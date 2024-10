50+ modèles de Notion gratuits pour les notes, les tâches, & ; plus

Jongler avec plusieurs outils - un pour la prise de notes, un autre pour le brainstorming, un autre pour le suivi des tâches et encore un autre pour le partage de documents - est accablant. Une approche dispersée entraîne une perte d'informations, une mauvaise communication et une perte de temps.

C'est là que les modèles de Notion entrent en jeu : ils aident à rassembler votre flux de travail dans une seule plateforme. 🤝

Pour vous aider à trouver celui qui correspond à vos besoins, nous avons lié 50+ modèles de Notion gratuits ci-dessous. Plus, une liste bonus de 10 meilleurs modèles alternatifs avec de solides capacités de gestion des tâches et de personnalisation.

Mais tout d'abord, explorons ce que les modèles Notion apportent au tableau.

Qu'est-ce qu'un modèle Notion ?

Les modèles de Notion sont des outils préconçus qui facilitent la prise de notes, le suivi des objectifs, la gestion des tâches récurrentes et même l'organisation des projets - individuellement ou tous ensemble - au sein d'une seule et même plateforme.

Construits par la communauté Notion, ils couvrent de nombreux aspects et cas d'utilisation (organisation personnelle et productivité, gestion de projet, suivi des habitudes, planification des cours, etc.) Pour les nouveaux utilisateurs de Notion, ils servent de point de départ à partir duquel ils peuvent créer leurs propres systèmes et modèles.

Par exemple, les Modèle de Calendrier de contenu par Notion est idéal pour la gestion de plusieurs campagnes de marketing de contenu et de projets créatifs. Il offre un moyen structuré de planifier et de programmer les messages, avec des sections pour les échéanciers, les idées de contenu et les dates de publication, le tout soigneusement affiché dans un calendrier - au sein de l'environnement de travail Notion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Content-Calendrier-Template.png Modèle de calendrier de contenu de Notion /$$img/

via Notion Vous pouvez également trier les tâches par statut et priorité, en paramétrant les dépendances et les suivis en fonction des besoins. Bien qu'il s'agisse d'un modèle gratuit, Notion propose également des modèles payants dotés de fonctionnalités avancées pour des besoins plus complexes.

Pour tirer le meilleur parti de chaque modèle de Notion, vous devez comprendre ce qui les rend efficaces pour vos besoins.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Notion ?

Que vous soyez un gestionnaire de projet, un étudiant ou un travailleur indépendant, un bon modèle de Notion doit offrir plus de que les méthodes courantes de prise de notes . Voici les principales fonctionnalités à surveiller :

Sur mesure : Sélectionnez un modèle qui correspond à vos besoins, comme gratuitModèles de calendriers de Notion pour suivre les objectifs et les échéances

: Sélectionnez un modèle qui correspond à vos besoins, comme gratuitModèles de calendriers de Notion pour suivre les objectifs et les échéances Bien structuré: Optez pour un modèle avec un flux d'information logique, des sections bien définies (comme les catégories, les sous-catégories et les titres) et une navigation intuitive

Optez pour un modèle avec un flux d'information logique, des sections bien définies (comme les catégories, les sous-catégories et les titres) et une navigation intuitive **Personnalisation : recherchez des modèles qui permettent de modifier facilement les sections, les couleurs et les dispositions sans perturber la conception générale et qui peuvent être reproduits pour différents projets

**Efficacité : recherchez des modèles intégrant des bases de données, des calendriers et des listes de tâches afin de minimiser les tâches administratives

Collaboration : assurez-vous que le modèle prend en charge des fonctionnalités telles que la modification en cours et les fils de commentaires pour aider les équipes à collaborer en temps réel

: assurez-vous que le modèle prend en charge des fonctionnalités telles que la modification en cours et les fils de commentaires pour aider les équipes à collaborer en temps réel Intégration : Vérifiez la compatibilité du modèle avec votre installation Notion existante, y compris les fonctionnalités telles que la synchronisation automatique avec votre calendrier Notion

: Vérifiez la compatibilité du modèle avec votre installation Notion existante, y compris les fonctionnalités telles que la synchronisation automatique avec votre calendrier Notion Conception réactive : Vérifiez que le modèle fonctionne bien sur tous les appareils (par exemple, ordinateur, mobile, tablette) et toutes les tailles d'écran

En savoir plus: Comment utiliser Notion pour la gestion de projet (Base de données, diagramme de Gantt, Échéancier, CRM)

50+ Modèles de Notion gratuits pour différents cas d'utilisation

Notion propose une collection toujours plus grande de modèles gratuits provenant de son équipe et de créateurs externes, ce qui permet de trouver facilement des outils pour différents besoins. Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques-uns des cas d'utilisation les plus populaires :

Modèles de documents par Notion Modèles de documents par Notion comprennent un ensemble polyvalent de dispositions personnalisables qui simplifient le processus de documentation pour les professionnels en solo et les équipes de projet. Vous pouvez personnaliser votre document en ajoutant des visuels, du texte, des liens et des diagrammes. 📊

Des notes de réunion aux briefs créatifs, en passant par les documents techniques, les documents de travail, etc la documentation sur les produits et l'analyse SWOT, Notion propose plusieurs modèles de documents pour rationaliser vos flux de travail en matière de documentation. Voyons quelques exemples.

1. Modèle de procédures opératoires normalisées de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Standard-Operating-Procedure-Template.png Modèle de procédure opérationnelle standard de Notion /$$img/

via Notion La notion de Modèle de procédures opératoires normalisées de Notion crée des protocoles étape par étape et des normes opérationnelles essentielles aux tâches et activités de votre entreprise dans le cadre de divers projets, de la gestion aux finances. Ces directives comprennent des indications claires et concrètes pour que tous les départements maintiennent la qualité et la conformité.

2. Modèle de document de marketing Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Marketing-Docs-Template.png Modèle de document de marketing de Notion /$$$img/

via Notion Les équipes de marketing peuvent utiliser la notion de Modèle de document marketing pour regrouper en un seul emplacement des ressources clés telles que les notes de campagne et les lignes directrices de la marque

3. Modèle d'analyse des concurrents de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Competitor-Analysis-Template.png Modèle d'analyse des concurrents de Notion /$$$img/

via NotionModèle d'analyse des concurrents de Notion est particulièrement utile pour évaluer l'avantage concurrentiel de votre entreprise, comparer les bonnes pratiques et identifier les domaines à améliorer.

4. Notion Stratégie d'Influence Doc Modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Influencer-Strategy-Doc-Template.png Notion stratégie d'influence Doc modèle /$$$img/

via Notion Vous avez le forfait de collaborer avec un influenceur pour augmenter votre portée ? Modèle de document de stratégie pour les influenceurs by Notion peut aider à élaborer un forfait complet, depuis la compréhension des intérêts de la cible et la recherche d'un influenceur jusqu'à la définition des objectifs et la mesure des indicateurs clés.

5. Modèle de plan de parcours de l'utilisateur de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-User-Journey-Map-Template.png Modèle de plan du parcours de l'utilisateur de Notion /$$$img/

via Notion Une partie essentielle de la création de stratégies centrées sur l'utilisateur consiste à comprendre les expériences des utilisateurs. L'expérience de l'utilisateur Modèle de plan d'itinéraire de l'utilisateur by Notion vous permet d'identifier les points de douleur des clients à travers différents points de contact et d'obtenir des informations précieuses.

6. Modèle de flux de processus d'accueil du client de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Customer-Onboarding-Process-Flow-Template.png Modèle de flux de processus d'accueil du client de Notion /$$$img/

via Notion Pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser rapidement avec vos produits et services, vous pouvez utiliser l'option Modèle de flux de processus d'accueil des clients pour regrouper demos, guides, FAQs, et plus encore en un seul endroit. Avec des informations sur les points de douleur et les personas, vous pouvez fournir une formation et une assistance personnalisées et améliorer l'engagement.

7. Notion Rétrospective Modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Retrospective-Template.png Modèle de rétrospective de Notion /$$$img/

via Notion Une fois un projet achevé, Modèle de rétrospective de Notion peut vous aider à réunir des informations clés et à créer une feuille de route pour l'avenir.

8. Notion de modèle d'examen des performances

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Performance-Review-Template.png Modèle d'examen des performances de Notion /$$$img/

via Notion La notion de Modèle d'évaluation des performances permet aux managers d'évaluer les contributions individuelles et la progression au sein de l'équipe et de partager un partage détaillé.

9. Modèle de demande de propositions de l'agence Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Agency-RFP-Template.png Modèle d'appel d'offres de l'agence Notion /$$$img/

via Notion Notion's Modèle de demande de proposition de l'agence effacées définit clairement la portée et les objets du projet pour la documentation spécifique à l'appel d'offres, rationalisant ainsi la communication entre les parties prenantes internes et externes.

10. Notion de modèle de résumés de réunion IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-AI-Meeting-Summaries-Template.png Modèle de résumé de réunion de l'IA de Notion /$$$img/

via Notion Notion's Modèle de résumé de réunion de l'IA est un outil alimenté par l'IA qui résume les notes de réunion, les agendas, les éléments d'action, etc., et stocke toutes les informations pertinentes dans un emplacement centralisé pour un accès facile.

Modèles de projets par Notion

Vous cherchez un moyen structuré de gérer vos campagnes, entonnoirs ou pipelines ? Modèles de projets par Notion offrent diverses dispositions permettant aux équipes et aux individus d'organiser et d'exécuter des projets. La fonctionnalité d'attribution des tâches permet de déléguer le travail et d'améliorer la productivité construire un tableau de bord pour que les parties prenantes restent en phase.

1. Modèle de charte de projet Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Project-Charter-Template.png Modèle de charte de projet Notion /$$$img/

via Notion Pour la réunion de lancement de votre projet, les Modèle de charte de projet fournit un cadre pour définir la portée et les objets, établir les échéanciers et allouer les ressources

2. Modèle de feuille de route pour la conception de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Design-Roadmap-Template.png Modèle de feuille de route pour la conception de Notion /$$$img/

via Notion Veiller à ce que les équipes interfonctionnelles soient alignées sur la Modèle de feuille de route pour la conception . Grâce à des filtres et des affichages personnalisés, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble de plusieurs projets ou des détails granulaires sur chaque tâche.

3. Modèle de feuille de route multi-produits de Notion Rippling

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Multi-Product-Roadmap-Template.png Modèle de feuille de route multi-produits de Notion /$$$img/

via NotionModèle de feuille de route multi-produits de Rippling permet de suivre facilement plusieurs projets grâce à des fonctionnalités telles que le séquençage des tâches et le mappage des dépendances sur un diagramme de Gantt.

4. Modèle de suivi des objectifs et des résultats clés de la Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Objectives-Key-Results-Tracker.png Modèle de suivi des objectifs et des résultats clés de la Notion /$$$img/

via Notion La notion de Modèle de suivi des objectifs et des résultats clés vous permet de créer et de mettre à jour chaque OKR avec des informations importantes telles que le statut, le propriétaire, la priorité et l'échéancier. Cela permet de définir clairement les responsabilités et de garder les équipes alignées et concentrées sur les objectifs primordiaux.

5. Modèle de suivi du feedback de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Feedback-Tracker-Template.png Modèle de suivi du retour d'information de Notion /$$$img/

via Notion Avec des bases de données interconnectées, le Modèle de suivi du retour d'information by Notion permet de combler le fossé entre les clients et les équipes de développement de produits. Il aide les ingénieurs de solutions à obtenir des informations détaillées sur la performance du produit et à améliorer la convivialité

6. Notion Marketing Vendor Hub Modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Marketing-Vendor-Hub-Template.png Notion Marketing Vendor Hub Modèle /$$$img/

via Notion Lorsque vous travaillez avec plusieurs fournisseurs, utilisez l'option Modèle de hub de vendeurs marketing pour consolider la documentation et la communication en un seul endroit

7. Notion Report a Bug Modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Report-a-Bug-Template.png Notion Modèle de rapport de bug /$$$img/

via Notion Optimisez les flux de travail de suivi des bugs de bout en bout, depuis les rapports jusqu'à la résolution, grâce à Le modèle de rapport de bug de Notion . Le modèle fournit également une base de données pour la maintenance des journaux et le suivi des corrections.

8. Modèle de CRM pour les partenariats de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Partnerships-CRM-Template.png Modèle de CRM pour les partenariats de Notion /$$$img/

via Notion Rationalisez les flux de travail de la gestion des relations avec les partenaires grâce à l'application Modèle de CRM pour les partenariats par Notion . Catégorisez vos partenaires en fonction de leur secteur d'activité, de leur région, etc. et gérez tout à partir d'un portail dédié.

9. Modèle de planificateur de médias sociaux Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Social-Media-Planner-Template.png Modèle de planificateur de médias sociaux de Notion /$$$img/

via Notion Vous souhaitez renforcer votre présence dans les médias sociaux ? Utilisez Le modèle de planificateur de médias sociaux de Notion pour publier en temps voulu un contenu cohérent sur toutes les plateformes. Visualisez les différentes étapes, de la création de l'idée à la publication, sur un tableau de type Kanban pour une planification efficace.

10. Modèle de suivi des candidats de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Applicant-Tracker-Template.png Modèle de suivi des candidats de Notion /$$$img/

via Notion Vous recrutez pour plusieurs rôles ? Utiliser Le modèle de suivi des candidats de Notion pour suivre la progression des candidats à travers les différentes étapes du recrutement. Passez d'un affichage à l'autre pour analyser l'ensemble du processus de recrutement en un coup d'œil ou obtenir des détails sur des candidats individuels.

Lire la suite: Comment créer un formulaire dans Notion

Modèles de wiki par Notion Les modèles de wiki par Notion comprend certains des meilleurs modèles de Notion pour vous aider à rester organisé. Ils offrent un moyen intuitif de centraliser vos connaissances, en transformant un fatras de documents en un hub d'informations bien structuré.

Ces modèles gratuits de Notion sont parfaits pour construire des bases de connaissances et des directives de travail. Vous pouvez facilement mettre à jour le contenu, personnaliser la disposition et créer des liens vers des pages liées. De plus, grâce à la modification en cours, les membres de l'équipe peuvent également contribuer et s'assurer que les informations restent à jour et accessibles à tous.

1. Notion de modèle de manuel de l'employé de base

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Basic-Employee-Handbook-Template.png Modèle de base du manuel de l'employé de Notion /$$$img/

via Notion La notion de Modèle de base de manuel de l'employé couvre la conduite sur le lieu de travail, les avantages, le code vestimentaire et les règles de sécurité, en veillant à ce que tous les employés comprennent et respectent les règles de l'entreprise politiques et procédures de l'entreprise .

2. Modèle de wiki pour les équipes commerciales de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Sales-Wiki-Template.png Modèle de wiki pour les équipes commerciales de Notion /$$$img/

via Notion Créer un référentiel centralisé des ressources commerciales, comme les cartes de combat, les scripts et les modèles d'e-mails, avec des Modèle de wiki commercial de Notion pour faciliter l'accès aux informations importantes.

3. Modèle de wiki de Notion Engineering

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Engineering-Wiki-Template.png Modèle de wiki de Notion Engineering /$$$img/

via Notion Établissez une source unique de vérité pour vos équipes d'ingénieurs avec l'application Modèle de wiki d'ingénierie par Notion . En documentant les processus et les bonnes pratiques, le modèle permet également d'intégrer les nouveaux employés et de les faire progresser facilement et rapidement.

4. Notion de modèle d'annuaire d'équipe

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Team-Directory-Template.png Modèle de répertoire de l'équipe Notion /$$$img/

via NotionModèle de répertoire de l'équipe de Notion permet de stocker et d'organiser toutes les informations relatives aux employés dans un référentiel facilement accessible. En plus de simplifier la gestion des effectifs, il permet aux membres de l'équipe de se connecter facilement les uns aux autres, favorisant ainsi une culture de collaboration et d'assistance mutuelle.

5. Modèle de vision et de stratégie de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Vision-and-Strategy-Template.png Modèle de vision et de stratégie de Notion /$$$img/

via Notion Une déclaration de vision bien définie est essentielle pour que la planification de la stratégie et la prise de décision restent en phase avec les objectifs de l'organisation. L'énoncé de la Modèle de vision et de stratégie par Notion est un outil qui achève de clarifier aux employés les valeurs et les aspirations de l'entreprise, les marqueurs de progression et les indicateurs de réussite.

6. Notion Calendrier d'évènements Modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Events-Calendrier-Template.png Modèle de calendrier des évènements de Notion /$$$img/

via Notion Des journées familiales aux spectacles de talents en passant par les cérémonies de remise de prix et les événements offshore, il existe plusieurs évènements avec lesquels vous pourriez être amené à travailler. Utilisez le Modèle de Calendrier d'évènements par Notion pour vous aider à tenir l'équipe de votre évènement informée des détails de l'évènement et à ajouter des détails supplémentaires, comme les sponsors, l'emplacement, les liens, les images, et plus encore, pour encourager la participation.

7. Modèle de guide d'entretien de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Interview-Guide-Template.png Modèle de guide d'entretien de Notion /$$$img/

via Notion Les entretiens peuvent faire peur. Mettez les candidats à l'aise en les aidant à comprendre le processus, ce à quoi ils doivent s'attendre, les détails de la description du poste, les différentes étapes de l'entretien, et les ressources de l'entreprise pour les aider à se préparer à l'entretien Modèle de guide d'entretien de Notion .

8. Modèle de liste des médias de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Media-List-Template.png Modèle de liste des médias de Notion /$$$img/

via Notion Suivez ce qui se dit sur votre entreprise à travers les différents canaux grâce à Modèle de liste de médias de Notion . Utilisez deux bases de données interconnectées pour mapper la couverture médiatique avec les journalistes et les plateformes

9. Modèle de dossier de presse Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Press-Kit-Template.png Modèle de dossier de presse Notion /$$$img/

via Notion Créer un ensemble de briques et d'éléments visuels, d'informations sur la productivité, de nouvelles sur les lancements de produits, les fusions, etc. et la couverture médiatique avec Modèle de dossier de presse de Notion . Son interface conviviale rend l'ajout et le partage d'informations avec le public simples et rapides.

10. Modèle de FAQ interne de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Internal-FAQs-Template.png Modèle de FAQ interne à Notion /$$$img/

via Notion Favoriser la transparence et la confiance au sein de l'organisation en utilisant Le modèle de FAQ interne de Notion qui permet aux employés de poser des questions sur les politiques, les avantages et autres dans une base de connaissances centralisée à l'échelle de l'entreprise.

💡Pro Tip : Utiliser logiciel wiki pour centraliser les informations relatives à l'organisation et aux projets à l'intention des employés et pour créer des manuels de produits détaillés à l'intention des utilisateurs finaux.

Modèles de travail par Notion Modèles de travail de Notion se présentent sous toutes sortes de formes. Vous pouvez les utiliser pour gérer un blog personnel, suivre vos finances personnelles ou faire passer votre idée d'entreprise du stade de la conception à celui de la mise en œuvre.

Explorons quelques-uns des meilleurs modèles de travail avec des dispositions adaptables qui s'alignent sur divers besoins.

1. Notion de modèle de gestion de projet agile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Agile-Project-Management-Template.png Notion de modèle de gestion de projet agile /$$$img/

via Notion Vous souhaitez afficher une vue granulaire des activités qui se déroulent au cours des différentes phases d'un projet de développement logiciel ? Modèle de gestion de projet agile de Notion vous permet, ainsi qu'à votre équipe, de visualiser les sprints sur des tableaux Scrum et Kanban pour une meilleure compréhension des échéanciers et des dépendances.

2. Modèle de kit de démarrage Notion Business

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Business-Starter-Kit-Template.png Notion Business Starter Kit Modèle /$$$img/

via Notion La notion de Modèle de kit de démarrage d'entreprise est un centre de commande numérique pour la gestion des opérations de l'entreprise à travers les départements. Avec des sections dédiées aux données clients, aux calendriers des médias sociaux, aux documents internes, et au suivi des tâches, il connecte et ajoute de l'efficacité aux flux de travail internes.

3. Modèle de projet et de tâches Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Project-Tasks-Template.png Modèle de projet et de tâches de Notion /$$$img/

via Notion Avec des vues échéancier, Calendrier et Tableau Kanban, l'application Modèle de projet et de tâches par Notion vous donne une décomposition détaillée des échéanciers, des responsabilités et des dépendances pour toutes les tâches du projet.

4. Modèle d'accueil des nouveaux employés de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-New-Hire-Onboarding-Template.png Modèle d'intégration des nouveaux employés de Notion /$$$img/

via NotionModèle d'intégration des nouveaux employés de Notion permet de rationaliser le processus d'intégration des nouveaux employés. Les informations sur les employés sont ajoutées à des cartes avec des libellés pour faciliter la catégorisation. Vous pouvez également basculer d'un affichage à l'autre pour afficher les informations d'un service ou d'un statut d'intégration particulier.

5. Modèle de pipeline de vente de Notion avec Automatisations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Sales-Pipeline-with-Automations-Template.png Modèle de Notion Sales Pipeline avec Automatisations /$$$img/

via Notion Grâce à l'automatisation des bases de données, la Modèle de pipeline de vente avec automatisations par Notion permet le suivi en temps réel des prospects potentiels au fur et à mesure qu'ils passent par les différentes étapes de la discussion. Vous pouvez également automatiser des actions telles que le déplacement des tâches à travers les étapes en utilisant l'automatisation personnalisée dans ce modèle.

6. Notion Design Portfolio Modèle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Design-Portfolio-Template.png Notion Design Portfolio Modèle /$$$img/

via Notion La notion de Modèle de portfolio de design vous aide à rassembler vos meilleurs travaux dans un portfolio numérique qui peut être partagé avec des clients potentiels d'un simple clic sur un bouton. Vous pouvez également ajouter des notes détaillées à chaque design pour fournir plus de contexte sur son objectif et son processus de développement.

7. Modèle de CRM pour les ventes de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Sales-CRM-Template.png Notion de modèle de gestion de la relation client (CRM) pour les ventes /$$$img/

via Notion Si vous êtes à la recherche d'un modèle simple et direct pour suivre les prospects et gérer les données des clients, Modèle de gestion de la relation client (CRM) de Notion est fait pour vous. Avec une interface facile à utiliser, il vous permet d'ajouter des notes détaillées pour les interactions à travers divers points de contact et d'ajouter des libellés personnalisés pour classer et prioriser les prospects.

8. Modèle de Moodboard de Notion Design

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Simple-Design-Moodboard-Template.png Notion Modèle de Moodboard de design simple /$$$img/

via Notion En quête d'inspiration créative ? Créez un collage de couleurs et de textures en Modèle simple de tableau d'humeur de Notion pour explorer de nouvelles idées et **donner le ton à votre prochain projet de design.

9. Notion Calendrier éditorial Modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Editorial-Calendrier-Template.png Modèle de calendrier éditorial de Notion /$$$img/

via Notion Créez une plateforme de gestion de contenu personnalisée et visualisez les flux de travail avec Modèle de calendrier éditorial de Notion . Vous pouvez créer et assigner des tâches, programmer des dates de publication, classer les éléments de contenu par type, suivre la progression et coordonner avec les pairs à partir d'un seul emplacement.

10. Modèle de page d'accueil de cours en ligne Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Online-Course-Homepage-Template.png Modèle de page d'accueil du cours en ligne Notion /$$img/

via NotionModèle de page d'accueil du cours en ligne de Notion permet de concevoir des pages d'accueil professionnelles pour les cours en ligne et le matériel de formation des employés. Vous pouvez l'utiliser pour afficher des informations clés telles que l'horaire, la durée, le niveau de difficulté, les objets d'apprentissage, et plus encore.

Que vous jongliez avec plusieurs échéances ou que vous coordonniez les efforts d'une équipe, ces modèles offrent un système structuré qui permet à chacun (et à tout) de rester sur la bonne voie. Vous pouvez également créer Diagrammes de Gantt dans Notion pour collecter et visualiser les données plus efficacement.

Modèles personnels par Notion

Maintenant que le travail est rangé, discutons de quelques Modèles personnels (de vie) par Notion qui vous aident à rester organisé dans votre vie quotidienne. Ils couvrent tout, de la gestion du budget à la planification des repas, en passant par des listes pratiques de choses à faire et des outils de suivi des habitudes.

1. Modèle de liste de lecture de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Reading-List-Template.png Modèle de liste de lecture de Notion /$$$img/

via Notion Vous souhaitez sauvegarder les livres, articles, articles de blog, lettres d'information, etc. lus et en cours de lecture en un seul endroit ? Obtenez le Modèle de liste de lecture pour créer votre liste de lectures.

2. Modèle de demande d'emploi Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Job-Application-Tracker-Template.png Notion de modèle de suivi de la demande d'emploi /$$img/

via Notion Utiliser le Modèle de suivi d'une demande d'emploi pour suivre vos candidatures et planifier les suivis en temps voulu avec les responsables du recrutement

3. Modèle de planificateur de voyage Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Travel-Planner-Template.png Modèle de planificateur de voyage Notion /$$$img/

via Notion Qu'il s'agisse de vos billets d'avion, de vos réservations d'hôtel ou de l'itinéraire de votre voyage, la rubrique Modèle de planificateur de voyage vous aide à conserver toute votre documentation de voyage en un seul endroit.

4. Modèle de suivi des finances personnelles Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Personal-Finance-Tracker-Template.png Notion de modèle de suivi des finances personnelles /$$$img/

via Notion Avec l'automatisation des bases de données à la clé, Modèle de suivi des finances personnelles de Notion facilite votre parcours financier en mettant automatiquement à jour le tableau de bord à mesure que vous ajoutez de nouveaux revenus ou de nouvelles dépenses.

5. Modèle de journal de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Journal-Template.png Modèle de journal de Notion /$$$img/

via Notion Besoin d'un journal personnel fourre-tout ? Utilisez Modèle de journal de Notion pour documenter les évènements avec des entrées datées et organisées par étiquettes. Il aide à promouvoir la croissance personnelle et professionnelle en simplifiant le suivi des habitudes et des objectifs.

6. Notion de modèle de planification des repas et de liste d'épicerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Meal-Planning-and-Grocery-List-Template.png Notion de modèle de planification des repas et de liste d'épicerie /$$$img/

via Notion Vous cherchez un outil pour faciliter le forfait de vos repas ? En voici un Modèle de planification des repas et de liste d'épicerie dans Notion pour vous aider à organiser vos repas de la semaine, à ajouter vos recettes favorites, et à préparer une liste de courses.

7. Notion de modèle simple de liste à faire hebdomadaire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Simple-Weekly-To-do-List-Template.png Notion de modèle simple de liste de choses à faire pour la semaine /$$$img/

Obtenez une visibilité claire de vos tâches les plus importantes de la semaine avec le modèle de liste de tâches de la semaine Modèle simple de liste à faire pour la semaine . Avec un agenda clair, vous pouvez hiérarchiser votre travail de manière efficace.

8. Notion Mon Calendrier Modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-My-Calendrier-Template.png Notion Mon Modèle de Calendrier /$$$img/

via Notion Créez un calendrier personnalisé avec Le modèle Mon Calendrier de Notion et ne plus jamais oublier un rendez-vous important ou l'anniversaire d'un proche ! 🎂

9. Modèle de gestionnaire de signets Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Bookmarks-Manager-Template.png Modèle de gestionnaire de signets de Notion /$$$img/

via Notion Gardez vos trouvailles Internet à portée de main en stockant les pages importantes sous forme de signets, en les envoyant dans votre boîte réception et en les classant selon leur type grâce à l'option Modèle de gestionnaire de signets .

10. Modèle de CV professionnel Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Notion-Professional-Resume-Template.png Notion de modèle de CV professionnel /$$$img/

via Notion Démarquez-vous sur le marché du travail en créant un CV structuré qui fait ressortir instantanément toutes vos expériences, qualifications et réalisations aux yeux des recruteurs grâce à la solution de Notion Modèle de CV professionnel .

💡Pro Tip: Use a modèle d'agenda quotidien pour structurer votre emploi du temps autour des tâches importantes et réduire le chaos des journées chargées.

Les modèles gratuits de Notion sont d'excellents outils pour vous accompagner sur la voie de l'organisation et de la productivité. Toutefois, si vous recherchez des modèles de flux de travail dotés de fonctionnalités avancées ou d'une plus grande personnalisation, vous rencontrerez certaines limites avec Notion.

Limites de Notion

Vous utilisez un modèle d'entreprise gratuit de Notion pour organiser vos tâches et vos équipes ? Ou un modèle personnel gratuit pour rationaliser vos routines ? Découvrez les lacunes de ces dispositions préconçues ci-dessous :

Intégrations limitées : Les modèles Notion gratuits ont moins d'options d'intégration avec des outils tiers, ce qui rend le flux de travail et la synchronisation des données transparents un défi

Les modèles Notion gratuits ont moins d'options d'intégration avec des outils tiers, ce qui rend le flux de travail et la synchronisation des données transparents un défi Restrictions de personnalisation : Les fonctionnalités avancées sont pour la plupart verrouillées derrière les modèles payants, ce qui limite l'accès à une personnalisation plus poussée

: Les fonctionnalités avancées sont pour la plupart verrouillées derrière les modèles payants, ce qui limite l'accès à une personnalisation plus poussée Limites de fichiers : les modèles gratuits de Notion ont des restrictions sur la taille et la quantité des téléchargements de fichiers, ce qui est un problème si vous avez affaire à des fichiers volumineux ou à un ensemble étendu de documents

: les modèles gratuits de Notion ont des restrictions sur la taille et la quantité des téléchargements de fichiers, ce qui est un problème si vous avez affaire à des fichiers volumineux ou à un ensemble étendu de documents **Les fonctionnalités de collaboration d'équipe et de permission sont plus basiques dans les modèles gratuits, ce qui les rend moins adaptés à des équipes plus importantes ou à des projets complexes

Ces limites peuvent avoir un impact sur la façon dont les modèles gratuits de Notion gèrent les flux de travail nuancés.

Examinons un modèle de Notion alternative qui vise à apporter une plus grande efficacité aux projets et processus complexes.

Modèles alternatifs de Notion

Lorsque vous recherchez une option pour gérer des tâches plus avancées, ClickUp peut être un bon choix.

Il s'agit d'une plateforme de gestion de projet efficace qui offre un intervalle de modèles pour répondre aux différents besoins de productivité, qu'il s'agisse de la gestion de tâches, de projets ou d'objectifs personnels.

Avec des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, les échéanciers et les dépendances des tâches, les dispositions préconçues facilitent la gestion de la collaboration d'équipe, la planification de projets, la gestion de documents et bien plus encore.

De plus, les modèles de productivité personnelle sont dotés de tableaux de bord détaillés pour le suivi de tout, des indicateurs de performance clés aux objectifs personnels. Découvrez ci-dessous nos dix meilleurs choix de modèles gratuits et entièrement personnalisables pour booster vos flux de travail.

1. ClickUp Team Docs Modèle

L'équipe Modèle de document de l'équipe ClickUp est conçu pour améliorer le travail d'équipe. Grâce à ce modèle, vous pouvez capturer les notes, les décisions et les éléments d'action de vos réunions en un seul endroit. Tableaux blancs ClickUp aide à visualiser les idées, tandis que la modification en cours fait du brainstorming et du forfait un effort de collaboration.

Le modèle vous permet également de créer un wiki d'équipe, informant tout le monde de la hiérarchie organisationnelle, de la vision de l'entreprise, et plus encore.

De plus, il comprend des sections pour enregistrer les jalons du projet. Vous pouvez lier ces modèles à vos autres pages ClickUp (comme votre outil de suivi budgétaire), afin que toutes vos informations soient organisées et à portée de main.

Idéal pour: Les chefs d'équipe qui souhaitent créer un wiki centralisé pour leurs équipes.

💡Pro Tip: Pour vous assurer que vos idées sont capturées efficacement, choisissez la bonne application de prise de notes. Découvrez notre test de l'application de prise de notes 10 meilleures applications de prise de notes pour évaluer votre outil actuel ou en trouver un nouveau.

2. Modèle de documentation de projet ClickUp

Vous souhaitez mieux organiser le flux de travail de votre projet ? Le Modèle de documentation de projet ClickUp est là pour vous aider. Ce cadre pré-conçu permet de saisir tous les aspects de votre projet - de la création d'un aperçu et de la définition des objectifs à l'attribution des tâches et au suivi de la progression - dans un espace unique.

Vous pouvez décrire la portée du projet et le plan de gestion et documenter les jalons prévus, les budgets et les risques. Le modèle assiste la collaboration en temps réel grâce à des fonctionnalités telles que étiquettes de tâches et commentaires assignés en aidant votre équipe à y travailler ensemble.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui cherchent à élaborer un forfait et une documentation de projet clairs.

3. Modèle de wiki ClickUp

Un wiki est comme une bibliothèque électronique pour votre équipe. Et le Modèle de wiki ClickUp vous aide à créer et à maintenir ces bases de connaissances.

Il offre un cadre personnalisé pour l'organisation des informations, avec des options pour les sous-pages et des dispositions flexibles pour répondre à vos besoins.

Le modèle combine la documentation wiki avec des fonctionnalités de gestion des tâches, vous permettant de lier des pages wiki à des tâches, de définir des rappels et de suivre la progression. Cela permet de s'assurer que votre documentation reste pertinente pour les projets en cours.

En outre, il assiste la création de liens internes vers des pages wiki liées et l'intégration de documents, d'images et d'autres médias, créant ainsi un référentiel riche et interconnecté.

Idéal pour: Les wikis de projet ou les wikis d'équipe, en fonction de vos besoins.

Lire la suite: 10 modèles de wiki gratuits : Votre raccourci pour une gestion transparente des données

4. Modèle de wiki de l'entreprise ClickUp

Une version spécialisée du modèle wiki, le modèle Modèle de wiki pour la société ClickUp le Wiki de l'entreprise ClickUp, se concentre sur la collecte d'informations à l'échelle de l'entreprise. Il constitue un hub unifié pour documenter les valeurs de l'entreprise, les diagrammes organisationnels et les politiques de l'entreprise, ce qui permet à vos employés de rester informés en toute simplicité.

Grâce à sa structure hiérarchique, le modèle assiste les sous-pages pour divers domaines, tels que les bulletins d'information de l'entreprise, les politiques de ressources humaines et les ressources de formation et de développement. La fonction de recherche intégrée vous aide à trouver rapidement des détails spécifiques.

Vous pouvez même ajouter des pauses visuelles comme des tableaux, des diagrammes et des formulaires pour répondre aux requêtes des employés.

Idéal pour: Les équipes RH qui créent une documentation complète sur les politiques de l'entreprise.

💡Pro Tip: Utilisez le réseau neuronal de ClickUp Brain l'un des meilleurs outils d'écriture IA, pour écrire, modifier et mettre en forme le contenu de vos pages wiki. Si vous êtes à court d'idées, lancez une invite, et votre premier jet sera prêt en quelques secondes.

5. Modèle de notes de réunion ClickUp

Le modèle Modèle de notes de réunion ClickUp permet de capturer et d'organiser facilement les détails clés d'une réunion dans un emplacement central. Il fournit des sections pour enregistrer les éléments d'action importants et les points de discussion, vous aidant à rester clair sur ce qui a été couvert et ce qui doit être suivi.

Vous pouvez créer et assigner des tâches de suivi directement dans le modèle en étiquetant les participants et en définissant des paramètres pour les aider à se concentrer sur ce qui est le plus important.

Le modèle comporte également une section " Résumé de la réunion " dédiée, avec un résumé des points clés généré par l'IA, ce qui vous évite d'avoir à passer en revue l'intégralité du procès-verbal.

Idéal pour: Prendre des notes rapides lors de réunions d'équipe, de réunions avec des clients, etc.

6. Modèle de note de projet ClickUp

Conçu pour la documentation spécifique à un projet, le modèle de note de projet de ClickUp est un outil de gestion de projet Modèle de note de projet ClickUp vous aide à prendre des notes détaillées pour n'importe quel projet. Grâce à des champs personnalisables, vous pouvez tout organiser, de l'étendue du projet et du briefing à l'examen final.

Vous pouvez également décrire les bonnes pratiques et les jalons recommandés, ainsi que leurs impacts prévus sur le projet. Votre documentation est ainsi à la fois complète et orientée.

Vous pouvez lier directement les ressources du projet telles que les fichiers, les documents et les tâches dans le modèle afin d'en faciliter l'accès. Il dispose également d'un système d'étiquettes qui vous aide à trier toutes les tâches en fonction des priorités et des phases du projet. Enfin, grâce à l'historique des versions, vous pouvez facilement suivre les modifications et voir comment vos forfaits ont évolué au fil du temps.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet à la recherche de modèles de documentation de projet robustes.

7. ClickUp Modèle de productivité personnelle

Conçu pour un usage individuel, le modèle Modèle de productivité personnelle ClickUp vous aide à gérer vos tâches et vos objectifs personnels. Il comporte des fonctionnalités listes à faire, suivi des objectifs et suivi de la progression pour vous permettre de rester organisé et concentré.

Attribuez des catégories générales à vos tâches (comme "Apprendre", "Acheter" ou "Contact"), puis divisez-les en sous-tâches plus petites. Vous pouvez même ajouter des niveaux personnalisables (urgent, élevé, normal et faible) pour vous assurer que vous vous attaquez à la bonne tâche à un moment donné.

Utilisez le Tableau de bord intégré pour visualiser votre feuille de route en matière de productivité (vous pouvez importer des données à partir d'outils externes tels que Figma et Google environnements de travail). Le modèle dispose également d'une fonctionnalité de journal qui vous permet d'ajouter des notes, de surligner des entrées et de transformer n'importe quel texte en tâches.

Idéal pour: Toute personne cherchant à améliorer sa productivité personnelle et à atteindre ses objectifs.

8. Modèle de planning hebdomadaire ClickUp

Le Modèle de planning hebdomadaire ClickUp est conçu pour que votre semaine soit organisée et efficace. Vous pouvez personnaliser le planificateur pour un affichage quotidien, hebdomadaire ou mensuel en fonction de vos besoins.

Le modèle combine les éléments d'un agenda et d'un Calendrier, vous aidant à suivre les tâches, à maintenir la maintenance et même à garder une trace des activités passées. Notez les éléments sur des notes autocollantes et fixez-les sur votre agenda, ou ajoutez des photos pour le personnaliser davantage.

Le modèle de tableau blanc épuré vous permet d'afficher rapidement toutes vos tâches et tous vos rendez-vous. Il est ainsi facile de distribuer les tâches sur différents jours, ce qui vous aide à équilibrer votre charge de travail tout au long de la semaine.

Idéal pour: Les freelances et les solopreneurs qui ont besoin de forfaiter leurs semaines à l'avance.

9. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Le planificateur de projet Modèle de planificateur de projet ClickUp aide à la planification détaillée du projet. Il s'agit d'un document évolutif qui permet de suivre la portée du projet, de communiquer les attentes et de gérer les calendriers. Il documente également les hypothèses et les décisions de planification afin de maintenir l'alignement des parties prenantes.

Grâce à cette disposition, vous pouvez paramétrer les dépendances des tâches pour vous assurer que les sous-tâches sont achevées dans la bonne commande. Les formules intégrées permettent de suivre la durée et le budget du projet, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées.

Idéal pour: Les équipes de projet qui cherchent à créer une approche structurée pour la définition de la portée et la planification de leurs projets.

10. Modèle de base de connaissances ClickUp

La base de connaissances Modèle de base de connaissances ClickUp vous aide à créer le centre d'aide en ligne de votre entreprise. Mettez en place une bibliothèque bien structurée et accessible de documents et de ressources essentiels, des FAQ et guides de dépannage aux tutoriels vidéo et aux politiques de l'entreprise.

Catégorisez et étiquetez le contenu pour que les employés puissent trouver rapidement ce dont ils ont besoin. Vous pouvez également utiliser des pages personnalisées dupliquées pour assurer la cohérence de tous les articles de la base de connaissances.

Idéal pour: Les knowledge managers et les équipes RH qui construisent des référentiels centralisés

Mieux gérer vos flux de travail avec ClickUp

Que vous réfléchissiez à un projet passionnel ou que vous supervisiez une campagne commerciale, que vous travailliez seul ou en équipe, les modèles de productivité de ClickUp offrent une variété d'options pour répondre à vos besoins uniques.

Bien que Notion soit excellent, les modèles de ClickUp offrent des fonctionnalités spécifiques et avancées ainsi qu'un niveau de personnalisation plus élevé pour que vos processus restent organisés et efficaces.

Et le meilleur ? Vous pouvez accéder à ces modèles et les utiliser gratuitement. 💸 S'inscrire gratuitement sur ClickUp et faites l'expérience d'une manière plus efficace de garder le contrôle de votre travail.