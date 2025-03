Glean vs Microsoft Copilot : Quel est le meilleur outil IA ?

Tout le monde souhaite améliorer sa productivité et son efficacité sur le lieu de travail. Qu'il s'agisse d'astuces rapides pour la feuille Excel ou d'outils qui se synchronisent facilement avec les flux de travail existants, chaque petit avantage compte dans un environnement de travail compétitif et dynamique.⚡

C'est là que des outils IA tels que Glean et Microsoft Copilot entrent en jeu.

Ces deux outils rationalisent votre flux de travail, offrent des capacités d'intégration et (surtout) permettent de gagner beaucoup de temps. mais comment faire pour choisir entre les deux ?

Dans ce blog, nous avons comparé les deux outils afin de vous épargner bien des tracas. Découvrons qui l'emporte dans le débat Glean vs Microsoft Copilot !

Qu'est-ce que Glean ?

via Glaner Fondé par une équipe d'ingénieurs de recherche de Google, Glean est un outil d'IA pour le travail. Il s'intègre à plusieurs applications et suites de travail, telles que Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce et Slack. Avec Glean, vous pouvez améliorer la productivité sur le lieu de travail, automatiser les tâches de routine, et vous assurer que les membres de l'équipe peuvent facilement accéder aux informations spécifiques à un projet.

Lorsqu'on lui pose des questions liées au travail, Glean effectue des recherches dans les applications de l'entreprise pour donner des réponses pertinentes. Il s'appuie sur les données de l'entreprise et analyse les requêtes des utilisateurs pour personnaliser les réponses en fonction des rôles, des équipes et des projets.

Fonctionnalités de Glean

Glean offre plusieurs fonctionnalités remarquables qui peuvent aider les équipes RH, d'assistance, commerciales et d'ingénierie à accroître leur productivité. Découvrons-les plus en détail.

🌟 Fonctionnalité n°1 : Recherche sur le lieu de travail

via Glaner La plateforme de recherche d'entreprise de Glean rassemble toutes les connaissances de votre entreprise en un seul endroit. Les employés peuvent utiliser des invites pour trouver les informations exactes dont ils ont besoin, et l'outil IA passe en revue les données, les bases de connaissances et les applications de votre entreprise pour trouver des réponses pertinentes et précises.

Tous les résultats de recherche sont indexés en temps réel, de sorte que vos employés ont toujours accès aux informations les plus récentes. Glean peut également examiner les permissions existantes pour tout document, ce qui permet aux employés de voir uniquement les informations auxquelles ils peuvent accéder et d'améliorer la sécurité des données.

Bonus : Si Glean ne parvient pas à trouver des réponses à partir de vos ressources existantes, il identifie les experts en la matière au sein de votre organisation. Vous pouvez ainsi vous connecter avec la bonne personne pour obtenir les informations dont vous avez besoin.

🌟 Fonctionnalité n° 2 : Assistant IA

via Glaner L'assistant IA de Glean vous aide à rédiger des copies d'e-mail convaincantes, à résumer des documents et à analyser des données. Il exploite les données du référentiel d'informations de votre entreprise et les utilise pour vous aider à créer des documents et des rapports contextuels.

L'assistant IA vous permet également d'automatiser des flux de travail complexes grâce à des invitations avancées. Vous pouvez élaborer des invitations avec des étapes, des structures et des instructions pour guider l'assistant IA de Glean dans des processus à plusieurs étapes sans intervention manuelle.

🌟 Fonctionnalité n° 3 : Graphique de connaissances

via Glaner Le graphe de connaissances est un cadre complet qui établit des relations entre les personnes, le contenu et les activités d'une organisation. Glean utilise des "connecteurs" pour connecter les actifs de connaissance aux nombreuses applications internes et externes de votre entreprise.

L'outil rassemble et indexe ensuite les informations provenant de ces sources pour créer un référentiel de connaissances consultable. Les sources d'information peuvent être des e-mails, des discussions, des documents, des outils de travail, etc.

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez accéder à un contenu contextuellement pertinent sans perdre de temps à rechercher dans l'ensemble de votre espace de travail numérique. Glean utilisera le graphe de connaissances pour comprendre les interactions précédentes et remonter toutes les présentations, communications et documents pertinents liés à votre projet.

Prix de Glean

Prix personnalisé

Qu'est-ce que Microsoft Copilot ?

via Microsoft Copilot Copilot est un assistant IA intelligent intégré à Microsoft SharePoint, Word, Excel et à d'autres applications Microsoft 365. Il peut vous aider à effectuer diverses tâches, telles que la création de contenu, la recherche IA d'entreprise et l'analyse de données.

L'outil utilise de grands modèles linguistiques (LLM) et est intégré à Bing pour vous fournir les informations les plus pertinentes et les plus récentes pour vos recherches. Copilot peut également tirer des informations de diverses sources publiques, ce qui le rend utile pour la recherche et l'éducation.

Fonctionnalités de Microsoft Copilot

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de Copilot qui peuvent rationaliser votre travail dans les applications Microsoft 365.

🌟 Fonctionnalité n°1 : découverte des connaissances

via Microsoft Copilot Copilot fait office de plateforme de connaissances alimentée par l'IA pour les entreprises. Il se connecte en toute sécurité aux données d'entreprise qui se trouvent dans vos e-mails, notes, documents et calendriers.

Ainsi, au lieu de passer du temps à passer au crible d'innombrables sources de connaissances et à vous connecter avec des experts en la matière, vous pouvez utiliser l'expérience de discussion conversationnelle pour obtenir des réponses aux questions liées au travail.

🌟 Fonctionnalité n°2 : assistant personnel IA

via Microsoft Copilot En plus de fournir des connaissances. Copilot agit comme votre propre assistant personnel, en vous aidant à vous débarrasser des tâches répétitives. Il s'intègre aux applications de la suite Microsoft 365 pour offrir plusieurs avantages. Voici comment.

Word : S'intègre à Word pour rédiger des propositions à partir de vos notes et d'autres documents. Il utilise le format que vous avez choisi, tire des images de différents fichiers et fait même des suggestions pour améliorer votre documentation

: S'intègre à Word pour rédiger des propositions à partir de vos notes et d'autres documents. Il utilise le format que vous avez choisi, tire des images de différents fichiers et fait même des suggestions pour améliorer votre documentation Excel : Analysez facilement des tableaux et de grandes quantités de données dans Excel. Utilisez des invites pour indiquer à Copilot l'analyse exacte que vous souhaitez. Il créera également une formule personnalisée en fonction de votre demande et vous fournira des réponses rapides

: Analysez facilement des tableaux et de grandes quantités de données dans Excel. Utilisez des invites pour indiquer à Copilot l'analyse exacte que vous souhaitez. Il créera également une formule personnalisée en fonction de votre demande et vous fournira des réponses rapides PowerPoint : Créez des présentations professionnelles avec un minimum d'effort. Saisissez vos instructions et étiquetez les documents que vous souhaitez utiliser comme référence. Copilot transformera immédiatement ces fichiers en une présentation. Vous pouvez également convertir les présentations en documents Word

: Créez des présentations professionnelles avec un minimum d'effort. Saisissez vos instructions et étiquetez les documents que vous souhaitez utiliser comme référence. Copilot transformera immédiatement ces fichiers en une présentation. Vous pouvez également convertir les présentations en documents Word Teams : Résumez qui a dit quoi lors d'une réunion et enregistrez les éléments d'action. Vous pouvez obtenir des informations sur les éléments non résolus et capturer l'essentiel de la discussion sans prendre des notes interminables

🌟 Fonctionnalité n° 3 : Intégration avec Microsoft Graph

Les connecteurs Microsoft Graph vous permettent d'ingérer dans Microsoft Graph des informations au niveau de l'entreprise (utilisateurs, appareils, hubs de connaissances, applications) provenant de services Microsoft et non Microsoft. Cela donne à Copilot une compréhension sémantique des invites, et lui permet de fournir des réponses significatives et pertinentes à toutes les requêtes liées au travail.

Prix de Microsoft Copilot

Personnel (Microsoft Copilot Pro) : 20 $/mois par utilisateur

(Microsoft Copilot Pro) : 20 $/mois par utilisateur Business (Microsoft 365 Copilot) : 30 $/mois par utilisateur

(Microsoft 365 Copilot) : 30 $/mois par utilisateur Enterprise (Microsoft 365 Copilot) : 30 $/mois par utilisateur

Glean vs Microsoft Copilot : Fonctionnalités comparées

Au départ, il est difficile de différencier Glean et Microsoft en se basant uniquement sur leurs fonctionnalités. Dans le tableau ci-dessous, nous allons comparer Glean avec Microsoft Copilot pour comprendre leurs fonctionnalités à un niveau granulaire.

Fonctionnalité Glean Microsoft Copilot Recherche d'entreprise : Connexion avec de multiples plateformes, rendant la découverte de connaissances plus contextuelle. Peut accéder à des données réparties sur plus de 100 services Microsoft et non-Microsoft pour fournir des réponses pertinentes aux requêtes L'assistance contextuelle utilise le NLP avancé pour fournir des suggestions et des recommandations contextuelles. Elle est limitée à la génération de résumés, à l'analyse de données et à la préparation de rapports Automatisation Offre des fonctionnalités d'automatisation de flux de travail complexes Microsoft Copilot offre des fonctionnalités d'automatisation pour les applications Microsoft 365 uniquement Communication d'équipe Mon travail comporte un hub pour la gestion des informations de l'entreprise avec des fonctionnalités de collaboration limitées S'intègre à Microsoft Teams pour les résumés de réunion, les éléments d'action et les aperçus basés sur le chat. Intégrations S'intègre à un large intervalle d'applications d'entreprise S'intègre à divers CRM, outils de collaboration, bases de données, etc. grâce à des connecteurs Microsoft Graph Mon travail se fait en toute transparence à partir des applications Microsoft que vous utilisez, sans avoir à passer d'une application à l'autre

Découvrez comment Glean et Microsoft Copilot se comparent l'un à l'autre

🌟 Fonctionnalité n°1 : Recherche d'entreprise

Glean se connecte à une grande variété de systèmes d'entreprise, servant un intervalle de cas d'utilisation et de fonctions différents. Ainsi, chaque fois que vous utilisez Glean pour faire une recherche liée au travail, vous obtenez des informations consolidées à partir de tous ces systèmes.

Copilot s'intègre parfaitement aux applications de productivité de Microsoft. Il s'intègre également à des applications tierces via Microsoft Graph, ce qui lui permet d'extraire des informations contextuelles pertinentes de divers systèmes de données tiers tels que Confluence, les services Google et Salesforce.

Winner 🏆*

Glean et Microsoft Copilot sont aussi performants l'un que l'autre en ce qui concerne les fonctionnalités de recherche d'entreprise, grâce à leur intégration avec un large intervalle d'outils et d'applications tiers. Cependant, Copilot est la meilleure option pour les entreprises qui sont profondément ancrées dans l'écosystème Microsoft.

🌟 Fonctionnalité #2 : Assistance contextuelle

Glean's iA sur le lieu de travail peut fournir un fournisseur, prestataire. Cela signifie qu'elle utilise un traitement avancé du langage naturel pour reconnaître l'intention de recherche d'un utilisateur et lui suggérer les étapes suivantes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans un scénario d'assistance client.

Imaginons qu'un client dépose un ticket sur une application telle que Zendesk. Glean récupère immédiatement toutes les informations client pertinentes, résume le problème, inclut des liens vers des documents liés et mentionne les PME qui peuvent vous aider. Il vous donne également un paramètre d'actions suggérées afin que les agents d'assistance puissent répondre rapidement.

Avec Copilot, vous êtes surtout limité à la génération de résumés, à l'analyse de données et à la préparation de rapports dans les applications Microsoft, au lieu de bénéficier d'une assistance contextuelle.

Winner 🏆*

Effacées, Glean remporte la palme ici en raison de sa capacité à comprendre les besoins de l'entreprise et à fournir un ensemble de suggestions plus holistiques et personnalisées. Cela est utile pour les éléments d'action critiques dans des fonctions telles que les ventes, l'assistance et les RH.

🌟 Fonctionnalité #3 : Automatisation

L'une des principales fonctionnalités de Glean, ce sont les Glean Apps. Vous pouvez utiliser ces expériences IA génératives personnalisées pour automatiser différentes parties de vos flux de travail quotidiens. Cela ne fait pas appel au code : vous pouvez créer des Glean Apps personnalisées en utilisant le langage naturel.

Avec les Glean Apps, vous pouvez automatiser des tâches telles que répondre à des FAQ, traiter des demandes informatiques, analyser des problèmes, et bien plus encore. Copilot offre une certaine automatisation pour les tâches de routine telles que la rédaction, la modification en cours, l'analyse de données et la résumée de contenu.

Winner 🏆*

On peut dire sans risque de se tromper que Glean remporte également cette manche. Ses capacités avancées sont un avantage pour l'automatisation des actions personnalisées, en particulier pour les flux de travail complexes à plusieurs étapes.

🌟 Fonctionnalité #4 : Communication d'équipe

L'une de nos fonctionnalités favorites est le Hub de travail de Glean. Il s'agit d'un espace de travail commun où les annonces, les alertes, les mises à jour, les documents, les KPI et les politiques à l'échelle de l'entreprise sont affichés pour que tout le monde puisse les voir. Le Mon travail Hub contient également un répertoire permettant aux employés, en particulier aux nouveaux embauchés, de trouver des personnes en fonction de leur département, de leur rôle ou de leur emplacement.

Si un coéquipier vous mentionne sur une application, la mention apparaît immédiatement dans le Hub de travail. Il est ainsi facile de rester au courant des communications importantes, quel que soit l'outil utilisé pour envoyer le message.

Copilot s'intègre à Microsoft Teams. Vous pouvez générer des résumés de réunion, capturer des éléments d'action et suivre les projets assignés aux employés. Il peut également vous aider à trouver des réponses à des questions spécifiques en fonction de l'historique de vos discussions avec vos coéquipiers ou collègues.

Winner 🏆

Si l'on compare Glean et Microsoft Copilot, on constate que le premier est plus performant. Le Work Hub de Glean agit presque comme une base de connaissances de l'entreprise, rassemblant les documents et informations dispersés de l'entreprise, ainsi que quelques fonctionnalités pour la communication d'équipe.

Glean vs Microsoft Copilot sur Reddit

Nous étions également assez curieux de connaître ces outils du point de vue d'un utilisateur. Voici ce que nous avons trouvé en faisant des recherches sur Reddit :

Un Redditor recommande spécifiquement Glean en raison de la facilité d'installation et de sa vaste bibliothèque d'API.

Je travaille beaucoup avec Glean, qui est très simple à configurer et dispose d'un riche ensemble d'API pour vous permettre de créer des outils internes si vous le souhaitez.

Un autre utilisateur met en avant Glean en raison de sa fonction de plateforme de recherche impressionnante.

Les résultats de recherche de Mon travail sont de premier ordre, mais l'interface utilisateur mériterait d'être retravaillée.

De nombreux utilisateurs de Reddit se sont réjouis des performances de Microsoft Copilot dans de nombreux champs. Par exemple, un couple de Les utilisateurs de Reddit ont complimenté Copilot pour son utilisation dans les champs de la médecine et de l'informatique.

_Je suis dans le champ médical et je trouve ça génial _C'est bien pour essayer de répéter l'intégralité de mon fichier de code de 7 000 lignes pour y inclure les modifications après qu'il ait répondu à toutes les questions mineures que je lui ai posées

Bien qu'il y ait beaucoup d'excellentes critiques d'utilisateurs sur Reddit pour Glean et Copilot, les deux outils ont également leur juste part de critiques.

La plus grande critique de Glean sur Reddit est l'utilisation de données traitées pour l'entraînement de leurs modèles IA, comme indiqué dans un.. Fil de Reddit sur le logiciel de prise de notes Glean.

Je ne suis pas juriste, mais j'ai lu la politique de confidentialité de Glean. Il semble que Glean ne partagera ni ne vendra les données sous leur formulaire brut à une entreprise extérieure. Par exemple, Glean ne publiera pas l'intégralité de vos cours sur Chegg. Mais je ne vois rien qui indique qu'ils n'utiliseront pas eux-mêmes vos données - ou qu'ils ne vendront pas une sorte de données agrégées ou non brutes (c'est-à-dire les données traitées en fonction de ce qu'une IA utilise pour la modélisation).

Quelques-uns les utilisateurs se plaignent également que Copilot est bogué, ce qui le rend difficile à utiliser.

J'avais l'habitude de compter sur Copilot Pro pour m'aider à réécrire mes messages pour X (Twitter). Dernièrement, il répond à mes demandes plutôt que de réécrire le contenu, ce qui est frustrant et ressemble à un bug

En approfondissant le fil de discussion Reddit sur Glean et Microsoft Copilot, il est apparu clairement que si les politiques de données de Glean constituaient son principal signal d'alarme, les utilisateurs remettaient rarement en question son utilité. Pour Microsoft Copilot, en revanche, les utilisateurs n'étaient pas satisfaits de ses performances, de son utilité et de son importance globale pour l'automatisation.

Ainsi, les commentaires des utilisateurs sur les deux plates-formes démontrent clairement que Glean est un excellent outil de gestion des données Alternative à Microsoft Copilot .

Réunion ClickUp - La meilleure alternative à Glean vs Microsoft Copilot

Alors que Glean et Microsoft Copilot offrent d'excellentes fonctionnalités, il y a un outil qui fournit toutes ces fonctionnalités, et qui les fait mieux -ClickUp !

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui aide à rationaliser la gestion des projets et des tâches. Elle permet aux équipes de collaborer, de gérer le travail, de centraliser les informations, d'automatiser les tâches répétitives, et bien plus encore.

Le plus beau, c'est que la plateforme est enrichie de puissantes capacités IA, ce qui vous permet de gérer des projets complexes à l'échelle.

Mais qu'est-ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs Copilot ou Alternatives à Glean ? Découvrons-le.

ClickUp's One Up #1 : ClickUp Brain ClickUp Brain est votre fidèle

Un outil IA au service de la productivité . Il porte plusieurs chapeaux, agissant comme votre assistant d'écriture, votre gestionnaire de projet et votre gestionnaire de connaissances, vous aidant ainsi à améliorer votre productivité.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez :

Poser des questions sur des tâches, des documents ou des personnes et obtenir des informations sur votre environnement de travail

Recevoir des mises à jour de projets, des résumés et bien plus encore, afin que vous puissieztravailler plus rapidement Rédiger des rapports, des e-mails, des modèles et des propositions pour la communication d'entreprise



💡Pro Tip : ClickUp Brain peut être utilisé en tant que Résumeur de documents IA . Si vous avez de longs rapports de recherche ou des propositions à examiner, demandez à Brain de résumer le texte. Il vous donnera un aperçu concis des points clés, des éléments d'action et des perspectives.

ClickUp's One Up #2 : ClickUp Connected Search

Vous remarquerez que les informations de l'entreprise sont souvent dispersées entre plusieurs outils, plateformes et documents. Cela s'explique par le fait que les équipes disposent d'une variété d'outils dans leur pile technologique, ce qui rend difficile l'organisation de l'information en un seul endroit.

ClickUp est l'application Tout pour le travail où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin, des données et rapports clients à l'aperçu de la charge de travail et aux mises à jour de projets, en un clin d'œil. ClickUp Connected Search (Recherche connectée) rend cela possible.

Nous simplifions tous les processus de nos départements en intégrant des plateformes de business intelligence, des outils de mailing avec automatisation, et en stockant les KPI, les formulaires, les documents de processus et les dépendances dans une seule application (ClickUp).

Christian Gonzalez, coordinateur administratif, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Il connecte ClickUp, les applications tierces et votre disque local pour rendre les informations stockées dans ces systèmes instantanément accessibles. Ainsi, dès que vous avez une question, la recherche connectée trie toutes les informations disponibles pour fournir les réponses les plus pertinentes.

Vous pouvez paramétrer des commandes de recherche personnalisées, telles que des raccourcis vers des liens fréquemment utilisés, ou enregistrer des extraits de texte pour une utilisation ultérieure. Ainsi, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin à partir d'une barre de recherche centralisée.

La meilleure fonctionnalité de Connected Search est qu'il en sait plus sur vos habitudes d'utilisation au fil du temps et utilise ces informations pour offrir des expériences de recherche personnalisées.

ClickUp's One Up #3 : ClickUp Automatisations

Créez des flux d'automatisation personnalisés avec l'Automatisation Builder de ClickUp

Ne laissez pas les tâches de routine entraver votre productivité. Sélectionnez parmi plus de 100 Automatisations ClickUp pour s'occuper de choses comme les mises à jour de statut, les réponses aux e-mails, et plus encore.

Vous pouvez également utiliser le Créateur d'Automatisation de ClickUp pour configurer des actions personnalisées adaptées à vos flux de travail uniques. Décrivez exactement ce que vous souhaitez automatiser et utilisez des invitations pour donner des instructions à ClickUp Brain. Il créera instantanément un flux de travail conforme à vos spécifications.

Vous pouvez également créer des flux de travail automatisés dans l'ensemble de votre pile technologique (en utilisant des intégrations ou des webhooks personnalisés) pour connecter des applications externes à ClickUp.

Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation où une tâche est créée sur ClickUp chaque fois qu'un lead est ajouté à HubSpot. Cela vous permet de gérer le travail à partir d'une seule plateforme et d'améliorer l'efficacité.

ClickUp's One Up #4 : ClickUp Knowledge Management

Créez une base de connaissances centralisée pour votre entreprise avec ClickUp. Importez en toute sécurité des informations à partir d'applications telles que Notion, Confluence et Asana en utilisant ClickUp Gestion des connaissances . Cela permet à tous les membres de votre entreprise de rester alignés et informés sur les projets critiques et les éléments d'action.

💡Pro Tip: Vous pouvez utiliser ClickUp Brain en tant qu'outil d'aide à la décision Outil d'IA pour la création de contenu pour vous aider à rédiger des mémoires détaillés pour les articles de connaissance sur les processus et procédures importants.

ClickUp's One Up #5 : ClickUp Docs

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez utiliser les options de formatage et de style intégrées pour organiser logiquement les informations dans les documents d'entreprise, les politiques et les wikis, afin de les rendre accessibles et faciles à assimiler.

ClickUp Docs peut également servir de outil de collaboration documentaire . Invitez vos coéquipiers à faire part de leurs commentaires à l'aide des @mentions. Ils peuvent laisser des commentaires, assigner des éléments d'action et modifier des informations en cours.

💡Pro Tip: Leverage well-defined prompts to efficiently l'IA dans la documentation . Créez des invites pour rationaliser l'entrée des données, remplir automatiquement les tableaux et extraire les informations importantes.

ClickUp's One Up #6 : ClickUp Discussion

Collaborez avec votre équipe en temps réel en utilisant ClickUp Chat ClickUp Chat clickUp Chat, alimenté par l'IA, est un outil de collaboration très pratique. Vous pouvez utiliser la discussion pour partager des mises à jour en temps réel, rattraper des éléments d'action et obtenir l'assistance de collègues.

Avec ClickUp Chat, vous pouvez :

Transformer les discussions en éléments d'action en quelques clics simples

Relier les messages et les tâches liés entre eux afin que chacun dispose d'un contexte suffisant lorsqu'une tâche est assignée

Obtenir des suggestions de réponses lorsque quelqu'un vous pose une question sur le chat

Résumer les fils de discussion pour en tirer des informations clés

Rationaliser la gestion du travail avec ClickUp

Glean et Microsoft Copilot sont tous deux conçus pour améliorer la productivité sur le lieu de travail. Glean est une plate-forme de recherche d'entreprise complète, dotée de fonctions de gestion des connaissances.

Copilot, quant à lui, aide les équipes à utiliser les applications de productivité de Microsoft pour analyser les données, créer des documents et organiser des réunions d'équipe.

Toutefois, ces deux outils présentent des limites si vous recherchez une gestion complète du travail et une automatisation des tâches. ClickUp comble ces lacunes et bien plus encore.

Il offre des fonctionnalités robustes pour la collaboration, la gestion des tâches, la documentation et la gestion des connaissances par IA. Ces fonctionnalités contribuent grandement à l'automatisation du flux de travail et à la prise de décision fondée sur les données. Essentiellement, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser votre travail dans une seule plateforme. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui, et découvrez pourquoi il s'agit d'un choix supérieur pour stimuler la productivité au travail.