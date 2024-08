10 meilleures intégrations Figma pour améliorer votre flux de travail de conception en 2024

Vous souhaitez rationaliser vos processus créatifs et éviter de jongler avec plusieurs outils de conception ? Nous avons ce qu'il vous faut. Il existe une foule d'intégrations d'applications Figma qui vous faciliteront la tâche. De outils de conception web à collaboration au sein de l'équipe ces intégrations Figma valent la peine d'être vérifiées.

Nous avons les dix meilleures intégrations d'applications Figma qui révolutionneront votre flux de travail de conception, le rendant plus efficace que jamais.

Êtes-vous prêt à intégrer Figma à d'autres outils de votre flux de travail pour débloquer tout votre potentiel de conception ? C'est parti ! 📝

Que faut-il rechercher dans les intégrations Figma ?

Figma est l'une des applications web de design les plus visitées sur internet, avec plus de.. 4 millions d'utilisateurs dans le monde et 101 millions d'affichages par mois. Mais tout se résume à choisir les bonnes intégrations Figma pour votre équipe.

Recherchez la compatibilité avec vos outils existants, la facilité d'utilisation et la capacité d'améliorer votre travailflux de travail de conception* Une intégration idéale doit fusionner sans effort avec l'application Figma, en ajoutant des fonctions sans perturber votre flux de travail actuel

Choisissez des outils qui apportent de l'efficacité, favorisent la collaboration et fournissent.. des fonctionnalités uniques adaptés à la résolution des problèmes de conception spécifiques auxquels votre équipe est confrontée

Sur ce, passons aux meilleures intégrations Figma que vous pouvez envisager. ▶️

Les 10 meilleures intégrations Figma à utiliser en 2024

Utilisez ClickUp pour gérer efficacement vos projets avec plus de 15 affichages, des modèles préconçus et de nombreuses fonctionnalités de collaboration. Intégration de Figma avec ClickUp réunit deux outils puissants, fournissant aux équipes de conception et de gestion de projet le coup de pouce dont elles ont tant besoin pour collaborer. Les équipes de conception disposent ainsi d'un environnement complet pour le suivi de la progression, le retour d'information et la gestion des tâches en un seul endroit !

Intégration ClickUp x Figma élimine le fossé entre les concepteurs et l'équipe de gestion du projet. L'intégration permet des co-conceptions faciles, une communication rapide et de nombreuses fonctionnalités intégrées comme la possibilité de zoomer et de faire défiler les modifications.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp:

Travail sur les fichiers Figma directement sur ClickUp en utilisant le fichiercollaboration en temps réelclickup est un outil de collaboration en temps réel qui facilite la communication entre les concepteurs

Transformez facilement les éléments de conception en tâches exploitables. (VoirTâches ClickUp pour rationaliser d'autres flux de travail)

Travaillez directement sur la version la plus récente du design puisque ClickUp maintient l'historique des versions. Dites adieu aux fichiers obsolètes

Combler le fossé entre la conception et la gestion de projet puisque l'intégration de Figma avec ClickUp prend en charge les différents aspects d'un projet

Bénéficiez deLe logiciel de gestion de projet de ClickUp l'intégration avec une pléthore d'autres applications dans le monde de la conception et de la productivité

ClickUp est votre hub visuel centralisé pour transformer de manière collaborative les idées de l'équipe en actions coordonnées

Limites de ClickUp :

Un grand nombre de fonctionnalités signifie qu'il peut y avoir une courbe d'apprentissage abrupte

L'intégration est en ligne la collaboration hors ligne n'est donc pas encore disponible

Prix ClickUp :

Utilisation personnelle: Freever pour toujours

Freever pour toujours Forfait Unlimited pour les petites équipes: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Forfait Business pour les équipes de taille moyenne: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Forfait Enterprise pour les équipes de taille moyenne : 12 $/mois par utilisateurLes équipes commerciales de ClickUp* ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques :

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (3900+ avis)

Astuce : Vérifiez les autres sites de l'Union européenne Intégrations ClickUp qui feront exploser votre productivité. Nous avons également dressé la liste des 16 meilleures intégrations qui vous faciliteront la vie au travail.

2. L'environnement de travail de Google

via Figma environnement de travail de Google Intégrez Figma aux environnements de travail de Google pour rationaliser votre processus de conception et de collaboration. Toutes les applications Google assistent les intégrations.

Partagez des conceptions lors de réunions à l'aide de Google Meet ou déposez des commentaires sur Google Docs, mais intégrez également des fichiers de conception dans Google Agenda pour aider les coéquipiers à se préparer à une réunion avec les bonnes ressources.

Cette combinaison puissante est bénéfique pour la conception, le développement de produits les équipes d'exploitation informatique ou de marketing.

Les meilleures fonctionnalités :

Collaborez facilement avec votre équipe de conception puisque vous travaillez avec des conceptions Figma dans l'environnement de travail Google

Intégrez les fichiers Figma directement dans toutes les applications de l'environnement de travail Google, y compris Google Docs, Sheets et Slides

Voir toutes les mises à jour des fichiers Figma dans l'environnement de travail Google en temps réel, sans changer de plateforme

Limites :

Selon les utilisateurs, il n'est pas possible de modifier les cours à partir de l'environnement de travail Google ; il faut passer à Figma

La gestion des permissions d'accès aux fichiers est complexe si vous avez une équipe nombreuse

Prix de l'environnement de travail Google :

Business Starter: 6 $ par utilisateur et par mois

6 $ par utilisateur et par mois Business Standard: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Business Plus: 18 $ par utilisateur et par mois

18 $ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise: Vous devez contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Google environnements de travail évaluations et commentaires :

G2: 4.6/5 (40,000+ reviews)

4.6/5 (40,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (15 000+ avis)

3. Confluence et Figma

via Figma x Confluence Figma pour Confluence combine les outils de collaboration conception graphique de Figma avec les fonctionnalités de documentation et de travail en équipe de la plateforme Confluence d'Atlassian.

La fonctionnalité Smart Link assiste un affichage entièrement intégré qui donne l'impression d'une page continue. Vous n'avez jamais à quitter votre flux de travail pour apporter des modifications.

L'intégration Confluence X Figma est un choix judicieux pour les équipes de conception créative qui travaillent avec le service marketing et pour les créateurs de contenu qui travaillent en interne ou en freelance.

Meilleures fonctionnalités :

Incorporer des designs Figma directement dans les pages de Confluence

Mon travail avec plusieurs membres de l'équipe sur un projet de conception simultanément sur les pages de Confluence

Exploitez les mêmes capacités de contrôle de version de Confluence que celles de Figma, de sorte que vous n'avez pas besoin de passer d'une plate-forme à l'autre pour les modifications en cours

Gérer les paramètres de permission de Confluence qui s'appliquent également aux designs Figma intégrés afin que seuls les utilisateurs autorisés affichent et modifient les fichiers de design

Limitations:

Certains utilisateurs suggèrent que certaines des fonctionnalités de Figma ne sont pas encore disponibles sur les pages de Confluence

Les deux services sont facturés séparément, ce qui signifie quepourrait augmenter les coûts pour les petites entreprises, en fonction de l'utilisation qui en est faite. Les frais mensuels peuvent atteindre plus de 100 $

Tarification de Confluence :

Free: 0 $ par utilisateur et par mois

0 $ par utilisateur et par mois Standard: 6,05 $ par utilisateur et par mois

6,05 $ par utilisateur et par mois Premium: 11,55 $ par utilisateur et par mois

11,55 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Facturation annuelle ; contacter l'équipe commerciale d'Atlassian

Confluence évaluations et commentaires :

G2: 4.1/5 (3,600+ reviews)

4.1/5 (3,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

4. Notion et Figma

via Intégration de la Notion Figma Intégrez Figma à Notion, pour incorporer les designs, cadres et prototypes Figma directement dans vos pages Notion. Cette intégration permet aux équipes de consolider les actifs de conception et de les intégrer dans les pages de Notion la documentation du projet au sein d'un environnement de travail cohérent.

Que vous soyez un concepteur de sites web que vous soyez designer web, graphiste, chef de projet ou développeur, cet environnement unifié simplifie l'accès au travail de conception essentiel.

Les meilleures fonctionnalités :

Incorporez des fichiers Figma, des cadres et des prototypes directement dans les pages de Notion

Collaborer en temps réel sur Notion - un jeu d'enfant pour les équipes très occupées

Mon travail se fait directement sur les conceptions les plus récentes intégrées à Figma dans Notion, puisque la version de Figma est maintenue

Bénéficier d'une collaboration entre les concepteurs, les développeurs et les autres membres de l'équipe, ce qui favorise une plus grande cohésionflux de travail* Présentez les prototypes interactifs de votre équipe créés dans Figma directement dans Notion

Limites :

Intégration de Figma avec Notion offre actuellement un accès en lecture seule

Les utilisateurs ont signalé que certaines fonctionnalités avancées de prototypage ne sont pas accessibles dans la conception intégrée sur Notion

Notion prix :

Free: 0$ par utilisateur et par mois

0$ par utilisateur et par mois Plus: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Business: 18$ par utilisateur et par mois

18$ par utilisateur et par mois Enterprise:Demandez une démonstration à l'équipe commerciale de Notion

Notion évaluations et commentaires :

G2: 4.7/5 (4,800+ reviews)

4.7/5 (4,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,900+ reviews)

Conseil de Pro: Si vous êtes un concepteur de sites Web, il est essentiel de bien concevoir votre site et de rester à la pointe du processus de développement de sites Web. Nous vous recommandons de consulter Le modèle de développement de site web de ClickUp pour venir à bout de vos tâches !

5. GitLab

via Figma x GitLab L'intégration de Figma avec GitLab est une solution de collaboration et de contrôle de version qui permet aux designers et aux développeurs de travailler ensemble sur des projets de conception au sein de la plateforme GitLab de manière transparente.

Cette intégration établit une connexion entre les pipelines GitLab et les évènements CI/CD avec des tâches permettant de suivre la progression en temps réel. Elle garantit que les gestionnaires de projet reçoivent des mises à jour immédiates sur les modifications de code, les statuts de construction actuels et la progression des déploiements.

Meilleures fonctionnalités :

Travaillez sur le même fichier de conception simultanément avec les autres membres de votre équipe puisque l'intégration de Figma avec GitLab permet une collaboration en temps réel

Suivez les modifications dans les fichiers de conception, ce qui signifie que vous pourrez afficher l'historique des versions et apporter des modifications comme vous le souhaitez

Magasin les ressources de conception tels que les fichiers Figma et les composants de conception directement dans les référentiels GitLab

Générer des spécifications de conception et des actifs directement à partir de Figma, auxquels les développeurs accèdent dans GitLab

Associer les tâches de conception aux tâches de développement - grâce au système de suivi des problèmes de GitLab que vous liez aux conceptions Figma

Limites :

Les utilisateurs estiment que l'intégration de Figma et de GitLab manque de certaines fonctionnalités avancées de collaboration en matière de conception

Les personnes qui ne connaissent pas Figma ou GitLab devront apprendre à utiliser l'intégration

GitLab prix :

Free: 0 $ par utilisateur et par mois

0 $ par utilisateur et par mois Premium: 29 $ par utilisateur et par mois

29 $ par utilisateur et par mois Ultimate: 99 $ par utilisateur et par mois

GitLab évaluations et commentaires :

G2: 4.5/5 (700+ commentaires)

4.5/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,000+ avis)

6. Dropbox et Figma

via Figma x Dropbox Figma pour Dropbox est conçu pour faciliter un flux de travail de conception plus fluide pour les équipes créatives. Connectez vos comptes Figma directement à Dropbox et gérez-y tous les fichiers.

L'intégration a le contrôle des versions et la collaboration dans l'environnement Figma. Les conceptions se mettent à jour automatiquement, comme un canevas en direct, ce qui simplifie la communication.

Accédez facilement à vos fichiers de conception stockés dans Dropbox et organisez-les grâce à cette intégration, et faites-en un hub central pour tous vos actifs de conception.

Meilleures fonctionnalités :

Modifiez et commentez les fichiers de conception simultanément avec votre équipe en utilisant les fonctionnalités de collaboration en temps réel de Figma intégrées à Dropbox

Accédez aux versions précédentes des fichiers stockés dans Dropbox

Simplifiez la gestion des actifs et des tâches en vous liant directement aux dossiers Dropbox, ce qui réduit la nécessité de dupliquer les fichiers ou d'importer manuellement les actifs

Profitez de la robustesse de Dropboxfonctionnalités de sécurité de Dropboxce qui signifie que vos fichiers de conception sont sécurisés

Utilisez l'accès Web Figma et Dropbox, ce qui facilite l'accès multiplateforme à partir de divers appareils et emplacements

Limitations :

Dropbox a des limites de taille de fichier sur ses forfaits Free et de base, donc..l'achat d'un abonnement premium augmente les coûts

L'intégration repose sur le stockage cloud de Dropbox et tout problème lié au service de Dropbox perturbe votre flux de travail de conception

Prix Dropbox :

Essentials: 22 $ par mois

22 $ par mois **Business : 24 $ par utilisateur et par mois

Business Plus: 32 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et critiques de Dropbox :

G2: 4.4/5 (20,000+ reviews)

4.4/5 (20,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (21 000+ commentaires)

7. Pendo et Figma

via PendoFigma pour Pendo est une intégration qui améliore l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité de l'application processus de conception de tout projet. Cette intégration permet d'incorporer des wireframes et des prototypes directement dans un guide Pendo.

L'intégration de Pendo avec Figma permet aux équipes de développement de produits de lier directement les commentaires des utilisateurs aux tâches, de visualiser les parcours des utilisateurs et de hiérarchiser les fonctionnalités en fonction des besoins réels des utilisateurs. Cette collaboration rationalise le développement, conduisant à un processus de développement de produits plus rapide et plus impactant.

Meilleures fonctionnalités :

Placez les prototypes de conception dans Pendo, où les utilisateurs sont plus susceptibles d'interagir avec eux et de stimuler les taux de réponse

Utiliser les données d'utilisation et de comportement de Pendo ; cette intégration permet de mieux cibler les guides où les retours sont significatifs et spécifiques

Intégrer n'importe quel type de fichier de conception ou de prototype Figma, quels que soient les paramètres de partage de liens du fichier dans Pendo

Limites :

La fonctionFigma n'est disponible que pour une utilisation avec Pendo Guidancece qui signifie qu'elle ne peut pas être utilisée avec d'autres aspects ou fonctions de Pendo

Une seule intégration Figma peut être ajoutéeà chaque guide Pendo Pendo prix :

Forfait Free

Forfait croissance pour une seule application web ou mobile : prix personnalisé

Forfait Portfolio pour une application web ou mobile illimitée : prix personnalisé

Pendo évaluations et commentaires :

G2: 4.4/5 (1,300+ reviews)

4.4/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (212+ avis)

8. Intégration du fabricant

via Figma x Maker Vous souhaitez intégrer des dessins Figma pour créer des pages Web dynamiques ? Maker vous permet de le faire ! Cet outil est idéal pour créer et personnaliser du contenu pour des pages d'atterrissage, des pages de produits ou des articles de blog. Dites bonjour à l'amélioration de l'engagement des utilisateurs et des taux de discussion !

En ajoutant un lien de fichier Figma à l'éditeur Maker, le moteur Figma-to-web intégré convertit automatiquement les conceptions en pages web qui sont entièrement réactives et modifiables dans la plateforme Maker.

Les meilleures fonctionnalités :

Convertissez les conceptions Figma en pages web entièrement modifiables et réactives en quelques minutes grâce à l'intégration de Maker

Modifiez les dispositions importées dans l'éditeur par glisser-déposer de Maker

Conserve les calques, les groupes et les éléments dans la même structure que dans le fichier Figma

Limites :

Les utilisateurs ont rapporté que le manque de couleurs globales rendait difficile la personnalisation des fichiers, ce qui avait un impact sur la flexibilité de la conception

Maker prix :

Contactez Maker pour connaître les tarifs

Maker évaluations et commentaires :

G2: 4.5/5 (32,000+ reviews)

4.5/5 (32,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23 000+ avis)

9. Asana et Figma

via Asana Intégrez Figma à Asana pour permettre aux équipes d'imaginer, de créer, de tester et d'expédier de meilleures conceptions tout en maintenant des tâches structurées dans Asana.

Le widget Asana dans Figma et FigJam vous permet de tirer Asana.. les projets et les tâches d'Asana dans le canevas pour la discussion et convertir les stickies en tâches Asana. Incorporez des conceptions Figma dans des projets Asana pour fournir des mises à jour en temps réel et réduire les frais généraux liés à la gestion des fichiers.

Meilleures fonctionnalités :

Incorporez des conceptions Figma dans des projets Asana et obtenez des mises à jour dans les fichiers de conception en temps réel reflétées à l'intérieur d'Asana

Modifiez les tâches Asana et affichez des informations détaillées dans Figma, ce qui permet de rationaliser les tâchesla gestion des tâches* Convertir sans effort les Stickies créés dans les fichiers Figma ou FigJam en tâches Asana, ce qui facilite la traduction des sessions de brainstorming en éléments exploitables

Limitations :

La courbe d'apprentissage est abrupte pour les personnes qui ne connaissent pas Asana ou Figma

Certains utilisateurs ont suggéré que l'intégration pourrait ne pas répondre aux exigences de flux de travail très spécifiques ou uniques de certaines équipes

Asana prix :

Basic: Free

Free Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Business: 24,99 $/mois par utilisateur

24,99 $/mois par utilisateur Enterprise: Contactez l'équipe commerciale d'Asana pour connaître les tarifs

Asana évaluations et commentaires :

G2: 4.3/5 (9,500+ reviews)

4.3/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 000+ avis)

10. Avocode et Figma

via Figma x Avocode Avocode, une puissante plateforme de design-to-code, simplifie la traduction des conceptions Figma en code, rationalisant la collaboration et garantissant un flux de travail plus efficace et performant.

Elle donne aux équipes les moyens de combler le fossé entre la conception et le développement, en leur facilitant la vie.

L'intégration d'Avocode avec Figma permet de réaliser des conceptions prêtes à être développées, ce qui permet aux concepteurs de faire ce qu'ils veulent tandis que les développeurs ont accès à des fichiers actualisés. Concevoir pour coder n'a jamais semblé aussi facile !

Meilleures fonctionnalités :

Exporter les designs Figma directement vers Avocode, où les développeurs pourront accéder aux actifs de design, générer des extraits de code et inspecter les éléments de design

Bénéficiez des capacités d'inspection de conception au pixel près d'Avocode pour les développeurs, telles que la mesure des distances, l'obtention des codes de couleur et l'examen des styles et des tailles de police

Accédez aux dernières modifications de conception dans Avocode à l'aide du contrôle de version d'Avocode - les concepteurs et les développeurs mettront à jour dans Figma

Exporter des extraits de code CSS, Swift, Android XML et autres directement depuis Avocode

Limitations :

Si votre flux de travail comprend l'utilisation d'autres outils que Figma, l'intégration avec Avocode offrira des fonctions limitées

Avocode peut avoir une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs, en particulier s'ils ne sont pas familiers avec les outils de transfert de conception et de génération de code

Avocode prix :

Contacter Avocode pour connaître les tarifs

Avocode évaluations et commentaires :

G2 : 4.1/5 (20+ avis)

Prêt à utiliser les meilleures intégrations Figma pour booster votre flux de travail ?

Voilà la liste des meilleures intégrations Figma pour que votre équipe de conception travaille en toute cohésion !

La clé est de comprendre vos besoins et d'intégrer de manière transparente ces outils dans votre flux de travail pour un voyage de conception plus efficace. Alors que vous considérez ces options, n'oubliez pas que la vraie magie se produit lorsque vous trouvez une solution unifiée qui simplifie plutôt que de compliquer. C'est là que ClickUp brille.

ClickUp n'est pas qu'une simple intégration, c'est un outil tout-en-un qui rationalise votre parcours de conception du début à la fin. Grâce à la collaboration en temps réel, au contrôle des versions et à la gestion de projet complète, ClickUp redéfinit ce qui est possible dans votre flux de travail de conception.

Alors, êtes-vous prêt à améliorer votre flux de travail de conception avec ClickUp ? faisons en sorte que votre voyage de conception soit productif et extraordinaire.