Comment améliorer votre stratégie de marketing produit : Un guide étape par étape

Les entreprises les plus grandes et les plus productives d'aujourd'hui ont un point commun : elles tournent autour d'un produit. Qu'ils soient physiques ou numériques, grand public ou SaaS, les produits sont le levier de croissance des industries d'aujourd'hui. De nombreuses entreprises ont même misé sur leur produit pour leur apporter la traction initiale - ce que nous appelons aujourd'hui "product-led growth"

Les organisations avant-gardistes savent comment commercialiser leurs produits et débloquer des opportunités de croissance et de revenus.

Cependant, démontrer les avantages et la valeur ajoutée de votre produit est un art. Il faut des forfaits, des efforts et une stratégie pour mettre votre produit sur le marché et l'y maintenir. Ce guide complet vous apprendra à mettre en œuvre une stratégie de marketing produit réussie, même si votre équipe de marketing produit ne compte qu'une seule personne.

**Qu'est-ce qu'une stratégie de marketing produit ?

Avant d'aborder la question de la stratégie marketing produit, il convient de comprendre ce qui suit la gestion des produits .

La gestion de produit se concentre sur la gestion du cycle de vie d'un produit, de son développement à son lancement.

La stratégie de marketing du produit fait partie de la gestion du produit, qui s'articule autour de la commercialisation du produit et de sa préparation au marché. Cette stratégie lie le processus de développement du produit à la notoriété du produit dans l'esprit du client.

D'un point de vue conceptuel, un responsable du marketing produit utilise des stratégies de gestion de la marque et des tactiques de vente telles que la maturation des prospects, la vente croisée, la vente incitative, etc. pour promouvoir les produits. Dans un sens, le marketing produit est autant axé sur les ventes que sur les produits.

Le marketing produit est la force motrice qui aide les entreprises :

positionner avec succès les USP de leur produit, créer un message engageant et le promouvoir de manière stratégique

de leur produit, créer un message engageant et le promouvoir de manière stratégique Comprendre le marché sur lequel le produit est commercialisé et les préférences des clients

Créer une stratégie de mise sur le marché du produit à partir des données recueillies et élaborer des stratégies de marketing à long terme

du produit à partir des données recueillies et élaborer des stratégies de marketing à long terme Vendre le produit et encourager les clients existants à renouveler leur achat

Augmenter l'adoption et l'utilisation du produit par les clients

Une stratégie de marketing produit peut sembler similaire aux stratégies de marketing traditionnelles, mais il existe des différences subtiles : le marketing traditionnel fait la promotion de l'entreprise ou de la marque dans son ensemble, alors que le marketing produit a une portée plus étroite car il est axé sur le produit

Le marketing produit se concentre sur la commercialisation auprès du client et sur l'accélération de la demande et de l'adoption, tandis que le marketing traditionnel se concentre sur l'acquisition et la conversion des clients tout en veillant à ce que le message de la marque soit cohérent sur l'ensemble des canaux.

Le marketing produit étant centré sur le produit, il fait souvent partie de la fonction produit au sein d'une entreprise, contrairement aux autres fonctions marketing, qui relèvent du chef du marketing ou du CMO. Michael Shipper responsable du marketing produit chez Google, explique :

_Un produit dans cet espace ressemble beaucoup à un bâtiment qui est constamment en construction. Il n'est jamais tout à fait terminé ; il y a toujours des améliorations à apporter, et je pense que c'est ce qui différencie le marketing produit des autres types de marketing

Common Challenges in Building a Product Marketing Strategy (Défis courants dans l'élaboration d'une stratégie de marketing produit)

Le marketing produit se situe à l'intersection des équipes d'assistance client, de vente, de produit et de marketing.

Bien que cela aide la marque à aborder le marketing produit de manière plus holistique, cela complique le processus. Voici les écueils les plus courants auxquels l'équipe de marketing produit est confrontée lors de la création d'une stratégie bien équilibrée :

Responsabilité: Il y a un manque de visibilité sur qui pilote la stratégie de gestion des produits. Certains attribuent cette responsabilité à l'équipe marketing, tandis que d'autres la confient à l'équipe produit ou à l'équipe commerciale

Il y a un manque de visibilité sur qui pilote la stratégie de gestion des produits. Certains attribuent cette responsabilité à l'équipe marketing, tandis que d'autres la confient à l'équipe produit ou à l'équipe commerciale Collaboration interfonctionnelle: Les spécialistes du marketing produit doivent travailler avec de multiples équipes, telles que les ventes, les produits, la marque, l'assistance, etc. pour élaborer et mettre en œuvre leurs stratégies. Cela implique souvent de gérer des relations avec diverses parties prenantes à différents niveaux de l'organisation, d'influencer sans autorité et d'essayer d'obtenir l'adhésion à des initiatives, ce qui nécessite des compétences relationnelles bien développées

Les spécialistes du marketing produit doivent travailler avec de multiples équipes, telles que les ventes, les produits, la marque, l'assistance, etc. pour élaborer et mettre en œuvre leurs stratégies. Cela implique souvent de gérer des relations avec diverses parties prenantes à différents niveaux de l'organisation, d'influencer sans autorité et d'essayer d'obtenir l'adhésion à des initiatives, ce qui nécessite des compétences relationnelles bien développées Le client : Les équipes ne parviennent souvent pas à comprendre les besoins immédiats des clients en raison d'une mauvaise connaissance de ces derniers et d'une recherche insuffisante

: Les équipes ne parviennent souvent pas à comprendre les besoins immédiats des clients en raison d'une mauvaise connaissance de ces derniers et d'une recherche insuffisante **Alignement : manque d'alignement des dirigeants sur les fonctionnalités du produit, les messages, les indicateurs clés de performance, etc

**Les indicateurs clés de performance (KPI) : Compte tenu de la nature collaborative du rôle, il est difficile de mesurer et de quantifier l'impact des stratégies de marketing produit

Priorités : Les priorités concurrentes affaiblissent le processus de développement des produits et retardent le lancement

Une stratégie de mise sur le marché efficace positionne le produit de manière stratégique, construit la notoriété par le biais de promotions contextuelles et exploite le leadership éclairé pour renforcer l'autorité. Mais si les équipes chargées des produits, du marketing, des ventes et du service clientèle travaillent en vase clos, il y a un décalage évident.

Dans ce scénario, l'utilisation d'un outil comme le La plateforme de gestion de produits tout-en-un de ClickUp serait une étape dans la bonne direction.



Cet outil centralisé remplace tous les logiciels de productivité, de communication et de gestion des tâches au sein des départements et permet de collaborer avec une seule application pour les tâches, les documents, le chat, les objectifs et la gestion d'équipe.

La vraie question demeure : À faire une stratégie de marketing produit pour amener votre produit jusqu'à la porte proverbiale du client ? Voici une checklist étape par étape :

Etape 1 : Connaître les clients idéaux de votre produit et créer un persona

Commencez par acquérir une connaissance approfondie de vos clients cibles afin de créer un buyer persona: bien documenté

Comprenez leurs points de douleur, leurs intérêts, leurs attentes et leurs motivations

Renseignez-vous sur les canaux que vos clients fréquentent pour accéder à votre produit

Effectuer des recherches sur les clients actuels pour mieux comprendre les problèmes qu'ils rencontrent

Réalisez une étude de marché en utilisantun logiciel d'analyse marketing et comparer des produits similaires pour en cartographier les forces et les faiblesses

Analysez les données démographiques et les groupes en fonction de traits partagés tels que l'éducation, les niveaux de revenus, le parcours professionnel, etc. et de caractéristiques uniques telles que les intérêts, le comportement, etc

Si le produit est une solution B2B, ajoutez une couche de données firmographiques telles que le type d'industrie, la taille de l'entreprise, etc.

Utilisez les données pour créer 2 ou 3 buyer personas qui représentent le mieux votre clientèle idéale

Les données que vous collectez lors de la création de votre buyer persona deviennent la base des exigences de votre produit pour le prochain cycle de développement.



Utilisez les bonnes invites IA pour élaborer un document d'exigences produit complet, le faire correspondre aux besoins de votre client et le partager avec l'équipe en un seul clic.

Etape 2 : Réfléchir au positionnement du produit et à la messagerie

Le positionnement du produit et le message consistent à démontrer comment votre produit peut bénéficier aux clients grâce à un message contextuel.

Arriver au bon positionnement du produit et au bon message est un effort d'équipe. Ne laissez pas un style de travail hybride mettre en veilleuse vos sessions de brainstorming.



Ce tableau visuel vous permet d'ajouter des notes, des images, des liens, des tâches, etc., de planifier votre vision du produit en fonction des messages et d'aligner votre équipe, le tout à l'aide d'un canevas amusant et créatif !

Lorsque vous échangerez vos idées, utilisez les points suivants pour élaborer un message de produit axé sur le client pour la mise sur le marché:

Qui trouvera notre produit le plus utile ?

À quels problèmes spécifiques le produit répond-il ?

Pourquoi les clients voudront-ils payer pour notre produit ?

Pourquoi quelqu'un choisirait-il notre produit plutôt que celui de la concurrence ?

Astuce : rassemblez ces informations pour votre forfait marketing





Etape 3 : Construisez votre stratégie de mise sur le marché à l'aide d'une feuille de route produit

Vous avez terminé le travail de fond ; il est maintenant temps d'élaborer une feuille de route pour votre produit. En fonction de la structure des produits et du marketing dans votre entreprise, vous serez responsable de la feuille de route ou vous collaborerez avec un chef de produit qui s'en chargera.

Vous pouvez utiliser les outils de cartographie des processus pour optimiser le flux de travail de votre marketing produit

Une autre option facilement disponible est d'organiser les tâches en fonction du domaine du produit, d'afficher un échéancier et d'ajouter des sprints dans une feuille de route du produit partagée et très visuelle, afin que les équipes puissent voir ce à quoi elles travaillent et ce qui les attend.



Les informations contenues dans la feuille de route produit guideront votre stratégie de mise sur le marché. Vous pouvez créer une feuille de route produit pour votre site web, votre application mobile, et plus encore :

Si vous souhaitez obtenir un aperçu général des fonctionnalités de votre produit et comprendre comment votre initiative s'inscrit dans la vision et l'orientation stratégique de votre organisation, un modèle de feuille de route produit peut vous aider. Il permet de planifier chaque étape du cycle de développement d'un produit, de l'idéation au lancement. Utilisez ce modèle pour fournir des mises à jour hebdomadaires sur l'exécution à l'équipe de direction et publier des notes de mise à jour en interne comme en externe.

Voici quelques points de données essentiels que vous devez inclure dans votre modèle de feuille de route produit :

Quels sont les objectifs marketing de votre produit ?

Quels personas allez-vous cibler en priorité avec votre produit ?

Comment allez-vous engager vos clients avec votre message et votre position ?

Quel type de matériel de formation fournirez-vous aux équipes commerciales et d'assistance ?

Comment allez-vous fixer le prix de votre produit ?

Vendrez-vous directement aux clients ou ferez-vous appel à des distributeurs tiers ?

Quelles plateformes allez-vous exploiter pour votre campagne de marketing, comme le marketing sur les médias sociaux, les campagnes publicitaires payantes, les blogs, le chat en direct, le site web, les e-mails, etc

Quels sont les indicateurs clés de performance que vous surveillerez pour mesurer la réussite ?

Comment allez-vous évaluer et hiérarchiser les fonctionnalités du produit pour favoriser sa réussite ?

Vous ne savez pas quel produit privilégier ? Un modèle de matrice des fonctionnalités des produits vous aide à comparer les différentes fonctionnalités d'un produit afin de déterminer si chacune d'entre elles correspond aux objectifs et aux besoins de votre cible.



Si vous avez besoin de suivre des points de données cruciaux tels que le type de fonctionnalité, le client, la valeur, l'impact, et plus encore, ce modèle jette la lumière sur :

Les fonctionnalités importantes qui fournissent le plus de valeur pour aligner les efforts de l'équipe

Les ressources et le budget disponibles pour donner la priorité aux projets à fort impact

Etape 4 : Préparer l'équipe avec les outils et les ressources nécessaires Outils de marketing sont aujourd'hui indispensables : ils permettent aux petites équipes de faire leur travail rapidement sans se sentir débordées.

L'étape suivante consiste à informer toutes les équipes de votre stratégie de mise sur le marché et à leur fournir les ressources nécessaires, telles que des échantillons de produits, des directives de marque, des fiches d'information et des documents commerciaux de mise sur le marché.

En voici un exemple de modèle de marketing produit dont chaque équipe produit peut bénéficier, qu'il s'agisse de forfait, de suivi ou d'optimisation de la campagne de marketing produit :



Au lieu de vous débattre avec des feuilles de calcul éparpillées ou de jongler entre les différents outils, utilisez un modèle de plan marketing pour forfaiter, suivre et optimiser vos campagnes de marketing en un seul endroit.

Que vous souhaitiez définir des objectifs marketing réalisables, organiser les tâches en étapes exploitables ou suivre la progression à l'aide d'indicateurs et de paramètres intégrés, ce modèle est tout ce dont vous avez besoin. Utilisez la vue Key Results pour établir et suivre des objectifs mesurables pour votre forfait marketing, et ajoutez des champs personnalisés tels que "Pourcentage d'achevé" et "Impact" pour faciliter l'évaluation.

Etape 5 : Lancez, suivez et optimisez votre stratégie de mise sur le marché

La dernière étape consiste à lancer votre produit en interne et en externe (dans cet ordre). **Les lancements internes permettent de s'assurer que tout le monde est au courant des avantages de votre produit, tandis que les lancements externes font appel à des tactiques de vente et de marketing pour promouvoir votre produit auprès des clients.

Enfin, n'oubliez pas de définir vos indicateurs clés de performance, tels que les inscriptions aux démonstrations, le niveau d'utilisation du produit, le Net Promoter Score, le taux de réussite, etc. et de suivre les résultats de vos efforts.

5 exemples de stratégies de marketing produit gagnantes

Un chef de produit expérimenté planifie la stratégie produit en fonction des besoins du client, des valeurs de la marque, du positionnement publicitaire, du plan de communication marketing et des exigences en matière de prix.

Dans la pratique, cela se traduit par cinq stratégies applicables à différentes étapes du cycle de vie du produit :

1. Stratégie de marché cible

Why: Pour se concentrer sur un marché de niche, construire une identité de marque forte et créer une base de clients fidèles

Mon travail : L'étape d'introduction du cycle de vie de la commercialisation du produit

Oatside est un excellent exemple de marketing de produit lié à une cause et destiné à une cible spécifique : les consommateurs soucieux de l'environnement.

Ce type de marketing produit trouve un écho auprès de ce segment de clientèle et positionne Oatside comme une marque positive qui se préoccupe des animaux et de l'environnement :

Voici quelques points à retenir de la stratégie du marché cible :

Obtenez des informations sur votre cible, qu'il s'agisse de ses croyances, de sa culture, de sa démographie, de ses loisirs, de ses aversions, de ses problèmes, etc

N'utilisez cette tactique que si votre marque correspond au profil recherché ; obliger votre marque à démontrer une valeur particulière ne plaira pas à un public averti

2 : Stratégie de marque

**Pourquoi ? Pour promouvoir indirectement le produit

Mon travaille pour : Les étapes d'introduction, de croissance et de maturité du cycle de vie du marketing produit

Personne ne tire parti de la puissance de sa marque et ne s'engage dans le marketing produit comme le fait Apple.

Prenez n'importe quel lancement de produit d'Apple ; il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre pour susciter l'attente et la productivité sans trop dévoiler le produit jusqu'au moment de la grande révélation.

Si vous voulez plus de Révision, regardez la page Instagram d'Apple, où vous aurez du mal à trouver des images d'iPhones, d'iMacs, d'iPads, etc.

Apple fait un excellent travail en parlant de ses produits d'une manière qui fait du client le " héros " de l'histoire :

Clé à retenir: Pour tirer le meilleur parti de la stratégie de marque, il faut d'abord se demander si le taux de mémorisation de votre marque est suffisamment élevé pour attirer les clients sans mentionner vos produits Souvent, il faut des années pour arriver à cette étape, comme l'ont démontré des marques mondiales telles qu'Adidas, Samsung, Amazon, Tesla, etc.

3 : Stratégie publicitaire

Pourquoi: attirer l'attention du client de manière créative

Works for : L'étape de croissance du cycle de vie du marketing produit

La campagne "Share a Coke" de Coca-Cola utilise la publicité pour cibler les clients à l'étape de croissance de leur parcours :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Coca-Cola.png Bouteilles de Coca-Cola /$$$img/

L'objectif final était d'inciter les clients à trouver et à partager un coca avec leurs proches. Cette stratégie innovante a stimulé l'engagement et la fidélité à la marque parmi les clients existants et les clients potentiels.

En utilisant la publicité comme un outil de contact avec le client, la marque a mis l'accent sur la personnalisation et encouragé le partage social, faisant de cette campagne une réussite fulgurante.

Clef à retenir: Si vous souhaitez suivre le même chemin, utilisez ces conseils comme point de départ :

N'hésitez pas à expérimenter la créativité pour la narration de votre publicité

la créativité pour la narration de votre publicité Concentrez-vous sur un point de douleur, un avantage, un USP, etc., qui a le potentiel de faire vibrer la corde sensible de votre cible - c'est là que vos montagnes de données collectées portent leurs fruits

de votre cible - c'est là que vos montagnes de données collectées portent leurs fruits Découvrez pourquoi et comment les clients utilisent votre produit pour vous aider à le positionner de manière plus stratégique

de manière plus stratégique Consultez les avis des clients, réalisez des sondages, participez à des tests bêta, etc. pour prendre le pouls de l'état d'esprit et des besoins actuels de vos clients

4 : Stratégie de communication marketing

**Pourquoi ? Pour transmettre les USP du produit

Works for : Étape de maturité du cycle de vie du marketing produit

Lorsqu'il s'agit d'utiliser une campagne de marketing pour cibler les clients à l'étape de maturité d'un produit, ne cherchez pas plus loin que Nike.

La marque excelle à transmettre les propositions de vente uniques (USP) de son produit en utilisant des moments et des mouvements culturels dans son message marketing.

Les campagnes de Nike sont opportunes et pertinentes, qu'il s'agisse de célébrer le mois des fiertés, le mouvement Black Lives Matter, d'assister les athlètes pendant les Jeux olympiques ou de défendre des causes de justice sociale :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Nike-campaigns-1400x637.png Campagne BeTrue de Nike /$$img/

Mettez en œuvre une stratégie de tarification progressive et un modèle d'abonnement pour cibler des segments de clientèle variés et construire un flux de revenus régulier

Promouvoir les options de tarification via la publicité numérique, le marketing de contenu et les partenariats pour mettre en avant la valeur offerte par votre produit

Surveillez les indicateurs clés tels que la croissance des abonnements, la fidélisation des clients et le revenu moyen par utilisateur de manière régulière

Mon travail pour atteindre les objectifs du marketing produit

Vous avez beau avoir élaboré la meilleure stratégie de marketing produit, si vos objectifs ne sont pas définis avec précision, votre équipe s'engagera dès le départ dans la mauvaise direction.

Améliorez vos compétences en matière de définition des objectifs de marketing produit grâce à ces trois conseils :

Conseil 1 : Adoptez le cadre des objectifs S.M.A.R.T

Vos objectifs de marketing produit doivent être abonnés au cadre S.M.A.R.T. : ils doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps. Ce cadre vous aidera à classer vos objectifs en deux catégories : ceux qui sont négociables et ceux qui ne le sont pas.

Utilisez le modèle entièrement personnalisable d'objectifs SMART pour définir, suivre et visualiser des objets clairs. Il vous aide à créer des objectifs SMART, à les diviser en tâches plus petites et à suivre visuellement la progression sur la période définie. La vue Effort de l'objectif vous aidera à mesurer l'effort requis pour chaque objectif, et la vue Feuille de travail de l'objectif SMART vous offrira un espace pour faire un brainstorming et stocker toutes vos idées.

Conseil 2 : Utilisez des indicateurs de performance clés pour suivre la progression

Prouver le retour sur investissement de votre stratégie de marketing produit est son plus grand obstacle - uniquement si vous ne mesurez pas et ne surveillez pas vos indicateurs clés de performance. Pour évaluer la valeur exacte que votre stratégie de marketing produit apporte au tableau :

Associez-vous aux équipes marketing, commerciales et de service client (CX) pour obtenir des données et des analyses et trouver la corrélation entre votre marketing produit et vos efforts en matière de ventes/marketing/CX

Associez-vous aux équipes marketing, commerciales et de service client (CX) pour obtenir des données et des analyses et trouver la corrélation entre votre marketing produit et vos efforts en matière de ventes/marketing/CX

Évaluez les analyses de votre campagne produit à l'aide de logiciels de productivité marketing. Des tableaux de bord hautement personnalisables et visuels contextualisent les tâches liées à votre feuille de route et à vos forfaits de mise sur le marché :



Identifiez et listez les indicateurs les plus pertinents à surveiller, tels que le coût d'acquisition des clients (CAC), la valeur à vie des clients (CLTV), le taux de conversion, la génération de leads, le trafic sur le site web, les taux d'ouverture et de clics des e-mails, etc

Conseil 3 : Assurer la gestion de la relation client

La collecte de données clients en temps réel et l'amélioration de l'expérience client constituent le meilleur moyen de combler le fossé entre les attentes des clients et les fonctionnalités des produits.

En faisant cela, vous obtenez également une image achevée des intérêts, des préférences et des comportements du client, ce qui vous permet d'adapter vos efforts de marketing produit en conséquence. Cela contribue grandement à la réalisation de vos objectifs en matière de marketing produit.

Utilisez ces conseils pour collecter des données et optimiser le parcours client :

Capturez et analysez les interactions des clients sur différents points de contact - les clients sont aujourd'hui devenus omnicanaux pour atteindre votre marque

Personnalisez les messages et les offres marketing en fonction des préférences uniques du client

Identifier les opportunités de vente incitative et de vente croisée sur les canaux en ligne et hors ligne

Améliorer la satisfaction et la fidélité des clients grâce à des programmes personnalisés

Collaborer avec les équipes d'assistance et de vente pour offrir une expérience client transparente

Étant donné qu'il y a de nombreux éléments à surveiller, ce travail nécessite des outils appropriés :



En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez :

Ajouter des tâches de différentes équipes dans un objectif commun

Organiser les objectifs avec des dossiers faciles à utiliser et les partager avec les parties prenantes concernées

Créer des dossiers pour suivre les cycles sprint, les OKR, les tableaux de bord hebdomadaires des employés, etc

Définir des cibles claires et visualiser la progression en pourcentage

**Qu'en est-il du marketing produit ?

L'avenir du marketing produit évolue plus rapidement que jamais, sous l'impulsion de la personnalisation, de l'intégration de l'IA et du marketing basé sur la valeur.

Toutes ces tendances impactent votre stratégie de marketing produit à plus d'un titre :

Maturité marketing : Les marques exploitent les données personnalisées des clients à l'aide d'outils d'IA et proposent des offres personnalisées pour améliorer la satisfaction des clients. Netflix est un exemple de marque qui a maîtrisé cette stratégie de marketing produit

: Les marques exploitent les données personnalisées des clients à l'aide d'outils d'IA et proposent des offres personnalisées pour améliorer la satisfaction des clients. Netflix est un exemple de marque qui a maîtrisé cette stratégie de marketing produit Data-driven : Le marketing produit est de plus en plus axé sur les données, celles-ci étant utilisées pour :

Piloter les décisions stratégiques en mettant au premier plan les tests de produits et la culture de l'apprentissage Intégrer des équipes isolées avec une collaboration agile, des compétences spécialisées et des flux de travail IA Collecter des informations exploitables telles que les problèmes des clients, leurs préférences, etc Piloter la personnalisation intelligente avec un contenu axé sur les données

: Le marketing produit est de plus en plus axé sur les données, celles-ci étant utilisées pour :

Débloquez la valeur stratégique du marketing produit avec ClickUp

Le marketing produit est un processus continu. Avant que les clients n'achètent un produit, celui-ci fait de multiples allers-retours entre les phases de développement et de lancement.

En tant que responsable du marketing produit, vous devez toujours jongler entre les informations sur le produit, les données de la campagne, les commentaires des clients, les tâches d'activation, les forfaits et les réunions avec les parties prenantes ; il y a toujours plus à faire que ce que vous avez le temps ou les ressources nécessaires.

Cependant, les choses s'améliorent avec les bons outils et l'accès à connaissances en matière de marketing produit. Tirez parti de la valeur stratégique du marketing produit avec les bons logiciels.

Questions fréquemment posées

1. Quelle est la stratégie marketing d'un produit ?

La stratégie marketing d'un produit est un plan de compréhension :

Comment positionner, promouvoir et fixer le prix du produit sur le marché

Qui sont vos clients les plus fidèles et comment les atteindre

Comment intégrer les données du processus de marketing produit dans le processus de développement du produit au cours du cycle de vie du produit

**2. Quel est le rôle de la stratégie de marketing produit ?

Le rôle principal d'une stratégie de marketing produit est de créer une stratégie de haut niveau pour le développement d'un produit feuille de route marketing pour un produit spécifique. Ce forfait définit la manière dont le produit répondra aux objectifs du client, de l'organisation et des parties prenantes tout au long du cycle de vie du produit.

En tant que tel, il encourage différentes équipes, telles que le développement de produits, le marketing, le service clientèle et les ventes, à travailler ensemble et à comprendre comment le produit peut être amélioré afin d'accroître la productivité et la satisfaction des clients.