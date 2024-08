Milanote vs. Miro : Quel est le meilleur outil en 2024 ?

À mesure que les équipes dépassent les frontières physiques et adoptent un modèle de travail distribué, la capacité de communiquer, d'avoir des idées et de résoudre des problèmes visuellement devient plus qu'une préférence - une nécessité stratégique.

Milanote et Miro sont des outils populaires logiciel collaboratif qui aide les individus et les équipes à saisir visuellement des idées et des forfaits. Vous pouvez les utiliser pour collaborer à des projets stratégiques des forfaits de projet et des actifs promotionnels créatifs, sans avoir besoin d'être dans la même pièce.

Bien que les deux outils présentent des fonctionnalités comparables, l'un d'entre eux peut mieux répondre à vos besoins et préférences, en fonction de votre cas d'utilisation, de votre budget, de la taille de votre équipe, etc.

Si vous avez du mal à vous décider, lisez notre comparaison détaillée de Miro et Milanote. Nous sommes sûrs que cela vous aidera à faire le bon choix beaucoup plus rapidement.

Qu'est-ce que Milanote ?

via Milanote Milanote est un logiciel facile à utiliser, basé sur le cloud logiciel de collaboration visuelle qui inclut des notes, des modèles, et des les tableaux blancs . Des calendriers et des éléments graphiques font également partie de son offre. Il permet aux individus et aux équipes de collaborer et de fournir un retour d'information en temps réel sur leurs projets créatifs, en particulier ceux qui comportent une grande part d'éléments visuels.

Les Tableaux $$$a offrent un environnement de travail visuellement agréable et personnalisable pour planifier les projets. Le système simple de glisser-déposer vous permet d'arranger et d'ajuster les tableaux à n'importe quelle taille. Vous pouvez remplir vos tableaux de notes, de listes à faire, d'images, de vidéos, de croquis et de liens.

Vous pouvez facilement partager votre Tableau avec d'autres personnes pour des projets de collaboration à distance et recevoir des commentaires. Milanote prend en charge de nombreux types de fichiers, tels que les JPG, les PDF, les documents MS Word, les feuilles Excel et les fichiers de conception standard, ce qui permet une intégration en douceur dans votre flux de travail quotidien.

Milanote s'intègre également aux outils de gestion de projet et de communication les plus courants, ce qui permet une collaboration efficace entre les différentes plates-formes.

Fonctionnalités de Milanote

Explorons les fonctionnalités clés de Milanote et voyons pourquoi les équipes créatives l'apprécient.

1. Web Clipper

via Milanote Milanote Web Clipper est une extension de navigateur gratuite qui vous permet d'ajouter des images, des vidéos et du texte directement à votre Tableau à partir de n'importe quel site Web. Vous pouvez également activer un raccourci de découpage de texte pour qu'il apparaisse chaque fois que vous sélectionnez un bloc de texte à l'aide du bouton Activer le pincement du texte sélectionné

2. Modèles

via Milanote La prise de notes dans Milanote est un excellent outil de collaboration visuelle doté d'une interface conviviale et d'une fonctionnalité de glisser-déposer. Il vous aide à gérer plusieurs affichages, notes, colonnes, lignes, vidéos, fichiers, liens et tâches sur une toile virtuelle infinie. Les notifications intelligentes, les alertes et les options d'interaction en équipe comme les commentaires élèvent la qualité des notes et augmentent la productivité en fournissant un espace partagé pour le brainstorming collaboratif.

Prix de Milanote

Utiliser Milanote gratuitement

Payer par personne: 9,99$/mois par utilisateur

9,99$/mois par utilisateur Augmentez votre équipe (pour 10 personnes): 49$/mois par utilisateur (pour 50 personnes): 99$/mois par utilisateur

Qu'est-ce que Miro ?

via Miro Miro est un outil de tableau blanc numérique et visuel polyvalent qui permet à une équipe de créer, de forfaiter et de concevoir sa vision en temps réel. Les tableaux blancs virtuels de Miro sont expansifs et collaboratifs, vous permettant de construire sur votre écran tout ce que vous souhaitez, du plan du parcours de l'utilisateur à la feuille de route d'un produit achevé.

Il offre des fonctionnalités complètes telles que cartes mentales la gestion de calendriers intégrés et l'assistance pour discuter des processus de développement de produits standard. Ses fonctionnalités de visualisation des données en temps réel et de méthodologie agile sont particulièrement utiles aux équipes qui cherchent à gérer des projets, petits ou grands.

Miro est idéal pour les équipes de toutes tailles dans les domaines de l'ingénierie, du marketing, du développement de produits, de la conception de processus, de la conception UX et d'autres champs pour améliorer la productivité. Avec Miro, les équipes peuvent efficacement prendre des décisions et analyser des idées complexes avec une gestion visuelle des flux de travail de premier ordre.

Caractéristiques de Miro

Miro offre de multiples fonctionnalités pour améliorer la collaboration, le brainstorming et la communication visuelle dans son forfait gratuit ainsi que dans son forfait équipe. Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de Miro.

1. Cartes mentales

via Miro La fonctionnalité de cartes mentales de Miro vous permet d'organiser facilement vos idées et de visualiser des problèmes complexes. Vous pouvez également utiliser l'assistant Miro alimenté par l'IA pour créer automatiquement des cartes mentales pour de nouvelles idées.

L'outil vous aide à la présenter comme vous le souhaitez, à la partager sur plusieurs sites web et à utiliser le canevas infini pour que vos idées restent illimitées.

2. Réunions intelligentes

via Miro Grâce aux formats de réunion courants, aux sprints de conception, aux modèles personnalisables et aux plans de réunion automatisés, vous pouvez créer un agenda rapide pour vos sessions de collaboration. Avec Smart Meetings, vous pouvez gérer l'ensemble de votre entreprise par le biais de réunions en ligne et maintenir une suite bureautique en ligne sécurisée.

3. Mode privé

via Miro Les utilisateurs en mode privé disposant d'un accès de modification peuvent ajouter et modifier des notes autocollantes sur les tableaux blancs Miro. Les modifications en cours restent cachées jusqu'à ce que vous désactiviez le mode privé. Il permet aux utilisateurs de coéditer des documents et de choisir de rester anonymes en sélectionnant l'option Rendre les noms anonymes.

Prix de Miro

Free

Unlimited: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Business: 16$/mois par utilisateur

16$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Milanote Vs. Miro : Comparaison des fonctionnalités

La principale différence entre Milanote et Miro est que Milanote met l'accent sur la visualisation pour le travail créatif. Miro est idéal pour l'intégration, les outils de collaboration et les outils de gestion du travail.

Voici quelques différences clés entre Milanote et Miro.

1. Tableau blanc

Alors que Milanote propose des tableaux blancs plus flexibles et plus libres de flux, les tableaux blancs de Miro sont plus structurés et organisés.

Milanote

Les tableaux visuels de Milanote conviennent mieux aux projets créatifs tels que l'idéation de concepts et les tableaux d'humeur pour les collaborations visuelles. Ils permettent également de passer en revue les tâches passées et présentes et de donner un retour d'information.

Milanote présente un Tableau esthétiquement plaisant qui s'aligne sur les projets créatifs.

Miro

Miro est un environnement de travail centralisé conçu pour les équipes collaboratives. Sa toile virtuelle infinie et son Tableau personnalisable permettent d'organiser et de suivre les tâches efficacement. Il améliore la collaboration et la productivité des équipes.

2. Prise de notes

La fonctionnalité de prise de notes de Milanote met l'accent sur l'organisation et le brainstorming, tandis que la fonctionnalité de prise de notes de Miro met l'accent sur la collaboration en temps réel et la planification de projets.

Milanote

La fonctionnalité de prise de notes de Milanote vous permet d'organiser vos notes comme vous le souhaitez, contrairement au style linéaire des notes conventionnelles. Cela est utile à l'étape de l'idéation, où vous pouvez trouver des modèles et des connexions en réorganisant les notes autant de fois que nécessaire.

Les options de redimensionnement et de modification en cours facilitent la compréhension de vos notes. Il dispose de fonctionnalités telles que les notifications et les alertes qui permettent à votre équipe de laisser des commentaires ou des réactions.

Miro

Vous pouvez utiliser les notes autocollantes de Miro pour noter des rappels rapides. Miro dispose également d'une fonctionnalité de prise de notes intégrée à chaque Tableau. Vous pouvez ajouter des modèles tels que des listes À faire et des agendas de réunion aux notes et collaborer en temps réel avec votre équipe.

Pour rendre vos notes attrayantes, vous pouvez sélectionner plusieurs options de mise en forme.

3. Collaboration en temps réel

Milanote est idéal pour partager des travaux individuels avec d'autres personnes, mais Mon excelle dans la collaboration en temps réel, mettant l'accent sur le travail en commun dans un espace partagé en temps réel.

Milanote

Dans Milanote, les équipes bénéficient d'une modification en cours et de la visibilité du curseur. C'est très pratique pour afficher la progression et ajouter des commentaires ou donner son avis en temps réel. Cependant, la collaboration est plus passive dans Milanote que dans Miro, où elle se fait en temps réel.

Miro

Miro offre des fonctionnalités supplémentaires comme les curseurs partagés, les appels vidéo in-app, le chat et le partage d'écran pour promouvoir une collaboration efficace au sein de l'équipe. Ces fonctionnalités permettent d'analyser des problèmes complexes, d'élaborer rapidement des solutions et d'améliorer la culture organisationnelle.

4. Intégration et personnalisation

Milanote offre une intégration plus légère et des options de personnalisation simples, tandis que Miro offre une intégration plus profonde et des options de personnalisation étendues.

Milanote

Milanote intègre quelques outils de gestion de projet les plus populaires et des options de personnalisation pour rendre votre carte mentale et votre Tableau blanc plus agréables à l'œil. Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom et Slack sont les principales intégrations qu'il propose.

Les options de personnalisation de Milanote sont moins étendues. Mais vous pouvez toujours personnaliser les couleurs d'arrière-plan et les thèmes du Tableau, créer des modèles personnalisés et utiliser des raccourcis clavier pour des flux de travail plus rapides.

Miro

Miro fournit de nombreux écosystèmes d'intégration couvrant diverses applications tierces telles que Jira, Asana, Microsoft Teams, Google Drive et Zoom, aidant ainsi les utilisateurs avec des aspects de collaboration plus généraux.

Miro dispose de fonctionnalités de personnalisation robustes. Vous pouvez personnaliser les fonds de tableau, les thèmes, les icônes, les polices, les formes et les connecteurs, et même créer vos widgets et vos intégrations à l'aide de la plateforme de développement de Miro.

Milanote Vs. Miro sur Reddit

Nous avons parcouru Reddit pour trouver ce que les utilisateurs ont à dire sur le débat Miro vs. Milanote.

De nombreux utilisateurs de Reddit qui se concentrent sur des projets créatifs et ne collaborent qu'avec une petite équipe préfèrent Milanote en raison de l'efficacité de l'outil de cartographie mentale et de la possibilité de déplacer librement les tâches sur l'écran, ainsi que d'autres fonctionnalités.

"Comme créer des Tableaux et les déplacer n'importe où sur l'écran, puis aller à l'intérieur, et c'est plein de contenu, placé partout sur l'écran." _

De nombreux utilisateurs sont heureux de payer un supplément pour la belle interface utilisateur de Milanote, même s'ils peuvent obtenir les mêmes fonctionnalités dans Miro gratuitement.

_ "Muse et Miro ont tous deux des niveaux gratuits avec Paywall mais on peut déjà faire beaucoup de choses dans Miro gratuitement. Je les ai tous essayés (ainsi que Heptabase), mais j'ai finalement opté pour Milanote en raison de la beauté de l'interface utilisateur

D'autres optent pour Miro car il combine plusieurs outils et est considéré comme plus utile pour les grandes équipes. Voici un autre détail intéressant concernant Miro :

"Le Tableau Miro donne l'impression que les choses sont dynamiques et pas encore figées dans la pierre -_au lieu d'un produit poli ou d'une sélection d'options parmi lesquelles ils doivent choisir. De plus, l'espace blanc infini de Miro permet de présenter des "diapositives" les unes à côté des autres, au lieu de passer d'une diapositive à l'autre pour voir les différences

Conclusion ? Il n'y a pas de meilleur outil, seulement un outil qui est meilleur POUR VOUS !

Réunion ClickUp - La meilleure alternative à Milanote vs. Miro

Bien que Milanote et Miro soient des outils populaires pour la planification visuelle collaborative, vous devez avoir réalisé que le premier est mieux adapté aux petites équipes plus créatives, et que le second est idéal pour les grandes équipes axées sur la collaboration.

Et si nous vous disions qu'il y a un Milanote et un Miro ? Miro alternative que vous pouvez envisager, indépendamment de la taille et de l'orientation de l'équipe ?

Il s'agit de ClickUp. ClickUp est une puissante solution de logiciel de gestion de projet pour les particuliers comme pour les entreprises.

Outre la gestion de projets, vous pouvez l'utiliser pour mapper vos idées et vos visions créatives et les partager avec votre équipe pour une planification visuelle collaborative. Examinons quelques fonctionnalités qui font de ClickUp un outil digne d'intérêt une alternative intéressante à Milanote et Miro.

1. Tableaux blancs ClickUp

Visualisez votre idée et gérez des processus de crowdsourcing intelligents avec ClickUp Tableau blanc

A Tableau blanc ClickUp est un tableau visuel où les équipes peuvent ajouter des images, des notes autocollantes, des formes et bien d'autres choses encore pour réfléchir à des concepts, comme dans Milanote ou Miro.

Les modèles de diagrammes intégrés aident à structurer la pensée pour les sprints de conception, les flux de processus, etc. Avec des fonctionnalités telles que les commentaires et l'historique des versions, les tableaux blancs ClickUp facilitent l'alignement des équipes à distance.

Les Tableaux blancs ClickUp améliorent la productivité en vous aidant à faire passer les concepts à l'action plus rapidement.

2. Cartes mentales ClickUp

Planifiez et organisez vos tâches avec les cartes mentales ClickUp Cartes mentales ClickUp facilitent l'organisation d'idées et de processus complexes. Cartographiez visuellement les relations entre les sujets et les concepts. Liez les notes entre elles pour créer un réseau d'idées interconnecté adapté aux flux de travail créatifs.

Vous disposez de deux options de mappage : les cartes mentales basées sur les tâches et les cartes mentales basées sur les nœuds. La première est davantage axée sur la gestion de projet et la collaboration, tandis que la seconde est conçue pour des sessions de brainstorming rapides.

Cette fonctionnalité vous permet de mapper des flux de travail à l'aide de nœuds par glisser-déposer, de les modifier rapidement et de supprimer des tâches de votre carte mentale.

Partagez facilement vos cartes mentales avec votre équipe en les liant dans les tâches, les documents et les commentaires au sein de ClickUp. ClickUp combine l'organisation visuelle de forme libre de Milanote avec les capacités de modification en cours de Miro.

3. ClickUp Documents

Créez des documents ClickUp pour collaborer avec votre équipe à la mise en œuvre d'idées

Utiliser Documents ClickUp pour créer des documents collaboratifs avec modification en cours. C'est une fonctionnalité utile pour organiser les documents en créant des wikis pour la gestion des connaissances également. Elle vous permet d'étiqueter vos coéquipiers dans les commentaires et de leur assigner des actions.

Pour rendre les documents visuellement attrayants, utilisez les options de style de page : intégrez des signets, ajoutez des tableaux, des feuilles de route et faites-en un espace de travail tout-en-un. Contrôlez les permissions et les accès pour protéger vos documents.

Utilisez les documents pour consolider les briefings créatifs, les guides de style de la marque, les planches d'humeur et tous les autres documents de travail documentation du projet en un seul endroit. Maintenez l'historique des versions et commentez directement les documents pour les aligner.

ClickUp Docs facilite également la gestion de projet en liant les documents aux tâches, en vous permettant d'ajouter des widgets et de modifier le statut des documents.

4. ClickUp IA

Améliorez votre brainstorming grâce à l'assistant IA de ClickUp L'assistant alimenté par l'IA de ClickUp peut facilement capturer votre vision et vous aider à créer un forfait structuré pour votre projet.

Utilisez-le pour résumer les notes et générer des éléments d'action en fonction du contexte de vos documents. L'outil vous aide également à rédiger des textes clairs et cohérents pour des documents structurés tels que des rapports de projet, ainsi que des documents créatifs tels que des supports marketing. Vous pouvez également l'utiliser pour modifier et mettre en forme vos textes afin qu'ils soient attrayants et exempts d'erreurs.

Si vous êtes à la recherche d'un compagnon créatif pendant votre brainstorming, comptez sur ClickUp AI pour vous aider à chaque étape.

Prix de ClickUp

Free

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

Le mot de la fin ?

Les flux de travail fragmentés ne sont-ils pas frustrants ? Si activer/désactiver les prouesses créatives de $$$a et les capacités agiles de Miro est trop chaotique, vous devriez envisager une solution unifiée.

C'est ClickUp.

Avec des tableaux blancs interactifs, des documents et des modèles personnalisables et une automatisation alimentée par l'IA, ClickUp aligne la créativité sur la livraison. Et vous pouvez donner vie à vos idées plus rapidement que jamais.

Ne compromettez pas la créativité au profit du processus. Et ne sacrifiez pas le processus à la créativité.

Choisissez ClickUp, la seule solution qui allie imagination et organisation.

Commencez à utiliser votre logiciel gratuit ClickUp dès aujourd'hui !