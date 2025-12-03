10 alternatives à Raycast pour intégrer des applications en [année]

La productivité s'améliore lorsque vous n'avez pas à gérer une multitude d'onglets pour vos tâches quotidiennes. C'est pourquoi des outils tels que Raycast existent. Ils vous permettent d'effectuer des recherches dans vos applications connectées, d'effectuer de l'automatisation de tâches et de contrôler votre Mac en quelques touches seulement.

Grâce à son interface moderne et à sa fonction de recherche intuitive, Raycast facilite la gestion des flux de travail pour les utilisateurs.

Cependant, comme il est exclusif à macOS et s'appuie sur des fonctionnalités basées sur le cloud, il peut ne pas convenir à tout le monde. De plus, certains utilisateurs trouvent également que sa liste croissante de fonctionnalités est légèrement écrasante, étant donné qu'il est censé être minimaliste et rapide.

Alors, quelles sont vos options si vous êtes prêt à explorer les alternatives à Raycast ?

Découvrons ensemble les meilleurs outils qui méritent d'être essayés.

Pourquoi choisir des alternatives à Raycast ?

Avec Raycast, vous pouvez accéder rapidement aux fichiers et applications de votre Mac, et contrôler de nombreuses autres fonctions du système à l'aide de raccourcis clavier.

Il est rapide et personnalisable, mais également gourmand en mémoire et lent sur les Mac moins performants. De plus, il peut ne pas convenir parfaitement si vous êtes un utilisateur expérimenté qui a besoin d'aide pour des tâches spécifiques, telles que la transcription de notes de réunion, l'automatisation des flux de travail, le suivi du temps, la résumation de discussions, etc.

Voici quelques fonctionnalités à prendre en compte lorsque vous recherchez une alternative :

Performances : choisissez un outil qui réagit instantanément lorsque vous recherchez des fichiers, des informations, des messages, des notes, etc. dans votre environnement de travail.

Automatisation des flux de travail : recherchez un outil qui vous permette d'automatiser les actions répétitives et de concevoir des flux avec des déclencheurs basés sur des règles.

Disponibilité multiplateforme : optez pour des outils qui fonctionnent également sous Windows ou Linux, en particulier si vous passez d'un appareil à l'autre pour le travail.

Gestion centralisée du travail : choisissez un outil qui rassemble les tâches, les documents, les calendriers, les tableaux de bord et les communications en un seul endroit, afin que votre travail soit structuré et rapide.

8 alternatives à Raycast en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures alternatives à Raycast et une comparaison entre elles :

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp ClickUp Brain, recherche d'entreprise, gestion des connaissances, AI Notetaker, conversion des tâches en temps réel Grandes entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises, travailleurs indépendants Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. Alfred Historique du bloc-notes, extraits et expansion de texte, navigation dans les fichiers et actions rapides, automatisations personnalisées via Powerpack. Utilisateurs macOS, freelances, développeurs, passionnés de productivité Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 37 $/utilisateur (Powerpack) Glean Recherche universelle, assistant IA, graphe de connaissances, SSO et contrôles d'accès basés sur les rôles Entreprises, grandes équipes gérant plusieurs applications SaaS Tarification personnalisée Mem IA Organisation des notes grâce à l'IA, transcription en mode vocal, idées automatiquement liées, recommandations contextuelles. Freelances, professionnels de la création, travailleurs du savoir Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois. Microsoft Copilot Recherche approfondie, collaboration en groupe, actions contextuelles, intégration avec les applications Microsoft 365 Entreprises, professionnels, utilisateurs de Microsoft 365 Les forfaits payants commencent à partir de 8,20 $ par utilisateur et par mois. Rewind IA Enregistrement d'écran et audio, confidentialité du stockage local, résumés IA, rappel instantané Utilisateurs macOS, travailleurs du savoir, chercheurs Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/utilisateur/mois. Notion IA Agent IA, recherche d'entreprise, automatisation de bases de données, analyse de PDF Équipes de petite et moyenne taille, chefs de projet, créateurs de contenu Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois. Coveo Recherche et recommandations basées sur l'IA, réponses contextuelles génératives, tableaux de bord analytiques, sécurité de l'entreprise Entreprises, équipes de service client, plateformes de commerce électronique Tarification personnalisée

Les meilleures alternatives à Raycast à utiliser

La productivité est différente pour chacun, et trouver le bon outil peut faire toute la différence. Voici un tour d'horizon des meilleures alternatives à Raycast, conçues pour s'adapter à différents flux de travail.

1. ClickUp (le meilleur assistant de travail IA pour toutes vos tâches)

Trouvez exactement ce dont vous avez besoin grâce à la recherche connectée ClickUp qui couvre tous vos outils.

Ce n'est pas toujours la charge de travail qui vous ralentit. Parfois, c'est le fait de passer constamment d'un outil à l'autre pour trouver une application, une discussion, un fichier ou une information. C'est ce qu'on appelle la prolifération des tâches.

C'est là le frein caché à la productivité que la plupart des lanceurs de productivité comme Raycast tentent de résoudre en facilitant la recherche et l'ouverture des éléments. Mais si Raycast vous aide à trouver et à lancer rapidement des applications ou des fichiers, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, va encore plus loin en vous aidant à réfléchir, agir et exécuter des actions plus rapidement.

Pour commencer, la fonction Connected Search de ClickUp rassemble toutes vos données de travail dans un seul espace consultable. Elle transforme les informations dispersées dans vos différents outils (notamment Drive, Notion, Slack, Gmail, etc.) en une source unique et fiable, où tout est consultable et accessible en quelques secondes.

Contrairement aux outils de recherche traditionnels qui s'appuient sur des mots-clés, il comprend le langage naturel pour interpréter les questions et renvoyer des résultats dans leur contexte complet. Et comme ClickUp indexe fréquemment le contenu, vos recherches reflètent l'état le plus récent de votre environnement de travail ClickUp.

👀 Le saviez-vous ? Effectuer des recherches dans tous vos outils ne signifie pas nécessairement mettre vos données en danger. ClickUp Connected Search permet de trouver tout ce qui existe tout en garantissant la sécurité. La plateforme est conforme aux normes GDPR, ISO, HIPAA et SOC 2, sans aucun apprentissage ni conservation des données par des tiers.

Si la recherche connectée vous aide à trouver ce dont vous avez besoin, ClickUp Brain vous aide à en comprendre le sens. Il s'agit d'un assistant IA contextuel intégré qui relie vos tâches, vos documents, vos chats et vos tableaux de bord.

Rendez toutes les transcriptions de réunion consultables avec ClickUp Brain.

Vous pouvez poser des questions en langage simple, obtenir des résumés rapides des mises à jour de projet, identifier les obstacles, résumer la progression, extraire les actions à mener à partir des transcriptions de réunion ou vérifier quelle est la prochaine tâche à haute priorité dans votre liste.

Par exemple, lorsque vous préparez votre revue hebdomadaire de sprint, vous devez connaître les dépendances et les obstacles. Au lieu de faire défiler plusieurs listes de tâches ou fils de discussion, vous pouvez simplement demander « Qu'est-ce qui bloque le sprint de cette semaine ? » et obtenir une réponse instantanée et riche en contexte.

Posez des questions, obtenez des réponses instantanées et simplifiez votre travail grâce à ClickUp Brain.

Voici comment vous pouvez utiliser l'IA dans ClickUp comme assistant personnel pour éviter les changements constants de contexte et retrouver votre concentration ⬇️

⏩ Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX, l'application IA pour ordinateur de bureau, remplace tous les autres outils d'IA que vous utilisez. Elle s'intègre parfaitement à votre flux de travail quotidien pour vous aider à travailler plus rapidement. Voici comment cela stimule votre productivité : IA contextuelle : comprend le contexte complet de vos tâches, documents, chats et applications afin que vos requêtes obtiennent des réponses plus intelligentes et plus précises.

Talk-to-Text : vous permet de dicter naturellement des tâches, des notes ou des commandes sans avoir à taper.

Plusieurs modèles d'IA : fonctionne sur GPT‑4o, Claude, Gemini et d'autres modèles d'IA, en fonction du type de tâche ou de résultat dont vous avez besoin.

Si votre équipe passe du temps à rechercher des briefs clients, des mises à jour de projet ou des notes de réunion importantes dans plusieurs applications, cela peut facilement représenter plusieurs heures de productivité perdue chaque semaine.

ClickUp Knowledge Management résout ce problème en consolidant toutes les connaissances de votre équipe dans un seul hub organisé. Vous pouvez importer des documents, des feuilles de calcul et d'autres ressources, les transformer en wikis modifiables avec des modèles, une mise en forme riche, une collaboration en temps réel, un historique des versions et des permissions avancées.

Utilisez ClickUp Brain dans ClickUp Knowledge Management pour obtenir des réponses instantanées dans tout votre environnement de travail.

De plus, ClickUp Automatisations permet de tout maintenir à jour sans effort manuel. Vous pouvez mettre à jour automatiquement les documents lorsque le statut des tâches associées change, informer les membres de l'équipe lorsqu'un document de processus est révisé ou déclencher des révisions lorsque de nouveaux articles de connaissances sont ajoutés.

Cela garantit que votre documentation évolue au rythme de vos projets et que votre équipe travaille toujours avec les informations les plus précises et les plus récentes.

Automatisez les tâches répétitives avec ClickUp Automations

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez, organisez et partagez les connaissances internes directement sur votre lieu de travail avec ClickUp Docs

Automatisez les tâches répétitives telles que la mise à jour des tâches ou la rédaction de résumés, et rationalisez les flux de travail grâce aux agents ClickUp prédéfinis ou personnalisés.

Utilisez les intégrations ClickUp pour connecter ClickUp à vos outils de travail tels que Slack, Google Drive ou Outlook, et regrouper toutes vos données de travail en un seul endroit.

Suivez l'historique des versions des documents et gérez les permissions des utilisateurs afin de garantir l'organisation et la sécurité des connaissances de votre équipe.

Limitations de ClickUp

La vaste gamme de fonctionnalités peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

📮 ClickUp Insight : 70 % des personnes interrogées déclarent garder des onglets ouverts parce qu'elles prévoient d'y « revenir plus tard ». Nous avons déjà entendu cela auparavant. 🤭 Ironiquement, 30 % des personnes interrogées déclarent qu'elles se sentiraient soulagées si elles perdaient tous les onglets ouverts dans un navigateur en cas de panne, par exemple. C'est l'effet Zeigarnik à l'œuvre. Notre cerveau s'accroche aux tâches inachevées, transformant chaque onglet en un suspense. Vous vous sentez occupé, même si rien ne progresse réellement.

2. Alfred (meilleur lanceur de productivité pour les utilisateurs Mac)

via Alfred

Alfred est une alternative à Raycast très appréciée par beaucoup, notamment parce qu'elle offre une plus grande vitesse et une personnalisation plus poussée. Elle couvre toutes les fonctionnalités standard que vous attendez d'un lanceur d'applications : accès rapide aux fichiers et aux contacts, recherches sur le web, calculatrice, commandes système, etc.

Si vous souhaitez aller au-delà de ces outils intégrés, vous pouvez passer aux fonctionnalités et flux de travail Alfred's Powerpack. Cela vous permet de concevoir des automatisations personnalisées qui lient des applications, des sites web et des scripts, ou de créer des processus en plusieurs étapes déclenchés par des raccourcis clavier et des combinaisons de touches.

Avec ses vues riches sur les flux de travail, ses aperçus de fichiers et ses actions rapides pour tout, des e-mails aux images, Alfred vous offre un moyen transparent de contrôler le fonctionnement de votre Mac.

Les meilleures fonctionnalités d'Alfred

Enregistrez du texte, des images et des chemins d'accès à des fichiers dans l'historique du bloc-notes pour les réutiliser rapidement.

Créez et partagez des collections d'extraits pour les textes fréquemment utilisés avec des champs dynamiques.

Naviguez parmi les fichiers à l'aide du clavier, prévisualisez-les et effectuez des actions rapides.

Effectuez des actions sur vos fichiers et vos contacts, gérez votre lecteur de musique et envoyez des commandes système sur votre MacBook.

Limites d'Alfred

La plateforme a parfois du mal à déterminer l’emplacement des fichiers cachés dans plusieurs dossiers.

Les fonctionnalités avancées sont réservées aux utilisateurs ayant acheté le Powerpack.

Tarifs Alfred

Free

Alfred Powerpack Licence unique : 34 € / utilisateur (environ 37 $ / utilisateur)

Alfred Powerpack Mega Supporter : 59 € par utilisateur (environ 64 $ par utilisateur)

Évaluations et avis sur Alfred

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Alfred ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Alfred est de loin le lanceur d'applications le plus simple que j'ai jamais utilisé. C'est également un excellent outil de recherche, tant pour les documents et éléments locaux que pour les recherches rapides sur le Web. J'ai désactivé Spotlight sur mon Mac et je ne l'ai jamais regretté. Et cela sans même parler des fonctionnalités avancées ou premium.

Alfred est de loin le lanceur d'applications le plus simple que j'ai jamais utilisé. C'est également un excellent outil de recherche, tant pour les documents et éléments locaux que pour les recherches rapides sur le Web. J'ai désactivé Spotlight sur mon Mac et je ne l'ai jamais regretté. Et cela sans même parler des fonctionnalités avancées ou premium.

👀 Le saviez-vous ? Près de 62 % des entreprises testent déjà des agents IA pour gérer les tâches quotidiennes, mettre en évidence des informations et faciliter le bon déroulement du travail.

💡Conseil de pro : ClickUp vous permet d'automatiser votre journée grâce à des agents IA sans code. Avec les agents IA, vous pouvez instantanément récupérer les mises à jour de vos projets, automatiser les tâches répétitives et même obtenir des informations sur les résultats de vos actions, comme le suivi des performances d'une campagne ou le résumé du travail achevé. Cela signifie moins de recherches manuelles, une automatisation plus rapide et une prise de décision plus intelligente, le tout en un seul endroit. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec ces agents : Répondez instantanément à des questions telles que « Quelles tâches sont en retard cette semaine ? » ou « Résumez les dernières mises à jour du projet. »

Créez, mettez à jour ou déplacez automatiquement des tâches en fonction de déclencheurs (par exemple, lorsqu'une tâche est marquée comme « Prête », attribuez-la au membre suivant de l'équipe).

Postez des commentaires ou envoyez des messages dans les canaux de discussion lorsque certaines conditions sont remplies.

Générez des rapports quotidiens ou hebdomadaires sur la progression de l'équipe ou l'état d'avancement du projet.

Lancez des flux de travail personnalisés qui s'adaptent aux changements dans votre environnement de travail. Découvrez comment créer votre premier agent IA dans ClickUp :

3. Glean (meilleur outil de recherche pour l'entreprise pour unifier les connaissances sur le lieu de travail)

via Glean

Glean est une plateforme de recherche d'entreprise alimentée par l'IA qui unifie les données, les discussions et les documents de votre organisation en un seul endroit. Elle est capable de comprendre le langage unique de votre entreprise, car elle utilise la compréhension sémantique des requêtes en langage naturel au lieu de la correspondance de mots-clés.

Le Glean Knowledge Graph crée une carte dynamique des connaissances et vous montre comment les applications et les données sont connectées dans votre environnement de travail. Vous pouvez découvrir non seulement où quelque chose est stocké, mais aussi comment cela se connecte à votre travail en cours et qui est impliqué.

La plateforme effectue une connexion avec plus de 100 applications SaaS, notamment Slack, Jira, Salesforce et Google Drive, afin que vous puissiez localiser instantanément les informations, quel que soit leur emplacement.

Comme Glean offre le chiffrement des données, l'authentification unique (SSO) et des contrôles d'accès basés sur les rôles, c'est une bonne option pour les grandes entreprises et les organisations qui accordent la priorité à la sécurité et à la conformité.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Effectuez des recherches dans toutes les applications d'entreprise connectées à partir d'une seule interface et obtenez des réponses précises.

Automatisez les tâches et générez du contenu de manière conversationnelle en créant votre propre assistant IA.

Créez et utilisez des liens courts et faciles à mémoriser (Go Links) pour accéder rapidement aux liens, documents et outils importants.

Générez instantanément des informations, des diagrammes et des graphiques à partir de données.

Limitations de Glean

Les résultats de recherche sont très nombreux et peuvent être un peu déroutants, car la plateforme ne dispose pas de fonctionnalités avancées de filtrage et de tri.

Tarifs Glean

Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et les avis

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Glean ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Glean m'a permis d'économiser d'innombrables heures de recherche dans nos systèmes internes pour trouver la réponse à une question ou une ressource particulière. La fonctionnalité de recherche est toujours très précise et m'aide à découvrir des choses que je n'aurais jamais trouvées sans Glean. J'utilise Glean plusieurs fois par jour et je n'ai jamais eu de problèmes techniques avec cet outil. C'est le meilleur investissement que notre équipe ait jamais fait !

Glean m'a permis d'économiser d'innombrables heures de recherche dans nos systèmes internes pour trouver la réponse à une question ou une ressource particulière. La fonctionnalité de recherche est toujours très précise et m'aide à découvrir des choses que je n'aurais jamais trouvées sans Glean. J'utilise Glean plusieurs fois par jour et je n'ai jamais eu de problèmes techniques avec cet outil. C'est le meilleur investissement que notre équipe ait jamais fait !

📖 À lire également : Les meilleurs concurrents et alternatives à Glean

4. Mem AI (la meilleure application de prise de notes basée sur l'IA pour une organisation sans effort)

via Mem IA

Si vous êtes du genre à prendre beaucoup de notes mais que vous n'avez pas le temps de les organiser à l'aide de dossiers et de libellés, Mem AI le fait pour vous. Il s'agit d'un outil de prise de notes et de gestion des connaissances par l'IA qui capture, relie et organise automatiquement vos idées.

Cet outil utilise des étiquettes et des liens bidirectionnels pour comprendre votre façon de penser et relier les informations connexes. Vous pouvez y ajouter des idées, des liens, des notes de réunion ou des fichiers, et l'IA se charge automatiquement de tout organiser en arrière-plan.

Avec le mode vocal, vous pouvez enregistrer des discussions et les transcrire instantanément en notes claires et structurées. Et chaque fois que vous créez ou ouvrez une note, Attention affiche automatiquement les sujets, discussions, idées et contextes connexes dans la barre latérale.

Les meilleures fonctionnalités de Mem IA

Générez des structures cohérentes pour vos notes de réunion, journaux ou plans de projet à l'aide de modèles prédéfinis.

Glissez-déposez des images et des fichiers dans vos notes pour ajouter du contexte.

Décrivez ce que vous recherchez et découvrez les notes qui vous conviennent, même sans connaître les mots-clés exacts.

Enregistrez n'importe quel site web en un seul clic grâce à l'extension Mem Chrome pour Chrome.

Limites de l'IA Mem

L'application se concentre davantage sur les fonctions d'IA, au détriment de la convivialité et des fonctionnalités de base.

Tarifs Mem IA

Free

Mem Pro : 12 $/mois par utilisateur

Mem Teams : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mem IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mem IA ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

Mem est beaucoup plus facile à prendre en main grâce à sa simplicité. Mais si vous recherchez une plus grande flexibilité, ce qui implique une courbe d'apprentissage plus raide et une saisie d'entrées plus importante, vous devriez peut-être vous tourner vers une autre application.

Mem est beaucoup plus facile à prendre en main grâce à sa simplicité. Mais si vous recherchez une plus grande flexibilité, ce qui implique une courbe d'apprentissage plus raide et une saisie d'entrées plus importante, vous devriez peut-être vous tourner vers une autre application.

📚 Bonus : les meilleures alternatives à IA Mem

5. Microsoft Copilot (le meilleur compagnon IA pour les utilisateurs de Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

Copilot est une alternative fiable à Raycast, conçue pour les équipes travaillant dans l'écosystème Microsoft 365. Grâce à des invites en langage naturel, vous pouvez demander à l'outil de résumer de longs fils de discussion Outlook, de créer des diagrammes dans Excel, de résumer des réunions avec les points clés et les actions à mener dans Teams, et de transformer des notes en diapositives et présentations prêtes à être utilisées dans PowerPoint.

L'outil construit un contexte au fil du temps, ce qui vous permet d'obtenir des réponses plus personnalisées et plus adaptées au contexte à chaque session. De plus, grâce à Copilot Actions, vous pouvez automatiser des tâches récurrentes telles que demander des mises à jour à votre équipe à la fin de la journée ou résumer le compte rendu quotidien.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Effectuez des recherches approfondies et complexes de manière efficace et gagnez du temps grâce au mode Deep Research .

Collaborez avec jusqu'à 32 personnes en partageant des projets, des discussions et des conversations à l'aide de Groups .

Organisez vos pensées, vos idées et vos documents dans des Pages structurées et faciles à parcourir.

Limitations de Microsoft Copilot

Il n'est inclus dans aucun des packs Microsoft Office, vous devez donc l'acheter séparément, et les frais mensuels sont très élevés pour une petite entreprise.

Tarifs de Microsoft Copilot

Individuel Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois Microsoft 365 Premium : 19,99 $/mois

Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois

Microsoft 365 Premium : 19,99 $/mois

Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois

Microsoft 365 Premium : 19,99 $/mois

Forfaits Business/Enterprise Microsoft 365 Copilot Chat : disponible sans frais supplémentaires pour tous les utilisateurs disposant d'un compte Microsoft Entra et d'un abonnement Microsoft 365 éligible Microsoft 365 Copilot Business : 21 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Microsoft 365 Copilot : 30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Copilot Chat : disponible sans frais supplémentaires pour tous les utilisateurs de comptes Microsoft Entra disposant d'un abonnement Microsoft 365 éligible.

Microsoft 365 Copilot Business : 21 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Copilot : 30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Copilot Chat : disponible sans frais supplémentaires pour tous les utilisateurs de comptes Microsoft Entra disposant d'un abonnement Microsoft 365 éligible.

Microsoft 365 Copilot Entreprise : 21 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Microsoft 365 Copilot : 30 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Copilot Studio Paiement à l'utilisation (vous ne payez que ce que vous utilisez) Créez vos propres agents : 198 $/mois (facturation annuelle)

Payez à l'utilisation (ne payez que ce que vous utilisez)

Créez vos propres agents : 198 $/mois (facturation annuelle)

Payez à l'utilisation (ne payez que ce que vous utilisez)

Créez vos propres agents : 198 $/mois (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,6/5 (plus de 5 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 000 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Copilot ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

J'adore Microsoft Copilot, car il est intuitif, novateur et original ! Une simple recherche suffit pour que Copilot vous aide dans vos recherches ou vos requêtes informelles. Copilot est pratique et convivial. La fonctionnalité Think Deeper est également géniale, car elle exploite les opportunités émotionnelles et spirituelles de votre recherche.

J'adore Microsoft Copilot, car il est intuitif, novateur et original ! Une simple recherche suffit pour que Copilot vous aide dans vos recherches ou vos requêtes informelles. Copilot est pratique et convivial. La fonctionnalité Think Deeper est également géniale, car elle exploite les opportunités émotionnelles et spirituelles de votre recherche.

⚡ Anecdote : plus de la moitié des employés (58 %) gagnent déjà du temps grâce aux Outils d'IA. Les employés gagnent en moyenne 52 minutes par jour, soit près de cinq heures par semaine, qu'ils peuvent consacrer à des tâches stratégiques.

6. Rewind IA (le meilleur outil de mémoire IA pour vous souvenir de tout ce que vous avez vu ou entendu)

via Rewind IA

Alors que Raycast vous aide à lancer des applications et à réaliser l'automatisation de tâches à l'aide de commandes rapides, Rewind IA adopte une approche différente.

Une fois installé, l'outil fonctionne discrètement en arrière-plan, capturant et enregistrant automatiquement votre activité à l'écran et vos discussions. Cela vous permet de rechercher et de rejouer tout ce que vous avez vu ou entendu, un peu comme si vous rembobiniez votre vie numérique.

Par exemple, si vous avez besoin de vous rappeler une discussion, une page web ou un texte que vous avez vu précédemment, il vous suffit de taper ce dont vous vous souvenez en utilisant des mots simples. Rewind IA affichera instantanément le moment exact où cela s'est produit.

Conçue dans le respect de la confidentialité, elle stocke toutes vos données localement sur votre appareil et vous offre un contrôle total sur ce qui est capturé. Vous bénéficiez également d'un assistant IA qui résume votre activité quotidienne, génère des notes de réunion et rédige des e-mails de suivi sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Les meilleures fonctionnalités de Rewind IA

Sauvegardez automatiquement tous vos enregistrements pour garantir la sécurité et l'accessibilité de vos données à tout moment.

Excluez certaines applications de l'enregistrement, mettez l'enregistrement en pause à tout moment ou supprimez les moments que vous ne souhaitez pas enregistrer.

Générez des résumés de qualité humaine pour vos réunions virtuelles et en présentiel sans avoir à inviter un bot.

Limites de Rewind IA

Les résumés qu'il génère peuvent être inexacts, car ils ont tendance à inclure des informations qui n'ont aucun rapport avec le sujet traité.

Tarifs de Rewind IA

Free

Rewind Pro : 29 $/mois par utilisateur

Retour en arrière Évaluations et avis sur l'IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rewind IA ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Chaque fois que vous essayez de vous souvenir de quelque chose que vous avez lu en ligne, vous pouvez revenir en arrière et demander à Rewind. C'est comme une machine à remonter le temps pour votre navigateur.

Chaque fois que vous essayez de vous souvenir de quelque chose que vous avez lu en ligne, vous pouvez revenir en arrière et demander à Rewind. C'est comme une machine à remonter le temps pour votre navigateur.

👀 Le saviez-vous ? 64 % des entreprises affirment que l'IA stimule déjà l'innovation et génère des avantages réels en termes de coûts et de revenus dans tous leurs cas d'utilisation.

7. Notion IA (meilleur environnement de travail IA pour les connaissances structurées et la collaboration)

via Notion IA

Basé sur des modèles linguistiques avancés tels que GPT-4 et Claude, Notion AI vous offre des fonctionnalités d'IA directement dans votre espace de travail Notion. Vous pouvez utiliser cet outil pour trouver des idées, générer et modifier du contenu, résumer des notes de réunion et analyser de grands ensembles de données.

Cette plateforme est utile pour les chefs de projet, les consultants et les équipes interfonctionnelles qui gèrent plusieurs clients et traitent des livrables qui se chevauchent. Notion AI Agent peut automatiquement trouver vos notes de réunion et ajouter les points clés à votre outil de suivi.

Enfin, Enterprise Search vous aide à trouver facilement des informations dispersées dans différents outils tels que Google Drive, Slack et Jira. Au lieu de passer d'une application à l'autre, vous pouvez simplement effectuer une recherche dans Notion et obtenir instantanément les fichiers, messages ou mises à jour dont vous avez besoin en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Utilisez le mode Recherche pour générer du contenu long format ou créer des rapports à partir des données de votre environnement de travail et du Web.

Sélectionnez du texte ou commencez à écrire, puis demandez-lui de résumer, réécrire, corriger la grammaire, modifier le ton ou développer.

Résumez des lignes, extrayez des informations ou classez des données lorsque vous travaillez avec de grands ensembles de données.

Limites de Notion IA

Le moteur de recherche IA ne peut pas traiter efficacement les fichiers volumineux et a du mal à extraire des données ou à générer des résumés à partir de fichiers dépassant une certaine taille.

Tarifs de Notion IA

Forfait Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Notion IA : évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 8 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion IA ?

Un utilisateur de Reddit partage :

Notion IA peut changer la donne, surtout si vous l'utilisez pour tout dans votre vie. L'intégration avec les bases de données et la possibilité de rechercher dans vos notes sont très pratiques.

Notion IA peut changer la donne, surtout si vous l'utilisez pour tout dans votre vie. L'intégration avec les bases de données et la possibilité de rechercher dans vos notes sont très pratiques.

📖 Bonus : vous vous demandez comment les outils d'IA modernes combinent les données en temps réel et le raisonnement pour fournir des réponses précises ? Découvrez ces exemples de génération augmentée par la récupération (RAG) pour comprendre comment cette approche améliore la récupération d'informations et la prise de décision.

8. Coveo (meilleure plateforme alimentée par l'IA pour la recherche personnalisée et les recommandations)

via Coveo

Lorsque vos équipes d'assistance passent des heures à rechercher des informations dispersées dans le CRM, les disques durs, les bases de données, les wikis internes et les centres d'aide, la productivité en pâtit. Coveo résout ce problème en combinant une recherche IA puissante, la personnalisation et la génération de réponses dans une seule plateforme.

Il crée un index unique consultable en unifiant les données provenant de sources structurées et non structurées, même lorsque le contenu ne dispose pas de métadonnées appropriées. Cela aide vos clients et vos employés à trouver et à utiliser instantanément des informations précises.

Grâce à des recommandations contextuelles et à une recherche basée sur l'intention, il comprend ce que chaque personne recherche et adapte les résultats en conséquence. Pour votre équipe d'assistance, cela signifie moins de requêtes répétitives et des résolutions plus rapides ; pour les clients, cela signifie un libre-service personnalisé qui augmente les scores de satisfaction.

Les meilleures fonctionnalités de Coveo

Posez des questions complémentaires dans les chats ou les flux de recherche, pour rendre l'expérience plus interactive.

Suivez les interactions des utilisateurs, les pipelines de requêtes et les performances de recherche intelligente à l'aide de tableaux de bord et d'indicateurs.

Bénéficiez d'une sécurité de niveau entreprise et d'une conformité aux normes ISO 27001 et SOC 2, d'un contrôle d'accès sécurisé et d'une gouvernance robuste.

Limitations de Coveo

Certains utilisateurs signalent qu'il n'existe aucune option permettant de lier des tableaux à des protocoles SQL pour des mises à jour de données en temps réel.

Tarifs Coveo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coveo

G2 : 4,3/5 (plus de 140 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Coveo ?

Un utilisateur de G2 partage son avis :

Nous utilisons Coveo depuis un certain nombre d’années, tant pour nos ressources internes que pour nos clients, et cela améliore considérablement notre capacité à fournir les bons résultats.

Nous utilisons Coveo depuis plusieurs années, tant pour nos ressources internes que pour nos clients, et cela améliore considérablement notre capacité à fournir les bons résultats.

Améliorez votre productivité grâce à la bonne alternative à Raycast : ClickUp

De petits changements dans votre façon de travailler peuvent entraîner des améliorations majeures dans votre rendement. Si vous comptez sur Raycast pour gagner du temps, il est peut-être temps d'explorer des outils qui vont au-delà des actions rapides et qui rationalisent véritablement votre flux de travail.

Alors que Raycast vous aide à passer plus rapidement d'un outil à l'autre, ClickUp vous aide à avancer plus rapidement dans votre travail. C'est plus qu'un simple lanceur d'applications : c'est votre centre de commande pour planifier, gérer les tâches et optimiser tout ce sur quoi votre équipe travaille.

ClickUp rassemble tous vos projets, documents, chats et objectifs, afin que vous ne perdiez pas de temps à passer d'un outil, d'un onglet ou d'un plugin à l'autre.

Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Brain pour une assistance basée sur l'IA, Connected Search pour réduire la prolifération des outils et Knowledge Management intégré pour faciliter l'accès aux informations, vous pouvez travailler plus intelligemment et plus rapidement chaque jour.

Plus de 2 millions d'environnements de travail ClickUp utilisent désormais l'IA (contre 665 000 l'année dernière), ce qui représente une multiplication par trois de son adoption, les équipes s'orientant vers des méthodes de travail plus intelligentes.

Vous souhaitez l'essayer par vous-même ? Inscrivez-vous gratuitement et découvrez comment ClickUp transforme votre flux de travail en un système fluide et à haute productivité.