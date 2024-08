Tendances de pointe en matière de gestion des produits pour rester en tête en 2024

La gestion moderne des produits a pris forme en 1931, lorsque Neil H. McElroy a préconisé l'embauche chez Procter & Gamble dans une note de 800 mots. Il a introduit le concept d'"hommes de marque", chargés de gérer tout ce qui avait un impact sur la réputation d'une marque. Ce concept a progressivement évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de gestion de produits.

Aujourd'hui, la technologie a transformé le rôle, la gestion des produits occupant une place centrale dans le développement des produits.

Découvrons les tendances clés, les défis et l'avenir de la gestion de produits en 2024.

Tendances qui façonnent la gestion des produits en 2024

Examinons les tendances de la gestion des produits qui définissent la fonction en 2024 :

Tendance n°1 : l'IA et l'apprentissage automatique dans la gestion des produits

L'équilibre entre les besoins des clients et les objectifs de l'entreprise est un défi courant que les données peuvent aider à résoudre.

L'IA vous permet de traiter rapidement des quantités massives de données, donnant en un clin d'œil des informations détaillées sur le comportement des clients et les tendances du marché. Elle prend également en charge les tâches répétitives, ce qui vous permet de vous concentrer sur un travail plus stratégique.

Les algorithmes d'analyse des sentiments utilisent l'apprentissage machine (ML) pour passer au crible les messages, les critiques et les commentaires sur les médias sociaux, fournissant une compréhension détaillée de ce que les gens pensent de votre produit.

Analyse prédictive prévoit le comportement des clients, vous aidant à garder une longueur d'avance en anticipant leurs actions et leurs préférences.

En utilisant des profils de clients idéaux, l'IA et le ML vous aident à créer des expériences personnalisées pour chaque client. Ils peuvent analyser des micro-modèles dans le comportement des utilisateurs pour vous aider à comprendre ce qu'un client particulier préfère - le marketing hyper-ciblé devient plus facile !

Et de nombreux outils vous aident à utiliser L'IA et la ML dans la gestion des produits . Tableurs AutoML de Google et Amazon Sagemaker transforment les données brutes en mines d'or d'informations, révolutionnant ainsi la recherche de clients. Entre-temps, des outils tels que ClickUp utilisent l'IA et le ML pour simplifier les tâches complexes des chefs de produits de croissance.

Automatisez les mises à jour de projets, les résumés, les standups personnels et les mises à jour d'équipe avec ClickUp Brain ClickUp Brain intègre une gestion de projet par IA pour automatiser les tâches, les mises à jour de la progression et les réunions. Il peut même automatiser les sous-tâches, les éléments d'action et le remplissage des données.

A retenir : Les outils IA/ML aident les PM à améliorer la personnalisation des produits et à simplifier les tâches complexes

Tendance #2 : Utilisation accrue de l'analytique dans les processus de prise de décision

L'analytique pilotée par les données donne un aperçu détaillé des interactions des utilisateurs, ce qui vous rend moins sujet aux erreurs de jugement et aux vulnérabilités typiques des systèmes de gestion des produits.

Grâce à des plateformes telles que Google Analytics, vous pouvez obtenir des informations complètes sur les données démographiques et les comportements des utilisateurs. Utilisez ces informations pour orienter vos stratégies d'engagement des utilisateurs et le positionnement du produit en acquérant une compréhension plus approfondie, fondée sur des données, des préférences des utilisateurs.

Les outils d'analyse d'aujourd'hui sont dotés de fonctionnalités de visualisation avancée, qui vous permettent de repérer rapidement les lacunes et les tendances du marché et d'en tirer parti. Vous pouvez également adapter plus précisément les fonctionnalités des produits aux besoins individuels des clients.

Favorisez la transparence et la visibilité en temps réel sur les objectifs du projet avec ClickUp Objectifs

ClickUp vous aide à transformer les données en informations exploitables. Paramétrez des objectifs mesurables des objectifs et des indicateurs de projet mesurables avec Objectifs ClickUp et suivez votre progression visuellement avec des widgets pour contrôler les indicateurs clés de performance. Analysez les tendances de ces indicateurs pour identifier les points à améliorer et ajuster votre stratégie produit en conséquence.

Pour les équipes hybrides, Tableau blanc ClickUp rend la collaboration en temps réel sans effort grâce aux cartes mentales, à la création collaborative de feuilles de route et au Tableau blanc. Les fonctionnalités de gestion de la charge de travail de ClickUp sont également inestimables pour équilibrer la capacité des équipes et les charges de travail . Espaces ClickUp rend l'attribution des tâches, la définition des paramètres et le suivi de la progression simples et intuitifs. Avec Espaces, vous pouvez fournir aux équipes une propriété et un compte$a clairs, même dans un paramètre hybride. Les membres de l'équipe peuvent facilement voir leurs charges de travail individuelles et collectives et mieux se coordonner sur les projets. En outre, vous pouvez également définir des permissions utilisateur pour contrôler qui peut accéder à quoi.

En outre, Les intégrations de ClickUp avec d'autres outils comme Slack, Zoom, etc. créent un flux de travail rationalisé et efficace pour les équipes hybrides.

A retenir : Le travail collaboratif FTW ! Chaque jour qui passe, nous nous éloignons des notions traditionnelles du travail. Nous travaillons de manière asynchrone, nous écoutons nos rythmes circadiens et nous nous éloignons des processus cloisonnés pour atteindre l'excellence collective. Dans le domaine de la gestion de produits en particulier, le produit est le travail de chacun - travailler en collaboration signifie que la somme de toutes les parties doit être positive et ne doit pas conduire à une paralysie de la décision ou mener le produit dans une direction erronée

Tendance n°4 : une évolution vers des pratiques de développement agiles

Aux côtés du cloud computing, de l'IA, de l'IoT et d'autres nouvelles technologies centrales à la transformation numérique, l'Agile est un élément essentiel du futur paysage du développement de produits.

Cependant, cela pose un défi. Aujourd'hui, la plupart des gens affichent Agile principalement à travers l'objectif du développement de logiciels et de l'industrie de la technologie. L'application des principes agiles au développement de produits physiques reste un domaine distinct et quelque peu incertain pour de nombreux acteurs de l'industrie. En 2024 et au-delà, cela est sur le point de changer.

les bonnes pratiques agiles - vérifications fréquentes entre les départements et les parties prenantes, objectifs bien définis, équipes autonomes et très motivées, et collaboration accrue entre les départements, pour n'en citer que quelques-unes - sont appliquées au pipeline de développement de produits par le biais du développement de produits agiles

Établissez impitoyablement des priorités dans votre carnet de commandes afin d'équilibrer les gains à court terme et les objectifs à long terme. Réévaluez régulièrement ces objectifs en fonction des informations fournies par les utilisateurs. L'apprentissage continu est au cœur de la méthode Agile et c'est aussi la clé pour débloquer la réussite d'un produit.

ClickUp encourage les chefs de produit à adopter les méthodologies agiles grâce à des fonctionnalités qui rationalisent chaque étape du processus. La planification des sprints devient un jeu d'enfant grâce aux tableaux de bord personnalisables et aux diagrammes d'épuisement de ClickUp, qui offrent une visibilité en temps réel sur la progression et la charge de travail de l'équipe.

Même la hiérarchisation de votre carnet de commandes est simplifiée grâce à la fonction glisser-déposer et aux multiples vues Liste.

Avec La fonctionnalité Sprints de ClickUp , tous les aspects de la gestion des sprints sont pris en charge sur un seul écran.

ClickUp fournit également aux fournisseurs, prestataires de collaborative ClickUp Docs pour créer des forfaits, PRD, procédures opératoires normalisées, rapports, etc. partageables. Connectez-les à vos flux de travail en les liant à Tâches ClickUp .

Boostez la communication au sein de l'équipe avec le chat en temps réel et les discussions filées. Les fonctionnalités étendues de ClickUp et ses intégrations avec d'autres outils populaires créent une plateforme centralisée permettant à un chef de produit de mettre en œuvre des pratiques agiles relativement rapidement.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-New-Product-Development-Template.png Simplifiez les sprints de développement de produits avec un modèle de plan de projet personnalisé dans ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205449476 Télécharger ce modèle /%cta/ Modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp aide également les chefs de produit à organiser un forfait structuré de développement de produit, de la conception au lancement. Il permet d'aligner toutes les parties prenantes et de regrouper toutes les tâches en un seul endroit pour un meilleur suivi.

A retenir : Les aspects techniques de la gestion de produits ont rapproché les PM des équipes d'ingénieurs. Cela signifie qu'il faut parler leur langage et travailler comme ils le font pour que l'orchestration soit synchronisée et qu'il n'y ait pas de friction entre les deux fonctions. Cela va dans les deux sens - les PM apprennent les méthodes d'investissement agile et d'ingénierie et en savent plus sur la gestion de produit.

Tendance #5 : Une augmentation de la demande de compétences transversales chez les gestionnaires de produits

Les équipes interfonctionnelles sont composées de talents issus d'un intervalle de fonctions, des opérations et des ventes jusqu'aux finances et à la logistique.

De nombreux facteurs alimentent cette tendance, notamment la complexité croissante des produits, les avancées technologiques rapides et l'adoption de plus en plus fréquente des méthodologies agiles.

Pour superviser efficacement les processus de développement de produits, vous devez être doté d'une maîtrise approfondie du développement de logiciels, de la conception, de l'analyse de marché et de la gestion de projet. En bref, vous devez savoir comment diriger une équipe interfonctionnelle.

Toutefois, une réalisée par la Harvard Business Review révèle que 75% des équipes interfonctionnelles ne parviennent pas à travailler ensemble de manière efficace

Pour qu'une équipe interfonctionnelle soit couronnée de succès, elle doit réunir des personnes ayant des antécédents et des paramètres différents. Une communication effacée est la clé du succès des équipes interfonctionnelles.

Par conséquent, une communication et un travail d'équipe efficaces, des compétences techniques, des études de marché et de clientèle, la gestion de projet, le leadership et l'influence sont des éléments essentiels de l'équipe interfonctionnelle des compétences transversales essentielles pour les gestionnaires de produits modernes. Les chefs de produit peuvent utiliser La gestion des produits de ClickUp pour améliorer la collaboration interfonctionnelle et la communication.

Par exemple, avec ClickUp Chat grâce à ClickUp Chat, les managers et les équipes peuvent partager des mises à jour en temps réel avec les membres de leur équipe. Les équipes peuvent également utiliser les @mentions pour rester sur la même page.

Les équipes peuvent également bénéficier d'une base de connaissances partagée et accessible. ClickUp Docs y contribue en centralisant les connaissances de toutes les personnes impliquées.

Les ClickUp Objectifs travaillent à la fois au niveau individuel et au niveau de l'équipe. Ils aident les équipes interfonctionnelles à rester sur la même page. Vous pouvez enregistrer les les indicateurs clés de performance du produit les objectifs et les délais à respecter. Ces informations peuvent ensuite être partagées entre plusieurs équipes et départements.

ClickUp permet également de délimiter efficacement les propriétaires des tâches et leurs dépendances, ce qui permet à toutes les parties prenantes d'afficher une vue d'ensemble de la progression et des obstacles.

Les propriétaires des tâches sont désignés, ce qui permet de rendre compte et de rationaliser les canaux de communication. Quant aux dépendances des tâches, elles permettent aux parties prenantes de comprendre la commande séquentielle des tâches et d'identifier les goulets d'étranglement potentiels.

À retenir : L'alignement et le consensus constituent une part importante de la gestion des produits. Pour le faire, il faut "" High Agency ' - une compétence souvent mise en avant par les meilleurs PM pour s'épanouir dans un rôle aussi stimulant

Tendance #6 : Adopter l'intelligence émotionnelle dans la gestion des produits

L'intelligence émotionnelle consiste à gérer vos émotions et celles de votre équipe au travail. Cela exige évidemment de l'empathie, de la compréhension et des compétences de communication bien développées.

Avec l'évolution de la gestion de produits en tant que rôle, il s'agit désormais de bien travailler avec les gens à tous les niveaux et dans toutes les fonctions pour atteindre les objectifs fixés. Cela exige naturellement un degré élevé d'intelligence émotionnelle ou de quotient émotionnel (QE).

Avec un QE élevé, les chefs de produit peuvent mieux faire face à diverses situations - donner un retour d'information, motiver les gens, gérer les préjugés ou simplement faire preuve d'empathie à l'égard d'un coéquipier. Cela signifie également qu'ils sont plus conscients d'eux-mêmes et mieux à même de s'autogérer. Tout cela peut les aider à être plus efficaces dans leur rôle....

Les chefs de produit dotés d'une intelligence émotionnelle peuvent reconnaître leurs forces et leurs faiblesses afin d'optimiser les talents disponibles, de prévenir les conflits et d'atteindre des objectifs partagés.

Ils peuvent également mieux identifier les motivations émotionnelles qui sous-tendent le comportement des clients et adapter leurs offres de produits.

A retenir : Un QE plus élevé = un chef de produit plus efficace. L'empathie est loin d'être une tendance ; plus vous en avez, mieux vous êtes équipé pour voir les changements futurs du paysage, prédire l'évolution des préférences des consommateurs et vous aider à rester à la pointe de la technologie. C'est un superpouvoir

L'influence inévitable de la technologie sur la gestion des produits

L'IA et la ML sont les dernières nouveautés en date moteurs de la technologie dans la gestion des produits .

Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'outils permettant d'augmenter les capacités humaines. Ils doivent vous permettre de fournir des solutions basées sur les données anticipant les besoins des clients et favorisant la réussite des produits.

Explorons plus en détail les applications de l'IA et du ML.

Applications de l'IA et du ML dans la personnalisation

Grâce à la personnalisation pilotée par l'IA, vous pouvez analyser le comportement des utilisateurs pour leur recommander le produit parfait, leur suggérer du contenu passionnant et même personnaliser les offres spéciales. Cela se traduit par des clients plus heureux et plus engagés, qui ont l'impression que votre produit est fait pour eux.

Par exemple, les moteurs de recommandation, tels que ceux utilisés par Netflix ou Amazon, analysent le comportement passé, comme les achats et l'historique de navigation, pour suggérer des produits, du contenu et des services pertinents aux consommateurs.

Pour les équipes produits, cela permet d'améliorer le parcours client et d'augmenter la probabilité de conversion.

La tarification dynamique est une autre utilisation intéressante. L'IA peut ajuster les prix en temps réel en fonction des conditions du marché, du comportement des clients et des offres des concurrents pour un intervalle de produits afin de dégager plus de bénéfices.

Vous utilisez également l'IA et le ML pour l'analyse prédictive, par exemple pour prévoir la demande de produits ou rationaliser les besoins en stocks.

Applications de l'IA et de la ML dans la résolution de problèmes

Du déploiement de chatbots qui répondent aux requêtes des utilisateurs en quelques minutes à l'utilisation de l'IA pour l'acquisition de talents, il existe de nombreux problèmes que les solutions alimentées par l'IA peuvent résoudre.

Grâce aux modèles de prévision et à l'analyse prédictive, vous pouvez désormais prévoir plus précisément les tendances du marché, repérer de nouvelles possibilités et appréhender les risques.

Par instance, vous pouvez minimiser les temps d'arrêt de la plateforme en utilisant des techniques de détection d'anomalies alimentées par l'IA pour découvrir et traiter de manière proactive les problèmes de performance, les menaces de sécurité et les problèmes de qualité.

Les outils de visualisation des données de ClickUp s'intègrent à vos outils d'analyse prédictive pour vous aider à forfaiter votre prochaine étape.

Avec Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous pouvez paramétrer des cartes dynamiques qui se mettent à jour en temps réel pour suivre votre flux de travail sans effort. Vous pouvez également mettre en place une automatisation pour déclencher des notifications si une métrique franchit un seuil spécifié. Celles-ci peuvent être utilisées pour la gestion des stocks, l'identification des menaces ou les prévisions de la demande.

Surmonter les défis de la gestion des produits

Bien que gratifiante, la gestion de produits en tant que carrière peut s'avérer difficile. Votre équipe produit doit faire face à de nombreux problèmes de front et les surmonter.

Examinons certains d'entre eux afin de vous préparer à ce qui vous attend et d'acquérir les connaissances nécessaires pour y faire face :

Communication organisationnelle

Les conclusions de David Grossman dans "The Cost of Poor Communications", un sondage portant sur 400 entreprises, chacune comptant 100 000 employés, a révélé une perte annuelle moyenne de 62,4 millions de dollars par entreprise en raison d'une communication insuffisante vers et entre les employés.

Une initiative de gestion de produits telle que le lancement d'un nouveau produit implique des membres de divers départements et des équipes de produits, un amalgame interfonctionnel de managers, d'ingénieurs, de développeurs, de concepteurs UX, de spécialistes du marketing, et plus encore.

Sans un canal de communication approprié, les choses peuvent rapidement devenir un gâchis. Vous avez besoin de quelque chose pour aligner des esprits différents avec des rôles, des visions du monde et des priorités variés en une seule équipe hautement fonctionnelle et communiquant activement.

ClickUp est une solution de gestion polyvalente et complète. Elle offre une multitude de fonctionnalités qui aident les équipes à communiquer et à rester sur la même page :

ClickUp Tableau blanc est un hub de brainstorming partagé par tous les membres de l'équipe

ClickUp Docs est un excellent moyen de partager les connaissances de l'équipe et les documents relatifs aux processus

ClickUp Tasks permet à tous les membres de l'équipe de rester sur la même longueur d'onde grâce à une propriété claire, des priorités et des mises à jour du statut des tâches

Les équipes peuvent communiquer efficacement et instantanément en utilisant le Chat et les commentaires et même lancer des appels Zoom dans l'application ClickUp

ClickUp offre également de nombreuses vues, comme les diagrammes de Gantt et les cartes Kanban, qui peuvent aider toutes les parties concernées à connaître le statut du projet à tout moment.

En combinant toutes ces fonctionnalités, vous pouvez assurer une communication claire et sans entrave.

Délais des produits

Les délais sont parfois difficiles à respecter. La plupart des erreurs se produisent lorsque vous avez un emploi du temps serré et que vous essayez de tout terminer à temps.

Selon un rapport de l'Institut de gestion de projet (PMI) en 2018 , environ 48% des projets ne respectent pas les dates d'achèvement prévues.

Les feuilles de route des produits risquent de dévier de leur trajectoire si une équipe produit ne parvient pas à respecter les délais. Cela peut entraîner une énorme pression extérieure.

ClickUp, une fois de plus, est le seul outil dont vous avez besoin pour résoudre ce problème. Les multiples affichages de ClickUp, en particulier l'onglet Diagrammes de Gantt et Échéancier peuvent vous afficher une vue d'ensemble du cycle de développement de votre produit.

Les diagrammes de Gantt et les cartes Kanban sont excellents les outils de gestion de projet également. Les affichages comportent des étiquettes et des champs personnalisables que vous pouvez ajuster en fonction des spécifications de votre entreprise. De plus, elles sont mises à jour en temps réel pour que les équipes soient toujours au courant.

Grâce à ces méthodes, vous pouvez réduire les délais dans une large mesure et faire en sorte que personne n'ait de surprise de dernière minute.

Se tenir au courant des dernières tendances

Il n'est pas toujours facile de se tenir au courant des principales tendances en matière de gestion de produits. Voici quelques moyens pour les chefs de produit de se tenir au courant des dernières tendances :

Lisez les derniers nouveaux outils et ressources qui peuvent faciliter le développement de produits

Préparez des discussions en temps réel avec votre clientèle existante

Planifiez des sessions internes avec votre équipe pour le partage des connaissances

Assister à des évènements pour s'informer sur les nouveaux développements dans le champ

Assurer la satisfaction des clients

La satisfaction de vos clients est une condition sine qua non de la croissance de votre entreprise. Après tout, l'acquisition de nouveaux clients SaaS peut vous coûter quatre à cinq fois plus cher que la fidélisation des clients existants

Le centrage sur le client joue un rôle massif dans la maintenance d'une base de clients saine. Une augmentation de 5 % de la fidélisation de la clientèle peut conduire à une augmentation du chiffre d'affaires de l'augmentation des bénéfices allant de 25 % à 95 % et vous avez beaucoup plus de chances de vendre à un client existant qu'à un nouveau.

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous assurer que vous pouvez fournir une satisfaction client de premier ordre :

Faciliter le processus de collecte des commentaires des utilisateurs

Vos clients doivent pouvoir donner leur avis rapidement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des formulaires de retour d'information éprouvés et conçus par des experts des formulaires d'évaluation des clients dans ClickUp .

Intégrez les formulaires de retour d'information à votre site web et à tous les autres canaux de marketing afin d'obtenir des informations plus approfondies sur votre base de consommateurs.

Analyser les données obtenues à partir des commentaires des clients

Le big data est l'une des ressources les plus importantes à votre disposition. Malheureusement, de nombreux secteurs d'activité se livrent à la collecte de données, mais négligent leur utilisation

Vous pouvez analyser les grandes quantités de données de différentes manières. La sauce secrète, c'est l'IA. ClickUp Brain peut vous aider à tirer des enseignements utiles de vos données. Demandez au Gestionnaire de projet IA de générer des résumés et des conclusions à partir des données. Cela vous aidera à modeler vos efforts en fonction des désirs de vos clients.

Priorisation des tâches

La planification d'un sprint devient inévitablement une compétition entre des parties prenantes ayant des tâches tout aussi urgentes et vitales les unes que les autres.

Se frayer un chemin dans ce labyrinthe peut perturber les délais si l'on ne parvient pas à distinguer ce qui est simplement urgent de ce qui est vraiment important.

Quelles sont les étapes à suivre ? Les modèles gratuits de ClickUp vous aident à créer des matrices de priorités. Vous pouvez exploiter des stratégies de priorisation de tâches multiples comme la matrice d'Eisenhower.

Commandez vos tâches en conséquence et résistez à toutes les perturbations sur votre parcours de développement de produits.

a lire aussi: Quelques-uns des meilleurs outils de développement de produits de l'Union européenne modèles de gestion des produits pour vous

Looking Forward : La gestion des produits dans le futur

Le monde de la gestion de produits évolue rapidement avec la progression de la technologie et un paysage en constante évolution. IA, low-code, no-code ; tout y passe. Cela signifie également avoir besoin d'un niveau de préparation au changement et de la flexibilité intellectuelle nécessaire pour désapprendre et réapprendre continuellement.

Les plateformes de gestion de produits comme ClickUp offrent des fonctionnalités et des applications riches qui favorisent la collaboration, l'efficacité et la prise de décision basée sur les données. Grâce à l'intégration DevOps et à l'automatisation des flux de travail, vous pouvez vous concentrer sur ce qui nécessite vraiment votre attention.

Vous voulez savoir sur quoi travaillent nos chefs de produit ? Voici un aperçu . S'inscrire à ClickUp aujourd'hui gratuitement pour améliorer votre gestion de projet.

Questions fréquemment posées (FAQ)

1. Quels sont les trois principaux domaines de la gestion de produits ?

Les trois principaux domaines de la gestion des produits sont les suivants :

Découverte du produit: La phase au cours de laquelle vous décidez de ce que vous allez construire - votre vision du produit

La phase au cours de laquelle vous décidez de ce que vous allez construire - votre vision du produit **Le forfait produit : la phase d'élaboration d'une feuille de route ou d'un guide stratégique pour la conception du produit

Le développement du produit: La phase au cours de laquelle vous mettez en œuvre la feuille de route et suivez le processus de développement proprement dit

**2. Quels sont les 5 P de la gestion de produit ?

Les 5 P indiquent les principaux piliers sur lesquels il convient de mettre l'accent en matière de gestion de produits :