10 meilleurs exemples de portfolios marketing pour s'inspirer en 2024

Un spécialiste du marketing numérique est souvent tiraillé entre " Dois-je promouvoir mon travail ? " ou " Dois-je laisser mon travail promouvoir mon expertise ? "

Si ces questions vous préoccupent également, voici ce que vous pouvez faire. Combinez les deux approches en créant un portfolio complet de marketing numérique.

Un portfolio de marketing numérique fait la promotion de vos services sans les vendre durement à vos prospects. Un portfolio marketing comprend votre meilleur travail, votre proposition de valeur, vos résultats et ce que vos clients disent de vous.

Considérez le portfolio marketing comme votre ressource unique (réutilisable) qui met en valeur votre expertise auprès de la cible.

Cet article vous présente quelques-uns des meilleurs exemples de portfolios marketing et ce que vous pouvez en tirer.

$$ Qu'est-ce qu'un portfolio marketing ?

Un portfolio marketing compile les travaux antérieurs, les compétences marketing et les réalisations d'un professionnel du marketing (consultant, entrepreneur indépendant, agence ou demandeur d'emploi) afin de l'aider à attirer des prospects de valeur et à décrocher des opportunités exceptionnelles.

Voici à quoi devrait ressembler un portfolio marketing typique :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Sarah-McCain.png Sarah McCain /%img%/

via Sarah McCain Le portfolio de Sarah McCain, rédactrice de contenu et experte en marketing des médias sociaux (son site), présente tout ce que les clients potentiels rechercheraient, notamment ses compétences, son portfolio, les marques avec lesquelles elle a travaillé et les témoignages de ses clients. La page d'accueil présente toutes ces fonctionnalités, et chaque section dispose d'une page d'accueil distincte.

Il n'y a pas de règle absolue pour la création de votre portfolio marketing. Pour vous libérer du fouillis, vous pouvez expérimenter la façon dont vous présentez vos compétences, vos échantillons de travail, vos services et les résultats que vous avez obtenus pour vos clients.

$$ Importance d'un portfolio marketing

Le site web du portfolio permet à un client potentiel d'afficher une vision approfondie de votre expertise et de renforcer sa confiance.

Il met l'accent sur votre expérience dans un créneau particulier

Supposons que vous soyez spécialiste du marketing sur les médias sociaux et que vous ajoutiez cette information à votre portfolio. Mais ces informations sont-elles suffisantes pour qu'un prospect puisse évaluer votre expérience ?

Pas vraiment.

Vos prospects veulent savoir :

Quel est le canal de médias sociaux sur lequel vous avez le plus confiance ?

À quel type de messages faites-vous référence ?

Êtes-vous rédacteur, graphiste ou les deux ?

Quels types d'indicateurs faites-vous suivre ?

Quels résultats avez-vous obtenus dans le cadre de vos projets antérieurs ?

En répondant à ces questions, vous indiquez à vos clients potentiels si vous êtes un expert d'une plateforme de médias sociaux en particulier ou un expert polyvalent. Ces informations les convainquent de votre expertise, contrairement à un portfolio générique.

Révision de la confiance grâce à des études de cas et à la preuve sociale

Il est difficile de croire que vous avez aidé la marque ABC à augmenter son trafic organique de 25 % en 6 mois.

Mais si vous expliquez en détail comment votre stratégie de contenu a aidé le client à augmenter ses impressions organiques et son trafic de 25 % et que vous l'étayez avec un témoignage de client et des anecdotes de travail avec vous, votre client potentiel vous fera confiance.

Un portfolio marketing décompose vos réalisations à travers des études de cas chargées de preuves sociales et ajoute plus de crédibilité à votre expertise marketing.

$$$a vous aide à vous démarquer d'une vaste réserve de talents

Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il ne suffit pas de soumettre votre CV. Les responsables du recrutement reçoivent chaque jour une pile de CV. Pour vous démarquer de cette masse de talents, votre CV doit être lié à votre portfolio marketing. Montrez des preuves tangibles de vos compétences et de votre expérience de travail ; un portfolio marketing vous aide à le faire.

$$$a Avantages d'un portfolio marketing

En bref, un portfolio marketing vous aide à :

Présenter ce que vous faites le mieux et instaurer la confiance

Donner une idée de qui vous êtes et de votre parcours

Il aide les clients potentiels ou les responsables de l'embauche à mieux évaluer vos compétences et à comprendre quel type de budget ils devraient allouer en fonction de votre expertise

$$$a Éléments d'un portfolio marketing

En tant que spécialiste du marketing, pensez à mettre en avant deux éléments fondamentaux dans votre portfolio : le marketing numérique et le marketing des médias sociaux.

Marketing numérique

Les services standard d'un professionnel du marketing numérique sont l'optimisation des moteurs de recherche (SEO), le marketing de contenu, le marketing par paiement au clic (PPC) et le marketing par e-mail.

En conséquence, votre portfolio de marketing numérique devrait inclure les éléments suivants pour mettre en valeur votre expertise :

SEO: Un site Web de portfolio SEO doit inclure des services tels que la recherche de mots clés, les réalisations SEO on-page/off-page, les stratégies SEO innovantes précédemment mises en œuvre, et les résultats pertinents (leads, trafic, conversion, etc.)

Un site Web de portfolio SEO doit inclure des services tels que la recherche de mots clés, les réalisations SEO on-page/off-page, les stratégies SEO innovantes précédemment mises en œuvre, et les résultats pertinents (leads, trafic, conversion, etc.) Content marketing: Un site web portfolio de content marketing doit inclure la rédaction de contenu, la stratégie, l'optimisation, les types de campagnes de contenu et leurs exécutions, ainsi que les meilleurs échantillons de rédaction publiés sur des sites web pertinents

Un site web portfolio de content marketing doit inclure la rédaction de contenu, la stratégie, l'optimisation, les types de campagnes de contenu et leurs exécutions, ainsi que les meilleurs échantillons de rédaction publiés sur des sites web pertinents PPC: Un site web de portfolio PPC devrait avoir une ventilation détaillée des types de comptes gérés, des forfaits budgétaires et du nombre de prospects générés via la gestion de campagne et les dépenses, la rédaction d'annonces et les échantillons créatifs

Un site web de portfolio PPC devrait avoir une ventilation détaillée des types de comptes gérés, des forfaits budgétaires et du nombre de prospects générés via la gestion de campagne et les dépenses, la rédaction d'annonces et les échantillons créatifs Marketing par e-mail: Assurez-vous que votre page de portfolio de marketing par e-mail comprend des copies d'e-mails pour des secteurs cibles, le nombre d'appels réservés à partir de campagnes d'e-mails dans un laps de temps donné, et des analyses d'e-mails comme le taux d'ouverture et le taux d'engagement

Marketing des médias sociaux

Le portfolio des médias sociaux devrait avoir une ségrégation basée sur la plateforme, comme LinkedIn, Twitter, Instagram, et d'autres liens de médias sociaux, et ce qui est inclus dans ces services.

LinkedIn: Échantillons de travail passés liés à la création de contenu, à la stratégie, aux liens LinkedIn vers des posts engageants, à l'engagement, aux résultats générés pour la marque personnelle et la marque de l'entreprise, et si la conception est incluse dans votre forfait

Échantillons de travail passés liés à la création de contenu, à la stratégie, aux liens LinkedIn vers des posts engageants, à l'engagement, aux résultats générés pour la marque personnelle et la marque de l'entreprise, et si la conception est incluse dans votre forfait Twitter: Montrez des échantillons de travail liés à la rédaction, à la stratégie et à l'engagement, ainsi que des résultats pertinents tels que les prospects, les impressions et les clics

Montrez des échantillons de travail liés à la rédaction, à la stratégie et à l'engagement, ainsi que des résultats pertinents tels que les prospects, les impressions et les clics Instagram: Meilleurs échantillons de bobines, de conceptions créatives, de légendes, et les résultats obtenus pour les individus et les marques

Si vous êtes un spécialiste généraliste du marketing des médias sociaux, en plus de tous les échantillons ci-dessus, incluez des publicités sur les médias sociaux et les résultats qu'elles ont générés pour la marque.

Importance de la conception de sites web dans le portfolio marketing

Traditionnellement, les stratèges numériques et sociaux utilisent Google Drive ou un PDF pour présenter leurs meilleurs travaux. Cela ne crée pas une impression durable du point de vue du prospect et ne parvient pas à susciter un intérêt immédiat, car les portfolios sont désordonnés et déroutants.

En créant un portfolio marketing simple pour site web :

Montez une première impression durable car un site web portfolio inclut votre meilleur travail ; il met en valeur votre œil pour les détails, la façon dont vous présentez esthétiquement votre travail, et une représentation plus propre de votre marque

Avec un site web portfolio, vous avez la possibilité de générer des prospects grâce à des initiatives de marketing organique et payant telles que le référencement, les blogs et la publicité payante pour atteindre vos cibles

Ajoutez des éléments de confiance à votre design web, comme des études de cas et des témoignages de vos clients satisfaits sur votre page portfolio, pour gagner plus de projets

Ajoutez un planificateur de réunions à votre site web de portfolio pour encourager les clients potentiels à réserver des appels sans friction via le site web

$$$a Inclure une stratégie marketing dans un portfolio de marketing numérique

En tant que spécialiste du marketing en ligne ou des médias sociaux, votre stratégie vous différencie de la foule. Mais devriez-vous ajouter des éléments de stratégie pour renforcer votre portfolio de marketing numérique ?

Bien sûr, les stratégies diffèrent selon les clients et dépendent des objectifs, de la situation actuelle, du secteur et de la taille du marché. Les spécialistes du marketing numérique sont souvent confrontés à un dilemme quant à l'opportunité d'inclure des stratégies dans leur portfolio marketing.

Il faut le faire, mais brièvement. Lorsque vous rédigez une étude de cas, expliquez les défis auxquels ce client particulier était confronté, la façon dont vous les avez abordés et la stratégie que vous avez adoptée pour résoudre leurs points de douleur.

De cette façon, un prospect comprendra mieux votre expertise et votre capacité à développer des stratégies pour des cas d'utilisation spécifiques et décidera si votre approche correspond à ses besoins.

Importance de l'optimisation pour les moteurs de recherche et de la disposition des pages

L'optimisation des moteurs de recherche et la disposition des pages comptent toutes deux dans un portfolio de marketing numérique.

Si vous suivez une stratégie de référencement centrée sur l'audience pour votre site web de portfolio, publiez régulièrement du contenu pertinent et bien documenté, et concentrez-vous sur les bonnes pratiques de référencement on-page et off-page.

Cela vous aide à augmenter le trafic de votre site Web provenant de prospects pertinents, à faire en sorte que davantage de clients potentiels découvrent vos services de manière organique, et à remporter plus de projets. En bref, il s'agit d'une source constante de génération de prospects.

Accordez la même attention à la disposition de votre page portfolio. Rendez-la attrayante en y ajoutant les couleurs de votre marque, une police de caractère uniforme et des CTA, en divisant les sections par des intercalaires et en facilitant la navigation dans la conception de l'ensemble des services.

Exemples de portfolio marketing

Regardons quelques exemples de portfolios de marketing numérique pour plus d'inspiration.

1. Hive Creative Group

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Hive-Creative-Group-Portfolio.png Hive Creative Group Portfolio /%img%/

via Groupe créatif Hive Hive Creative Group, une agence de marketing basée en Virginie, se distingue instantanément par son portfolio interactif et son authentification.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

Les éléments interactifs, animés et les icônes rendent ce portfolio marketing très réactif

Ce portfolio de marketing numérique est une excellente compilation de preuves sociales et l'un des exemples clés d'authentification. Nous aimons la façon dont ils mettent en valeur les logos des clients et présentent aux spectateurs les membres de leur équipe

La navigation simple vous aide à localiser rapidement leurs coordonnées grâce à une page dédiée

2. Jordyn Brenner

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Jordyn-Brenner-1400x666.png Jordyn Brenner Portfolio /%img%/

via Jordyn Brenner Jordyn Brenner est directrice artistique senior chez Amazon Studios. Son portfolio vous convainc instantanément qu'elle est l'esprit qui se cache derrière les illustrations de toutes nos émissions Amazon Prime favorites, notamment The Marvelous Mrs. Maisel et Homecoming.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

Bien qu'il y ait moins de sections dans ce portfolio de marketing numérique, nous aimons la façon dont il se concentre sur la mise en valeur des meilleurs travaux de Jordyn et le fait magnifiquement bien

Le style de la grille permet d'exécuter le cadre de l'étude de cas axée sur l'image avec des images de haute qualité

La section " À propos " fait un excellent travail en racontant l'histoire de Jordyn de la manière la plus précise possible

3. Alaina Thomas

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Alaina-Thomas-1400x845.png Alaina Thomas /%img%/

via Alaina Thomas Le site portfolio d'Alaina Thomas est l'un des portfolios de marketing numérique les plus compacts que nous ayons rencontrés.

Fusionner tous les services dans le portfolio peut devenir compliqué si vous offrez tous les services de marketing numérique. Nous avons ajouté cet exemple pour vous montrer comment rendre le design plus propre et le portfolio marketing plus facile à comprendre.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

Alaina est prestataire de services de marketing de contenu et de médias sociaux. Elle a des portfolios marketing différents pour chaque service afin d'aider le lecteur à parcourir les offres et à comprendre son expertise

La disposition minimaliste du portfolio de marketing numérique attire notre attention. Le portfolio accueille différentes sections comme les services, les meilleurs travaux et une page dédiée aux coordonnées sans tomber dans l'excès et utilise le contraste des couleurs pour les séparer

4. Michael Antalok

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Michael-Antalok-1400x659.png Michael Antalok /%img%/

via Michael Antalok Le portfolio de marketing numérique de Michael Antalok a un thème sombre et est réactif. À chaque défilement, vous tombez sur une nouvelle étude de cas, qui s'ouvre dans des pages séparées.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

Michael suit l'adage " plus on est de fous, plus on rit ", et son portfolio simplifie la prise de décision pour les prospects, car il est facile de trouver des cas d'utilisation pertinents

Les citations attirent l'attention. Par exemple, dans la section du héros, on peut lire : "Un bon design, c'est une bonne entreprise" À chaque fois qu'il fait défiler la page, il ajoute d'autres citations pour souligner l'importance de ses services

5. Kate Dunham

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Kate-Dunham.png Kate Dunham /%img%/

via Kate Dunham Le portfolio de marketing numérique de Kate Dunham est simple et séparé pour ses deux groupes de cibles - les indépendants et les organisations. Cela réduit la confusion et aide le lecteur à trouver plus rapidement les informations dont il a besoin.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

Vous en apprenez beaucoup sur la spécialiste du marketing en termes de personnalité, d'objectifs en tant que professionnelle du marketing et de travail avec elle. Cette touche personnelle humanise l'expérience et établit une connexion instantanée avec le lecteur

Kate, la spécialiste du marketing, explique comment elle contribue à la communauté et aux causes qui lui tiennent à cœur. Elle vous donne une raison supplémentaire d'entamer une discussion avec elle

6. 345 Marketing

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/345-Marketing-1400x506.png 345 Marketing /%img%/

via 345 Marketing Le nom suivant dans notre liste d'exemples de portfolios marketing est celui d'une agence de branding et de marketing appelée 345. Aussi étrange que le nom puisse paraître, leur portfolio marketing est solide, avec un bon équilibre entre les histoires, les services et les échantillons de travail.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

Cette agence de design et de marketing consacre une section de son portfolio de marketing numérique à raconter l'histoire de la marque, qui résonne avec le lecteur

Ils ont une section " Story Time " qui met en valeur leur expertise de manière attrayante avec des conclusions claires à la fin de chaque histoire

7. Denise Rick

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Denise-Rick-1400x582.png Denise Rick /%img%/

via Denise Rick Denise Rick est une professionnelle du contenu et de l'image de marque au service de plusieurs secteurs d'activité. Nous aimons la façon dont elle a utilisé les couleurs pour différencier les différentes sections de son portfolio.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

La particularité de son portfolio est qu'il donne un aperçu de tous ses projets et qu'il permet également d'accéder à trois pages spécifiques à ses clients pour lire une étude de cas détaillée

Chaque image, GIF et bobine dans sa section des meilleurs travaux a un contexte. Elle explique la raison d'être des créations au lieu de laisser les clients potentiels se débrouiller seuls

8. Jaxon Curtis

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Jaxon-Curtis-1400x557.png Jaxon Curtis /%img%/

via Jaxon Curtis Jaxton Curtis est un spécialiste du marketing sur LinkedIn qui rédige des posts sur les médias sociaux pour des marques de sport. Cela devient évident lorsque vous regardez son portfolio, même s'il n'existe pas de section sur les services.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

Le portfolio est une grille de certains des posts LinkedIn les plus réussis de Jaxton. Pour les posts sur les médias sociaux, il ajoute les impressions, invitant les visiteurs à cliquer dessus

L'auteur, Jaxton, utilise l'approche show-don't-tell (montrer, ne pas raconter) et donne la priorité aux exemples plutôt qu'aux longs textes

9. McMath Creative

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/McMath-Creative.png McMath Creative /%img%/

via McMath Creative Le prochain portfolio de marketing numérique de notre liste appartient à une agence de contenu et de marketing appelée McMath Creative. Le design simpliste du portfolio se démarque.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

Ils ont trois pages dédiées à trois domaines de services - l'image de marque, la gestion et le contenu. Sur chaque page, vous trouverez des détails sur leurs services et les logos de leurs clients

Une page d'aperçu intitulée "All Things Branding & Marketing" (Tout ce qui a trait à l'image de marque et au marketing), qui fonctionne comme une page d'accueil, est également disponiblegestion du portfolio page. Vous y trouverez un aperçu de toutes leurs créations en un seul endroit

10. Kathryn Hall

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Kathryn-L.-Hall-1400x601.png Kathryn L. Hall /%img%/

via Kathryn L. Hall Kathryn Hall, rédactrice indépendante, met en valeur tous ses échantillons de travail, en les séparant selon les domaines de service dans son site web de portfolio marketing.

Pourquoi nous aimons ce portfolio

Le portfolio donne un aperçu rapide des diverses compétences rédactionnelles de Kathryn

Sa page de biographie détaille son parcours et comporte un témoignage pour ajouter de la crédibilité

Si vous souhaitez créer votre premier portfolio marketing, voici comment commencer.

Choisissez un constructeur de site web (Webflow, WordPress ou Wiz) pour héberger votre portfolio

Ajoutez du contenu et des éléments visuels pour présenter vos offres

Ensuite, utilisez logiciel de gestion de portfolio comme ClickUp pour forfaiter les tâches de développement de votre portfolio.

Commencez avec le logiciel de gestion de portefeuilleModèle de gestion de portefeuille ClickUp pour construire votre portefeuille de marketing numérique à partir de zéro et présenter votre meilleur travail, et utiliser des vues Liste pour suivre plusieurs portefeuilles de marketing basés sur divers services de marketing numérique tels que SEO et PPC en un seul endroit

Créez des procédures opératoires normalisées pour chaque projet à l'aide des SOP

Utilisez la fonctionnalité " Vue du guide de démarrage " pour configurer votre processus de gestion de portefeuille et stocker des guides de référence afin d'accéder facilement aux paramètres requis

Une fois que vous avez commencé à travailler avec le client, utilisez ClickUp comme outil de gestion de projet pour rationaliser vos procédures opérationnelles standard, collaborer avec les membres de l'équipe du client et rationaliser votre communication avec les parties prenantes.

Suivez la progression du projet sur la page d'accueil de ClickUpTableaux de bord ClickUp. Au fur et à mesure que vous modifiez le statut, vous saurez si le projet avance comme prévu ou s'il y a des obstacles

UtiliserClickUp pour les Teams marketing pour planifier et exécuter vos programmes de marketing - des campagnes de marketing multicanal au rebranding et à la gestion de campagne réussis

Un solide portfolio marketing est la première étape pour mettre en valeur votre expertise dans l'industrie

En tant que spécialiste du marketing numérique, vous créez du contenu, effectuez du référencement, commercialisez les médias sociaux et vous engagez dans le marketing payant. Votre portfolio marketing compile et catégorise tous ces services raconte votre parcours professionnel et personnel, établit la confiance avec la preuve sociale, et vous aide à décrocher plus de projets.

Que vous construisiez votre portfolio en tant que consultant en marketing ou que vous collaboriez avec des clients, ClickUp vous aide à chaque étape du cycle de vie du projet.

Commencez par utiliser ClickUp pour créer un portfolio qui attire l'attention et qui a un fort potentiel de conversion. Lorsque vous commencez à travailler sur des projets marketing, tirez parti de l'outil de gestion de projet de ClickUp pour vous aider à gérer de bout en bout vos projets de marketing numérique en freelance et en tant que consultant.

Centralisez les détails de vos projets surDocuments ClickUp /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-151.png ClickUp Documents /%img%/

Restez sur la même page grâce à la fonctionnalité de modification en cours de ClickUp Docs

UtiliserClickUp Tableau blanc pour concevoir et forfaiter vos campagnes de marketing

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Tableau blanc-gif.gif ClickUp-Tableau blanc /%img%/

Transformez les idées de votre équipe en actions coordonnées avec ClickUp-tout en un Tableau blanc

ClickUp Brain vous sert de partenaire de brainstorming créatif, en vous aidant à automatiser les tâches chronophages telles que rédiger des rapports de progression et résumer les notes de réunion

Échéancier, attribution des tâches à l'équipe, ajout de commentaires, définition des priorités et visualisation de la progression du projetTableau de bord ClickUp* Enfin, débarrassez-vous des discussions éparses en regroupant la communication de l'équipe sous un même toit grâce àClickUp Discussion-pour coordonner avec les membres de l'équipe en temps réel, partager les mises à jour et les détails du projet avec l'organisation

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-56.gif L'affichage du chat de ClickUp /%img%/

Utilisez ClickUp Chat pour simplifier la communication avec votre équipe Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour créer des portfolios marketing à fort taux de conversion.

Foire aux questions (FAQ)

À quoi ressemble un portfolio marketing ?

Un portfolio marketing comprend vos travaux antérieurs, des études de cas, votre approche, vos services et une page de contact.

**Qu'est-ce qui doit être inclus dans un portfolio de marketing de contenu ?

Les incontournables d'un site web de portfolio de marketing de contenu sont les articles les mieux classés, les études de cas, les stratégies de contenu pertinentes, les pages de contact et les témoignages de clients.