15 stratégies et cadres pour hiérarchiser les fonctionnalités

Un produit doté de toutes les fonctionnalités imaginables semble être le rêve de tout consommateur et une machine à imprimer de l'argent, n'est-ce pas ?

Imaginons que vous souhaitiez créer une nouvelle application de fitness. Tout le monde a des idées : un compteur de calories, des programmes d'entraînement, voire un fil d'actualité pour partager ses progrès. Mais avec un temps et des ressources limités, vous ne pouvez pas tout créer en même temps.

Vous avez besoin de stratégies de hiérarchisation des fonctionnalités pour optimiser votre flux de travail de développement de produits. La hiérarchisation des fonctionnalités est tout un art et une science : vous devez choisir les fonctionnalités qui auront le plus d'impact, qui fidéliseront vos utilisateurs et qui propulseront votre application au sommet.

Approfondissons le sujet et comprenons en quoi la hiérarchisation des fonctionnalités est cruciale pour une gestion efficace des produits.

Qu'est-ce que la priorisation des fonctionnalités ?

La hiérarchisation des fonctionnalités est le processus systématique qui consiste à classer les fonctionnalités en fonction de leur impact potentiel sur le produit et ses utilisateurs, puis à élaborer une stratégie pour poursuivre leur développement de manière systématique.

La hiérarchisation des fonctionnalités consiste à analyser les besoins des clients, leurs demandes, les objectifs de l'entreprise, la faisabilité technique et les contraintes en matière de ressources afin de déterminer les fonctionnalités à développer en priorité.

Tout comme les pratiques de backlog de produit, il joue un rôle essentiel dans les méthodologies de développement logiciel agile de plusieurs façons :

Faciliter les versions itératives

Garantir que les fonctionnalités les plus utiles soient accessibles en premier aux utilisateurs

Permettre un retour d'information et une amélioration continus

S'assurer que les efforts de développement sont synchronisés avec la vision du produit et la feuille de route

Si l'intuition joue un rôle dans le développement d'un produit, se fier uniquement à elle peut conduire à manquer des opportunités et à gaspiller des ressources. Une approche structurée de la hiérarchisation des fonctionnalités offre un moyen plus fiable de prendre des décisions éclairées.

Voici pourquoi :

Concentration des ressources : le temps et les ressources de développement limités nécessitent une allocation minutieuse. La hiérarchisation permet d'orienter les efforts de votre équipe vers les fonctionnalités qui auront le plus d'impact

Alignement sur la stratégie : Les fonctionnalités doivent soutenir la vision et les objectifs à long terme de votre produit. La hiérarchisation vous aide à vous assurer que vous développez des fonctionnalités qui contribuent à votre feuille de route stratégique

Améliore la prise de décision : en utilisant des données et un cadre cohérent, la hiérarchisation élimine les biais de l'équation, ce qui permet de prendre des décisions plus objectives et plus éclairées

Améliore la communication : un processus de hiérarchisation bien défini favorise une communication claire avec les parties prenantes, notamment les développeurs, les concepteurs et les équipes commerciales, concernant l'orientation du produit

Guide étape par étape pour hiérarchiser les fonctionnalités

La hiérarchisation des fonctionnalités est un processus en plusieurs étapes qui nécessite une approche bien définie. Voici un aperçu :

1. Réalisez une analyse et une étude de produit

Commencez par rassembler des informations complètes sur votre produit, son marché cible et son état actuel.

Menez des recherches auprès des utilisateurs à l'aide de sondages, d'entretiens et de tests d'utilisabilité afin d'obtenir les commentaires des clients et de recueillir des informations précieuses sur les besoins et les points faibles des utilisateurs.

De plus, l'analyse des études de marché, des offres des concurrents et des tendances du marché permet d'identifier les opportunités et les menaces potentielles pour le positionnement de votre produit.

2. Créez des épopées

Les épopées représentent des fonctionnalités ou des thèmes généraux au sein de votre produit. En fonction de votre analyse du produit, vous regroupez les fonctionnalités connexes sous ces thèmes épiques. Cela permet de décomposer les objectifs généraux du produit en unités plus petites et plus faciles à gérer, et fournit une structure de haut niveau pour votre feuille de route produit.

Considérez les épiques comme des thèmes décrivant les fonctionnalités importantes. Ils constituent la base des récits utilisateurs.

3. Imaginez des scénarios d'utilisateurs

Les récits d'utilisateurs sont des descriptions concises d'un besoin ou d'un désir spécifique d'un utilisateur pour d'autres fonctionnalités. Ils fournissent une perspective centrée sur l'utilisateur pour les stratégies de développement de fonctionnalités, garantissant que le développement du produit correspond aux points faibles et aux résultats souhaités par les utilisateurs.

Chaque histoire utilisateur doit suivre le même format simple : « En tant que [rôle de l'utilisateur], je veux [résultat souhaité], afin que [avantage]. » Par exemple, « En tant que client, je veux suivre ma commande en temps réel afin de planifier ma journée en conséquence. »

Les outils de gestion de produits tels que ClickUp peuvent améliorer vos efforts et votre efficacité en matière de hiérarchisation des fonctionnalités.

Voici comment procéder :

1. Suite de gestion de produits ClickUp

Tracez la trajectoire de votre produit, synchronisez les efforts de votre équipe et accélérez votre lancement grâce à la plateforme de gestion de produits ClickUp

La plateforme de gestion de produits ClickUp offre plusieurs cadres et outils pour aider à hiérarchiser les fonctionnalités :

Intégrez les commentaires, les épiques et les sprints dans une feuille de route produit unifiée, offrant aux équipes une visibilité claire sur les objectifs actuels et les tâches à venir

Simplifiez la gestion des vues, des processus et des automatisations spécifiques à chaque équipe, réduisez les frais administratifs et éliminez les transitions manuelles, libérant ainsi un temps précieux pour les tâches essentielles

Encouragez l'alignement des équipes et des parties prenantes autour d'objectifs communs au sein d'un écosystème unique. Collaborez via des documents, générez des idées sur des tableaux blancs et communiquez les mises à jour via des commentaires, entre autres fonctionnalités

2. Tableaux blancs ClickUp

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour planifier vos produits et créer des feuilles de route.

Utilisez des notes autocollantes ou des cartes sur le tableau blanc pour représenter les épopées (thèmes généraux) et les récits d'utilisateurs (fonctionnalités spécifiques) au sein de ces épopées. Cela vous permet de les déplacer facilement, ce qui favorise le brainstorming et la collaboration pendant la phase de planification.

Organisez votre tableau blanc avec des couloirs représentant les différentes étapes de développement de chaque fonctionnalité proposée, telles que « À faire », « En cours » et « Terminé »

Réfléchissez, ajoutez des notes et rassemblez vos meilleures idées sur un canevas créatif grâce aux tableaux blancs ClickUp

Une fois les fonctionnalités classées par ordre de priorité, forfaitisez-les en sprints ou en versions sur le tableau blanc. Cela vous aidera à visualiser la feuille de route et à vous assurer que vous apportez de la valeur de manière itérative.

Vous pouvez également connecter des tâches ou des fonctionnalités à l'aide de lignes afin d'établir des dépendances et de visualiser l'échéancier global de votre feuille de route. Glissez-déposez facilement les éléments pour ajuster l'échéancier selon vos besoins.

3. Affichages ClickUp

Grâce aux vues ClickUp, vous pouvez créer un environnement de travail ClickUp personnalisé pour votre produit. Organisez les fonctionnalités dans des dossiers tels que « Stratégie » et « Backlog ». Utilisez la vue Liste pour détailler les fonctionnalités dans le Backlog.

Comprenez d'un seul coup d'œil où en est votre travail en organisant vos tâches grâce à des options flexibles de tri, de filtrage et de regroupement dans les vues ClickUp

Hiérarchisez les files d'attente de développement des fonctionnalités grâce aux champs personnalisés ClickUp (Impact, Effort) et à la vue Tableur pour trouver les fonctionnalités à fort impact et nécessitant peu d'efforts.

Organisez vos tâches et modifiez vos données en masse grâce à la vue Tableur réactive et intuitive de ClickUp

Les tâches ClickUp peuvent également vous aider à hiérarchiser les fonctionnalités de la manière suivante :

: cette vue vous permet de glisser-déposer des tâches dans différentes colonnes en fonction de leur priorité. Vous pouvez utiliser cette vue pour comprendre ce qui nécessite une attention immédiate Vue Tableau ClickUp: cette vue vous permet de glisser-déposer des tâches dans différentes colonnes en fonction de leur priorité. Vous pouvez utiliser cette vue pour comprendre ce qui nécessite une attention immédiate

: Utilisez la vue Gantt pour visualiser l'échéancier de votre projet et comprendre comment les tâches prioritaires s'alignent sur les jalons et les échéances de votre projet. Cette vue vous aide à planifier et à ajuster les calendriers en fonction de la priorité des tâches Vue Gantt ClickUp: Utilisez la vue Gantt pour visualiser l'échéancier de votre projet et comprendre comment les tâches prioritaires s'alignent sur les jalons et les échéances de votre projet. Cette vue vous aide à planifier et à ajuster les calendriers en fonction de la priorité des tâches

: Les cartes mentales vous permettent de créer des diagrammes hiérarchiques qui définissent différents niveaux de priorités et les relations entre les tâches. Elles sont particulièrement utiles pour visualiser la structure de projets complexes et la manière dont les tâches individuelles contribuent à des objectifs plus larges Cartes mentales ClickUp: Les cartes mentales vous permettent de créer des diagrammes hiérarchiques qui définissent différents niveaux de priorités et les relations entre les tâches. Elles sont particulièrement utiles pour visualiser la structure de projets complexes et la manière dont les tâches individuelles contribuent à des objectifs plus larges

En tirant parti de ces vues, vous pouvez vous assurer que votre équipe se concentre sur les tâches qui correspondent aux objectifs stratégiques de votre projet et qui ont le plus d'impact.

4. Documents ClickUp et ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Docs pour documenter et organiser les fonctionnalités du produit en fonction des objectifs, de la vision et de la finalité de l'entreprise.

Les documents peuvent vous aider à saisir et à partager des informations clés telles que :

Description des fonctionnalités

Témoignages d'utilisateurs

Critères d'acceptation

Impact (utilisateur et entreprise)

Estimation des efforts

Vous pouvez également utiliser ClickUp Docs pour :

Suivez les étapes des demandes de fonctionnalités à l'aide de statuts personnalisés tels que « En cours d'examen » et « En cours ». Capturez des détails tels que l'impact, la priorité et l'effort avec des champs personnalisés

Tirez parti des notifications et des dépendances pour mieux gérer les demandes de fonctionnalités. Cela garantit que les fonctionnalités les plus importantes sont développées rapidement et conformément aux objectifs stratégiques

Activez les priorités des tâches ClickUp pour définir des priorités spécifiques telles que « urgent », « élevé », « normal » et « faible » pour les tâches, en distinguant l'importance et l'urgence de chaque fonctionnalité

Créez le document ou le wiki parfait avec des pages imbriquées et des options de mise en forme dans ClickUp Docs

Les capacités d'IA de ClickUp Brain peuvent ensuite résumer et classer ces fonctionnalités, les commentaires des utilisateurs, l'analyse de la concurrence ou les documents ClickUp associés, ce qui facilite grandement la hiérarchisation des priorités.

ClickUp Brain vous permet également de :

Trouvez rapidement les informations pertinentes relatives aux fonctionnalités dans tous les documents ClickUp. Cela permet d'évaluer plus rapidement les besoins et l'impact des utilisateurs

Analysez les interactions passées et les échéances des projets pour suggérer des tâches qui correspondent à vos objectifs et à vos priorités, vous aidant ainsi à rester concentré sur ce qui est important

Générez des matrices de priorisation pour classer et organiser les éléments en fonction de plusieurs critères, simplifiant ainsi le processus décisionnel

Créez des listes de priorités en traitant les détails clés tels que les délais, les dépendances et les délais d'achèvement. Il tient compte de l'urgence, de l'importance et de la disponibilité des ressources afin d'optimiser le flux de travail et la réalisation des objectifs

Simplifiez les flux de travail de vos projets et améliorez la prise de décision grâce aux informations fournies par l'IA avec ClickUp Brain

15 cadres de hiérarchisation des fonctionnalités

Maintenant que nous comprenons l'importance des bonnes fonctionnalités et les étapes du processus de hiérarchisation des fonctionnalités d'un produit, explorons un intervalle de cadres de gestion de produit pour guider le processus :

1. RICE (Portée, Impact, Confiance, Effort)

Attribuez des notes à chaque fonctionnalité en fonction de la portée (nombre potentiel d'utilisateurs concernés), de l'impact (force du résultat positif), de la confiance (certitude de l'impact) et de l'effort (temps et ressources nécessaires au développement).

Les fonctionnalités ayant un score RICE élevé sont prioritaires.

Vous pouvez créer des champs personnalisés dans les tâches ClickUp pour représenter chaque facteur RICE. Attribuez des notes à ces champs pour calculer la note RICE globale de chaque fonctionnalité.

Naviguez rapidement vers n'importe quelle tâche ou sous-tâche de votre projet à l'aide des tâches ClickUp

Les tâches ClickUp vous permettent également de :

Définissez des niveaux de priorité pour les tâches, ce qui vous aidera à structurer votre charge de travail en fonction de ce qui est le plus important. Cela garantit que les fonctionnalités hautement prioritaires sont traitées en premier

Ajoutez des étiquettes personnalisées aux tâches pour les marquer comme importantes, urgentes, les deux ou aucune, ce qui vous permet de les classer rapidement par ordre de priorité

Triez et filtrez les tâches par priorité. Vous pouvez facilement organiser votre flux de travail pour vous concentrer sur les tâches qui apportent le plus de valeur

2. Valeur vs effort

Représentez les fonctionnalités sur une matrice 2×2 dont les axes représentent la valeur (pour les utilisateurs/l'entreprise) et l'effort (complexité de développement). Les fonctionnalités situées dans le quadrant haute valeur/faible effort deviennent les priorités absolues.

Facilitez les discussions sur la hiérarchisation des priorités à l'aide du modèle de matrice de Pugh de ClickUp.

La matrice de Pugh est un outil décisionnel permettant d'évaluer des concepts dans le cadre du développement de produits et de la planification stratégique. Elle compare différentes options à l'aide de critères définis, ce qui permet d'établir un classement pondéré pour prendre des décisions éclairées.

Télécharger ce modèle Visualisez les efforts nécessaires et la valeur de chaque fonctionnalité à l'aide du modèle de matrice de Pugh de ClickUp

Utilisez ce modèle de développement de produit prêt à l'emploi pour lister vos fonctionnalités sous forme d'« options » et définir des critères tels que l'impact sur l'utilisateur (valeur) et l'effort de développement. Cela vous permet de comparer visuellement les fonctionnalités et d'identifier celles qui ont un impact élevé et nécessitent peu d'efforts pour être mises en œuvre en premier.

3. Modèle Kano

Le modèle Kano permet aux chefs de produit de hiérarchiser les fonctionnalités en fonction de leur impact sur la satisfaction client. Il classe les fonctionnalités en cinq groupes, révélant ainsi comment leur présence ou leur absence affecte la perception des utilisateurs. Créez des libellés ou des étiquettes personnalisés dans les tâches ClickUp pour classer ces cinq fonctionnalités :

Fonctionnalités « indispensables » ou fonctionnalités de base dont l'absence entraîne une insatisfaction

Les « Delighters » qui créent des surprises positives

Fonctionnalités « unidimensionnelles » (souhaitables) qui ont une corrélation linéaire avec la satisfaction

Les fonctionnalités « indifférentes » qui ont un impact minimal sur l'expérience utilisateur

Supprimez les fonctionnalités (frustrantes) qui frustrent les utilisateurs si elles sont mal implémentées ou si elles ajoutent une complexité inutile. Un exemple pourrait être un système de notifications mal conçu qui bombarde les utilisateurs d'alertes non pertinentes

4. Cartographie narrative

Hiérarchisez les fonctionnalités en fonction de leur position dans le flux utilisateur, afin de garantir une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Les récits utilisateurs sont classés par ordre chronologique en fonction du parcours utilisateur, représentant visuellement le flux global du produit et mettant en évidence les fonctionnalités qui améliorent l'expérience utilisateur à chaque étape.

Utilisez le modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp pour organiser les récits utilisateurs et hiérarchiser les fonctionnalités en fonction du parcours utilisateur.

Télécharger ce modèle Décomposez le parcours de l'utilisateur en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Représentez-les ensuite sur une carte à l'aide du modèle de cartographie des récits utilisateurs de ClickUp

Le modèle vous aidera à :

Clarifiez les scénarios utilisateurs et ce qu'il faut pour les développer

Organisez les récits des utilisateurs en sprints et hiérarchisez les fonctionnalités en fonction de leur valeur

Suivez facilement la progression et apportez les ajustements nécessaires

5. Méthode MoSCoW

Cette méthode classe les fonctionnalités en quatre groupes :

Les fonctionnalités indispensables (fonctions essentielles)

Indispensable (important mais pas critique)

Ce qui aurait pu être (souhaitable mais pas indispensable)

Ce qui ne sera pas fait (reporté ou faible priorité)

Créez des listes personnalisées dans les tâches ClickUp pour classer les fonctionnalités à l'aide de la méthode MoSCoW. Cela permet une organisation et une hiérarchisation faciles en fonction de la nécessité des fonctionnalités.

6. Évaluation des opportunités

Ce cadre consiste à attribuer des notes aux fonctionnalités en fonction de la taille du marché, de l'avantage concurrentiel et de la facilité de mise en œuvre. Les fonctionnalités ayant obtenu les meilleures notes deviennent les principales candidates.

7. Arborescence des produits

Cette structure hiérarchique décompose les fonctionnalités du produit en composants plus petits et plus faciles à gérer. La vision du produit se trouve au sommet, suivie des épiques, des récits utilisateurs et, enfin, des tâches individuelles.

Cette visualisation clarifie les dépendances entre les fonctionnalités et aide à hiérarchiser les fonctionnalités de plus haut niveau qui ont un impact sur un intervalle plus large de fonctionnalités.

8. Coût du retard

Ce cadre se concentre sur les impacts négatifs potentiels du report du développement d'une fonctionnalité particulière.

Si vous ne répondez pas à un besoin spécifique des utilisateurs, pensez aux pertes potentielles en termes de revenus, de perte de clientèle ou d'avantage concurrentiel.

Les fonctionnalités dont le coût de retard est élevé sont prioritaires pour un développement immédiat.

9. Acheter une fonctionnalité

Permettez aux utilisateurs de « voter » avec une devise virtuelle pour les fonctionnalités qu'ils trouvent les plus utiles. Dans ce cadre, les utilisateurs attribuent des points aux fonctionnalités souhaitées, fournissant ainsi des données pour établir des priorités.

Bien que les commentaires des utilisateurs soient précieux, pensez à les mettre en balance avec d'autres facteurs tels que l'alignement stratégique et la faisabilité du développement.

10. Modèle de notation ICE

Attribuez des notes aux fonctionnalités en fonction de leur « impact » potentiel sur les utilisateurs et les objectifs de l'entreprise, du niveau de « confiance » dans le résultat positif attendu et de la « facilité de développement »

Les fonctionnalités ayant obtenu les meilleures évaluations en termes d'impact, de confiance et de facilité (ICE) sont prioritaires pour le développement.

Comme pour le score RICE, créez des champs personnalisés dans les tâches ClickUp pour représenter chaque facteur (impact, confiance, facilité) par rapport à une fonctionnalité. Attribuez des notes à ces champs pour calculer le score ICE global de chaque fonctionnalité.

Créez des champs personnalisés ICE à l'aide des tâches ClickUp

11. Priorité au poker

Cette technique collaborative consiste à attribuer des valeurs en points aux fonctionnalités en fonction de leur importance relative.

Les membres de l'équipe évaluent chaque fonctionnalité lors d'une réunion, ce qui favorise la discussion et permet d'établir des priorités plus consensuelles.

12. Méthode KJ

La méthode Kawakita Jiro aide à trier les idées lorsqu'il y a de nombreuses fonctionnalités à organiser et à classer.

Notez chaque idée de fonctionnalité sur un post-it séparé. Les membres de l'équipe regroupent ensuite les idées connexes sur un tableau blanc, en identifiant les thèmes et les groupes qui mettent en évidence les besoins sous-jacents des utilisateurs.

Donnez la priorité aux fonctionnalités qui répondent aux besoins les plus importants des utilisateurs identifiés lors du regroupement.

Utilisez le modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp pour adapter la méthode KJ à un format numérique.

Télécharger ce modèle Suivez les données importantes telles que le type de fonctionnalité, le client, la valeur, l'impact et plus encore à l'aide du modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Capturez les fonctionnalités sous forme d'entrées, classez-les à l'aide de champs personnalisés, puis triez-les par champ afin de regrouper visuellement les fonctionnalités par thème. Cela facilite la discussion et l'analyse afin d'identifier les fonctionnalités prioritaires en fonction des thèmes émergents.

13. Méthode WSJF (Weighted Shortest Job First)

Ce cadre hiérarchise les tâches en fonction de leur importance (pondération) et du temps nécessaire pour les accomplir (taille de la tâche). Les fonctionnalités très importantes et dont le temps de développement est court sont prioritaires afin d'être achevées plus rapidement.

14. Cadre des contraintes

Identifiez les limites ou les contraintes qui pourraient avoir un impact sur le développement des fonctionnalités (par exemple, le budget, les ressources, la technologie).

En tenant compte des contraintes dès le départ, vous pouvez hiérarchiser les fonctionnalités réalisables ou identifier les ajustements à apporter pour intégrer les fonctionnalités à forte valeur ajoutée.

15. Tableau de bord prospectif de Kaplan-Norton

Ce cadre est idéal lorsque vous avez besoin d'une perspective plus large sur la réussite d'un produit. Il équilibre les priorités des chefs de produit en se basant sur quatre domaines clés :

Financier : fonctionnalités qui contribuent à la réalisation d'objectifs financiers (par exemple, augmentation du chiffre d'affaires)

Client : Fonctionnalités qui améliorent la satisfaction et la fidélité des clients

Processus internes : fonctionnalités qui améliorent l'efficacité interne et les processus de développement

Apprentissage et croissance : fonctionnalités qui favorisent l'innovation et l'apprentissage en équipe

Notez chaque fonctionnalité (souvent de 1 à 100) en fonction de son impact sur chaque catégorie.

Vous pouvez également utiliser un tableau de bord pondéré pour attribuer des pondérations à chaque catégorie en fonction de son importance relative par rapport à vos objectifs. Les fonctionnalités ayant obtenu les scores les plus élevés sont susceptibles d'apporter le plus de valeur à vos objectifs stratégiques.

Pièges à éviter dans la hiérarchisation des fonctionnalités

Même avec un processus et un cadre bien définis, la hiérarchisation des fonctionnalités peut être source d'erreurs.

Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes et comment les éviter :

Paralysie du choix : Ne vous enlisez pas dans l'analyse d'innombrables possibilités. Concentrez-vous sur les fonctionnalités les plus efficaces et itérez en fonction des commentaires des utilisateurs

Prioritiser en fonction des limites : ne laissez pas les limites techniques actuelles dicter la priorité des fonctionnalités. Priorisez en fonction des besoins des utilisateurs et des objectifs de l'entreprise, puis explorez les moyens de surmonter les obstacles techniques

Se concentrer sur les mauvaises fonctionnalités : La hiérarchisation doit être guidée par les besoins des utilisateurs et les objectifs de l'entreprise, et non par les désirs de l'équipe interne ou les fonctionnalités des concurrents. Assurez-vous que vos priorités correspondent à votre vision du produit et à votre feuille de route

Offrez à votre équipe un logiciel robuste de signalisation des fonctionnalités pour activer ou désactiver des fonctionnalités sans modifier le code existant ni déployer de nouveau code.

Mettez en œuvre la hiérarchisation des fonctionnalités avec ClickUp

La hiérarchisation des fonctionnalités est une compétence essentielle dans le développement de produits. En mettant en œuvre une approche structurée et en utilisant des cadres appropriés, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur les fonctionnalités à développer en premier, maximiser la valeur que vous offrez à vos utilisateurs et assurer la réussite à long terme de votre produit.

L'outil de gestion de projet ClickUp, avec ses fonctionnalités complètes de hiérarchisation des projets et de gestion des tâches, peut être un outil précieux dans votre arsenal de priorisation des fonctionnalités.

Les tableaux blancs, les documents et les capacités d'IA de ClickUp peuvent rationaliser le processus, de la collecte des données à la visualisation et au classement, en passant par la hiérarchisation des fonctionnalités en collaboration avec toute votre équipe de développement.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui.

Foire aux questions (FAQ)

1. Comment hiérarchiser les fonctionnalités d'un produit ?

Concentrez-vous sur les besoins des utilisateurs et les objectifs de l'entreprise pour hiérarchiser les fonctionnalités d'un produit. Utilisez un cadre de hiérarchisation des fonctionnalités tel que le RICE Scoring ou la matrice Valeur vs Effort pour classer objectivement les fonctionnalités en fonction de leur impact et de l'effort requis.

2. Quelles sont les 4 catégories de priorisation des fonctionnalités ?

Les quatre catégories couramment utilisées dans les cadres de hiérarchisation des fonctionnalités sont les suivantes :

Valeur : l'impact positif potentiel de la fonctionnalité sur les utilisateurs et l'entreprise

Effort : le temps et les ressources nécessaires au développement de la fonctionnalité

Portée : nombre d'utilisateurs concernés par la fonctionnalité

Confiance : la certitude de l'impact positif de la fonctionnalité

3. Comment hiérarchisez-vous les fonctionnalités et les fonctionnalités dans vos conceptions ?

Utilisez un cadre de hiérarchisation pour évaluer chaque fonctionnalité potentielle en fonction des besoins des utilisateurs, des objectifs de l'entreprise et de la faisabilité du développement. Envisagez le modèle Kano pour identifier les fonctionnalités qui « ravissent » les utilisateurs et hiérarchisez-les avec les fonctionnalités essentielles.