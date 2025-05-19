les 10 meilleurs outils de collaboration IA à utiliser en 2025

Certains jours, j'ai l'impression que tout ce que je fais au travail, c'est de rattraper des discussions - fils Slack, mises à jour de produits, documents internes et enregistrements de démonstrations avec des clients -, ce qui me laisse peu de temps pour me concentrer sur mes tâches et projets principaux.

Selon un article récent de la Harvard Business Review, je ne suis pas le seul.

La plupart des équipes passent plus de 85% de leur temps chaque semaine à collaborer avec d'autres personnes . Les entreprises ont commencé à donner la priorité au "travail d'équipe" plutôt qu'au "travail en profondeur" afin d'accroître la connexion et de renforcer la communication entre les équipes.

Si la collaboration au travail est une excellente chose, il n'est pas utile qu'elle occupe la majeure partie de votre temps. C'est pourquoi j'ai été très enthousiasmé par les outils de collaboration alimentés par l'IA, particulièrement utiles pour résumer les fils de discussion de 100 messages sur Slack et les appels de démonstration d'une heure avec les clients.

Vous voulez découvrir comment l'IA peut vous aider à aller plus rapidement au cœur des discussions ? J'ai passé en revue les principaux outils d'IA outils de collaboration pour voir comment ils peuvent rationaliser la collaboration et améliorer la concentration et la productivité.

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA ?

J'ai testé bien plus de deux douzaines d'outils de gestion de documents et de projets pour vérifier comment leur.. Environnements de travail IA et fonctionnalités de collaboration peuvent faciliter la communication. Outre leurs outils de collaboration, j'ai également analysé deux éléments principaux : la tarification de leur composante d'intelligence artificielle et la convivialité de la fonctionnalité.

Voici quelques facteurs que j'ai évalués :

Traitement du langage naturel : Je voulais savoir si le moteur IA pouvait comprendre les nuances de l'anglais de discussion et me donner des résultats pertinents

: Je voulais savoir si le moteur IA pouvait comprendre les nuances de l'anglais de discussion et me donner des résultats pertinents Capacités d'automatisation : Un autre facteur essentiel était de savoir si le moteur d'IA pouvait comprendre les nuances de l'anglais conversationnel et me donner des résultats pertinentsOutils d'IA aidaient à mettre en place des flux de travail pour une collaboration transparente. Pourraient-ils automatiser les tâches répétitives comme le partage de mises à jour de statut ou de résumés de réunion afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel ?

: Un autre facteur essentiel était de savoir si le moteur d'IA pouvait comprendre les nuances de l'anglais conversationnel et me donner des résultats pertinentsOutils d'IA aidaient à mettre en place des flux de travail pour une collaboration transparente. Pourraient-ils automatiser les tâches répétitives comme le partage de mises à jour de statut ou de résumés de réunion afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel ? Coût : Chacun des outils que j'ai testés aborde la tarification de l'IA différemment. Alors que certains utilisent la méthode du burndown de crédit, d'autres utilisent une méthode de paiement par place. Certains proposent même leurs fonctionnalités d'IA gratuitement

: Chacun des outils que j'ai testés aborde la tarification de l'IA différemment. Alors que certains utilisent la méthode du burndown de crédit, d'autres utilisent une méthode de paiement par place. Certains proposent même leurs fonctionnalités d'IA gratuitement Intégration : Je voulais vérifier si les fonctionnalités de collaboration IA de chaque outil pouvaient contribuer à des capacités d'intégration intelligentes. Pourraient-elles améliorer le flux de travail d'intégration global pour mieux synchroniser les données ou me permettre d'utiliser les fonctionnalités IA comme des bots dans mes autres outils de communication ?

: Je voulais vérifier si les fonctionnalités de collaboration IA de chaque outil pouvaient contribuer à des capacités d'intégration intelligentes. Pourraient-elles améliorer le flux de travail d'intégration global pour mieux synchroniser les données ou me permettre d'utiliser les fonctionnalités IA comme des bots dans mes autres outils de communication ? Exactitude : La transparence et la partialité étaient également des critères clés. Les moteurs d'IA nous ont-ils donné des informations exactes ou non ? Plus important encore, leurs réponses étaient-elles justes et impartiales ?

Les 11 meilleurs outils de collaboration IA à utiliser en 2024

Avec les bons outils IA, vous pouvez équilibrer le travail en profondeur et le travail d'équipe sans vous sentir épuisé. Voici ma liste des meilleurs outils de collaboration IA qui rendent la communication d'équipe sans effort.

1. ClickUp-Le meilleur outil IA de gestion collaborative des projets et des tâches ClickUp est une plateforme d'espace de travail tout-en-un qui intègre des outils de gestion de projet, de traitement de documents et de communication interne pour les équipes sur site et à distance.

Réduisez le travail fastidieux et collaborez mieux avec ClickUp Brain, votre assistant virtuel toujours disponible

Mais ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est la façon dont il a intégré l'IA via son moteur d'IA natif, ClickUp Brain . Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une expérience de gestion du travail unifiée dans l'ensemble de ses outils.

À ClickUp Brain, non seulement vous consolidez vos données à travers les discussions, les projets et les documents, mais vous donnez également à vos employés une assistant personnel IA toujours disponible qui s'occupe de tout le travail.

Explorons comment ClickUp Brain aide les équipes à rester organisées et sur la même page :

Gestion de projet par IA

Avec ClickUp Brain à vos côtés, vous disposerez d'un puissant assistant de projet IA pour augmenter votre productivité et assurer le bon déroulement des projets. Pour commencer, vous pouvez rationaliser vos opérations de gestion de projet par IA, comme la création de projets, la génération de descriptions de tâches et l'attribution de DRI

Résumez les fils de commentaires ou envoyez des réponses rapides avec ClickUp Brain

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour générer des rapports de progression quotidiens ou hebdomadaires pour votre équipe ou vos rapports directs afin de garder le contrôle de vos projets et d'identifier les goulets d'étranglement.

Assistant de rédaction IA

ClickUp est également livré avec un assistant de rédaction et de modification en cours qui vous permet de générer du contenu à partir de zéro et de modifier le contenu existant. Vous pouvez également définir un guide de style de marque pour correspondre à la voix et au ton de votre marque.

Créez du contenu frais à partir de zéro ou modifiez le contenu existant avec l'assistant de rédaction IA de ClickUp

J'ai utilisé l'assistant de rédaction de ClickUp outil d'écriture collaborative de deux manières principales de faire un remue-méninges **J'utilise également ClickUp Brain pour traduire le texte dans différentes langues lors de la création de campagnes localisées.

Assistant de communication IA

Générer des transcriptions de réunions, extraire des éléments d'action et envoyer des réponses rapides avec ClickUp Brain

Si vous organisez de nombreuses réunions, la fonctionnalité de transcription automatique de ClickUp peut s'avérer très pratique. Elle génère une transcription de toutes vos réunions et extrait même les éléments d'action, ce qui vous permet de ne rien manquer d'important.

À faire gagner beaucoup de temps à vos coéquipiers, la transcription en texte facilite la recherche d'informations, ce que vous ne faites pas lorsque vous ne sauvegardez que des enregistrements vidéo

Vous pouvez également rester au fait des discussions grâce aux résumés automatiques de vos discussions directes. Vous manquez de temps ? ClickUp Brain propose des options de réponse pré-écrites pour vous épargner le travail de saisie. Si vous souhaitez envoyer des messages détaillés, il vous suffit de noter l'idée principale dans la barre de discussion, et Brain la transformera en un message soigné et professionnel. Très pratique, n'est-ce pas ?

ClickUp meilleures fonctionnalités

Résumez tout : Des mises à jour de projets aux fils de commentaires en passant par les longs documents, résumez tout le contenu en un seul clic

: Des mises à jour de projets aux fils de commentaires en passant par les longs documents, résumez tout le contenu en un seul clic Transcrivez vos réunions : Créez ClickUp Documents de vos réunions en générant automatiquement une transcription et en en extrayant les informations exploitables. Avec la détection de la collaboration en direct dans ClickUp les membres de l'équipe peuvent contribuer ensemble au document et rester dans la boucle

: Créez ClickUp Documents de vos réunions en générant automatiquement une transcription et en en extrayant les informations exploitables. Avec la détection de la collaboration en direct dans ClickUp les membres de l'équipe peuvent contribuer ensemble au document et rester dans la boucle Accédez rapidement aux informations : Utilisez la barre de recherche alimentée par l'IA pour trouver rapidement des informations sans envoyer de ping à vos coéquipiers. Et si vous devez le faire, L'affichage du chat de ClickUp vous permet de les contacter instantanément sans avoir besoin de passer à une autre plateforme de communication

: Utilisez la barre de recherche alimentée par l'IA pour trouver rapidement des informations sans envoyer de ping à vos coéquipiers. Et si vous devez le faire, L'affichage du chat de ClickUp vous permet de les contacter instantanément sans avoir besoin de passer à une autre plateforme de communication Créez des automatisations : Utilisez ClickUp Brain pour mettre en place des automatisations if/then à plusieurs étapes et des flux de travail en utilisant des invitations en langage naturel

: Utilisez ClickUp Brain pour mettre en place des automatisations if/then à plusieurs étapes et des flux de travail en utilisant des invitations en langage naturel Collaborez et communiquez visuellement : Tableaux blancs de ClickUp et Cartes mentales vous permettent de collaborer sur des projets à l'aide d'un canevas créatif. Utilisez des fonctionnalités telles que des stylos multicolores, des notes autocollantes, des formes, etc. pour donner vie à vos idées. Connectez vos croquis et brain dumps à Tâches ClickUp des documents et bien d'autres choses encore pour pouvoir agir et rendre compte, même dans une installation à distance

: Tableaux blancs de ClickUp et Cartes mentales vous permettent de collaborer sur des projets à l'aide d'un canevas créatif. Utilisez des fonctionnalités telles que des stylos multicolores, des notes autocollantes, des formes, etc. pour donner vie à vos idées. Connectez vos croquis et brain dumps à Tâches ClickUp des documents et bien d'autres choses encore pour pouvoir agir et rendre compte, même dans une installation à distance Enregistrez votre écran avec des voix off: Parfois, le texte simple ne suffit pas. Utilisez ClickUp Clips pour partager instantanément des enregistrements d'écran de taille réduite afin d'accélérer la communication et de transmettre des concepts et des instructions de manière plus claire

Limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est disponible que sur les forfaits payants

Certains utilisateurs ont signalé une courbe d'apprentissage abrupte

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Business : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 [9 000+ commentaires]

: 4.7/5 [9 000+ commentaires] Capterra : 4.6/5 [4 000+ commentaires]

2. Trello - Le meilleur outil de gestion de projet collaboratif basé sur Kanban

via Trello Trello est l'un des nombreux produits d'Atlassian qui sont profondément intégrés à Atlassian Intelligence pour accélérer le travail avec un " wingmate IA ". Les fonctionnalités IA de Trello améliorent la gestion du travail collaboratif en résumant des cartes, en décomposant des tâches ou en générant des idées à partir d'invitations, instructions

Vous pouvez signaler les réponses inexactes ou inappropriées de l'IA et améliorer votre expérience de l'intelligence Atlassian. Cependant, comparé à certains des autres outils d'Atlassian, Trello n'a que des capacités IA limitées, et il n'aide pas à l'automatisation et aux flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Faites un remue-méninges pour trouver de nouvelles idées en demandant à l'intelligence d'Atlassian de vous aider avec des idées de contenu ou de campagne, ou comment vous pouvez améliorer un processus particulier

Assurez-vous d'une orthographe et d'une grammaire correctes grâce au correcteur grammatical intégré

Utilisez l'IA de Trello pour extraire des éléments d'action, créer un plan ou une checklist, ou simplement gagner en clarté sur ce qui doit être fait

Les limites de Trello

Les fonctionnalités IA ne sont disponibles que sur les forfaits Premium et Enterprise, et non sur le forfait Standard

L'IA ne peut pas être utilisée pour automatiser les flux de travail de Trello, ce qui peut être limitant pour certaines équipes

Prix de Trello

Free

**Standard 6$/utilisateur par mois

Premium : 12,50 $/utilisateur par mois

: 12,50 $/utilisateur par mois Enterprise : 17,50 $/utilisateur par mois [facturé annuellement]

G2 : 4.4/5 [13 500+ avis]

: 4.4/5 [13 500+ avis] Capterra : 4.5/5 [23,000+ commentaires]

3. Asana - Le meilleur pour les petites équipes qui ont besoin d'un assistant IA intelligent

via Asana Plus que les fonctionnalités d'IA, j'ai adoré la thèse d'Asana sur la raison pour laquelle elle intègre des capacités d'IA à son produit - pour aider à la macro-gestion. Si vous faites partie d'une petite équipe qui jongle avec plusieurs choses et dont l'autonomie est une valeur essentielle, alors les capacités d'IA d'Asana peuvent s'avérer utiles.

Non seulement l'IA d'Asana automatise les mises à jour de statut, les check-ins et les autres tâches très prenantes, mais elle peut aussi compiler un rapport sur la progression de votre travail accompagné d'informations contextuelles et le partager avec vos responsables pour qu'ils sachent sur quoi vous travaillez

Les grandes équipes peuvent également bénéficier de sa fonctionnalité " objectifs intelligents " qui vous permet de mettre en place un processus de définition d'objectifs standardisé pour toutes les équipes.

Il utilise un moteur d'IA propriétaire et des modèles LLM d'OpenAI et d'Anthropic. De plus, il vous indique quelles fonctionnalités sont assistées par quel moteur d'IA pour une meilleure transparence.

Asana offre également la flexibilité de ne pas utiliser les LLM des partenaires et de s'appuyer uniquement sur le moteur d'IA natif d'Asana.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Générez automatiquement des résumés, des mises à jour de statut et des mises à jour de progression à partir de mises à jour de projets en temps réel

Paramétrez des règles intelligentes pour exécuter des automatisations et les intégrer à vos autres outils

Rédigez des descriptions de projet et de tâche claires et convaincantes à l'aide de l'éditeur intelligent

Utilisez des projets intelligents pour générer un projet personnalisé avec des tâches, des champs, etc. en fonction de son but et de ses objectifs

Limites d'Asana

Bien qu'Asana IA assiste plusieurs langues, elle n'a été testée qu'en anglais

Asana IA n'est disponible que sur ses forfaits d'équipe et non sur les forfaits individuels

Prix d'Asana

Personnel : Free

: Free Starter : 13,49 $/utilisateur par mois

: 13,49 $/utilisateur par mois Avancé : 30,49 $/utilisateur par mois

: 30,49 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Enterprise+: Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 [10 000+ avis]

: 4.4/5 [10 000+ avis] Capterra : 4.5/5 [12 700+ avis]

4. Airtable - Le meilleur pour construire des automatisations de flux de travail alimentées par l'IA

via Airtable Airtable est une plateforme low-code qui vous permet de construire des automatisations de flux de travail et d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale de votre équipe.

L'IA d'Airtable peut vous aider à extraire des informations de vos bases de données, à déclencher des automatisations basées sur le temps ou les évènements, à résumer et à traduire du texte, et à faire bien plus encore. À titre d'exemple, disons que vous recevez une évaluation - vous pouvez l'ajouter à un tableau/une base de données dans Airtable, utiliser l'IA pour évaluer le sentiment de l'évaluation et déclencher une alerte auprès de votre équipe CX si l'évaluation n'est pas bonne. Sympa, non ?

En tant que non-technicien, j'ai également trouvé les capacités de génération de formules de l'IA assez impressionnantes. Je pouvais générer des formules complexes et mettre en place des automatisations à plusieurs étapes en quelques minutes sans écrire un seul mot de code.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Ajouter un composant IA à son application de feuille de route pour générer instantanément une spécification de produit

Connectez un composant IA à votre application de demandes pour rédiger de puissants brief créatifs qui accélèrent le transfert de la création marketing

Catégorisez automatiquement vos enregistrements en fonction du thème, du sentiment ou des mots utilisés

Utilisez l'IA pour identifier les collaborateurs, les notifier et rationaliser les communications

Limites d'Airtable

Seuls les utilisateurs bénéficiant d'un forfait payant peuvent acheter des crédits Airtable

L'IA sera activée automatiquement pour les équipes, et il n'y a aucun moyen de se désengager

Prix d'Airtable

free : Team : Free : Team : Free

Team Free Team Free Teams : 24 $/utilisateur par mois

: 24 $/utilisateur par mois Business : 54$/utilisateur par mois

: 54$/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Crédits IA : À partir de 20 $ pour 10 000 crédits mensuels

G2 : 4.6/5 : [2,000+ reviews]

: 4.6/5 : [2,000+ reviews] Capterra : 4.7/5 [2,000+ reviews]

5. Miro - Le meilleur outil de tableau blanc collaboratif

via Miro Avec son canevas infini et ses tonnes de modèles, Miro a été un outil de tableau blanc numérique populaire pour les équipes et les individus, et la récente sortie de Miro Assist ne fait qu'améliorer l'expérience.

Avec Miro Assist, vous pouvez créer des cartes mentales alimentées par l'IA, mieux visualiser votre contenu et trouver des informations rapidement. J'ai utilisé Miro Assist pour générer automatiquement une présentation complète à partir de notes adhésives, et l'expérience s'est déroulée sans problème.

De plus, j'adore le fait que Miro vous donne un contrôle total sur vos données, permettant aux membres de l'équipe de se désengager via un simple processus en un clic. Conformément à leurs " principes d'IA ", ils ont testé leur moteur d'IA pour vérifier les préjugés dans le contenu généré afin de s'assurer que Miro Assist est éthique.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Transformez des idées nouvelles ou complexes en modèles structurés tels que des récits d'utilisateurs, des critères d'acceptation, des diagrammes techniques et du code grâce à Miro IA

Créez des présentations en un clic à partir de vos mindmaps et diagrammes en invitant simplement Miro Assist à vous aider avec les éléments suivantscollaboration en temps réel Résumez et regroupez les informations pour découvrir de précieuses perspectives à partir de recherches sur les clients, de rétrospectives ou d'ateliers

Obtenez un résumé de ce dont vous avez discuté pendant la session de tableau blanc

Regroupez les notes autocollantes en fonction d'un mot-clé ou d'un sujet

Les limites de Miro

Certains utilisateurs ont rapporté que Miro ne s'intègre pas bien avec d'autres applications comme Google Docs, ce qui complique les exportations

Miro Assist n'est disponible qu'en anglais

Prix de Miro

**Gratuit

Débutant : 10 $/utilisateur par mois

: 10 $/utilisateur par mois Business : 20$/utilisateur par mois

: 20$/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 [5 900+ commentaires]

: 4.8/5 [5 900+ commentaires] Capterra : 4.7/5 [1,500+ avis]

Autres lectures:_ 15 meilleurs générateurs de contenu IA

6. Loom-Best pour l'extraction d'informations à partir de vidéos

via Loom Loom, récemment acquis par Atlassian, est devenu l'outil vidéo asynchrone de facto pour de nombreuses entreprises populaires nécessitant des capacités de collaboration visuelle . C'est également l'un des rares outils de collaboration vidéo à rationaliser la communication grâce à de solides capacités d'IA.

Deux fonctionnalités que j'apprécie particulièrement sont la suppression automatique des silences et les messages qu'il génère pour accompagner les vidéos. Ces deux fonctionnalités sont très utiles, en particulier la première, car il m'est arrivé d'utiliser beaucoup d'humms pendant que ma bouche rattrapait mon cerveau.

Une autre fonctionnalité qui peut faire gagner beaucoup de temps aux équipes de développement et de CX est la fonctionnalité de flux de travail IA, qui vous permet de créer automatiquement un document texte ou un rapport de bug pour chaque vidéo et de l'envoyer à Jira.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Générer automatiquement un titre, une description et des résumés de chapitre pour chaque vidéo que vous enregistrez

Création d'un bouton CTA personnalisé et contextuel en fonction de la page web ou du produit sur lequel vous avez enregistré la vidéo

Fournit aux spectateurs une liste de tâches à faire lorsqu'ils regardent la vidéo, par exemple revoir une section particulière ou répondre à une question pour obtenir un retour d'information rapide

Les limites de Loom

L'IA de Loom n'est disponible que dans les forfaits payants

Les fonctionnalités IA ne peuvent être utilisées que sur les vidéos que vous créez après avoir acheté le module complémentaire, et non sur vos anciennes vidéos

Prix de Loom

Démarrage : Free

: Free Business : 15 $/utilisateur par mois

: 15 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Loom IA : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 4 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.7/5 [2,000+ reviews]

: 4.7/5 [2,000+ reviews] Capterra : 4.7/5 [400+ avis]

7. Slack - Les meilleures fonctionnalités de recherche et de résumé alimentées par l'IA pour les grandes équipes

via Slack Vous vous perdez souvent dans les messages de Slack - des dizaines de canaux, une douzaine de fils de discussion et des notifications interminables ? Alors essayez la fonctionnalité Slack IA !

D'un simple clic, vous pouvez résumer tous les messages de n'importe quelle discussion ou canal, envoyer des réponses rapides et rester au fait des discussions sans perdre des heures.

Je trouve cette fonctionnalité de résumé particulièrement utile lorsque je reviens après des vacances ou un long week-end, car mon nombre de messages peut facilement atteindre quelques centaines.

Bien que relativement nouvelle, l'IA de Slack a été bien accueillie par les utilisateurs.

Cependant, il s'agit d'un module complémentaire et, à 10 $$$a par utilisateur, c'est un peu plus cher, surtout pour les utilisateurs de la collaboration au sein de grandes équipes -qui bénéficieraient d'une fonctionnalité de résumé.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Veillez à ce que seules les personnes et les appareils approuvés puissent accéder aux données de votre entreprise grâce à des fonctionnalités telles que l'authentification unique, la revendication de domaine et l'assistance à la gestion de la mobilité d'entreprise

Protégez vos données avec des outils tels que Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], les journaux d'audit et la prévention native de la perte de données [DLP], ainsi que l'assistance pour les fournisseurs DLP tiers

Demandez à l'IA de Slack de lire vos messages et de vous fournir des informations exploitables, par exemple sur votre chiffre d'affaires des trois derniers mois

Limites de Slack

L'IA de Slack ne peut accéder qu'à vos messages, pas à vos toiles ni à vos fichiers

Slack utilise vos données pour entraîner son moteur IA, et vous devez leur écrire si vous voulez vous désengager

Prix de Slack

Free

Pro : 8,75 $/utilisateur par mois

: 8,75 $/utilisateur par mois Business : 15 $/utilisateur par mois

: 15 $/utilisateur par mois Grille Entreprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Slack IA : Peut être acheté en tant que module complémentaire à 10 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.5/5 [32,500+ reviews]

: 4.5/5 [32,500+ reviews] Capterra: 4.7/5 [23,000+ reviews]

8. Todoist - La meilleure pour les freelances qui ont besoin d'une application de gestion de tâches simple

via Todoist Si vous êtes comme moi et que vous préférez une application de tâches à faire minimale qui donne la priorité à l'expérience utilisateur globale sur tout le reste, Todoist est faite pour vous. Ce que je préfère dans l'assistant IA de Todoist, c'est sa convivialité et son utilité - pas de gadget, juste un traitement du langage naturel propre et efficace.

Il rend la planification des tâches super pratique, depuis la suggestion des tâches à prendre en charge ensuite jusqu'à la création d'éléments d'action pour chaque tâche.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Rendez vos objectifs plus réalisables en créant une liste de tâches. Mettez-les en action en sélectionnant Suggérer des tâches avec l'assistant IA dans le menu d'un projet et en saisissant ce que vous souhaitez réaliser dans le champ de texte [par exemple, Apprendre l'espagnol]

Obtenez des suggestions de l'assistant IA sur la façon dont vous pouvez achever une tâche, sur ce que vous devriez faire ensuite et sur la façon de réécrire les tâches et de les rendre plus exploitables

Assurez le suivi de plusieurs projets à la fois et utilisez les thèmes Pro pour leur donner une apparence visuelle attrayante

Limites de Todoist

Todoist est parfait pour la gestion quotidienne des tâches, mais il n'est pas conçu pour les projets plus importants ou la collaboration à grande échelle

La fonctionnalité IA de Todoist n'est disponible que dans les forfaits payants

Prix de Todoist

Débutant : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Pro : 5$/utilisateur par mois

: 5$/utilisateur par mois Business : 8$/utilisateur par mois

G2 : 4.4/5 [700+ avis]

: 4.4/5 [700+ avis] Capterra : 4.6/5 [2 000+ avis]

9. Confluence - Le meilleur pour les entreprises à distance qui ont besoin d'outils de collaboration asynchrones alimentés par l'IA

via Confluence Confluence est une solution de gestion des connaissances populaire pour les organisations à distance, en particulier les entreprises de logiciels qui utilisent déjà Jira comme.. outil de collaboration et de gestion de projet . Et comme ses données sont domiciliées aux Etats-Unis, dans l'UE, en Australie et en Allemagne, les entreprises à distance n'ont pas à se préoccuper de la conformité des données

Confluence est déjà doté de nombreuses fonctionnalités de collaboration, telles que les pages, les tableaux blancs et les Espaces, qui facilitent grandement l'organisation des informations. Mais l'intégration avec Atlassian Intelligence rend les choses encore meilleures.

Vous pouvez utiliser Atlassian Intelligence dans Confluence pour rédiger du contenu, définir des termes, résumer du contenu et même créer des flux de travail if/then, ce qui permet d'accélérer le travail. La fonctionnalité que j'ai préférée, cependant, est celle des " prédictions " - chaque fois que vous recherchez un document, une liste d'options spécifiques s'affiche.

Disons que vous êtes un spécialiste du marketing et que vous tapez " feuille de route ". Atlassian Intelligence donnera la priorité aux documents sur lesquels vous avez travaillé précédemment ou à ceux que d'autres spécialistes du marketing ont affichés plutôt qu'à ceux qu'un développeur a consultés.

De plus, bien qu'Atlassian Intelligence utilise OpenAI comme moteur GPT, il a été interdit à ce dernier d'entraîner son moteur sur les données des utilisateurs de Confluence : vos documents sont donc bien protégés.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Transformez des notes désordonnées en documents utiles, générez des résumés de pages et de commentaires, et créez des éléments d'action en quelques secondes

Réduisez les changements d'application en activant Atlassian Intelligence dans Slack afin d'accéder rapidement aux informations

Prenez des décisions plus rapides et éclairées et résolvez rapidement n'importe quel problème avec Atlassian Intelligence au sein de votre équipe

Limites de Confluence

Atlassian Intelligence n'est disponible que sur les modifications en cours Premium et Enterprise

Comme tous les moteurs IA, elle est sujette à des hallucinations

Prix de Confluence

Gratuit

Standard : 4,89 $/utilisateur par mois

: 4,89 $/utilisateur par mois Premium : 8,97 $/utilisateur par mois

: 8,97 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée [facturée annuellement]

G2 : 4.1/5 [3,700+ reviews]

: 4.1/5 [3,700+ reviews] Capterra : 4.5/5 [3,300+ avis]

10. Notion - Le meilleur pour la gestion collaborative de bases de données

via Notion La plupart des gens, y compris moi, adorent à quel point Notion est personnalisable. De la création de trackers de projets et de bases de données aux wikis et aux planificateurs de repas, vous pouvez utiliser Notion pour organiser toutes vos informations. J'étais donc particulièrement enthousiaste à l'idée de tester ses capacités en matière d'IA.

L'IA de Notion, qui utilise le LLM d'OpenAI, vous permet de faire la plupart des tâches de base, comme rédiger du contenu, résumer du texte [et des bases de données], et même traduire du contenu. Cela peut être très utile si vous travaillez dans une entreprise asynchrone qui documente tous ses processus.

La fonctionnalité que je pense utiliser le plus est la fonction RECHERCHE, qui me permet de rechercher des informations spécifiques dans mes bases de données et celles de mon équipe. Cela réduit les allers-retours et fait gagner du temps à tout le monde

L'intégration de cette fonction dans Notion est très pratique pour les personnes qui utilisent ChatGPT pour leurs recherches et permet d'éviter les changements de contexte.

À l'heure actuelle, j'aime bien accéder à l'IA de Notion en appuyant simplement sur la BARRE D'ESPACE, mais j'ai fait l'expérience suivante quelques commentaires sur Reddit où les gens ont trouvé cela frustrant. C'est un bon rappel que l'expérience utilisateur peut être subjective, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être idéal pour tout le monde.

Passons maintenant aux petits caractères : Notion vous assure qu'ils n'entraînent pas leur IA avec vos données, mais il y a un hic. Comme de nombreux moteurs d'IA, l'IA de Notion a tendance à inventer des choses, en particulier lorsqu'il s'agit de questions portant sur des évènements récents [pensez aux 6-12 derniers mois]. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un outil formidable, veillez à vérifier les faits dans ses résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Remplir automatiquement les tableaux et transformer les informations écrasantes en informations claires et effacées

Demandez à Notion IA de rédiger vos communications pour vous et même de les traduire dans d'autres langues, comme l'espagnol ou le japonais

Donnez à Notion IA un message clé pour que l'outil IA l'élabore pour vous dans un e-mail ou un document détaillé

Les limites de Notion

Certains Redditors trouvent que Notion IA est assez limité en termes de prix. Comme l'indique un utilisateur de Reddit, si vous avez une équipe de 50 membres, vous devez payer un supplément de 500 $$a juste pour les fonctionnalités de base de résumage de l'IA

Les fonctionnalités de Notion IA ne sont pas encore disponibles sur les applications mobiles

Prix de Notion

Gratuit

Plus : 10$/place par mois

: 10$/place par mois Business : 18 $ par place et par mois

: 18 $ par place et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Notion IA : Ajouter à n'importe quel environnement de travail à 10 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.7/5 [5,400+ reviews]

: 4.7/5 [5,400+ reviews] Capterra : 4.7/5 [2,000+ avis]

Mieux collaborer et augmenter la productivité des équipes avec ClickUp

Qu'il s'agisse de franchir les barrières linguistiques, de résumer les fils de messages ou de vous aider à rédiger et à affiner vos communications, les outils de collaboration de l'IA peuvent grandement contribuer à rationaliser la communication au sein de l'équipe. C'est particulièrement vrai si vous travaillez sur des projets complexes à plusieurs équipes ou si vous faites partie d'équipes internationales et distribuées.

Si vous êtes à la recherche d'une plateforme unifiée pour gérer tous vos canaux de communication et que vous souhaitez qu'ils soient unifiés avec le même moteur IA pour une communication transparente, alors pouvons-nous vous suggérer ClickUp ?

ClickUp est une plateforme tout-en-un qui permet aux équipes de toutes tailles de gérer leurs projets, leurs documents et leurs communications internes à partir d'un seul endroit unifié. Comme ces fonctionnalités sont étroitement intégrées à ClickUp Brain, la gestion des connaissances est encore plus facile. S'inscrire sur ClickUp gratuitement et découvrez comment il peut améliorer la planification de vos projets, le partage des connaissances et l'ensemble de vos processus de collaboration interne.