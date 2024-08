10 meilleures intégrations de Notion pour connecter vos applications

Pour la plupart d'entre vous, Notion est plus qu'une application de prise de notes.

Elle combine la gestion des documents, la gestion des tâches et la collaboration au même endroit, rendant le travail plus facile grâce à des fonctionnalités telles que les pages imbriquées et la modification en cours. En outre, des fonctionnalités telles que Notion IA ont facilité le travail quotidien.

Cependant, Notion n'est qu'une solution partielle pour les processus et opérations complexes de votre lieu de travail aujourd'hui. De nombreuses organisations utilisent cinq à huit autres outils pour la communication interne, le suivi du temps, le stockage des fichiers, les formulaires, les CRM et la gestion des tâches.

Jongler avec de nombreux outils tout au long de la journée peut s'avérer fastidieux. Pour améliorer la productivité et réduire les changements d'onglet nous avons compilé une liste de 10 applications populaires disponibles en tant qu'intégrations de Notion.

Que rechercher dans les intégrations de Notion ?

Si l'intégration d'outils à Notion peut améliorer la collaboration, elle peut ne pas convenir en cas de coûts plus élevés, de configurations complexes ou de problèmes de sécurité.

Voici cinq points importants à noter lors de l'intégration de vos applications de travail avec les environnements de travail de Notion :

UI simple et conviviale: L'interface utilisateur (UI) d'un outil influe grandement sur son travail. Une IU simple et facile à utiliser est nécessaire pour maintenir l'intérêt des utilisateurs et assurer le bon déroulement des opérations

L'interface utilisateur (UI) d'un outil influe grandement sur son travail. Une IU simple et facile à utiliser est nécessaire pour maintenir l'intérêt des utilisateurs et assurer le bon déroulement des opérations Capacités de collaboration: Intégrer des applications qui favorisent un partage efficace de l'information, des flux de travail synchronisés et un travail d'équipe efficace. Cela permet de favoriser une culture de travail collaboratif et de réduire les silos

Intégrer des applications qui favorisent un partage efficace de l'information, des flux de travail synchronisés et un travail d'équipe efficace. Cela permet de favoriser une culture de travail collaboratif et de réduire les silos Type d'intégration : Certaines applications offrent des intégrations directes avec l'API de Notion, tandis que d'autres requièrent une intégration avec l'API de Notiondes outils tiers comme Zapier ou Zoho Flow. Évaluez les avantages et les inconvénients de chaque option en fonction de vos besoins spécifiques

: Certaines applications offrent des intégrations directes avec l'API de Notion, tandis que d'autres requièrent une intégration avec l'API de Notiondes outils tiers comme Zapier ou Zoho Flow. Évaluez les avantages et les inconvénients de chaque option en fonction de vos besoins spécifiques Flexibilité : Recherchez des intégrations Notion qui offrent des options de personnalisation afin que vous puissiez la configurer selon vos préférences

: Recherchez des intégrations Notion qui offrent des options de personnalisation afin que vous puissiez la configurer selon vos préférences Évolutivité : Vérifiez si l'intégration peut s'adapter à l'évolution de votre entreprise, qu'il s'agisse d'ajouter des flux de travail plus complexes ou un plus grand nombre d'employés

: Vérifiez si l'intégration peut s'adapter à l'évolution de votre entreprise, qu'il s'agisse d'ajouter des flux de travail plus complexes ou un plus grand nombre d'employés Coût : Certaines intégrations peuvent être gratuites, tandis que d'autres peuvent faire l'objet d'un abonnement ou d'une tarification basée sur l'utilisation. Tenez compte de votre budget et choisissez des intégrations qui sont rentables et qui optimisent vos opérations de travail

: Certaines intégrations peuvent être gratuites, tandis que d'autres peuvent faire l'objet d'un abonnement ou d'une tarification basée sur l'utilisation. Tenez compte de votre budget et choisissez des intégrations qui sont rentables et qui optimisent vos opérations de travail Automatisation : assurez-vous que l'intégration s'aligne sur vos flux de travail et processus existants et qu'elle ne perturbe pas le fonctionnement de votre équipe

Les 10 meilleures intégrations de Notion à utiliser en 2024

Explorons quelques-unes des meilleures intégrations Notion disponibles pour améliorer l'efficacité et la collaboration de votre équipe et rendre son travail organisé et productif.

Bien que certaines applications populaires de cette liste soient des intégrations directes avec Notion, il se peut que vous ayez besoin d'utiliser une.. logiciel d'intégration tiers ou un service pour d'autres applications. Nous avons ajouté quelques options pour cela aussi.

1. IFTTT

via IFTTT IFTTT (If This Then That) est un service web populaire qui vous permet d'automatiser des tâches et de connecter des apps à l'aide de simples déclarations conditionnelles connues sous le nom d'applets. Bien que IFTTT ne soit pas une application fonctionnelle, il vous aide à intégrer Notion au reste des apps de votre environnement travail à l'aide de déclencheurs et d'actions simples.

Avec IFTTT, vous pouvez générer de nouvelles pages Notion par le biais de commandes vocales (à l'aide d'Alexa ou de Siri) et synchroniser vos listes de tâches sur plusieurs plateformes.

Parmi les applets prêtes à l'emploi pour Notion, citons :

L'ajout d'évènements du Calendrier Google à vos tâches à faire dans Notion

Ajouter les posts signetés de Medium ou Pocket à une base de données dans Notion

Synchroniser les nouvelles entrées dans Google Sheets avec les bases de données de Notion et vice versa

Vous pouvez également construire vos applets multi-actions personnalisées en utilisant les déclencheurs et les actions disponibles dans IFTTT.

Les meilleures fonctionnalités d'IFTTT

Construisez et lancez votre automatisation pour Notion sans écrire le moindre code

Liez votre compte Notion à plus de 700 applications et services, même ceux qui n'ont pas leur propre intégration avec Notion

Créez des automatisations avec plusieurs actions dans une séquence et simplifiez vos opérations de travail

Intégrez des assistants vocaux comme Alexa et Siri pour ne plus être lié à vos appareils

Limites d'IFTTT

Certaines applets (comme les tâches de Notion pour les mentions Twitter) ne sont disponibles que dans les forfaits payants

IFTTT ne propose qu'un seul déclencheur et deux actions pour Notion

Prix d'IFTTT

IFTTT Gratuit

IFTTT Pro: 3,49$/mois

3,49$/mois IFTTT Pro+: 14,99$/mois

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

2. Zapier

via Zapier Zapier est un outil en ligne de automatisation du flux de travail plateforme qui vous aide à automatiser les tâches répétitives entre vos outils d'entreprise à l'aide de "Zaps" - un flux de travail conditionnel qui connecte deux ou plusieurs applications pour automatiser une action spécifique ou un ensemble d'actions.

Zapier permet une intégration facile et sans tracas entre Notion et plus de 5000+ apps, y compris des applications de travail courantes comme Airtable, Google Workspace et Slack.

Qu'il s'agisse de synchroniser des tâches et des projets, d'ajouter des réponses à des formulaires à des bases de données ou de synchroniser des données clients - vous pouvez faire tout cela en quelques minutes en utilisant des Zaps préexistants ou en construisant des Zaps personnalisés.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Automatisez les tâches dans diverses applications, rationalisez votre flux de travail et gagnez du temps

Connectez plusieurs applications et créez des flux de travail complexes en un seul Zap

Décrivez votre flux de travail à l'assistant IA de Zapier et faites-lui créer votre Zap

Automatisez les tâches récurrentes comme les rapports mensuels ou les appels avec des zaps planifiés

Les limites de Zapier

Les utilisateurs signalent que certaines intégrations ne sont pas très robustes

Le paramètre des Zaps complexes et à plusieurs étapes peut prendre du temps

Prix de Zapier

**Free

Démarrage : 29,99 $/mois

: 29,99 $/mois Professionnel : 73,50 $/mois

: 73,50 $/mois Teams : 103,50 $/mois

: 103,50 $/mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (1200+ commentaires)

: 4.5/5 (1200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2750+ avis)

3. Typeform

via Typeform Si vous souhaitez créer des formulaires et des sondages interactifs, pensez à Typeform. Application populaire auprès des entreprises, elle est connue pour son interface conviviale, ses conceptions visuellement attrayantes et sa capacité à collecter des données dans une forme de discussion.

Typeform propose une intégration Notion directe que vous pouvez utiliser pour synchroniser les réponses aux formulaires avec les bases de données Notion. Par exemple, vous pouvez créer une nouvelle entrée de base de données dans Notion pour chaque réponse de formulaire créée dans Typeform. Cela vous aide à partager toutes les réponses au formulaire avec votre équipe afin qu'elle puisse répondre à toutes les demandes en utilisant les résultats.

Cependant, cette intégration n'assiste que les "bases de données de tableaux" dans Notion et non d'autres bases de données comme la Galerie ou le Calendrier.

Typeform meilleures fonctionnalités

Listez une seule question sur chaque page, et faites en sorte que les gens puissent y répondre facilement sans être distraits

Ajoutez des formulaires à vos sites Web ou à vos e-mails pour obtenir des réponses pertinentes et poser des questions de suivi

Intégrez directement avec Notion sans avoir à utiliser une application intermédiaire comme IFTTT ou Zapier

Gardez vos données à jour en synchronisant les données en temps réel

Limites de Typeform

Si un jeton webhook de Notion expire, vous devrez créer un nouveau formulaire à partir de zéro car le jeton ne peut pas être recréé

Vous ne pouvez mapper les réponses de votre formulaire qu'à un tableau de base de données et non à d'autres types de bases de données comme les tableaux ou les calendriers

Prix de Typeform

Basique : 29$/mois

: 29$/mois Plus : 59 $/mois

: 59 $/mois Business : 99 $/mois

: 99 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

: 4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (800+ commentaires)

4. GitHub

via GitHub GitHub est l'une des plateformes de développement basées sur le cloud les plus utilisées au monde. Elle fournit aux équipes de développement et aux entreprises des solutions pour construire et expédier du code et assurer la maintenance de leur base de code.

L'intégration de votre compte Notion à GitHub peut permettre à vos équipes d'ingénieurs et de non-ingénieurs de collaborer facilement au développement de produits et de créer des tâches pour les bugs et les problèmes.

L'intégration intégrée de Notion avec GitHub permet aux utilisateurs de Notion d'effectuer diverses tâches, telles que l'ajout d'un lien de demande de tirage (PR) à une tâche et la mise à jour du statut de la tâche dans Notion en fonction de la propriété PR.

GitHub meilleures fonctionnalités

Créez une base de code centrale pour votre produit et une source unique de vérité pour tous les développeurs

Faciliter la visualisation du code par les membres de l'équipe et leur permettre de donner leur avis, car les liens GitHub affichent automatiquement un aperçu du code dans Notion

Créer une synchronisation en temps réel entre les propriétés GitHub dans un référentiel et la base de données Notion pour assurer l'exactitude des données

Organiser les projets en ajoutant automatiquement un lien PR aux tâches que vous créez dans Notion

Limites de GitHub

Les débutants signalent une courbe d'apprentissage abrupte

Certains utilisateurs signalent qu'ils subissent des pannes fréquentes pendant les périodes de forte utilisation

Prix de GitHub

Free

Teams : 4,00 $/utilisateur par mois

: 4,00 $/utilisateur par mois Entreprise : 21,00 $/utilisateur par mois

G2 : 4.7/5 (2000+ commentaires)

: 4.7/5 (2000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (5500+ commentaires)

5. Asana

via Asana Asana est un outil web de gestion de projet et de collaboration conçu pour aider les équipes à organiser le travail, à gérer les projets et à suivre les tâches. Il fournit une plateforme centralisée où les équipes peuvent collaborer, communiquer et suivre la progression des projets.

Les équipes qui utilisent Asana comme leur logiciel de gestion de projet et Notion comme leur outil de documentation peuvent intégrer les deux pour assurer un flux de données rationalisé et créer un environnement de travail unifié. Les deux plateformes proposent des intégrations directes que vous pouvez utiliser pour effectuer des actions spécifiques.

Notion propose également un outil Asana Importer gratuit pour importer tous vos projets Asana vers Notion en tant que base de données.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Affichez le statut des tâches et des projets d'Asana dans Notion en les ajoutant en tant qu'aperçus de liens

Ajoutez vos pages Notion aux tâches Asana afin que tous les collaborateurs puissent accéder facilement aux documents

Créez une base de données avec tous les détails du projet en collant simplement le lien Asana de votre projet dans Notion

Limites d'Asana

Certains utilisateurs déclarent avoir du mal à mettre en œuvre Asana au sein de leur équipe, et les nouveaux utilisateurs sont confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Les modifications apportées dans Asana ne seront pas mises à jour dans Notion en temps réel. Vous devrez synchroniser les données manuellement pour mettre à jour les modifications

Prix d'Asana

Personnel : Free

: Free Starter : 13.49 USD/utilisateur par mois

: 13.49 USD/utilisateur par mois Avancé : 30.49 USD/utilisateur par mois

: 30.49 USD/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise+: Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (9600+ commentaires)

: 4.3/5 (9600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (12300+ commentaires)

6. Slack

via Slack Le fait de disposer d'une plateforme de messagerie intégrée à Notion facilite la communication. Vous pouvez utiliser Slack, de Salesforce, comme plateforme de messagerie d'équipe pour une meilleure communication et collaboration.

Elle fournit des canaux et des fils pour les discussions de groupe, une messagerie directe pour les communications individuelles et des réunions quotidiennes pour les communications audio et vidéo.

Par intégrer Slack avec Notion , vous pouvez simultanément réduire le travail occupé et tenir votre équipe informée. Les membres de l'équipe peuvent communiquer en temps réel dans Slack tout en accédant à la documentation détaillée et aux fonctionnalités de gestion des tâches dans Notion.

Slack meilleures fonctionnalités

Notifier les coéquipiers sur Slack lorsqu'ils sont étiquetés dans un document Notion, lorsqu'une page est mise à jour ou lorsqu'une nouvelle entrée est ajoutée à une base de données

Ajouter des messages Slack à Notion en tant que tâches, entrées de base de données ou même nouvelles pages

Répondre aux commentaires et mettre à jour les permissions de partage pour les documents de Notion depuis votre console Slack

Ajouter un lien de message Slack à Notion pour générer un aperçu et obtenir la mise à jour de la discussion en temps réel

Limites de Slack

Les flux de travail et l'automatisation ne sont pas disponibles dans le forfait gratuit

Peut s'avérer coûteux pour les grandes équipes

Prix de Slack

Gratuit

Pro : 8,75 $/utilisateur par mois

: 8,75 $/utilisateur par mois Business + : 15$/utilisateur par mois

+ : 15$/utilisateur par mois Enterprise Grid : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (32 000+ commentaires)

: 4.5/5 (32 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (23 000+ commentaires)

7. Webex

via Webex Webex de Cisco est une plate-forme de vidéoconférence populaire qui facilite la communication virtuelle et la collaboration entre les organisations et les équipes.

L'intégration de ses solutions de réunion, de messagerie et de webinaire à Notion peut promouvoir le partage des connaissances et la transparence au sein de votre équipe.

Notion est également doté de raccourcis tels que @notion track et @notion share pour effectuer des actions rapides telles que l'obtention d'une liste des mises à jour récentes d'une base de données Notion ou le partage d'un document avec d'autres personnes.

Pour les réunions Webex, vous pouvez utiliser un outil tiers tel que Zapier ou ses alternatives pour l'intégrer à l'API de Notion.

Webex meilleures fonctionnalités

Mettez en place un flux de travail automatisé pour créer une nouvelle page Notion pour chaque nouvelle réunion

Ajoutez le robot Notion à votre environnement de travail Webex et utilisez-le pour effectuer des tâches telles que le partage de documents

Gagnez du temps grâce aux raccourcis spécifiques à Notion

Limites de Webex

Il n'existe pas d'intégration directe entre Webex Meeting et Notion

Même sur les services tiers, Webex ne propose qu'un seul déclencheur et aucune action

Prix de Webex

Free

Webex Meet : 14,50 $/utilisateur par mois

: 14,50 $/utilisateur par mois Webex Suite : 25 $/utilisateur par mois

: 25 $/utilisateur par mois Webex Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (22 700+ commentaires)

: 4.3/5 (22 700+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (6800+ commentaires)

8. Paperform

via Forme de papier Paperform est un générateur de formulaires en ligne qui aide les petites entreprises à créer des formulaires, à réaliser des sondages et à concevoir des quiz. Il fournit également l'une des intégrations les plus complètes et les plus robustes avec Notion.

Vous pouvez synchroniser les entrées d'un formulaire avec une base de données Notion, créer un nouveau formulaire à partir des propriétés d'une base de données Notion existante et même concevoir des formulaires qui ressemblent à l'interface Notion.

Paperform offre une grande flexibilité : vous pouvez décider quelles pages d'un environnement de travail Notion doivent être intégrées à Paperform et créer des intégrations privées.

Meilleures fonctionnalités de Paperform

Collecter des paiements par le biais de formulaires, car Paperform s'intègre aux passerelles de paiement les plus courantes

Ajouter les envois de formulaires à Notion sous forme d'entrées de base de données pour assurer le suivi des envois en temps réel

Ajoutez des formulaires aux documents et pages de Notion et demandez aux personnes interrogées de soumettre des entrées

Utilisez la police "inter" pour les formulaires qui seront intégrés dans Notion afin qu'elle soit similaire à la police des pages de Notion

Limites des formulaires papier

Paperform n'enregistre pas les envois partiels de formulaires

Peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises qui débutent

Prix de Paperform

Les essentiels : 29 $/mois

: 29 $/mois Pro : 59 $/mois

: 59 $/mois Business : 199$/mois

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (90+ commentaires)

9. Google Drive

via Google Drive Google Drive est un service de stockage cloud de Google qui permet de stocker des fichiers dans le cloud, de les synchroniser entre les appareils et de les partager avec d'autres personnes.

L'intégration de Notion à Google Drive vous permet d'apporter vos Google Docs, Slides et Sheets directement dans votre espace de travail Notion. Cela crée un espace unifié pour toutes vos informations et permet à votre équipe d'accéder et de collaborer facilement sur les documents.

Vous pouvez utiliser des services tiers tels que Zapier ou Integromat pour exécuter des flux de travail complexes, comme l'exportation et le téléchargement de nouveaux documents Notion vers Google Drive.

Les meilleures fonctionnalités de Google Drive

Créez des arbres de liens, des bases de données ou des pages dans Notion qui font référence à vos fichiers Google Drive, ce qui permet à votre équipe d'organiser et de trouver facilement des documents

Suivez facilement les projets en liant les documents pertinents à des tâches ou des projets spécifiques dans Notion

Limites de Google Drive

L'intégration directe de Notion avec Google Drive est assez limitée, et vous devrez peut-être utiliser un service tiers pour une automatisation plus avancée

A une limite de taille de fichier que vous pouvez télécharger par jour

Prix de Google Drive

Business Starter : 6 $/utilisateur par mois

: 6 $/utilisateur par mois Business Standard : 12 $/utilisateur par mois

: 12 $/utilisateur par mois Business Plus : 18 $/utilisateur par mois

: 18 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : 4.8/5 (27300+ avis)

10. Figma

via Figma Figma (racheté par Adobe) est un outil de conception et de prototypage basé sur le cloud qui facilite le travail collaboratif sur les projets de conception d'interface utilisateur (UI) et d'expérience utilisateur (UX).

Il est largement utilisé par les concepteurs, les équipes de produits et les développeurs pour créer des prototypes et des idées de solutions numériques et les modifier de manière collaborative.

Par intégrer Figma avec Notion vous pouvez améliorer la collaboration entre les concepteurs, les managers d'équipe, les ingénieurs et les spécialistes du marketing en leur permettant à tous (même ceux qui n'ont pas de compte Figma) de donner leur avis sur la conception.

Figma meilleures fonctionnalités

Ajoutez un lien Figma à un document Notion pour obtenir un aperçu en direct de la conception dans le document, ce qui permet à tous les membres de l'équipe d'examiner facilement la conception

Lier les fichiers Figma à des tâches liées afin que l'équipe puisse consulter les éléments de conception associés à chaque tâche et y collaborer

Créer des liens ou des embeds pour faciliter l'accès à vos fichiers de conception et à vos prototypes directement à partir de votre espace de travail Notion

Limites de Figma

Les liens Figma ne sont accessibles qu'à partir d'un navigateur et non de l'application bureau

Des utilisateurs ont rapporté des décalages lors du travail avec des fichiers de conception volumineux ou des planches à dessin multiples

Prix de Figma

Débutant : Free

: Free Professionnel : 12$/mois (facturé annuellement)

: 12$/mois (facturé annuellement) Organisation : 45$/mois (facturé annuellement)

: 45$/mois (facturé annuellement) Entreprise : 75 $/mois (facturation annuelle)

G2 : 4.7/5 (1030+ commentaires)

: 4.7/5 (1030+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (700+ avis)

Autres outils d'intégration de la gestion de projet

Bien que nous ayons exploré certaines des meilleures intégrations de Notion dans la section précédente, il en existe beaucoup d'autres logiciel de gestion des tâches qui, lorsqu'ils sont intégrés à Notion, peuvent simplifier la gestion de projet, les efforts de collaboration et l'efficacité opérationnelle globale de votre organisation.

D'autres intégrations de gestion des tâches avec Notion peuvent améliorer le compte rendu et la transparence de l'équipe, en fournissant à tous les membres de l'équipe un aperçu des statuts et des contributions individuelles.

L'un de ces outils est ClickUp !

ClickUp !

ClickUp est une application d'espace de travail tout-en-un dotée de diverses fonctionnalités, notamment la gestion de projets, la communication d'équipe et la gestion de documents.

Notion propose une option de base de " prévisualisation des liens " pour ajouter vos tâches et projets ClickUp aux documents Notion. Pour des flux de travail plus avancés, utilisez un service tiers comme Zapier pour activer un flux de données bidirectionnel entre ClickUp et Notion.

Par exemple, en utilisant Zapier, vous pouvez ajouter chaque nouvelle entrée d'élément de base de données en tant que checklist dans ClickUp ou créer de nouvelles pages Notion pour chaque nouvel élément, évènement ou tâche créé dans ClickUp.

Bien que ClickUp soit une bonne option d'intégration, c'est aussi une option d'intégration de la base de données une excellente alternative à Notion . ClickUp fournit un outil de documents complet et des solutions avancées de gestion de projet et de collaboration.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 simplifie les sous-pages des documents /$$img/

affichez rapidement toutes vos sous-pages et relations connectées sur ClickUp Docs pour rester organisé et garder le travail en connexion_

Comme Notion, Documents ClickUp permet également aux équipes de créer de beaux documents et wikis, de collaborer sur ceux-ci, de mettre en place des flux de travail automatisés pour lier les documents aux projets, et plus encore.

ClickUp propose également des fonctions supplémentaires (et avancées) telles que Tableaux blancs ClickUp et des cartes mentales pour encourager le brainstorming, ainsi que des fonctionnalités de collaboration avancées telles que des clips vidéo et des consoles de discussion, le tout au sein de l'environnement de travail ClickUp.

Avec des fonctionnalités telles que des invitations prédéfinies pour divers cas d'utilisation et un accès mobile, ClickUp IA est également une alternative intéressante à Notion IA .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-109.png ClickUp Recherche universelle /$$img/

rendez toutes les informations instantanément accessibles grâce à ClickUp Universal Search_ La Recherche Universelle de ClickUp est une autre fonctionnalité qui la distingue. Elle vous permet de rechercher et de trouver des informations dans toutes les applications intégrées à ClickUp à partir de ClickUp.

Cela permet de briser les silos d'information et de garantir un accès facile aux fichiers pour tous les membres de votre équipe. Elle vous permet également d'obtenir des résultats de recherche personnalisés.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez un environnement de travail numérique central pour gérer tous les aspects de votre travail à partir d'une seule fenêtre

Travaillez plus intelligemment grâce à l'IA de ClickUp qui résume le contenu, modifie les documents et effectue des actions rapides

Encouragez la communication d'équipe en temps réel et asynchrone avec des outils tels que le chat, les tableaux blancs, les cartes mentales, etc

Utilisez les fonctionnalités de gestion de projet et les modèles intégrés de ClickUp pour suivre la progression du projet, mesurer vos objectifs, et faire bien plus encore

Les limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que dans les forfaits payants

La courbe d'apprentissage est abrupte

Prix ClickUp

Free Forever : **Gratuit pour toujours

: **Gratuit pour toujours Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (9 100+ commentaires)

: 4.7/5 (9 100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 900+ commentaires)

Mon travail est plus rapide et plus intelligent avec ClickUp

Vous avez vu combien d'intégrations utiles de Notion sont disponibles pour faciliter votre travail. À faire, l'une d'entre elles vous semble-t-elle plus facile que ClickUp ?

Contrairement à Notion, où vous devez créer votre système de gestion de projet, vos outils de suivi des objectifs ou vos bases de données à partir de zéro, ClickUp est livré avec des solutions intégrées (et des outils de gestion de projet) 1000+ modèles ) qui permettent de démarrer et de maintenir l'élan sans effort.

Les fonctionnalités de ClickUp, comme les Espaces équipes, les Tableaux blancs et les consoles de discussion, peuvent vous aider à simplifier vos opérations et à améliorer la collaboration au sein de l'équipe .

Curieux de voir si ClickUp peut être votre alternative à Notion ? S'inscrire gratuitement et découvrez comment ClickUp peut vous aider à améliorer la collaboration et la productivité de votre équipe.