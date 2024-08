Miro Vs Notion : Quel est le meilleur outil de gestion des tâches ?

La gestion de la productivité peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'il s'agit de suivre des tâches pour des projets complexes. Pour nous faciliter la vie, nous disposons désormais de plateformes de tableaux blancs collaboratifs en ligne qui vont au-delà de la simple notation des tâches.

Elles vous permettent d'ajouter des modules complémentaires pour chaque tâche, y compris la possibilité de suivre les sous-tâches au sein de la tâche principale, de partager des documents, de faire un brainstorming sur un canevas partagé, et bien plus encore. Mais avec autant d'options, comment faire pour choisir une plateforme de tableau de bord ? logiciel de gestion des tâches qui se différencie des autres outils ?

La réponse réside dans le choix d'une plateforme qui combine des fonctionnalités de prise de notes, prend en charge les intégrations et aide vos équipes à organiser leurs tâches de manière efficace.

Avec plusieurs plateformes de planification de projet et de tableau blanc collaboratif en ligne, les options sont nombreuses, et chaque outil diffère en ce qui concerne les fonctionnalités et services clés.

Ce guide compare deux outils de gestion des tâches populaires : Miro et Notion.

Qu'est-ce que Miro?

Miro est un plateforme de collaboration visuelle qui fera jaillir l'étincelle créative au sein de votre équipe. Considérez-le comme votre Tableau blanc numérique, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités. C'est un environnement de travail flexible où votre équipe peut communiquer et concevoir des projets plus rapidement, ce qui vous permet de construire, d'itérer et de concevoir votre prochaine grande idée.

Avec Miro, vous pouvez :

Stratégiser et forfaiter: Utiliser des outils pré-construitsdes modèles de Tableau blanc pré-construitsdes tableaux Kanban et des notes intégrées pour organiser votre brainstorming et l'orienter vers l'action

Utiliser des outils pré-construitsdes modèles de Tableau blanc pré-construitsdes tableaux Kanban et des notes intégrées pour organiser votre brainstorming et l'orienter vers l'action Visualisez n'importe quoi: Créez des cartes mentales, des notes, des organigrammes, des diagrammes et tout ce que votre imagination évoque grâce à une vaste gamme d'outils et de formes

Créez des cartes mentales, des notes, des organigrammes, des diagrammes et tout ce que votre imagination évoque grâce à une vaste gamme d'outils et de formes **Ne perdez pas de temps à essayer de communiquer des idées complexes à l'aide de méthodes traditionnelles. Grâce à la gestion visuelle des tâches de Miro, vous pouvez utiliser des tableaux de planification pour obtenir une vue unique de votre projet en un coup d'œil, collaborer entre les équipes et prendre les étapes nécessaires à vos idées

Fonctionnalités de Miro

Canvas infini

Le Tableau Miro offre un canevas numérique sans fin qui permet à vos idées de se développer librement, s'adaptant ainsi aux sessions de brainstorming les plus ambitieuses. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez forfaiter des projets complexes, organiser des séances de brainstorming et veiller à ce que vos équipes organisent leurs produits livrables dans un seul tableau de bord.

Grâce aux cartes Miro, vous pouvez convertir vos idées en notes autocollantes ou en champs de texte, ou encore ajouter des informations détaillées telles que le statut, l'assigné et la date d'échéance - aucune commutation n'est nécessaire.

gestion de projet via *[la gestion de projet via

Intégrations de la gestion des tâches

Miro assiste les intégrations avec plus de 130 applications et outils populaires. Cela vous aide à rassembler toutes vos données axées sur les tâches dans une solution unique, rendant la gestion des tâches efficace pour vous et vos parties prenantes.

Tarification de Miro

Free : Membres illimités de l'équipe, modèles pré-fabriqués, gestion de l'attention de base, trois tableaux blancs modifiables

: Membres illimités de l'équipe, modèles pré-fabriqués, gestion de l'attention de base, trois tableaux blancs modifiables Teams : 8 $ par membre et par mois avec la fonction de vidéo conférence, des tableaux illimités, un nombre illimité de visiteurs, des tableaux privés et une assistance par e-mail

: 8 $ par membre et par mois avec la fonction de vidéo conférence, des tableaux illimités, un nombre illimité de visiteurs, des tableaux privés et une assistance par e-mail Business : 16 $ par membre et par mois, avec tout ce qui se trouve dans le forfait Miro Teams, plus la sauvegarde manuelle des tableaux, la création de diagrammes intelligents et le SSO

: 16 $ par membre et par mois, avec tout ce qui se trouve dans le forfait Miro Teams, plus la sauvegarde manuelle des tableaux, la création de diagrammes intelligents et le SSO Enterprise : Contactez Miro pour connaître les tarifs et bénéficier d'une gestion de compte centralisée, d'un gestionnaire de réussite dédié, d'intégrations Azure DevOps et CA Rally, d'une sécurité et d'une conformité de niveau entreprise, d'une gouvernance des données et d'une assistance premium

Qu'est-ce que Notion?

L'un des principaux Alternatives à Miro est Notion, un environnement de travail tout-en-un pour tous vos besoins en matière de gestion des tâches et de prise de notes. Cet outil offre de nombreuses fonctionnalités qui combinent la prise de notes avec la gestion de bases de données, la collaboration visuelle et la maintenance d'un canevas partagé ou d'un affichage Notion pour tous vos besoins personnels et d'entreprise.

la gestion des tâches dans Notion_

Des tâches de base à la gestion de projets complexes, les outils Notion offrent un environnement de travail unique pour organiser vos activités essentielles. De plus, grâce à sa forte communauté, vous pouvez facilement créer et utiliser des milliers de modèles Notion pour vous aider :

Suivre vos tâches et vos objectifs

Créer des systèmes de conception

Enregistrer des notes, créer des Tableaux d'humeur et gérer du contenu

Gérer les activités du projet pour vous-même et votre équipe

Automatisation à l'aide d'API

Fonctionnalités de Notion

Gestion des tâches de bout en bout

tableau de bord de gestion des tâches via_ la gestion des tâches est un tableau de bord Le cadre flexible de Notion vous permet de l'utiliser pour toutes vos exigences en matière de gestion des tâches, y compris :

Créer des tableaux de bord de gestion des tâches personnalisés pour chaque membre de l'équipe, chaque département et chaque projet

Garder les tâches organisées par calendrier, tableau Kanban, diagrammes de Gantt, tableaux, calendrier, etc

Trier facilement les projets en fonction de l'échéancier, de la catégorie, des membres de l'équipe, de la priorité, etc

Notes, Calendrier, Habit Tracker, et plus encore

Avec les blocs flexibles de Notion, vous pouvez créer n'importe quoi, d'une simple liste de tâches à des tableaux de bord complexes, vous aidant à adapter votre espace de travail à vos besoins exacts.

Intégrations

Notion peut vous aider à récupérer des données et à s'intégrer à des logiciels de premier plan comme Slack, Google Drive, Gmail, Asana et 149 autres outils populaires. Si vous aimez une intégration plus personnalisée, vous pouvez même construire votre API publique, ce qui la rend unique par rapport aux autres outils.

Assistance multilingue

Pour les équipes travaillant dans diverses géographies, Notion vous permet de maintenir votre espace de travail et de modifier en cours dans différentes langues. Actuellement, il assiste l'anglais, le coréen, le japonais, le français, l'allemand, l'espagnol et le portugais.

Tarification de la Notion

Personnel (forfait Free) : Pages et blocs illimités, synchroniser sur tous les appareils, partager avec cinq invités, API pour les intégrations personnalisées

: Pages et blocs illimités, synchroniser sur tous les appareils, partager avec cinq invités, API pour les intégrations personnalisées Personnel Pro (4 $ par mois) : Tout dans personnel gratuit plus, téléchargements de fichiers illimités, invités illimités, afficher et restaurer les versions datant de 30 jours en arrière

: Tout dans personnel gratuit plus, téléchargements de fichiers illimités, invités illimités, afficher et restaurer les versions datant de 30 jours en arrière Teams (8 $ par mois) : Tout dans Personal Pro plus, membres d'équipe illimités, permissions de partage, outils de collaboration, outils d'administration

: Tout dans Personal Pro plus, membres d'équipe illimités, permissions de partage, outils de collaboration, outils d'administration Enterprise (prix personnalisé) : Tout dans Teams plus, SAML SSO, provisionnement des utilisateurs (SCIM) Audit logNEW, sécurité et contrôles avancés, historique des versions illimité, success manager dédié (100+ places), contrat personnalisé

: Tout dans Teams plus, SAML SSO, provisionnement des utilisateurs (SCIM) Audit logNEW, sécurité et contrôles avancés, historique des versions illimité, success manager dédié (100+ places), contrat personnalisé Notion IA: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $8 par membre/mois

Miro Vs Notion : Fonctionnalités comparées

La principale différence entre Miro et Notion réside dans les capacités supplémentaires que vous obtenez avec Notion. Alors que Miro est catégorisé principalement comme une plateforme de gestion des tâches et de collaboration visuelle, Notion va plus loin avec la gestion de la prise de notes, les documents, la base de connaissances et le wiki.

Voici une comparaison rapide de toutes les fonctionnalités de Notion Vs Miro et de leurs évaluations :

Docs - ✅ - ❌ - ❌ - ❌ - ❌ - ❌ - ❌ - ❌ | ♪ Wiki / Knowledge ♪ ✅ ♪ ❌ ♪ | ♪ Calendrier ♪ ♪ ✅ | ❌ ♪ | ♪ Formulaires ♪ ♪ ✅ | ❌ ♪ Automatisation ✅ ❌ | | |Automatisation Fonctionnalités de gestion de projet | ✅ | ❌ | Vidéoconférence ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ ❌ | Discuter / Messages ❌ ✅ Gestion des affectations ❌ | ✅ ♪ API ✅ | ✅ | ✅ | | | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Contrôles d'accès/permissions ✅ | ✅ | ✅ | Planification des tâches ✅ | ✅ | ✅ | Outils de collaboration ✅ | ✅ | ✅ | Suivi de la progression des tâches ✅ | ✅ | ✅ *Idéal pour | Les petites et grandes équipes qui veulent aller au-delà de la gestion des tâches, y compris les documents, la prise de notes, et des fonctionnalités supplémentaires | Les petites équipes qui veulent des fonctionnalités de base, des fonctionnalités de gestion des tâches propres et simples *Évaluations G2 | 4.7/5 (5059 évaluations) | 4.8/5 (5357 évaluations) | | Capterra évaluations | 4.8/5 (2101 évaluations) | 4.7/5 (1488 évaluations) |

Fonctionnalité #1 : Collaboration visuelle et mappage des tâches

À faire une solution de gestion de projet visuelle ? Miro a une longueur d'avance.

Avec son canevas infini, Miro vous permet d'utiliser divers outils visuels, tels que des notes autocollantes, des formes, des connecteurs et d'autres fonctionnalités de collaboration, pour briller lors des sessions de brainstorming et de cartographie des tâches.

Vous pouvez ainsi élaborer des rapports avancés, gérer des projets complexes, visualiser les recherches des utilisateurs, participer à des sessions de collaboration et créer des flux de travail avec plus de 2500 modèles Miro et communautaires.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Miro-data-visualization-dashboard-1400x931.png Tableau de bord de visualisation des données de Miro /$$img/

tableau de bord de visualisation des données via *[le tableau de bord de la visualisation des données via /href/ _](https://miro.com/content-data-visualization/)* Avec ses blocs flexibles, Notion est également idéal pour la gestion visuelle de projet, mais ne dispose pas des fonctionnalités avancées de Miro. Avec Notion, vous disposez d'éléments de base, ce qui le rend moins adapté à la gestion visuelle des tâches.

Verdict : Miro est le gagnant

Fonctionnalité #2 : Partage des notes et collaboration au sein de l'équipe

Entre Miro et Notion, qui l'emporte en matière de collaboration et de partage de notes ?

Notion a ses avantages, car elle se concentre sur le fait d'être une plateforme de prise de notes et de suivi des tâches de bout en bout, ce qui facilite la gestion des projets, le suivi des habitudes quotidiennes ou la planification d'un prochain voyage avec un ami, le tout dans un seul espace de travail.

Mais Miro, avec son cadre de visualisation des données et de collaboration, est tout aussi performant. Vous pouvez tout synchroniser au même endroit, qu'il s'agisse de diapositives traditionnelles, d'éléments d'action, de rapports d'entreprise ou de rapports Kanban. De plus, vous pouvez créer des vidéos interactives et collaborer en direct à n'importe quelle présentation ou rapport grâce à ses fonctionnalités interactives.

Verdict : Attachez

Fonctionnalité #3 : Gestion des bases de données

En ce qui concerne la gestion des bases de données et des fichiers, Notion est le vainqueur incontesté. Miro's logiciel de gestion de projet gratuit offre d'excellentes fonctionnalités, et vous pouvez même passer à des versions payantes pour des fonctionnalités avancées. Mais lorsqu'il s'agit de gérer des documents, des fichiers et d'autres fonctions, Miro n'a pas la profondeur de Notion.

environnements de travail tout-en-un via_ la nuit de l'amour.. Notion offre des bases de données puissantes avec des fonctionnalités de filtrage, de tri et d'enroulement pour l'organisation et la gestion de tâches complexes. À l'inverse, Miro propose des tableaux Kanban (ce que font tous les autres logiciels de gestion des tâches), mais il n'a pas la profondeur et les fonctions de la gestion des tâches basée sur les bases de données de Notion.

Verdict : Notion l'emporte

Fonctionnalité #4 : Personnalisation et flexibilité

Les deux logiciels ont leurs propres atouts en matière de personnalisation et de flexibilité. Notion utilise des blocs et vous permet de créer diverses dispositions et types de contenu et de les gérer dans un espace de travail structuré. Vous pourrez ainsi gérer des tâches et des projets complexes et enregistrer des documents, des wikis, des notes et d'autres éléments pour améliorer cet aspect.

Miro fait très bien les choses avec Miro Cards, qui vous permet d'utiliser pleinement les éléments visuels de cette plateforme. Cela vous aide à visualiser vos projets, à mettre en évidence les dépendances entre les tâches et la propriété des tâches, et fournit même un endroit pour un brainstorming créatif en utilisant la fonctionnalité de tableau blanc.

Verdict : Cravate

Miro Vs Notion sur Reddit

Ne nous croyez pas sur parole. Nous avons également fait une recherche sur Reddit pour comprendre ce que les utilisateurs ont à dire sur ce sujet. Beaucoup d'entre eux utilisateurs s'accordent à dire que dans la comparaison Miro vs Notion, Notion est plus utile pour ses fonctionnalités avancées, mais ils ont également réalisé que

comme beaucoup, je suis tombé amoureux de la flexibilité de Notion pendant un certain temps, mais au fur et à mesure que j'ai pris conscience de son fonctionnement, j'ai décidé que des logiciels comme ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ, sont beaucoup plus rapides, plus flexibles et globalement meilleurs pour gérer les tâches

Un autre utilisateur a parlé du choix entre Miro et Notion en se concentrant sur l'exigence, en disant

la dépendance dépend du cas d'utilisation. Si vous avez juste besoin de voir les statuts des tâches et de partager des détails à leur sujet, Trello, Asana ou ClickUp est une bonne option_

si vous avez besoin de plus de documents texte avec des ToDos, Notion est une bonne option. Miro et d'autres outils similaires sont les meilleurs si vous avez besoin de plus d'idéation et de visualisation"_

Rencontre ClickUp - La meilleure alternative à Miro et Notion

Le verdict final ? Notion et Miro ont d'excellentes fonctionnalités qui en font une excellente option, en fonction de votre cas d'utilisation et de vos exigences.

Dans la confrontation entre Miro et Notion, Notion a un léger avantage. Les fonctionnalités avancées de Notion peuvent aller plus loin, mais elles n'arrivent pas à la cheville de certaines solutions de gestion des tâches et de productivité de premier plan.

Plusieurs solutions de gestion des tâches et de productivité Alternatives à la Notion combinent la prise de notes et la gestion des tâches. Il vous aide également dans l'automatisation avancée, la simplification des flux de travail et la gestion de bout en bout des tâches de l'entreprise ou des tâches personnelles.

ClickUp apparaît comme une solution viable lorsque vous avez des exigences avancées et que vous avez besoin d'une plateforme de productivité tout-en-un. Plate-forme de gestion de projet complète qui allie les atouts de la collaboration visuelle de Miro et la flexibilité de Notion, ClickUp brille dans de nombreux départements.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertir les commentaires en tâches ClickUp ou les assigner à l'équipe /$$$img/

convertir les commentaires en tâches ClickUp instantanément avec ClickUp Storyboard_

Pensez à ClickUp comme au L'alternative à l'IA de Notion ou le hub de collaboration ultime, où vous pouvez :

Réaliser un brainstorming et collaborer en utilisant les Tableaux blancs ClickUp

Avec les Tableaux blancs ClickUp, vos équipes peuvent exploiter la puissance de la collaboration visuelle. Le Tableau blanc interactif vous permet de faire un brainstorming, de construire des organigrammes et de planifier vos idées, le tout dans le contexte de votre projet.

tableau blanc ClickUp pour le brainstorming et la cartographie des tâches_

Cela vous permet de visualiser des concepts et vous aide à gérer les tâches de manière transparente. Vous pouvez

Faire un brainstorming, élaborer des stratégies et mapper vos tâches en utilisant des flux de travail agiles avec des fonctionnalités avancées

Relier vos idées à des échéanciers de projet réalistes par simple glisser-déposer pour dessiner des connexions, des feuilles de route et des flux de travail

Collaborez, ajoutez des notes et rassemblez vos idées grâce au canevas d'équipe en temps réel

Ajoutez du contexte à vos projets en téléchargeant des images, des liens Web et des tâches liées

Simplifiez les flux de travail de la gestion de projet avec ClickUp Docs

Rédigez des documents riches et collaboratifs au sein de ClickUp, avec une modification en cours en temps réel, une assistance à la rédaction alimentée par l'IA et une intégration transparente avec les tâches du projet.

vue Document de ClickUp Docs qui vous permet de connecter des documents à des flux de travail_ ClickUp Docs vous permet de rassembler toutes vos idées dans un seul document, y compris les Docs, les liens, les wikis et bien plus encore. Simplifiez la gestion de vos tâches et de vos documents en utilisant la vaste bibliothèque de ClickUp modèles pré-construits ou créer votre modèle personnalisé à partir de zéro . En utilisant les documents de ClickUp, vous pouvez :

Connecter les documents et les tâches à l'aide de flux de travail, de mises à jour de projets, etc

Organiser tous vos wikis et ressources en un seul endroit, en les ajoutant à votre environnement de travail

Ajouter des notes où et quand vous le souhaitez, même en mode hors ligne. Dès que vous retrouvez votre connexion internet, ClickUp synchronisera automatiquement toutes vos notes et mises à jour dans le document

Protégez et partagez facilement vos documents grâce aux contrôles de confidentialité et de modification, ce qui vous permet de partager des liens avec les membres de l'équipe et de donner un accès public

Utilisez les fonctionnalités avancées de ClickUp Brain pour simplifier le suivi, la création et la délégation des tâches. Cela vous permet de connecter les tâches, les documents, les ressources et toutes vos connaissances avec des réseaux neuronaux avancés pour vous aider :

Poser des questions et obtenir des réponses à partir de vos documents, tâches et projets

Utiliser l'IA comme assistant pour gérer et automatiser les tâches et les mises à jour de projets

Exploiter l'IA Writer pour la création de contenu et répondre rapidement avec un contenu adapté au contexte

En faire plus avec ClickUp Tasks

Gérez des tâches de toute taille et de toute complexité avec les fonctionnalités de tâches robustes de ClickUp. Tâches ClickUp vous permet d'assigner des tâches, de définir des dépendances, de tirer parti de l'automatisation et de suivre la progression de manière visuelle, le tout dans une seule et même plateforme unifiée.

tableau de bord simplifié de la liste des tâches ClickUp_ S'inscrire au forfait Free Forever de ClickUp pour améliorer votre gestion des tâches.