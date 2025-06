Comment réaliser une planification organisationnelle efficace

La stratégie de conception de Nike comble le fossé entre les technologies de pointe et les tendances du marché. Cela garantit que leurs produits (chaussures et vêtements de sport) sont en adéquation avec leurs capacités opérationnelles et leurs objectifs commerciaux. L'innovation et la différenciation de la marque, aspects fondamentaux de la mission et de la vision de Nike, sont au cœur de cette philosophie de conception