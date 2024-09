Modèles gratuits de calendriers de Notion : Les cinq meilleurs

L'utilisation de modèles de calendriers efficaces peut changer la donne.

Ils vous aident à suivre les échéances, les réunions et les évènements importants, vous assurant ainsi de ne pas manquer une miette de votre emploi du temps chargé. Avec le bon modèle, vous pouvez hiérarchiser les tâches et maintenir votre concentration sans vous sentir débordé.

Notion, une application polyvalente de prise de notes et de productivité, propose un intervalle de modèles personnalisables conçus pour rationaliser votre flux de travail.

Dans cet article de blog, nous allons explorer les cinq meilleurs modèles de calendrier Notion pour vos besoins de productivité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Calendrier Notionnel?

Un bon et simple modèle de calendrier Notion est personnalisable et convivial. Il possède les éléments suivants :

Mise en page organisée: Un bon modèle de Calendrier Notion a une disposition bien structurée et organisée, ce qui le rend facile à utiliser et à naviguer pour les débutants

Un bon modèle de Calendrier Notion a une disposition bien structurée et organisée, ce qui le rend facile à utiliser et à naviguer pour les débutants Options personnalisables: Il vous permet d'adapter les catégories, les étiquettes, les statuts et les couleurs pour répondre à vos besoins de planification et d'organisation

Fonctionnalités de suivi: Il comprend des fonctionnalités telles que des rappels d'échéances et des indicateurs de statut qui vous permettent de garder le contrôle de votre emploi du temps et de votre travail

Capacités d'intégration: Il s'intègre bien avec d'autres bases de données Notion, vous permettant de lier les tâches et les notes dans le Calendrier, améliorant ainsi l'efficacité de votre flux de travail

Fonctionnalité multiplateforme: Il fonctionne bien sur les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les ordinateurs, ce qui vous permet d'accéder à votre calendrier et de le mettre à jour quel que soit l'appareil que vous utilisez

Top 5 Free Notion Calendrier Templates (5 modèles de calendriers gratuits)

Voici les cinq meilleurs modèles de calendrier Notion gratuits pour vos besoins de planification, de programmation et de productivité :

1. Mon modèle de Calendrier par Notion

il s'agit d'un modèle de calendrier de Notion la nuit de l'amour Organisez votre temps efficacement et restez au courant de toutes vos validations avec le modèle Mon Calendrier de Notion.

Ce modèle comporte trois onglets de base de données :

Calendrier mensuel: Vous permet de planifier vos tâches quotidiennes et mensuelles

Nécessaire à planifier: Fournit une liste de toutes les choses que vous devez planifier

Fournit une liste de toutes les choses que vous devez planifier Toutes les activités: Affiche une liste complète de toutes les activités avec leurs échéances respectives

En fin de compte, ce modèle vous permet de planifier et de programmer des tâches, des rendez-vous, des réunions et des évènements.

Idéal pour : La gestion quotidienne et mensuelle des tâches, rendez-vous et évènements personnels et professionnels afin de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée

2. Modèle de Calendrier de contenu par Notion

il s'agit d'un modèle de calendrier de notion /%img/ la nuit de l'amour Planifiez et organisez votre stratégie de contenu et votre calendrier de publication avec le modèle de calendrier de contenu de Notion.

En tant que planificateur éditorial et calendrier marketing tout-en-un, ce modèle est doté de deux onglets de base de données connectés :

Campagnes: Fournit un aperçu des campagnes de marketing avec des détails tels que le nom de la campagne, le propriétaire, le statut, les dates, le niveau de priorité, le taux d'achèvement, etc.

Teams: Saisit des détails clés sur les éléments de contenu impliqués dans les campagnes, y compris leurs dates d'échéance, le type de contenu, les membres de l'équipe impliqués, etc.

Ce modèle vous aide à gérer les livrables dans le cadre de plusieurs campagnes marketing et à vous assurer que chaque publication s'aligne sur votre feuille de route en matière de contenu.

Idéal pour : Gérer la stratégie de contenu et les calendriers de publication dans le cadre de plusieurs campagnes marketing

3. Modèle de Calendrier pour les médias sociaux par Notion

il s'agit d'un modèle de calendrier pour les médias sociaux de Notion

le calendrier de la notion de média https://www.notion.so/templates/social-media-calendar la nuit de l'amour /%href/

Soyez à la hauteur de toutes vos exigences en matière de médias sociaux avec le modèle de Calendrier des médias sociaux de Notion.

Ce modèle présente quatre onglets différents :

Tous les posts: Liste tous les posts avec des détails tels que le nom, la date, la zone, la plateforme, le statut, etc.

Affichage calendrier: Planifie vos posts en fonction de leur date de publication

Visuels nécessaires: Fournit une liste de tous les messages qui nécessitent des visuels

Fournit une liste de tous les messages qui nécessitent des visuels **Affiche l'état d'avancement des posts (à faire, en cours et achevés) pour différentes plateformes de médias sociaux, notamment LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook

Ce modèle vous permet de voir votre progression d'un coup d'œil grâce à l'option

tableau de bord affiché dans Notion

. Vous devez sélectionner des catégories, par exemple par semaine, par plate-forme ou par zone, et appliquer des filtres et des colonnes, des barres et des diagrammes circulaires pour afficher les données souhaitées.

À la base, ce modèle vous aide à rester organisé et à progresser de manière stratégique dans le monde en constante évolution des médias sociaux.

Idéal pour:Planifier, suivre et gérer les publications sur les médias sociaux sur plusieurs plateformes afin de garantir des efforts organisés et stratégiques sur les médias sociaux

4. Modèle de Calendrier d'évènements par Notion

il s'agit d'un modèle de calendrier pour les événements la nuit de l'amour Centraliser l'information sur les évènements et rationaliser votre processus de communication sur les évènements avec le modèle de Calendrier d'évènements de Notion.

Ce modèle est doté de trois onglets :

Calendrier: Permet de programmer les évènements de l'entreprise, des hackathons de groupe aux sessions de bien-être hors site, sur un calendrier calendrier en ligne avec leurs dates de réalisation

Tous les évènements: Liste tous les évènements de l'entreprise avec des détails tels que le nom de l'évènement, la date, l'organisateur, le partenaire, l'emplacement, les étiquettes, le lien vers la page de l'évènement, etc.

Liste tous les évènements de l'entreprise avec des détails tels que le nom de l'évènement, la date, l'organisateur, le partenaire, l'emplacement, les étiquettes, le lien vers la page de l'évènement, etc. Étiquette: Affiche une vue Kanban des évènements de l'entreprise avec des étiquettes telles que meetup, learning, hackathon, etc.

Idéal pour : Centraliser et gérer les évènements de l'entreprise pour garder les employés informés et engagés

5. Modèle de Calendrier GTM par Notion

il s'agit d'un modèle de calendrier de Notion la nuit de l'amour Portez vos produits du concept au marché avec le modèle de calendrier GTM de Notion.

Ce modèle affiche trois fonctionnalités :

Échéancier: Affiche une liste de tous les produits de l'entreprise Échéancier de type diagramme de Gantt dans Notion pour les lancements de produits, vous aidant à surveiller la progression et à vous assurer que les produits sont lancés conformément aux dates de lancement décidées

Affichage du Calendrier: Permet de planifier et de suivre les tâches, les jalons et les dates de lancement des produits sur une base mensuelle

Permet de planifier et de suivre les tâches, les jalons et les dates de lancement des produits sur une base mensuelle Tous les évènements: Offre une vue Tableur de tous les calendriers de lancement de produits, avec les dates, les noms des membres impliqués, les liens vers les stratégies et les documents de lancement, ainsi que d'autres informations

Ce modèle aide les équipes interfonctionnelles à collaborer, à gérer les calendriers de lancement et à lancer des produits avec succès sur le marché.

Idéal pour : Coordonner les lancements de produits avec des échéanciers, des calendriers et un suivi détaillés pour assurer la réussite des mises sur le marché

Comment utiliser Notion pour la gestion de projet (Base de données, diagramme de Gantt, Échéancier, CRM)

Limites de l'utilisation de Notion pour les calendriers

À Notion offre des modèles personnalisables et robustes pour l'organisation des calendriers et la gestion des horaires, mais il fait ses limites.

En voici quelques-unes :

Fonctions avancées limitées: Notion n'offre pas de fonctionnalités avancées telles que des rappels d'évènements détaillés, le paramètre de modèles d'évènements récurrents, etc. Par conséquent, vous trouverez peut-être ses fonctionnalités quelque peu basiques par rapport à d'autres applications de calendrier

Notion n'offre pas de fonctionnalités avancées telles que des rappels d'évènements détaillés, le paramètre de modèles d'évènements récurrents, etc. Par conséquent, vous trouverez peut-être ses fonctionnalités quelque peu basiques par rapport à d'autres applications de calendrier Problèmes de synchronisation: Bien que Notion Workspace offre une intégration avec des calendriers externes tels que Google Agenda, il ne fait pas l'assistance d'une synchronisation bidirectionnelle en temps réel avec eux. Cela peut résulter en des divergences et des retards si vous utilisez plusieurs plateformes de calendrier pour gérer votre emploi du temps

Bien que Notion Workspace offre une intégration avec des calendriers externes tels que Google Agenda, il ne fait pas l'assistance d'une synchronisation bidirectionnelle en temps réel avec eux. Cela peut résulter en des divergences et des retards si vous utilisez plusieurs plateformes de calendrier pour gérer votre emploi du temps Système de notification limité : Le calendrier de Notion manque d'alertes personnalisables et est moins robuste que d'autres applications. Cela peut être un inconvénient lorsque vous avez besoin de garder une trace des échéances et des évènements importants

Le calendrier de Notion manque d'alertes personnalisables et est moins robuste que d'autres applications. Cela peut être un inconvénient lorsque vous avez besoin de garder une trace des échéances et des évènements importants Problèmes de performance : La programmation de nombreux évènements dans le calendrier de Notion peut entraîner des temps de chargement lents, ce qui a un impact sur votre efficacité. Cette performance léthargique le rend moins adapté à la gestion d'équipes importantes ou au traitement de quantités significatives d'informations

Alternatives aux modèles de calendrier de Notion

Bien que Notion offre des modèles de calendriers utiles, il peut s'avérer insuffisant pour certains utilisateurs qui ont besoin de performances plus rapides ou de fonctionnalités plus avancées .

Pour ceux qui recherchent une solution plus puissante, une application de productivité tout-en-un comme ClickUp se distingue par sa puissance alternative à Notion .

Par rapport à Notion, ClickUp offre des fonctions de calendrier améliorées, conçues pour répondre aux besoins de planification et de productivité des particuliers et des entreprises.

Jetons un coup d'œil aux fonctionnalités avancées des meilleurs modèles de calendrier proposés par ClickUp.

1. Modèle de calendrier ClickUp

Gérez toutes vos activités, y compris les tâches, les réunions et les évènements, avec le GÉRER TOUTES VOS ACTIVITÉS, Y COMPRIS LES TÂCHES, LES RÉUNIONS ET LES ÉVÉNEMENTS, AVEC LE MODÈLE DE CALENDRIER CLICKUP .

Personnalisable et facile à utiliser, ce modèle facilite la planification et vous aide à créer un calendrier quotidien, hebdomadaire et mensuel

calendrier pour la gestion de projets

et des activités.

Ce modèle vous permet également, à vous et à votre équipe, de :

Organiser les projets en tâches gérables

D'allouer et de gérer efficacement les ressources

Respecter les échéances

De garder une longueur d'avance sur les évènements à venir

Contrôler la progression et le flux de travail global

Idéal pour:Organiser et gérer efficacement les tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, les réunions, les projets et les évènements

2. Modèle de liste à faire pour le Calendrier ClickUp

Gardez une trace de vos tâches hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuelles avec le Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp .

Idéal pour les utilisateurs débutants et avancés, ce modèle vous aide à faire les choses terminées et à atteindre vos objectifs. Il vous permet de mieux gérer votre temps et de rester maître de votre travail en toute simplicité.

Ce modèle vous permet également de :

Planifier des tâches et les organiser en catégories

D'obtenir un aperçu rapide des détails de chaque tâche

Visualiser vos Objectifs et vos échéances

D'organiser les tâches en fonction de leur statut et de leur niveau de priorité

Contrôlez la progression de vos tâches

Idéal pour:Suivre et prioriser les tâches hebdomadaires et mensuelles pour atteindre les objectifs et respecter les délais

3. ClickUp Modèle de Calendrier Annuel

Planifiez, suivez et gérez vos objectifs annuels avec MODÈLE DE CALENDRIER ANNUEL DE CLICKUP .

Au début de chaque année, les entreprises se fixent des objectifs ambitieux à atteindre d'ici la fin de l'année. Mais avec les innombrables tâches et responsabilités qui réclament leur attention, il est facile pour les dirigeants et les employés de perdre de vue ces objets. C'est pourquoi il devient important d'utiliser des outils qui vous aident à garder une trace de tout.

Ce modèle vous aide :

De forfaiter et d'organiser les tâches pour l'ensemble de l'année

Assigner des tâches aux membres de l'équipe

Suivre les objectifs et les jalons des initiatives et des projets de l'équipe

Clarifier ce qui a été Terminé et ce qui reste à faire

Suivre la progression de chaque tâche et projet important

Idéal pour:Suivre et gérer les objectifs annuels, les tâches, les projets et les jalons afin de s'assurer que les objets annuels sont atteints

4. ClickUp Modèle de Calendrier Hebdomadaire

Visualisez et organisez efficacement vos tâches hebdomadaires avec le Modèle de Calendrier hebdomadaire ClickUp .

Ce modèle vous aide à gérer les tâches liées au travail ainsi que les validations personnelles et familiales, à l'instar de

applications de calendrier familial

.

Il vous permet également de :

Identifier et ajuster les conflits de planification et les chevauchements

De suivre et d'examiner la progression de chaque tâche

Achevé les tâches avant leurs échéances respectives

Idéal pour:Organiser et gérer les tâches hebdomadaires personnelles et liées au travail et gérer efficacement les conflits d'horaires

5. Modèle de calendrier d'affichage ClickUp

Élaborez des forfaits marketing efficaces et gardez une trace de votre calendrier de publication sur les médias sociaux avec le modèle Modèle de calendrier de publication ClickUp .

Ce modèle vous aide à forfaiter, publier et suivre la progression de votre contenu sur différents canaux de médias sociaux.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Élaborer une stratégie pour votre calendrier de publication de contenu

Rationaliser la création, la modification en cours et le processus d'approbation des posts

Suivre les délais de publication du contenu

Classer les posts par types de contenu, tels que les articles de blog, le contenu de site web, les vidéos, etc.

Organisez votre contenu par thème et par canal

Identifier les opportunités d'optimisation du contenu

Idéal pour : Planifier et gérer les posts sur les médias sociaux, suivre les échéances de contenu et optimiser les stratégies de publication

6. ClickUp Modèle de Calendrier éditorial

Gardez une trace de toutes vos tâches éditoriales en utilisant Le modèle de calendrier éditorial de ClickUp .

Ce modèle vous aide à gérer votre calendrier de contenu éditorial et à atteindre vos objectifs de publication. Il vous aide à planifier et à organiser votre contenu grâce aux catégories suivantes du calendrier :

Nom du contenu

Date de publication

Canal

Type de contenu (par exemple, mise à jour de l'entreprise, témoignage d'un client, article sponsorisé, etc.)

Type de révision (majeure ou mineure)

Étape de la commercialisation (nouvelle version, copie, conception, relecture, approbation du client et publication)

Idéal pour:Planifier et suivre les tâches éditoriales par date de publication, type de contenu et étape de commercialisation

7. Modèle de calendrier ClickUp pour le PTO

Maintenez facilement un registre des congés payés pris par votre équipe avec Le modèle de calendrier ClickUp pour les congés payés .

Ce modèle vous aide à gérer et à suivre les congés, les vacances et les jours fériés pris par les membres de votre équipe.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Calculer le nombre exact d'heures et de jours pris en congé

Organiser les demandes de congés en fonction de statuts tels que En cours d'examen, Approuvé, Refusé, etc.

Obtenir des informations sur la disponibilité du personnel

Identifier les lacunes actuelles et futures en matière de personnel

Prévoir les besoins en personnel

Réduire le risque de conflits d'horaires

Idéal pour : le suivi des congés payés des membres de l'équipe et la gestion de la disponibilité du personnel

8. Modèle de calendrier de contenu ClickUp*

Gardez le cap sur vos objectifs de génération de contenu avec Le modèle de calendrier de contenu de ClickUp .

Ce modèle

modèle de calendrier de contenu

rationalise votre flux de travail sur le contenu et garantit la livraison et la publication du contenu en temps voulu. Il vous aide également à

organiser votre Calendrier

avec des catégories, telles que :

Semaine

Nom de la tâche

Statut (tel que Briefing, Rédaction, Relecture, Achevé et Publication)

Pilier du contenu (tel que Monday Updates, Tuesday How-to Tutorial, Quick Tips Wednesday, Happy Thursday, $$$a Friday, Testimonial Saturday, et Sunday Blog)

Étape d'approbation par le client (en attente, à réviser, approuvé, etc.)

Date de publication

Fichiers associés

Valeur

Notes

Idéal pour:La planification et l'organisation des calendriers de contenu et la réunion des objectifs de génération et de publication de contenu

💡 Pro Tip: Accélérez la génération de contenu et atteignez rapidement vos objectifs de publication grâce à

ClickUp Brain

. Il vous suffit de fournir des invitations, et cet outil alimenté par l'IA générera un contenu sur mesure avec le bon ton et le bon langage sur le sujet ou le thème souhaité.

9. ClickUp Modèle de planning quotidien

Gérez vos tâches quotidiennes et optimisez votre temps en utilisant Modèle de planificateur quotidien de ClickUp .

Ce modèle améliore à la fois la productivité et l'organisation et vous aide à tirer le meilleur parti de votre journée.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classer vos tâches en catégories telles que travail, personnel et objectifs

Achever et regrouper les tâches en fonction de leur statut (à faire, achevé, etc.)

Hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence

Idéal pour : Organiser et hiérarchiser les tâches quotidiennes, définir des objectifs et suivre la progression pour une gestion efficace du temps

10. Modèle d'horaire pour l'équipe ClickUp

Créer un horaire de travail efficace et équilibré pour les équipes avec Le modèle d'horaire d'équipe de ClickUp .

Ce modèle vous permet de préciser qui est responsable de quoi et de réduire la confusion et les erreurs de communication entre les membres de l'équipe. Il permet de s'assurer que les membres de l'équipe sont sur la même page et travaillent pour atteindre un objectif.

Ce modèle vous aide à :

Visualiser et forfaiter les charges de travail de votre équipe

Assigner des tâches aux équipes au niveau du groupe

Assigner des tâches aux membres d'une équipe au niveau individuel

De paramétrer les échéances pour chaque équipe

Effectuer des ajustements en cas de chevauchement des plannings ou de surcharge de travail

Charge de travail: Créer des emplois du temps équilibrés et clairs pour les équipes, assigner des tâches aux équipes et gérer la distribution de la charge de travail et les délais

Organisez votre emploi du temps et gardez le contrôle de votre travail avec ClickUp

Les modèles de calendriers jouent un rôle important dans votre vie personnelle et professionnelle. Ils vous aident à organiser votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel, à rester concentré sur votre travail et à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

À Notion, les modèles de calendrier sont bien structurés, personnalisables et conviviaux, mais ils font face à certaines limites. C'est là que des plateformes plus avancées comme ClickUp se distinguent. ClickUp fournit un intervalle d'outils, allant des calendriers avancés et hautement personnalisables à la gestion de l'agenda

modèles de gestion du temps

aux capacités d'automatisation et d'IA pour faire de la planification, de l'organisation et de la gestion du calendrier un jeu d'enfant.