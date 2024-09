Comment constituer un portfolio de graphisme ?

Un portfolio de graphiste est l'équivalent d'un costume d'araignée. 🦸🏼

C'est ce qui vous distingue des autres graphistes aux paramètres similaires.

Votre portfolio de graphisme est une collection de vos meilleurs travaux. Il renseigne les employeurs et les clients sur votre style unique, vos compétences en matière de résolution de problèmes et votre capacité à transformer la vision de quelqu'un d'autre en images étonnantes.

Voyons comment construire un portfolio graphique et pourquoi vous devez avoir un portfolio en ligne qui mette en valeur votre marque personnelle. En prime, nous partagerons avec vous quelques outils pratiques !

$$a Anatomie d'un bon portfolio de design graphique

Un bon portfolio de design graphique combine l'art, le design web et la science pour mettre en valeur vos capacités de conception. Il démontre votre créativité, vos compétences techniques et vos sensibilités esthétiques.

En tant que Kieran Flanagan vice-président du marketing chez HubSpot, déclare : " Lorsqu'il s'agit de contenu, les meilleurs spécialistes du marketing savent que l'autopromotion est BONNE ! "_

Qu'est-ce qui fait qu'un portfolio de design se démarque ?

Votre portfolio de design doit attirer l'attention des lecteurs et leur faire dire : "Wow !" Pour faire cela, assurez-vous d'inclure certaines fonctionnalités clés.

Conception intuitive de l'expérience utilisateur (UX): Un excellent portfolio de design graphique donne la priorité à l'expérience utilisateur. Faites en sorte qu'il soit facile de naviguer, qu'il s'affiche parfaitement sur tous les appareils et, surtout, qu'il soit rapide à charger

La disposition en grille simple mais efficace de Susan Kare attire immédiatement l'attention

Grande variété de projets: AJournée du designer UX implique de traiter un large intervalle de projets. Incluez tous vos divers projets, y compris les conceptions de logo, l'image de marque, la conception de sites Web et le travail personnel ou conceptuel. Cela intéressera un plus large intervalle de clients potentiels

Jetez un coup d'œil à Le portfolio de Aries Portfolios

Marquage personnel: C'est ici que vous vous amusez ! N'oubliez pas que c'est vous que vous vendez. Créez une section "À propos de moi" dans laquelle vous partagerez des informations sur vous : ce qui vous inspire, les designers que vous admirez et votre philosophie personnelle en matière de design. Incluez des fonctionnalités mettant en valeur vos élans de fantaisie et vos conceptions spéculatives afin de démontrer votre créativité

Regardez comment Le portfolio de Jessica Hische présente l'une de ses conceptions de produits N'oubliez pas qu'en tant que graphiste professionnel créatif, votre portfolio est votre première impression. Vous devez en faire une bonne.

Guide étape par étape pour construire un portfolio de design graphique stellaire

Maintenant que vous comprenez à quoi doit ressembler un bon portfolio de graphiste, voyons comment vous pouvez construire le vôtre.

1. Choisir la bonne plateforme

L'internet regorge de plateformes de création de portfolio gratuites et payantes avec lesquelles vous pouvez travailler. Nous allons en comparer quelques-unes qui sont populaires : WordPress, HubSpot, Squarespace et Cargo Collective.

Feature WordPress HubSpot CMS Squarespace Cargo Collective Squarespace Cargo Collective Squarespace Cargo Collective Squarespace Squarespace **Cargo Collective Très convivial, pas de codage nécessaire Extrêmement facile à utiliser, interface drag-and-drop Conçu pour les créatifs, simple d'utilisation Très personnalisable avec des milliers de thèmes et de plugins Personnalisable avec des outils de conception intégrés Options de personnalisation limitées, repose sur des modèles Centré sur les portfolios visuels, modèles personnalisables eCommerce Nécessite des plugins pour une fonction eCommerce de base Fonctionnalités eCommerce intégrées comme HubSpot Payments eCommerce disponible dans les forfaits Business et supérieurs N'est pas une plateforme eCommerce à proprement parler Outils de référencement intégrés dans les forfaits supérieurs Options de référencement limitées par rapport à WordPress Optimisé pour les portfolios visuels Hébergement inclus, normes de sécurité élevées Hébergement inclus, sécurisé Hébergement inclus, optimisé pour les portfolios Hébergement inclus, sécurisé Coût : gratuit, frais d'hébergement de 10 à 50 $/mois, à partir de 25 $/mois pour le CMS Starter, à partir de 12 $/mois, sans frais d'hébergement, à partir de 12 $/mois, sans frais d'hébergement, à partir de 15 $/mois, sans frais d'hébergement, à partir de 15 $/mois, sans frais d'hébergement, à partir de 15 $/mois, sans frais d'hébergement, à partir de 15 $/mois, sans frais d'hébergement Le meilleur choix pour les développeurs et les utilisateurs avancés, les petites et moyennes entreprises, les créatifs et les particuliers, les designers, les artistes, les photographes et les créatifs

Alors, comment faire pour sélectionner la meilleure plateforme pour vous ? Choisissez celle qui correspond à l'esthétique que vous recherchez, à vos compétences en matière de code et à votre budget gérer des portfolios de produits ou portfolios de projets vous avez besoin d'une plate-forme polyvalente qui ne se limite pas à la création de portfolios de conception graphique.

Gardez également un œil sur l'avenir. Pensez à l'évolution de votre portfolio (et de votre carrière !) et choisissez votre plateforme en conséquence.

Un graphiste vraiment tourné vers l'avenir a également besoin d'une plateforme de gestion de projet capable gérer les projets de conception et les tâches et faciliter la collaboration en matière de conception entre les différentes parties prenantes.

Nous aimerions recommander ClickUp ici.

Il s'agit d'un outil de gestion du travail simple qu'un novice peut utiliser et qu'un expert peut exploiter pour atteindre son potentiel maximal, en augmentant vos opérations, votre équipe et l'ensemble de votre entreprise.

ClickUp peut vous aider à organiser votre travail - vos fichiers, vos contacts, vos clients potentiels, tout !

Collaborez avec votre équipe et gérez vos projets de conception avec le logiciel de gestion de projets de conception de ClickUp Logiciel de gestion de projets de conception de ClickUp offre plusieurs fonctionnalités adaptées à la création de portfolios de design :

Outils d'IA: Générer des parcours utilisateurs, et des briefs créatifs en utilisant les outils d'IAClickUp Brain et améliorez votre créativité

Générer des parcours utilisateurs, et des briefs créatifs en utilisant les outils d'IAClickUp Brain et améliorez votre créativité Gestion de projet: Organiser les tâches, fixer les paramètres et suivre la progression de manière efficace. C'est essentiel pour gérer simultanément plusieurs projets de conception viaTâches ClickUp *Fonctionnalités de collaboration: Collaborez avec les membres de l'équipe à l'aide deClickUp Documents etClickUp Tableaux blancs pour créer des dossiers de conception et permettre un retour d'information et des mises à jour en temps réel. Mon travail est crucial pour les équipes de conception qui doivent travailler en étroite collaboration sur des projets

Organiser les tâches, fixer les paramètres et suivre la progression de manière efficace. C'est essentiel pour gérer simultanément plusieurs projets de conception viaTâches ClickUp *Fonctionnalités de collaboration: Collaborez avec les membres de l'équipe à l'aide deClickUp Documents etClickUp Tableaux blancs pour créer des dossiers de conception et permettre un retour d'information et des mises à jour en temps réel. Mon travail est crucial pour les équipes de conception qui doivent travailler en étroite collaboration sur des projets Intégration avec d'autres outils:Intégration avec divers outils et applications de conception tels que Figma et Canva pour un flux de travail transparent et la possibilité de tirer des actifs à partir d'autres plates-formes

Une autre fonctionnalité clé de ClickUp est la possibilité de personnaliser un Vue de la Liste avec différents statuts et champs pour organiser les éléments de votre portfolio. Par exemple, vous pouvez créer une liste des projets de votre portfolio avec des statuts personnalisés tels que "Ideation", "En cours" et "Achevé".

Créez des champs personnalisés dans ClickUp pour suivre votre travail

Vous pouvez également ajouter Champs personnalisés tels que le client, le budget et l'échéance pour fournir un contexte supplémentaire. Ce niveau de personnalisation vous permet de suivre la progression, de surveiller les détails clés et de rester organisé au fur et à mesure que vous construisez et gérez votre portfolio.

2. Identifier les échantillons de travail à partager

Après avoir choisi votre plateforme de conception graphique, vous devez choisir les échantillons de travail que vous souhaitez présenter.

Commencez par identifier des projets qui montrent votre intervalle de conception, vos capacités de résolution de problèmes, votre style esthétique et votre aptitude à se tenir au courant des tendances contemporaines en matière de conception graphique . Sélectionnez ceux qui démontrent des résultats tangibles ou qui racontent une histoire convaincante.

N'oubliez pas d'inclure un mélange de types de projets (impression, numérique, image de marque, etc.) pour montrer votre polyvalence. Pour les projets complexes, vous pouvez même présenter des études de cas approfondies qui expliquent le processus de conception, les défis et les résultats. Cela permet aux clients et aux employeurs potentiels de se faire une idée de votre travail et de votre potentiel.

💡Pro Tip: Utilisez le bouton Modèle de conception graphique ClickUp pour organiser tous vos fichiers, vos flux de travail et vos échéances pendant que vous créez votre portfolio. Il vous permet d'accéder instantanément à tous vos fichiers de conception afin que vous puissiez identifier ceux qui iront dans votre portfolio.

Le modèle de conception graphique de ClickUp est livré avec trois affichages personnalisés qui vous aident à rationaliser le processus de conception graphique du début à la fin

3. Racontez l'histoire de chaque échantillon

Un portfolio solide ne se limite pas à la présentation de visuels. C'est aussi une question de composition.

La composition est l'agencement intentionnel d'éléments pour créer un résultat visuellement agréable et efficace. Elle implique la maîtrise du rythme et de l'équilibre pour guider l'œil du spectateur.

Comment faites-vous pour composer les échantillons de votre portfolio ? En accompagnant le spectateur à chaque étape de la genèse de l'échantillon. Partagez l'objectif initial et les étapes clés de votre progression. Mentionnez les défis auxquels vous avez été confronté et donnez le contexte de la justification de votre conception

4. Choisir le bon modèle ou la bonne disposition

Une disposition bien structurée renforce l'impact global de votre portfolio. Si vous utilisez une disposition basée sur le web, faites attention à la conception web et assurezvous qu'elle est conviviale et qu'elle fonctionne bien sur différents appareils. Vérifiez à quoi ressemble votre portfolio sur différents navigateurs (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Un affichage incohérent peut ruiner l'expérience utilisateur.

5. Faites attention aux attributs Alt

Les attributs Alt, également connus sous le nom de texte alt ou d'étiquettes alt, sont de brèves descriptions d'une image utilisées dans le code HTML. Ils apparaissent à la place d'une image si celle-ci ne se charge pas ou pour les utilisateurs qui ne peuvent pas voir les images, comme ceux qui utilisent des lecteurs d'écran

Les attributs Alt ont une double fonction. Tout d'abord, comme ces outils convertissent le contenu numérique en audio ou en braille pour les utilisateurs malvoyants, le texte Alt permet à tous les utilisateurs de comprendre le contenu d'une page. De même, si une image ne se charge pas, le texte alt offre une alternative textuelle, évitant ainsi une expérience frustrante pour l'utilisateur.

Deuxièmement, les moteurs de recherche ne peuvent pas "voir" directement les images. Le texte Alt aide les moteurs de recherche à comprendre le contenu d'une image, ce qui leur permet de l'indexer de manière appropriée.

💈Bonus: Un texte alt efficace doit être précis, pertinent, concis et riche en mots-clés, comme par exemple "Crisp red apple on a wooden table" (pomme rouge croquante sur une table en bois) au lieu de "Red apple" (pomme rouge)

Image: Une photo d'une pomme rouge

Une photo d'une pomme rouge Mauvais texte alt: "Pomme rouge"

"Pomme rouge" Bon texte alt: "Pomme rouge croquante sur fond blanc"

6. Téléchargez des images dans une galerie sur la plateforme web de votre choix

N'oubliez pas : la qualité des images que vous choisissez de présenter en dit long sur la qualité de votre travail. Veillez à afficher des images en haute résolution tout en équilibrant la qualité de l'image et la taille du fichier pour des temps de chargement plus rapides

Sélectionnez un style de galerie qui complète votre esthétique (par exemple, grille, diaporama, boîte lumineuse). Tirez parti des fonctionnalités propres à la plate-forme, telles que les outils de modification en cours, de recadrage et d'organisation des images, et personnalisez l'apparence, la disposition et les transitions de la galerie pour qu'elle corresponde au style de votre portfolio.

7. Présenter un travail concret pour asseoir sa crédibilité

Les projets réels démontrent votre capacité à fournir des solutions de conception pratiques. Mettez en avant les collaborations avec des clients réels. Si vous manquez d'expérience créative professionnelle, développez des concepts de design pour des marques existantes juste pour les utiliser dans votre portfolio.

8. Injectez votre personnalité dans le design de votre portfolio

Votre portfolio est une extension de votre marque personnelle. Faites en sorte qu'il se distingue des autres portfolios de conception graphique.Partagez votre parcours de conception, vos inspirations et vos valeurs.

9. Montrez votre passion

La passion est précieuse. Mais la capacité à exploiter votre passion pour résoudre des problèmes concrets n'a pas de prix. Utilisez votre portfolio de design pour décrire comment vos solutions de design ont permis de résoudre un problème particulièrement complexe de conception particulièrement complexe comment vous a créé des guides de style spécifiques ou la manière dont vous vous êtes aligné sur les objectifs de l'entreprise.

Partagez des croquis, des wireframes ou des itérations de conception pour démontrer l'évolution étape par étape de vos projets, la façon dont les commentaires ont été intégrés et la manière dont les changements de dernière minute ont été gérés.

En suivant ces étapes et en améliorant continuellement votre portfolio, vous pouvez créer un outil puissant qui met efficacement en valeur votre talent de concepteur et attire constamment les clients et les employeurs.

Construire un portfolio de design graphique de qualité avec ClickUp

Construire un portfolio de design mémorable, c'est comme créer une belle histoire - tout est dans les détails et dans la façon de garder votre public accroché. Voici un bref récapitulatif :

Choisissez judicieusement: Sélectionnez des pièces qui mettent en valeur votre polyvalence et votre meilleur travail

Sélectionnez des pièces qui mettent en valeur votre polyvalence et votre meilleur travail **Organisez votre portfolio de manière créative afin d'obtenir un maximum d'impact

**Apprenez, expérimentez et améliorez : considérez votre portfolio comme un document vivant qui reflète votre évolution professionnelle

Chaque voyage a ses jalons, et un portfolio bien conçu est important pour tout designer. ClickUp est là pour vous aider.

Modèles ClickUp pour graphistes

Nous disposons d'un outil qui vous aidera à concevoir votre portfolio- ClickUp Design Portfolio Task Template (modèle de tâche ClickUp) .

Créez et gérez efficacement vos portfolios avec le modèle de tâche ClickUp Design Portfolio

Ce modèle vous aidera à :

Gestion du flux de travail: Le modèle aide à rationaliser les flux de travail, ce qui facilite l'organisation et la hiérarchisation des tâches liées au développement du portfolio

Le modèle aide à rationaliser les flux de travail, ce qui facilite l'organisation et la hiérarchisation des tâches liées au développement du portfolio Le suivi du projet: Vous pouvez suivre la construction de votre portfolio en tant que projet, en vous assurant que tous les aspects du portfolio sont achevés dans les temps et dans les limites du champ d'application

Vous pouvez suivre la construction de votre portfolio en tant que projet, en vous assurant que tous les aspects du portfolio sont achevés dans les temps et dans les limites du champ d'application Suivi des tâches et des échéances: Il permet de suivre les tâches et les échéances, ce qui contribue à la maintenance d'une approche structurée de la création et de l'optimisation de votre portefeuille

Il permet de suivre les tâches et les échéances, ce qui contribue à la maintenance d'une approche structurée de la création et de l'optimisation de votre portefeuille Collaboration: Le modèle encourage la collaboration entre les membres de l'équipe, ce qui peut améliorer la créativité et la contribution au portfolio

Dans l'ensemble, ce modèle est un outil complet qui vous aidera à vous assurer que tous les éléments nécessaires sont pris en compte.

Vous pouvez également utiliser le modèle Modèle de gestion de portefeuille ClickUp pour gérer la progression de votre projet - créer votre portfolio et le publier.

Créez un portfolio de design structuré et visuellement attrayant avec le modèle de gestion de portefeuille ClickUp

Voici les éléments clés que vous pouvez utiliser :

Statuts personnalisés: Créez des tâches avec 16 statuts personnalisés (par exemple, Nouveau, Achevé, A risque, En cours) pour suivre efficacement la progression de vos projets de conception

Créez des tâches avec 16 statuts personnalisés (par exemple, Nouveau, Achevé, A risque, En cours) pour suivre efficacement la progression de vos projets de conception Champs personnalisés: Catégorisez et ajoutez des attributs tels que la progression, le coût estimé et l'équipe, ce qui permet de visualiser les données relatives à la conception et de gérer votre portfolio de manière exhaustive

Catégorisez et ajoutez des attributs tels que la progression, le coût estimé et l'équipe, ce qui permet de visualiser les données relatives à la conception et de gérer votre portfolio de manière exhaustive Vues personnalisées: Organisez et accédez facilement aux informations grâce à plusieurs vues, telles que la liste principale du portfolio et les procédures opératoires normalisées du projet. Cette fonction est particulièrement utile pour suivre les différents projets de conception et leur statut

Organisez et accédez facilement aux informations grâce à plusieurs vues, telles que la liste principale du portfolio et les procédures opératoires normalisées du projet. Cette fonction est particulièrement utile pour suivre les différents projets de conception et leur statut Outils de gestion de projet: Utilisez des fonctionnalités telles que le suivi du temps, l'étiquette et les avertissements de dépendance pour améliorer vos capacités de gestion de projet et vous assurer que vous respectez le calendrier et le budget

Choisir les bons éléments pour votre Portfolio

Votre portfolio de graphisme est la première impression que vous donnez à vos clients potentiels. Vous devez le rendre à la fois attrayant sur le plan visuel et informatif. Soyez attentif aux éléments suivants :

Veillez à ce que votre portfolio soit facile à parcourir sur ordinateur de bureau et sur mobile

Il est facile pour un client d'être frustré si votre portfolio est difficile à naviguer. Assurez-vous d'utiliser un design responsive afin qu'il fonctionne bien pour quelqu'un qui l'affiche sur un grand écran d'ordinateur ou sur un petit smartphone.

Il est également important de tenir compte des personnes qui utilisent des lecteurs d'écran. Ces outils aident les personnes malvoyantes à comprendre le contenu numérique. En rendant votre portfolio accessible à tous, vous montrez que vous vous souciez de l'inclusivité et pouvez potentiellement toucher un public plus large.

Mettez l'accent sur vos meilleurs travaux et montrez votre polyvalence

Toutes vos créations ne sont pas égales. Votre portfolio devrait être une bobine de photos mettant en valeur vos meilleurs travaux. Voyez-le comme une bande-annonce de film ; vous voulez susciter l'enthousiasme et l'impatience de voir ce que vous pouvez faire.

Mais ne vous concentrez pas sur un seul style. Montrez votre polyvalence. Même si les conceptions minimalistes sont votre point fort, incluez quelques projets audacieux et colorés. Cela démontre votre adaptabilité et votre capacité à répondre aux divers besoins des clients

Faites de l'espace dans votre portfolio pour le travail réalisé en dehors de vos clients ou pour des projets parallèles

Ne sous-estimez pas la valeur des projets personnels. Vous avez peut-être conçu une affiche pour votre groupe favori ou créé un logo pour une association caritative locale. Les projets de passion peuvent ajouter de la personnalité à votre portfolio et montrer votre intervalle à des clients potentiels.

$$$a Inclure une étude de cas professionnelle ou des recommandations de clients

Une étude de cas peut expliquer l'ensemble du parcours que vous avez effectué depuis le moment où vous avez reçu le briefing créatif comme le processus de conception, les défis que vous avez rencontrés et la manière dont vous les avez surmontés. Cela permet aux clients potentiels de mieux comprendre vos compétences et votre capacité à résoudre les problèmes.

De même, n'oubliez pas que les témoignages ou les recommandations de clients sont inestimables. Ils renforcent la confiance et la crédibilité. Si un ancien client est heureux de partager son expérience de travail avec vous, incluez-le dans votre portfolio.

Finaliser et partager votre portfolio de design graphique

Vous avez soigneusement sélectionné vos meilleurs travaux et élaboré un portfolio convaincant. Il est maintenant temps de le présenter au monde entier. Voici comment vous pouvez vous annoncer.

Incorporez votre biographie et vos coordonnées pour atteindre les clients potentiels

Incluez une brève biographie qui explique aux clients potentiels qui vous êtes et ce que vous faites. Surtout, veillez à ce que vos coordonnées soient clairement visibles et faciles à trouver.

Trouver le bon nom de domaine

Choisissez un nom de domaine qui renforce votre présence en ligne, votre crédibilité et votre image de marque. Idéalement, il devrait comporter votre nom ou la nature de vos services. Notez également que le domaine ".design" est particulièrement pertinent pour toute personne impliquée dans la conception graphique.

Publier et partager votre portfolio

Une fois que votre portfolio professionnel est prêt, il est temps de le partager avec le monde entier. Vous pouvez le présenter sur vos propres sites de portfolio de design graphique, tels que Behance, Artstation et Coroflot. Vous devez également le publier sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram et Pinterest ; rejoindre plusieurs communautés de design en ligne sur des sites de réseautage comme LinkedIn peut attirer l'attention de clients, d'organisations ou d'une entreprise locale à la recherche de designers talentueux.

Mettez votre portfolio à jour régulièrement

Pour que le design de votre portfolio reste frais et pertinent, il est important de le mettre à jour périodiquement. Voici trois raisons pour lesquelles des mises à jour régulières du portfolio sont bénéfiques :

En restant au fait des tendances, des technologies et des bonnes pratiques du secteur, vous vous assurez que votre portfolio reflète vos connaissances et vos compétences à l'heure actuelle, tout en tenant compte de l'évolution des attentes des clients et des dernières innovations en matière de conception

La présentation de votre croissance continue démontre votre validation du développement professionnel continu

La mise à jour régulière de votre portfolio vous permet d'évaluer votre progression, ce qui vous aide à identifier les domaines à améliorer ou les nouvelles compétences à développer

Créez et gérez votre portfolio avec ClickUp

Alors, êtes-vous prêt à construire un excellent portfolio de design graphique qui vous ouvrira les portes d'opportunités passionnantes en matière de design ? Mais vous voulez aller plus loin ? Dans ce cas, pensez à ClickUp, dont la force réside dans sa flexibilité.

ClickUp offre une grande marge de manœuvre pour innover et se développer tout en s'occupant des tâches administratives à faire : gérer une multitude de projets, chacun avec des clients, des exigences de conception et des délais différents, sauvegarder différentes versions de conception et maintenir un historique des modifications, suivre chaque étape du processus de conception et gérer des tâches diverses comme l'inventaire ou la facturation.

Et surtout, il peut être intégré à la plupart des autres plateformes que vous utilisez déjà, comme WordPress, HubSpot ou Canva, ce qui vous permet d'avoir le meilleur de tout. ClickUp agira comme votre assistant, s'occupant des tâches les plus ardues tout en vous libérant pour vous concentrer sur les aspects créatifs de votre travail. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant et laissez ClickUp vous assister dans votre parcours vers la célébrité du design.