Top modèles Excel gratuits de suivi des habitudes pour maximiser la productivité

_L'habitude est un câble ; nous en tissons un fil chaque jour, et à la fin nous ne pouvons plus le rompre

Horace Mann, réformateur américain de l'éducation_

Contrairement à la croyance populaire, il faut 66 jours pour développer une habitude. Cela représente un peu plus de deux mois de validation sans faille.

Prendre de bonnes habitudes avec une telle constance peut facilement devenir insurmontable, surtout si l'on doit jongler avec de nombreux objectifs et engagements. Heureusement, un modèle de suivi des habitudes offre un cadre simple et structuré pour suivre la progression, rester motivé et se tenir responsable.

Que vous ayez un objectif personnel, tel que faire de l'exercice physique une une habitude quotidienne, ou professionnelle, comme l'acquisition d'une nouvelle compétence, ces modèles offrent un moyen visuel et flexible de rester dans le coup.

Vous n'avez même pas besoin d'une application de suivi des habitudes pour commencer ! Si vous utilisez Microsoft Excel ou Google Sheets, il vous suffit d'utiliser le bon modèle.

Pour vous aider, voici quelques-uns des meilleurs modèles de feuilles de calcul de suivi des habitudes gratuits sur Excel qui augmentent votre taux de réussite. Nous avons également rassemblé les meilleurs modèles alternatifs de ClickUp . C'est parti !

**Qu'est-ce que les modèles de suivi des habitudes ?

Les modèles de suivi des habitudes sont des outils préconçus qui permettent aux individus de développer de nouvelles habitudes. La plupart des modèles de suivi des habitudes sont mis en forme sous forme de feuilles de calcul, ce qui vous permet de fixer des objectifs, d'enregistrer vos habitudes et de suivre visuellement votre progression.

Pour faciliter cette tâche, les modèles vous permettent d'enregistrer vos routines quotidiennes et vos comportements au fil du temps. La visite de vos actions et de vos performances vous permet de cultiver la discipline et de maintenir la responsabilité.

Vous pouvez opter pour des modèles comportant de simples cases à cocher pour marquer l'achèvement d'une seule habitude, pour un code couleur élaboré pour des habitudes distinctes, ou même pour un journal des activités ou des habitudes de votre journée.

Une fois que vous avez commencé à tenir un tel registre, il devient plus facile d'observer les tendances, d'identifier les défis et de célébrer les petites victoires, ce qui contribue à développer des habitudes positives et profondément enracinées.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des habitudes?

Pour développer de bonnes habitudes, vous avez besoin d'un bon modèle de suivi des habitudes. Voici quelques fonctionnalités qui devraient être présentes dans un bon modèle de feuille de suivi des habitudes :

Intuitif : Sélectionnez des modèles qui sont faciles à utiliser et à comprendre sans complexité envahissante

: Sélectionnez des modèles qui sont faciles à utiliser et à comprendre sans complexité envahissante Personnalisation : Choisissez des modèles qui peuvent être modifiés pour s'adapter aux objectifs de l'utilisateur, à ses préférences, aux différentes catégories d'habitudes, à la périodicité, etc.

: Choisissez des modèles qui peuvent être modifiés pour s'adapter aux objectifs de l'utilisateur, à ses préférences, aux différentes catégories d'habitudes, à la périodicité, etc. Démarcations: Choisissez des modèles qui comportent des sections clairement définies pour les différentes habitudes, leurs noms, la fréquence de suivi (actions quotidiennes, activités hebdomadaires, habitudes mensuelles), et l'enregistrement de la progression

Choisissez des modèles qui comportent des sections clairement définies pour les différentes habitudes, leurs noms, la fréquence de suivi (actions quotidiennes, activités hebdomadaires, habitudes mensuelles), et l'enregistrement de la progression Aides visuelles: Choisissez des modèles comportant des éléments tels qu'un code couleur, une barre de progression, un diagramme, etc. pour présenter les informations d'un seul coup d'œil

Choisissez des modèles comportant des éléments tels qu'un code couleur, une barre de progression, un diagramme, etc. pour présenter les informations d'un seul coup d'œil Accessibilité: Privilégiez les modèles accessibles à tout moment et de n'importe où. Par exemple, vous devriez pouvoir y accéder par l'intermédiaire d'un fichierplanificateur numérique une application mobile ou un portail basé sur un navigateur

Privilégiez les modèles accessibles à tout moment et de n'importe où. Par exemple, vous devriez pouvoir y accéder par l'intermédiaire d'un fichierplanificateur numérique une application mobile ou un portail basé sur un navigateur Consistance: Optez pour des modèles avec une disposition cohérente qui encourage le suivi des habitudes avec une charge cognitive ou des difficultés négligeables

Optez pour des modèles avec une disposition cohérente qui encourage le suivi des habitudes avec une charge cognitive ou des difficultés négligeables Navigabilité: Optez pour des sections bien définies et faciles à parcourir. Les modèles dotés d'une telle conception guident les utilisateurs vers l'action sans confusion ni encombrement

4 modèles gratuits de feuilles de calcul pour le suivi des habitudes pour Excel

Plongeons dans quatre modèles de feuilles de suivi des habitudes gratuits pour Excel et Google Sheets :

1. Modèle de suivi des habitudes par You Exec

Le Modèle de suivi des habitudes par You Exec facilite le suivi des habitudes quotidiennes et hebdomadaires. Une disposition effacée vous permet de classer les différentes habitudes dans des colonnes dédiées et de les cocher chaque jour au fur et à mesure que vous les achevez.

Il comporte une fonctionnalité intégrée de résumé hebdomadaire qui calcule automatiquement et offre un aperçu du pourcentage d'habitudes achevées afin de suivre la cohérence dans l'acquisition de la nouvelle habitude. Le modèle comporte également une section d'évaluation des habitudes, qui vous permet de réfléchir à l'impact de chaque habitude sur votre bien-être général, votre développement ou votre productivité.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Permet d'attribuer un code couleur aux habitudes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles

Motivez-vous avec des récompenses personnalisées pour chaque habitude achevée

Créez et suivez plus de 400 types d'habitudes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pendant toute une année

Cas d'utilisation idéal : Convient aux étudiants et aux professionnels en activité qui ont besoin d'un outil structuré de suivi des habitudes quotidiennes ou mensuelles pour surveiller la progression des objectifs personnels ou liés au travail dans une forme visuelle.

2. Modèle de calendrier de suivi des habitudes par You Exec

Le Modèle de calendrier de suivi des habitudes par vous Calendrier intègre un suivi mensuel des habitudes dans la disposition d'un calendrier, ce qui vous permet de visualiser votre progression sur des dates ou des périodes spécifiques. Le fait de cocher les habitudes quotidiennes vous donne un aperçu de vos performances et de votre validation pour l'ensemble du mois.

Le modèle comporte également des sections à code couleur qui vous permettent d'identifier visuellement les jours où vous avez réussi à respecter une habitude par rapport à ceux où vous n'y êtes pas parvenu. C'est un excellent moyen d'observer le déroulement de vos activités quotidiennes sur une base mensuelle.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Visualisez une feuille de calcul de suivi des habitudes sous la forme d'un calendrier, ce qui vous permet de forfaiter et de revoir vos habitudes au fil du temps

Automatisez les calculs et utilisez un code couleur pour contrôler la cohérence de vos habitudes de manière plus intuitive

Personnalisez les échéanciers de suivi des habitudes, comme les habitudes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, pour un développement flexible des habitudes

Cas d'utilisation idéal : Cette application est idéale pour les gestionnaires de projet, les planificateurs et tous ceux qui préfèrent un outil de suivi mensuel des habitudes qui s'intègre à un échéancier et à un affichage de calendrier.

3. Modèle Excel de suivi des habitudes par Ultimate Printables

il s'agit d'un modèle de suivi des habitudes en Excel, qui a été créé par Ultimate Printables Ultimate Printables Les Modèle Excel de suivi des habitudes par Ultimate Printables vous permet de suivre plusieurs nouvelles habitudes dans différentes catégories. Il vous permettra de personnaliser le suivi des habitudes à un niveau granulaire, jusqu'au nom de l'habitude, à la période de suivi et au statut d'achevé.

Ainsi, que vous souhaitiez améliorer la hiérarchisation du travail ou veiller à boire de l'eau à intervalles réguliers, ce modèle est utile.

Voici pourquoi vous l'aimerez:

Simplifiez le suivi de vos habitudes grâce à un design épuré et minimaliste facile à mettre à jour quotidiennement

Téléchargez et imprimez le modèle pour un suivi hors ligne sans effort pour un système de suivi des habitudes numériques et physiques

Fonctionnalités : diagrammes dynamiques et barres de progression qui se mettent à jour en temps réel au fur et à mesure que vous enregistrez votre progression, offrant ainsi un retour visuel sur la façon dont vous vous y prenez

Cas d'utilisation idéal : Il est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent un système de suivi des habitudes minimaliste et imprimable. L'accès en ligne et hors ligne permet aux utilisateurs de se souvenir des habitudes cruciales sans complexité inutile.

4. Modèle Excel de suivi des habitudes par Silk et Sonder

Le modèle suit les habitudes en les décomposant en tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, ce qui vous permet de créer un forfait pour des objectifs à court et à long terme.

Une section est également consacrée à la réflexion et à la tenue d'un journal qui permet d'évaluer la manière dont chaque habitude contribue à la croissance globale et vous aide à atteindre l'équilibre. Cette perspective bien équilibrée vous aidera également à vous sentir satisfait sur les fronts personnels et professionnels.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Affichez la progression de vos habitudes sur une feuille de calcul de suivi des habitudes esthétiquement conçue, avec des diagrammes et des graphiques

Modifiez le modèle en fonction de vos habitudes, telles que la productivité personnelle, la gestion mensuelle de l'argent, les objectifs d'exercice et de remise en forme, etc.

Le modèle est également accompagné d'une feuille de suivi des habitudes circulaire imprimable

Cas d'utilisation idéal : Parfait pour les apprenants visuels qui préfèrent un modèle Excel de suivi des habitudes visuellement esthétique, gratuit. Tout le monde, des créatifs aux amateurs d'amélioration personnelle, peut l'utiliser pour suivre toutes leurs habitudes.

Limites de l'utilisation d'Excel pour le suivi des habitudes

Bien que chaque feuille de calcul gratuite de suivi des habitudes présentée ci-dessus offre une certaine valeur, elle est liée aux limites de la plateforme.

Voici quelques difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation d'Excel pour le suivi des habitudes :

Nécessite une entrée régulière et manuelle des données , ce qui devient de plus en plus fastidieux et chronophage au fur et à mesure que le nombre d'habitudes augmente

, ce qui devient de plus en plus fastidieux et chronophage au fur et à mesure que le nombre d'habitudes augmente Absence de rappels intégrés, de notifications en temps réel ou de fonctionnalités de suivi automatisé des habitudes, ce qui facilite l'oubli de la mise à jour de la feuille de calcul

ou de fonctionnalités de suivi automatisé des habitudes, ce qui facilite l'oubli de la mise à jour de la feuille de calcul Les intégrations limitées avec d'autres outils de productivité ou applications que vous utilisez régulièrement rendent difficile l'importation et le travail sur la feuille de calcul de suivi des habitudes dans différents environnements

avec d'autres outils de productivité ou applications que vous utilisez régulièrement rendent difficile l'importation et le travail sur la feuille de calcul de suivi des habitudes dans différents environnements Bien que des diagrammes et des graphiques soient disponibles dans Excel, les visualisations limitées sont moins motivantes par rapport aux éléments dynamiques

sont moins motivantes par rapport aux éléments dynamiques Les éléments interactifs et engageants tels que les récompenses et la gamification font défaut,notes autocollantesqui, autrement, augmenteraient l'attrait de l'utilisation de l'outil de suivi des habitudes

tels que les récompenses et la gamification font défaut,notes autocollantesqui, autrement, augmenteraient l'attrait de l'utilisation de l'outil de suivi des habitudes Bien que vous puissiez accéder à Excel (et même à Google Sheets) sur des appareils mobiles, l'expérience n'est pas aussi transparente que celle des applications de suivi des habitudes optimisées pour les utilisateurs de smartphones

L'absence de fonctionnalités communautaires ou sociales qui vous permettraient de partager vos progressions et vos réalisations avec d'autres personnes

Rappel amical: Toutes les habitudes que nous visons à construire sont composées d'actions quotidiennes. Ce sont donc les systèmes quotidiens que vous intégrez dans votre vie qui font la différence.

Modèles alternatifs de suivi des habitudes

Chaque action que vous entreprenez est un vote pour la personne que vous voulez devenir.

James Effacées, auteur de Atomic Habits (Les habitudes atomiques)

Compte tenu des limites évoquées ci-dessus, nous suggérons de rechercher Alternatives Excel pour faciliter le développement de nouvelles habitudes.

Heureusement, de l'aide est à portée de main. ClickUp est un puissant outil de productivité qui s'adapte à vos besoins de plusieurs manières - de la gestion de projet à la suivi des objectifs . Il se transforme en un traqueur d'habitudes robuste et dispose de plus de 1000 modèles pour commencer !

Voici un aperçu de quelques-uns de nos modèles de suivi des habitudes populaires et gratuits :

1. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf26zF\_qrQLxQ1RUR6EMbA8Pw41tm5c\_Y7yWcuf5i\_8EJY6WuwYIauuWVJtcqOnwg5Cs8X8uaWxVqX0Tg85BdG7PFI0EHzTNV3eMy0-\_2UTrrXN41HC7ddDtQK6LRq1K5xSckT94h3sUv\_tW7h?key=oBA6sPBc\_r7zvu6jCFtLA

/$$img/

Votre recherche d'un traqueur d'habitudes hautement polyvalent et personnalisable s'arrête enfin ici. Le Modèle de suivi des habitudes personnelles par ClickUp rationalise le suivi des habitudes en le rendant simple, flexible et pratique.

Personnalisez les différentes sections pour saisir l'habitude de votre choix, définir la fréquence et surveiller diverses facettes de votre vie - de votre routine matinale à la santé et à la forme physique.

Le modèle propose également des barres de progression dynamiques et des vues résumées qui offrent un aperçu clair des performances sans vous submerger de données.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Triez les habitudes par catégorie ou par priorité, ce qui vous permet de vous concentrer sur les domaines critiques d'amélioration

Suivez vos progrès à l'aide de barres de progression et de diagrammes interactifs qui reflètent visuellement votre cohérence

Personnalisez les champs d'habitudes en fonction de vos objectifs quotidiens et de vos préférences personnelles

Créez des rappels pour vous aider à respecter vos habitudes et à maintenir votre responsabilité

Cas d'utilisation idéal : Convient aux personnes à la recherche d'un tracker d'habitudes complet et polyvalent avec une gestion des tâches intégrée. Ce moniteur d'habitudes gratuit travaille mieux pour les entrepreneurs, les freelances et tous ceux qui cherchent à équilibrer leurs responsabilités et objectifs personnels et professionnels.

2. ClickUp Modèle de travail à faire*

Le modèle ClickUp Modèle de travail à faire aide à gérer les habitudes quotidiennes dans un environnement professionnel. Avec des colonnes distinctes pour les noms des tâches, les dates d'échéance, les priorités et le statut d'achèvement, ce modèle de suivi des habitudes fait de la gestion des tâches une habitude.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Organiser etprioriser le travail en fonction des dates d'échéance et de l'urgence, afin de cultiver stratégiquement les habitudes liées au travail

Achevé la progression grâce à des indices visuels qui indiquent l'achèvement des tâches, encourageant la cohérence dans l'acquisition d'habitudes sur le lieu de travail

Personnalisez le modèle pour l'adapter à des rôles et à des secteurs spécifiques afin de l'appliquer à différents paramètres professionnels

Collaborer avec les membres de l'équipe et maintenir la transparence et le compte rendu des tâches et des échéances

Cas d'utilisation idéal : Ce suivi dynamique des habitudes est parfait pour les professionnels travaillant dans un environnement en constante évolution. Il aide les individus à gérer les tâches liées au travail, ce qui le rend adapté aux gestionnaires de projet, aux chefs d'équipe et à toute personne gérant plusieurs tâches.

3. ClickUp Modèle de liste des choses à faire au quotidien

Si vous êtes à la recherche d'un outil de suivi des habitudes quotidiennes, Modèle de tâches quotidiennes à faire de ClickUp devrait être votre choix. Ce modèle propose une checklist personnalisable d'activités quotidiennes, allant de soins personnels aux tâches liées au travail.

De plus, vous disposez d'un espace dédié pour assigner des priorités et des échéances à chaque élément. Il s'agit d'un excellent outil permettant aux particuliers de convertir leur liste à faire en un outil efficace de suivi des habitudes, en gardant tout organisé en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Décomposez les tâches les plus importantes en activités gérables, ce qui facilite la création d'une habitude

Contrôlez les progrès quotidiens à l'aide de cases cochées et de barres de progression de l'achèvement des tâches pour un suivi visuel

Créez des tâches quotidiennes et attribuez des priorités, afin de vous assurer que vous achevez les habitudes essentielles en premier

Intégrer le suivi des habitudes à la gestion des tâches quotidiennes pour atteindre les objectifs dans un environnement cohérent

Cas d'utilisation idéal : Il convient parfaitement aux personnes qui portent plusieurs casquettes, comme les étudiants, les professionnels occupés et même les personnes au foyer qui aiment organiser et hiérarchiser les tâches de manière efficace.

4. Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp

Le modèle Modèle de liste à faire du calendrier ClickUp associe la gestion des tâches basée sur le calendrier au suivi des habitudes pour vous donner un aperçu de vos habitudes et de vos objectifs en fonction de la date.

La disposition du Calendrier vous permet de suivre vos habitudes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et sporadiques. Grâce au suivi intégré des échéances et aux résumés de progression automatisés, ce modèle rend le suivi des habitudes à la fois visuel et structuré.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Planifiez vos habitudes à l'avance, notamment en les associant à des échéances ou à des dates importantes

Surveillez et mappez les habitudes sur une période donnée dans la vue Calendrier pour un suivi de la progression à court et à long terme

Développez vos habitudes et améliorez votre gestion du temps en alignant vos habitudes sur des échéances spécifiques

Se synchroniser avec d'autres applications de calendrier pour centraliser les validations et optimiser l'utilisation du temps

Cas d'utilisation idéal : Ce modèle convient aux planificateurs, aux gestionnaires d'évènements et aux cadres qui préfèrent organiser les tâches et les habitudes dans l'affichage du calendrier pour respecter des délais serrés.

5. ClickUp Modèle de plan de développement personnel

Le modèle Modèle de plan de développement personnel ClickUp améliore votre taux de réussite dans la définition, le suivi et la réalisation d'objectifs de développement personnel, en plus de les choses à faire au travail . Il propose des sections dédiées à la définition d'objectifs à court et à long terme, tout en fournissant des outils de suivi des habitudes liées au développement personnel, à l'amélioration de soi, à l'acquisition de compétences, etc.

Le modèle comprend des indicateurs de progression, des jalon et des invitations à fixer des objectifs pour vous aider à rester sur la bonne voie dans votre parcours de développement personnel.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Définissez des paramètres clairs pour votre développement personnel, en donnant une structure et une discipline à votre amélioration personnelle

Évaluer la progression grâce à la barre de progression intégrée, la section de révision, etc. pour réfléchir aux objectifs

Suivre les habitudes de développement à l'aide de barres de progression et d'indicateurs dynamiques qui vous motivent et vous procurent un sentiment d'accomplissement

Prévoir une croissance continue dans différents aspects de la vie pour atteindre des objectifs à court et à long terme

Cas d'utilisation idéal : Utilisez le modèle de plan de développement personnel pour marquer votre parcours de croissance. Les coachs de vie, les mentors et les autres personnes engagées dans l'amélioration de soi bénéficient de l'incorporation de ce modèle dans leur vie quotidienne.

6. ClickUp Daily Personal Schedule for Kids Template (Modèle d'horaire personnel quotidien pour les enfants)

Les parents doivent être extrêmement attentifs pour que leurs enfants ne développent pas de de mauvaises habitudes dans leurs années antérieures. Les Modèle d'emploi du temps personnel quotidien pour les enfants par ClickUp vous aide à préparer un emploi du temps structuré que vos enfants pourront suivre.

Des sections dédiées aux activités quotidiennes, aux tâches ménagères, à l'étude et à d'autres bonnes habitudes les intègrent lentement dans la routine de votre enfant. Grâce à cet emploi du temps clair et visuel, l'acquisition d'habitudes positives devient un jeu d'enfant (jeu de mots) !

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Des routines quotidiennes structurées pour vos enfants afin de cultiver de bonnes habitudes et de les faire perdurer

Susciter l'intérêt des enfants grâce à des visuels colorés et des dessins interactifs pour rendre l'élaboration des routines amusante

Contrôlez les habitudes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles à l'aide d'aides visuelles comme des cases à cocher et des couleurs différentes pour maintenir l'engagement et l'implication des enfants

Adapter le programme aux différents groupes d'âge et à la dynamique familiale

Cas d'utilisation idéal

Comme son nom l'indique, cette application est conçue pour les parents et les éducateurs occupés qui souhaitent cultiver des routines quotidiennes structurées pour leurs enfants. Par conséquent, les enfants développent et valident de bonnes habitudes grâce à un emploi du temps clair et visuel.

7. ClickUp Modèle de productivité personnelle

Le modèle Modèle de productivité personnelle sur ClickUp vous aide à optimiser vos habitudes en un clin d'œil. Utilisez-le pour classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, fixez des délais, empiler les habitudes et suivre la progression pour en faire plus en moins de temps.

En outre, ce modèle vous aide à atteindre vos objectifs de productivité, à maintenir une concentration sans faille et à réduire la procrastination pour faire de la productivité une habitude.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Hiérarchisez les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance pour aligner les habitudes sur les activités à fort impact

Fixez des objectifs de productivité à l'aide de champs personnalisables et suivez la progression grâce à des indicateurs visuels

Augmenter l'efficacité et la productivité en combinant le suivi des habitudes avec la gestion des tâches personnelles

Analyser les tendances de la productivité au fil du temps grâce aux fonctionnalités de rapports

Cas d'utilisation idéal : Ce modèle améliore l'efficacité globale de toute personne cherchant à stimuler sa productivité personnelle et à suivre ses habitudes. Les indépendants, les travailleurs à distance et les particuliers devraient l'utiliser pour maximiser leur rendement quotidien.

8. ClickUp Modèle d'objectifs SMART

Ceux qui ont l'expérience des outils de productivité personnelle devraient connaître le cadre SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent, Défini dans le Temps).

Le cadre Modèle d'objectifs SMART de ClickUp s'articule autour de cette idée et définit les habitudes en fonction de paramètres SMART, ce qui les rend plus faciles à mettre en œuvre. Ce modèle de suivi des habitudes est parfait pour ceux qui visent des objectifs stratégiques à long terme.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Créez des objectifs SMART pour chaque habitude

Suivre la progression dans tous les aspects des objectifs SMART

Réviser et ajuster les objectifs en fonction de l'évolution des priorités et de la progression

Aligner les habitudes sur les objectifs stratégiques à long terme afin que vos efforts quotidiens contribuent à des réalisations plus importantes

Cas d'utilisation idéal : Convient aux équipes et aux individus qui cherchent à définir des objectifs clairs et réalisables. Excellent pour les coachs de vie, les gestionnaires de projet et toute personne soucieuse d'atteindre des objectifs SMART.

Prenez de bonnes habitudes avec ClickUp

Que vous le fassiez tous les jours, toutes les semaines ou tout au long du mois, le suivi des habitudes est la porte d'entrée vers la cohérence et la réalisation d'objectifs personnels ou professionnels.

Nous avons partagé avec vous quelques modèles de feuilles de calcul pour le suivi des habitudes, que vous pouvez utiliser dans Excel. Cependant, le manque de flexibilité et d'automatisation peut nuire à la réussite à long terme. Après tout, vous devez faire cela pendant au moins 66 jours !

En revanche, ClickUp facilite les choses en rendant le suivi des habitudes dynamique, efficace et attrayant. De plus, vous avez le choix entre un grand nombre de modèles. Une fois que vous aurez choisi le bon modèle et que vous aurez construit l'habitude brique par brique, vous serez encore plus motivé pour continuer sur votre lancée !

Prêt à devenir une nouvelle version de vous-même ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et donnez le coup d'envoi de ce voyage !