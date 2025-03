Modèles Excel gratuits de diagramme de Gantt pour la gestion de projet

Les modèles Excel de diagramme de Gantt sont des assistants fiables pour maintenir vos projets sur la bonne voie. Ils utilisent les fonctionnalités familières de Microsoft Excel pour vous donner un aperçu visuel de l'échéancier de votre projet. 📊

Que vous soyez un gestionnaire de projet qui doit respecter plusieurs échéances, un propriétaire de petite entreprise qui organise son équipe ou un travailleur indépendant qui jongle avec les demandes de ses clients, ces modèles s'adaptent à vos besoins particuliers.

Pour vous aider à choisir, nous avons sélectionné les meilleurs modèles Excel gratuits de diagramme de Gantt ci-dessous.

Mais tout d'abord, explorons les éléments à prendre en compte lors du choix de votre modèle Excel.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de diagramme de Gantt ?

Lorsque vous choisissez un modèle de diagramme de Gantt, optez pour un modèle qui allie fonctionnalité et facilité d'utilisation. Les fonctionnalités clés à prendre en compte sont :

Conception conviviale : Recherchez des modèles dont les champs sont clairement libellés et la navigation intuitive pour faciliter l'entrée des données, comme les menus déroulants pour la sélection des étapes de la tâche ou des niveaux de priorité

Recherchez des modèles dont les champs sont clairement libellés et la navigation intuitive pour faciliter l'entrée des données, comme les menus déroulants pour la sélection des étapes de la tâche ou des niveaux de priorité Échéancier clair et ajustable : Choisissez un modèle qui représente visuellement vos tâches et qui ajuste automatiquement les échéanciers lorsque vous modifiez les estimations de durée d'achèvement des tâches

: Choisissez un modèle qui représente visuellement vos tâches et qui ajuste automatiquement les échéanciers lorsque vous modifiez les estimations de durée d'achèvement des tâches Capacités de suivi de la progression : optez pour un modèle qui contient des informations sur la progression des tâchesModèle de diagramme de Gantt qui utilise des formules Excel pour calculer les pourcentages d'achèvement des tâches en temps réel et inclut des barres de progression pour afficher le statut actuel

: optez pour un modèle qui contient des informations sur la progression des tâchesModèle de diagramme de Gantt qui utilise des formules Excel pour calculer les pourcentages d'achèvement des tâches en temps réel et inclut des barres de progression pour afficher le statut actuel Disposition personnalisable : Choisissez un modèle qui vous permet de modifier les colonnes, comme les dates de début et de fin, en veillant à ce qu'elles correspondent aux besoins spécifiques de votre projet

: Choisissez un modèle qui vous permet de modifier les colonnes, comme les dates de début et de fin, en veillant à ce qu'elles correspondent aux besoins spécifiques de votre projet Indicateurs de dépendance des tâches : trouvez un modèle qui utilise des flèches ou des lignes de connexion pour montrer l'impact des retards d'une tâche sur les autres, afin de rendre les relations entre les tâches plus claires

Modèles Excel gratuits de diagramme de Gantt

Excel n'offre pas d'options intégrées, créer votre diagramme de Gantt dans Excel est facile en quelques étapes.

Mais si vous préférez sauter l'étape de l'installation, consultez notre liste des meilleurs modèles de diagramme de Gantt Excel gratuits ci-dessous.

1. Modèle de diagramme de Gantt par Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gantt-Chart-Template-by-Vertex42.png Diagramme de Gantt Modèle Excel par Vertex42 /$$$img/

via Sommet42 Le Modèle de diagramme de Gantt par Vertex42 est conçu pour faciliter la planification des projets. Il est doté d'une structure de répartition du travail, divisant les jalons en tâches et les tâches en sous-tâches. Vous pouvez également désigner des propriétaires de tâches, suivre les pourcentages d'achèvement et personnaliser l'échéancier, par exemple en sélectionnant la semaine à partir de laquelle commencer.

Pour plus d'efficacité, paramétrez les dépendances des tâches dans votre fichier Excel à l'aide de formules personnalisées. Par exemple, lier la date de début d'une tâche à la date de fin d'une tâche précédente. Les astuces du modèle offrent des conseils utiles pour l'application de ces formules.

Idéal pour : Les chefs de projet à la recherche d'un outil de gestion de projet simple qui rationalise la gestion des tâches et de la charge de travail.

2. Modèle de diagramme de Gantt pour le planificateur de projet par Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gantt-Project-Planner-Template-by-Microsoft.png Modèle de planificateur de projet Gantt de Microsoft /$$$img/

via Microsoft Les Modèle de diagramme de Gantt pour le planificateur de projet par Microsoft est un outil pratique pour les gestionnaires de projet qui souhaitent maintenir une vue d'ensemble des échéanciers et des jalons.

Ce modèle Excel gratuit permet de visualiser clairement les dates de début et la progression de chaque tâche, et même de mettre en évidence les tâches qui dépassent le calendrier du projet. Vous pouvez modifier le diagramme en changeant la durée des tâches ou en ajustant les dates de début pour refléter les changements du projet.

Idéal pour : Les petites et grandes équipes à la recherche d'une plus grande transparence et d'un meilleur compte rendu de leurs projets.

3. Modèle de diagramme de Gantt pour le suivi de projet par Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gantt-Project-Tracker-Template-by-Microsoft.png Modèle de suivi de projet Gantt par Microsoft /$$$img/

via Microsoft Les Modèle de diagramme de Gantt pour le suivi de projet par Microsoft est un outil indispensable pour les chefs d'équipe qui cherchent à optimiser le flux de travail de leur gestion de projet et à s'assurer que tout le monde reste responsable et synchronisé.

Grâce à la calculatrice intégrée et à la mise en forme conditionnelle, la disposition signale rapidement les tâches qui dépassent ou qui ne dépassent pas les limites, ce qui vous donne un aperçu instantané de l'état du projet. De plus, la zone de diagramme vous aide à visualiser les éléments suivants les dépendances des tâches ce qui vous permet de mieux contrôler le calendrier du projet.

Vous pouvez également utiliser ce modèle en tandem avec un modèle de modèle de hiérarchisation des projets pour gérer efficacement plusieurs projets.

Idéal pour : Les gestionnaires de projet à la recherche d'une solution facile à utiliser pour suivre les tâches par catégories définies et les employés affectés.

4. Modèle de diagramme de Gantt Agile par Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Agile-Gantt-Chart-Template-by-Microsoft.png Diagramme de Gantt Agile Modèle Excel par Microsoft /$$img/

via Microsoft Conçue pour les projets itératifs à rythme rapide, l'application Modèle de diagramme de Gantt Agile par Microsoft est idéal pour les équipes qui ont besoin de flexibilité et de mises à jour fréquentes.

Ce modèle Excel se distingue par sa capacité d'adaptation. Lorsque les tâches ou les échéanciers changent, le modèle est automatiquement mis à jour, ce qui vous permet de toujours disposer des informations les plus récentes.

En outre, il comprend des thèmes intégrés pour la personnalisation, des icônes pour signaler les problèmes et des barres de couleur pour indiquer le statut - si une tâche est en suivi, à risque faible ou moyen, ou non assignée.

Idéal pour : Les équipes qui travaillent sur des flux de travail Agile et qui recherchent un modèle flexible pour suivre les flux de travail et faire les ajustements nécessaires.

5. Modèle de diagramme de Gantt pour la formation des employés par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Employee-Training-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_.png Diagramme de Gantt de la formation des employés Modèle Excel par Template.net /$$$img/

via Template.net Les Modèle de diagramme de Gantt pour la formation des employés par Template.net aide les professionnels des ressources humaines et les managers à suivre les programmes de formation des équipes par différents coordinateurs. Sa conception flexible et ses calculs automatiques du taux d'achevé vous donnent un aperçu visuel en temps réel de la progression de la formation.

Que vous planifiez des ateliers pour de petits groupes ou de grandes équipes, ce modèle de diagramme de Gantt simple permet de tout organiser.

Idéal pour : Les professionnels des ressources humaines qui mettent en place des programmes de formation et contrôlent l'engagement.

6. Modèle de diagramme de Gantt de projet de recherche par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Research-Project-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_-1400x426.png Modèle de diagramme de Gantt de projet de recherche par Template.net /$$img/

via Template.net Les Modèle de diagramme de Gantt de projet de recherche par Template.net aide les chercheurs et les gestionnaires de projet à planifier et à gérer efficacement leurs activités de recherche.

Le modèle segmente le processus de recherche en tâches spécifiques - de l'analyse documentaire à la rédaction de rapports - offrant une vision claire des échéanciers et des dépendances.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est la mise en évidence automatique des dates de début et de fin du projet, ce qui permet de garder vos objectifs au premier plan. Il comprend également des calculateurs automatisés pour les prévisions et les budgets des projets, ce qui simplifie l'optimisation des ressources.

Idéal pour : Les professionnels impliqués dans les différentes phases du forfait de recherche.

7. Modèle de diagramme de Gantt horaire par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Hourly-Gantt-Chart-Template-by-Template.net ClickUp_.png Modèle de diagramme de Gantt horaire par Template.net /$$$img/

via Template.net Les Modèle de diagramme de Gantt horaire par Template.net est parfait pour les chefs d'équipe et les indépendants qui ont besoin de visualiser les tâches, les dépendances et les ressources par heure pour une planification précise.

Les formules intégrées au modèle permettent d'estimer instantanément les coûts, ce qui simplifie l'établissement du budget. Il comprend également des outils de suivi du statut des commandes pour surveiller les phases de livraison et de paiement.

Idéal pour : Les freelances qui suivent le temps passé sur des tâches spécifiques pour une facturation précise.

8. Modèle de diagramme de Gantt pour le plan de recrutement par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Recruitment-Plan-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_.png Modèle de diagramme de Gantt du plan de recrutement par Template.net /$$$img/

via Template.net Conçue pour les équipes RH, l'application Modèle de diagramme de Gantt du plan de recrutement par Template.net simplifie le processus d'embauche de bout en bout. Il planifie les principaux jalons du recrutement - de l'offre d'emploi à l'intégration - en tâches réalisables, fournissant un aperçu visuel des échéanciers et des relations de votre projet.

Le modèle comprend des feuilles séparées pour un diagramme de Gantt, un plan de recrutement (y compris les assignés des tâches et les dates de début et de fin), et des procédures opératoires normalisées pour faciliter l'organisation.

Idéal pour : Les équipes RH qui gèrent les flux de travail de recrutement de bout en bout.

Modèles de diagramme de Gantt dans Google Sheets et Excel sont d'excellents points de départ pour la gestion de projet. Mais à mesure que votre équipe s'agrandit et que vos échéanciers s'allongent, vous commencez à vous sentir à l'étroit dans vos feuilles de calcul.

Limites de l'utilisation d'Excel pour les modèles de diagramme de Gantt

Vous utilisez un modèle de diagramme de Gantt Excel pour votre gestion de projet ? Sachez quels sont les défis à relever :

L'absence de fonctionnalités avancées: Excel manque de fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, les rapports détaillés et les dépendances de tâches intégrées, ce qui signifie que vous vous retrouverez à envoyer continuellement la dernière version à tout le monde par e-mail

Excel manque de fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, les rapports détaillés et les dépendances de tâches intégrées, ce qui signifie que vous vous retrouverez à envoyer continuellement la dernière version à tout le monde par e-mail **La gestion de tâches et d'échéanciers multiples peut s'avérer difficile à gérer, ce qui entraîne un certain désordre et de la confusion

Une représentation visuelle limitée : Les outils visuels d'Excel peuvent indiquer l'état d'avancement du projet mais manquent de vues intuitives comme les tableaux Kanban ou les cartes mentales, ce qui limite l'efficacité de l'analyse du flux de travail

: Les outils visuels d'Excel peuvent indiquer l'état d'avancement du projet mais manquent de vues intuitives comme les tableaux Kanban ou les cartes mentales, ce qui limite l'efficacité de l'analyse du flux de travail Mises à jour manuelles nécessaires : bien qu'ils soient quelque peu personnalisables, les modèles Excel nécessitent également des mises à jour manuelles importantes, ce qui augmente le risque d'erreurs s'ils ne sont pas gérés avec soin En savoir plus Alternatives Excel qui sont conçues pour des projets et des processus plus complexes.

Alternatives aux modèles Excel de diagramme de Gantt

Pas tous Logiciel de création de diagramme de Gantt ne sont pas tous égaux. Pour une planification de projet efficace, vous avez besoin d'un logiciel de diagramme de Gantt avec des fonctionnalités avancées d'automatisation et de collaboration - c'est là que ClickUp intervient. ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un conçue pour consolider vos flux de travail. De la gestion des tâches et des intégrations à un outil de rédaction alimenté par l'IA, l'environnement ClickUp Workspace a tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. La vue Gantt de ClickUp est un élément clé de nos modèles de gestion de projet. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous offrons également un tout nouveau niveau de visibilité du projet avec Alternatives au diagramme de Gantt comme les tableaux Kanban, les vues Tableau, etc.

Vous trouverez ci-dessous nos modèles de gestion de projet gratuits les plus appréciés, avec des diagrammes de Gantt.

1. ClickUp Construction Modèle de diagramme de Gantt

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Construction-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Construction Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt pour la construction) https://app.clickup.com/signup?template=t-200549767&department=pmo Télécharger ce modèle /$cta/

Qu'il s'agisse de la construction d'un étage ou d'un gratte-ciel, l'utilisation de un diagramme de Gantt pour votre projet de construction est une façon intelligente de gérer vos jalons.

Et le ClickUp Construction Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt pour la construction) fait exactement cela.

Conçu pour les utilisateurs de niveau intermédiaire, ce modèle planifie vos activités de construction sur un seul échéancier Gantt, avec leurs détails et leurs dépendances. Il existe également un **affichage "Liste des activités" qui se synchronise directement avec ce diagramme.

Les formules intégrées aident à estimer la durée des tâches, ce qui vous permet de forfaiter votre séquence d'exécution et d'anticiper les besoins en ressources.

Si vous avez besoin d'organiser vos bleus et vos forfaits de conception, le document des plans de construction personnalisés est un endroit pratique pour cela.

Idéal pour: Les gestionnaires de projets de construction qui s'occupent de vastes projets de construction et les propriétaires ou entrepreneurs qui supervisent des rénovations.

2. ClickUp Modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes de l'entreprise

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Business-Account-Planning-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Business Compte Planning Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes) https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$cta/

Le ClickUp Modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes de l'entreprise fournit un moyen centralisé de gérer vos comptes clients, vos activités et vos abonnements.

Avec ce modèle convivial pour les débutants, paramétrer un diagramme de Gantt pour suivre les phases du cycle de vie de vos clients, les délais et l'affectation des ressources. De plus, dans l'affichage "Comptes par étape ", accédez à toutes les données spécifiques aux comptes dans un Tableau unifié, y compris les adresses e-mail et les numéros de téléphone.

Le modèle facilite également le suivi financier ; vous pouvez estimer les coûts à l'aide des options intégrées pour la somme, la moyenne et les intervalles afin de suivre vos revenus mensuels.

Idéal pour: Les responsables de comptes qui cherchent à optimiser leur processus de gestion des clients.

3. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-533.png Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-176181385 Télécharger ce modèle /$$cta/

La liste de contrôle Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp assiste la planification de la feuille de route pour le lancement d'un produit ou d'une fonctionnalité, en veillant à ce que les équipes interfonctionnelles soient alignées sur les produits à livrer.

Par exemple, lors du lancement d'un logiciel, le modèle vous aide à suivre les phases du projet (cycles de suivi, correction des bugs et amélioration des fonctionnalités), afin de vous assurer que tout est résolu avant la date de sortie. Un affichage dédié aux "Jalons" filtre les tâches en fonction des évènements clés, ce qui vous permet de vous concentrer sur les principales étapes du lancement.

De plus, le diagramme de Gantt intégré offre un échéancier en deux dimensions qui montre comment chaque tâche contribue au forfait global de lancement.

Ce modèle convient aux utilisateurs de niveau avancé.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui alignent les tâches des différentes équipes lors du lancement d'un produit.

4. Modèle de diagramme de Gantt Échéancier ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-245.png Modèle d'échéancier Gantt de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle d'échéancier ClickUp Gantt est un outil convivial pour les débutants, qui permet de maintenir les activités de votre entreprise sur le suivi. Il affiche clairement les progressions quotidiennes, mensuelles et annuelles.

Effacées, les Vues Gantt hebdomadaires offrent un échéancier clair de vos projets, en les affichant par date de début et d'échéance chaque semaine. Vous pouvez ajuster la durée des tâches en faisant glisser les barres directement sur le diagramme.

Il y a ensuite la vue Gantt mensuelle, qui vous permet de suivre la progression de vos projets sur un mois entier, et la vue Gantt annuelle, qui donne un aperçu de haut niveau de toutes vos tâches et de tous vos jalons pour l'année.

Enfin, la vue Liste récapitulative regroupe toutes vos tâches par statut, ce qui permet de repérer facilement les tâches en attente et les échéances à venir en un coup d'œil.

Idéal pour: Les responsables des opérations qui ont besoin d'un aperçu quotidien et annuel clair et les analystes d'entreprise qui suivent l'efficacité opérationnelle au fil du temps.

5. ClickUp Building Web Pages Modèle de diagramme de Gantt

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Building-Web-Pages-Template.png ClickUp Building Web Pages Modèle de pages Web https://app.clickup.com/signup?template=t-90091332611&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Le ClickUp Building Web Pages Modèle de diagramme de Gantt est conçu pour simplifier vos projets de développement Web. Il organise les domaines cibles - pages de produits, pages d'assistance et pages principales - dans des dossiers distincts, ce qui vous permet de suivre la progression de chacun d'entre eux.

Ce modèle de niveau intermédiaire comprend également un diagramme de Gantt qui vous aide à cartographier les tâches du projet et à suivre sa progression, de la découverte au lancement. Il comporte également une vue Liste avec des champs personnalisés pour suivre l'étape de commercialisation de chaque page et afficher des liens de prévisualisation. Les concepteurs peuvent même déposer des liens Figma pour un accès rapide aux wireframes.

De plus, ce modèle de diagramme Gantt gratuit comporte un plan du site avec un aperçu de l'ensemble de votre projet web.

Idéal pour: Les développeurs de sites Web qui cherchent à construire ou à gérer plusieurs pages Web de manière efficace.

6. ClickUp Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de la chute d'eau

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Waterfall-Management-Template.png ClickUp Modèle de gestion de la chute d'eau https://app.clickup.com/signup?template=t-48349794&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle ClickUp Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de la chute d'eau est conçu pour les équipes travaillant selon la méthodologie Waterfall, où les tâches doivent être achevées dans un ordre prédéfini.

Ce modèle de niveau intermédiaire est doté de dossiers dédiés à chaque étape du cycle de vie du projet, vous aidant à clarifier les rôles de l'équipe et à suivre la progression par étape. Il comprend également des exemples de projets simples et complexes pour vous guider.

Il y a aussi la vue Gantt diagramme, qui affiche la progression séquentielle de vos tâches. Pour faciliter le travail d'équipe, vous pouvez ajouter des notes, des jalons et des libellés directement aux tâches.

Idéal pour: Les équipes de développement de logiciels travaillant sur des phases de projet séquentielles et les gestionnaires de projets informatiques supervisant des flux de travail complexes et linéaires.

7. ClickUp Modèle de diagramme de Gantt de la feuille de route des TI

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-IT-Roadmap-Gantt-Chart-Template.png ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt) https://app.clickup.com/signup?template=t-200555626&department=it Télécharger ce modèle /$cta/

Le ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt) aide les équipes informatiques à planifier, suivre et communiquer les initiatives stratégiques au sein de l'entreprise. Conçu pour les débutants, il combine les fonctionnalités de les feuilles de route et les diagrammes de Gantt pour une gestion de projet globale.

La vue Gantt, qui se trouve sous l'onglet "Itinéraire du projet ", organise visuellement vos tâches le long d'un échéancier, ce qui facilite la progression. La vue Initiatives prioritaires affiche vos tâches avec des informations clés telles que la disposition (s'il s'agit d'un "bon à avoir" ou d'un "must"), l'impact, l'effort requis, et bien plus encore.

Enfin, la vue "Bande passante de l'équipe " offre un aperçu Effacées de la distribution de la charge de travail, garantissant l'équilibre des tâches entre les membres de l'équipe.

Pour rationaliser davantage les flux de travail, utilisez ClickUp Brain de l'automatisation contextuelle pour dynamiser vos opérations informatiques. Mettez en place une automatisation qui déclenche l'outil IA pour récupérer des données de projets antérieurs ou des procédures opératoires normalisées à des jalons clés.

Idéal pour: Les managers d'équipe informatique qui cherchent à aligner les initiatives de leur équipe avec les objectifs de l'entreprise.

8. ClickUp Blog Management Modèle de diagramme de Gantt

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Blog-Management-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Blog Management Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion d'un blog) https://app.clickup.com/signup?template=t-102456492&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Le ClickUp Blog Management Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion d'un blog) structure et affine votre processus de gestion de blog, depuis le brainstorming jusqu'à la publication de contenu en direct.

Ce modèle de niveau intermédiaire organise votre flux de travail en trois dossiers clés : 'Blog Requests' pour soumettre des propositions via des formulaires intégrés ; 'Active Blog Posts' pour gérer les articles en cours de rédaction ; et 'Blog Assets', une liste à faire pour allouer des heures et classer le contenu par ordre de priorité.

La vue Gantt du modèle offre un échéancier intuitif pour programmer les articles, ce qui permet de mapper votre stratégie de contenu globale.

Vous trouverez également un onglet procédures opératoires normalisées pour enregistrer la voix de votre marque, les rôles de l'équipe, et plus encore, afin d'assurer la cohérence de toutes vos entrées de blog.

Idéal pour: Les équipes marketing qui souhaitent renforcer la collaboration sur leur pipeline de contenu de blog

10. ClickUp Modèle de diagramme de Gantt pour la checklist des tests d'acceptation par l'utilisateur

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-User-Acceptance-Testing-Checklist-Gantt-Chart-Template.png ClickUp Liste de contrôle des tests d'acceptation par l'utilisateur Modèle de diagramme de Gantt https://app.clickup.com/signup?template=t-176168916&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$cta/

Si vous souhaitez structurer votre processus de test avant le lancement d'un produit ou d'une application, l'outil ClickUp Modèle de diagramme de Gantt pour la checklist des tests d'acceptation par l'utilisateur (UAT) est là pour vous aider. Ce modèle permet aux utilisateurs réels de valider que tout fonctionne comme prévu.

Le diagramme de Gantt du modèle montre graphiquement vos tâches UAT et leurs dépendances, vous aidant à suivre comment chaque cas de test est lié à des boucles de retour d'information spécifiques et à des jalons d'approbation.

Il existe également une vue "Étapes UAT" qui regroupe les tâches par statut et comporte des barres de progression qui s'actualisent automatiquement pour chaque tâche.

Ce modèle fonctionne mieux pour les utilisateurs de niveau avancé.

Idéal pour: Les équipes d'assurance qualité qui souhaitent s'assurer de la fonctionnalité du produit et de la satisfaction des utilisateurs.

Améliorez votre gestion de projet avec les modèles de diagramme de Gantt de ClickUp

L'utilisation d'Excel pour les diagrammes de Gantt peut être un choix classique, mais ClickUp va encore plus loin en intégrant les diagrammes de Gantt dans la vision globale de votre gestion de projet.

Il vous suffit d'entrer vos données et de passer d'une vue à l'autre - listes, tableaux, diagrammes de Gantt (et plus encore). Cette flexibilité stimule le travail d'équipe et vous aide à mieux utiliser vos ressources.

ClickUp se distingue également par ses capacités d'automatisation et d'intégration avancées.

Que vous soyez un gestionnaire de projet débutant ou expérimenté, ClickUp dispose d'un outil de diagramme de Gantt robuste qui répond à vos besoins. Et le meilleur ? Ces modèles sont entièrement gratuits. 💰 S'inscrire gratuitement sur ClickUp et commencez à mieux gérer vos projets.