ClickUp vs. Miro : Quel outil de tableau blanc choisir en 2024 ?

Si vous griffonnez encore vos idées sur un tableau blanc physique, vous passez à côté de la commodité et de la facilité des tableaux virtuels.

Les anciens tableaux blancs sont utiles, mais leur espace est limité. Il est facile d'y perdre ses idées lors d'un brainstorming. De plus, ils ne conviennent pas aux travailleurs à distance. Les tableaux blancs virtuels résolvent ces problèmes et offrent davantage de fonctionnalités. Ils vous aident, vous et votre équipe, à collaborer, à lancer des idées et à donner une représentation visuelle à vos pensées.

Mais avec la multitude d'outils de tableau blanc disponibles, il est difficile de choisir l'outil parfait qui répondra (ou dépassera) vos besoins et vos attentes. C'est précisément là que nous pouvons vous aider !

Dans ce blog, nous allons explorer deux outils de tableau blanc populaires : ClickUp et Miro. Nous mettrons en évidence leurs caractéristiques, leurs différences, leurs prix et d'autres détails pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Qu'est-ce que ClickUp?

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour favoriser la collaboration au sein d'une équipe et gérer de multiples projets en toute simplicité.

Il vous aide à rationaliser les flux de travail en fournissant un espace centralisé pour toutes les activités et ressources liées aux projets, telles que le brainstorming, la création de tâches, de documents et de présentations, le suivi de l'avancement du projet, la gestion des objectifs du projet, et bien plus encore.

L'espace de travail connecté de ClickUp simplifie les plans de projets complexes en permettant aux équipes de collaborer en temps réel, de maintenir la visibilité du projet et de garder tout le monde aligné sur les objectifs du projet.

Outre les fonctionnalités de collaboration et de gestion des flux de travail, ClickUp fournit des outils prêts à l'emploi tels que modèles de tableaux blancs pour la planification et l'idéation, qui vous permettent de démarrer sur les chapeaux de roue. Ces caractéristiques et d'autres encore en font un outil idéal pour le brainstorming, la collaboration et bien plus encore.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les caractéristiques de ClickUp qui en font un outil de tableau blanc parfait et un logiciel de gestion de projet solide.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp, en tant que logiciel de collaboration visuelle avec des fonctionnalités de gestion de projet, est bien adapté à de nombreuses organisations dont les équipes ont des tailles et des besoins différents. Voici quelques-unes de ses meilleures caractéristiques.

Caractéristique n°1 : Visualisation

Visualisez vos idées de projet, vos flux de travail et vos processus en utilisant Cartes mentales ClickUp . Créez des processus par étapes, reliez des tâches et gérez-les facilement grâce à une interface de type "glisser-déposer", sans passer par d'autres vues.

créez des cartes mentales personnalisées avec ClickUp pour planifier des idées et des flux de travail

Vous pouvez également partager vos cartes mentales avec des équipes au sein de votre espace de travail et les lier à des commentaires et des documents spécifiques pour mieux comprendre les tâches.

Fonctionnalité #2 : Brainstorming et collaboration Tableaux blancs ClickUp facilitent la transformation des idées en actions. Ils offrent aux utilisateurs la toile parfaite pour collaborer et idéaliser en temps réel, ajouter des notes, des images et des liens, connecter plusieurs éléments, construire des feuilles de route, des flux de travail, et plus encore pour visualiser les concepts et stimuler la créativité.

planifiez et réalisez vos idées avec les tableaux blancs ClickUp_

En plus de l'idéation et de la planification, vous pouvez rapidement exécuter des idées en créant des tâches à partir des tableaux blancs. Ajoutez des documents, des liens et des images aux tâches pour donner plus de contexte à votre équipe.

Caractéristique n°3 : Efficacité et créativité

ClickUp offre une vaste bibliothèque de plus de 1000 modèles pour vous aider à travailler plus rapidement et plus efficacement. Il existe plusieurs catégories de ClickUp Templates comme le marketing, la gestion de projet, les opérations, la création et la conception, etc. En outre, vous pouvez créer des modèles personnalisés pour les tâches que vous devez effectuer fréquemment afin d'éviter de tout reconstruire à partir de zéro lors de votre prochain projet.

Faites un brainstorming et capturez des idées à travers les équipes dans une vue unifiée avec le modèle de brainstorming ClickUp Sprint Retrospective

Par exemple, le modèle Modèle de brainstorming pour la rétrospective de sprint ClickUp simplifie l'examen et l'analyse des sprints de votre projet pour s'assurer que tout est sur la bonne voie. Ce modèle de tableau blanc vous aide à lancer des idées pour améliorer les résultats du sprint, à identifier les tendances de performance sur plusieurs sprints et à suivre les progrès pour garantir la productivité de l'équipe. Vous pouvez également repérer les problèmes qui affectent les performances de l'équipe et y remédier immédiatement. Essayez-le pour votre prochaine rétro ! Télécharger ce modèle

ClickUp pricing

Gratuit pour toujours

Illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel plan payant pour $7 par membre de l'espace de travail par mois

Qu'est-ce que Miro?

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de l'Union européenne le monde est en train de changer.. Miro est un ordinateur numérique tableau blanc pour la gestion de projet qui permet aux équipes de réfléchir à des idées et de collaborer visuellement. Il fournit un espace de travail où les équipes peuvent planifier et élaborer des stratégies, définir des objectifs et des dépendances, visualiser des données et créer des flux de travail.

La plateforme fournit différents outils et éléments visuels, vous permettant de créer des organigrammes, des cartes mentales et des diagrammes pour vos sessions de brainstorming. Miro fonctionne de manière transparente avec ClickUp ce qui vous permet de transformer vos organigrammes et diagrammes Miro en Tâches ClickUp qui permet de tout organiser et d'y accéder en un seul endroit.

Fonctionnalités de Miro

Miro est une plateforme de collaboration numérique permettant aux équipes de réfléchir, de concevoir et de planifier des projets ensemble. Miro offre plusieurs fonctionnalités à travers ses différents plans tarifaires. En voici quelques-unes.

Fonctionnalité #1 : Remue-méninges et collaboration

tableau blanc en ligne via le tableau blanc en ligne via /href/ Miro offre un espace partagé aux équipes pour collaborer et visualiser des idées complexes à l'aide de notes autocollantes, d'affichages interactifs, de diagrammes, d'images, de GIF, de feuilles de calcul et de documents. Le tableau Miro est une toile infinie qui permet aux équipes de collaborer sans restriction d'espace. De plus, Miro convertit les tableaux blancs physiques et les notes autocollantes manuscrites en cartes Jira ou en tableaux CSV en ligne.

Caractéristique #2 : Visualisation

carte heuristique via *[la carte de l'esprit via /href/ ](https://miro.com/templates/mind-map/)* L'outil mind map maker et wireframe tool de Miro permet aux équipes d'élaborer des idées à l'aide d'organigrammes et d'images et de créer des prototypes pour les écrans de produits et les pages de sites Web. Notez des idées sur des notes autocollantes, cartographiez les flux d'utilisateurs et collaborez avec des équipes pour créer des wireframes et des mindmaps. Vous pouvez les partager avec les parties prenantes et procéder à des itérations en fonction du retour d'information.

Caractéristique n°3 : Efficacité et créativité

Miro propose une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi pour normaliser les processus et aider les équipes à collaborer efficacement. Des cartes mentales et des organigrammes au cadre Kanban et aux modèles de réunion d'équipe, Miro propose plus de 500 modèles dans différentes catégories. Vous pouvez également créer des modèles personnalisés et accéder aux modèles de la communauté Miro dans Miroverse. Miroverse est un vaste répertoire de modèles créés par les utilisateurs pour des secteurs d'activité et des types de projets spécifiques.

Prix Miro

**Gratuit

Débutant : 8$/mois par membre

: 8$/mois par membre Affaires : 16$/mois par membre

: 16$/mois par membre Entreprise : Tarification personnalisée

ClickUp Vs. Miro : Fonctionnalités comparées

La principale différence entre ClickUp et Miro est que Miro fournit un tableau blanc numérique où les équipes peuvent concevoir et construire des produits. En revanche, ClickUp est un outil de productivité doté d'une fonction de tableau blanc. Il permet à plusieurs personnes de collaborer sur une plateforme unique pour concevoir et exécuter des projets complexes.

Tableaux blancs personnalisables

ClickUp

Le tableau blanc de ClickUp vous permet de dessiner des organigrammes, des diagrammes et même des gribouillis sur une toile infinie. Vous pouvez également utiliser des formes et convertir des textes et des notes adhésives en tâches. C'est l'un des meilleur logiciel de tableau blanc qui offre également la gestion des tâches et du flux de travail, la définition d'objectifs, les rapports et les analyses, etc., comblant ainsi le fossé entre le brainstorming et l'exécution de l'idée. En bref, ClickUp est un L'alternative Miro qui remplace les applications déconnectées par une plateforme unique.

Miro

Miro est un tableau blanc en ligne et un logiciel de collaboration avec des fonctionnalités telles que la vidéoconférence et le wireframing, adapté aux sessions de brainstorming. Il vous permet de stocker vos idées en utilisant des notes autocollantes, des dessins, des formes, des outils de création de diagrammes, etc.

Miro n'offre pas de gestion des tâches, mais vous pouvez exporter un tableau Miro à l'aide d'outils tels que ClickUp, Jira et Trello pour créer des tâches.

Vainqueur de ClickUp vs. Miro Round 1

ClickUp est un vainqueur incontestable car il vous permet d'exécuter vos idées directement à partir des tableaux blancs en créant des tâches. Vous pouvez organiser vos idées sur le tableau blanc et créer des tâches, des sous-tâches et des flux de travail.

Collaboration en temps réel

Créez des chats individuels ou en groupe avec vos coéquipiers, partagez des pièces jointes et contextualisez les conversations grâce à ClickUp Chat View

ClickUp

Les fonctions de collaboration robustes de ClickUp sont centrées sur le brainstorming, la planification et la gestion des idées à l'aide de tableaux Kanban, de diagrammes de Gantt, de sous-tâches, de vues de calendrier, de tableaux de bord personnalisables et d'autres outils de gestion de projet visuels. La plateforme offre une gamme plus large de fonctionnalités, comme le chat intégré, l'éditeur de documents, le partage et l'enregistrement d'écran, le suivi du temps, et bien plus encore pour faciliter la collaboration en temps réel.

Miro

Miro met l'accent sur la collaboration en temps réel, la génération d'idées et l'innovation. Il offre des outils tels que les curseurs partagés, le chat, les appels vidéo in-app, le partage d'écran, l'annotation, les présentations interactives, etc. pour améliorer la collaboration et le retour d'information.

Voici un exemple de Miro par rapport à ClickUp. Supposons que votre équipe travaille sur une campagne de marketing. Avec ClickUp, ils peuvent collaborer pour faire du brainstorming, planifier, gérer et suivre le projet à l'aide de tableaux blancs, de feuilles de route, de diagrammes de Gantt, de tâches, de documents, de formulaires de rétroaction, de tableaux de bord, d'aperçus alimentés par l'IA, et plus encore. Avec le logiciel Miro, ils peuvent utiliser la toile numérique pour donner vie à leurs idées et collaborer au brainstorming, à la planification et à l'itération. En bref, ClickUp peut être une alternative à Miro, mais Miro ne peut pas faire ce que ClickUp peut faire.

Vainqueur de ClickUp vs. Miro Round 2

ClickUp doit être le vainqueur ici parce qu'il offre des fonctions de collaboration plus avancées que Miro. Alors que Miro se concentre sur la collaboration visuelle, ClickUp vous permet de collaborer sur des tâches de projet, des retours d'information, des feuilles de route et bien plus encore.

Cartes mentales

ClickUp

Les cartes mentales de ClickUp vous aident à organiser, visualiser, décomposer les idées, relier les tâches et donner une structure solide à votre vision. Elles permettent d'ajouter du texte, des formes, des icônes, des images, des liens et des pièces jointes grâce à une fonctionnalité conviviale de glisser-déposer. L'intégration des cartes heuristiques à l'ensemble de la suite de gestion de projet fait de ClickUp le logiciel de gestion de projet le plus complet du marché meilleur logiciel de cartographie mentale . Vous pouvez également les partager entre les documents, les commentaires et les tâches, ce qui les rend facilement accessibles dans l'espace de travail.

Miro

Les cartes heuristiques de Miro facilitent le brainstorming. Bien qu'elles offrent des fonctionnalités similaires, les cartes heuristiques ne sont pas une alternative aux cartes heuristiques de ClickUp. Elles s'intègrent aux fonctions limitées de Miro comme les modèles et les tableaux blancs. Vous pouvez partager les cartes mentales via plusieurs sites Web et outils tels que Notion, Teams et Confluence.

Vainqueur de ClickUp vs. Miro Round 3

ClickUp gagne ici parce que les cartes heuristiques ClickUp s'intègrent à toutes les fonctionnalités de la suite ClickUp, contrairement à Miro dont les intégrations sont limitées.

Retrospectives

Gérer facilement les roadmaps produits, les backlogs, les sprints, le design UX, et plus encore avec ClickUp

ClickUp

ClickUp fournit un espace dédié aux rétrospectives de sprints où les équipes peuvent ajouter des commentaires et des notes, discuter des actions à entreprendre et les assigner aux membres de l'équipe grâce à des fonctionnalités de gestion des tâches. La plateforme offre également des modèles personnalisables et des exemples de rétrospectives de sprints qui permettent aux équipes de collaborer, de réfléchir de manière critique et d'améliorer les sprints pour obtenir de meilleurs résultats. De plus, vous pouvez générer des rapports rétrospectifs imprimés avec ClickUp Brain l'assistant IA intégré, pour éviter que les erreurs ne se reproduisent.

Miro

Les rétrospectives de Miro sont plus visuelles. Vous pouvez effectuer des rétrospectives avec les modèles Miro pour identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Utilisez des tableaux blancs pour créer idées de rétrospectives et des groupes de sujets, en classant les problèmes ou les tâches par mot-clé, étiquette, couleur, etc. et les partager avec les équipes pour une meilleure innovation. Miro fournit également des outils tels que des minuteries et des messages-guides pour guider le processus de rétrospective.

Vainqueur de ClickUp vs. Miro Round 4

Les rétrospectives de sprint dédiées de ClickUp l'emportent ici parce qu'elles permettent aux équipes de collaborer, de discuter, de partager et d'exécuter des actions, contrairement à Miro, qui offre des rétrospectives plus visuelles.

Assistant alimenté par l'IA

Utilisez ClickUp Brain pour prendre en charge toutes vos tâches liées à l'IA, de l'écriture au travail administratif

ClickUp

ClickUp Brain s'intègre à la plateforme et vous pouvez le lancer n'importe où. Utilisez le chat de l'IA pour obtenir des réponses à vos questions sur les tâches, les documents ou les projets. Automatisez des tâches telles que le résumé des tâches, l'extraction des thèmes principaux des fils de courriels, la recherche d'informations clés dans de longs documents, la génération de mises à jour pour l'équipe, etc. Vous pouvez également créer une automatisation personnalisée en décrivant les processus que vous souhaitez mettre en pilote automatique.

Miro

Miro Assist, une nouvelle fonctionnalité d'IA en version bêta, fonctionne avec le contenu existant de votre tableau. Son IA peut tirer des informations des résultats rétro, résumer les notes autocollantes, repérer les tendances et regrouper les notes autocollantes en grappes. Elle peut également automatiser la génération de cartes heuristiques, de diagrammes de séquence, de présentations et de listes d'actions.

Vainqueur de ClickUp vs. Miro Round 5

ClickUp Brain est un vainqueur incontestable, car il est plus riche en fonctionnalités que Miro Assist. Vous pouvez l'utiliser partout dans ClickUp pour automatiser des processus, rédiger des documents de projet et poser des questions relatives au projet. ClickUp Brain est un assistant d'IA très complet pour toutes les fonctionnalités de ClickUp, tandis que Miro AI se limite au brainstorming et à la collaboration visuelle au sein de Miro lui-même.

Tarification

ClickUp

G2 : 4.7 sur 5 (9500 + avis)

: 4.7 sur 5 (9500 + avis) Capterra : 4.6 sur 5 (4000+ avis)

Miro

G2 : 4.8 sur 5 (5600+ commentaires)

: 4.8 sur 5 (5600+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (1500+ commentaires)

ClickUp Vs. Miro sur Reddit

Nous avons consulté les fils de discussion de Reddit pour savoir ce que les utilisateurs pensent de Miro par rapport à ClickUp, et nous avons constaté que les utilisateurs utilisent les deux plateformes à des fins spécifiques. De nombreux utilisateurs sont d'accord que ClickUp offre des fonctionnalités plus robustes :

ClickUp est parfait pour la gestion des tâches, la centralisation des tâches, le suivi du temps et les rapports de temps.

Redditor D'autres utilisateurs sont d'accord que les tableaux Miro sont les meilleurs pour visualiser les idées et les tâches :

Miro n'est là que pour visualiser la façon dont les tâches du sprint s'imbriquent les unes dans les autres.

Redditor

Dans l'ensemble, les plateformes Miro et ClickUp sont toutes deux réputées pour leurs fonctions de visualisation et de gestion des tâches. Alors que Miro est le choix par excellence pour les tableaux blancs, ClickUp offre à la fois des fonctions de tableau blanc et de gestion des tâches, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des outils différents.

**Quel outil de tableau blanc règne en maître ?

Nous avons exploré deux outils et trouvé celui qui l'emporte sur tous les autres : ClickUp !

Dans la bataille entre ClickUp et Miro, ClickUp est le choix idéal parce qu'il offre plus que de simples tableaux blancs sur une seule plateforme.

Bien que Miro offre des tableaux blancs intuitifs et conviviaux avec plusieurs fonctions créatives, il ne répond pas aux exigences de la gestion de projet. Il aide uniquement les utilisateurs à visualiser et à organiser leurs idées. Ainsi, bien que les utilisateurs puissent structurer leurs idées sur Miro, ils ont besoin d'outils tels que ClickUp pour les planifier et les exécuter parfaitement.

ClickUp vous offre une solution unique où les équipes peuvent faire du brainstorming, visualiser et structurer des idées, planifier des projets, les exécuter et les suivre jusqu'à la livraison. L'outil de productivité de ClickUp, doté d'une IA intégrée, contient tout ce dont vous avez besoin pour travailler efficacement et accélérer les livraisons. L'outil a des capacités d'évolution qui peuvent s'adapter à l'évolution des besoins de votre entreprise.

Vous voulez savoir comment ?