11 modèles gratuits de factures commerciales pour simplifier la facturation

En tant qu'entrepreneur ou travailleur indépendant, la facturation peut sembler une tâche fastidieuse qui vous empêche de récolter les fruits de votre dur labeur. Cependant, le bon modèle de facture commerciale peut simplifier ce processus, vous faire gagner du temps et vous donner une image plus professionnelle.

Dans cet article, nous avons exploré 11 modèles de factures commerciales robustes pour vous aider à prendre en charge votre facturation, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment la croissance de votre entreprise. 💪

Qu'est-ce qu'un modèle de facture commerciale ?

Un modèle de facture commerciale est un document prêt à l'emploi qui rend la facturation rapide et facile pour les entreprises. Il comprend tous les détails clés dont vous avez besoin pour.. facturer un client le site permet d'obtenir des informations sur les clients, comme les coordonnées du vendeur et de l'acheteur, le nombre de factures, les dates de facturation et d'échéance.

Vous trouverez également la liste des produits ou services vendus avec leur description, les quantités, les prix unitaires et les totaux. De nombreuses dispositions incluent les taxes applicables, le montant final dû et les conditions de paiement.

📌Exemple : Un modèle de facture d'abonnement est parfait pour les entreprises qui proposent des adhésions à des logiciels ou des services de diffusion de médias en continu. Au lieu d'énumérer les produits individuels ou les services ponctuels, cette facture décrit les détails de l'abonnement comme le type de forfait, la durée de l'abonnement et toutes les fonctionnalités supplémentaires ou modules complémentaires.

💡 Pro Tip: Si vous facturez des marchandises, il est utile de garder une trace de ce qui a été réellement reçu par l'acheteur. A Note sur les marchandises reçues est un excellent outil pour faire correspondre votre facture commerciale aux éléments physiquement reçus.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de facture commerciale ?

Un modèle de facture efficace donne le paramètre d'une expérience de facturation professionnelle, garantissant que votre demande de paiement est très claire. Voici ce qu'il faut rechercher :

Des informations achevées et effacées : Choisissez un modèle qui inclut tous les détails clés, des coordonnées du vendeur et de l'acheteur au numéro et à la date de la facture, afin que les clients puissent facilement vérifier et traiter le paiement

: Choisissez un modèle qui inclut tous les détails clés, des coordonnées du vendeur et de l'acheteur au numéro et à la date de la facture, afin que les clients puissent facilement vérifier et traiter le paiement Détails détaillés : Recherchez un modèle qui inclut unstructure de ventilation des coûts de biens ou de services avec des descriptions, des quantités, des prix unitaires et des totaux, donnant aux clients une visibilité totale sur chaque charge

: Recherchez un modèle qui inclut unstructure de ventilation des coûts de biens ou de services avec des descriptions, des quantités, des prix unitaires et des totaux, donnant aux clients une visibilité totale sur chaque charge des conditions de paiement définies : Choisissez un modèle qui précise les dates d'échéance, les modes de paiement acceptés et les éventuelles pénalités de retard, afin de définir des paramètres clairs

: Choisissez un modèle qui précise les dates d'échéance, les modes de paiement acceptés et les éventuelles pénalités de retard, afin de définir des paramètres clairs Champs pour les taxes et l'expédition : Sélectionnez un modèle qui prévoit un espace pour les taux d'imposition, les frais d'expédition ou les informations douanières, en particulier si vous traitez avec des clients internationaux ou si vous avez des besoins spécifiques en matière de conformité

: Sélectionnez un modèle qui prévoit un espace pour les taux d'imposition, les frais d'expédition ou les informations douanières, en particulier si vous traitez avec des clients internationaux ou si vous avez des besoins spécifiques en matière de conformité Disposition professionnelle : Utilisez un modèle dont la conception organisée et visuellement attrayante est facile à lire et reflète votre professionnalisme

: Utilisez un modèle dont la conception organisée et visuellement attrayante est facile à lire et reflète votre professionnalisme Disposition personnalisable : Optez pour un modèle qui permet des mises à jour rapides, de sorte que vous puissiez l'adapter à différentes transactions et saisir tous les détails pertinents

💡 Pro Tip: Un bon modèle permet d'assurer l'essentiel, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir un l'intégration de l'IA dans la comptabilité peut vous permettre d'aller plus loin dans la facturation en automatisant l'entrée des données, en signalant les erreurs et en générant des informations financières.

11 modèles de factures commerciales gratuites

Il existe plusieurs outils pour vous aider à créer une facture, mais en envoyer une n'est que la première étape. Pour être payé efficacement, vous devez suivre vos factures et faire un suivi lorsque c'est nécessaire.

Mais encore une fois, la facturation n'est qu'une partie de l'ensemble. Pour développer votre entreprise, vous devez examiner en parallèle vos commandes entrantes et vos stocks existants. Et la gestion de tous ces processus à l'aide d'outils distincts peut rapidement devenir un casse-tête logistique.

Entrer ClickUp cette plateforme de gestion de projet tout-en-un peut fluidifier vos flux de travail, y compris ceux liés à la facturation. Elle fait également office d'outil de gestion de projet logiciel de gestion des commandes qui vous aide à suivre les nouvelles équipes commerciales et à vous assurer que vous avez suffisamment de stock pour les honorer.

L'environnement de travail ClickUp propose une automatisation intégrée pour les rappels de paiement en retard et des intégrations avec des outils de CRM ou modèles de grand livre général , vous aidant à maintenir des dossiers financiers précis et à jour. Il dispose également d'un assistant IA capable de générer des informations exploitables pour maintenir le flux de travail de vos factures sur la bonne voie.

Cela dit, si vos besoins sont plus simples, il existe de nombreux modèles hors ligne pour vous lancer. Que vous ayez besoin d'une suite riche en fonctionnalités ou simplement d'un format simple, nous avons placé nos modèles favoris ci-dessous pour vous aider à trouver ce qui vous convient le mieux.

1. Modèle de facture ClickUp

Le modèle Modèle de facture ClickUp est une page de style wiki conviviale pour les débutants, qui simplifie le processus de facturation des produits ou services que vous avez fournis.

Le modèle est entièrement personnalisable et vous permet d'ajouter le logo de votre entreprise, vos coordonnées et les informations clés de la facture telles que le nombre de factures, la date de facturation et la date d'échéance. Un espace est également prévu pour l'adresse de votre client et les conditions de paiement que vous souhaitez inclure.

De plus, la disposition comporte un tableau intégré avec des colonnes prédéfinies pour les quantités et les prix des éléments. Vous pouvez facilement ajouter des tableaux supplémentaires pour gérer des projets plus importants ou plus détaillés.

⚡️Ideal pour: Les freelances qui gèrent plusieurs projets clients et qui cherchent à créer des factures détaillées et professionnelles

2. Modèle de suivi des factures ClickUp

Le modèle Modèle de suivi des factures ClickUp vous offre un moyen flexible de garder un onglet sur vos factures.

Dans la vue Liste du modèle, vous pouvez ajouter chaque facture en tant que tâche et suivre des détails clés tels que les informations sur le client, le type de paiement et le statut (impayé, en retard ou payé). En paramétrant des dates d'échéance pour chaque facture, vous saurez toujours quand un suivi est nécessaire.

Ce modèle de niveau intermédiaire présente également une vue Tableau, ce qui vous permet de déplacer facilement les factures dans votre flux de travail, tout en les organisant en fonction de leur statut.

De plus, l'affichage calendrier vous permet de visualiser les dates d'échéance à venir, et vous pouvez les ajuster en faisant simplement glisser les tâches. Enfin, l'Échéancier vous permet de suivre les factures par client, ce qui vous donne un aperçu clair des échéances au fil du temps.

Avec ClickUp Brain avec ClickUp Brain, vous pouvez automatiser davantage le suivi des factures, par exemple en paramétrant des rappels lorsqu'une facture approche de sa date d'échéance ou est en retard. L'outil alimenté par l'IA peut également aider à simplifier les tâches de suivi, telles que la notification des membres de l'équipe ou des clients concernés par les factures en souffrance.

⚡️Ideal pour: Les agences qui cherchent à suivre les factures de plusieurs clients, les échéances et les statuts de paiement en un seul endroit

3. Modèle de demande de devis ClickUp

Download This Template Modèles de devis facilitent la collecte de devis professionnels auprès de vendeurs ou de fournisseurs potentiels. Et les Modèle de demande de devis ClickUp va plus loin en proposant une page wiki conviviale pour les débutants afin de simplifier le processus.

Le modèle comprend des espaces pour le logo, le nom et l'adresse de votre entreprise, ainsi que des détails clés tels que la date, le nombre de devis et l'identifiant du client. Vous pouvez également personnaliser le modèle avec des instructions spéciales, des conditions de paiement, des taxes et d'autres exigences.

Le modèle comporte en outre deux tableaux : l'un sert à organiser les coordonnées du fournisseur, notamment le nom du vendeur, le nombre de commandes et les détails de l'expédition (tels que la méthode, la date et le point FOB). Le second est destiné à la tarification par éléments, qui indique les quantités, les prix unitaires et les totaux.

⚡️Ideal pour: Les Business qui cherchent à rassembler et à comparer efficacement les devis des fournisseurs afin de garantir la meilleure valeur pour leurs projets

4. ClickUp Trucking Modèle de facture

Download This Template

Le modèle Modèle de facture ClickUp pour le camionnage est une disposition conviviale pour les entreprises de camionnage qui leur permet de créer et de suivre les factures de leurs services sur une page wiki accessible.

Vous pouvez facilement saisir les détails de votre entreprise, ainsi que des informations essentielles telles que le nombre de factures et les modalités de paiement. De plus, le modèle vous permet d'inclure le numéro de voyage, le numéro du camionneur et le nom du chauffeur, et comporte un tableau pour décomposer les activités, les évaluations et les totaux.

Le champ "libeller les chèques à l'ordre de" permet aux clients de savoir facilement où envoyer leur paiement.

Si vous avez besoin d'éclaircissements sur un taux, un délai de paiement ou tout autre détail, vous pouvez utiliser ClickUp Discuter pour obtenir des réponses rapides de votre équipe-sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre ou à perdre le fil de la tâche en cours.

⚡️Ideal pour: Les entreprises de transport routier qui souhaitent suivre les détails de leurs trajets, les taux de service et les statuts de paiement sur une seule page

5. Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp

Download This Template Modèles de formulaires de commande sont la clé de la gestion et du suivi des mouvements de produits. Et les Modèle de formulaire de commande de produits ClickUp ne fait pas exception.

Ce modèle convivial pour les débutants comprend un formulaire central permettant aux clients de soumettre leurs commandes via votre site Web ou votre boutique en ligne. Il capture tous les détails clés, tels que la catégorie de produit, la quantité, les informations de livraison et les modes de paiement, en utilisant une combinaison de champs textuels et d'options de menu déroulant à code couleur pour une sélection facile.

Dès qu'une commande est soumise, elle apparaît dans la liste des nouvelles commandes du modèle. Grâce à des champs personnalisés permettant de contrôler le type de client (D2C, C2B, B2G, etc.), le type de commande (vente en gros ou au détail) et les détails de l'expédition, vous pouvez tout visualiser en un coup d'œil. Cette liste comprend également des formules intégrées pour calculer le prix total et suivre le nombre de jours écoulés depuis que la commande a été passée.

Pour une approche plus visuelle, passez au Tableau "état d'avancement de la commande", qui organise les commandes en fonction de leur statut, vous aidant ainsi à rester au courant de la progression de la commande.

En outre, tous les problèmes liés à la commande (retards, colis perdus ou produits manquants) peuvent être suivis dans la liste "Problèmes liés à la commande", ainsi que les commentaires des clients.

Si vous gérez des contrats d'approvisionnement dans le cadre de votre processus de commande, ClickUp peut également vous aider à suivre les termes de ces contrats. Cette intégration garantit que les commandes, les contrats et les paiements sont tous alignés

⚡️Ideal pour: Les entreprises de commerce électronique ou les sociétés de vente au détail qui cherchent à rationaliser le cycle de traitement et d'exécution des commandes

6. Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Download This Template Modèles de commande sont essentiels pour rester organisé lorsqu'il s'agit d'équilibrer les commandes entrantes et les stocks existants. Et les Modèle de commande et d'inventaire ClickUp permet de garder tout sous contrôle en toute simplicité. Il est divisé en deux sous-dossiers faciles à parcourir : "Inventaire" et "Commandes", tous deux affichés sous forme de liste ou de tableau pour s'adapter à votre flux de travail.

Dans le sous-dossier "Inventaire", vous pouvez rapidement vérifier vos niveaux de stock par statut, ainsi que par priorité et date d'échéance, afin de toujours savoir ce qui doit être traité en priorité.

Le sous-dossier "Commandes d'achat" vous aide à surveiller vos commandes en vous permettant de les organiser, de les classer par ordre de priorité et d'en assurer le suivi de manière intuitive.

Pour encore plus de contrôle, vous pouvez intégrer un logiciel d'analyse des achats pour suivre les tendances, les dépenses et les modèles d'inventaire.

⚡️Ideal for: Gestionnaires de services d'approvisionnement à la recherche de des modèles d'inventaire pour éviter les ruptures de stock ou le surstockage

7. PDF Modèle de facture commerciale par IncoDocs

via IncoDocs Les Modèle de facture commerciale PDF par IncoDocs simplifie la facturation en organisant tous les détails importants dont vous avez besoin en un seul document clair et concis.

Le modèle tient compte de toutes les données clés, qu'il s'agisse des informations de base de la facture, telles que le nombre et la date, ou des coordonnées complètes du vendeur et de l'acheteur. Il inclut également les spécificités de l'expédition telles que le mode de transport, les descriptions de produits et les codes HS (systèmes harmonisés), afin que vos transactions soient bien documentées et conformes.

Avec des sections intégrées pour les conditions de paiement, l'assurance et les coordonnées bancaires, la disposition prépare l'étape pour des transactions en douceur.

⚡️Ideal pour: Les vendeurs internationaux qui cherchent à créer des factures claires et conformes pour faciliter le dédouanement et le traitement des paiements

8. Modèle de facture commerciale par QuickBooks

via QuickBooks Les Modèle de facture commerciale par QuickBooks est conçu pour faciliter la facturation et vous aider à saisir rapidement les détails essentiels tels que les informations sur votre entreprise, le numéro de la facture et la date d'échéance du paiement. Il est parfait pour une utilisation hors ligne ou si vous souhaitez imprimer votre facture au format Excel, Word ou PDF.

Dans la section produit/service, vous pouvez facilement dresser la liste de la description, de la quantité, du tarif et du coût total de chaque élément, ce qui garantit l'exactitude de la facturation. La section résumé récapitule tout avec des calculs clairs pour les sous-totaux, les réductions, les taxes et le solde final à payer.

Vous souhaitez ajouter une touche personnelle ou des instructions supplémentaires ? Il y a de l'espace pour cela aussi.

⚡️Ideal pour: Les entrepreneurs ou les travailleurs indépendants qui vendent des produits physiques ou offrent des services sur la base d'un projet

9. Modèle de facture commerciale par Xero

via Xero Les Modèle de facture commerciale par Xero est une solution de facturation PDF pour les entreprises inscrites à la TPS et celles qui ne le sont pas. Il propose deux versions : l'une pour les impôts et l'autre pour les factures standard.

Les deux versions incluent les coordonnées de votre entreprise, les détails clés de la facture et les informations relatives au destinataire. Dans la section des produits, vous pouvez dresser la liste des éléments expédiés ou des services proposés en indiquant la quantité et le prix. Le résumé indique le montant total dû et comporte un espace pour des notes supplémentaires.

Pour les entreprises enregistrées à la TPS, le modèle calcule en outre la TPS pour chaque paquet de livraison et affiche le montant total de la TPS, garantissant ainsi la conformité avec les réglementations fiscales.

⚡️Ideal pour: Les startups enregistrées à la GST qui ont besoin de gérer les calculs de taxes et d'émettre des factures conformes

10. Modèle de facture commerciale internationale par Invoice Simple

via Facture Simple La Modèle de facture commerciale internationale par Invoice Simple est parfait pour les entreprises qui cherchent à simplifier la facturation internationale tout en restant conformes et précises.

Ce modèle vous permet de couvrir tout ce qui est nécessaire, des détails de facturation comme les nombres et les dates aux points les plus fins comme les descriptions de produits, les quantités et les prix.

De plus, vous pouvez facilement appliquer les taxes, les réductions et les frais d'expédition/de manutention, ce qui garantit un processus fluide, que vous traitiez avec des clients nationaux ou internationaux.

⚡️Ideal pour: Les entreprises d'importation qui ont besoin d'un moyen simple et conforme de générer des factures pour les transactions internationales

11. Modèle de facture commerciale vierge par Flexport

via Flexport Les Modèle de facture commerciale vierge par Flexport est idéal pour les entreprises qui gèrent la facturation internationale.

Il commence par les détails de base de la facturation tels que le nombre et la date de la facture, suivis par des sections pour les informations du fournisseur et de l'importateur, y compris les noms et adresses des sociétés.

La section des produits comprend des informations clés telles que les numéros de commande, les UGS, les quantités, les prix unitaires et les valeurs totales, ce qui facilite le suivi et le calcul des coûts.

Pour des raisons de conformité douanière, le modèle indique également le contenu matériel et le pays d'origine de chaque élément. Enfin, la section résumé affiche la valeur totale des marchandises en USD, ce qui permet de s'assurer que tout est organisé et conforme aux réglementations commerciales internationales.

⚡️Ideal pour: Les entreprises de fabrication ou de distribution en gros qui exportent des marchandises à l'international

Accélérez vos paiements avec les modèles de factures commerciales de ClickUp

Les modèles de facture traditionnels sont parfaits pour dresser la liste de ce que vous facturez, mais la facturation ne représente que la moitié de la bataille. C'est en recevant le paiement que l'affaire se ferme. Et c'est là que ClickUp peut vous faciliter la vie.

Grâce aux modèles de factures commerciales de ClickUp, vous ne vous contentez pas d'envoyer des factures, vous les suivez et les gérez en un seul endroit. De plus, vous pouvez basculer entre les listes et les tableaux $$$a pour voir vos commandes entrantes, suivre vos niveaux de stock et contrôler les problèmes liés aux commandes, le tout dans une seule et même fenêtre.

Vous devez envoyer un rappel de paiement ? Automatisez les abonnements. Vous souhaitez synchroniser les données de vos factures avec votre CRM ou vos outils de gestion de projet ? Terminé.

Et le meilleur ? Ces modèles ne coûtent rien. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et prenez le contrôle de votre facturation - suivez, gérez et soyez payé plus rapidement.