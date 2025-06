Comment être productif le vendredi

Le « Friday feeling » est tout aussi réel que le blues du lundi.

Si vous vous êtes déjà senti léthargique au travail le vendredi après-midi, vous n'êtes pas seul. Une étude réalisée en 2023 a révélé que les employés ont tendance à faire plus de fautes de frappe et sont moins productifs le vendredi.

Après tout, le vendredi est le jour de la semaine où la montée de dopamine provoquée par le défilement de TikTok prend le dessus. Cet e-mail que vous deviez rédiger ? On le repousse au week-end, vous vous dites.

Et c'est ainsi que la liste des tâches en attente ne cesse de s'allonger, vous obligeant à compromettre vos plans pour le week-end ou à rendre votre lundi matin de la semaine suivante insupportablement mouvementé.

Mais qu'est-ce qui rend les vendredis moins productifs, et comment renverser la situation ?

Poursuivez votre lecture pour découvrir quelques conseils éprouvés qui vous permettront de rendre vos vendredis aussi productifs que le reste de la semaine.

Comprendre la baisse de productivité du vendredi

Le stress et la fatigue accumulés tout au long de la semaine sont parmi les raisons potentielles de la chute de productivité le vendredi après-midi. L'effet psychologique lié à l'anticipation du week-end peut distraire les employés de leurs tâches, entraînant un ralentissement de la productivité.

À mesure que la semaine touche à sa fin, l'urgence d'achever les tâches peut diminuer, ce qui se traduit par une baisse du travail accompli.

L'impact du télétravail sur la productivité du vendredi

Selon Forbes, le télétravail offre une grande flexibilité, mais il est difficile de maintenir la productivité. L'absence d'horaires de bureau structurés peut entraîner une baisse de la productivité, en particulier en fin de semaine.

D'autre part, si le télétravail améliore l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il peut également brouiller les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle. Cela peut entraîner un épuisement professionnel et une baisse de la productivité en fin de semaine.

La réduction du temps de travail et ses implications potentielles sur la productivité

Récemment, l'Espagne a mené un essai pour évaluer l'impact d'une semaine de travail de quatre jours sur la productivité et le niveau de stress des employés. Les résultats ont révélé que les employés étaient plus productifs au travail après l'essai. Ils se sentaient en meilleure santé, moins stressés, moins fatigués et plus satisfaits de leur contenu.

La loi de Parkinson suggère que le travail prend tout le temps disponible pour être accompli. Les semaines de travail plus courtes augmentent l'efficacité, car les employés sont motivés pour achever leurs tâches dans un délai limité. Elles peuvent également améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des employés, ce qui améliore leur santé mentale et leur satisfaction au travail.

Malgré ses avantages, la semaine de travail courte n'est pas encore la norme dans le monde entier. En attendant, vous devez gérer vos vendredis avec sagesse et trouver une solution pour rester productif sans mettre votre bien-être en péril.

Stratégies pour booster votre productivité le vendredi

Voyons quelques-unes des meilleures stratégies pour augmenter la productivité le vendredi. Mettez-les en œuvre et profitez d'un week-end sans souci et d'un lundi moins stressant !

1. Commencez votre journée tôt

Les vendredis peuvent souvent donner l'impression d'être une extension du week-end, vous incitant à rester au lit une heure de plus avant de commencer votre journée. Nous aimons tous rattraper notre sommeil, mais le faire le vendredi n'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour votre productivité.

Commencez plutôt votre journée tôt, suivez votre routine matinale et arrivez à votre bureau à l'heure. Soyez cohérent dans la façon dont vous commencez votre journée et à quelle heure, même le vendredi, afin que les huit heures suivantes se déroulent comme n'importe quel autre jour de travail.

Ne vous lancez pas immédiatement dans un travail difficile. Consacrez plutôt la première heure de travail à revoir votre plan de travail. Vérifiez les progrès que vous et votre équipe avez réalisés cette semaine, analysez si certaines tâches nécessitent des ressources supplémentaires et ajustez le forfait si nécessaire.

Si vous ne disposez pas encore d'un cadre de planification du travail, vous pouvez consulter ClickUp, une plateforme de gestion de projets et de tâches qui propose divers modèles pour la planification des tâches et de la charge de travail.

Le modèle de tableau blanc « Plan de travail » de ClickUp, par exemple, vous aide à définir les objectifs de votre projet, à mesurer la progression, à analyser les processus afin d'identifier les problèmes, à améliorer les processus et les performances, et à garder le contrôle sur les nouveaux processus. Tout cela vous permettra de maintenir votre niveau de performance et de productivité tout au long de la semaine.

Télécharger ce modèle Gérez vos projets et améliorez la productivité au travail grâce au modèle de tableau blanc « Plan de travail » de ClickUp

Ce modèle prêt à l'emploi et entièrement personnalisable vous permet de :

Définir les objectifs du projet

Obtenez une vue d'ensemble de votre projet grâce aux mises à jour automatiques du statut

Organisez vos tâches grâce à la fonctionnalité glisser-déposer

Ajouter ou supprimer des tâches

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe

Identifiez les goulots d'étranglement et traitez-les immédiatement pour améliorer les performances

Passez en revue tout ce que vous avez accompli au cours de la semaine ou du mois, et commencez votre vendredi sur une note positive et énergique !

2. Hiérarchisez les tâches

Les employés productifs prennent le temps d'analyser les tâches qui font avancer les choses, puis les placent en tête de leur liste de choses à faire. Vous devez ajouter cette stratégie à votre forfait productivité pour tirer le meilleur parti des vendredis.

Le processus comprend deux étapes :

Divisez le travail en éléments plus petits et plus faciles à gérer

Classez les éléments par ordre de priorité en fonction de leur importance et de leur urgence

Conçues pour simplifier la planification de projets, l'organisation des flux de travail et la collaboration, les tâches ClickUp peuvent vous aider dans ces étapes.

Simplifiez les flux de travail et la collaboration avec les tâches ClickUp

Vous pouvez utiliser les tâches ClickUp pour :

Décomposez les projets en petites tâches

Attribuez des tâches à un ou plusieurs membres de l'équipe

Communiquez et partagez des ressources grâce aux commentaires sur les tâches

Ajoutez des étiquettes personnalisées pour les extraire rapidement de différents emplacements

Définissez des rappels pour les tâches récurrentes

Organisez vos tâches avec des étiquettes personnalisées et triez rapidement plusieurs tâches

Une fois vos tâches prêtes, utilisez les priorités de tâches ClickUp pour :

Marquez les tâches comme Urgent, Élevé, Normal et Faible

Triez les tâches par priorité et ajoutez une estimation de la durée nécessaire pour chacune d'elles

Créez un plan d'action avec des priorités à côté de chaque tâche

Utilisez les dépendances dans ClickUp pour déterminer quelles tâches sont en attente de l'achèvement d'autres éléments d'action

Marquez vos tâches comme prioritaires, urgentes, normales ou faibles, et créez un diagramme des tâches à effectuer dans l'ordre grâce aux priorités des tâches ClickUp

Lorsque vous gérez plusieurs projets comportant de nombreuses tâches et sous-tâches, il est difficile de les trier et de les hiérarchiser rapidement. Le modèle de matrice des priorités de ClickUp offre une solution simple à ce problème, vous permettant de visualiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence.

Télécharger ce modèle Identifiez les tâches critiques et ne perdez jamais de vue vos priorités grâce au modèle de matrice des priorités de ClickUp

Comprenons comment fonctionne la matrice :

Le quadrant 1 représente les tâches urgentes et peu importantes (à faire immédiatement)

Le quadrant 2 représente les tâches très urgentes et très importantes (à faire en premier)

Le quadrant 3 représente les tâches peu urgentes et peu importantes (à faire en dernier)

Le quadrant 4 représente les tâches peu urgentes et très importantes (à faire plus tard)

En répartissant vos tâches dans les quadrants, vous pouvez comprendre quelles tâches nécessitent une attention immédiate et celles sur lesquelles vous pouvez travailler plus tard. Le modèle permet aux équipes interfonctionnelles de rester sur la même page concernant l'ordre des tâches. Les membres de l'équipe peuvent utiliser ce cadre pour suivre la progression et respecter les délais.

Conseil de pro : pensez à utiliser la matrice d'Eisenhower pour mieux gérer votre temps et concentrer vos efforts sur les tâches les plus importantes.

3. Optez pour un forfait

Lorsque vous vous sentez bloqué dans une tâche, ne vous forcez pas. Mettez-la de côté pendant un moment et travaillez sur quelque chose qui ne vous épuise pas, comme planifier la semaine à venir. Suivez ces étapes et préparez-vous à une semaine productive :

Triez vos priorités pour les tâches de la semaine prochaine

Fixez-vous des objectifs hebdomadaires (et pour votre équipe également, si vous êtes chef d'équipe ou manager)

Bloquez du temps pour les réunions importantes ou autres évènements urgents

Planifiez vos activités quotidiennes en fonction de votre objectif hebdomadaire

Si votre travail implique la gestion de projets complexes, de tâches multiples et de dépendances, ainsi que d'évènements récurrents, leur planification manuelle prendra du temps. Mais pas si vous disposez des modèles de blocage de temps de ClickUp !

Le modèle de blocage de planning ClickUp est un cadre permettant de suivre les engagements passés, présents et futurs. Vous pouvez le personnaliser pour l'adapter à votre planning personnel et professionnel.

Télécharger ce modèle Suivez les évènements, réunions et engagements professionnels à venir grâce au modèle de blocage de calendrier de ClickUp

Voici quelques conseils pour utiliser ce modèle et rester au top de votre planning hebdomadaire :

Donnez la priorité aux tâches les plus importantes

Comprendre les dépendances entre les tâches

Planifiez et bloquez vos horaires de manière intuitive

Définissez des échéanciers pour l'achèvement des tâches

Visualisez le temps consacré à chaque tâche

Incluez des moments de pause dans votre forfait

En planifiant votre semaine de cette manière, vous pouvez rester mieux organisé, éliminer les distractions et gérer toutes vos tâches à partir d'un emplacement central. Plus besoin de trier vos e-mails, vos discussions et vos feuilles de calcul pour établir votre liste de tâches hebdomadaire.

Astuce work-life pour rester productif : lorsque vous bloquez des créneaux horaires pour différentes tâches, n'oubliez pas de réserver du temps pour vous reposer et recharger vos batteries !

4. Utilisez efficacement les pauses

Travail et pas de loisirs sont incompatibles avec la productivité. Si vous souhaitez optimiser votre productivité sans compromettre votre bien-être, il est nécessaire de faire des pauses fréquentes entre les tâches.

Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez la technique Pomodoro : travaillez sur une tâche pendant 25 minutes, faites une pause de 5 minutes, puis passez à la tâche suivante. Vous pouvez utiliser l'outil de suivi du temps des projets de ClickUp pour enregistrer le bloc de 25 minutes à partir de l'appareil de votre choix.

Vous avez également la possibilité d'ajouter des notes à chaque bloc de temps, afin de pouvoir, à la fin de la journée, revoir où vous avez passé votre temps.

Utilisez la technique Pomodoro avec l'outil de suivi du temps des projets de ClickUp

En plus de ces pauses de 5 minutes, vous devez prévoir un temps de repos approprié pour vous vider la tête, évacuer le stress et rester concentré, surtout le vendredi. Il peut s'agir d'une promenade de 15 minutes dans le parc ou d'une sieste de 30 minutes l'après-midi, selon ce qui vous convient le mieux.

Le modèle de blocage de temps quotidien de ClickUp peut également vous aider dans ce domaine. Il vous permet d'avoir une journée productive et d'optimiser votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Télécharger ce modèle Réservez du temps pour des actions significatives dans votre emploi du temps quotidien et avancez vers la réussite avec le modèle de blocage de temps quotidien de ClickUp

Conçu pour les professionnels qui cumulent plusieurs fonctions et jonglent entre plusieurs tâches tout au long de la journée, ce modèle vous aide à :

Visualisez les tâches les plus importantes et planifiez-les pendant les heures les plus productives

Identifiez les tâches sur lesquelles vous devez travailler immédiatement, celles que vous pouvez reporter, déléguer ou supprimer

Définissez des estimations de durée réalistes pour chaque tâche afin d'éviter de vous surcharger

Bloquez du temps pour vos loisirs, votre détente et votre réflexion afin d'éviter le burn-out

Suivez le modèle et prenez des mesures quotidiennes pour vous rapprocher de vos objectifs, tout en consacrant suffisamment de temps à vos intérêts en dehors du travail.

5. Conseils d'organisation pour une productivité accrue

Ranger votre bureau, tout comme faire votre lit, dès le réveil peut sembler insignifiant, mais c'est pourtant un puissant stimulant de productivité. Ces deux tâches vous donnent le sentiment d'avoir accompli quelque chose, ce qui est très motivant pour bien démarrer la journée.

Un environnement de travail bien rangé (que vous travailliez à domicile ou au bureau) permet d'éviter les distractions. Par exemple, si des documents et des fichiers traînent partout sur votre bureau, il devient difficile de trouver le bon au bon moment, et vous vous concentrez moins sur la tâche à accomplir.

En revanche, lorsque vous prenez quelques minutes pour ranger votre bureau, vous trouvez rapidement ce que vous cherchez et passez une journée productive sans distractions. De plus, un bureau propre est plus accueillant qu'un bureau en désordre.

Cela vaut également pour votre écran d'ordinateur. Un outil de gestion de fichiers tel que ClickUp vous aide à classer vos documents, fichiers, PDF et autres ressources liés à vos projets dans des dossiers distincts avec des étiquettes, ce qui vous permet de les retrouver rapidement.

À lire également : 15 conseils pour booster la productivité en télétravail

6. Communication et réunions le vendredi

Si vous devez assister à des réunions le vendredi, programmez-les dans l'après-midi (ou lorsque vous êtes moins productif). Les tâches intensives telles que l'élaboration d'une étude de cas ou le codage intensif nécessitent une concentration totale, il est donc préférable de les réserver pour un autre moment.

Alors que lors des réunions, vous discutez avec les membres de votre équipe ou vos clients, vous collaborez sur des idées et vous discutez de l'avancement des projets, ce qui rend le travail moins monotone.

Cependant, les réunions ne sont pas toujours productives. Évitez les réunions inutiles si possible et privilégiez la communication asynchrone lorsque vous avez besoin de l'avis ou des précisions des membres de votre équipe.

C'est là que la vue Chat de ClickUp peut vous aider.

Collaborez avec votre équipe en temps réel ou de manière asynchrone grâce à la vue Chat de ClickUp

Communiquez avec les parties prenantes internes et externes et attribuez des éléments d'action à l'aide de la fonctionnalité [@]mention ou des commentaires attribués aux tâches

Partagez des liens vers des pages web, des fichiers, des feuilles de calcul et d'autres pièces jointes

Mettez en forme votre message avec des blocs de code, des listes à puces et des bannières pour plus de clarté

Le travail asynchrone permet de gagner du temps et réduit au minimum le besoin de changer de contexte (c'est-à-dire de passer d'une tâche à une autre, comme assister à une réunion avec l'équipe chargée de la réussite des clients et revenir au codage), ce qui vous permet d'accomplir davantage de travail le vendredi.

Atteindre une semaine de travail productive et équilibrée avec ClickUp

Les employés ne sont pas au meilleur de leur productivité le vendredi. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous permettre de lever le pied au travail : un vendredi paresseux conduit souvent à un lundi matin difficile, où vous devez rattraper la productivité perdue.

Outre les stratégies évoquées ci-dessus, ClickUp peut vous aider à passer la dernière journée de travail de la semaine sans encombre. Ses fonctionnalités de planification quotidienne vous permettent de rester sur la bonne voie, de hiérarchiser les tâches les plus importantes et de rester en contact avec les membres de votre équipe si vous rencontrez un problème.

Vous pouvez enfin accueillir le Friday feeling et débloquer le mode week-end sans compromettre votre productivité du vendredi. Prenez une longueur d'avance pour faire du vendredi votre journée la plus productive. Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp!