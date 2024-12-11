Comment utiliser l'IA pour le marketing produit (Use Cases & ; Tools)

En tant que spécialistes du marketing produit, vous jonglez avec de multiples tâches et attentes - de la rédaction de descriptions de produits convaincantes à la création d'approbations clients à grande échelle.

Heureusement, l'intelligence artificielle (IA) a franchi une étape pour vous faciliter la vie.

Avec l'augmentation des attentes des clients, l'IA n'est plus un luxe pour votre équipe marketing, mais un outil essentiel à votre réussite. Une petite vérification des faits ? 69,1 % des professionnels déclarent exploiter les outils marketing IA dans leurs stratégies - soit une augmentation de 12,5 % par rapport à 2023. 👀

L'IA automatise les tâches chronophages, libérant les spécialistes du marketing pour qu'ils se concentrent sur les activités de haut niveau stratégies de marketing produit de haut niveau . Laissez-nous vous montrer comment vous pouvez intégrer le marketing produit de l'IA dans votre stratégie, de la création de contenu à la l'analyse des produits .

Comprendre l'IA pour le marketing produit

L'un des plus grands défis du marketing produit aujourd'hui est de créer un contenu unique et convaincant à l'échelle. Lorsque chaque offre sous la marque a besoin d'un positionnement distinct et engageant, les spécialistes du marketing produit sont confrontés à une tâche colossale.

Dans ce scénario, les entreprises doivent investir massivement en ressources pour créer du contenu ou se contenter de descriptions moins percutantes. La première option est gourmande en temps et en budget, tandis que la seconde sacrifie la qualité.

Malheureusement, aucune de ces deux options n'est idéale. En effet, les clients exigent un contenu riche et informatif, et les moteurs de recherche récompensent les textes uniques et de qualité.

Pourquoi les stratégies traditionnelles n'aboutissent pas

Voici ce qu'il faut savoir : près de 95 % des nouveaux produits échouent ! S'en tenir aux stratégies traditionnelles de commercialisation des produits n'est tout simplement pas suffisant.

L'IA devient cruciale dans ce contexte, poussant à une meilleure coordination entre le marketing et les.. les équipes chargées des logiciels et d'améliorer l'efficacité.

Les stratégies traditionnelles de commercialisation des produits manquent souvent de la capacité d'adaptation nécessaire dans l'environnement actuel, qui évolue rapidement La dynamique du marché est en constante mutation et les préférences des consommateurs évoluent rapidement.

S'appuyer uniquement sur des processus manuels peut conduire à des opportunités manquées et à des délais de production lents. À l'inverse, l'IA offre une adaptabilité en temps réel, permettant aux spécialistes du marketing de rester à l'affût des tendances et de prendre rapidement des décisions éclairées.

✅ Fact check: Le rapport sur l'état du marketing produit montre que.. plus de 50 % des spécialistes du marketing produit estiment que la montée en puissance de l'IA a accru les attentes à l'égard de leur équipe.

Grâce aux outils d'IA, les spécialistes du marketing peuvent :

Économiser d'innombrables heures en automatisant les tâches répétitives

Mettre à l'échelle la création de contenu sans sacrifier la qualité

Générer des descriptions personnalisées et engageantes pour des milliers de produits

Faire passer le contenu existant par des algorithmes IA permet aux spécialistes du marketing de générer des descriptions et des approbations uniques à l'échelle. Cette évolution aide les spécialistes du marketing produit à gagner du temps tout en améliorant la qualité du contenu.

L'IA a déjà commencé à transformer le marketing produit. L'accent est désormais mis sur la rapidité avec laquelle les équipes peuvent adopter ces puissantes.. logiciels de marketing produit pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.

✅ Fact check: Une étude a révélé que.. 54% des équipes de marketing produit utilisent déjà des outils d'IA dans leurs stratégies, même si la profondeur de l'intégration de l'IA varie considérablement.

Mais comment l'IA est-elle exactement utilisée dans le marketing produit ?

Le cas d'utilisation le plus courant est la création de contenu. Les équipes de marketing produit utilisent des chatbots pour assister la rédaction de blogs, le développement de copies, la création d'e-mails de sensibilisation, et même l'optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Les spécialistes du marketing utilisent également l'IA générative pour l'étude de marché concurrentielle, le développement de persona et la création de stratégies de mise sur le marché

Holly Watson, Senior Product Marketing Manager chez AWS, a résumé la manière dont l'IA peut donner plus de pouvoir aux spécialistes du marketing produit en soulignant son impact sur l'exécution tactique :

Il existe de nombreux projets qui nécessitent une exécution tactique et une gestion de projet. L'IA générative peut aider ici afin que les équipes de marketing produit soient en mesure de passer plus de temps à rédiger, à rechercher les besoins et les comportements des clients et à élaborer des forfaits de marketing stratégique pour leur produit et leur organisation. _

Holly Watson, responsable senior du marketing produit chez AWS

Voyons quelques cas d'utilisation pour savoir comment l'IA peut simplifier votre flux de travail de marketing produit :

1. Recherche de clients

L'intégration des commentaires des clients peut faire des merveilles pour votre produit, pourtant.. moins de 40 % des spécialistes du marketing l'utilisent pour stimuler les discussions. Souvent, c'est parce qu'il est trop difficile de passer au crible des quantités massives de données.

L'IA peut transformer ces données brutes en informations précieuses. Les outils d'étude des clients pilotés par l'IA peuvent analyser le sentiment des clients, suivre les tendances et fournir des informations exploitables qui aident les spécialistes du marketing à mieux comprendre leur public.

Vous pouvez analyser les avis des clients, les posts sur les médias sociaux et les réponses aux sondages en utilisant le traitement du langage naturel (NLP) pour identifier les thèmes et les sentiments clés.

🌻Exemple : L'analyse de l'IA pourrait révéler que 70 % des clients adorent une nouvelle fonctionnalité du produit, mais ont des inquiétudes quant au prix. Elle pourrait également repérer des tendances émergentes dans les discussions sur les médias sociaux qui pourraient autrement passer inaperçues.

Ce qui est fascinant, c'est la façon dont le traitement du langage naturel capte des indices émotionnels subtils dans un texte écrit. Il va au-delà de l'analyse basique des sentiments pour détecter des nuances telles que l'incertitude, l'excitation ou le sarcasme. Cette compréhension profonde permet de donner forme à des messages marketing qui résonnent vraiment avec les besoins et les sentiments des clients.

2. Création de contenu et développement de textes

Davantage de spécialistes du marketing produit et de chefs de produit utilisent des outils IA génératifs pour créer du contenu, que ce soit pour les légendes de vidéos, le marketing par e-mail, le positionnement des produits ou les posts sur les médias sociaux.

✅ Fact check: Le contenu généré par l'IA a souvent besoin d'une retouche humaine. En fait, selon certaines estimations, seulement environ.. 6 % des spécialistes du marketing publient du contenu généré par l'IA sans aucune révision.

Cependant, elle fournit un point de départ utile, en aidant à trouver des idées, à structurer le contenu et à rédiger des paragraphes d'ouverture.

Des outils comme ClickUp Brain optimisent les flux de travail du contenu en générant des suggestions, des ébauches et des projets achevés, ce qui permet aux spécialistes du marketing de se concentrer sur l'affinage du contenu qui trouve un écho auprès du public.

Créez un contenu de premier ordre avec l'assistant de rédaction et de modification en cours de ClickUp, alimenté par l'IA

Prenons l'exemple de JPMorgan Chase. Partenariat avec Persado IA pour les textes publicitaires a eu pour résultat des campagnes avec des taux de clics deux fois plus élevés que le contenu traditionnel rédigé par des humains.

L'IA peut également contribuer à l'optimisation du contenu pour les moteurs de recherche.

En analysant les tendances de recherche et les mots-clés, les outils d'IA peuvent suggérer des mots-clés et des phrases pertinentes à inclure dans les descriptions de produits et les articles de blog. Cela permet d'améliorer la visibilité du contenu dans les résultats des moteurs de recherche, ce qui génère davantage de trafic organique vers les pages de produits.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Lennys-Newsletter-1400x752.jpg Lettre d'information de Lenny : marketing produit IA /$$img/

via Lettre d'information de Lenny

Certains peuvent penser que parce que l'IA est bonne pour les aider à écrire et à accomplir de petites tâches aujourd'hui, bientôt elle prendra en charge la plupart du travail de communication, de collaboration et d'exécution de bas niveau que nous faisons. Je pense plutôt que l'IA aura l'impact le plus profond sur les compétences de haut niveau (et historiquement les plus valorisées) en matière de gestion de produits : développer une stratégie, élaborer une vision, identifier de nouvelles opportunités et fixer des objectifs. En outre, les compétences non techniques telles que le sens du produit, la communication, la créativité et le fait d'être le ciment qui permet à une équipe de fonctionner au mieux de ses capacités deviendront encore plus importantes (et un facteur de différenciation entre les entreprises).

Lenny Rachitsky, Lettre d'information de Lenny

3. L'analyse prédictive au service de la prévision de la demande

Avant l'IA, les entreprises avaient du mal à établir des prévisions précises de la demande, ce qui entraînait des surstocks ou des ruptures de stock. Les prévisions traditionnelles s'appuyaient fortement sur les données historiques et ne tenaient souvent pas compte de l'évolution rapide des conditions du marché.

Les analyses prédictives pilotées par l'IA traitent de grands ensembles de données en temps réel, identifiant les modèles que les humains pourraient manquer. En analysant les données passées de l'équipe commerciale, tendances de la gestion des produits , et des influences externes, l'IA fournit des prévisions précises sur la demande future, optimisant ainsi les stocks et les efforts de marketing.

🌻Exemple : Grâce aux outils d'IA de prévision de la demande, Unilever a réduit l'effort humain de 30 % et réduit les coûts de la chaîne d'approvisionnement. Cette évolution a conduit à des stratégies de marketing plus efficaces et à des opérations plus fluides.

L'analyse prédictive peut également aider les spécialistes du marketing produit à identifier les produits qui seront probablement très demandés au cours de saisons ou d'évènements spécifiques

En analysant les données commerciales historiques, l'activité sur les médias sociaux et les facteurs externes tels que les conditions météorologiques ou économiques, l'IA peut fournir aux spécialistes du marketing des informations qui les aident à forfaiter des campagnes plus efficaces et à allouer les ressources de manière plus efficiente.

4. Lancement de produits

Les lancements de produits reposaient autrefois sur des méthodes lentes et coûteuses comme les études de marché traditionnelles et les groupes de discussion. Désormais, l'IA analyse les données en temps réel à travers les médias sociaux et les canaux de rétroaction des clients, informant des stratégies de lancement plus précises.

Par exemple , Modèle de checklist de lancement de produit de ClickUp peut vous aider à coordonner facilement les équipes, les tâches, l'échéancier et les produc tions pour promouvoir ou relancer un produit.

🌻Exemple: Le programme TrendSpotter de L'Oréal est un autre exemple d'IA en action, analysant les avis de consommateurs et les produits concurrents pour identifier les tendances. Cette initiative aide L'Oréal à mieux comprendre quels produits résonnent le plus auprès de leur public, ce qui conduit à des lancements plus réussis.

L'IA peut également aider à choisir le bon moment pour lancer un produit. Les outils IA peuvent déterminer le moment optimal de lancement d'un produit en analysant les tendances du marché, l'activité des concurrents et le sentiment des consommateurs.

Cela garantit que les lancements sont bien programmés pour maximiser l'impact et capitaliser sur des conditions de marché favorables.

5. Recommandations de produits automatisées

Auparavant, les spécialistes du marketing fondaient leurs recommandations de produits sur des données limitées, telles que les choix éditoriaux manuels.

Les moteurs de recommandation de l'IA travaillent comme des acheteurs personnels compétents qui savent exactement ce que les clients pourraient aimer. Ils analysent d'innombrables interactions en temps réel et modèles d'achat pour faire des suggestions étonnamment précises.

🌻Exemple: Prenez Amazon. Leurs recommandations alimentées par l'IA ne sont pas seulement pratiques ; elles sont incroyablement efficaces, générant un impressionnant.. 35 % de leurs équipes commerciales totales .

Mais cela va encore plus loin. Ces systèmes IA sont passés maîtres dans l'art de repérer des schémas dans la manière dont les clients font leurs achats ensemble. Comme remarquer qu'une personne achetant une cafetière achète souvent des filtres et des grains dans la même semaine. En comprenant ces schémas d'achat naturels, les entreprises peuvent créer des offres groupées de produits plus intuitives et suggérer des éléments complémentaires au bon moment.

6. Optimisation de la recherche vocale

✅ Fact check: L'essor des appareils à commande vocale comme Alexa et Google Assistant a modifié la façon dont les clients recherchent des produits, avec.. plus de 70 % des utilisateurs mobiles utilisant fréquemment des commandes vocales .

Domino's a optimisé son système de commande pour la recherche vocale permettant ainsi aux clients de passer des commandes à l'aide de commandes vocales. En faisant cela, ils ont capitalisé sur une tendance croissante, en améliorant le volume des commandes par le biais des canaux à commande vocale.

L'optimisation de la recherche vocale devient de plus en plus importante, car de plus en plus de consommateurs utilisent des appareils à commande vocale pour faire des achats en ligne.

L'IA peut aider les spécialistes du marketing à créer du contenu optimisé pour la recherche vocale en identifiant les phrases et les questions en langage naturel que les clients sont susceptibles d'utiliser

Cela garantit que les produits sont plus facilement découvrables via la recherche vocale, améliorant ainsi l'expérience client.

7. Hiérarchisation personnalisée des tâches

Toutes les tâches de marketing ne sont pas créées sur un pied d'égalité. Certaines requièrent votre attention immédiate, tandis que d'autres peuvent se permettre d'attendre. Tâches ClickUp , associé à ses capacités IA, vous permet de hiérarchiser les tâches en analysant les performances passées, les tendances du marché et la charge de travail de l'équipe. Il recommande des projets prioritaires susceptibles d'améliorer la commercialisation de votre produit.

Utilisez-le pour permettre une priorisation intelligente des tâches, en analysant les données et les tendances passées pour garantir une charge de travail équilibrée et éviter l'épuisement professionnel. L'IA peut également fournir des indications sur la productivité de l'équipe et la gestion du travail.

En analysant les échéanciers des projets et les performances des équipes, l'IA peut identifier les goulets d'étranglement potentiels et recommander des ajustements pour assurer la réussite du projet.

Cela aide les équipes marketing à travailler plus efficacement et garantit que les tâches hautement prioritaires reçoivent l'attention dont elles ont besoin.

Utilisation de logiciels d'IA pour la gestion des produits

En tant que logiciel tout-en-un logiciel de gestion de produits , ClickUp permet aux spécialistes du marketing produit d'intégrer l'IA dans leur flux de travail, d'automatiser les tâches de marketing, de suivre la progression des campagnes et d'analyser les données de performance.

Voici un récapitulatif des fonctionnalités IA spécifiques de ClickUp que vous pouvez utiliser pour votre stratégie de marketing produit.

Automatisation des tâches répétitives

Le marketing implique souvent des tâches répétitives qui drainent du temps et de l'énergie. Mais que se passerait-il si l'IA pouvait s'occuper d'une partie de ce travail à votre place ?

Automatisez facilement vos flux de travail marketing avec ClickUp Brain et ClickUp Automations

Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez mettre en place des flux de travail intelligents qui déclenchent des actions basées sur des conditions spécifiques, vous libérant ainsi de l'obligation de tout suivre manuellement.

Par exemple, lorsqu'un statut de publication sur les médias sociaux passe à " prêt ", ClickUp transfère automatiquement la tâche du rédacteur au responsable des médias sociaux chargé de la publier. Plus de temps perdu à gérer de simples transferts !

Utilisez le constructeur d'automatisation de la PNL de ClickUp Brain pour réduire le temps consacré au travail manuel

Et cela devient encore plus intelligent avec ClickUp Brain ! Cette fonctionnalité vous permet de mettre en place des automatisations en utilisant des instructions en langage naturel. Ainsi, vous pouvez simplement dire, "Attribuer cette tâche à Jane lorsque l'article est approuvé," et cela se fait automatiquement.

L'automatisation des tâches répétitives avec ClickUp Brain permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreur humaine. Cela signifie que vous passez moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps à faire ce que vous aimez : créer des campagnes innovantes qui établissent une connexion avec votre public.

Mais n'oubliez pas, comme toujours, de vous assurer que vos flux de travail d'automatisation sont conformes aux réglementations sur la confidentialité des données et respectent le consentement des utilisateurs.

Obtenez des informations basées sur les données en temps réel

Les données en temps réel sont essentielles pour optimiser les campagnes de marketing. Et l'IA permet de prendre de meilleures décisions, plus rapidement, grâce aux données. ClickUp Brain fournit des analyses pilotées par l'IA, vous aidant à repérer les tendances, à évaluer les performances des campagnes et à effectuer des ajustements en temps réel sans passer au crible les feuilles de calcul.

Les spécialistes du marketing peuvent utiliser cette capacité pour identifier rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en surveillant les performances des campagnes en temps réel.

Par instance, si une campagne d'e-mail spécifique montre une augmentation de l'engagement, vous pouvez rapidement ajuster la stratégie pour reproduire cette réussite sur d'autres canaux. Tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser les indicateurs clés et les données de la indicateurs clés de performance du marketing produit en un seul endroit, ce qui facilite le suivi de ce qui fonctionne.

Grâce à la combinaison de ClickUp Brain et de ClickUp Dashboards, les analyses pilotées par l'IA fournissent des informations exploitables qui aident les spécialistes du marketing à prendre des décisions fondées sur des données et à optimiser continuellement les campagnes pour un impact maximal.

Fini les remises en question et les retards : des informations exploitables à portée de main.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-245.png Tableau de bord ClickUp : marketing produit IA /$$img/

Obtenez un aperçu complet grâce aux tableaux de bord ClickUp entièrement personnalisables

Générer rapidement du contenu créatif

La créativité est au cœur de toute campagne marketing, mais la création de nouvelles idées peut prendre beaucoup de temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-231.png ClickUp Brain AI Writer for Work (en anglais) /$$img/

Générer un cold pitch hautement personnalisé à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain accélère l'idéation, en générant des idées de sujets, des esquisses et des articles à contenu complet, permettant aux spécialistes du marketing de se concentrer sur l'affinement du message. Utilisateur de Reddit @Paddywise513 l'a dit le mieux :

Je l'utilise tout le temps pour démarrer le travail. Besoin d'écrire un blog ? Commencez par Brain. Vous devez créer une matrice de compétences pour améliorer vos connaissances ? Commencez avec Brain. Vous devez créer un modèle d'e-mail pour contacter vos clients ? Commencez avec Brain ! C'est un outil très efficace pour vous aider à lancer des projets ou à commencer à rédiger une ébauche de contenu.

@Paddywise513

Une fois créé, le contenu peut être stocké, modifié et affiné dans Documents ClickUp . Avec des fonctionnalités telles que les commentaires en temps réel, le partage de documents et les contrôles grammaticaux alimentés par l'IA, les équipes peuvent rester synchronisées tout en maintenant la qualité.

Vous pouvez également utiliser le contenu généré par l'IA de ClickUp Brain pour créer des supports marketing personnalisés. Vous pouvez générer du contenu qui s'adresse directement aux clients individuels en analysant les données clients et en augmentant les taux d'engagement et de conversion.

Par exemple, ClickUp Brain peut créer des lignes d'objet d'e-mail personnalisées, des recommandations de produits et des offres promotionnelles basées sur vos données concernant les préférences et le comportement des clients.

Stimuler la collaboration au sein de l'équipe

La réussite du marketing produit dépend du travail d'équipe et d'une communication claire. ClickUp Discuter intègre en un seul endroit les fonctions de discussion, de gestion des tâches et de partage de documents, en liant toutes les discussions à des projets pertinents.

Éliminez la difficulté de jongler avec de multiples outils et des discussions dispersées avec ClickUp Chat

Pour ne pas perdre le fil, FollowUps vous permet de trier les messages essentiels, et SyncUps vous permet de participer à des appels audio rapides en fonction du contexte, afin d'aider l'équipe à rester connectée où qu'elle se trouve.

Ne manquez jamais les éléments d'action essentiels dans vos fils de discussion avec les FollowUps dans ClickUp Chat

L'IA dans ClickUp Chat peut également résumer les conversations, identifier les éléments d'action et transformer les messages de discussion en tâches, réduisant ainsi le bruit et permettant à l'équipe de rester sur la bonne voie.

Pour couronner le tout, la solution ClickUp modèles de marketing produit faire forfait marketing des lancements de produits aux campagnes de promotion, en aidant les équipes à rester organisées.

Diagrammez votre forfait marketing en un seul endroit

Vous avez élaboré votre feuille de route produit ? Il est temps de créer un forfait solide comme le roc pour guider vos prochaines étapes et donner la priorité à ces initiatives clés !

(Même si vous n'avez pas encore établi la feuille de route de votre produit, la section Modèle de feuille de route produit ClickUp est là pour vous aider à l'achever ! Et une fois qu'il sera en place, le reste se fera en douceur ! Vous connaissez la chanson !)

De plus, le Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp permet de commercialiser des produits sans effort. Il offre une grande flexibilité grâce à des statuts personnalisés, des champs personnalisés et des affichages de flux de travail.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-533.png Modèle de checklist de lancement de produit de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-176181385&department=engineering-produit&_gl=1*1kvj319*_gcl_aw*R0NMLjE3MzM3MjUzOTguQ2owS0NRaUFwTlc2QmhENUFSSXNBQ21FYmtVenN6TldnOHVOSzhnX0o4WlhLThVdW5OeDY4YXNuQTMtVDEyTXpxcHByY1V3WHExbm44MGFBcFdUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjMyMzkyNDc1LjE3MzE0MTk2ODA Télécharger ce modèle /$$cta/

Il est peut-être simple, mais il contient tout ce dont vous avez besoin pour réussir, surtout lorsque vous débutez ! Utilisez ce modèle pour :

Planifier votre chemin pour atteindre vos objectifs de marketing

Optimiser vos ressources en allouant votre temps et vos efforts de manière plus efficace

Suivre la réussite de la campagne et mesurer ce qui fonctionne

Vous adapter à la volée, en modifiant les stratégies au fur et à mesure

Visualisez vos objectifs et vos résultats clés sur une liste dynamique

Suivez votre progression en temps réel sur une liste dynamiqueTableau Kanban via Vue Tableau ClickUp qui vous donne une image claire de la situation.

Et ne vous inquiétez pas, le document d'aide à la prise en main du modèle vous guide à chaque étape. Il couvre tout, de la saisie des informations sur votre productivité à la création de tâches, en passant par l'utilisation optimale du modèle.

Optimisez vos stratégies de marketing produit avec ClickUp

Les spécialistes du marketing produit sont aujourd'hui confrontés à des défis sur plusieurs fronts : jongler avec les plateformes, s'adapter à l'évolution des comportements des clients et affiner les stratégies.

Les outils IA peuvent rapidement analyser vos données, repérer les tendances et automatiser les tâches répétitives, donnant ainsi aux spécialistes du marketing l'avantage nécessaire. ClickUp propose une solution tout-en-un qui combine tout, de la planification aux rapports.

Avec des outils d'IA et des modèles prêts à l'emploi, ClickUp vous aide à améliorer vos efforts de marketing produit.

