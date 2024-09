Modèles gratuits de diagramme de Gantt sur Google Sheets

vous n'avez jamais eu l'impression que vos responsabilités en matière de gestion de projet devenaient un peu incontrôlables ?

Jongler avec les délais, suivre la progression et veiller à ce que tout (et tout le monde) soit aligné fait de la gestion de projets un exercice d'équilibre délicat.

Les modèles de diagramme de Gantt de Google Sheets sont peut-être ce qu'il vous faut pour mettre de l'ordre dans le chaos, sans la complexité d'un logiciel coûteux.

Ces modèles vont au-delà des simples échéanciers. En plus de vous aider à créer des diagrammes de Gantt, ils vous permettent de personnaliser la planification de votre projet. Avec un peu d'effort, vous pouvez ajuster les dépendances des tâches, suivre les jalons et intégrer des mises à jour en temps réel, le tout dans un outil que vous utilisez déjà.

vous voulez savoir comment ces modèles peuvent simplifier votre processus de planification ?

Découvrons le meilleur modèle de diagramme de Gantt proposé par Google Sheets pour la planification des projets et des tâches.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme de Gantt Google Sheets ?

Un modèle de diagramme de Gantt Google Sheets Diagramme de Gantt L'Échéancier est une feuille de calcul préétablie pour le forfait et le suivi des échéanciers des projets.

Il est idéal pour les gestionnaires de projet qui ont besoin d'un moyen simple de rationaliser des projets complexes, de maintenir la synchronisation de l'équipe et d'assurer l'achèvement dans les délais.

Voici ce qui distingue les meilleurs modèles :

Clarité : Le modèle doit comporter des colonnes pour les noms des tâches, les dates de début et de fin, les durées et les dépendances. Cela permet d'utiliser le diagramme de Gantt pour organiser et visualiser efficacement l'échéancier du projet

: Le modèle doit comporter des colonnes pour les noms des tâches, les dates de début et de fin, les durées et les dépendances. Cela permet d'utiliser le diagramme de Gantt pour organiser et visualiser efficacement l'échéancier du projet Convivialité : Il doit être intuitif, permettre des mises à jour rapides et une collaboration aisée sans formation supplémentaire

: Il doit être intuitif, permettre des mises à jour rapides et une collaboration aisée sans formation supplémentaire Personnalisation : Il doit permettre aux utilisateurs de modifier la durée des tâches, d'ajuster les dépendances et d'ajouter ou de supprimer des colonnes pour répondre aux besoins spécifiques de leur projet

: Il doit permettre aux utilisateurs de modifier la durée des tâches, d'ajuster les dépendances et d'ajouter ou de supprimer des colonnes pour répondre aux besoins spécifiques de leur projet Représentation visuelle : Le modèle de diagramme de Gantt doit utiliser des barres ou des lignes pour représenter la durée des tâches afin d'en faciliter le suivi

: Le modèle de diagramme de Gantt doit utiliser des barres ou des lignes pour représenter la durée des tâches afin d'en faciliter le suivi Fonctionnalités de collaboration : Plusieurs utilisateurs doivent pouvoir afficher, modifier et partager le modèle en temps réel, afin de faciliter le travail d'équipe

: Plusieurs utilisateurs doivent pouvoir afficher, modifier et partager le modèle en temps réel, afin de faciliter le travail d'équipe **L'aspect pratique : Il devrait inclure une section avec des instructions ou des notes sur l'utilisation efficace, pour aider les personnes qui ne connaissent pas encore les diagrammes de Gantt

Automatisation : Le modèle de création de diagrammes de Gantt doit assister les formules de base et les fonctionnalités d'automatisation pour rationaliser les tâches répétitives, comme le calcul automatique des durées ou l'ajustement des échéanciers en fonction des dépendances

Les 6 meilleurs modèles de diagramme de Gantt de Google Sheets pour la planification de projets

Voici les six meilleurs modèles de diagramme de Gantt de Google Sheets pour un suivi efficace des projets et la gestion des délais.

1. Diagramme de Gantt de base de Google Sheets

via Environnement de travail de Google L'espace de travail Modèle de diagramme de Gantt de base pour Google Sheets est un outil de gestion de projet simple qui se présente sous la forme d'une simple feuille de calcul.

Ce modèle de diagramme de Gantt simple contient tout ce dont vous avez besoin : Identifiant de la tâche, Titre, Propriétaire, Date de début, Date d'échéance et Durée de la tâche. Il affiche également le pourcentage d'achèvement de chaque tâche du projet et segmente les échéanciers en semaines, ce qui donne un aperçu clair de la progression du projet

Vous pouvez également :

Ajouter ou supprimer des colonnes pour suivre des détails supplémentaires comme la priorité des tâches ou l'allocation des ressources

Distinguer les statuts des tâches à l'aide de barres de couleur, ce qui permet de repérer facilement les retards ou les échéances à venir

Ce modèle gratuit est parfait pour les projets de petite ou moyenne envergure qui nécessitent un suivi simple sans complexité supplémentaire.

2. Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de projets par DPM

via DPM Les Modèle de diagramme de Gantt par The Digital Project Manager (DPM) est un moyen intelligent de planifier l'échéancier d'un projet et de s'assurer que tout est sur la bonne voie. Il comprend plusieurs éléments indispensables pour décomposer un projet en éléments gérables, notamment :

Numéros de la structure de répartition du travail (SRT) : Ces numéros vous aident à diviser votre projet en tâches de taille réduite

Ces numéros vous aident à diviser votre projet en tâches de taille réduite Les titres des tâches : Avec des titres clairs pour chaque tâche, vous pouvez vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous battre pour vous souvenir de ce qu'il y a à faire

: Avec des titres clairs pour chaque tâche, vous pouvez vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous battre pour vous souvenir de ce qu'il y a à faire Propriétaire de la tâche : Chaque tâche a un propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas de confusion sur qui fait quoi

: Chaque tâche a un propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas de confusion sur qui fait quoi Durée : Cette colonne indique la durée d'une tâche en jours

: Cette colonne indique la durée d'une tâche en jours Progression de la tâche : Un code de couleur allant du vert (bon à prendre) au rouge (oh !) vous permet de vous faire une idée précise du statut de votre projet

: Un code de couleur allant du vert (bon à prendre) au rouge (oh !) vous permet de vous faire une idée précise du statut de votre projet Prédécesseurs : Certaines tâches doivent être terminées avant que d'autres puissent commencer. Cette section lie les tâches liées entre elles pour garantir un bon enchaînement

Les phases et les semaines sont structurées de manière à fournir une répartition visuelle de la progression du projet dans le temps, chaque phase représentant une section clé du projet.

Par exemple, la "phase 1" s'étend des semaines 1 à 3 pour le forfait et le lancement. la "phase deux" couvre les semaines 4 à 6 pour l'exécution, et la "phase trois" se déroule au cours des semaines 7 à 9 pour l'achèvement et l'examen du projet.

3. Diagramme de Gantt Plan de lancement de produit Modèle par GanttPRO

via GanttPRO Le Modèle de diagramme de Gantt de GanttPRO pour le plan de lancement d'un produit est conçu pour fournir une feuille de route claire et structurée permettant de gérer tous les aspects du lancement d'un produit.

Il divise le projet en phases pour faciliter la gestion des tâches et inclut un suivi du temps de progression pour éviter les retards et garantir la responsabilité. De plus, les journaux d'estimation de durée et de temps réel vous permettent de gérer efficacement le temps et les ressources.

**Par exemple, si la recherche sur les concurrents dépasse les deux semaines forfaitaires, vous pouvez réajuster le reste de votre calendrier pour maintenir le lancement sur la bonne voie.

En outre, la colonne "Priorité" vous permet de vous concentrer sur les tâches essentielles et de vous assurer que les éléments urgents sont traités en premier. La colonne "Coût" permet de contrôler votre budget, tandis que la colonne "Description de la tâche" vous permet d'ajouter des instructions plus détaillées.

4. Modèle de diagramme de Gantt horaire par Template.net

via Template.net Les Modèle de diagramme de Gantt horaire par Template.net tout est organisé, des réunions à l'exécution des tâches, sur une grille horaire facile à lire.

Avec ce diagramme, vous pouvez surveiller facilement plusieurs tâches - chacune avec ses heures de début et de fin.

Par exemple, la "Revue de conception" se termine à 12 heures, suivie de l'"Inspection de la qualité" à 15 heures, tandis que l'"Installation de la campagne" progresse tout au long de la journée.

Les avantages sont évidents : la planification horaire est simplifiée pour les gestionnaires de projet, les organisateurs d'évènements ou toute personne gérant plusieurs projets à court terme. Il garantit également que les tâches ne se chevauchent pas et permet aux équipes de rendre compte du respect des jalons.

En outre, vous pouvez repérer les temps d'arrêt potentiels ou les inefficacités, ce qui permet de s'assurer que chaque heure est utilisée efficacement pour faire avancer le projet.

S'il y a un écart de deux heures entre la "Revue de conception" qui se termine à 12 heures et l'"Inspection de la qualité" qui commence à 15 heures, vous pouvez réaffecter les membres de l'équipe à des tâches moins importantes, comme la finalisation des documents de présentation ou la préparation de la prochaine réunion.

5. Modèle de diagramme de Gantt pour le plan de formation par Template.net

via Template.net Lorsque vous gérez plusieurs tâches de formation, chacune avec ses échéances et ses dépendances, l'option Modèle de diagramme de Gantt pour le plan de formation par Template.net peut vous donner un aperçu rapide des personnes qui s'occupent de chaque tâche, de ce qui a été achevé et de ce qui est à venir.

L'un des principaux avantages de ce système est qu'il permet de repérer rapidement les retards. Si la création de matériel de formation prend du retard, vous pouvez voir immédiatement l'impact sur d'autres tâches, comme les sessions de formation. Cette approche proactive permet de gagner du temps et de s'assurer que rien ne déraille.

La colonne "% de progression" permet de hiérarchiser les tâches en fonction de leur criticité et de l'approche des échéances.

Par exemple, si la colonne "Achevé de la formation" est à 80 %, vous savez qu'elle est sur le point d'être achevée, mais qu'elle a besoin d'un coup de pouce. Dans ce cas, abonnez-vous au rédacteur du contenu pour le terminer. Dans le même temps, si "Préparer les diapositives de formation" est à 60 %, concentrez-vous sur l'achèvement du contenu et de la conception de la présentation à venir.

6. Modèle de diagramme de Gantt pour le plan de recrutement par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Recruitment-Plan-Gantt-Chart-Template-by-Template.net\_.png Plan de recrutement Modèle de diagramme de Gantt par Template.net Modèle de diagramme de Gantt google sheets /$$img/

via Template.net Vous vous sentez dépassé par votre processus de recrutement ? Les Modèle de diagramme de Gantt du plan de recrutement par Template.net peut aider à identifier les besoins des différents services et aider le service des ressources humaines à forfaiter et à contrôler les tâches de recrutement.

Les avantages clés comprennent :

Clarité : Les tâches telles que l'"identification des besoins" et l'"analyse des postes" sont listées avec le personnel affecté et les dates de début et de fin, de sorte que rien n'échappe à la règle

: Les tâches telles que l'"identification des besoins" et l'"analyse des postes" sont listées avec le personnel affecté et les dates de début et de fin, de sorte que rien n'échappe à la règle Efficacité : Au lieu de gérer les tâches à l'aide d'e-mails ou de feuilles de calcul interminables, vous voyez qui est responsable de quoi - par exemple, le responsable du recrutement est chargé de la publication de l'offre d'emploi

: Au lieu de gérer les tâches à l'aide d'e-mails ou de feuilles de calcul interminables, vous voyez qui est responsable de quoi - par exemple, le responsable du recrutement est chargé de la publication de l'offre d'emploi **Réduction des goulets d'étranglement : si la présélection initiale est retardée, vous pouvez le repérer immédiatement et vous adapter pour que les entretiens se déroulent comme prévu

Ce modèle gratuit de diagramme Gantt est parfait pour les services RH qui souhaitent rester organisés, les managers d'embauche qui veulent afficher une vue Gantt de la progression du recrutement, et les équipes qui ont besoin d'un moyen collaboratif pour gérer le processus d'embauche sans confusion.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les diagrammes de Gantt

L'utilisation de Google Sheets pour les diagrammes de Gantt est une option pratique et accessible, mais elle s'accompagne de plusieurs limites :

Travail manuel : Création de diagrammes de Gantt dans Google Sheets implique une installation manuelle assez complexe et des ajustements continus, ce qui peut prendre beaucoup de temps pour les projets complexes

: Création de diagrammes de Gantt dans Google Sheets implique une installation manuelle assez complexe et des ajustements continus, ce qui peut prendre beaucoup de temps pour les projets complexes Absence de fonctionnalités avancées : Google Sheets ne fait pas l'assistance des fonctionnalités avancées de gestion de projet comme l'allocation des ressources,l'analyse du chemin critiqueet les dépendances des tâches

: Google Sheets ne fait pas l'assistance des fonctionnalités avancées de gestion de projet comme l'allocation des ressources,l'analyse du chemin critiqueet les dépendances des tâches Problèmes d'évolutivité : Au fur et à mesure que les projets prennent de l'ampleur et deviennent complexes, Google Sheets peut avoir du mal à gérer le volume de données du projet, ce qui se traduit par un ralentissement des performances et une expérience utilisateur encombrante

: Au fur et à mesure que les projets prennent de l'ampleur et deviennent complexes, Google Sheets peut avoir du mal à gérer le volume de données du projet, ce qui se traduit par un ralentissement des performances et une expérience utilisateur encombrante Limites visuelles : Contrairement aux documents spécialisésLogiciel de diagramme de Ganttgoogle Sheets limite les éléments visuels détaillés tels que les dégradés de couleur, la longueur des barres de dégradé et les libellés de tâches avancés

: Contrairement aux documents spécialisésLogiciel de diagramme de Ganttgoogle Sheets limite les éléments visuels détaillés tels que les dégradés de couleur, la longueur des barres de dégradé et les libellés de tâches avancés Défis en matière de collaboration : Lorsque plusieurs utilisateurs modifient simultanément le diagramme de Gantt dans Google Sheets, cela peut entraîner des conflits ou des écrasements accidentels, en particulier en l'absence d'un contrôle de version strict

: Lorsque plusieurs utilisateurs modifient simultanément le diagramme de Gantt dans Google Sheets, cela peut entraîner des conflits ou des écrasements accidentels, en particulier en l'absence d'un contrôle de version strict Risques pour l'intégrité des données : La nature manuelle de Google Sheets augmente le risque d'inexactitude des données et de problèmes d'intégrité, tels que des suppressions accidentelles ou des entrées de données incorrectes

: La nature manuelle de Google Sheets augmente le risque d'inexactitude des données et de problèmes d'intégrité, tels que des suppressions accidentelles ou des entrées de données incorrectes Manque d'intégration : Google Sheets peut ne pas s'intégrer de manière aussi transparente avec d'autres outils et logiciels de gestion de projet, ce qui limite son utilité dans un écosystème de gestion de projet plus complexe

💡Pro Tip: Les tableaux blancs virtuels et les cartes mentales fonctionnent comme d'excellents.. Alternatives au diagramme de Gantt pour une collaboration en temps réel et pour donner une structure logique à des idées complexes.

Alternatives aux modèles de diagramme de Gantt de Google Sheets

Vous souhaitez passer de Google Sheets à un logiciel de diagramme de Gantt riche en fonctionnalités ? ClickUp offre une solution plus efficace et plus conviviale avec des fonctionnalités complètes de diagramme de Gantt et des capacités de gestion de projet comme les dépendances des tâches, l'analyse du chemin critique et des éléments visuels dynamiques. Son interface intuitive et ses nombreuses options de personnalisation facilitent la gestion et le suivi des projets.

ClickUp dispose également d'une vaste bibliothèque d'outils gratuits et prêts à l'emploi Modèles de diagramme de Gantt . Ces modèles vous permettent d'appliquer et de personnaliser rapidement des calendriers de projets complexes avec des structures et des flux de travail préétablis.

1. Modèle de diagramme de Gantt Échéancier ClickUp

[ ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-200604864&department=pmo&_gl=1*1xhj62n*_gcl_aw*R0NMLjE3MjY4NjU3NjcuQ2owS0NRand1clMzQmhDR0FSSXNBRVSDUxVWhOek1iQVhaZTI1cWSEtoTHZSZHBqd2VOYlpDelYwmlSdWU5S0Y3cUg5cDI3MXRwWFB3otRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjUzOTM3NjAxLjE3MTk5MDE5NTIuNzI2MDcyODA5LjE3MjAwNzkwOTYuMcyMDA3OTA5NQ... 'Télécharger ce modèle')

Le Modèle d'échéancier ClickUp Gantt est l'outil idéal pour maintenir les projets sur la bonne voie. Qu'il s'agisse de gérer des opérations quotidiennes ou des objectifs à long terme, vous pouvez visualiser les échéanciers des projets, suivre les dépendances et contrôler la progression en cours en temps réel.

Il est doté de fonctionnalités telles que :

Statuts personnalisés: Suivez facilement la progression des tâches avec des libellés tels que "À faire", "Bloqué", "Achevé" et "En cours d'examen

Suivez facilement la progression des tâches avec des libellés tels que "À faire", "Bloqué", "Achevé" et "En cours d'examen Gestion de champs personnalisés: Gérez vos tâches avec des attributs tels que "Achevé", "Durée" et "Phases". Ces champs affichent les détails de chaque tâche et permettent de tout organiser de façon claire

Gérez vos tâches avec des attributs tels que "Achevé", "Durée" et "Phases". Ces champs affichent les détails de chaque tâche et permettent de tout organiser de façon claire Vues personnalisées: Passez d'une vue mensuelle à une vue annuelle, d'une vue hebdomadaire à une vue résumée pour afficher les informations de la manière qui vous convient le mieux

Passez d'une vue mensuelle à une vue annuelle, d'une vue hebdomadaire à une vue résumée pour afficher les informations de la manière qui vous convient le mieux Gestion de projet: Le suivi du temps vous permet de connaître la durée des tâches et de respecter les délais. Les avertissements de dépendance évitent les goulots d'étranglement en signalant qu'une tâche ne peut pas commencer tant qu'une autre n'est pas terminée, et les intégrations d'e-mails vous permettent d'envoyer des mises à jour directement à partir de ClickUp

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe qui gèrent plusieurs projets, en particulier ceux dont les échéanciers sont complexes et dont les tâches se chevauchent fréquemment.

Télécharger ce modèle

2. ClickUp Building Web Pages Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt)

[ ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-90091332611&department=engineering-produit&_gl=1*m4bukm*_gcl_aw*R0NMLjE3MjY4NjU3NjcuQ2owS0NRand1clMzQmhDR0FSSXNBRVSDUxVhOek1iQVhaZTI1cWktSEtoTHZSZHBqd2VOYlpDelYwWmlSdWU5S0Y3cUg5cDI3MXRwWFBb3otRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjUzOTM3NjAxLjE3MTk5MDE5NTIuNzI2MDcyODA5LjE3MjAwNzkwOTYuMcyMDA3OTA5NQ... 'Télécharger ce modèle')

Vous construisez un nouveau site web ? Avec les révisions de conception, la création de contenu et les délais qui s'accumulent, vous avez besoin d'un moyen efficace de gérer les tâches sur votre.. checklist pour le lancement d'un site web . ClickUp Building Web Pages Modèle de diagramme de Gantt est personnalisable pour répondre aux besoins de votre projet, qu'il s'agisse de créer une page d'accueil ou des pages de produits. De plus, il est rapide à paramétrer : vous pouvez commencer à planifier et à optimiser votre flux de travail en quelques paramètres.

Grâce aux quatre vues Gantt, Liste, Tableau et Embed, vous pouvez zoomer sur les tâches les plus importantes. Par exemple :

Voyez combien de temps prend chaque page de conception ou de développement et respectez les délais grâce à la fonctionVue Gantt* Décomposez les tâches et concentrez-vous sur les détails comme l'ajout de descriptions de produits ou la modification en cours des images à l'aide de l'outilVue Liste Le modèle comprend également des champs personnalisés tels que "Figma", "Permalink" et "Stage"

Imaginons que vous créiez une page d'atterrissage pour une vente saisonnière. Joignez le lien Figma directement à la tâche pour un accès rapide lors des revues de conception. Le champ "Permalink" suit l'URL exacte pour que votre équipe sache où la page sera placée sur le site. Le champ "Étape" vous permet d'étiqueter si la page est en "Wireframe", "Design" ou "Final Review"

Idéal pour: Les concepteurs de sites Web qui peaufinent la disposition des pages Web, les gestionnaires de projet qui supervisent les échéanciers et les tâches, et les équipes de développement qui suivent la progression et les détails.

Télécharger ce modèle

💡Pro Tip: Si vous avez besoin d'un aperçu rapide de votre projet de conception de site web, demandez simplement.. ClickUp Brain -L'assistant IA de ClickUp. Par exemple, il peut fournir instantanément la date limite pour la page d'atterrissage des soldes saisonniers et générer des résumés de la progression du projet, des échéances à venir et de tout problème signalé dans le diagramme de Gantt.

3. Modèle de diagramme de Gantt pour la checklist du lancement d'un produit

Lorsque votre équipe est plongée dans le développement d'une nouvelle application, la création de matériel de marketing et le forfait de l'évènement de lancement, vous pouvez compter sur le modèle de liste de contrôle de lancement de produit de ClickUp Modèle de diagramme de Gantt pour la checklist du lancement d'un produit ClickUp pour transformer ce chaos en un forfait rationalisé et structuré.

Ce modèle fournit un échéancier visuel indiquant les dates de début et de fin des tâches, ce qui aide les équipes à suivre les échéances. Avec des tâches et des responsabilités clairement définies et visibles par tous, il réduit également les erreurs de communication et les retards.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Gérer la progression des tâches à l'aide de statuts tels que " Achevé ", " Pour révision " et " En cours "

Mettre en évidence des étapes clés telles que "Achevé" et "Test final du produit" en tant que jalons pour suivre la progression et respecter le calendrier de votre lancement

Affichez la relation entre les tâches individuelles et les jalons grâce à la vue Gantt

Catégorisez et gérez les tâches sous des en-têtes tels que "Analyse de marché", "Tarification" ou "Cible" à l'aide du champ "Catégorie de tâche"

Ideal for: Product teams, including UX designers working on prototypes, developers managing product builds and releases, and strategists focusing on market positioning and launch objectives.

4. Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de la cascade

Le modèle ClickUp Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de la chute d'eau est un outil structuré et facile à utiliser pour aider les équipes à suivre, gérer et exécuter des projets complexes. Il permet aux utilisateurs de décomposer les tâches, d'attribuer les responsabilités, de suivre les dépendances et de contrôler visuellement la progression.

Ses avantages clés sont les suivants :

Réduction des retards: Grâce à un aperçu clair des tâches et des jalons, l'équipe peut anticiper les retards potentiels et prendre des mesures correctives rapidement

Grâce à un aperçu clair des tâches et des jalons, l'équipe peut anticiper les retards potentiels et prendre des mesures correctives rapidement Amélioration de la collaboration: Les équipes peuvent facilement communiquer la progression grâce à des mises à jour visuelles du statut et ajouter des commentaires, ce qui permet à toutes les parties prenantes d'être informées

Vous pouvez également afficher les dépendances entre les tâches à l'aide de la vue Gantt. Par exemple, la réservation d'un lieu dépend de l'obtention d'un permis dans le cadre d'un projet d'organisation d'évènements. Si le processus d'obtention du permis est retardé, vous pouvez voir l'impact sur d'autres tâches telles que la restauration et les invitations, ce qui vous donne le temps de vous adapter.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui supervisent des refontes informatiques à grande échelle, des développements de logiciels, des lancements de produits ou des projets d'infrastructure, pour lesquels les dépendances entre les tâches, les échéanciers et le suivi collaboratif sont cruciaux.

5. Modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes

L'équipe de gestion des comptes a souvent du mal à suivre les renouvellements de clients, les lancements de produits et les suivis sur plusieurs comptes en temps voulu. L'équipe de gestion des comptes Modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes ClickUp simplifie la gestion des comptes en la décomposant en étapes simples et réalisables, faciles à suivre et à contrôler.

Il vous permet de :

Voir toutes les échéances de renouvellement des clients et les tâches en un coup d'œil, en veillant à ce que rien ne soit négligé

Aligner les Objectifs à travers les équipes commerciales, de réussite client et de marketing avec une visibilité partagée des tâches

Prioriser les comptes clés et les activités impactantes en suivant les échéances

En outre, l'outil Affichage de l'échéancier vous permet de planifier des tâches et des échéances, comme le renouvellement des clients, directement dans votre Calendrier. La vue Gantt affiche un diagramme détaillé de la progression de ces tâches dans le temps. Enfin, la vue Comptes par étape offre une vue d'ensemble de la progression de chaque compte, par exemple ceux qui sont en cours d'intégration, de renouvellement ou de suivi.

Vous pouvez également tirer parti de Jalons ClickUp pour identifier les parties critiques de votre projet.

Par exemple, définissez des jalons pour des évènements clés tels que l'envoi de la proposition de renouvellement, l'obtention de l'approbation du contrat et la planification de la réunion de révision. Chaque jalon marque un point de contrôle essentiel, vous aidant à vous concentrer sur ces tâches cruciales.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Project-Milestones-in-ClickUp-Gantt-View-1.gif Jalons de projet dans ClickUp Gantt Affichez le modèle de diagramme Gantt dans Google Sheets /$$img/

Transformez vos tâches les plus importantes en jalons pour créer une représentation visuelle de la progression de vos projets avec ClickUp Milestones

Idéal pour: Les équipes commerciales et les responsables de comptes qui supervisent plusieurs clients et se concentrent sur la réussite et la fidélisation des clients.

6. Modèle de diagramme de Gantt de la feuille de route des TI

Le ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template (Modèle de diagramme de Gantt) visualise l'ensemble de votre projet informatique afin d'assurer la bonne exécution de chaque tâche critique, de l'installation au déploiement.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Statuts personnalisés: Si vous mettez en œuvre une nouvelle infrastructure réseau, marquez les tâches comme "Préparation", "Mise en œuvre", "Assistance" ou "Achevé" Il indique exactement où en est chaque tâche

Si vous mettez en œuvre une nouvelle infrastructure réseau, marquez les tâches comme "Préparation", "Mise en œuvre", "Assistance" ou "Achevé" Il indique exactement où en est chaque tâche Jalons et échéances : Vous lancez un nouveau serveur d'ici la fin du 3e trimestre. À l'aide de diagrammes de Gantt, décomposez chaque étape (installation du matériel, suivi et déploiement, par exemple) et fixez des échéances pour rester sur la bonne voie

: Vous lancez un nouveau serveur d'ici la fin du 3e trimestre. À l'aide de diagrammes de Gantt, décomposez chaque étape (installation du matériel, suivi et déploiement, par exemple) et fixez des échéances pour rester sur la bonne voie Affichage du lobby des projets : Elle affiche tous les projets en un seul endroit, ce qui vous permet de donner la priorité aux tâches urgentes, comme l'installation du serveur, et de repousser les tâches moins critiques, comme la migration des données, à plus tard

Idéal pour: Les responsables informatiques et les chefs de projet qui gèrent des projets informatiques complexes, en plusieurs étapes - déploiement de nouveaux systèmes, migration de données ou mise à niveau de l'infrastructure.

Lire la suite: Diagramme de Gantt et feuille de route : Guide des similitudes et des différences à l'usage des gestionnaires de projet

Améliorez votre diagramme de Gantt avec les modèles ClickUp

Les diagrammes de Gantt offrent une vue Effacée de l'échéancier de votre projet, des dépendances entre les tâches et de la progression, ce qui permet de maintenir les délais, les ressources et les calendriers sur la bonne voie.

À Google Sheets, les modèles de diagramme de Gantt constituent un bon point de départ, mais ils ont leurs limites.

C'est là que ClickUp intervient en tant que puissant logiciel de gestion de projet. Ses modèles de diagramme de Gantt vont au-delà de l'essentiel, offrant des éléments visuels avancés, un suivi de la progression en temps réel et des mises à jour automatisées. De plus, vous pouvez adapter ces modèles à différents flux de travail.

Ce niveau de personnalisation et de fonction vous permet de ne pas perdre de vue les détails, de rationaliser les processus et de garantir une gestion de projet sans faille. S'inscrire gratuitement et adoptez les modèles de diagramme de Gantt de ClickUp dès aujourd'hui pour un suivi de projet sans faille.