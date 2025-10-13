Les 10 meilleurs logiciels de visualisation Microsoft Project pour 2026

Lorsque j'ai commencé à travailler en tant que chef de projet, je me suis rapidement rendu compte que, bien que Microsoft Project soit un outil puissant, son coût élevé et la complexité de ses licences constituaient un obstacle pour certaines personnes.

Gérer les licences en volume était un véritable casse-tête : mon équipe allait-elle utiliser toutes les fonctionnalités, ou payions-nous simplement pour des options superflues ? De plus, les modifications non autorisées apportées aux fichiers rendaient difficile la maintenance des données.

J'avais besoin d'une solution plus simple, j'ai donc examiné Microsoft Project Viewer pour aider mon équipe à accéder aux détails des projets et à les partager sans les tracas liés à une licence complète.

Dans cet article, je vais partager mon top 10 des meilleurs logiciels de visualisation Microsoft Project, ainsi que leurs principales fonctionnalités et leurs limites, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

C'est parti !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de visualisation Microsoft Project ?

Tous les logiciels de visualisation Microsoft Project permettent d'accéder aux fichiers de projet, mais certains offrent des fonctionnalités supplémentaires, ce qui en fait de véritables alternatives à Microsoft Project. Ces fonctionnalités supplémentaires peuvent considérablement améliorer la collaboration au sein de l'équipe et le partage d'informations.

Voici quelques fonctionnalités indispensables que les chefs de projet en gestion de projet doivent prendre en compte :

Ouvrez les fichiers MPP : Assurez-vous de la compatibilité avec divers formats de fichiers (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) pour un accès complet à vos projets

Partager des fichiers de projet : Recherchez des options permettant d'exporter des fichiers MPP au format Excel ou CSV pour faciliter le partage avec des utilisateurs qui n'utilisent pas Microsoft Project

Imprimer des fichiers de projet : Assurez-vous que le logiciel de visualisation permet d'imprimer facilement les copies papier dont vous aurez besoin pour vos réunions

Assistance pour les systèmes d'exploitation : Vérifiez la compatibilité avec votre système d'exploitation, qu'il s'agisse de Windows, Mac ou Linux

Afficher des diagrammes et des rapports : consultez les visuels essentiels du projet, tels que les diagrammes de Gantt et les rapports d'allocation des ressources

Accédez à des vues personnalisées : assurez-vous que le logiciel peut ouvrir les vues personnalisées créées dans Microsoft Project pour une présentation précise des données

Exportation de fichiers : Recherchez la possibilité d'exporter des fichiers vers Microsoft Project ou Excel pour faciliter les mises à jour

Gérer les fichiers volumineux : Tenez compte des éventuelles limites de taille de fichier qui pourraient restreindre l'accès aux projets volumineux

Intégration avec les services cloud : Vérifiez la compatibilité avec SharePoint, Google Drive et OneDrive

Versions prises en charge : Vérifiez la compatibilité avec les versions de Microsoft Project que vous utilisez

Les 10 meilleurs logiciels de visualisation Microsoft Project

Voici mon top 10 des logiciels de visualisation Microsoft Project qui vous permettent d’afficher et de partager en détail les plans de projet Microsoft : 👇🏼

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet globale avec intégrations)

ClickUp offre à la fois des fonctionnalités pour afficher les fichiers Microsoft Project et des fonctionnalités complètes de gestion de projet, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui souhaitent travailler avec des fichiers MS Project tout en ayant accès à des outils supplémentaires de gestion de projet.

Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu comme un logiciel de visualisation MS Project, le logiciel de gestion de projet ClickUp est une plateforme polyvalente qui mérite d'être prise en considération pour la gestion de vos projets.

J'ai choisi ClickUp comme premier choix car il combine des capacités d'intégration avec des outils de collaboration, ce qui en fait le meilleur outil de gestion de projet.

Tâches ClickUp

Avec ClickUp Tasks, vous pouvez décomposer des projets complexes en tâches gérables et les aligner sur votre flux de travail. Ajoutez des champs personnalisés, reliez les tâches dépendantes et classez-les par types de tâches pour vous assurer que tout est organisé exactement comme vous le souhaitez.

Cette personnalisation va au-delà de l'affichage de fichiers pour vous permettre de gérer activement vos projets.

Visualisez le travail sur plusieurs listes pour gérer les tâches interfonctionnelles et planifier des Sprints avec les tâches ClickUp

Intégrations ClickUp

En tant qu'utilisateur de ClickUp, j'apprécie particulièrement la façon dont ClickUp Integrations, qui propose plus de 1 000 outils, facilite l'importation et l'exportation de données.

Que vous importiez des tâches depuis Asana, Trello ou Jira, ou que vous synchronisiez vos données avec Google Drive, Slack et HubSpot, ClickUp vous permet de tout centraliser et d'y accéder facilement depuis un seul et même endroit.

Unifiez vos outils grâce aux intégrations ClickUp et gérez tous vos projets depuis une seule plateforme

Les diagrammes de Gantt sont parfaits pour le suivi des échéanciers, tandis que les tableaux Kanban sont idéaux pour visualiser le flux de travail et gérer les priorités des tâches.

ClickUp Views

Alors que de nombreux logiciels de visualisation Microsoft Project vous permettent principalement de consulter des fichiers .mpp, ClickUp Views va bien au-delà. Il vous permet de gérer activement vos projets grâce à des vues personnalisables telles que les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban.

Restez sur la bonne voie grâce à la vue « Critical Path » dans le diagramme de Gantt de ClickUp et assurez-vous que vos projets franchissent chaque jalon

Télécharger ce modèle Améliorez votre productivité grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Le modèle de gestion de projet ClickUp facilite la planification grâce à un espace prédéfini qui organise le travail en dossiers correspondant aux phases du projet.

Voici ce qu'ils peuvent vous aider à réaliser :

Visualisez et suivez les ressources : Bénéficiez d'un aperçu clair des ressources du projet

Gérer et hiérarchiser les tâches : Attribuez et hiérarchisez les tâches grâce à plusieurs vues du flux de travail

Une collaboration fluide : Synchronisez-vous sans effort avec les parties prenantes et votre équipe

Ce modèle gratuit propose des vues flexibles sous forme de liste et de vue Tableau de type Kanban pour un suivi immédiat de l'avancement, ainsi que six statuts de tâche personnalisés pour indiquer si les éléments sont en cours, en attente ou achevés.

Comparé aux logiciels de visualisation Microsoft Project classiques, ce modèle ClickUp offre une approche plus interactive, vous permettant de gérer des tâches et de collaborer avec votre équipe, plutôt que de simplement afficher des données.

🌟 Archives de modèles : Découvrez notre gamme de modèles de gestion de projet adaptés à tous les besoins, des flux de travail agiles aux stratégies marketing.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Contrôlez l'accès : définissez des permissions et contrôlez qui peut afficher ou modifier vos projets en créant des liens partageables pour les listes ou les documents

Centralisez vos informations : Organisez votre travail de manière structurée entre les espaces, les projets, les listes, les tâches et les sous-tâches. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés pour un suivi et une organisation plus détaillés

Suivi du temps : Optimisez votre flux de travail de gestion de projet grâce aux fonctionnalités Optimisez votre flux de travail de gestion de projet grâce aux fonctionnalités de suivi du temps et de création de rapports , qui fournissent des informations détaillées sur la durée des tâches et l'allocation des ressources

Collaborez avec votre équipe : utilisez les commentaires, les discussions et les @mentions pour rester en contact et vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde tout au long du cycle de vie du projet

Suivez la progression : Tenez tout le monde informé, y compris les parties prenantes externes, grâce Tenez tout le monde informé, y compris les parties prenantes externes, grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables qui affichent en temps réel la progression des indicateurs clés du projet afin d'identifier les axes d'amélioration

Alignez et suivez les objectifs collectifs de votre équipe grâce aux objectifs groupés dans les tableaux de bord ClickUp

Utilisez la gestion des connaissances par l'IA : Accédez instantanément à des réponses concernant les tâches, les documents et les membres de l'équipe grâce à Accédez instantanément à des réponses concernant les tâches, les documents et les membres de l'équipe grâce à ClickUp Brain , ce qui vous évite d'avoir à passer au crible plusieurs sources d'informations.

Tirez parti de ClickUp AI pour rationaliser la gestion de projet en automatisant les tâches, en générant des informations et en créant du contenu

Limites de ClickUp

La prise en main peut s'avérer difficile en raison des fonctionnalités complètes de gestion de projet de ClickUp

L'application mobile est encore en cours de développement et n'offre pas encore les mêmes performances et fonctions que la version web.

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à tout forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Je cherchais une plateforme de gestion de projet, et j'ai trouvé la meilleure. Dès le départ, j'ai eu le sentiment que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi qui nous apporteraient des avantages que je n'avais même pas imaginés.

Je cherchais une plateforme de gestion de projet, et j'ai trouvé la meilleure. Dès le départ, j'ai eu le sentiment que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi qui nous apporteraient des avantages que je n'avais même pas imaginés.

✨ Astuce bonus : Vous cherchez à améliorer le suivi de vos projets ? Notre sélection d'exemples de tableaux de bord de projet vous aidera à concevoir des visualisations intuitives qui transformeront votre flux de travail et boosteront l'efficacité de votre équipe.

2. Project Plan 365 (Idéal pour la compatibilité avec Microsoft Project sur n'importe quel appareil)

Via : Project Plan 365

Project Plan 365, développé par Housatonic Software, est un outil de gestion de projet compatible avec les fichiers Microsoft Project (.mpp).

Ils vous permettent d'ouvrir et de réaliser des modifications en cours sur les fichiers Microsoft Project sans avoir à les importer ou à les exporter, ce qui rend la collaboration fluide et sans tracas.

Cet outil permet une planification et une collaboration fluides, en particulier pour les utilisateurs familiarisés avec Microsoft Project. Que vous gériez des projets traditionnels ou utilisiez des méthodologies Agile modernes, cet outil facilite le suivi de l'avancement et permet de tout organiser.

Les meilleures fonctionnalités de Project Plan 365

Accédez à vos projets sur n'importe quel appareil : PC, Mac, iOS ou Android*

Connectez-vous à tous les principaux services cloud tels que Google Drive, Dropbox, OneDrive et SharePoint, pour garantir que vos données soient toujours accessibles et sécurisées

Calculez les coûts, les échéances et les chemins critiques grâce à son moteur de planification avancé

Créez de superbes diagrammes de Gantt et des rapports visuels pour suivre l'avancement de vos projets

Limitations de Project Plan 365

Vous risquez de rencontrer des plantages occasionnels lorsque vous travaillez avec des diagrammes complexes

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de synchronisation avec Dropbox

Tarifs du forfait Project Plan 365

Standard : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : 16 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Project Plan 365

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡Conseil de pro : Prévoyez des mises à jour régulières dans le logiciel de visualisation afin de tenir les parties prenantes du projet informées de la progression et des changements. Cela permet d'éviter les malentendus et de garantir que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

3. MOOS Project Viewer (Idéal pour afficher les fichiers Microsoft Project légers)

Via : MOOS Projet Viewer

MOOS Project Viewer est un logiciel à licence par utilisateur qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme compatible Java, y compris Windows, Mac OS X et Linux. Il s'agit d'une solution économique pour les chefs de projet et les parties prenantes, ce qui en fait une option flexible pour les utilisateurs sur plusieurs systèmes.

Bien qu'il n'ait pas été développé par Microsoft®, ce logiciel de visualisation Microsoft Project est conçu pour vous offrir toutes les fonctionnalités d'affichage dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos projets.

Les meilleures fonctionnalités de MOOS Project Viewer

Ouvrez des fichiers Microsoft® Project dans divers formats (.mpp, .mpt, .xml) et versions de 2000 à 2019, ce qui vous offre une grande flexibilité pour accéder aux données de projet, quelle que soit la version.

Imprimez directement n'importe quelle vue de projet, ce qui vous permet de partager facilement des rapports ou de conserver des copies papier à titre de référence

Chargez automatiquement les projets et sous-projets Loadmaster pour une gestion de projet plus fluide

Filtrez les tâches pour mieux vous concentrer, ce qui vous permet de mettre en évidence des tâches ou des phases spécifiques de votre projet

Limites de MOOS Project Viewer

L'absence de fonctionnalités avancées le rend moins adapté aux projets complexes

Ces logiciels reposent largement sur l'intégration avec d'autres logiciels

Tarifs de MOOS Project Viewer

Prix normal : 25 $ par licence

Mise à niveau : 12,50 € par licence

Renouvellement : 7,50 $ par licence

Évaluations et avis sur MOOS Project Viewer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

4. Steelray Project Viewer (Idéal pour afficher et créer des rapports MS Project avancés)

Via : Steelray Projet Viewer

Lancé en 2000, Steelray Viewer est un logiciel de visualisation Microsoft Project abordable, idéal pour les membres d'une équipe qui ont uniquement besoin de consulter des fichiers de projet.

C'est la solution idéale pour ceux qui n'ont pas besoin de toutes les fonctions, mais qui souhaitent tout de même accéder aux informations clés de leurs projets.

Vous pouvez facilement trouver des tâches, des ressources ou des dates et imprimer des plans de projet à grande échelle. Bien que Steelray soit une solution sur site, ce qui signifie que vous devez la télécharger sur votre ordinateur, sa simplicité et son rapport qualité-prix en font une excellente option pour ceux qui ont besoin d'un visualiseur de projet fiable.

Les meilleures fonctionnalités de Steelray Project Viewer

Bénéficiez d'une visualisation de projets de niveau d'entreprise pour les secteurs nécessitant des calendriers de projet volumineux, tels que l'aérospatiale et la construction

Ouvrez les fichiers Microsoft Project des versions 1998 à 2019, ainsi que les fichiers Oracle Primavera P6. XER, pour une compatibilité parfaite

Parcourez les détails du projet d'un simple clic et affichez facilement les tâches, les ressources ou les dates clés

Prévisualisez et redimensionnez vos plans de projet en toute simplicité grâce à des options d'impression améliorées. Contrôlez la taille de la page, l'orientation et d'autres détails d'impression pour un résultat plus efficace

Limitations de Steelray Project Viewer

Steelray s'adresse uniquement aux utilisateurs qui souhaitent afficher des fichiers MPP

Il se peut qu'il ne prenne pas entièrement en charge les formats ou fonctionnalités les plus récents.

Tarifs de Steelray Project Viewer

Visionneuse pour Microsoft Project : 20 $/an par utilisateur

Édition Ultimate : 35 $/an par utilisateur

Visionneuse pour Primavera : 20 $/an par utilisateur

Évaluations et avis sur Steelray Project Viewer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

❓Le saviez-vous ? De nombreux outils de visualisation Microsoft Project offrent désormais une intégration au cloud, permettant aux équipes d'accéder aux fichiers de projet et de collaborer dessus depuis n'importe où, ce qui améliore les capacités de télétravail.

5. Seavus Project Viewer (Idéal pour une consultation sécurisée des projets avec toutes les fonctions de MS Project)

Via : Seavus Projet Viewer

Seavus Project Viewer est un outil pratique pour ouvrir et afficher des fichiers MS Project, offrant à votre organisation un moyen simple et abordable d'accéder en toute transparence aux données de projet.

Ce logiciel de visualisation Microsoft Project offre une interface similaire à celle de Microsoft Project, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer et de gérer facilement les plans de projet.

J'apprécie le fait qu'il offre plus de 27 vues, qu'il soit personnalisable en fonction des différents rôles au sein d'un projet et qu'il inclue des diagrammes de Gantt, des calendriers de chemin critique et des vues de gestion des tâches, ce qui en fait un bon logiciel de gestion des tâches d'entrée de gamme.

Les meilleures fonctionnalités de Seavus

Partagez en toute sécurité les données de vos projets sans les stocker en externe, garantissant ainsi la confidentialité et la protection des données

Utilisez-le dans votre langue grâce à l'assistance multilingue, disponible en 11 langues différentes, dont l'anglais, l'allemand, le japonais et bien d'autres encore.

Intégrez-les à Skype Entreprise pour améliorer votre plan de communication de projet et permettre une communication directe au sein de l'équipe directement depuis la visionneuse de projet

Extrayez des rapports de projet détaillés sur la progression, les coûts et les mises à jour des tâches, pour obtenir une vision claire de l'état d'avancement du projet

Limitations de Seavus

Seavus Project Viewer se limite à l’affichage des fichiers MPP ; vous ne pouvez ni créer ni effectuer de modifications en cours sur les fichiers.

Le niveau d'intégration avec d'autres outils de gestion de projet couramment utilisés peut être limité

Tarifs Seavus

Licence unique : 30 $ par licence (particuliers)

Licence simultanée : 89 $ par licence (individuelle)

Entreprise : Tarification personnalisée

Enterprise Unlimited : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Seavus

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

6. GanttProject (Idéal pour la création et la gestion de diagrammes de Gantt en open source)

Via : GanttProject

Je suis un grand fan des solutions open source, c'est pourquoi j'apprécie particulièrement GanttProject. Cet outil de gestion de projet polyvalent permet de créer et de gérer des projets de manière simple et efficace.

Que vous utilisiez Windows, macOS ou Linux, GanttProject s'installe rapidement et vous aide à organiser vos tâches et vos ressources en toute simplicité.

Publié sous licence GPL3, le code source est disponible à télécharger, à modifier et à redistribuer. Cette flexibilité en fait un choix économique pour les petites et moyennes entreprises à la recherche du meilleur logiciel de visualisation Microsoft Project.

Les meilleures fonctionnalités de GanttProject

Commencez à créer des projets immédiatement, sans installation compliquée

Décomposez les tâches, affectez des ressources et créez des diagrammes de Gantt en toute simplicité

Exportez vos fichiers de projet au format Microsoft Project, ou travaillez avec des fichiers CSV et Excel. Vous pouvez également créer des rapports au format PDF et PNG.

Suivez la progression et comparez-la directement aux références pour identifier les écarts

Limites de GanttProject

Cet outil n'est pas idéal pour les analyses complexes

L'interface semble vieillotte et un peu peu pratique à utiliser

Tarifs de GanttProject

Free

Contributions volontaires à partir de 5 $

Évaluations et avis sur GanttProject

G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 150 avis)

7. MPP Viewer (Idéal pour afficher rapidement et simplement les fichiers MPP)

Via : Sourceforge

Si vous cherchez un moyen simple d'accéder à des fichiers MS Project, MPP Viewer est un bon choix. Ce logiciel de visualisation simple d'utilisation vous permet d'ouvrir, d'exporter et d'imprimer des fichiers MPP en toute simplicité.

Il est compatible avec différentes versions de Microsoft Project, notamment 2016, 2007, 2003 et 2000. De plus, il offre une interface conviviale qui facilite la navigation dans vos données de projet.

MPP Viewer 4.0 nécessite .NET Framework 4.6.2 pour fonctionner correctement. Si vous utilisez Windows XP, vous aurez besoin de MPP Viewer 1.0, qui offre l’assistance pour .NET 4.5.

Les meilleures fonctionnalités de MPP Viewer

Affichez la structure de votre projet grâce à une disposition claire et hiérarchisée qui vous permet de comprendre facilement les relations entre les tâches

Travaillez simultanément sur plusieurs fichiers de documentation de projet , ce qui vous permet de comparer et de gérer les tâches en toute fluidité

Filtrez facilement les tâches en fonction de leur statut : achevées, en cours ou à échéance aujourd'hui.

Gardez une longueur d'avance sur les échéances grâce à la mise en évidence automatique des tâches en retard

Limites de MPP Viewer

Vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers de projet 2007, et sans journal d'erreurs, les options de dépannage sont très limitées

Tarifs des visionneuses MPP

Gratuit, car il s'agit d'une plateforme open source

Évaluations et avis sur les visionneuses MPP

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. Project Reader (Idéal pour afficher les fichiers MS Project de manière économique)

Via : Projet Reader

Project Reader vous garantit de disposer des outils nécessaires pour gérer efficacement vos projets, en particulier lorsque vous traitez de grandes quantités de données.

Vous pouvez ouvrir plusieurs projets avec différents types de fichiers Microsoft Project, notamment les fichiers MPP, MPT, XML, et même des fichiers datant de versions remontant à 1998.

Cette visionneuse légère reproduit l'expérience d'utilisation de MS Project, offrant des fonctionnalités essentielles telles que les diagrammes de Gantt, l'utilisation des tâches, le suivi Gantt et la gestion des ressources pour les utilisateurs Windows et Mac.

Les meilleures fonctionnalités de Project Reader

Prenez des notes sur les tâches, triez les tableaux et exportez les données vers Excel pour faciliter le partage et l'analyse

Choisissez parmi plusieurs langues — anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et français — pour rendre le logiciel accessible à un public plus large

Trouvez rapidement des données au sein de projets volumineux grâce à la fonctionnalité de recherche, ce qui vous fera gagner un temps précieux

Personnalisez votre expérience de visualisation en choisissant parmi les tableaux existants ou en créant les vôtres

Limites de Project Reader

Manque de flexibilité pour fermer les fichiers au niveau où ils ont été enregistrés et les rouvrir au niveau supérieur

Les options limitées de gestion des fichiers peuvent perturber le flux de travail des utilisateurs

Tarifs de Project Reader

Standard : 29 $ (licence pour un seul poste de travail)

Standard : 92 $ (licence simultanée)

Professionnel : 40 $ (licence pour un seul poste de travail)

Professionnel : 115 $ (licence simultanée)

Évaluations et avis sur Project Reader

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. Smartsheet (Idéal pour la gestion collaborative du travail et l'automatisation)

Via : Smartsheet

Smartsheet combine la familiarité des feuilles de calcul avec les fonctionnalités des outils de collaboration et de gestion de projet, ce qui en fait une alternative pratique aux visionneuses Microsoft Project traditionnelles, y compris Microsoft Project Server.

Pour importer correctement un fichier .mpp, vous devez supprimer les contraintes telles que « doit se terminer le » et vous assurer que toutes les colonnes sont développées. Ces étapes permettent d'éviter tout problème pendant le processus d'importation.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Intégrez-les en toute transparence à diverses applications, notamment celles de Microsoft et Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box et Tableau

Utilisez l'IA de Smartsheet pour remplir automatiquement des formules ou du texte dans les cellules de votre feuille de calcul, ce qui simplifie la saisie d'entrées et réduit les erreurs

Partagez des fichiers, configurez des alertes et créez des fils de discussion pour maintenir la connexion au sein de votre équipe et améliorer la communication

Exportez facilement les données du diagramme de Gantt vers des feuilles de calcul, ce qui vous permet d'analyser et de manipuler rapidement les informations de votre projet

Limites de Smartsheet

Une seule feuille de calcul est autorisée par fichier

La quantité de données que vous pouvez stocker dans les lignes et les colonnes a une limite.

Tarifs de Smartsheet

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Business : 32 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 200 avis)

10. Project Viewer 365 (Idéal pour afficher les fichiers MS Project multiplateforme)

Via : Project Viewer 365

Project Viewer 365 est un outil pratique pour ouvrir, lire et partager des fichiers MS Project. Que vous fassiez partie d'une petite équipe ou que vous collaboriez avec des partenaires externes, ce visualiseur MS Project simplifie le processus, permettant un accès rapide aux détails du projet sans la complexité d'un logiciel complet de gestion de projet.

Il fonctionne parfaitement avec les versions de MS Project de 2021 à 2010. De plus, son interface de type Office 365 est conviviale, ce qui le rend très facile à utiliser pour tous les utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Project Viewer 365

Utilisez la version gratuite pour afficher vos projets sans aucun frais, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui ont simplement besoin de consulter les détails des tâches

Accédez à vos fichiers .mpp en toute simplicité sur Windows, Mac et appareils mobiles, pour pouvoir travailler où que vous soyez

Effectuez facilement la connexion à Google Drive, OneDrive, Dropbox et SharePoint pour une gestion et un partage de fichiers sans effort

Limitations de Project Viewer 365

La version gratuite peut limiter l'accès aux fonctionnalités avancées

Cet outil n'est pas conçu pour effectuer des modifications en cours ou créer des fichiers de projet.

Tarifs de Project Viewer 365

Licence perpétuelle : À partir de 29,99 $ par utilisateur

Évaluations et avis sur Project Viewer 365

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Associez les visionneuses pour les projets à ClickUp pour une meilleure organisation

Choisir le bon logiciel de visualisation Microsoft Project peut considérablement améliorer la gestion de projet. Il offre une solution économique pour afficher et partager des fichiers de projet sans les complexités liées à une licence complète.

Chacun des dix outils de visualisation MS Project que nous avons passés en revue possède des fonctionnalités uniques, allant d'une collaboration fluide à des rapports fiables.

Mais si vous recherchez plus qu'un simple visualiseur MS Project, ClickUp s'impose clairement comme le choix idéal. Grâce à sa gestion intuitive des tâches et à ses vues personnalisables, telles que les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban, ClickUp vous permet d'adapter parfaitement votre flux de travail à vos besoins.

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