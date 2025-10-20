Le contexte est votre avantage concurrentiel à l'ère de l'IA

Le paradoxe de l'IA : pourquoi échouons-nous malgré le battage médiatique ?

L'IA est partout. Elle est au cœur des discussions dans les salles de réunion, fait la une des journaux spécialisés et fait l'objet d'investissements massifs de la part des entreprises. Elle est la promesse la plus prometteuse de progrès, mais aussi l'une des déceptions les plus discrètes.

Voici une vérité dérangeante : 95 % des projets pilotes d'IA échouent. Malgré une augmentation de 130 % des dépenses en IA, plus de 80 % des entreprises rapportent que l'IA générative n'a aucun impact tangible à l'échelle de l'entreprise.

Pourquoi ?

La réponse n'est pas un manque d'ambition ou d'intelligence. C'est un manque de contexte.

Nous vivons à l'ère de la prolifération du travail , de la prolifération de l'IA et de la prolifération du contexte , une tempête parfaite d'outils déconnectés, de connaissances fragmentées et d'intelligence cloisonnée.

Le résultat ? Une IA qui, tout simplement, est inefficace sans contexte.

La prolifération du travail : le mirage de la productivité

La gestion des outils, des notifications et des mises à jour manuelles, autrement dit la prolifération des tâches, accapare votre journée de travail et vous empêche de vous consacrer à du travail important

Les organisations modernes croulent sous une multitude d'applications et de plateformes déconnectées.

60 % du temps des employés est gaspillé à rechercher des informations obsolètes

Trois employés sur quatre manquent de visibilité sur les projets

2,57 billions de dollars de valeur économique sont perdus chaque année en raison de l'inefficacité

La prolifération du travail n'est pas seulement un inconvénient, c'est une menace existentielle pour la productivité et l'innovation.

Les employés passent sans cesse de Slack à Confluence, Zoom, Notion, Trello et d'innombrables autres outils, chacun contenant une pièce du puzzle, mais aucun n'est le fournisseur d'une vue d'ensemble. Les décisions se perdent, les approbations prennent une éternité et la productivité s'évapore discrètement.

le travail moderne est un labyrinthe d'applications déconnectées et de décisions perdues. *

Au lieu de faire avancer le travail, nous transférons des informations entre 17 bases de données différentes, chacune coûtant du temps, de l'argent et de la concentration.

Expansion de l'IA : la fausse promesse du « plus »

Dans notre empressement à « faire de l'IA », nous avons oublié de nous demander : savons-nous seulement ce que nous lui enseignons ? Les organisations ont déployé des dizaines d'outils d'IA déconnectés entre les différents services.

74 % des entreprises ont du mal à exploiter pleinement le potentiel de l'IA pour l'entreprise

49,8 % des employés décrivent la politique de leur entreprise en matière d'IA comme « le Far West »

60 % admettent utiliser des outils d'IA publics non autorisés pour leur travail

Voici ce qu'est l'expansion /IA :

Outils cloisonnés incapables de communiquer

Contexte déconnecté — /IA qui ne comprend pas vos flux de travail ou votre langage

Efforts redondants entre les équipes qui résolvent les mêmes problèmes

Intégrations complexes qui submergent le service informatique de correctifs disparates

résultats incohérents* dus à l'absence d'une source unique de vérité

Le paradoxe est clair : plus d'IA, moins d'intelligence.

Expansion du contexte : le tueur silencieux

Au cœur de la prolifération du travail et de la prolifération de l'IA se trouve la prolifération du contexte, c'est-à-dire la fragmentation des connaissances, des données et des processus décisionnels.

Lorsque le contexte est dispersé entre des dizaines d'outils, même l'IA la plus intelligente en est réduite à des conjectures. Vous pouvez inviter l'IA avec des directives de marque, des détails sur les produits et une stratégie, mais si elle ne sait pas ce que votre PDG a dit hier soir ou ne connaît pas les nuances de votre marché, le résultat sera toujours incomplet.

*le contexte est ce qui rend l'intelligence utile, tant pour les humains que pour l'IA

Vous n'embaucheriez pas un nouvel employé en espérant qu'il s'épanouisse sans lui fournir une description de poste claire, un accès aux connaissances de l'entreprise et les ressources adéquates. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec l'IA, en la déployant dans des environnements fragmentés et en espérant qu'elle apporte de la valeur.

Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées.

Remédier à la stupidité artificielle : les trois piliers

1. Éliminez la prolifération du travail

La prolifération du travail n'est pas seulement un problème technique, c'est aussi un problème d'entreprise.

Pour y remédier, les organisations doivent unifier leurs flux de travail, centraliser leurs connaissances et éliminer les silos. Cela signifie qu'elles doivent abandonner un ensemble disparate d'applications déconnectées au profit d'une source unique de vérité.

2. Éliminez les obstacles au contexte

L'IA n'est efficace que dans la mesure où les exemples et le contexte qui lui sont fournis sont pertinents.

Les organisations doivent être fournisseurs, prestataires de best-in-class exemples, rendre indéniable « ce qui est bon » et donner à l'IA accès au contexte en temps réel. C'est ainsi que vous passerez de résultats génériques à des résultats véritablement différenciés.

3. Cessez de considérer la sécurité comme une question secondaire

La prolifération des outils d'IA a créé un cauchemar en matière de sécurité.

Ne faites confiance qu'aux outils d'IA qui n'enregistrent aucune donnée

Ne formez pas de modèles à partir de vos données

Exigez les certifications de sécurité les plus élevées (ISO 42001 et supérieures)

La sécurité n'est pas une fonctionnalité, c'est un fondement. À l'ère de l'IA fantôme omniprésente, la sécurité doit être intégrée dans l'ADN de chaque solution.

💬 Les critiques affirment : l'essor actuel de l'IA a dépassé les résultats concrets. Selon Gartner, plus de 50 % des projets d'IA générative échouent en raison d'une valeur d'entreprise peu claire, de problèmes liés aux données ou d'un manque d'alignement interfonctionnel. Même avec des investissements massifs, de nombreuses organisations ne constatent aucun impact sur leurs résultats financiers, ce qui reflète un écart entre l'innovation et l'exécution.

La terre promise : l'IA contextuelle et l'environnement de travail IA convergent

La consolidation des outils et l'intégration de l'IA ont transformé la productivité et l'expérience de cette équipe, passant d'un chaos manuel à une réussite rationalisée

La solution ne réside pas dans davantage d'IA. Il s'agit plutôt d'une IA contextuelle, telle que ClickUp Brain , qui s'intègre directement à votre flux de travail, apprend de votre environnement de travail en direct et fournit des résultats d'IA pertinents, fondés et en temps réel.

Pour une interaction encore plus approfondie avec l'IA, ClickUp Brain MAX offre l'assistance directe à la voix pour la transcription et l'exécution de tâches. Il propose également plusieurs modèles d'IA de pointe, notamment ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres, directement depuis l'application, avec le contexte complet de votre travail, et vous permet de communiquer avec votre environnement de travail en utilisant un langage naturel. Il s'agit d'une IA sensible au contexte et toujours active.

Parlez, tapez et réfléchissez plus intelligemment grâce à la fonction Talk to texte dans ClickUp Brain MAX

l'environnement de travail convergent basé sur l'IA met fin à la prolifération du travail, à la prolifération de l'IA et à la fragmentation du contexte : *

Toutes les applications de travail dont vous avez besoin, réunies sur une seule plateforme

Outils d'IA et agents IA qui apprennent à partir de votre contexte de vie

Un contexte vivant et en temps réel pour chaque décision

Sécurité et conformité dès la conception

Il ne s'agit pas seulement d'un gain de productivité, mais d'un avantage stratégique. Il permet aux humains et à l'IA de travailler ensemble, maximisant ainsi la productivité, la créativité et la sécurité.

Ce n'est pas l'IA qui rend le travail plus intelligent, mais le contexte. La plupart des outils recherchent l'intelligence de manière isolée. Une IA contextuelle la construit là où elle doit être : au cœur de votre travail. Elle ne se trouve pas dans un autre onglet et n'attend pas votre invite, instructions ; elle apprend à partir de votre environnement de travail en direct, en comprenant vos objectifs, vos projets et vos collaborateurs en temps réel.

Maturité de l'IA : de la déconnexion à la convergence

Des outils déconnectés à l'IA ambiante, découvrez où en est votre organisation dans son parcours de transformation IA

Les organisations doivent faire progresser leur maturité en matière d'IA en :

Évaluation de leur infrastructure technologique et de leurs flux de travail actuels

*identifier les opportunités pour l'IA et les agents d'accélérer les flux de travail

*mapper les flux de travail IA alignés sur leur niveau de maturité actuel

Le parcours passe d'un travail manuel déconnecté et d'une automatisation cloisonnée à une intelligence unifiée et à une véritable transformation IA.

Le « workslop » est le résultat d'une utilisation incontrôlée de l'IA : un contenu qui semble soigné, mais qui manque de contexte, de perspicacité ou de valeur réelle. Il semble prometteur jusqu'à ce que vous essayiez de l'utiliser. Une étude récente a révélé que ce contenu IA de faible valeur coûte aux employés de bureau américains environ 186 dollars par mois en perte de productivité.

Le parcours passe d'un travail manuel déconnecté et d'une automatisation cloisonnée à une intelligence unifiée et à une véritable transformation IA.

La voie à suivre : des solutions approfondies et des conclusions exploitables

Selon une étude Forrester Economic Impact™, les équipes utilisant des solutions d'IA contextuelle ont enregistré des gains significatifs de productivité et de retour sur investissement. Lorsque le contexte, les flux de travail et l'intelligence sont regroupés au même endroit, les équipes ne se contentent pas de travailler. Elles gagnent.

Nous ne remédions pas aux défaillances de l'IA avec davantage de modèles, mais avec de meilleurs systèmes. Le passage du battage médiatique à l'impact commence par des mesures pratiques et structurelles qui ancrent l'intelligence dans le contexte.

Malgré de nombreux échecs, il existe des signes forts indiquant ce qui fonctionne lorsque le contexte est aligné. McKinsey estime que les cas d'utilisation de l'IA dans les entreprises pourraient générer entre 2 600 et 4 400 milliards de dollars de valeur dans tous les secteurs. Par ailleurs, PwC projette que l'IA pourrait contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars au PIB mondial d'ici 2030, dont 6 600 milliards provenant uniquement des gains de productivité. Il ne s'agit pas de spéculations, mais de résultats possibles lorsque l'IA n'est pas simplement ajoutée, mais intégrée au contexte vivant, aux flux de travail et à l'alignement stratégique.

Nous ne remédions pas aux défaillances de l'IA avec davantage de modèles, mais avec de meilleurs systèmes. Le passage du battage médiatique à l'impact commence par des mesures pratiques et structurelles qui ancrent l'intelligence dans le contexte.

Voici comment les organisations peuvent combler ce fossé, transformer leurs ambitions en actions concrètes et le chaos de l'IA en clarté.

Voici comment les organisations peuvent combler ce fossé, transformer leurs ambitions en actions concrètes et le chaos de l'IA en clarté.

Auditez vos flux contextuels : mappez l'emplacement du contexte dans votre organisation. Identifiez les goulots d'étranglement en matière de connaissances, les décisions isolées et les informations perdues dans la traduction. Concevez pour le contexte, pas seulement pour l'automatisation : choisissez des solutions d'IA qui comprennent le langage et les flux de travail de votre entreprise, et qui peuvent accéder à votre base de connaissances vivante et en tirer des enseignements. Unifiez votre environnement de travail : passez à un environnement de travail IA convergé où les outils, les données et les capacités IA sont unifiés. Éliminez les silos, centralisez les connaissances et faites du contexte par défaut. Faites de la sécurité une priorité absolue : adoptez des solutions d'IA qui ne nécessitent aucune conservation des données, aucun apprentissage des modèles sur vos données et qui détiennent les certifications les plus reconnues du secteur. Sensibilisez vos équipes aux risques liés à l'IA fantôme et donnez-leur les moyens d'agir grâce à des outils sécurisés et approuvés. Investissez dans la gestion du changement : l'IA contextuelle et la convergence sont autant une question de culture que de technologie. Formez vos équipes à penser en termes de systèmes, récompensez la collaboration et faites du contexte une valeur fondamentale. Associez l'expertise sectorielle à l'expertise en IA : associez des experts sectoriels à des spécialistes en IA pour accélérer le développement d'agents IA, affiner les itérations et créer de la valeur plus rapidement. Tirez parti des connaissances sectorielles pour vous assurer que les solutions IA sont pertinentes, pratiques et alignées sur les objectifs d'entreprise.

Repensez la signification du terme « intelligent ».

L'avenir n'appartiendra pas aux organisations qui disposent de la plus grande / IA.

Il appartiendra à ceux qui sont les plus contextuels, ceux qui peuvent unifier l'intelligence, les flux de travail et la sécurité en un seul système vivant.

Ne vous contentez pas d'une IA stupide.

N'acceptez pas la prolifération du travail, de l'IA ou des contextes comme le prix à payer pour faire des affaires.

Exigez davantage. Créez un environnement de travail convergé basé sur l'IA. Faites du contexte votre avantage concurrentiel.

L'ère de l'IA stupide et déconnectée est révolue. L'ère de l'IA contextuelle et de l'environnement de travail convergent basé sur l'IA a commencé. Allez-vous prendre les devants ou rester à la traîne ?