accomplir, par exemple lancer une nouvelle fonctionnalité produit, améliorer l'expérience utilisateur ou renforcer le service client. Ces objectifs doivent s'aligner sur vos objectifs commerciaux généraux.

Une fois que vous les avez définies, décomposez-les en initiatives clés sur lesquelles votre équipe peut se concentrer.

Définissez et suivez des objectifs mesurables avec ClickUp Objectifs

ClickUp Objectifs est un excellent outil de planification stratégique qui permet de définir des objectifs généraux et de les diviser en objectifs plus petits et plus faciles à gérer. Il vous permet de créer des objectifs, des tâches, des jalons et des résultats chiffrés spécifiques et mesurables, et de suivre la progression en temps réel.

De plus, vous pouvez regrouper les objectifs connexes et créer des dépendances entre les tâches afin d'équilibrer les tâches présentant différents niveaux de certitude ou d'urgence.

exemple :* si votre objectif est d'améliorer la fidélisation de la clientèle, vous pouvez vous fixer comme objectif « d'augmenter le taux de fidélisation de la clientèle de 10 % au premier trimestre ». Ensuite, décomposez cet objectif en initiatives telles que « lancer une nouvelle fonctionnalité » ou « réorganiser le processus d'intégration »

Les objectifs ClickUp aident les membres de chaque service à rester concentrés sur ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel lors du lancement d'un nouveau produit.

Les objectifs ClickUp aident les membres de chaque service à rester concentrés sur ce qui est vraiment important, ce qui est essentiel lors du lancement d'un nouveau produit.

💡 Conseil de pro : Ajoutez une colonne « Vision stratégique » ou des points de contrôle trimestriels dans la feuille de route du produit afin d'aligner vos stratégies actuelles et futures à long terme.

2. Application de la feuille de route

Une fois que vous avez défini vos objectifs et vos initiatives, vous pouvez appliquer la feuille de route « maintenant, ensuite, plus tard ».

Organisez les tâches au sein de chaque phase tout en veillant à ce qu'elles s'alignent sur la vision stratégique globale. Au cours de cette étape, concentrez-vous sur :

Hiérarchisation : Concentrez-vous sur ce qui nécessite une attention immédiate tout en planifiant les étapes suivantes et les objectifs à long terme

Exécution : Assurez-vous de hiérarchiser les tâches et les activités en fonction des ressources existantes

Flexibilité : Veillez à ce que la feuille de route reste adaptable, afin de pouvoir l'ajuster à mesure que les priorités changent et que de nouvelles informations apparaissent

Ajoutez des échéances, des assignés et des informations supplémentaires à chaque tâche ClickUp avec ClickUp Tasks

Les tâches ClickUp constituent la base de la gestion de votre feuille de route de projet.

Imaginons que vous lanciez un nouveau produit. Vous pouvez diviser votre feuille de route en différents départements tels que la recherche, la conception, les tests et la préparation du lancement.

Une fois vos catégories définies, vous pouvez créer des tâches pour chacune d'entre elles.

📌 Exemple : Les tâches de la catégorie « Recherche » peuvent inclure : Maintenant : Recueillez les données fondamentales, comblez les lacunes urgentes en matière de connaissances et consultez des experts du champ prochaine étape : *Réalisez une analyse concurrentielle, des entretiens ou des sondages auprès des utilisateurs et une analyse des tendances du marché Plus tard : Recherchez les dernières innovations dans le champ, la vision à long terme, les études de scalabilité et la faisabilité des projets futurs

Les vues ClickUp sont le moyen idéal pour visualiser vos priorités. Chaque vue offre une façon unique d'organiser et de suivre vos tâches.

Vue Liste ClickUp

Organisez les tâches par ordre d'urgence à l'aide de la vue Liste de ClickUp

La vue Liste de ClickUp est idéale pour les équipes qui préfèrent une disposition simple et linéaire. Elle crée des listes de tâches et les organise en catégories personnalisées. Vous pouvez les déplacer à l'aide de son interface simple par glisser-déposer lorsque cela est nécessaire.

De plus, elle affiche en un coup d'œil les personnes assignées, les dates d'échéance et les descriptions des tâches pour garantir la clarté.

*vue Tableau ClickUp

Visualisez votre feuille de route grâce à l'interface simple de glisser-déposer de ClickUp vue Tableau

Si votre équipe préfère une approche plus visuelle, la vue Tableau de ClickUp est le choix idéal. Inspirée du tableau Kanban, elle comporte des colonnes représentant chaque phase de la feuille de route. Vous pouvez facilement glisser-déposer les tâches d'une phase à l'autre à mesure que les priorités évoluent.

afficher l'Échéancier ClickUp*

Planifiez vos tâches dans le temps grâce à la vue chronologique de ClickUp afin de créer une feuille de route claire et chronologique

La vue Échéancier de ClickUp vous offre une vue d'ensemble de vos tâches au fil du temps. Cette vue est parfaite pour les équipes qui doivent planifier des projets avec des dates de début et de fin spécifiques.

Vous pouvez mapper les tâches en leur attribuant des dates de début et des dates d'échéance, ce qui permet de créer une séquence claire d'évènements.

exemple : *Supposons que vous deviez lancer une nouvelle fonctionnalité dans trois mois. Dans ce cas, vous pouvez placer des tâches telles que « Construire l'infrastructure backend » (Maintenant), « Concevoir l'interface utilisateur » (Prochainement) et « Tester la fonctionnalité » (Plus tard) le long de l'échéancier du projet pour une visualisation efficace de la feuille de route.

3. Hiérarchisez les tâches et les activités

Une fois que vous avez classé les tâches dans leurs phases respectives, il est temps de déterminer l'ordre d'exécution au sein de chaque phase. Une hiérarchisation efficace garantit que votre équipe s'attaque d'abord aux tâches les plus importantes, en utilisant efficacement les ressources et le temps.

Ajoutez des détails spécifiques à toutes les tâches dans ClickUp. Chaque tâche peut inclure des détails tels que les délais, l'urgence et l'impact, les membres de l'équipe assignés et les mises à jour sur l'avancement, ce qui permet à chacun de comprendre clairement ce qui doit être fait.

💡Conseil de pro : veillez à ajouter une description de la tâche, en précisant son objectif, les résultats attendus et sa contribution à l'objectif global.

Définissez les dépendances des tâches ClickUp pour vous assurer que les tâches sont effectuées dans le bon ordre

Une fois vos tâches définies, les dépendances de tâches ClickUp vous permettent d'établir des relations entre elles. Vous pouvez ainsi spécifier que certaines tâches à venir ne peuvent pas être lancées tant que d'autres ne sont pas achevées.

Supposons que votre feuille de route informatique comprenne une tâche telle que « Interroger les parties prenantes pour identifier les problèmes de performance » (Maintenant) et une tâche de suivi « Analyser les commentaires pour hiérarchiser les mises à niveau de l'infrastructure » (Prochainement).

Vous pouvez configurer les dépendances du projet de manière à ce que la tâche « Analyser les résultats des entretiens » ne démarre qu'une fois le processus d'entretien achevé.

Rationalisez les tâches répétitives et tenez tout le monde informé grâce aux automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp facilitent la rationalisation des tâches répétitives. Vous pouvez créer des règles d'automatisation qui déclenchent certaines actions, telles que l'attribution de tâches, la notification des membres de l'équipe ou le déplacement de tâches entre les phases.

Les automatisations permettent de gagner du temps et de réduire le travail manuel, rendant la gestion de projet de la feuille de route encore plus efficace.

Configurez une automatisation pour avertir l'équipe lorsqu'une tâche passe de « Prochain » à « Maintenant », afin que tout le monde reste informé. Vous pouvez également automatiser l'attribution des tâches, de sorte que lorsqu'une tâche passe dans la colonne « Maintenant », elle soit automatiquement attribuée au bon membre de l'équipe.

💡 Conseil de pro : la mise en place du cadre peut prendre plusieurs sessions, en particulier si les commentaires des clients sont nécessaires. Il peut être utile de préremplir certaines parties de la feuille de route du produit avec des exemples ou des réponses à des questions.

Télécharger ce modèle Le modèle de feuille de route de projet de ClickUp aide votre équipe produit à suivre la progression des lancements, à élaborer des stratégies et à hiérarchiser chaque lancement en fonction des commentaires, et à favoriser une collaboration fluide avec toutes les équipes internes.

Si vous recherchez un modèle pour vous lancer rapidement, essayez le modèle de feuille de route de projet ClickUp.

Des campagnes marketing au développement agile en passant par la planification d'évènements, vous pouvez personnaliser le modèle en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez suivre la progression de votre forfait de lancement pour les fonctionnalités à venir, élaborer des stratégies et hiérarchiser chaque lancement en fonction des commentaires, et collaborer avec toutes les équipes internes concernées.

Imaginons que votre équipe gère le backlog d'une nouvelle application pour un nouveau produit. Vous pouvez utiliser le modèle pour organiser et hiérarchiser efficacement les tâches.

Dans la feuille de route, regroupez vos éléments en attente dans les catégories « Maintenant », « Ensuite » et « Plus tard ». Exemple :

Maintenant : Correction des bugs critiques et mise en œuvre des fonctionnalités essentielles telles que l'authentification des utilisateurs

Prochaine étape : Développer une option mode sombre et ajouter des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux

Plus tard : Exploration des recommandations basées sur l'IA et extension de l'assistance linguistique

4. Vérifiez et ajustez régulièrement

Pour que votre feuille de route reste dynamique, il est essentiel de revoir régulièrement la progression accomplie et de l'adapter en fonction des commentaires reçus. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie malgré les changements de priorité, les défis imprévus et les nouvelles opportunités.

Voici quelques mesures que vous pouvez inclure :

Suivi continu des taux d'achevé, des obstacles et des changements d'échéancier

Boucles de rétroaction pour recueillir les avis des parties prenantes et des membres de l'équipe

réévaluez les priorités et adaptez-vous au changement *en fonction des nouvelles tendances du marché, des informations sur les clients ou des contraintes en matière de ressources

Pour harmoniser ces contributions et ces commentaires, ClickUp propose un outil fiable : ClickUp Discuter! 🤩

Gardez les discussions dans leur contexte avec ClickUp Chat

Discuter unifie les discussions et la gestion du travail, garantissant ainsi que les informations essentielles sont toujours accessibles. Toutes vos discussions, tâches, commentaires, recherches et projets convergent en un seul endroit, vous évitant ainsi de manquer des mises à jour importantes.

Elle établit la connexion entre les discussions et les tâches correspondantes afin de préserver le contexte et la clarté. Par exemple, si vous discutez d'une tâche spécifique, telle que l'initiative « Lancement d'une nouvelle fonctionnalité », vous pouvez lier la discussion à la tâche elle-même, ce qui facilite la consultation des discussions et des décisions associées.

Voici quelques-unes de ses autres fonctionnalités :

Fils de discussion synchronisés : Assurez la cohérence des fils de discussion entre le discuter et les tâches

*messages : Créez du contenu long format, comme des mises à jour ou des annonces, directement dans les fils de discussion

Profil et planning des membres de l'équipe : Affichez les priorités de vos collègues et réservez des réunions sans quitter l'interface de discuter

fonctionnalités basées sur l'IA : *Utilisez l'IA pour rattraper les discussions manquées grâce à de courts résumés et créer des éléments à entreprendre directement à partir des messages

Instance, lorsque vous commencez votre journée de travail, utilisez AI CatchUp pour vous mettre rapidement au courant des discussions importantes que vous avez manquées. Cet outil rassemble les sujets clés et les points d'action, vous évitant ainsi d'avoir à passer au crible chaque message individuellement.

Informez les membres de l'équipe des actions requises avec ClickUp Assign Comments

De plus, la fonctionnalité « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp améliore la collaboration et permet à chacun de rester au courant des tâches et des commentaires. Vous pouvez attribuer des commentaires spécifiques aux membres de l'équipe dans « Tasks » (Tâches) et utiliser @mentions pour les avertir lorsque leur contribution ou leur intervention est nécessaire.

🤝 Rappel amical : Ajoutez les besoins des clients et les études de marché au processus de planification et de gestion des priorités. Examinez régulièrement les données clients et alignez la feuille de route en fonction des points faibles afin d'éviter tout décalage par rapport aux demandes du marché.

Bonnes pratiques pour l'utilisation de la feuille de route

La création d'une feuille de route n'est qu'un début : c'est la manière dont vous l'utilisez qui détermine sa réussite. Examinons quelques bonnes pratiques pour en tirer le meilleur parti. 👀

✅ Concentrez-vous sur les résultats

Commencez par définir votre objectif final.

Définissez clairement vos objectifs et assurez-vous que chaque tâche et chaque jalon s'alignent sur ces objectifs. Cette approche permet à l'équipe de rester concentrée sur les résultats plutôt que de se laisser distraire par des activités moins importantes.

Vérifiez régulièrement votre progression pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

✅ Communiquez clairement

L'efficacité d'une feuille de route dépend de sa communication. Utilisez un langage concis, des éléments visuels et des mises à jour régulières pour tenir tout le monde informé.

Partagez votre feuille de route avec toutes les parties prenantes et encouragez les commentaires afin de surmonter les défis et de répondre rapidement aux préoccupations potentielles. Cela garantit la coordination entre les équipes et minimise les malentendus.

✅ Restez simple

La simplicité est la clé de la réussite des feuilles de route « maintenant-ensuite-plus tard ». Résistez à la tentation d'inclure tous les détails : concentrez-vous sur les priorités générales et les livrables clés.

Une feuille de route simplifiée est plus facile à mettre à jour, à partager et à suivre, ce qui la rend plus exploitable pour toutes les personnes concernées.

✅ Utilisez une planification thématique

Organisez votre feuille de route autour de thèmes ou d'objectifs spécifiques. Cela permet de créer une structure logique qui établit la connexion entre les tâches et des objectifs plus larges.

Par exemple, une feuille de route marketing pourrait se concentrer sur des thèmes tels que la notoriété de la marque, la génération de prospects ou la fidélisation des clients.

📖 À lire également : 15 indicateurs clés de performance et indicateurs à suivre en matière de gestion de produits

donnez la priorité à la réussite immédiate de vos projets avec ClickUp*

Hiérarchiser le travail ne doit pas être un jeu de devinettes.

La feuille de route « Now-Next-Later » est un moyen simple de rester concentré et d'assurer la cohésion de votre équipe. Décomposer les objectifs en tâches gérables vous aide à répondre aux besoins immédiats tout en gardant une vue d'ensemble.

ClickUp, un outil de gestion de projet performant, rend la mise en œuvre de ce cadre simple et efficace. Ses outils intuitifs, tels que ClickUp Objectifs, Tasks, liste, Tableau et Échéancier, vous aident à organiser visuellement les tâches et à suivre la progression sans effort.

Ajoutez des fonctionnalités d'automatisation et de collaboration telles que ClickUp Chat, et vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour rester au fait de vos priorités sans effort.

