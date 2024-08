Comment créer un diagramme de Gantt dans Notion (avec des instructions étape par étape)

La gestion d'équipes multiples implique de garder un œil sur les retards ou sur les personnes qui prennent du retard.

Si vous êtes gestionnaire de projet, vous êtes probablement confronté à ce problème quotidiennement, en supervisant les tâches, les échéanciers et les dépendances de plusieurs équipes dans le cadre d'un projet.

Vous vous rendrez rapidement compte à quel point il est difficile d'allouer des ressources sans disposer des outils et des stratégies appropriés. C'est pourquoi les gens se tournent vers des outils comme Notion pour créer des diagrammes de Gantt. Notion offre aux responsables une vue d'ensemble des tâches et les aide à fixer des échéanciers et des jalons à l'aide de flux de travail visuels.

Un diagramme de Gantt de Notion combine la gestion de projet et le suivi des tâches en un seul tableau de bord. Il vous permet de visualiser les tâches et d'éviter les goulets d'étranglement. Avec ses modèles personnalisables et sa collaboration en temps réel, il vaut la peine d'être essayé pour une gestion efficace des ressources.

Dans cet article, comprenons comment créer un diagramme de Gantt Notion et mieux gérer les tâches.

Suivez ces étapes simples sur comment créer un diagramme de Gantt dans Notion :

Etape 1 : Paramétrer votre environnement de travail Notion et créer une nouvelle page

Organisez votre environnement de travail Notion pour créer et gérer plusieurs pages. Cela permet de maintenir la clarté et la concentration.

Envisagez de conserver un environnement de travail dédié à la gestion des projets pour rationaliser le processus

Ouvrez Notion et naviguez jusqu'aux pages et environnements de travail actuels dans la barre latérale de gauche

Cliquez sur le signe "+" près du bouton "Privé". Cela crée une nouvelle page vierge, que vous pouvez utiliser comme environnement de travail pour le diagramme de Gantt

Donnez à cette page un titre pertinent, tel que 'Practice Gantt Chart on Notion'

Notion vous permet de paramétrer plusieurs projets afin que vous puissiez voir tout votre travail d'un seul coup d'œil

Notion propose plusieurs modèles pour ces pages. Sélectionnez l'option Empty (vide) pour partir d'une page blanche. Vous pouvez maintenant créer un diagramme de Gantt Notion sans aucun format préexistant

Etape 2 : Configurer votre base de données et ajouter des colonnes

Ensuite, vous aurez besoin d'une base de données contenant les points et les types de données qui peupleront votre diagramme de Gantt.

Utilisez votre nouvelle page pour taper '/table' dans la région du contenu

Notion va maintenant afficher un menu déroulant avec trois options

Choisissez 'Table View' sous l'onglet database

La vue Tableur de Notion permet de personnaliser la représentation des différents paramètres de votre projet

Note : le tableau est fourni avec des colonnes par défaut. Vous devez les personnaliser en fonction de votre projet et de vos besoins d'évaluation. Pour commencer, cliquez sur l'en-tête de chaque colonne et renommez-la à l'aide d'une étiquette unique.

La personnalisation intégrée de Notion permet d'adapter votre tableau pour capturer les données spécifiques requises pour votre diagramme de Gantt.

Les propriétés de Notion vous permettent également d'améliorer la structure, la catégorisation et l'organisation de votre base de données. Vous pouvez maintenant achever sa construction..

Cliquez sur l'en-tête de la première colonne et renommez-la 'Task Name'. Vous pouvez utiliser cette colonne pour saisir manuellement les noms de chaque tâche impliquée dans votre projet. Faites en sorte que ces noms soient descriptifs afin de mieux comprendre comment vos ressources sont consacrées à des tâches particulières

Cliquez sur l'icône "+" à droite de votre tableau pour ajouter une nouvelle colonne. Sélectionnez 'Date' comme type de propriété dans le menu déroulant. Libellez cette colonne 'Date de début' et utilisez-la pour spécifier la date de début de chaque tâche

Ajoutez une colonne appelée 'Date de fin'. Ces deux colonnes vous permettent de visualiser la durée des tâches

Ajoutez une autre colonne et choisissez 'Select' comme type de propriété. Renommez la colonne 'Statut' et continuez en définissant les différents statuts que vous souhaitez ajouter pour suivre chaque tâche. Envisagez des options telles que 'Yet to Start', 'In Progress', 'Completed', et 'Published'

Les options de suivi vous aident à surveiller la progression de chaque tâche au sein de votre projet

Étape 3 : Créer le diagramme de Gantt de Notion en ajoutant une vue échéancier

À faire échéanciers et diagrammes de Gantt sont des outils de suivi de la progression différents ? Il est temps de transformer ce tableau en diagramme de Gantt en y ajoutant une vue Échéancier.

Cliquez sur le bouton "+" situé sous le nom de votre tableau et faites défiler l'écran jusqu'à ce que vous choisissiez l'option "Vue de la ligne de temps". Cette vue affiche visuellement les tâches qui prennent combien de temps en fonction des dates

Un aperçu de la vue échéancier de Notion pour les diagrammes de Gantt

Vous serez également invité à donner un nom à cet affichage de l'échéancier. Cliquez sur le titre 'Sans titre' et renommez-le en 'Diagramme de Gantt' pour indiquer sa fonction

N'oubliez pas de sélectionner les propriétés de la date pour l'échéancier de votre projet. Les colonnes 'Date de début' et 'Date de fin' suffisent généralement

L'affichage de l'échéancier de Notion reflète fidèlement le calendrier du projet.

Pour continuer, ajoutez les tâches et sous-tâches de votre projet avec leurs dates de début et d'échéance respectives.

Utilisez la colonne 'Nom de la tâche' pour saisir les noms de toutes les tâches de votre projet. Il s'agit ici de faire preuve de précision et de clarté

Ensuite, commencez à indiquer les dates de début et de fin pour définir l'échéancier de chaque tâche et la manière dont elle apparaît sur le diagramme de Gantt

Mettez également à jour la colonne "Statut" afin de catégoriser l'état d'avancement de chaque tâche dans son pipeline de développement

Un échantillon de vue Tableur dans le modèle de diagramme de Gantt de Notion

Etape 5 : Personnaliser votre diagramme de Gantt en paramétrant les dépendances

En paramétrant les dépendances entre les tâches, il est facile de comprendre la séquence et les relations entre les activités du projet.

Ces dépendances indiquent quelles tâches doivent être achevées avant que d'autres puissent commencer.

Ouvrez les propriétés de la tâche en cliquant sur la tâche concernée dans l'affichage de l'échéancier

Cliquez sur 'Ajouter une nouvelle propriété' et choisissez 'Relation' parmi les types de propriétés

Gardez à l'esprit que la relation doit être liée au même tableau, ce qui vous permet de créer des dépendances dans votre diagramme de Gantt

Enfin, dans la propriété "dépendance", sélectionnez les tâches qui doivent être achevées avant que la tâche en cours ne puisse commencer. Cela permet d'établir un lien visuel entre les tâches dans l'affichage de l'échéancier, ce qui facilite la gestion des enchaînements de tâches

Paramétrer les dépendances en ajoutant les paramètres Relation

Etape 6 : Assigner des tâches

Attribuez des tâches à des membres spécifiques de l'équipe afin de superviser le compte rendu et de faire en sorte que chacun soit conscient de ses responsabilités.

Cliquez à nouveau sur le bouton '+', sélectionnez 'Personne' comme propriété et ajoutez une colonne libellée 'Assigné à'. Vous pouvez maintenant ajouter un ou plusieurs membres de l'équipe responsables de chaque tâche dans cette colonne. Votre écran est maintenant montre un exemple classique de diagramme de Gantt de Notion qui peut être utilisé pour la gestion de projet

Utilisez la section des commentaires de chaque tâche pour communiquer le mandat exact aux membres respectifs de l'équipe.

Un diagramme de Gantt achevé dans Notion

Essayez de tester les 8 étapes ci-dessus pour créer des diagrammes de Gantt avec différentes propriétés.

Limites des diagrammes de Gantt de Notion

Malgré la simplicité du processus de création d'un diagramme de Gantt Notion, celui-ci présente plusieurs limites. Examinons-les ici :

Les problèmes d'évolutivité le rendent inadapté aux projets de grande envergure

Si Notion est un outil puissant pour la gestion de projets de petite ou moyenne taille, il peine généralement à gérer des projets plus importants et plus complexes. À mesure que le nombre de tâches et de dépendances augmente, les diagrammes de Gantt de Notion peuvent devenir encombrés et plus difficiles à gérer.

Bien que flexible, l'interface de Notion n'est pas conçue pour répondre aux exigences complexes d'une gestion de projet étendue.

Par instance, la visualisation de nombreuses tâches sur un seul échéancier peut s'avérer difficile, et les performances peuvent se dégrader avec le volume de données.

La gestion des dépendances nécessite un effort manuel de la part des gestionnaires de projet

La gestion des dépendances est essentielle lors de la planification de projets dans un environnement multi-équipes, car elle permet de contrôler les efforts requis et de reprogrammer automatiquement les tâches en cas de retard. Les diagrammes de Gantt de Notion ne disposent pas de fonctionnalités de reprogrammation automatique, ce qui complique le paramétrage des dépendances entre les tâches.

Par exemple, imaginez que vous ayez un échéancier de projet composé de tâches parentales et de tâches secondaires liées. Vous décidez de modifier la période de la première tâche, mais la deuxième tâche ne s'ajuste pas automatiquement. Cela signifie que vos dépendances ne sont pas liées sur Notion, ce qui va à l'encontre de la fonction des diagrammes de Gantt fonctionnels

Pour ajuster l'échéancier d'un projet, vous devez reprogrammer manuellement toutes les tâches dépendantes si la précédente est retardée. Ce processus manuel prend du temps et est sujet à des erreurs à long terme, en particulier dans les projets comportant de nombreuses tâches interdépendantes.

Notion ne fournit pas non plus d'indicateurs visuels ou d'alertes en cas de conflits de dépendance. L'échéancier du projet risque d'être désaligné si vous ne pouvez pas identifier ces problèmes de manière proactive.

L'absence de rapports intégrés rend difficile l'analyse de la progression

Presque tous les outils de gestion de projet intègrent des fonctions de rapports qui permettent de suivre la progression de votre équipe et de mieux forfaiter. Cependant, Notion ne dispose pas de cette fonctionnalité de base.

Des intégrations de rapports sont disponibles sur Notion, mais leur prix est élevé. Heureusement, Tableaux de bord ClickUp vous aident à visualiser les données du projet via des diagrammes de vélocité, des diagrammes de burnup, des diagrammes de burndown, et plus encore, sans frais supplémentaires.

Créer des diagrammes de Gantt dans ClickUp

Lorsqu'il s'agit de créer des diagrammes de Gantt, ClickUp s'impose comme une alternative supérieure à Notion en raison de son large éventail de fonctionnalités et de son design centré sur l'utilisateur.

Bien que Notion soit hautement personnalisable, il n'est pas en mesure de répondre aux besoins de gestion de projets complexes. En revanche, ClickUp remédie à ces limites grâce à des fonctions intégrées robustes qui assistent les projets complexes.

Modèles ClickUp

Le catalogue de modèles préconstruits de ClickUp réduit considérablement le temps d'installation et établit un cadre pour vos projets. Cela permet d'économiser les efforts de paramétrage des tableaux et de gestion manuelle des dépendances des tâches coïncidentes.

Des fonctionnalités telles que la gestion automatisée des tâches, la collaboration en temps réel et les rapports avancés contribuent également à rationaliser votre flux de travail.

Télécharger ce modèle Modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp automatise la gestion des dépendances des tâches et améliore la productivité collective de votre équipe.

Il offre un aperçu complet du pipeline de développement de votre projet, un aperçu des échéanciers spécifiques aux tâches, des flux de tâches et de la performance de votre équipe par rapport aux échéances.

Télécharger ce modèle

Les diagrammes de Gantt de ClickUp utilisent des composants dynamiques qui interagissent avec des éléments tels que les listes de tâches, les calendriers et les tableaux de bord.

Les fonctionnalités du diagramme de Gantt de ClickUp vous permettent également d'organiser et de fixer des paramètres de priorité Les diagrammes de Gantt de ClickUp de ClickUp favorisent la lisibilité des statuts des tâches grâce à plusieurs jeux de couleurs. De la conversion automatique des tâches en jalons à la réutilisation des modèles de tâches dans les diagrammes de Gantt, ClickUp a tout prévu.

ClickUp est également l'assistance de l'application l'importation des environnements de travail de Notion, afin que vous puissiez mettre à jour vos capacités de gestion de projet sans perdre les données existantes. L'importation des données de Notion vers ClickUp permet également d'accéder aux fonctionnalités de suivi du temps et des objectifs, à l'intégration avec des outils tiers et aux installations de collaboration en temps réel.

**Notion vs ClickUp - Quel outil est le meilleur pour créer des diagrammes de Gantt ?

Voici un tableau comparatif succinct sur utilisant Notion vs ClickUp :

Voici un affichage détaillé de la façon dont ClickUp aide vos équipes à terminer plus de travail .

Les fonctionnalités exclusives de ClickUp pour les diagrammes de Gantt

Contrairement à Notion, la gestion avancée des dépendances de ClickUp permet des ajustements automatisés lorsque les échéanciers des tâches changent, garantissant que toutes les tâches dépendantes sont mises à jour en conséquence. Cela réduit les efforts manuels et le risque d'erreurs.

Les outils de planification robustes de ClickUp, y compris les blocs de temps et les intégrations de calendriers, alignent les membres de votre équipe sur le même calendrier. Des rappels et des notifications automatisés garantissent que les délais ne sont pas dépassés.

L'évolutivité et la polyvalence d'un logiciel de gestion de projet sont une évidence lorsque l'on utilise ClickUp pour les diagrammes de Gantt. Voici quelques fonctionnalités exclusives de ClickUp.

Suivi du temps ClickUp

Mettez à jour votre temps de n'importe où en intégrant tous les appareils et applications avec la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp permet un suivi multi-appareils à partir de n'importe quel emplacement et offre des rapports détaillés sur l'activité des employés. Elle vous permet également de synchroniser des applications de suivi du temps dans son interface tout en vous aidant à filtrer, trier et libeller les résultats.

ClickUp Objectifs

Fixez des objectifs et suivez les performances de votre équipe

Une autre fonctionnalité est Objectifs de ClickUp qui vous permet de définir des cibles mesurables et de suivre la progression à l'aide de jalons spécifiques aux tâches et aux projets. Vous pouvez même paramétrer des cibles monétaires et autres avec des mentions de descriptions et d'indicateurs clés de performance.

ClickUp Tâches récurrentes

Utilisez les tâches pour attribuer des tâches aux membres de l'équipe et permettre des collaborations en cours de tâche

Aussi, La fonctionnalité des tâches récurrentes de ClickUp vous permet d'éviter de remplir des mémoires de tâches à répétition et d'automatiser les tâches quotidiennes pour gagner du temps.

Augmentez vos diagrammes de Gantt avec ClickUp

La création d'un diagramme de Gantt Notion est extrêmement simple ; ce qui est difficile, c'est de le gérer et de le développer. Vous pouvez utiliser Notion comme un excellent point de départ pour paramétrer et organiser des projets.

Mais au fur et à mesure que vos besoins en matière de gestion de projet augmentent, ClickUp peut prendre en charge des aspects plus essentiels, tels que la planification des tâches, la gestion des délais et la mise en évidence des goulets d'étranglement.

Le plus beau, c'est que vous pouvez utiliser une simple action de survol pour déterminer le chemin critique et afficher de manière dynamique le pourcentage du projet ou de la tâche. À partir de là, vous pouvez classer par ordre de priorité les tâches cruciales pour achever votre projet.

Êtes-vous prêt à améliorer vos compétences en matière de gestion de projet avec ClickUp ?

