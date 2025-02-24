Modèles d'inventaire Excel gratuits pour un suivi efficace

Le suivi des stocks peut s'avérer décourageant, en particulier pour les entreprises qui gèrent plusieurs produits et fournisseurs. Les variations constantes des niveaux de stock peuvent être source de confusion, d'occasions commerciales manquées et de pertes financières.

En l'absence d'un système organisé, le suivi des stocks et des produits à réapprovisionner peut rapidement devenir incontrôlable.

Microsoft Excel offre une solution avec son intervalle de modèles d'inventaire gratuits. Ces modèles fournissent un cadre structuré pour l'enregistrement des produits, le suivi des quantités et la gestion des fournisseurs. Grâce à leur polyvalence, ils conviennent aussi bien aux propriétaires de petites entreprises qu'aux grands entrepôts, et peuvent être personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques.

Explorons ces modèles d'inventaire Excel efficaces et conviviaux qui facilitent la gestion efficace des stocks.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'inventaire Excel ?

Un modèle d'inventaire Excel est une feuille de calcul préconçue qui vous aide à suivre et à gérer efficacement les niveaux de stock.

Lorsque vous recherchez le meilleur modèles de gestion des stocks le modèle de gestion des stocks doit être bien structuré, avec des titres, des sections et des catégories clairs, afin de faciliter la saisie et l'examen des données d'inventaire :

Clarité: Le modèle doit avoir une disposition bien organisée avec des titres, des sections et des catégories effacées pour faciliter la saisie et l'examen des données d'inventaire

Le modèle doit avoir une disposition bien organisée avec des titres, des sections et des catégories effacées pour faciliter la saisie et l'examen des données d'inventaire **Convivialité : le modèle doit être intuitif et permettre à votre équipe de s'y retrouver facilement, quelles que soient ses connaissances d'Excel

Automatisation: Le modèle doit être doté d'une assistance pour le calcul des totaux à l'aide de formules intégrées, ce qui permet de réduire les efforts manuels et de minimiser les erreurs

Le modèle doit être doté d'une assistance pour le calcul des totaux à l'aide de formules intégrées, ce qui permet de réduire les efforts manuels et de minimiser les erreurs Personnalisation: Un bon modèle de feuille de calcul d'inventaire Excel vous permet d'ajouter ou de supprimer des colonnes, d'incorporer des catégories spécifiques et d'appliquer des éléments de marque (tels que des logos et des couleurs) pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Un bon modèle de feuille de calcul d'inventaire Excel vous permet d'ajouter ou de supprimer des colonnes, d'incorporer des catégories spécifiques et d'appliquer des éléments de marque (tels que des logos et des couleurs) pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise **Représentation visuelle : elle doit inclure des diagrammes ou des graphiques qui donnent un aperçu rapide des niveaux et des tendances des stocks

Fonctionnalités de collaboration : Le modèle doit permettre à plusieurs utilisateurs de l'afficher, de le modifier et de le partager en temps réel, afin de promouvoir un travail d'équipe efficace

8 Modèles d'inventaire Excel pour les défis quotidiens

Discutons des huit meilleurs modèles d'inventaire Excel pour une gestion efficace des stocks :

1. Liste d'inventaire avec modèle de mise en évidence des commandes par Microsoft

via Microsoft Les Liste d'inventaire avec mise en évidence de la commande modèle par Microsoft constitue un moyen simple mais efficace de surveiller les niveaux de stock, de suivre les points de réapprovisionnement et de s'assurer que vous avez les éléments nécessaires en stock.

Il est équipé de colonnes telles que l'identifiant de l'inventaire, le nom, la description, le prix unitaire, la quantité en stock et la valeur totale de l'inventaire. La fonctionnalité de mise en forme conditionnelle met automatiquement en évidence les éléments qui nécessitent un réapprovisionnement. Si votre stock d'un élément populaire tombe en dessous d'un paramètre défini, il est immédiatement signalé afin que vous puissiez le réapprovisionner avant qu'il ne soit épuisé.

Idéal pour: Les propriétaires de magasins de détail qui ont besoin de surveiller les niveaux de stock et de commander rapidement les éléments à vente rapide pour éviter les ruptures de stock.

2. Modèle d'inventaire des biens personnels par Microsoft

via Microsoft Le site de Microsoft Modèle d'inventaire des biens personnels permet de décomposer vos finances personnelles d'un seul coup d'œil - pas besoin de passer au crible des feuilles de calcul interminables.

Vous pouvez saisir différentes catégories d'actifs, telles que 401(k), obligations, épargne, actions, ou même des actifs physiques tels que votre voiture et votre maison, ainsi que leurs valeurs respectives. Le diagramme à barres intégré transforme vos données en un visuel clair, montrant quelles catégories d'actifs dominent votre portefeuille.

Le modèle est entièrement personnalisable : vous pouvez adapter le texte, les couleurs, les images et le style du diagramme à vos préférences.

Idéal pour: Les personnes qui souhaitent cataloguer et évaluer leurs actifs afin de comprendre leur portefeuille financier.

3. Modèle d'inventaire d'entrepôt par Microsoft

via Microsoft Les Modèle d'inventaire d'entrepôt par Microsoft vous permet de voir tout ce qui se passe dans votre entrepôt. Il organise votre stock en fonction de la description des éléments, des numéros d'unités de gestion des stocks (UGS) et de l'emplacement des emplacements spécifiques.

Les fonctionnalités clés sont les suivantes :

Calcul de la valeur totale de l'inventaire : Vous voyez instantanément la valeur totale de votre stock

: Vous voyez instantanément la valeur totale de votre stock L'emplacement et l'organisation des bacs : Grâce à ces fonctions, vous pouvez rapidement déterminer l'emplacement du stockage des éléments, ce qui permet d'éviter l'encombrement du sol de l'entrepôt

: Grâce à ces fonctions, vous pouvez rapidement déterminer l'emplacement du stockage des éléments, ce qui permet d'éviter l'encombrement du sol de l'entrepôt Alertes de réapprovisionnement : Le modèle signale les éléments à réapprovisionner, ce qui permet de ne pas se tromper et de s'assurer que vos best-sellers sont toujours stockés

: Le modèle signale les éléments à réapprovisionner, ce qui permet de ne pas se tromper et de s'assurer que vos best-sellers sont toujours stockés Impression de listes de prélèvement : Vous pouvez imprimer une liste de sélection directement à partir d'Excel. Elle fournit à votre équipe un guide clair sur les articles à prélever et sur l'endroit où les trouver lors de la préparation des commandes

Idéal pour: Les responsables d'entrepôt dans les entreprises de vente au détail ou de commerce électronique qui ont besoin de suivre les niveaux de stock pour une exécution précise et opportune des commandes.

4. Modèle de feuille de calcul d'inventaire par Template.net

via Template.net Les Modèle de feuille de calcul d'inventaire par Template.net est un autre modèle de suivi des actifs qui vous permet de :

Saisir des détails clés comme le nom de l'entreprise, le slogan, l'adresse et les informations de contact dans la section de l'en-tête

Stocker des informations essentielles telles que les UGS, les descriptions d'éléments, les quantités disponibles, les coûts unitaires et les valeurs totales

Enregistrez tous les mouvements de stock (achats, ventes, retours et ajustements) pour que vos dossiers soient toujours précis et à jour

Surveillez les paramètres de stock en temps réel et définissez des alertes de réapprovisionnement pour éviter de manquer de best-sellers ou de surstocker des articles à faible rotation

Gardez une trace des contacts avec les fournisseurs, des suivis du temps et des suivis des prix pour rationaliser le réapprovisionnement

Idéal pour: Les propriétaires de petites entreprises qui doivent jongler avec plusieurs fournisseurs et lignes de produits.

5. Modèle d'inventaire de magasin par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Store-Inventory-Template-by-Template.net\_.png Store Inventory Template by Template.net : modèle d'inventaire excel /$$$img/

via Template.net La gestion des stocks d'un magasin peut être un défi permanent - les produits entrent et sortent, et le suivi de tout peut s'avérer difficile. Cependant, l'outil Modèle d'inventaire de magasin par Template.net vous permet d'avoir toutes ces informations à portée de main.

Il offre des fonctionnalités telles que :

Suivi des stocks en temps réel : Le tableau de bord affiche le mouvement total des stocks - 225 éléments entrés, 150 éléments sortis et 75 éléments restants - ce qui vous permet d'afficher clairement les décisions de réapprovisionnement rapide

Le tableau de bord affiche le mouvement total des stocks - 225 éléments entrés, 150 éléments sortis et 75 éléments restants - ce qui vous permet d'afficher clairement les décisions de réapprovisionnement rapide Représentation visuelle: Le diagramme linéaire compare les éléments reçus par rapport aux éléments vendus au fil du temps, mettant en évidence les tendances telles que les T-shirts pour hommes très performants ou les baskets peu performantes. Le diagramme en radar décompose les stocks en catégories telles que les vêtements et les chaussures

Le diagramme linéaire compare les éléments reçus par rapport aux éléments vendus au fil du temps, mettant en évidence les tendances telles que les T-shirts pour hommes très performants ou les baskets peu performantes. Le diagramme en radar décompose les stocks en catégories telles que les vêtements et les chaussures **Section "Notes" : Utilisez cette zone pour des informations supplémentaires telles que des instructions de manutention spéciales ou des notes sur les promotions commerciales

Idéal pour: Les entreprises de vente au détail de vêtements et de chaussures qui ont besoin de suivre les stocks saisonniers, comme les vestes d'hiver et les sandales d'été, afin d'optimiser les niveaux de stock pendant les périodes de pointe.

6. Transport et logistique Gestion des stocks Modèle de feuille de calcul par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Transport-and-Logistics-Inventory-Management-Spreadsheet-Template-by-Template.net\_-1400x472.png Modèle de tableur pour la gestion des stocks de transport et de logistique par Template.net : modèle d'inventaire excel /$$img/

via Template.net Les Transport et logistique gestion des stocks modèle de feuille de calcul par Template.net gère une variété de données logistiques en une seule fois :

Description de l'élément : Obtenez une description claire de chaque élément en un coup d'œil

: Obtenez une description claire de chaque élément en un coup d'œil Numéro de pièce et fournisseur : Ces éléments sont essentiels pour le réapprovisionnement et la maintenance de relations solides

: Ces éléments sont essentiels pour le réapprovisionnement et la maintenance de relations solides Niveaux de stock : Suivez ce que vous avez, ce qui entre et ce qui sort pour garder le contrôle de vos stocks

: Suivez ce que vous avez, ce qui entre et ce qui sort pour garder le contrôle de vos stocks Points de réapprovisionnement : Sachez quand réapprovisionner votre stock pour éviter les ruptures. Le système calcule automatiquement pour vous, ce qui vous soulage de la charge mentale

En outre, lorsque vous sélectionnez un élément, les autres champs sont automatiquement remplis ou calculés, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Idéal pour: Les responsables de la logistique qui ont besoin de suivre les approvisionnements pour éviter les interruptions dans les opérations d'expédition.

➡️ En savoir plus: 10 meilleurs logiciels et outils de gestion des achats

7. Modèle de gestion des stocks par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Inventory-Management-Template-by-Template.net\_-1400x489.png Inventory Management Template by Template.net : Modèle d'inventaire excel /$$img/

via Template.net Les Modèle de gestion des stocks par Template.net fournit une clarté instantanée sur le statut de votre inventaire.

Il surveille vos coûts unitaires et vos prix, ce qui vous aide à comprendre les marges bénéficiaires globales. Vous pouvez également accéder aux coordonnées des fournisseurs pour chaque produit, ce qui simplifie et accélère les commandes.

En outre, le modèle comprend des représentations visuelles (diagrammes, diagrammes à barres et diagrammes circulaires) de votre stock par produit et par catégorie.

Idéal pour: Les gérants de restaurants qui ont besoin d'analyser les taux d'utilisation d'ingrédients spécifiques afin de minimiser le gaspillage et de maintenir la disponibilité des menus.

8. Modèle d'inventaire physique d'entrepôt par WPS Office

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Warehouse-Physical-Inventory-Template-by-WPS-Office.png Modèle d'inventaire physique d'entrepôt par WPS Office : modèle d'inventaire excel /$$img/

via Bureau du SPW Le Modèle d'inventaire physique d'entrepôt par WPS Office vous donne un aperçu achevé du stock de votre entrepôt, vous permettant de contrôler les matières premières, les produits achevés et les emballages.

Les fonctionnalités clés sont :

Catégorisation Effacée : Il divise l'ensemble de votre entrepôt en catégories bien définies : matières premières, produits semi-finis, produits finis et consommables

: Il divise l'ensemble de votre entrepôt en catégories bien définies : matières premières, produits semi-finis, produits finis et consommables Inventaire réel et inventaire système : Les colonnes vous permettent d'enregistrer l'inventaire et de le comparer aux nombres du système. Vous pouvez enregistrer les excédents (stocks supplémentaires) ou les pertes (éléments manquants), ce qui permet d'identifier rapidement les problèmes potentiels

: Les colonnes vous permettent d'enregistrer l'inventaire et de le comparer aux nombres du système. Vous pouvez enregistrer les excédents (stocks supplémentaires) ou les pertes (éléments manquants), ce qui permet d'identifier rapidement les problèmes potentiels Suivi des stocks : Le modèle permet de suivre le nombre d'éléments que vous possédez et leur valeur. Avec des champs pour le prix unitaire et les montants totaux en dollars, il est facile de garder un œil sur l'impact financier de votre inventaire

Idéal pour: Les responsables d'entrepôt dans l'industrie manufacturière qui ont besoin de suivre les écarts de stock pour une gestion efficace des stocks et des rapports financiers précis.

➡️ Lire la suite: Ressources pour la gestion de projet : Types, importance et processus de forfaits

Limites de l'utilisation d'Excel pour le suivi des stocks

Bien qu'Excel soit un outil accessible et économique pour la gestion des stocks, il présente de multiples limites :

Manipulation : Excel nécessite une saisie manuelle, ce qui peut entraîner des erreurs, surtout lorsqu'il s'agit de gérer de gros volumes de données

: Excel nécessite une saisie manuelle, ce qui peut entraîner des erreurs, surtout lorsqu'il s'agit de gérer de gros volumes de données Difficultés de collaboration : La modification en cours dans Excel peut entraîner des problèmes de contrôle de version et des conflits de données

: La modification en cours dans Excel peut entraîner des problèmes de contrôle de version et des conflits de données Pas d'automatisation pour les processus complexes : L'Automatisation peut automatiser les calculs de base, mais les processus d'inventaire plus avancés tels que la prévision de la demande ou le réapprovisionnement automatisé sont difficiles à mettre en œuvre

: L'Automatisation peut automatiser les calculs de base, mais les processus d'inventaire plus avancés tels que la prévision de la demande ou le réapprovisionnement automatisé sont difficiles à mettre en œuvre Manque d'intégration : L'intégration d'Excel avec d'autres logiciels ERP ou CRM nécessite souvent des importations et des exportations manuelles, ce qui peut prendre beaucoup de temps

: L'intégration d'Excel avec d'autres logiciels ERP ou CRM nécessite souvent des importations et des exportations manuelles, ce qui peut prendre beaucoup de temps Sécurité limitée : Excel ne dispose pas des fonctionnalités de sécurité robustes des logiciels spécialisés, ce qui le rend moins idéal pour la gestion des données d'inventaire sensibles

: Excel ne dispose pas des fonctionnalités de sécurité robustes des logiciels spécialisés, ce qui le rend moins idéal pour la gestion des données d'inventaire sensibles Limites visuelles : Excel ne dispose pas d'outils avancés de visualisation des données, tels que des tableaux de bord interactifs ou des graphiques dynamiques. Il est donc plus difficile de suivre les tendances, de repérer les schémas ou d'obtenir des informations plus approfondies sur les performances des stocks

Le résultat est un besoin croissant d'outils de visualisation des données Alternatives à Excel pour mieux répondre aux exigences des entreprises modernes.

Alternatives aux modèles Excel d'inventaire

Les entreprises dotées de chaînes d'approvisionnement complexes peuvent trouver dans les modèles Excel d'inventaire des solutions dédiées à la gestion de l'inventaire logiciel de gestion des stocks plus efficace pour leurs besoins.

C'est pourquoi ClickUp étapes dans.

Ses tableaux de bord personnalisables offrent un aperçu clair des stocks, en suivant des indicateurs clés tels que la rotation, les points de commande et les performances des fournisseurs, le tout en un seul endroit pour une prise de décision plus intelligente. En outre, vous pouvez configurer des paramètres d'alerte et des rappels en cas de bas niveau de stock, de besoin de réapprovisionnement ou d'expédition de commandes.

En outre, plusieurs membres de l'équipe peuvent accéder aux données d'inventaire et les mettre à jour simultanément, ce qui permet à chacun, du personnel de l'entrepôt aux managers, de disposer d'informations en temps réel.

Et le meilleur ? ClickUp dispose d'une vaste collection de modèles d'inventaire prédéfinis pour démarrer, ce qui en fait un outil efficace de gestion des stocks logiciel de gestion d'inventaire .

Examinons-en quelques-uns.

1. Modèle d'inventaire ClickUp

Le modèle Modèle d'inventaire ClickUp centralise tout en un seul espace - les contacts des fournisseurs, les statuts de paiement et bien plus encore - afin que vous puissiez abandonner les allers-retours incessants entre les feuilles de calcul, les e-mails et les formulaires de commande.

Il offre :

Vues personnalisées : Affichez plusieurs perspectives de votre inventaire, comme la "Vue fournisseur" pour voir quels fournisseurs fournissent quoi ou la "Vue inventaire" pour suivre en détail les niveaux de stock actuels

: Affichez plusieurs perspectives de votre inventaire, comme la "Vue fournisseur" pour voir quels fournisseurs fournissent quoi ou la "Vue inventaire" pour suivre en détail les niveaux de stock actuels **Des champs personnalisés : Suivez tout, du coût unitaire aux points de commande, pour faciliter la prévision des besoins

Automatisation : Paramétrez des règles d'automatisation personnalisées pour vous rappeler quand vous devez vous réapprovisionner ou quand les paiements sont dus

De plus, si vous avez différents services comme les ventes, l'approvisionnement et les finances, le modèle offre une forme bien structurée pour les éléments suivants un forfait organisationnel efficace .

Idéal pour: Les responsables des opérations dans les entreprises à plusieurs départements qui ont besoin d'un système centralisé pour rationaliser le suivi des stocks.

Lire la suite: les 10 meilleurs logiciels de logistique (critiques et prix)

2. Modèle de gestion des stocks ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-212.png Modèle de gestion des stocks de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4395291&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de gestion des stocks ClickUp est un outil de suivi en temps réel des quantités de produits, des commandes, des fournisseurs et même des fluctuations de coûts, le tout dans une installation claire et facile à gérer.

Il permet d'éviter les surstocks ou les sous-stocks grâce à des alertes intégrées et des révisions programmées. Vous pouvez prendre des décisions éclairées sur le calendrier des commandes et les investissements en analysant les variations de coûts et les tendances des stocks.

Utilisez l'Échéancier pour suivre l'évolution des stocks au fil du temps et vous assurer que vous êtes prêt à faire face aux hausses de la demande lors des pics saisonniers tels que le Black Friday.

Idéal pour: Les détaillants et les gestionnaires de stocks qui veulent s'assurer que tout le monde, du manager des opérations à l'équipe commerciale, est sur la même page en ce qui concerne le statut des stocks et les besoins de réapprovisionnement.

3. Modèle d'inventaire de bureau ClickUp

L'inventaire Modèle d'inventaire de bureau ClickUp organise l'inventaire de votre bureau, qu'il s'agisse d'ordinateurs portables, d'en-cas ou de l'éternelle réserve de café.

Grâce aux capacités de suivi du temps, vous pouvez surveiller la durée des tâches, repérer les goulets d'étranglement (comme les retards des fournisseurs) et ajuster votre calendrier de commande, que ce soit en commandant plus tôt ou en passant à un fournisseur plus fiable.

Utilisez également l'Affiche de discussion pour communiquer directement sur les problèmes ou les variations de stocks. En cas de retard dans la livraison d'une nouvelle commande, étiquetez les membres de l'équipe pour synchroniser tout le monde afin que personne ne soit pris au dépourvu.

Idéal pour: Les managers d'équipes administratives qui gèrent les fournitures de bureau.

4. Modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Office-Supplies-Inventory-Template.png Modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-176181387&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

L'inventaire Modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp affiche une vue d'ensemble de toutes les fournitures dont votre bureau a besoin.

Il comprend des champs personnalisés pour le suivi de vos commandes de fournitures de bureau, tels que :

Coût total : Calcul du coût total de la commande en fonction du prix unitaire et de la quantité

: Calcul du coût total de la commande en fonction du prix unitaire et de la quantité Département : Affecte chaque commande à un département pour faciliter la budgétisation

: Affecte chaque commande à un département pour faciliter la budgétisation Statut de paiement : Permet de suivre si un élément est entièrement payé, partiellement payé ou en attente. Par exemple, les décorations pour le sapin de Noël coûtent 40 $, mais si le paiement partiel est indiqué, vous saurez qu'il faut prendre contact avec le vendeur

Idéal pour: Les responsables de bureau qui gèrent de gros volumes de contrats avec des fournisseurs, des commandes en vrac ou des besoins récurrents en fournitures.

5. Modèle d'inventaire informatique ClickUp

L'inventaire Modèle d'inventaire informatique ClickUp est une solution tout-en-un qui fournit un contrôle achevé de l'inventaire technologique avec rappels et dépendances automatisés

Vous pouvez définir des rappels trimestriels pour vérifier la disponibilité des licences ou lier les commandes de matériel afin qu'une tâche soit automatiquement mise à jour lorsqu'une autre est achevée.

La Vue Résumé offre un aperçu rapide de ce qui est en stock et de ce qui est en attente, tandis que la Vue Liste affiche une liste détaillée des éléments en stock.

Idéal pour: Les responsables informatiques et les administrateurs système qui supervisent divers actifs technologiques.

➡️ Lire la suite: 10 meilleurs outils logiciels de gestion des opérations

6. Modèle de rapport d'inventaire ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-19.png Modèle de rapport d'inventaire et de suivi des commandes ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105648&department=other Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle de rapport d'inventaire ClickUp vous permet de réapprovisionner rapidement les best-sellers et d'éliminer les produits à faible rotation qui prennent la poussière sur les étagères.

Voici comment il vous aide :

Visualisez les niveaux de stock en un coup d'œil: Le modèle, sous forme de tableau facile à lire, vous permet de voir tous les détails de votre stock sans avoir à passer au crible d'interminables lignes de données

Le modèle, sous forme de tableau facile à lire, vous permet de voir tous les détails de votre stock sans avoir à passer au crible d'interminables lignes de données Entrée de données sans effort: Grâce à la productivité de l'entrée de données sans code, l'ajustement des détails des produits est un jeu d'enfant - il suffit de cliquer, de taper et c'est terminé

Grâce à la productivité de l'entrée de données sans code, l'ajustement des détails des produits est un jeu d'enfant - il suffit de cliquer, de taper et c'est terminé Outils d'analyse: Repérez les mouvements de stock, anticipez les pics de demande et ajustez vos commandes

Idéal pour: Les responsables du commerce électronique qui gèrent diverses gammes de produits.

💡Pro Tip: Use ClickUp Brain pour remplir automatiquement des détails tels que les coûts des produits ou les changements de fournisseurs, réduisant ainsi le temps d'entrée des données. Il permet également d'informer les membres de l'équipe lorsque les niveaux de stock changent ou que des éléments nécessitent une attention particulière. Il peut également résumer les commentaires et les réactions, ce qui simplifie les discussions d'équipe sur les stocks.

Générez des formules et rationalisez l'entrée des données avec ClickUp Brain

7. Modèle d'inventaire de restaurant ClickUp

L'inventaire Modèle d'inventaire de restaurant ClickUp vous aide à surveiller les niveaux de stock des ingrédients importants, à réduire le gaspillage et à éviter les ruptures de stock.

Il est affiché avec plusieurs vues, y compris :

Affichage de la consommation hebdomadaire: Cette vue affiche l'utilisation hebdomadaire de chaque élément - si votre restaurant utilise 20 livres de parmesan par semaine, vous pouvez ajuster les commandes pour éviter un sur-achat ou un sous-approvisionnement

Cette vue affiche l'utilisation hebdomadaire de chaque élément - si votre restaurant utilise 20 livres de parmesan par semaine, vous pouvez ajuster les commandes pour éviter un sur-achat ou un sous-approvisionnement Affichage du stockage des éléments: Cet affichage permet d'organiser tous les éléments de la cuisine, du garde-manger, du réfrigérateur et du congélateur en leur attribuant des emplacements de stockage spécifiques

Cet affichage permet d'organiser tous les éléments de la cuisine, du garde-manger, du réfrigérateur et du congélateur en leur attribuant des emplacements de stockage spécifiques Vue des ruptures de stock: Elle suit tout ce qui est en rupture de stock ou complètement épuisé, afin que vous sachiez exactement ce qu'il faut commander à nouveau

Elle suit tout ce qui est en rupture de stock ou complètement épuisé, afin que vous sachiez exactement ce qu'il faut commander à nouveau Affichage des dates d'expiration: Cette fonction vous permet de trier les éléments en fonction de leur date d'expiration, ce qui vous permet de les utiliser à temps et d'éviter le gaspillage

Idéal pour: Les propriétaires de petits et moyens restaurants qui supervisent les opérations quotidiennes de la cuisine et qui ont besoin d'un outil de gestion des stocks précis.

8. Modèle de commande et d'inventaire ClickUp

Le modèle de bon de commande et d'inventaire de ClickUp Modèle de commande et d'inventaire ClickUp est conçu pour suivre chaque commande et gérer les niveaux de stock et les détails des fournisseurs.

Il permet d'organiser les éléments de l'inventaire par catégorie, identifiant de produit ou fournisseur. Vous pouvez également stocker des informations clés sur les fournisseurs directement dans votre environnement de travail : coordonnées, tarifs et délais de production. Vous pouvez ainsi savoir qui propose la meilleure offre et la livraison la plus rapide.

En outre, vous pouvez définir des tâches récurrentes dans ClickUp pour les réapprovisionnements réguliers et utiliser la fonction Rappels ClickUp pour être averti lorsqu'il est temps de passer la prochaine commande.

Idéal pour: Les propriétaires d'entreprises qui recherchent un logiciel d'inventaire pour suivre les commandes et automatiser les réapprovisionnements.

➡️ Lire la suite: 10 meilleurs logiciels de gestion des commandes

9. ClickUp Modèle de registre d'inventaire simple pour les entreprises

Le ClickUp Modèle de registre d'inventaire simple pour les entreprises organise l'ensemble de votre stock dans des sections claires, avec un code couleur, telles que Rupture de stock, Critique et Réassortir, afin que vous ne perdiez plus jamais une vente en raison d'un stock insuffisant.

Il comporte 15 champs personnalisés pour stocker les données de chaque élément :

Quantité en stock: Affiche la quantité de stock restante

Affiche la quantité de stock restante Quantité commandée: Spécifie la quantité de stock à commander lorsque les niveaux atteignent le point critique

Spécifie la quantité de stock à commander lorsque les niveaux atteignent le point critique Informations sur les fournisseurs: Suivi des fournisseurs auxquels vous avez passé commande et de leurs coordonnées

Suivi des fournisseurs auxquels vous avez passé commande et de leurs coordonnées **Niveau de commande : paramètre un seuil de commande et envoie des alertes lorsque le stock passe en dessous de ce niveau

Idéal pour: Les propriétaires de cafés qui ont besoin d'un système simple pour gérer les niveaux de stock des ingrédients essentiels.

La gestion des stocks en douceur avec ClickUp

Une gestion efficace des stocks permet d'optimiser les niveaux de stocks, de maîtriser les coûts et de maintenir la satisfaction des clients à un niveau élevé.

Bien qu'Excel fournisse de nombreux modèles pour rationaliser le processus de suivi des stocks, le fait de s'appuyer uniquement sur des feuilles de calcul peut entraîner des inefficacités et des complications au fur et à mesure que vos besoins en matière de stocks et votre entreprise se développent.

ClickUp va au-delà du simple suivi. Avec des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, des alertes automatisées pour le réapprovisionnement et des outils avancés de visualisation des données, il vous permet de gérer vos stocks avec facilité et précision. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et transformez la façon dont vous gérez vos stocks.