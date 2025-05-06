10 meilleures alternatives à Mem AI en 2025

Lorsque j'ai découvert Mem.IA, j'ai été enthousiasmé par son potentiel à simplifier ma façon de prendre des notes et d'organiser l'information. Cependant, après des mois d'utilisation, j'ai constaté qu'il ne répondait pas tout à fait à mes besoins - du moins, pas encore.

Le plus gros problème de Mem.IA est la lenteur de son cycle de mise à jour. Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations critiques prennent trop de temps, laissant les utilisateurs comme moi attendre indéfiniment les corrections de bugs et les améliorations.

Ensuite, il y a le système d'étiquettes de Mem.IA qui n'est pas si fiable. Il y a eu plusieurs instances où les éléments étiquetés n'apparaissaient pas lorsque je recherchais cette étiquette, ce qui rendait difficile la recherche rapide d'informations.

En tant que personne qui gère des centaines de notes et de documents quotidiennement, j'ai besoin d'un outil de prise de notes IA plus fiable. Après avoir longuement testé diverses applications sur le marché, j'ai dressé une liste des 10 meilleures alternatives à Mem.IA pour rationaliser mon processus de prise de notes et le vôtre aussi ! Explorons-les.

Que faut-il rechercher dans une alternative à Mem ?

Ces fonctionnalités clés ne sont pas négociables pour moi dans une alternative à Mem :

Assistance au NLP: J'apprécie un outil qui utilise le traitement du langage naturel pour paramétrer les actions, les déclencheurs et les paramètres. Cela me permet d'interagir avec l'outil de manière intuitive et de paramétrer plus rapidement les automatisations de tâches

**L'outil doit me permettre de personnaliser la mise en forme de mes notes, qu'il s'agisse du style, de la taille et de la couleur des polices ou de la possibilité de créer des titres, des listes et des tableaux. Il doit me donner la liberté de structurer mon contenu en fonction de mes besoins

Assistance à la rédaction: Je valorise un outil qui offre des fonctionnalités d'assistance à la rédaction telles que la vérification de la grammaire et de l'orthographe, des suggestions pour améliorer mon écriture, et peut-être même la génération de contenu pilotée par l'IA. Ces fonctionnalités m'aident à maintenir un niveau d'écriture élevé sans avoir besoin d'utiliser des outils supplémentaires

Étiquetage facile: L'organisation de mes notes est cruciale, c'est pourquoi je recherche un outil qui offre une assistance à l'étiquetage facile et intuitif. La possibilité d'étiqueter et de classer rapidement mes notes m'aide à trouver et à retrouver efficacement l'information

L'organisation de mes notes est cruciale, c'est pourquoi je recherche un outil qui offre une assistance à l'étiquetage facile et intuitif. La possibilité d'étiqueter et de classer rapidement mes notes m'aide à trouver et à retrouver efficacement l'information Une expérience fluide: L'expérience globale de l'utilisateur est importante pour moi. Je veux un outil réactif, facile à naviguer, exempt de bugs et qui propose des mises à jour régulières. Une expérience fluide me permet de me concentrer sur mon travail sans distractions inutiles

Flexibilité: Je préfère un outil flexible qui s'adapte à différents types de contenu et de flux de travail. Que je prenne des notes rapides, que je crée des documents détaillés ou que je gère des projets de groupe, l'outil doit s'adapter à mes différents besoins

Je préfère un outil flexible qui s'adapte à différents types de contenu et de flux de travail. Que je prenne des notes rapides, que je crée des documents détaillés ou que je gère des projets de groupe, l'outil doit s'adapter à mes différents besoins Collaboration: Comme je travaille souvent avec une équipe nombreuse, je veux un outil qui offre une assistance transparente en matière de collaboration. Des fonctionnalités telles que la modification en cours, les commentaires et les options de partage sont essentielles pour un travail d'équipe et une communication efficaces

Les 10 meilleures alternatives à Mem à utiliser en 2024

J'ai passé en revue les 10 meilleures alternatives à l'IA Mem ici. Chaque outil excelle dans une fonctionnalité différente. Certains sont excellents pour La prise de notes assistée par l'IA , certains offrent des options structurelles étendues pour garder les choses organisées, tandis que d'autres boostent vos capacités de production de contenu grâce au contenu généré par l'IA. Choisissez celui qui correspond à vos besoins, à vos attentes et à votre budget.

1. ClickUp - Le meilleur pour la prise de notes IA

J'utilise une application de prise de notes pour deux raisons principales : pour prendre des notes en déplacement ou pour déverser mes pensées (principalement liées au travail) et collaborer avec mes coéquipiers sur un écrit.

Saisissez rapidement vos pensées et vos idées sur ClickUp Bloc-notes

Heureusement pour moi, ClickUp remplit les deux fonctions. Pour les notes rapides, les choses à faire et les checklists, je préfère utiliser ClickUp Bloc-notes . Il propose des checklists pour organiser des listes de choses à faire ou des rappels qui ne font pas nécessairement partie d'un projet plus vaste. Le bloc-notes m'aide également à prendre des notes lors de réunions, de conférences ou de recherches. Je mets ensuite ces notes en forme avec du gras, de l'italique, des titres, etc. à l'aide des commandes slash de ClickUp.

Utilisez ClickUp Docs pour la création collaborative de documents et la gestion de projets

Pour la rédaction de documents plus élaborés, tels que les agendas et notes de réunion, les notes de projet, les articles de blog, etc., j'utilise ClickUp Docs **Mon travail consiste à permettre à plusieurs personnes de travailler simultanément sur le même document et de voir les modifications en cours en temps réel.

Comme cerise sur le gâteau, les deux outils sont livrés avec ClickUp Brain , un assistant d'écriture IA intégré qui facilite la prise de notes

Créez du contenu contextuel (notes, documentation technique, blogs, e-mails, etc.) adapté à des rôles spécifiques au sein d'équipes interfonctionnelles sur Bloc-notes et Docs avec ClickUp Brain

Ce que j'aime le plus à propos de ClickUp Brain, c'est son adaptabilité . Cet outil IA produit un contenu de haute qualité, étayé par des recherches et basé sur les invitations spécifiques que je saisis. Par exemple, le ton de l'écriture que j'utilise pour créer des guides de l'utilisateur diffère grandement du ton de nos posts sur les médias sociaux. Brain adapte intelligemment le contenu en fonction des invites et rédige dans un ton et un style appropriés.

Voici comment j'utilise ClickUp Brain dans mon flux de travail quotidien :

Tirer une liste d'éléments exploitables à partir de Tâches ClickUp et des documents (par instance, si je demande au Cerveau de créer un dossier de projet pour un lancement de produit à venir, il me donne une checklist d'étapes après avoir analysé les informations disponibles dans mon espace de travail)

à partir de Tâches ClickUp et des documents (par instance, si je demande au Cerveau de créer un dossier de projet pour un lancement de produit à venir, il me donne une checklist d'étapes après avoir analysé les informations disponibles dans mon espace de travail) Résumer de gros blocs de texte , des transcriptions de réunions et des fils de commentaires sur les tâches

, des transcriptions de réunions et des fils de commentaires sur les tâches Résumer de gros blocs de textes , des transcriptions de réunions et des fils de commentaires sur les tâches

, des transcriptions de réunions et des fils de commentaires sur les tâches Ajuster le style et le niveau de créativité pour répondre à mes exigences

pour répondre à mes exigences Modifier et améliorer mes projets existants , corriger l'orthographe et la grammaire, et simplifier le contenu

, corriger l'orthographe et la grammaire, et simplifier le contenu Créer des wikis, des procédures opératoires normalisées et des bases de connaissances dans un environnement de travail sécurisé alimenté par l'IA

dans un environnement de travail sécurisé alimenté par l'IA Rendre le contenu plus concis ou plus long (par exemple, créer une lettre d'information par e-mail/un billet LinkedIn à partir d'un billet de blog de longue durée, ou vice versa)

Modifiez vos notes avec l'IA, améliorez-les, expliquez/simplifiez des idées complexes, résumez, et plus encore avec ClickUp Brain

En plus de me permettre d'utiliser ClickUp Brain pour accélérer mon travail, ClickUp m'aide également à mieux m'organiser. Lorsque j'ai plusieurs documents similaires, j'utilise les étiquettes ClickUp Doc pour marquer le contenu pertinent.

Par exemple, j'ai étiqueté mes notes de blog sur le bas de l'entonnoir "BOFU". Ainsi, lorsque j'ai besoin d'y accéder, il me suffit de taper l'étiquette "BOFU" et d'emplacement les documents que je recherche. Le système est toujours précis et me permet de retrouver mes documents en quelques secondes. Une véritable bouée de sauvetage lorsque je suis pressé !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Collaborez avec vos coéquipiers en temps réel pour rédiger des notes, partager des idées, modifier le contenu et s'étiqueter mutuellement à l'aide de commentaires

Exécutez vos idées plus rapidement grâce à une gestion des tâches de qualité supérieure. Transformez un commentaire en une tâche ClickUp et renseignez-la avec des détails tels que les assignés et la date limite

Utilisez le langage naturel pour paramétrer des actions, des déclencheurs et des paramètres pour l'automatisation

Traduisez le texte en plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, l'italien, le suédois, le néerlandais, le coréen, le japonais, le chinois et l'arabe

Incorporer des tableaux, des signets, des PDF, des captures d'écran et des fichiers pour que mes notes soient pleines d'informations

Accédez au langage Markdown avec les commandes /Slash et ajoutez des bannières, des puces, du gras, de l'italique et du barré avec un code couleur

Partager en toute sécurité des documents avec des membres de l'équipe ou des parties prenantes externes, contrôler l'accès aux modifications ou les garder privés

Limites de ClickUp

L'application mobile peut ne pas être aussi fluide pour la prise de notes que la version web

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à tout forfait payant pour $7 par membre par environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6 (4,000+ reviews)

2. Notion - Le meilleur pour l'analyse de grands volumes de données basées sur le texte

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-22.jpeg Notion /$$img/

via Notion Lors de l'essai de Notion IA, une fonctionnalité s'est démarquée : la capacité de l'outil à trier rapidement de grands paramètres de données

Mon équipe réalise fréquemment des sondages auprès des clients afin de mieux comprendre les sentiments du groupe. Il s'agit généralement de sondages à questions ouvertes, si bien qu'en extraire des informations est une tâche assez ardue.

Avec Notion IA, je pourrais mettre en évidence une grande partie du texte et en obtenir un résumé sous forme de puces ou des informations clés. Par exemple, nous avons mené un sondage sur l'expérience post-achat de nos clients, en leur demandant de nous faire part de leurs commentaires afin d'améliorer encore notre produit. J'ai collé les résultats sur Notion et j'ai demandé à l'IA de compter le nombre de demandes mentionnant des " options de libre-service ". Mon travail m'a donné les résultats instantanément - quelque chose qui aurait nécessité des heures de travail manuel !

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Obtenez des synonymes et des définitions du jargon technique lors de la lecture/rédaction de notes

Créez des paragraphes détaillés à partir de notes désordonnées ou de listes à puces

Activer/désactiver les notes pour les rendre plus lisibles et mieux organisées

Analyser les notes de réunion avec l'IA et créez des éléments d'action basés sur les discussions de la réunion

Limites de Notion

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Notion

Free

Plus: 12 $/mois par place

12 $/mois par place Business: 18$/mois par place

18$/mois par place Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Vous pouvez ajouter Notion IA à votre environnement de travail pour 10$/mois par membre

G2: 4.7/5 (5,000+ reviews)

4.7/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

3. Obsidian - Le meilleur pour l'affichage des graphiques

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-545.png Obsidienne /$$$img/

via Obsidienne Obsidian n'a pas de fonctionnalité IA intégrée pour la prise de notes, mais il assiste de nombreux plugins tiers développés par la communauté. Son plug-in IA Assistant convient parfaitement à mon flux de travail. Je pourrais générer des images contextuelles en utilisant DALL-E 2 et dicter mes notes avec la commande speech-to-text de Whisper

Pour en venir aux fonctionnalités natives, j'adore son affichage graphique - il représente visuellement la façon dont mes notes sont connectées. Je l'ai utilisé pour avoir un aperçu de notre stratégie de référencement.

J'ai créé des nœuds pour les principaux mots-clés SEO et les sujets pertinents pour notre produit et j'ai lié chaque nœud à des articles de blog spécifiques, des pages de destination et d'autres éléments de contenu que nous avons optimisés pour ces mots-clés. De cette façon, j'ai pu voir à quel point nous couvrons les mots-clés ciblés sur l'ensemble de notre site web.

Obsidian meilleures fonctionnalités

Créez des connexions entre plusieurs notes pour constituer un référentiel de connaissances solide

Accédez aux notes hors ligne. Obsidian Sync synchronise les modifications lorsque la connexion Internet est disponible

Organisez des séances de brainstorming, dessinez des diagrammes et intégrez des notes au format PDF, image, audio et vidéo sur Obsidian Canvas

Suivez l'historique des versions des notes pendant un an

Limites d'Obsidian

Plus adapté à un usage personnel qu'à un travail collaboratif

Prix d'Obsidian

Utilisation personnelle: Free

Free Utilisation commerciale: $50/an par utilisateur (facturé annuellement)

G2: Pas assez de critiques

Pas assez de critiques Capterra: 4.9/5 (20+ commentaires)

4. Writesonic-Best pour la création de contenu vérifié par les faits et optimisé pour le référencement

via Writesonic La capacité de Writesonic à générer rapidement du contenu vérifié par les faits est un gros avantage pour les équipes de contenu - il a rationalisé la recherche, la vérification des faits et la citation afin que nous puissions nous plonger directement dans la rédaction

La fonctionnalité d'automatisation des liens internes est également très pratique. La fonction de liens internes automatisés est également très utile. Elle a permis de connecter des sujets connexes, d'améliorer le flux de mes articles et de m'aider avec mes groupes de sujets de référencement. À fait un excellent travail dans l'ensemble, mais j'ai quand même dû passer du temps à peaufiner manuellement le contenu pour qu'il soit prêt à être publié.

Au-delà de la rédaction par l'IA, j'ai adoré sa fonctionnalité de vérification de la qualité du contenu SEO. Elle est intégrée à l'outil, je n'ai donc pas eu besoin de plugins ou d'outils externes pour optimiser mon contenu pour les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP).

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Générer du contenu long-form avec des informations actualisées

Analyser la stratégie des concurrents jusqu'aux niveaux granulaires, du nombre de mots, des titres, des sujets aux mots-clés et plus encore

Générer automatiquement des images en fonction du contexte de l'article

Créez du contenu personnalisé pour répondre à la voix d'une marque spécifique

Limites de Writesonic

La tarification peut être du côté onéreux, en particulier pour les petites équipes

Prix de Writesonic

Pour les professionnels et les équipes

Standard: 99$/mois par utilisateur

99$/mois par utilisateur Professionnel: $249/mois pour 3 utilisateurs

$249/mois pour 3 utilisateurs Avancé: 499 $/mois pour 5 utilisateurs

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2,000+ reviews)

5. Jasper IA-Best pour les modèles de rédaction IA

via Jasper Jasper n'est pas une application de prise de notes à proprement parler, mais elle a fait un excellent travail en développant mes notes existantes et en rédigeant un contenu original basé sur mes données

J'aime les systèmes et les structures qui stimulent la productivité et font gagner du temps. Je suis donc toujours à la recherche de bons modèles de rédaction. En explorant Jasper, je suis tombé sur sa bibliothèque de modèles qui en compte plus de 50. J'en ai essayé quelques-uns pour créer les grandes lignes d'un article de blog, rédiger des conclusions et générer des messages de médias sociaux de moins de 140 caractères. Les modèles étaient simples à utiliser et m'ont permis d'accélérer mon travail.

Jasper n'est peut-être pas adapté à mes besoins spécifiques en matière de prise de notes, mais il est bon de donner une longueur d'avance aux équipes de marketing de contenu composées d'une seule personne.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Téléchargez un brief existant ou ajoutez des informations manuellement pour créer une campagne de marketing à l'image de la marque

Optimisez le contenu pour les moteurs de recherche avec le module complémentaire SurferSEO

Vérifiez que le contenu n'est pas plagié avec le module complémentaire Copyscape

Création d'images haute résolution et gratuites à partir d'invitations, d'instructions

Limites de l'IA de Jasper

Le contenu généré peut sembler générique - il doit être modifié manuellement

Prix de Jasper IA

Creator: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Pro: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Business: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

6. Copy.IA - Le meilleur pour produire du contenu de marque

via copy.IA À l'instar de Jasper, Copy.IA n'est pas une application traditionnelle de prise de notes. Cependant, comme j'ai testé quelques-unes des meilleures applications de prise de notes, j'ai décidé d'utiliser Copy.ai Outils d'IA , j'ai décidé d'évaluer la capacité de Copy.IA à créer des checklists et du contenu en fonction d'invitations spécifiques.

Avec les assistants de rédaction IA, le contenu ennuyeux ou à consonance générique est souvent un gros problème. Cependant, Copy.IA tente de rendre le contenu adapté à une voix de marque ciblée. Pour aider l'outil à comprendre ce que je recherche, j'ai ajouté une section de contenu qui reflète fidèlement la voix de ma marque. Ensuite, j'ai ajouté mon invite, pour générer du nouveau contenu, et il a fait un bon travail pour capturer la voix dans laquelle j'avais l'intention d'écrire

À défaut d'assurer le suivi de mes notes, il m'a fait créer une checklist des tâches à accomplir pour la révision éditoriale. Je peux lui faire confiance pour créer une liste d'étapes exploitables pour différentes tâches avec peu ou pas d'effort manuel.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA

Générez des textes de haute qualité avec des invites provenant de la bibliothèque d'invites de Copy.IA

Déployer une stratégie de sensibilisation hyperpersonnalisée à l'échelle

Convertir les transcriptions d'appels commerciaux en articles de blog

Créer des documents de FAQ sur les produits avec des informations précises

Limites de Copy.ai

Le contenu manque souvent d'une approche nuancée et nécessite une intervention humaine pour en améliorer la qualité

Prix de Copy.ai

Free

Débutant: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Avancé: 249$/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

249$/mois pour un maximum de 5 utilisateurs Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

7. Notes de réflexion - Le meilleur pour le backlinking

via Réfléchir De l'enregistrement d'idées à la rédaction de listes de tâches quotidiennes avec l'IA, Reflect offre une expérience complète de prise de notes.

La meilleure fonctionnalité était le rétrolien transparent. Comme j'ai beaucoup de documents liés les uns aux autres (par exemple, des brochures de produits, des démonstrations de produits, des guides pratiques, etc.), je préfère les garder connectés pour une meilleure organisation. Reflect a rempli cette fonction et a également servi d'assistant de réunion IA, en créant des idées clés et une liste d'actions après avoir analysé mes notes de réunion.

Meilleures fonctionnalités de Reflect

Transcrire les notes vocales en mots avec une précision de niveau humain

Créez et enregistrez des invitations personnalisées pour une utilisation ultérieure

Rassembler les pensées éparses en un seul endroit et générer des ébauches d'articles de blog à partir de celles-ci

Corrigez la grammaire et l'orthographe et améliorez la qualité de vos écrits

Refléter les limites

Ne convient pas aux collaborations d'équipe

Prix de Reflect

10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. MyMind-Best pour un découpage intuitif du web

via MonEsprit MyMind m'a séduit par son interface simple et accueillante, et il est rapidement devenu mon album numérique. Je consomme quotidiennement différents types de contenu, des rapports de recherche et des articles de blog aux vidéos promotionnelles intéressantes, en passant par les études de cas marketing, et bien d'autres choses encore. Avec MyMind, je pouvais sauvegarder mes notes et mes référentiels dans un référentiel centralisé.

Je pouvais enregistrer une image en un clic, et l'IA de MyMind en comprenait automatiquement les détails. Par exemple, lorsque j'ai enregistré l'image d'une chaise ergonomique, il a identifié l'élément et l'a enregistré dans ma liste de souhaits. J'ai adoré cette expérience fluide et intuitive !

Les meilleures fonctionnalités de MyMind

Tenez les distractions à distance grâce au mode concentration

Sauvegarde des articles sans pop-up ni publicité

Tri automatique des éléments enregistrés dans les Espaces intelligents

Gardez vos notes privées ou obtenez un lien partageable qui expire dans les 24 heures

Limites de MyMind

Pas de fonctionnalités de collaboration

Prix de MyMind

Student of Life: $6.99/mois par utilisateur

$6.99/mois par utilisateur Mastermind: $12.99/mois par utilisateur

$12.99/mois par utilisateur Newton: $299/an

MyMind évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Craft-Best pour le brainstorming collectif

via Documents sur l'artisanat J'ai aimé la façon dont Teams répondait aux besoins de collaboration de mon équipe. Il nous a offert un environnement de travail pour prendre des notes, créer de la documentation, gérer notre travail et lancer des idées collectivement. La possibilité de passer d'un appareil à l'autre, de l'iPhone à l'iPad en passant par le Mac, a ajouté à la commodité de l'outil. Mon équipe et moi-même pouvions accéder à nos notes depuis n'importe quel appareil.

L'assistance intégrée de l'IA est un autre ajout pratique. Elle m'a permis de générer rapidement des idées, de résumer et de traduire du contenu, et de gérer efficacement les tâches de modification en cours de document.

Les meilleures fonctionnalités de Craft

Organiser les notes à l'aide de dossiers

Déclencher des notifications push ou des alertes e-mail pour les tâches importantes

Utilisez des tableaux, des puces, des bascules, des sous-pages et des surlignages pour mettre en forme les notes

Convertir automatiquement les notes en diapositives de présentation

Limites de Craft

Pas de fonctionnalité d'étiquette

Prix de l'artisanat

Débutant: Gratuit

Gratuit Plus: 10 $/mois

10 $/mois Famille: 18 $/mois pour un maximum de 5 membres de la famille

18 $/mois pour un maximum de 5 membres de la famille Teams: 60$/mois pour un maximum de 25 utilisateurs

60$/mois pour un maximum de 25 utilisateurs Business: $300/mois pour toute l'équipe

G2: 4.6/5 (20+ reviews)

4.6/5 (20+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Evernote - Le meilleur pour la recherche multimédia

via Evernote Evernote m'a permis de mieux organiser mon emploi du temps. Qu'il s'agisse de notes, de tâches ou de réunions, il m'a aidé à regrouper toutes mes tâches dans un espace simple et sans encombrement.

**J'ai particulièrement aimé sa fonctionnalité de recherche IA. La fonction de recherche n'est pas nouvelle, mais j'ai été impressionné par la façon dont la technologie IA a instantanément passé au peigne fin les PDF, les documents Office, les images, les présentations et les documents numérisés.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Modifiez vos notes à l'aide de l'IA ou créez du contenu à partir de zéro

Accès aux notes hors ligne

Synchroniser les notes sur tous les appareils

Collaborer avec des coéquipiers pour rester sur la bonne voie avec les tâches quotidiennes

Limites d'Evernote

La navigation dans les notes longues est fastidieuse

Prix d'Evernote

Free (gratuit)

(gratuit) Personnel: $14.99/mois

$14.99/mois Professionnel: 17,99 $/mois

17,99 $/mois Teams: 24,99 $/mois par utilisateur

Evaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8 000+ commentaires)

Adoptez la prise de notes par l'IA avec ClickUp

J'attends beaucoup d'un outil d'IA pour la prise de notes. Il y a tellement d'applications sur le marché, mais très peu cochent toutes les cases pour moi.

Je veux faire de mon application de notes mon assistant de connaissances. Elle se souviendra de tous les détails critiques et triviaux concernant mon travail et mes tâches personnelles, les organisera dans des structures/hiérarchies propres et m'aidera à les retrouver chaque fois que possible. Je dois rester sur la même page que les membres de mon équipe, c'est pourquoi les fonctionnalités de collaboration sont indispensables.

En prime, l'outil peut achever mes pensées incomplètes et les transformer en quelque chose de significatif. C'est trop demander ?

Pas vraiment ! ClickUp fait tout cela et bien plus encore. Il va plus loin pour rendre la prise de notes et l'expérience d'écriture plus fluide, plus rapide et automatisée. Que vous écriviez avec vos propres mots ou avec l'IA, que vous organisiez vos notes et vos listes de tâches ou que vous luttiez contre le blocus de la rédaction, ClickUp reste à vos côtés à chaque étape. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !