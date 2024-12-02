Modèles gratuits d'OKR dans Google Sheets pour suivre vos objectifs

sans un cadre clair, il est facile de se déconcentrer

Les OKR (objectifs et résultats clés) apportent cette clarté en divisant les objectifs en étapes réalisables. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des entreprises utilisent les OKR pour garder leur entreprise concentrée et dans la bonne direction.

Grâce aux modèles d'OKR gratuits et personnalisables de Google Sheets, vous pouvez suivre des résultats clés mesurables, collaborer avec votre équipe et atteindre vos objectifs sans vous ruiner. Voyons comment ces modèles peuvent simplifier le suivi des objectifs pour vous.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle OKR ?

Puisque nous faisons le point sur les meilleurs modèles d'OKR de Google Sheets, un ancien employé de Google nous explique ce qu'un bon modèle d'OKR doit contenir. Agata Krzysztofik, ex-employée de Google explique la formule simple de la méthode OKR :

OKR = (Objet = "Quoi") + 3 x (Résultats clés = "Comment")

En bref, un OKR se compose d'un objectif (le "quoi" que vous voulez atteindre) et de trois résultats clés (les "comment" qui mesurent votre progression vers cet objectif).

L'objectif doit être ambitieux, réalisable et concret - il n'y a pas de place pour des aspirations vagues. Il s'agit d'un objectif audacieux auquel votre équipe peut se rallier.

Les résultats clés se concentrent sur des jalons mesurables qui montrent la progression vers l'objectif. Ils décrivent des résultats, et non des tâches, et doivent être limités dans le temps, ambitieux, mais réalistes.

Pour rester concentré, Krzysztofik suggère de limiter les résultats clés à trois par objectif - au-delà, les priorités risquent d'être dispersées.

📌 For example, a oKR de l'équipe marketing pourrait ressembler à ceci :

Objectif : Doubler le nombre de prospects qualifiés sur le plan marketing (MQL) d'ici le prochain trimestre Résultat clé 1 : Générer 500 MQL à partir de 4 webinaires d'ici la fin du quatrième trimestre Résultat clé 2 : Lancer des fenêtres contextuelles de sortie sur les pages clés pour les premiers visiteurs Résultat clé 3 : Lancer 2 campagnes de génération de leads d'ici le milieu du 4ème trimestre



Modèles d'OKR sur Google Sheets

Que vous soyez chef d'équipe, gestionnaire de projet ou propriétaire d'entreprise, ces modèles gratuits de suivi des OKR de Google Sheets simplifient la définition et la mesure des objectifs et des résultats clés.

🧠 Le saviez-vous ? L'histoire des OKR remonte à 1954, lorsque Peter Drucker, le père du management moderne, a introduit le concept de "management par objectifs" dans son livre The Practice of Management. Cette idée fondamentale a évolué vers la méthode des OKR que nous utilisons aujourd'hui et qui a façonné la manière dont les organisations définissent et suivent leurs objectifs.

1. Modèle de suivi des OKR sur Google Sheets par Mooncamp

il s'agit d'un modèle de suivi de l'OKR par Mooncamp Champ de lune Cette Modèle OKR de Google Sheets de Mooncamp est intuitif, facile à utiliser et fonctionne pour les équipes de toute taille ou de tout secteur d'activité.

Mais avant d'utiliser le modèle, assurez-vous que les OKR de votre entreprise et de votre équipe sont clairement définis. Un processus de planification des OKR bien pensé est essentiel pour une mise en œuvre réussie.

Que contient ce modèle ?

Conseils pour la mise en œuvre des OKR Un tableau de bord pour le suivi des cours

Des onglets distincts pour les OKR de l'organisation et de l'équipe

Des exemples de OKR pour s'inspirer

💡 Pro Tip: Lorsque vous paramétrez vos OKR, restez simple. Contentez-vous de 3 à 5 résultats clés par objectif pour maintenir la concentration et éviter que votre équipe ne se sente dépassée. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de suivre toutes les tâches, mais d'atteindre les objectifs les plus importants !

Le modèle de Mooncamp est également doté d'un tableau de bord facile à consulter, qui vous permet de voir la progression en temps réel au sein des équipes.

De plus, des vérifications régulières permettent de s'assurer que les OKR restent sur la bonne voie et sont ajustés si nécessaire.

Idéal pour: Les chefs d'équipe, les chefs de service et les gestionnaires de projet qui suivent les OKR au sein de diverses équipes et de divers projets

2. Modèle OKR Google Sheets par Sheetgo

il s'agit d'un modèle d'OKR pour Google Sheets Elletaller Vous cherchez un moyen efficace de suivre les OKR au sein de plusieurs équipes ? Le modèle d'OKR de Google Sheets de Sheetgo est l'un des modèles OKR gratuits les plus faciles à utiliser.

Lorsque vous l'installez, vous obtenez sept fichiers Google Sheets pré-connectés-une feuille maîtresse pour les OKR de l'entreprise et six feuilles de calcul spécifiques à chaque département à distribuer parmi les équipes.

Le plus intéressant ? Vous pouvez faire autant de copies que nécessaire pour des départements supplémentaires.

Les feuilles des départements permettent à chaque équipe de définir des objectifs et des résultats clés et de suivre la progression, tandis que la feuille principale récupère automatiquement les paramètres de chaque équipe.

Ce modèle de planification des OKR donne aux managers un aperçu clair des OKR à l'échelle de l'entreprise via des tableaux et des diagrammes de bord, ce qui permet de repérer facilement les performances des équipes.

alors, comment faire pour commencer ?

Il vous suffit d'installer le modèle via Sheetgo, de le lier à votre compte Google, Microsoft ou Dropbox, et le tour est joué ! Les connexions entre les feuilles du département et de l'entreprise sont automatiquement établies. Les Teams peuvent alors se plonger dans la définition des OKR, le suivi de la progression et s'assurer que tout le monde reste aligné sur les objectifs partagés.

si vous voulez aller plus loin, vous pouvez automatiser le flux de travail des données, afin que tout soit mis à jour sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Idéal pour: Les directeurs des opérations, les chefs de département et les cadres supérieurs qui gèrent les OKR au sein de plusieurs équipes et départements

3. Modèle OKR de Google Sheets par How-To-OKR.com

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise How-To-OKR.com vous n'êtes pas seul : c'est l'une des questions les plus fréquemment posées lors des ateliers sur les OKR.

La bonne nouvelle ? Cette Modèle OKR de Google Sheets de How-To-OKR.com propose de nombreux exemples dans différents départements pour vous aider à démarrer.

Ce modèle est chargé de Exemples d'OKR pour les équipes commerciales , les opérations, l'ingénierie, les ressources humaines, le marketing, les finances et les équipes d'assistance. Que vous cherchiez à augmenter le nombre de prospects, à combler un déficit de recrutement ou à améliorer la satisfaction de la clientèle, ce modèle est fait pour vous.

📌Par exemple, examinons un objectif de marketing :

Objectif : "Nous menons un lancement épique pour la sortie de la v3.0 de notre application."

Résultat clé 1 : 10 000 impressions de pages Résultat clé 2 : 4 000 téléchargements avec des utilisateurs actifs Résultat clé 3 : Protection de la marque pour le produit



Le modèle comprend également des exemples pour les RH, comme la stimulation de l'engagement des employés en interne, et l'ingénierie, comme la livraison de versions à temps et l'amélioration de la qualité du code.

✨ Idéal pour: Les managers marketing, les responsables RH et les directeurs commerciaux à la recherche d'exemples d'OKR spécifiques à l'industrie pour guider les objectifs de leur équipe

4. Modèle OKR de Google Sheets par Supermetrics

il s'agit d'un modèle d'OKR de Google Sheets par Supermetrics /%img/ Supermétrie Voici une solution rapide pour automatiser vos OKRs et intégrer des données en temps réel avec Modèle d'OKR de Supermetrics sur Google Sheets . Voici comment commencer :

Étape 1 : Faites une copie du modèle en cliquant sur "Fichier" et en sélectionnant "Faire une copie" Il s'agira de votre fichier OKR principal, dans lequel toute la magie opère.

Étape 2 : Dupliquez les onglets du modèle pour chaque équipe et renommez-les. En travaillant avec des doublons, vous éviterez d'écraser accidentellement les OKR des membres de votre équipe (croyez-moi, ils vous remercieront).

Étape 3 : Paramétrez les paramètres. Double-cliquez sur les cellules B2 et D2 pour sélectionner le premier et le dernier jour du trimestre. Cela permet de calculer le nombre de jours restants pour atteindre ces objectifs ambitieux.

Etape 4 : C'est maintenant la partie amusante, celle où vous fixez vos objectifs et vos résultats clés.

📌Par exemple, si votre objectif est de "Doubler les ventes par rapport au trimestre précédent", votre résultat clé pourrait être "Augmenter le trafic sur le site Web à 7 000 visiteurs" Inscrivez ces informations dans votre feuille, et le tour est joué !

Pour automatiser le suivi, vous aurez besoin du module complémentaire Supermetrics pour récupérer vos données à partir de sources telles que Google Analytics. Importez vos données, définissez des objectifs, identifiez votre principal indicateur clé de performance et regardez la progression de votre OKR se mettre à jour en temps réel.

✨ Idéal pour: Les analystes de données, les directeurs marketing et les responsables commerciaux ayant besoin d'un suivi automatisé des OKR intégré à des données en temps réel

5. Modèle OKR de Google Sheets par Weekdone

il s'agit d'un modèle d'OKR de Google Sheets par Weekdone /%img/ En semaine Vous avez besoin d'un moyen de suivre les OKR et d'obtenir des mises à jour régulières sur la progression ? Le modèle OKR de Google Sheets de Weekdone permet de simplifier l'alignement et les rapports.

Disponible aux formats Excel et Google Sheets, il est idéal pour les équipes qui veulent rester au fait de leurs objectifs tout en gardant les choses organisées.

Autre avantage : ce modèle favorise l'engagement entre pairs, ce qui vous permet de faire part de vos commentaires, de votre assistance et même de vos félicitations à vos coéquipiers, le tout en un seul et même endroit.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est l'alignement OKR, qui permet d'améliorer la coordination entre les équipes et les projets.

De plus, le modèle assiste le suivi des projets et la gestion continue des performances. Vous pouvez garder un œil sur la progression tout en promouvant le bien-être des employés grâce à des sondages d'impulsion et des vérifications.

✨ Idéal pour: Les managers d'équipe, les chefs d'équipe et les coachs de performance qui cherchent à aligner les OKR et à suivre la progression avec un retour d'information et un engagement réguliers

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les OKRs

Si vous avez déjà utilisé Google Sheets pour suivre des objectifs, ce scénario vous est peut-être familier : À première vue, le suivi des objectifs à l'aide de feuilles de calcul semble être une solution pratique : vous pouvez y inscrire tout ce que vous souhaitez réaliser au cours des prochains mois et vérifier régulièrement les progrès accomplis.

Cependant, Google Sheets est vite négligé.

Les équipes se perdent dans leurs tâches quotidiennes et, au moment de faire le point sur la progression, vous vous apercevez que la moitié de vos objectifs n'ont pas été atteints.

Pourquoi ? Parce que la réussite n'est pas le fruit de sprints de dernière minute, mais d'une progression constante.

Voici quelques raisons pour lesquelles Google Sheets n'est peut-être pas le meilleur outil pour un suivi rigoureux des objectifs :

Limite n°1 : Pas de rappels automatisés

Google Sheets ne peut pas vous envoyer de notifications automatiques pour vous rappeler de mettre à jour vos cours. Sans ces rappels réguliers, il est facile de perdre de vue ses objectifs.

Un système OKR idéal enverrait des mises à jour régulières, vous encourageant à enregistrer votre progression afin que vous ne vous précipitiez pas à la dernière minute.

Limite #2 : Loin des yeux, loin du cœur

Soyons réalistes : après une première session de brainstorming, la feuille Google des objectifs a tendance à disparaître.

Les gens oublient son existence, ou pire, certains n'ont même jamais su qu'elle existait !

Un système dédié, avec une visibilité des objectifs et des comptes à rendre, permettrait à chacun de rester engagé et sur la bonne voie.

Laisser des commentaires dans une cellule de Google Sheets peut imiter un retour d'information, mais cela ne remplace pas vraiment une contribution personnalisée.

Les membres de l'équipe ont besoin d'un retour d'information clair et constructif, idéalement fourni en privé plutôt que dans un document partagé que tout le monde peut voir.

Limite n° 4 : les difficultés liées au tableau de bord

Les fonctionnalités du tableau de bord de Google Sheets sont pour le moins maladroites. Quel que soit le soin apporté à la structuration de vos données, Sheets n'est pas conçu pour permettre une visualisation transparente de la progression des objectifs.

L'idéal est de disposer d'un outil offrant des tableaux de bord personnalisables et adaptés aux téléphones portables, qui facilitent le suivi.

Limite #5 : Le pilote s'essouffle

En général, une personne est chargée de piloter la progression des objectifs.

Mais dans Google Sheets, en l'absence de rappels automatisés ou de mises à jour de l'état d'avancement, cette personne doit donner manuellement des coups de pouce à l'équipe - et soyons honnêtes, c'est un travail dont personne ne veut.

L'automatisation pourrait permettre à cette personne de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur des rappels incessants, ce qui serait gratuit.

Limite n° 6 : Google Sheets n'est pas efficace pour l'attribution des tâches

L'un des principaux inconvénients de l'utilisation de Google Sheets pour les OKR est son inefficacité en matière d'attribution des tâches.

Il n'est pas possible d'assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe avec des dates d'échéance ou des jalons, ni de suivre la progression directement dans la feuille.

Modèles d'OKR alternatifs

Quelle est l'alternative à l'utilisation de Google Sheets pour les OKR ? Entrer ClickUp. ClickUp offre des solutions fantastiques telles que Objectifs de ClickUp et des modèles OKR qui facilitent le suivi de vos objectifs.

Avec un cadre OKR prédéfini et des environnements de travail personnalisables, les modèles OKR sont conçus pour permettre à votre équipe de mettre en place une planification OKR rapidement et efficacement.

Examinons de plus près certains de ces modèles.

1. Modèle de OKRs et d'Objectifs pour l'entreprise de ClickUp

Vous avez du mal à organiser les objectifs de votre entreprise ?

Sans système structuré, les choses peuvent facilement s'effondrer. C'est pourquoi Modèle de OKR et d'Objectifs de ClickUp pour l'entreprise intervient pour sauver la situation.

Le modèle de ClickUp est conçu pour aider les entreprises de tous niveaux à créer et suivre des objectifs en toute simplicité.

Que vous soyez une petite équipe ou une grande organisation, cet espace de travail entièrement personnalisable vous permet de définir des objectifs pour votre entreprise, vos départements et vos équipes qui sont alignés sur la vue d'ensemble.

Avec plusieurs affichages au choix, il est facile de naviguer et de voir comment la progression est suivie dans tous les domaines.

En utilisant ce modèle personnalisable, vous pouvez mettre en place une structure organisationnelle qui reflète la vision et les valeurs de votre entreprise, le tout en un seul endroit. Les avantages sont évidents :

Un moyen mesurable de suivre la progression

Atteinte plus facile des objets grâce à des indicateurs de performance standardisés

Amélioration du moral et de la motivation des équipes

Une meilleure communication entre les employés

En bref, si vous voulez vous assurer que tout le monde rame dans la même ligne, le modèle d'OKR et d'Objectifs pour l'entreprise de ClickUp est l'endroit idéal pour commencer !

✨ Idéal pour: Les PDG, les chefs de service et les directeurs des opérations qui structurent et suivent les objets à l'échelle de l'entreprise

2. Modèle OKRs de ClickUp

À faites-vous que 93% des travailleurs déclarent qu'un manque de clarté sur les objectifs de l'entreprise les empêche d'aligner leurs propres objectifs pour obtenir les meilleurs résultats ?

C'est là que le Le modèle OKRs de ClickUp est une étape importante : il est conçu pour aider les équipes à définir des objets clairs et à suivre les résultats clés en toute simplicité.

Le modèle de dossier OKR est un outil riche en fonctionnalités et entièrement personnalisable.

Il s'accompagne d'une "cadence de planification" pour guider l'élaboration de vos OKR, en décomposant les objectifs et en suivant la progression tout au long de l'année. Avec des statuts tels que "En bonne voie", "En danger", et plus encore, votre équipe saura toujours exactement où elle en est.

Ce modèle affiche cinq vues différentes - Liste, Tableau, Calendrier, etc. - afin que vous puissiez choisir le flux de travail qui vous convient.

Il comprend également des champs personnalisés pour le suivi des initiatives, des équipes et de la progression, ce qui vous donne un aperçu clair et visuel de la forme que prennent vos objets.

Prêt à vous lancer ? En quelques secondes, vous pouvez mettre en place un système puissant pour organiser vos OKR, aligner votre équipe et vous assurer que vos objectifs sont toujours à portée de main.

Idéal pour: Les chefs d'équipe, les gestionnaires de projet et les cadres supérieurs qui s'assurent de l'alignement de l'équipe sur les objectifs de l'entreprise grâce à un suivi clair des OKR

💡 Pro Tip: Personnaliser l'affichage de votre Calendrier ClickUp change la donne ! Basculez sans effort entre les affichages quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, ou créez votre propre affichage personnalisé pour rester au top des échéances. Vous voulez vous concentrer sur les tâches critiques ? Utilisez des filtres avancés pour mettre en évidence les tâches incontournables

3. Modèle de cadre OKR de ClickUp

Henry Ford a dit un jour : "Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est une réussite."

Mais à faire pour s'assurer que tout le monde travaille ensemble vers les mêmes objectifs ? Modèle de cadre OKR de ClickUp peut vous aider.

Ce modèle riche en fonctionnalités et entièrement personnalisable est conçu pour aider les équipes à définir des objectifs clairs et à suivre les résultats clés en toute simplicité.

Que vous lanciez un nouveau produit, gériez une campagne de marketing ou gériez plusieurs projets, cet outil permet à chacun de s'aligner et de rendre compte.

Avec le modèle de ClickUp, vous pouvez créer des objectifs SMART spécifiques de suivre les cours en temps réel et, surtout, de repérer les obstacles potentiels

Le modèle est doté de statuts personnalisés, de champs et de vues qui vous permettent de tout gérer, des objectifs de haut niveau de l'entreprise aux objectifs spécifiques de l'équipe, le tout en un seul endroit.

En utilisant ce cadre, vous vous assurez que votre équipe reste concentrée sur les mêmes priorités, qu'elle collabore efficacement et qu'elle mesure systématiquement sa progression.

Idéal pour: Les chefs de produit, les directeurs marketing et les chefs d'équipe qui gèrent des objectifs et suivent les performances de plusieurs projets

💡 Pro Tip: Conservez toutes vos informations importantes, vos objectifs et vos notes en un seul endroit grâce à ClickUp Documents . Qu'il s'agisse d'un brainstorming sur les objectifs ou de documenter la progression des OKR, vous pouvez créer des documents collaboratifs en temps réel auxquels tout le monde peut accéder et qu'il est possible de mettre à jour.

4. ClickUp Modèle d'objectifs SMART

Vos objectifs font-ils parfois penser à de vagues rêveries plutôt qu'à des forfaits réalisables ? Vous n'êtes pas seul.

Transformer des aspirations en réalisations commence par un cadre solide, et c'est exactement là que se trouve la solution Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp est disponible.

Ce modèle est votre outil de référence pour organiser vos objets et suivre votre progression de manière à rester motivé et concentré.

Que vous cherchiez à améliorer vos performances personnelles, à atteindre les cibles de votre entreprise ou à faire passer la productivité de votre équipe à la vitesse supérieure, ce modèle rend le processus plus fluide que jamais.

Disons que l'un de vos objectifs SMART pourrait être "Augmenter les équipes commerciales du troisième trimestre de 20 %" Les étapes clés pourraient inclure le lancement d'une campagne publicitaire ciblée, l'organisation d'un webinaire et l'optimisation des pages produits.

Avec le modèle d'objectifs SMART de ClickUp, chaque objectif devient un plan clair et réalisable-fournissant un modèle qui vous permettra de ne jamais perdre votre chemin.

5. ClickUp Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART

ClickUp's SMART Goal Action Plan Template (Modèle de plan d'action pour un objectif SMART) est comme une feuille de route personnelle pour la réussite, achevée par des points de contrôle et des jalons.

Les objectifs SMART sont spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et opportuns. Le modèle de ClickUp remplit toutes ces conditions, en vous aidant à définir clairement vos objectifs, à les décomposer en étapes réalisables et à organiser les tâches pour un maximum d'efficacité.

Grâce à des fonctionnalités telles que des statuts et des champs personnalisés, vous pouvez organiser chaque étape de votre plan d'action d'objectifs SMART, de la planification à l'exécution.

De plus, vous aurez accès à six affichages différents, y compris un tableau blanc et un échéancier.

📌Par exemple: Disons que votre objectif est d'augmenter le trafic de votre site web de 20 % en trois mois. À l'aide du modèle de plan d'action SMART, vous pouvez décomposer cet objectif en tâches plus petites, comme publier davantage d'articles de blog, optimiser le référencement et lancer des campagnes publicitaires ciblées. Vous pouvez fixer des délais pour chaque tâche, suivre votre progression et vous réjouir lorsque vous aurez atteint cette augmentation de 20 %.

Et ne vous inquiétez pas si vous ne respectez pas les délais, ClickUp vous couvre avec des rappels, un suivi du temps et un suivi de la progression

Idéal pour: Les équipes orientées vers les objectifs, les responsables de la stratégie et les gestionnaires de projet qui se concentrent sur la définition et la réalisation d'objectifs SMART

6. Modèle d'OKR pour le marketing stratégique de ClickUp

La société Sears Holding Company a vu un 8.5% d'augmentation des équipes commerciales par heure dans les 18 mois qui ont suivi la mise en œuvre des OKR pour 20 000 employés.

Imaginez maintenant ce que les OKR pourraient faire pour votre stratégie de marketing ! Modèle d'OKR pour le marketing stratégique de ClickUp vous aide à faire passer vos efforts de marketing au niveau supérieur en vous fournissant une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs.

Ce modèle personnalisable vous permet d'identifier les opportunités de marché, d'aligner les objets de votre équipe et de créer des forfaits exploitables qui maintiennent tout sur la bonne voie.

Avec des statuts personnalisés tels que "Prévu", "En cours" et "Achevé", ce modèle vous aide à contrôler chaque étape de votre forfait. Il comprend également des champs personnalisés pour classer les tâches par canal, par type d'OKR et par trimestre, afin que vous puissiez facilement visualiser la progression et ajuster les stratégies en fonction des besoins.

De plus, les outils de gestion de projet intégrés (suivi du budget, gestion des ressources et dépendance des tâches) garantissent que vos plans marketing respectent les délais et le budget.

Idéal pour: Les responsables marketing, les CMO et les stratèges de la marque qui développent et suivent des objectifs marketing alignés sur les objets de l'entreprise

OKR-chestrer la réussite un modèle ClickUp à la fois Felipe Castro le livre de Felipe Castro, "The Beginner's Guide to OKR", le dit simplement : "Avoir des objectifs améliore les performances. Passer des heures à décliner des objectifs en cascade dans l'entreprise ne le fait pas."_

Sans OKR, vous avancez sans direction claire, ce qui n'est pas juste pour votre équipe ou vos parties prenantes. Mais les OKR ne doivent pas être compliqués.

Grâce aux modèles d'OKR personnalisables et aux fonctionnalités de ClickUp, il n'a jamais été aussi facile de fixer des objectifs clairs, de suivre la progression et d'aligner votre équipe. Créer un compte sur ClickUp gratuitement et commencez à simplifier votre processus de définition d'objectifs !