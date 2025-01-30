7 Meilleurs logiciels gratuits de planification d'évènements (outils de gestion d'évènements) 2025

Soyons honnêtes :

Le forfait évènement est difficile

Il y a le forfait, la billetterie, le choix des places, l'engagement des participants à l'évènement, et bien d'autres choses encore. En tant qu'organisateur d'évènements, gérer tout cela peut donner l'impression d'essayer d'empêcher votre chien de mâcher vos chaussures. C'est impossible !

Cependant, un logiciel de gestion d'évènements de qualité peut vraiment rationaliser les choses pour vous. Dans cet article, nous allons voir comment les logiciels de gestion d'évènements gratuits peuvent vous aider à organiser vos évènements en douceur.

Commençons cet évènement !

Avant d'aborder notre liste d'outils de planification d'évènements, vous devez savoir ce que vous recherchez dans un outil ou une solution logicielle de gestion d'évènements.

En savoir plus.. la gestion de projet d'évènement ici .

Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour faire le bon choix :

À ce logiciel d'événement gratuit vous permet-il de collaborer avec plusieurs parties prenantes de l'événement, telles que les participants, les sponsors et les vendeurs ?

La technologie de l'évènement est-elle adaptée à un évènement en personne ou à un évènement de type "conférence" ? un évènement virtuel ou les deux ?

À l'outil de planification d'évènement doit-il être doté d'outils de marketing intégrés pour vous aider, vous ou votre exposant, à attirer plus de visiteurs ?

Le forfait est-il facile à utiliser pour tous les niveaux d'organisateurs d'évènements ?

À fait le logiciel vous permet de suivre votre progression et vos réalisations ?

L'application fait-elle assistance aux intégrations de médias sociaux ou à d'autres formulaires de marketing sur les médias sociaux ?

Et surtout, s'agit-il d'un outil de gestion d'événements tout-en-un qui peut regrouper vos informations liées à l'événement sous un même toit ?

Prenez une minute et réfléchissez bien. 🤔

Cela vous aidera à trouver l'outil qui convient le mieux.

Celui qui possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et rien d'autre.

vous avez vos réponses ?

D'accord, alors vérifions quelques logiciels de gestion d'évènements et de planification d'évènements.

Top 7 des logiciels de gestion d'évènements gratuits

Voici les sept meilleurs logiciels de gestion d'évènements gratuits que vous pouvez mettre la main sur aujourd'hui :

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image5-1-1400x667.png appareils ClickUp /$$$img/

En premier lieu, ClickUp, l'un des plus grands fournisseurs de services d'information au monde la plus évaluée au monde logiciel de gestion de projet.

Avec ClickUp, vous pouvez rationaliser tous vos processus de planification d'évènements et de gestion des participants. gratuitement !

Les fonctionnalités clés de ClickUp

A. Planifiez des évènements et des tâches avec Afficher le calendrier Avoir deux "plus-ones" pour un mariage pourrait donner lieu à un épisode télévisé hilarant.

Mais dans le cadre d'un forfait évènement ?

C'est un cauchemar !

Évitez ces situations embarrassantes et gardez votre le forfait et l'itinéraire avec l'affichage du Calendrier de ClickUp.

Utilisez-la pour forfait , le calendrier, et même gérer les ressources pour votre évènement et le visualiser sur un calendrier .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image14.gif clickUp affichage du Calendrier /$$$img/

Glissez-déposez des tâches pour les planifier dans l'affichage du Calendrier de ClickUp.

ClickUp vous permet également d'intégrer votre agenda dans les favoris applications de calendrier telles que Google Agenda , Outlook, Calendrier Apple etc.

Vous pouvez également consulter le site Affichage de l'échéancier pour planifier l'ensemble de votre évènement et assigner les tâches à partir du même endroit.

B. Faites les choses ensemble en utilisant Assignés multiples Qu'il s'agisse de réfléchir aux thèmes de l'évènement ou de faire le ménage après la fête, certaines choses nécessitent tout simplement l'intervention d'une équipe.

Pour de telles tâches, vous disposez de ClickUp Multiple Assignees. Utilisez-la pour assigner des tâches à plusieurs personnes, voire à une équipe entière.

Que le travail d'équipe commence !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image13-1.gif plusieurs assignés dans ClickUp /$$$img/

Assignez facilement des tâches à plusieurs personnes dans ClickUp.

C. Suggérer des changements avec Révision Vous pouvez survivre à une avalanche.

Mais vous ne pouvez pas survivre à une erreur d'orthographe du nom de votre invité sur la carte d'invitation.

Assurez-vous que votre matériel d'évènement est 100% gratuit et parfait grâce aux fonctionnalités de Révision de ClickUp.

Utilisez-le pour ajouter des marqueurs clairs sur les maquettes de conception afin de vous assurer que vous avez la meilleure invitation en ville. 🎉

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image11-4-1400x726.gif clickUp Révision /$$$img/

Ajoutez des commentaires pour collaborer sur des images, des gifs, et plus encore avec l'outil de Révision de ClickUp.

D. Ne manquez pas les tâches importantes avec Rappels et Priorités Imaginez que vous oubliez de ramasser la bannière de l'évènement.

Ou remplacer ces serviettes jaunes que le client détestait.

Il suffit d'annuler le forfait du week-end. Soupir.

Une autre solution consiste à paramétrer des rappels dans ClickUp afin d'éviter ce genre de mésaventures.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/oq4My8pyE6kKsEa95rA2q-2SQJCDa4OqdQZSCtD5-NbDqYZq6lHCLL\_8jST8-5MDMdlyxoVp3JL-KVtX9thT7PPuirCfgwe62pEK\_jZiXD9A0-Z7Kp1AnGbqIuY5Qu-PlwX8UFyR rappels ClickUp /$$img/

Ajoutez facilement des dates d'échéance aux rappels.

Et vous savez ce que l'on dit à propos d'une gestion efficace... il s'agit de bien définir ses priorités.

Nous avons ce qu'il vous faut.

Classez vos tâches selon leur degré de priorité (Urgent, Élevé, Normal ou Faible). Ainsi, votre équipe saura exactement comment forfaiter ses journées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image7.png les priorités dans ClickUp /$$$img/

E. Gagnez du temps avec les modèles d'équipe ClickUp dispose de plusieurs modèles préconstruits modèles de planification d'évènements pour toutes sortes d'équipes, notamment la gestion des évènements , CRM , conception , finance et bien d'autres choses encore.

Utilisez l'un d'entre eux pour créer instantanément un système de gestion des événements ou un flux de travail pour votre prochain évènement et gagnez un temps précieux. ⌚

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image12-1.gif modèles dans ClickUp /$$$img/

Utilisez les modèles prêts à l'emploi de ClickUp ou créez-en de nouveaux pour enregistrer vos projets et vos tâches les plus utilisés.

Vous pouvez toujours créer votre propre processus de forfait et Modèle pour une réutilisation ultérieure.

N'oubliez pas d'utiliser Statuts de tâches personnalisés pour personnaliser au maximum votre flux de travail.

ClickUp pros

Transformez les commentaires en tâches simples en les assignant

Suivez le temps passé sur les différentes tâches ClickUp avec Suivi du temps natif Documentez les processus de vos évènements en utilisant Documents Accueillir des webinaires, des conférences, des évènements virtuels d'entreprise ou tout autre type d'évènement en ligne grâce à l'application Zoom l'intégration

Utiliser Champs personnalisés pour calculer des formules simples et avancées pour les budgets

Intégrer avec Zendesk ouHubSpot pour créer un site web efficace système de billetterie parallèlement à la gestion de votre évènement

Utilisez Tâches récurrentes pour personnaliser ce que vous voulez répéter

Visualisez les concepts de votre évènement et faites un forfait solide à l'aide de Cartes mentales Utiliser Mode hors ligne pour poursuivre la gestion des évènements même lorsque l'internet est indisponible

ClickUp application mobile est disponible pour les utilisateurs d'iOS et d'Android

ClickUp contre

Ne peut pas exporter les tableaux de bord

Mais ne vous inquiétez pas !

Notre équipe fonctionne presque 24×7 pour s'assurer que nous prenons toujours en compte vos suggestions et résolvons vos préoccupations.

Check out our feuille de route de développement pour voir ce qui nous attend!

Prix ClickUp

ClickUp propose trois options de tarification :

Free Free Forever Plan (idéal pour un usage personnel)

(idéal pour un usage personnel) Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois))

(idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois)) Forfait Business Plus (idéal pour les équipes multiples (19 $/membre par mois))

Evaluation des utilisateurs de ClickUp

le site web de l'entreprise Capterra : 4.7/5 (plus de 2000 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 2000 commentaires) G2 : 4.7/5 (2300+ commentaires)

Utiliser Le modèle d'organisation de fêtes de ClickUp pour votre prochain évènement ! Téléchargez ce modèle

2. Tableurs sociaux

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image6-1-1400x720.png page d'accueil des Tableurs sociaux /$$img/

Social Tables est un autre logiciel gratuit de gestion d'évènements. Sa spécialité est le diagramme d'évènement, qui vous permet de trier les places de votre salle.

Aucun participant à l'évènement ne reste sans place !

Social Tableur est également idéal pour générer des leads directement à partir du site web de votre évènement. Le logiciel dispose même d'une application mobile d'enregistrement pour accélérer l'inscription à l'évènement.

c'est donc parfait..

Bien sûr, si l'absence de tâches, d'échéances ou d'intégrations ne vous dérange pas avec des outils de communication comme Zoom gmail, etc.

Oh, et ils n'ont pas non plus d'application Android.

nous compatissons, utilisateurs d'Android.

Social Tables fonctionnalités clés

Permet de télécharger des forfaits en PDF

Permet de créer des diagrammes d'évènements personnalisés en 3D

Gestion des invités et de leurs coordonnées

Les pros de Social Tables

Assistance à la collaboration en temps réel au sein de l'équipe et mise à jour des inscriptions des participants

Permet d'afficher des analyses pour connaître les pics de fréquentation des évènements

Permet aux clients d'afficher en temps réel les modifications apportées aux diagrammes de l'évènement

Tableurs sociaux contre

La version Free ne permet qu'un seul évènement actif à la fois et un seul forfait par évènement

Pas de mode hors ligne

Pas idéal pour la gestion des tâches

Les Tableurs sociaux offrent deux options de tarification :

Essentiel (gratuit) : 150 places pour les participants, un compte utilisateur et une collaboration en temps réel

: 150 places pour les participants, un compte utilisateur et une collaboration en temps réel Professionnel (199 $/mois) : 250 places pour les participants, assistance par e-mail et deux évènements actifs

Évaluation des utilisateurs de Social Tables

Capterra : 4.5/5 (26 commentaires)

: 4.5/5 (26 commentaires) G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

3. Abricot sauvage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image4-1-1400x719.png page d'accueil de l'abricot sauvage /$$$img/

Le prochain site est celui de Wild Apricot.

Is anybody craving an apricot now? 😋 (Quelqu'un a envie d'un abricot maintenant ?)

Eh bien, les envies mises à part, Wild Apricot est un logiciel d'enregistrement d'évènements en ligne et un bon concurrent sur cette liste d'outils de gestion d'évènements gratuits.

Il fournit les bons outils pour l'engagement des participants avant, pendant et après l'évènement.

Cependant, pour un logiciel de gestion d'évènement, Wild Apricot n'a aucun moyen pour vous d'assigner des tâches aux membres de votre équipe.

Heureusement, contrairement à Social Tables, le logiciel dispose d'une application mobile d'évènement pour les appareils iOS et Android. Mais il y a un hic.

L'application d'évènement mobile n'est pas gratuite. 🤷

Abricot sauvage fonctionnalités clés

Permet de personnaliser les formulaires d'inscription

Automatisation de la promotion de l'évènement par e-mail

Permet de suivre et de collecter les frais d'inscription

Les pros de l'abricot sauvage

Rapports automatiques sur les revenus de l'évènement

Base de données en ligne pour les membres

Outils de marketing d'évènement comme des constructeurs de sites web rapides avec des modèles adaptés aux mobiles

Wild Apricot contre

Pas de traitement des paiements en ligne dans la version gratuite

Pas de possibilité de planifier ou d'assigner des tâches

Pas d'application Windows ou Mac

Prix de Wild Apricot

Wild Apricot propose six options de tarification :

Free : comprend 50 contacts, l'importation de la base de données et l'enregistrement des invités

: comprend 50 contacts, l'importation de la base de données et l'enregistrement des invités Personnel (40$/mois) : inclut 100 contacts, la vente de billets en ligne, et des rappels automatisés

: inclut 100 contacts, la vente de billets en ligne, et des rappels automatisés Groupe (50$/mois) : 50 contacts, hébergement du site de l'évènement sur AWS, application pour les membres et les administrateurs

: 50 contacts, hébergement du site de l'évènement sur AWS, application pour les membres et les administrateurs Communauté (90$/mois) : inclut 500 contacts, l'intégration de WordPress, et des factures automatiques par e-mail

: inclut 500 contacts, l'intégration de WordPress, et des factures automatiques par e-mail Professionnel (160 $/mois) : inclut 2000 contacts, les prix de la boutique en ligne réservée aux membres, la fonction "glisser-déposer" pour la création de sites web

: inclut 2000 contacts, les prix de la boutique en ligne réservée aux membres, la fonction "glisser-déposer" pour la création de sites web Réseau (290 $/mois) : 5000 contacts, générateur automatique de factures et inscription sur liste d'attente

Évaluation des utilisateurs de Wild Apricot

Capterra : 4.5/5 (500+ commentaires)

: 4.5/5 (500+ commentaires) G2 : 4.1/5 (26 commentaires)

4. Ticket Tailor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image1-1-1400x717.png page d'atterrissage de Ticket Tailor /$$img/

Le numéro quatre de la liste est Ticket Tailor.

Elle se présente comme votre application de gestion d'évènements pour la billetterie.

Cette application de billetterie d'évènement est l'une des meilleures que vous trouverez sur le marché des logiciels de gestion d'évènements lorsqu'il s'agit de vendre des billets pour des évènements gratuits et payants.

Qu'il s'agisse de vous collectez des fonds vous organisez une conférence universitaire ou une fête, vous pouvez vendre des billets pour tous ces évènements sur Ticket Tailor.

Malheureusement, il ne fait pas le poids face aux autres logiciels de planification.

Vous ne pouvez pas forfaiter un évènement ou concevoir une flux de travail avec lui. Vous pouvez gérer vos tickets d'évènement et vos participants quotidiens, mais c'est à peu près tout.

Si vous en voulez plus, vous devrez peut-être trouver une autre solution.

Ticket Tailor fonctionnalités clés

Une billetterie intégrée que vous pouvez intégrer à votre site web

Envoi automatisé de billets par e-mail personnalisable

Application de scan de billets pour la gestion du jour de l'évènement

Les pros de Ticket Tailor

Plusieurs options de paiement pour les acheteurs de billets

Assiste des tonnes d'intégrations, y compris MailChimp, Zapier et Google Analytics

Permet de vendre des billets protégés par un mot de passe pour des groupes spéciaux ou des VIP

Ticket Tailor contre

Pas d'application mobile (ils ont une application d'enregistrement séparée appelée Tazotix)

Vous devez payer des frais pour chaque billet vendu après les cinq premiers billets

Ne permet la vente de billets en ligne que sur les pages Facebook ayant plus de 2000 likes

Prix de Ticket Tailor

Ticket Tailor propose trois options tarifaires :

Evénements gratuits : inclut des tickets gratuits pour tout évènement gratuit

: inclut des tickets gratuits pour tout évènement gratuit Prépaiement (0,26$/billet) : inclut les paiements hors ligne, la section de contact des organisateurs d'évènements, et un formulaire de paiement personnalisable

: inclut les paiements hors ligne, la section de contact des organisateurs d'évènements, et un formulaire de paiement personnalisable Paiement au fur et à mesure (0,65$/ticket) : inclut un nombre illimité de types de billets, un tableau de bord analytique et un nombre illimité d'évènements

Ticket Tailor évaluation des utilisateurs

Capterra : 4.9/5 (300+ commentaires)

: 4.9/5 (300+ commentaires) G2 : 4.9/5 (50+ avis)

5. Forfait de planification

Planning Pod est un excellent logiciel de gestion d'évènements. Ses paramètres de fonctionnalités clés aident à la gestion des lieux et à la planification des étages.

Qu'il s'agisse d'impliquer les participants, de gérer les check-ins, de s'occuper de la gestion des inscriptions ou du traitement des paiements en ligne, Planning Pod vise à rendre tout cela simple.

Cependant, ce qui nous dérange vraiment, c'est la version gratuite de Planning Pod.

Elle n'existe pas.

Nous le savons. Nous le savons.

Ceci est censé être une liste d'outils gratuits.

Mais cet outil est assez connu, nous ne pouvions donc pas le laisser de côté !

Malheureusement, il y a d'autres problèmes.

Son forfait de base ne prend en charge que deux évènements à la fois.

Donc, si vous êtes un organisateur d'événements débutant avec seulement deux événements, Mon travail peut fonctionner pour vous. Pour les organisateurs plus importants ou les professionnels de l'évènement, votre recherche de la bonne solution de gestion d'évènement pourrait ne pas s'arrêter là.

Caractéristiques clés de Planning Pod

Fournit un fournisseur, prestataire de services pour la création de pages web d'évènements

Gestion des lieux pour les mariages, les restaurants, les clubs de golf, etc.

Offre des rapports de productivité et des tableaux de bord

Les pros du Pod de planification

Propose la promotion des médias sociaux pour le marketing et permet la planification d'évènements virtuels

Assistance par e-mail et par discussion

Offre des formulaires d'inscription et de participation en ligne intégrés

Planning Pod contre

Techniquement, vous n'avez droit qu'à un essai gratuit de 14 jours ; il n'y a pas de forfait gratuit

Pas d'assistance à l'intégration pour les formules Essential ou Planner

Très cher pour un simple planificateur d'évènements et un logiciel d'enregistrement d'évènements en ligne

Tarifs de Planning Pod

Planning Pod propose trois options de tarification :

Essentiel (19 $/mois) : inclut un nombre illimité d'utilisateurs, l'inscription en ligne et la liste des participants

: inclut un nombre illimité d'utilisateurs, l'inscription en ligne et la liste des participants Planner (39$/mois) : inclut le traitement des paiements de factures, les itinéraires et les calendriers

: inclut le traitement des paiements de factures, les itinéraires et les calendriers Business (69 $/mois) : comprend les budgets, les sondages et la gestion de la relation client

Planning Pod évaluation des utilisateurs

Capterra : 4.3/5 (20+ commentaires)

: 4.3/5 (20+ commentaires) G2 : 4.1/5 (10+ commentaires)

6. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image-4.png

/$$$img/

Ensuite, nous avons nTâche

un outil de gestion de projet qui va au-delà d'un logiciel de gestion d'évènements classique.

Avec ses listes à faire et ses checklists, cet outil garantit que toute personne cherchant à participer à vos évènements ne passera pas inaperçue, ni même ne sera éliminée, d'ailleurs !

Gérez les activités de la vie réelle, les évènements d'entreprise ou de PME, et les réunions avec des responsables importants dans toute la hiérarchie de l'organisation.

nTask est disponible pour les utilisateurs sur les plateformes Android et iOS.

nTask Caractéristiques clés

Créez des évènements en tant que tâches ou listes à faire, ou intégrez-les à la checklist d'un projet important

Prévenez les risques grâce à une fonctionnalité de gestion des risques intégrée

Gérer les invités et leurs coordonnées

nTask pros

Créez des participants, des assignés et des check-ins grâce à des modules dédiés

Installez des réunions dans tous les domaines grâce à la fonctionnalité de réunion

Permet de chronométrer les activités grâce au système de gestion du temps

nTask cons

Impossible de trier les tâches et les notes par ordre alphabétique

Les réunions ne peuvent pas être modifiées en cours

Peut être un peu difficile à utiliser

nTask pricing

Premium ($3/utilisateur/mois) : offre un nombre limité de fonctionnalités

: offre un nombre limité de fonctionnalités Business ($8/utilisateur/mois) : fonctionnalités illimitées et facturation annuelle

fonctionnalités illimitées et facturation annuelle Enterprise et MNC (Contact Sales): solutions avec des fonctionnalités personnalisées, libellées en marque blanche, et bien plus encore

nTask évaluation des utilisateurs

Capterra: 4.2/5 (90+ avis)

4.2/5 (90+ avis) G2: 4.4/5 (15+ avis)

7. InEvent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/InEvent-homepage-1400x700.png

/$$$img/ InEvent est composé de professionnels de l'évènement et de spécialistes A/V inspirés pour repousser les limites des webinaires et de la technologie de l'évènement.

En tant que logiciel de planification d'évènements à l'échelle mondiale, le logiciel d'InEvent est capable d'agréger des données fondamentales pour mesurer le retour sur investissement, contrôler les fournisseurs et gérer les budgets.

InEvent dispose également d'applications mobiles pour iOS et Android, sans mentionner la possibilité d'organiser votre réunion virtuelle avec votre équipe dans un paramètre du lieu de travail.

Parce qu'InEvent assiste les grandes entreprises, ils n'offrent qu'un essai gratuit de 30 jours.

Fonctionnalités clés d'InEvent

Vous pouvez disposer d'une salle de contrôle, de sessions RTMP simultanées, de salons sponsorisés et de salles de pause pour la vidéo conférence.

Gérez vos informations grâce au CRM, à l'intégration et à la gestion des données.

Obtenez des rapports précis et détaillés à l'échelle de l'organisation.

Professions de l'événement

Messages privés sur le chat 1-1.

Lobby virtuel avec rapports d'analyse.

Studio en direct disponible.

InEvent cons

Seulement 10 crédits gratuits dans l'essai.

Prix de l'événement

Basic ($2990/an) : comprend l'engagement en direct de l'évènement InEvent et l'interactivité vidéo.

: comprend l'engagement en direct de l'évènement InEvent et l'interactivité vidéo. Express (3990 USD/an): inclut l'enregistrement et l'engagement en direct dans un seul package.

inclut l'enregistrement et l'engagement en direct dans un seul package. Advanced (ventes par contact): comprend une marque personnalisée, un flux RTMP et un flux en direct simulé.

comprend une marque personnalisée, un flux RTMP et un flux en direct simulé. Complet (contacter l'équipe commerciale): comprend les intégrations, l'assistance API, la vidéo Full HD, l'assistance du chef de projet.

Évaluation des utilisateurs de InEvent

Capterra: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

Faites de chaque évènement un moment inoubliable avec ClickUp

En tant qu'organisateurs d'évènements, votre assiette est déjà bien remplie.

Chaque instant peut sembler à deux doigts du chaos.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil de planification d'évènement ou d'une logiciel de gestion de projet gratuit qui permet de mettre en pilote automatique les processus liés aux principaux évènements.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

Il est incroyablement puissant et s'adapte à toutes sortes d'industries. De plus, il est hautement personnalisable pour vous aider dans les domaines où vous êtes à la traîne.

S'agit-il du suivi la distribution de la charge de travail entre les membres de l'équipage ? Paramètres d'une flux de travail ? Attribution des tâches à l'équipe de l'évènement ?

ClickUp peut vous aider à tout faire sur une seule plateforme.

En effet, ClickUp obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et organisez un évènement réussi après l'autre. À jamais. 🤝