Modèles gratuits de liste À faire pour Google Docs

Vous avez déjà eu l'impression que vos tâches se multipliaient plus vite que vous ne pouviez les griffonner ? Alors que les notes autocollantes s'accumulent et que des bouts de papier aléatoires encombrent votre espace, vous souhaitez une meilleure solution.

Et vous avez raison. Rester au fait de vos tâches ne devrait pas être un travail à plein temps.

C'est là que les modèles de liste à faire entrent en jeu.

Ces modèles préconçus n'ont pas pour seul objectif d'être élégants (bien qu'ils le fassent) - ils vous offrent un système qui fonctionne. Au lieu de réinventer la roue à chaque fois que vous planifiez votre journée, vous disposez d'une forme prête à l'emploi qui donne la priorité à ce qui est important, suit votre progression et réduit la charge mentale.

Et grâce à des outils tels que de simples Google Docs ou des des applications de liste à faire , il est facile de les personnaliser en fonction de votre style. Qu'il s'agisse d'une liste de priorités ou une checklist, ou encore quelque chose de plus visuel, ces modèles vous aideront à passer d'une situation de débordement à une situation de contrôle.

Qu'est-ce qu'un modèle de liste À faire ?

Les modèles de liste À faire sont des listes préformatées et personnalisables conçues pour vous aider à organiser vos tâches plus efficacement.

Ces modèles comportent des sections intégrées pour la description des tâches, les niveaux de priorité, les dates d'échéance et le suivi de la progression - tout ce dont vous avez besoin pour rester organisé.

De nombreux modèles de Google Docs incluent des détails supplémentaires tels que des notes ou des étiquettes, ce qui facilite l'ajout d'un contexte à vos listes.

Au lieu de partir de zéro, ces modèles de checklists vous permettent de compléter les tâches et de les adapter à vos besoins, ce qui vous fait gagner du temps tout en garantissant une approche structurée.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste À faire ?

Un bon modèle de liste à faire établit un équilibre entre structure et flexibilité. Voici les fonctionnalités clés qui rendent un modèle de checklist Google Docs efficace :

Structure effacée : Une disposition directe avec des sections pour les tâches, les priorités et les dates d'échéance est essentielle. Cela permet d'afficher tous les détails nécessaires d'un seul coup d'œil

: Une disposition directe avec des sections pour les tâches, les priorités et les dates d'échéance est essentielle. Cela permet d'afficher tous les détails nécessaires d'un seul coup d'œil Options de personnalisation : La possibilité d'ajuster les champs et d'ajouter des sections signifie que vous pouvez personnaliser le modèle pour l'adapter à votre flux de travail

: La possibilité d'ajuster les champs et d'ajouter des sections signifie que vous pouvez personnaliser le modèle pour l'adapter à votre flux de travail Priorités et catégorisation : Vous êtes toujours pressé de respecter les délais ? L'organisation des tâches en fonction de leur urgence ou de leur importance vous permet de savoir à quoi vous attaquer en premier

: Vous êtes toujours pressé de respecter les délais ? L'organisation des tâches en fonction de leur urgence ou de leur importance vous permet de savoir à quoi vous attaquer en premier Suivi de la progression : Des cases à cocher ou des marqueurs de statut vous permettent de savoir ce qui est terminé, ce qui nécessite plus d'attention et ce qui peut être reporté

: Des cases à cocher ou des marqueurs de statut vous permettent de savoir ce qui est terminé, ce qui nécessite plus d'attention et ce qui peut être reporté Simplicité et attrait visuel : Une conception propre et simple améliore la convivialité et vous aide à vous concentrer sur vos tâches

7 modèles de liste À faire dans Google Docs

Si vous planifiez votre semaine, si vous vous attaquez à un projet ou si vous cherchez simplement un modèle de checklist pour l'épicerie, les modèles Google Docs ci-dessous feront des merveilles. Choisissez votre style, personnalisez-le et préparez-vous à cocher des tâches !

1. Modèle de liste à faire minimale par GooDocs

via GooDocs Le modèle de liste à faire minimale est parfait pour ceux qui recherchent la simplicité. Avec des sections pour les dates d'échéance, les descriptions de tâches et les cases à cocher, il est idéal pour garder vos forfaits simples.

Ce modèle de checklist gratuit est particulièrement utile si vous préférez une checklist imprimable simple à coller sur votre mur ou votre agenda. Parfait pour créer des carnets de notes personnels ou d'entreprise personnalisés, c'est l'un des rares modèles de checklist Google Docs qui vous donne un aperçu de toutes vos tâches en un seul espace.

✨Ideal for : Toute personne à la recherche d'une liste de choses à faire simple et efficace sans s'encombrer de trop de détails

2. Checklist des tâches quotidiennes pour les enfants par GooDocs

via GooDocs Vous voulez que votre enfant maîtrise la gestion du temps et apprenne la valeur de la responsabilité, sans transformer votre Accueil en champ de bataille ? La checklist des tâches quotidiennes est un moyen amusant et efficace de les faire participer et de faire en sorte qu'elles deviennent réalité.

C'est un outil fantastique et complet pour aider vos enfants à gagner en confiance et en autonomie lorsqu'ils s'attaquent à des tâches telles que ranger leur chambre, préparer leur sac d'école, nourrir les animaux domestiques ou même mettre le couvert - tout cela par eux-mêmes. Utilisez-le pour créer des checklists qui les motivent et les organisent tout en leur permettant d'acquérir des compétences utiles dans la vie de tous les jours !

Vous pouvez également l'utiliser comme outil de suivi pour développer des habitudes saines comme se brosser les dents tous les soirs et faire son lit tous les matins.

✨Idéal pour : Les parents qui cherchent à aider leurs enfants à développer des compétences en matière de gestion du temps et d'organisation

3. Checklist de contrôle de la qualité par GooDocs

via GooDocs La checklist de contrôle de la qualité de GooDocs vous permet de créer une checklist de qualité adaptée à vos besoins afin que chaque projet ou tâche reste dans les clous.

Ajoutez vos critères incontournables, ajustez les éléments, modifiez la disposition, et voilà ! Elle est prête à s'intégrer à votre flux de travail tout en garantissant que les erreurs et les incohérences ne vous coûteront pas de bons résultats.

✨Idéal pour : Toute personne souhaitant respecter les normes de manière cohérente, minimiser les erreurs et fournir des résultats de qualité supérieure

4. Modèle de checklist de suivi des habitudes par GooDocs

via GooDocs Le modèle de suivi de la checklist des habitudes de GooDocs vous permet de rester organisé et sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs tout au long du mois. Que vous travailliez à boire plus d'eau, à faire de l'exercice régulièrement, à pratiquer la pleine conscience ou à respecter un horaire de sommeil cohérent, ce modèle vous aide à rester concentré et motivé pour conserver ces bonnes habitudes.

Il rend super facile le suivi de votre progression d'une manière visuellement attrayante, avec des paramètres d'objectifs clairs et des occasions de célébrer chaque petit jalon.

✨Idéal pour : Toute personne cherchant à construire, suivre et maintenir des habitudes positives de manière cohérente

5. Checklist d'intégration des employés par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-23-628x1400.png Checklist pour l'intégration des employés /$$$img/

via GooDocs La checklist d'intégration des employés de GooDocs simplifie le processus d'intégration pour les employés et la direction.

Ce formulaire universel convient à toutes les entreprises et traite des licenciements et des départs volontaires. Il garantit la sécurité des données de l'entreprise et minimise les risques juridiques.

Ce modèle comprend des sections essentielles telles que le nom de l'employé, sa désignation, son département et son dernier jour de travail. Il comporte également un tableau détaillé avec un forfait étape par étape qui organise toutes les informations pertinentes pour une expérience d'offboarding en douceur.

✨Idéal pour : Les équipes RH et les managers pour assurer un processus de sortie fluide, conforme et organisé pour les employés qui quittent l'entreprise

6. Modèle de liste de mariage formelle par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-24.png Modèle de liste de mariage officielle /$$$img/

via GooDocs Les mariages comportent d'innombrables détails à gérer, et les forfaits peuvent rapidement passer de l'excitation à l'accablement. Le lieu est-il disponible pour vos dates ? Comment les invités arriveront-ils ? Qu'en est-il du menu, des décorations, des fleurs et de la musique ?

Si ce tourbillon de choses à faire s'avère trop lourd pour vous, pas de panique ! Le modèle de liste officielle de mariage est votre référence pour gérer sans effort tous les aspects de vos activités de mariage avec précision et tranquillité d'esprit.

Grâce à cet outil de confiance, vous passerez à travers le forfait avec facilité, vous laissant libre de vous concentrer sur ce qui compte : créer des souvenirs magiques le jour J.

✨Idéal pour : Les fiancés, les organisateurs de mariage et tous ceux qui organisent un mariage

7. Modèle de checklist d'intégration simple par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-25-1400x907.png Modèle de checklist d'intégration simple /$$$img/

via Template.net 👀 Did You Know? (Le saviez-vous ?)

Une expérience d'accueil des employés dysfonctionnelle peut entraîner un taux de roulement pouvant aller jusqu'à.. 50 % au cours des 18 premiers mois pour les personnes recrutées à l'extérieur.

En utilisant des modèles d'onboarding assurent une transition en douceur pour les nouveaux embauchés, car ils suivent souvent les bonnes pratiques qui créent une expérience positive et accueillante pour les nouveaux arrivants.

Le modèle de checklist d'intégration simple de Template.net est un modèle de nouvelle embauche convivial et personnalisable, disponible en plusieurs formes, ce qui en fait une ressource précieuse pour les entreprises de toutes tailles.

Il indique à votre équipe ce qu'il faut faire avant et après l'arrivée (le premier jour) pour qu'un nouvel arrivant se sente chez lui au sein de votre organisation. Il suggère également la documentation que vous devrez garder à portée de main pour que l'expérience se déroule sans encombre.

✨Idéal pour : Les équipes RH et les managers pour standardiser l'accueil et l'intégration des nouveaux employés

Limites de l'utilisation de Google Docs pour les listes À faire

C'est évident Modèles de documents Google Docs sont incroyablement utiles pour créer des checklists simples et faciles à utiliser. Ils vous permettent de structurer votre travail et de rester organisé sans effort et sans souci.

Cependant, il y a quelques limites à prendre en compte :

Problèmes de collaboration : Bien qu'il existe de nombreuxde collaboration pour Google Docs, la modification en cours en temps réel avec plusieurs utilisateurs peut parfois créer de la confusion, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des ajustements détaillés

: Bien qu'il existe de nombreuxde collaboration pour Google Docs, la modification en cours en temps réel avec plusieurs utilisateurs peut parfois créer de la confusion, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des ajustements détaillés Pas de gestion des tâches : Les checklists de Google Docs n'intègrent souvent pas de suivi des tâches, ce qui complique le suivi des éléments de la checklist et des échéances

: Les checklists de Google Docs n'intègrent souvent pas de suivi des tâches, ce qui complique le suivi des éléments de la checklist et des échéances Une personnalisation limitée : Les modèles offrent une personnalisation de base, mais ne peuvent pas assister une stratégie de marque très spécifique, des besoins de conception complexes ou des fonctionnalités avancées

: Les modèles offrent une personnalisation de base, mais ne peuvent pas assister une stratégie de marque très spécifique, des besoins de conception complexes ou des fonctionnalités avancées Modèles génériques : Un modèle imprimable est conçu de manière générale, ce qui peut donner l'impression que les documents sont moins uniques ou adaptés

: Un modèle imprimable est conçu de manière générale, ce qui peut donner l'impression que les documents sont moins uniques ou adaptés Variété de modèles : Les options peuvent être limitées pour les projets de niche ou spécialisés, ce qui rend difficile la recherche d'un modèle parfait

: Les options peuvent être limitées pour les projets de niche ou spécialisés, ce qui rend difficile la recherche d'un modèle parfait Dépendance à l'égard d'Internet : Une connexion stable est nécessaire pour accéder à Google Docs, ce qui peut s'avérer difficile dans les régions où la connectivité est faible

: Une connexion stable est nécessaire pour accéder à Google Docs, ce qui peut s'avérer difficile dans les régions où la connectivité est faible Le décalage des performances : Les documents volumineux ou complexes peuvent être lents à charger, ce qui nuit à l'expérience utilisateur et à la productivité

Modèles alternatifs de liste À faire

Si vous recherchez des modèles de listes de tâches facilement modifiables, vous pouvez utiliser les modèles de listes de tâches suivants modèles de checklist facilement modifiables mais que vous ne voulez pas vous contenter des limites susmentionnées, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de Alternatives à Google Docs offrent des modèles personnalisables et préconstruits conçus spécifiquement pour la gestion de projet et les checklists. ClickUp est une alternative à Google Docs. En tant que plateforme de gestion de projets et de documents, elle offre un excellent intervalle de pré-construits de modèles de listes à faire conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs, à maintenir vos tâches répétitives sur le suivi et à stimuler votre productivité.

Vous souhaitez personnaliser davantage votre liste de tâches ? listes de contrôle pour la gestion de projet ? Avec ClickUp, vous pouvez trouver un modèle qui s'adapte parfaitement à votre flux de travail.

1. Le modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-26.png Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-3k53b9a Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp est comme une version numérique d'une simple liste de tâches écrite au stylo. La différence ? Contrairement à une liste faite à la main, il dispose d'outils intégrés pour suivre et contrôler vos tâches et votre productivité.

Il vous donne un aperçu clair et organisé de vos tâches quotidiennes. Il vous aide également à visualiser les tâches avec exemples de liste À faire et commencez à achever ce qui doit l'être en priorité.

Utilisez le modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp pour :

Classer les activités par ordre d'urgence et d'importance, en veillant à ce que les responsabilités clés ressortent et ne soient pas manquées

Organiser votre journée ou même votre liste de courses en parties gérables, ce qui permet de se concentrer plus facilement sur une tâche à la fois

Fixer des échéances, classer les tâches par ordre de priorité et ajouter des notes ou des détails supplémentaires pour que les éléments de la checklist restent au même endroit

idéal pour : Toute personne souhaitant rester organisée, hiérarchiser ses tâches et stimuler sa productivité au quotidien

2. Le modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-27.png Modèle de liste de choses à faire du Calendrier ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617 Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous en avez assez de suivre les échéances dans votre tête, ou pire, de les rater de temps en temps ? Le Modèle de liste À faire du Calendrier ClickUp offre un aperçu clair de votre emploi du temps hebdomadaire, bihebdomadaire ou même mensuel, afin de faire de ce problème une chose du passé.

Cet outil puissant vous aide à gérer vos heures de travail et les activités correspondantes en un seul endroit, ce qui vous permet de rester organisé et au top de tous vos livrables et engagements.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classer vos missions dans des catégories nettes et faciles à consulter, ce qui facilite la plongée dans les détails et le suivi de la progression en un coup d'œil

Classer les éléments par ordre de priorité en fonction des délais et de l'urgence - fini les devinettes !

Planifier rapidement le temps nécessaire à chaque tâche, ce qui stimule la productivité et la responsabilisation

idéal pour : Les entreprises Business, les étudiants, les voyageurs, les organisateurs d'évènements et tous ceux qui souhaitent garder une trace des dates importantes

3. Le modèle de liste à faire pour le travail de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-28.png Modèle de liste à faire pour le travail ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201658&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de travail à faire de ClickUp est là pour mettre fin au chaos des semaines de travail super chargées et rendre le forfait travail plus accessible.

Avec ce modèle, assurer une semaine productive est amusant et simple. Vous pourrez :

Faire correspondre vos responsabilités quotidiennes avec vos objectifs hebdomadaires pour apporter de la clarté et de la concentration à votre charge de travail

Décomposer les projets les plus importants en listes gérables avec des sous-tâches et des dates d'échéance, afin d'améliorer votre efficacité et de suivre votre progression

Hiérarchiser les projets en fonction de leur importance, de l'effort fourni ou de l'urgence, pour que la gestion du temps devienne une promenade de santé

✨Idéal pour : Tous ceux qui ont besoin d'une checklist dynamique pour hiérarchiser les missions qui nécessitent une attention immédiate

4. Le modèle de liste d'activités ClickUp

La liste d'activités Modèle de liste d'activités ClickUp est votre outil de référence pour planifier, estimer, lancer, achever et contrôler les projets comme un pro.

Voici quelques fonctionnalités clés du modèle :

Conçu pour les gestionnaires de projet et les responsables de la gestion de projet (PMO) qui cherchent à créer des listes d'activités efficaces et efficientes

Processus simplifié d'organisation de tous les types d'activités, des listes de tâches et checklists aux échéanciers et sprints de projets complets

Solution unique pour organiser toutes les tâches dans un espace unique et facile à parcourir. Créez des tâches, assignez-les aux bons membres de l'équipe, mettez en place des notifications pour suivre la progression et organisez des réunions régulières, le tout dans le même espace de travail

✨Idéal pour : Les gestionnaires de projet, les PMO, les équipes de marketing, les équipes financières ou toute autre personne souhaitant organiser ses tâches

5. Le modèle de liste à faire ClickUp Moving

Déménager dans un nouvel Accueil ou un nouveau bureau peut être un véritable casse-tête. Entre l'emballage, le tri et le suivi de vos affaires, le stress peut vite s'accumuler.

C'est là qu'intervient le Modèle de liste à faire pour les déménagements ClickUp vient à votre secours !

Utilisez ce modèle de checklist de déménagement pour :

Servir de liste de tâches principale pour tous les éléments d'action que vous devez achever lors du déménagement

Décomposer le processus de déménagement en une charge de travail claire et gérable dans un emplacement central afin de ne rien oublier d'important

Assumer les responsabilités dans l'ordre et planifier à l'avance afin de déballer les affaires et de vous installer dans votre nouvel espace en un rien de temps

✨Idéal pour : Toute personne se préparant à déménager, y compris les propriétaires, les locataires et les entreprises de déménagement

6. Le modèle ClickUp Bucket List

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-31.png Le modèle de liste Bucket de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-110435962&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

Qu'il s'agisse de préparer un saut en parachute, un voyage à travers le pays, d'apprendre une nouvelle technique ou simplement d'organiser son week-end, une checklist permet de ne rien oublier dans l'agitation.

La liste de contrôle permet de ne rien oublier dans l'agitation Modèle de liste Bucket de ClickUp est un modèle personnalisable qui vous permet de visualiser les étapes nécessaires pour atteindre chaque objectif :

Décomposez les grands rêves en éléments gérables pour avoir une vision claire de ce qui compte vraiment pour vous

Organisez tout proprement dans un espace central et progressez régulièrement vers la réalisation de vos aspirations

✨Idéal pour : Toute personne qui souhaite se fixer des objectifs personnels, suivre ses rêves et forfaiter des expériences significatives dans la vie

7. Le modèle ClickUp pour faire les choses terminées

Le modèle Modèle ClickUp pour faire les choses Terminé met en œuvre la méthodologie largement respectée "Getting Things done" (GTD) développée par l'expert en productivité David Allen.

Le modèle principe de base de la GTD est que notre esprit n'est pas conçu pour se souvenir de toutes les tâches. En organisant tout et en le sortant de notre tête, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment et stimuler notre productivité.

Ce modèle vous permet de :

Organiser efficacement vos tâches et vos projets, en les transformant en éléments de travail exploitables auxquels vous pouvez vous attaquer quotidiennement

Optimiser votre flux de travail et gérer vos responsabilités de manière plus claire et plus efficace

Utiliser des Champs personnalisés dans ClickUp pour classer les éléments de travail en fonction du contexte, en hiérarchisant les tâches en fonction des dates d'échéance, de l'effort requis, etc

Rendez les documents collaboratifs et accessibles à l'ensemble de votre équipe, en tenant tout le monde informé tout au long du processus

idéal pour : Employés d'entreprise, passionnés de productivité, ou toute personne cherchant à organiser ses tâches et à gagner en efficacité

8. Le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Nous avons tous connu ces semaines où nous semblons jongler avec 50 choses différentes en même temps. Ces jours-là, planifier et structurer ses activités est le secret pour ne pas perdre de vue ses priorités.

C'est là qu'intervient le Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp est arrivé ! Utilisez-le pour :

Planifier votre semaine et prioriser vos responsabilités

Classer les tâches par catégories pour une meilleure visibilité, définir des rappels clés pour les achever en temps voulu et suivre sans effort la progression et les dates d'échéance

Améliorer votre efficacité et atteindre vos objectifs, quelle que soit la charge de travail hebdomadaire

idéal pour : Les professionnels, les étudiants, les parents et tous ceux qui veulent rester organisés, semaine après semaine

9. Le modèle de checklist SEO de ClickUp

Une checklist SEO est un outil pratique pour s'assurer que chaque aspect de votre site web est optimisé pour les moteurs de recherche. Elle peut vous aider à accroître la visibilité, à générer du trafic et à améliorer le classement.

Sans checklist, il est facile de négliger des facteurs importants tels que la recherche de mots clés secondaires, l'optimisation des méta titres et des descriptions, la sécurisation des backlinks ou l'amélioration de la vitesse du site, qui sont tous essentiels à la réussite du référencement de votre site web.

La liste de contrôle Modèle de checklist SEO de ClickUp est idéal pour gérer vos tâches de référencement et repérer les lacunes dans vos efforts d'optimisation.

Cette checklist complète permet de s'assurer que :

Votre site Web s'aligne sur les normes des moteurs de recherche en vous guidant à travers des tâches cruciales, telles que le paramétrage correct des étiquettes de titre et la vérification des liens brisés

Vous pouvez évaluer le contenu à des fins d'optimisation, évaluer les performances en matière de création de liens et améliorer le référencement technique à l'aide d'indicateurs de suivi précis.

Les sites web sont optimisés pour les mots-clés pertinents afin d'atteindre systématiquement le bon public et de se démarquer dans les résultats des moteurs de recherche

✨Idéal pour : Les spécialistes du marketing numérique, les créateurs de contenu, les propriétaires de sites Web et les spécialistes du référencement

10. Le modèle de checklist d'embauche ClickUp

Le modèle Modèle de checklist d'embauche ClickUp simplifie la recherche et l'intégration du candidat idéal, en veillant à ce que chaque étape, de la recherche à l'intégration, soit couverte.

Cette checklist complète vous aide à définir les attentes liées au rôle, à documenter les qualifications et à créer un flux de travail organisé, rendant chaque phase d'embauche claire et gérable.

Avec ce modèle, il est possible de :

Suivre efficacement les tâches et les délais, en gardant l'équipe concentrée sur la progression et les responsabilités

Suivre une checklist d'embauche structurée pour les nouveaux employés, en minimisant le risque de manquer des étapes cruciales dans l'évaluation cohérente des candidats

Gagner du temps pour vous concentrer sur la sélection du meilleur candidat pour le rôle

idéal pour : Les équipes RH, les recruteurs et les managers impliqués dans le processus de recrutement

11. Le modèle de checklist de projet ClickUp

La liste de contrôle Modèle de checklist du projet ClickUp est un outil précieux pour s'assurer que chaque étape de votre projet est organisée et suit son cours.

Ce modèle est suffisamment souple pour vous permettre d'ajouter des sous-tâches qui couvrent les exigences essentielles du projet. Il vous aide à définir toutes les actions nécessaires, en veillant à ce qu'aucun détail ne soit négligé.

Ce modèle offre :

Un cadre clair pour que tout soit en ordre du début à la fin, qu'il s'agisse de la planification d'une simple tâche ou d'une initiative complexe

Des listes détaillées de tâches, des délais faciles à paramétrer et une hiérarchisation du travail en fonction de l'urgence ou des dépendances

Une gestion aisée des membres de l'équipe, une progression en temps réel et des mises à jour de statut grâce à des rapports visuels et des tableaux de bord

✨Idéal pour : Les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et toute personne qui supervise un projet pour s'assurer que les tâches sont achevées à temps et que les objets sont réunis

12. Le modèle de checklist de vacances ClickUp

Le forfait vacances n'est pas toujours aussi amusant que le voyage lui-même. Utiliser des modèles d'itinéraires vous aide à planifier un voyage bien organisé en planifiant les horaires quotidiens, les plans de voyage, l'hébergement et les activités.

Les modèles d'itinéraires Modèle de checklist de vacances ClickUp est conçu pour réduire le stress pendant le forfait en vous aidant à rester concentré et préparé pour chaque partie de votre voyage.

Avec cette checklist personnalisable, vous pouvez :

Suivre tout, des documents de voyage aux éléments essentiels du suivi, et être prêt au moment de partir

Organiser facilement toutes les tâches liées aux vacances ou aux voyages d'affaires, en veillant à ne rien oublier

Suivre vos tâches - réservation de l'hébergement, organisation du transport et création d'un itinéraire - en un seul endroit

Attribuez des courses à des membres de votre famille ou à des amis, afin de mieux coordonner les voyages en groupe et de les rendre moins stressants

idéal pour : Les voyageurs, qu'il s'agisse de familles, d'aventuriers solitaires ou de personnes en voyage d'entreprise, et les planificateurs de vacances

13. Le modèle de checklist de retraite ClickUp

Beaucoup d'entre nous anticipent avec impatience la retraite, mais sont souvent stressés à l'idée de la forfaiter. La Modèle de checklist pour la retraite ClickUp est conçu pour vous guider dans cette phase cruciale et vous assurer que vous êtes parfaitement préparé pour l'avenir.

Ce modèle complet couvre toutes les étapes à franchir pour aborder la retraite en toute confiance, de la planification financière à l'organisation des documents essentiels.

Ce modèle fournit :

Une checklist détaillée des tâches et des ressources essentielles, vous aidant à aborder chaque aspect de la planification de la retraite

Un aperçu des objectifs d'épargne, des options en matière de soins de santé et d'assurance, ainsi qu'un échéancier pour achever les documents nécessaires

Des liens intégrés vers des ressources fiables et des checklists utiles pour organiser tout en un seul endroit et rendre la planification de la retraite plus facile à gérer

idéal pour les personnes qui se préparent à la retraite ou les conseillers financiers : Les particuliers qui se préparent à la retraite ou les conseillers financiers qui aident leurs clients à forfaiter leur retraite

Choisir la checklist de À faire ultime pour la productivité

Bien que de nombreux applications de checklist quotidienne et des modèles existent, ClickUp se distingue en changeant la donne pour une gestion efficace des tâches. Il répond à divers besoins de productivité et offre une flexibilité inégalée pour le suivi des tâches personnelles et professionnelles. Modèles de checklists personnalisables de ClickUp permettent d'organiser et de s'attaquer à tout, des tâches individuelles aux projets ou évènements de grande envergure, sans effort. Et le plus beau, c'est que vous pouvez les adapter à votre flux de travail Vous pouvez les adapter à votre flux de travail exact, ce qui vous évite de repartir de zéro.

Avec ClickUp, vous ne vous contentez pas de gérer les tâches, vous les maîtrisez. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !