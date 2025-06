Comment organiser une réunion post-mortem

Obtenez des informations sur vos processus : ces réunions permettent de mettre en lumière des enseignements précieux. En identifiant ce qui a bien fonctionné, les équipes peuvent reproduire ces réussites dans de futurs projets. À l'inverse, le fait de mettre en évidence les défis à relever permet de trouver des solutions proactives et d'améliorer les processus

Stimulez l'apprentissage et le moral de l'équipe : les analyses rétrospectives créent une plateforme de partage des connaissances et de collaboration, aidant les membres de l'équipe à apprendre les uns des autres. Cela encourage un sentiment de responsabilité collective et de croissance, tout en donnant à chaque membre de l'équipe l'occasion d'exprimer son opinion

Améliorez le taux de réussite des projets : la mise en œuvre des enseignements tirés des réunions post-mortem dans les projets futurs améliore la planification et l'exécution des projets. En remédiant aux lacunes passées, les équipes peuvent atténuer les risques de manière proactive et garantir une livraison plus fluide des projets à l'avenir